10 nejlepších nástrojů DevOps pro automatizaci, monitorování a další funkce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je DevOps?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps je metodika pro správu vývoje softwaru, která kombinuje postupy a nástroje pro vývoj softwaru (Dev) a IT operace (Ops). " } } ] }
Výběr správné sady nástrojů DevOps s nejlepšími funkcemi má obrovský vliv na produktivitu členů vašich týmů a funkčnost aplikací, které vyvíjejí. A kromě toho, dělat veškerou práci bez dobrých nástrojů není tak zábavné. ✨
V tomto článku se podíváme na nejnovější nástroje DevOps se zaměřením na ty, které kladou důraz na automatizaci, monitorování a další důležité funkce, aby se vy a váš tým mohli věnovat tomu nejdůležitějšímu, tedy vytváření a nasazování skvělého kódu. 🙌
Co je DevOps?
DevOps je metodika pro správu vývoje softwaru, která kombinuje postupy a nástroje pro vývoj softwaru (Dev) a IT operace (Ops).
Každý odborník definuje svůj životní cyklus DevOps jinak, ale nejběžnější fáze pracovního postupu jsou:
- Kontinuální vývoj: Plánování a kódování softwaru
- Kontinuální integrace: Často provádějte změny ve zdrojovém kódu.
- Kontinuální testování: Automatizované testy pro vyhodnocení změn v kódu
- Kontinuální nasazení: Otestovaný a schválený software je umístěn na produkční servery, což se také nazývá kontinuální dodávka.
- Kontinuální monitorování a sledovatelnost: Sledujte a dokumentujte celý proces DevOps.
- Kontinuální zpětná vazba: Informace z používání softwaru jsou předávány zpět týmům DevOps.
- Kontinuální provoz: Automatizace procesu vydávání a nasazování aplikací
Mnoho klíčových aspektů DevOps pochází z agilního přístupu, ale mezi agilními postupy a postupy DevOps existuje rozdíl.
Co byste měli hledat v nástroji DevOps?
DevOps ze své podstaty vyžaduje více nástrojů, které fungují napříč funkcemi a pomáhají v celém životním cyklu výroby softwaru. Tomu se říká DevOps toolchain a každý nástroj řeší jednu nebo více fází životního cyklu DevOps.
Abyste měli k dispozici nejúčinnější sadu nástrojů pro vaše produkční prostředí, měli byste zvážit následující aspekty každého nástroje, který si prohlížíte:
- Kompatibilita mezi jednotlivými nástroji v nástrojovém řetězci a externími nástroji. Informace by měly snadno proudit z jednoho nástroje do druhého.
- Umožněte snadnou komunikaci a spolupráci v rámci týmů i mezi nimi. To zahrnuje řízení projektů, sledování specifikací a sdělování výsledků průběžné zpětné vazby.
- Automatizace integrace a nasazení, označovaná jako DevOps pipeline nebo Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD).
- Jednoduché a automatické zaznamenávání a protokolování akcí provedených v rámci celého nástrojového řetězce.
- Funkce, které automatizují nebo zjednodušují běžné úkoly, které při ručním provádění zabírají mnoho času. Skvělým příkladem je možnost použít šablonu k automatickému generování poznámek k vydání.
- Flexibilní funkčnost, která se přizpůsobuje nejúčinnějšímu procesu, namísto toho, aby proces nutila přizpůsobovat se nástroji.
10 nejlepších nástrojů DevOps pro úspěšnou realizaci projektů od začátku do konce
Nyní, když máme dobré základní znalosti, přinášíme vám seznam 10 nejlepších nástrojů DevOps, které jsou dnes k dispozici.
1. ClickUp
Podívejte se na více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte svůj pracovní postup svým potřebám.
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů a spolupráci s silnou integrací s dalšími běžnými nástroji DevOps. Poskytuje mnoho funkcí, které týmy softwarového vývoje potřebují k implementaci DevOps, spolu s výkonnou a snadno použitelnou platformou pro správu projektů.
Nejvhodnější pro:
- Spolupráce mezi týmy a napříč týmy
- Řízení projektů DevOps
- Plánování, přidělování úkolů, rozvrhování a sledování pokroku během vývoje
- Zaznamenávání a sdílení výsledků monitorování
- Sledování a předávání zpětné vazby
Nejlepší funkce ClickUp:
- Cloudový nástroj pro tvorbu projektových dokumentů a spolupráci
- Automatizační nástroje v rámci ClickUp a dalších běžných nástrojů DevOps
- Užitečné nástroje pro spolupráci a sledování, jako je sledování milníků, Kanban tabule, bílé tabule a různé grafy a diagramy.
- Zobrazte svůj projekt jako mapu, tabulku, časovou osu nebo v jakémkoli jiném stylu, který vám nejlépe vyhovuje.
- Označování uživatelů a komentáře ke všem úkolům
- Stanovte závislosti a sledujte pokrok
- Robustní a flexibilní šablony pro rychlé zprovoznění při zachování konzistence, včetně specifických šablon pro agilní pracovní postupy.
- Výkonná a jednoduchá integrace s externími nástroji, jako jsou Google Drive, Salesforce, Basecamp a řešení od mnoha poskytovatelů, včetně populárních open-source nástrojů.
- Funguje na místě nebo v cloudu
- Vizualizujte své projekty pomocí ClickUp Mind Maps
Omezení ClickUp:
- Tolik funkcí a možností může být pro nové uživatele výzvou.
- Některé funkce, jako například zobrazení tabulky, zatím nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- E-mailová oznámení a připomenutí mohou být někdy příliš častá.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Miro
Miro je platforma digitální tabule s několika nástroji, které týmy používají k online schůzkám, spolupráci, prezentacím a sdílení svých nápadů a práce vizuální formou. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu projektů na tabuli. Lze jej použít k zobrazení vizuálních informací během schůzek, plánování kompletních pracovních postupů projektu nebo k prezentacím.
Nejvhodnější pro:
- Brainstorming, organizování specifikací a plánování úkolů během vývoje
- Hodnocení, diskuse a vypracování opatření na základě zpětné vazby
- Prezentace výsledků testování
Nejlepší funkce Miro:
- Podporuje většinu typů souborů, včetně GIF, PDF, tabulek, obrázků a dalších.
- Plně funkční videokonference a sdílení tabule
- Agilní pracovní postupy
- Nekonečné plátno
- Podporuje velký počet interaktivních uživatelů současně.
- Jednoduché a snadno použitelné rozhraní
- Rozsáhlá knihovna šablon pro pracovní postupy, myšlenkové mapy a Kanban tabule
- Integrace s běžnými nástroji DevOps
Omezení Miro:
- Žádné propojení ani označování ztěžuje propojování informací.
- Velmi omezené možnosti offline použití
- Navigace po tabuli je matoucí a její osvojení vyžaduje určitý čas.
- Omezené nástroje pro skicování a úpravy
Ceny Miro:
- Zdarma: 0 $
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro:
- G2: 4,8/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
3. Confluence
Confluence je týmový pracovní prostor pro sběr znalostí a spolupráci vytvořený pro vzdálené týmy. Kromě funkcí pro spolupráci, které pomáhají členům týmu kreativně spolupracovat, nabízí Confluence také dokumentaci, správu projektů, analytiku, reporting a automatizaci pracovních postupů.
Uživatelé vytvářejí prostory, kde mohou přidělovat úkoly, shromažďovat a organizovat informace, zefektivňovat procesy a komunikovat prostřednictvím konverzací. Confluence je součástí sady Atlassian DevOps.
Nejvhodnější pro:
- Definování kroků a funkcí během vývoje
- Získávání zpětné vazby
- Dokumentace výsledků testů
Nejlepší funkce Confluence:
- Silná integrace s Jira
- Štítky stránek pro snazší vyhledávání obsahu
- Vytvořeno pro podporu agilních pracovních postupů
- Jednoduché nástroje pro sociální interakci a přizpůsobitelná oznámení
- Plně vybavený editor bohatého textu
- Označování uživatelů, které generuje e-maily určeným uživatelům
Omezení Confluence:
- Vyhledávání není tak přesné, jak by mohlo být.
- Nahrávání a formátování obsahu může být pro nové uživatele obtížné.
- Obtížné intuitivní uspořádání pracovních prostorů
Ceny Confluence:
- Zdarma: 0 $
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence:
- G2: 4,1/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
4. Docker
Docker je platforma pro vývoj softwaru, automatizaci testování a dodávku softwaru pomocí kontejnerových obrazů. Kontejner je izolovaná verze softwaru, která běží stejně bez ohledu na to, na jakém operačním systému běží nebo jaký programovací jazyk byl použit, což eliminuje potřebu spouštět virtuální stroje.
Platforma Docker zahrnuje uživatelské rozhraní, příkazový řádek a rozhraní pro programování aplikací (UI, CLI a API) a zabezpečení, které podporují každý krok životního cyklu vývoje softwaru.
Nejvhodnější pro:
- Vývoj softwaru během vývoje
- Správa integrace
- Testování v kontejnerech pro monitorování výkonu a robustnosti aplikací
- Nasazování aplikací v kontejnerech
- Automatizované operace pro integraci, testování a nasazení
Nejlepší funkce Dockeru:
- Robustní implementace koordinace kontejnerů
- Flexibilní sada nástrojů
- Podporuje většinu operačních systémů, včetně Windows, Linux a MacOS.
- Silná integrace s předními nástroji v oboru
- Výkonné CLI usnadňující nasazení
- Velká a aktivní komunita uživatelů
- Rozsáhlá knihovna předkonfigurovaných prostředí
Omezení Dockeru:
- Spoléhání se na rozhraní příkazového řádku může být někdy obtížné.
- Koncepty, na kterých jsou kontejnery založeny, mohou být matoucí a těžko pochopitelné.
- Obrázky mohou být velmi velké a spotřebovávat značné množství zdrojů.
Ceny Dockeru:
- Osobní: 0 $
- Pro: 5 $/měsíc, jeden uživatel
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dockeru:
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
5. GitHub
GitHub je nejčastěji používaná sada vysoce kvalitních nástrojů pro správu konfigurace pro vývoj softwaru. Jedná se o systém pro správu verzí postavený na Git pro distribuované vývojové týmy, který poskytuje jediné úložiště s funkcemi check-in a check-out.
GitHub navíc zahrnuje řízení přístupu, sledování chyb, správu požadavků, správu úkolů a automatizaci, spolu s mnoha dalšími funkcemi. GitHub je vlastněn společností Microsoft a běží na platformě Azure.
Nejvhodnější pro:
- Řízení projektů a úkoly pro vývoj
- Distribuovaná verze a řízení přístupu pro integraci
- Osvědčené nástroje pro nasazení
- Automatizace operací, včetně zabezpečení
Nejlepší funkce GitHubu:
- Průmyslový standard pro správu verzí
- Nejznámější a nejpoužívanější nástroj pro správu kódu
- Průmyslový standard pro CI/CD
- Jednoduché a intuitivní rozhraní
- Výkonné nástroje pro sdílení informací v rámci týmu
- Návrhy kódu založené na umělé inteligenci s GitHub Copilot
- Integruje se s většinou nástrojů DevOps, včetně platforem integrovaného vývojového prostředí (IDE).
Omezení GitHubu:
- Náročná křivka učení pro začátečníky
- Dokumentace je stručná.
- Vyhledávání je základní
Ceny GitHub:
- Zdarma: 0 $
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub:
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 700 recenzí)
6. AWS
Amazon Web Services (AWS) pokrývá celou nabídku cloudových platforem od Amazonu. To zahrnuje širokou škálu modulů AWS DevOps pro SaaS a mobilní aplikace, které běží na AWS. Nástroje zahrnují několik možností pro správu konfigurace, automatizované sestavování a testování a automatizaci nasazení. Podporují také kontejnery a bezserverové výpočty.
Nejčastěji používané nástroje DevOps od AWS jsou AWS CodePipeline, AWS CodeBuild a AWS CodeDeploy.
Nejvhodnější pro:
- CI/CD s AWS CodePipeline pro integraci a nasazení
- Kompilátory a automatizace testování s AWS CodeBuild pro vývoj
- Automatizace nasazení s AWS CodeDeploy
Nejlepší funkce AWS:
- Proces zahrnuje cloudové provisioning, takže uživatelům nikdy nedojdou zdroje.
- Integrace s celým ekosystémem AWS
- CI/CD pipeline lze nastavit několika kliknutími.
- Komplexní metriky z testování
- Ruční i automatizované procesy se snadno nastavují a používají.
- Nástroje pro zabezpečení a monitorování
Omezení AWS:
- Pro některé případy použití není dostatečně přizpůsobitelný.
- Předpokládá se, že budete nasazovat na cloudové infrastruktuře AWS.
- Pro kompletní pracovní postup je zapotřebí více nástrojů.
- Platforma AWS může být ohromující
Ceny AWS:
- Informace o cenách získáte u společnosti AWS.
Hodnocení a recenze AWS:
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 recenzí); CodeBuild, 4,3 (3 recenze); CodeDeploy, 4,5 (4 recenze)
7. Mend
Mend, dříve WhiteSource, je platforma pro zabezpečení aplikací. Integruje se do vašich nástrojů DevOps, aby implementovala program zabezpečení aplikací (AppSec) vašeho týmu, přesouvá místa, kde je váš software zranitelný, a kde tyto zranitelnosti opravujete dříve v procesu vývoje.
Nejvhodnější pro:
- Hodnocení bezpečnosti vašich aplikací při testování
- Poskytuje nápravná řešení během zpětné vazby.
Nejlepší funkce Mend:
- Vyhodnocuje a vyhledává zranitelnosti v open-source balíčcích ve vaší aplikaci v reálném čase.
- Snadná integrace do GitHubu
- Poskytuje podrobné zprávy
- Automaticky implementuje změny kódu pro nejčastější zranitelnosti a zabraňuje lidským chybám při opravách bezpečnostních děr.
- Tým Mend. io neustále sleduje a aktualizuje zranitelnosti.
- Podporuje všechny hlavní programovací jazyky, včetně Java, Python, Ruby, JavaScript, Node. js, C++ a C#, stejně jako mnoho doménově specifických jazyků.
Omezení Mend:
- Uživatelské rozhraní může být trochu neohrabané.
- Dashboardy mohou být matoucí
- Implementace může být pro některé DevOps pipeline obtížná.
- Může generovat falešné pozitivní výsledky
Ceny Mend:
- MEND SCA Advanced: 16 000 USD/rok pro 20 vývojářů
- MEND SAST Advanced: 16 000 USD/rok pro 20 vývojářů
- MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 USD/rok pro 20 vývojářů
- MEND Premium (Enterprise): Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Mend:
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (7 recenzí)
8. Jira
Jira je nástroj pro sledování problémů (chyb) a řízení projektů. Zahrnuje funkce agilního řízení projektů, včetně pracovních postupů, úkolů, rozpočtování a prognózování a plánování. Zahrnuje také komplexní a integrovaný systém správy problémů pro dokumentaci a řešení chyb v kódu a v provozu. Jira je součástí sady Atlassian DevOps.
Nejvhodnější pro:
- Řízení projektů během vývoje
- Sledování problémů a automatizace během zpětné vazby a vývoje
Nejlepší funkce Jira:
Omezení Jira:
- Nastavení a používání může být obtížné.
- Omezené nástroje pro spolupráci zabudované do produktu
- Není nastaveno pro spolupráci více týmů
- Jedná se o nástroj pro správu problémů s přidanou funkcí správy projektů, nikoli o komplexní platformu pro správu projektů.
Ceny Jira:
- Zdarma: 0 $
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira:
- G2: 4,3/5 (více než 5 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 100 recenzí)
9. Bitbucket
Bitbucket je alternativní platforma pro hostování zdrojového kódu softwaru s kontrolou verzí, také postavená na Git. Zahrnuje nástroje CI/CD a je zaměřena na podporu uživatelů Jira. Je navržena tak, aby umožňovala spolupráci v rámci vývojového týmu. Bitbucket je součástí sady Atlassian DevOps.
Nejvhodnější pro:
- Distribuovaná verze a řízení přístupu pro integraci
- Automatizované pracovní postupy pro nasazení
Nejlepší funkce Bitbucketu:
- Úzce integrováno s Jira
- Moderní a přehledné uživatelské rozhraní
- Výkonné konfigurační nástroje pro organizaci složitých projektů, včetně větvení
- Výkonné nástroje pro kontrolu kódu
Omezení Bitbucketu:
- Navrženo pro spolupráci s dalšími produkty Atlassian, integrace s jinými nástroji je minimální.
- Omezené funkce ve srovnání s jinými platformami pro správu verzí
- Méně populární než jiné podobné nástroje, takže komunita uživatelů je malá, stejně jako možnosti pluginů.
Ceny Bitbucket:
- Zdarma: 0 $
- Standard: 3 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bitbucket:
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
10. Slack
Slack je platforma pro spolupráci založená na instant messagingu využívající koncept kanálů. Uživatelé mohou komunikovat v rámci týmů pomocí bohatých textových konverzací na daném kanálu, přímých zpráv mezi uživateli, video nebo audio hovorů (Huddle), asynchronních textových a video zpráv (Clips) nebo prostřednictvím notebooků (Canvas). Obsahuje také některé nástroje pro správu úkolů.
Nejvhodnější pro:
- Spolupráce během vývoje
- Zaznamenávání výsledků testování
- Dokumentace zpětné vazby
Nejlepší funkce Slacku:
- Jednoduché rozhraní, které se snadno ovládá
- Veškerá komunikace pro konkrétní kanál je na jednom místě.
- Vysoce přizpůsobitelné
- Rozsáhlá knihovna integračních aplikací (podívejte se na nejlepší integrace Slacku ).
- Výkonné vyhledávání
- Možnost seskupovat konverzace do vláken
- Integrované videokonference
Omezení Slacku:
- Vzhledem k zaměření na spolupráci je nutné nahrát více integračních aplikací, aby se zvýšila funkčnost.
- Může být přetížený velkým množstvím pracovních prostorů a kanálů.
- Správa úkolů je omezená
Ceny Slacku:
- Zdarma: 0 $
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku:
- G2: 4,5/5 (více než 31 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 22 900 recenzí)
ClickUp: Nejlepší nástroj DevOps pro váš tým
Bez ohledu na to, jak vypadá váš DevOps playbook, spolupráce vašich vývojových a provozních týmů nevyžaduje žádnou magii – vyžaduje správné DevOps nástroje. Musí spolupracovat tak, aby podporovaly vaše procesy, místo aby vás nutily měnit vaše procesy tak, aby vyhovovaly nástrojům. 🛠
Proto se týmy všech typů spoléhají na ClickUp pro správu projektů, spolupráci, dokumentaci a mnoho dalšího, a to vše v snadno použitelném rozhraní, které se integruje s ostatními nástroji DevOps. Až příště budete připravovat nový softwarový projekt, zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi ClickUp a usnadněte si život. 🤩