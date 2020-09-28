DevOps vs Agile: Kompletní průvodce (2025)

Zajímá vás, jaké jsou rozdíly mezi DevOps a Agile?
Agile a DevOps jsou superhrdinové ve světě vývoje softwaru.
Stejně jako X-men a Avengers však mají každý svůj vlastní svět.
Zatímco Agile se zabývá světem vývojářů a stakeholderů, DevOps se zaměřuje na svět vývojářů a provozu.
V tomto článku se na každý z nich podíváme podrobně a zaměříme se na to, jak se liší v přístupu, lidech, výhodách a dalších aspektech. Představíme také nástroj pro řízení projektů, který zvládá obě metody.
Pojďme na to!
Co je DevOps?
DevOps je metodika vývoje softwaru, která se zaměřuje na překlenutí propasti mezi týmem vývojářů softwaru a provozním týmem.
Metoda DevOps překlenuje propast mezi oběma týmy pomocí...
- Spolupráce: vývojové a provozní týmy spolupracují mezi sebou.
- Automatizace procesů: automatizujte co nejvíce procesů
- Kontinuální testování: oba týmy průběžně testují každý malý přírůstek.
- Kontinuální integrace: software je vyvíjen v menších částech, aby se urychlila integrace.
- Kontinuální nasazení: kódy, které projdou testovací fází, jsou automaticky nasazeny.
- Kontinuální monitorování: provozní tým monitoruje každý přírůstek při jeho nasazení.
- Kontinuální dodávka softwaru: změny kódu jsou průběžně vytvářeny a testovány, aby mohly být kdykoli vydány.
Ale nechcete jen vědět, jak jsou Avengers skvělí, že?
Chcete je vidět v akci!
Podívejme se tedy, jak DevOps funguje…
Tradičně váš tým vývojářů softwaru pracuje týdny nebo měsíce na vývojovém procesu a po jeho dokončení je produkt předán provoznímu týmu.
Operační tým má nyní před sebou dlouhou práci: spravovat, monitorovat a nasazovat tyto obrovské kusy kódu.
I když by to mohlo potenciálně přetížit provozní tým, nasazení softwaru může také trvat dlouhou dobu. Vaši uživatelé nebudou rádi čekat a vy je nechcete rozzlobit: zejména pokud je mezi nimi někdo jako Bruce Banner!
Kultura DevOps se místo toho zaměřuje na kontinuální integraci.
Vývojový tým by psal nové kódy v menších částech, testoval je a předával je operačnímu týmu. Operační tým by pak kódy dále testoval, integroval a nasazoval.
Vyžaduje to však silnou spolupráci mezi vašimi vývojovými a provozními týmy.
K řešení všech těchto úkolů používá DevOps specifické nástroje a infrastrukturu, které usnadňují plynulou spolupráci a automatizaci.
Působivé, že?
Pojďme se nyní podívat, co je to Agile!
Co je Agile?
Agile je metodika vývoje softwaru, při které rozdělíte celý projekt na kratší vývojové cykly (známé jako sprinty), které trvají 2–4 týdny.
Jaké jsou výhody?
Metoda Agile představuje významné zlepšení oproti tradičním metodám řízení projektů, jako je například model Waterfall.
V metodice Waterfall zapojujete zákazníky až po měsících vývoje produktu. A pokud s produktem nejsou spokojeni, musíte celý vývojový proces začít znovu od začátku!
Agile se zaměřuje na neustálé zlepšování.
S Agile představíte zákazníkovi po každém sprintu verzi funkčního softwaru. Nyní, když máte jejich zpětnou vazbu, můžete ji zapracovat do svého příštího cyklu.
Zde je příklad, který vám pomůže lépe pochopit proces Agile:
Řekněme, že váš tým softwarových inženýrů vyvíjí aplikaci pro iOS.
Pokud používáte tradiční vodopádový přístup, může vašemu týmu v kanceláři nebo na dálku trvat vývoj a testování aplikace až rok.
Po konečném uvedení na trh se však může stát, že zákazníkům se nebude líbit funkce, kterou váš tým zdokonaloval čtyři měsíce.
S metodikou Agile by však věci vypadaly jinak.
Na konci každého sprintu (který trvá pouze 2–4 týdny) získáte zpětnou vazbu od zákazníka ohledně vašeho posledního přírůstku. Tímto způsobem můžete špatný nápad zavrhnout, aniž byste ztráceli čas a peníze na jeho vývoj.
Nejlepší na tom ale je, že můžete vytvářet software, který dokonalým způsobem vyhovuje potřebám vašich zákazníků!
Zdá se, že Agile je docela výkonná metodika, že?
Ale jak se to liší od metody DevOps?
DevOps vs. Agile: Jak se liší?
X-Men a Avengers mají společný cíl: zachránit svět.
Každý z nich má však svůj vlastní jedinečný styl.
DevOps a Agile mají stejný cíl: zvýšit efektivitu podnikání.
Stejně jako X-men a Avengers se však jejich světy trochu liší.
Pojďme se podívat na tyto rozdíly:
1. Rozdíly v přístupu
Agile a DevOps používají různé přístupy k vývoji softwaru:
A. Agilní přístup
Agile přístup se zaměřuje na překlenutí propasti mezi zákazníky a Agile vývojovým týmem pomocí iterativního procesu zpětné vazby. Stručně řečeno, Agile proces využívá přístup neustálé změny, aby zákazníci byli spokojeni.
B. Přístup DevOps
Přístup DevOps překlenuje propast mezi týmem vývoje softwaru a provozním týmem tím, že automatizuje a zrychluje proces. Zahrnuje například několik metod, jako je automatizace testování, nepřetržité nasazování, nepřetržitá integrace a nepřetržité testování.
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších nástrojů pro kontinuální nasazování pro softwarové týmy v roce 2023
Poznámka: Na rozdíl od metodiky DevOps má Agile vodítko v podobě dokumentu nazvaného Agile Manifesto . Ten popisuje hodnoty a principy metody Agile pro vývoj softwaru.
2. Rozdíly v týmu
Jak X-men, tak Avengers mají týmy složené z členů s různými dovednostmi.
Podobně jako DevOps a Agile mají i tyto procesy členy týmu s různými dovednostmi a velikostí.
A. Agilní tým
V metodice Agile jsou týmy vždy malé a mezioborové. Agile týmy proto obecně upřednostňují full-stack vývojáře, kteří rozumí všem fázím životního cyklu vývoje softwaru.
A i když máte projektového manažera, produktového vlastníka nebo Scrum mastera, který tým vede, od každého člena týmu se očekává, že bude samostatný.
B. Tým DevOps
V rámci procesu DevOps často spolupracuje mnoho vývojových a provozních týmů, které se vyznačují vynikající spoluprací. Výsledkem je, že jsou mnohem větší a zahrnují členy týmu s různou úrovní zkušeností.
V kultuře DevOps jsou role jasně definovány, místo aby se zaměřovaly na mezifunkčnost.
3. Rozdíly v dokumentaci
Pokud jde o dokumentaci, Agile je spíše jako Wolverine a DevOps spíše jako Nick Fury.
A. Agilní dokumentace
Agile se více zaměřuje na pracovní proces než na dokumentaci.
Trochu jako Wolverine, který se chce rovnou vrhnout do akce!
To však neznamená, že Agile dokumentaci zcela ignoruje; pouze ji odsouvá do pozadí.
B. Dokumentace DevOps
V metodologii DevOps je dokumentace stejně důležitá jako chování Nicka Furyho.
Protože operační tým nevytváří přírůstek, potřebuje správnou dokumentaci, aby přírůstek jasně pochopil.
4. Rozdíly v časovém rámci
Wolverine nebo Hulk možná čas neřeší, ale pro vaši softwarovou společnost jsou časové rámce zásadní.
A. Časový rámec Agile
Agile funguje v krátkých, předem stanovených obdobích zvaných sprinty. Tyto sprinty obvykle trvají 2–4 týdny.
B. Časový rámec DevOps
Proces DevOps nemá žádné konkrétní časové rámce, ale zaměřuje se na dlouhodobý plán pro lepší spolehlivost.
5. Rozdíly v nástrojích
Thorovo kladivo nebude fungovat dobře, pokud se ho pokusí použít Wolverine, že?
S jeho adamantiovými drápy je už tak dost úžasný.
Podobně jako Agile i DevOps mají své vlastní sady nástrojů, které jim vyhovují.
A. Nástroj Agile
Nástroj Agile se zaměřuje na spolupráci týmu a sledování projektu.
Většina týmů Agile používá software pro řízení projektů, který jim pomáhá plánovat, spravovat a sledovat projekty a také spolupracovat s členy týmu v reálném čase.
Je to něco jako všestranný software, jako JARVIS!
B. Nástroj DevOps
DevOps vyžaduje automatizační software a dobrou technologickou infrastrukturu. Například technologie cloud computingu, jako je AWS, může poskytnout infrastrukturu potřebnou k implementaci DevOps.
Kromě týmové spolupráce nabízí nástroj DevOps také řadu automatizačních funkcí, které pomáhají s nasazováním pipeline.
6. Rozdíly v kladech a záporech
Nikdo není dokonalý, že? I bůh jako Thor dělá chyby.
Stejně tak mají Agile i DevOps své silné a slabé stránky.
A. Výhody a nevýhody Agile
Zde je stručný přehled některých výhod agilního přístupu k vývoji:
- Podporuje spolupráci mezi vývojáři a zainteresovanými stranami
- Nabízí rychlejší dodání softwaru
- Členové tráví méně času dokumentací
Nyní se podívejme na nevýhody vývojového procesu Agile:
- Omezená dokumentace
- Rozšiřování rozsahu může být v projektech Agile vždy problémem.
B. Výhody a nevýhody DevOps
Zde je několik důvodů, proč je DevOps efektivní metodikou vývoje softwaru:
- Podporuje spolupráci mezi vývojáři a provozním týmem
- Dlouhodobý přístup udržuje kvalitu a spolehlivost softwaru pod kontrolou
- V oblasti vývoje softwaru panuje naprostá jasnost, což snižuje riziko rozšiřování rozsahu projektu.
Pojďme se podívat na některé nedostatky metodiky softwarového inženýrství DevOps:
- Členové musí věnovat další čas a energii dokumentaci.
- Držet krok s novými procesy DevOps, jako je nepřetržité testování a nepřetržité nasazování, může být pro společnosti neustálou výzvou.
Zde je tabulka shrnující všechny rozdíly mezi DevOps a Agile:
|Parametr
|Agile
|DevOps
|Princip
|Principem Agile je rychlé řízení projektů za účasti zainteresovaných stran.
|Princip DevOps se zabývá řízením komplexních inženýrských procesů.
|Přístup
|Agilní přístup je iterativní a zaměřuje se na zákazníka a rychlé vydávání nových verzí.
|Přístup DevOps je založen na spolupráci mezi týmy Dev a Ops.
|Velikost týmu
|Agile tým je malý, má 3 až 8 členů.
|Tým DevOps nemá žádné omezení, protože spojuje dvě velké skupiny, které spolu spolupracují.
|Praxe
|Agilní praxe podporuje přizpůsobivost a spolupráci mezi malými týmy.
|DevOps podporuje plně automatizovanou kontinuální integraci pro časté dodávky softwaru.
|Nástroj
|Nástroj Agile se zaměřuje na spolupráci týmu a sledování pokroku.
|Nástroj DevOps se zaměřuje na automatizaci a týmovou spolupráci.
|Časové rámce
|Metoda Agile se zaměřuje na krátké sprinty trvající 2–4 týdny.
|Metoda DevOps se zaměřuje na dlouhodobou spolehlivost
|Kultura
|Agilní kultura je založena na samoorganizovaných a mezifunkčních týmech, které umožňují rychlejší vývoj.
|Kultura DevOps je založena na společném porozumění a odpovědnosti mezi týmy vývojářů a provozních pracovníků.
Je vám nyní jasné, v čem se liší?
Nejprve si vyjasníme běžný omyl ohledně DevOps a Agile:
Mohou DevOps a Agile fungovat společně?
DevOps i Agile oba nabízejí rámec, který může urychlit proces dodávky softwaru.
Zatímco metoda Agile funguje ve světě vývojářů a zákazníků, proces DevOps funguje ve světě vývojářů a provozu.
Ale představte si, jak skvělé by bylo, kdybyste si mohli vybrat oba.
S Agile a DevOps to můžete udělat!
Zatímco metody Agile, jako Scrum a Kanban, můžete použít k zapracování zpětné vazby od zákazníků, metodiku DevOps můžete využít ke zvýšení efektivity spolupráce mezi vývojáři a provozním týmem.
Hlavní výzvou však je: jak je efektivně implementovat?
Jak spravovat projekty Agile i DevOps?
Samozřejmě budete potřebovat výkonný software, který vám s tím vším pomůže.
Trochu jako software v Tonyho obleku!
Ale co přesně byste měli v tomto nástroji hledat?
Agile i DevOps vyžadují od svých nástrojů odlišné funkce.
Proces Agile vyžaduje, aby váš software sledoval úkoly, aktuální pokrok a pomáhal vám komunikovat se zainteresovanými stranami.
DevOps vyžaduje například cloud computing a automatizační řešení. Především ale musí nástroje DevOps usnadňovat hladkou spolupráci mezi velkými provozními a vývojovými týmy.
V ideálním případě by software, který potřebujete, musel:
- Umožněte členům týmu hladkou spolupráci
- Správa procesů
- Automatizujte procesy
- Dobrá integrace s ostatními nástroji vašeho pracovního prostoru
Naštěstí nástroj jako ClickUp to všechno zvládá na jedničku!
Co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený software pro agilní řízení projektů na světě.
Ať už potřebujete pomoc s:
- Řízení agilního týmu nebo celého týmu DevOps
- Sledujte všechny své projekty agilního vývoje softwaru
- Implementujte Scrum, Kanban nebo dokonce přístup Waterfall.
ClickUp se o to všechno postará!
Podívejme se, jak vám ClickUp může pomoci přizpůsobit metodiku DevOps nebo Agile:
A. Cíle
Cíle jsou nezbytné pro každý obchodní proces.
Nebojte se, vaším cílem nebude „zastavit Thanose“.
To raději nechte na Avengers.
Zde je několik příkladů cílů Agile:
- Začleňte funkci časovače do úvodní stránky
- Zvyšte rychlost načítání webových stránek o 10 %
Na druhou stranu, cíle DevOps vypadají takto:
- Nasazení nové verze aplikace za 48 hodin
- Sledujte využití zdrojů pro nejnovější živou verzi
Projekt může mít obvykle více cílů a sledovat je všechny může být náročné.
Pokud nejste Charles Xavier, samozřejmě.
Jak tedy sledujete své cíle?
S funkcí Cíle od ClickUp!
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší úkoly, které lze snadno dosáhnout. To nejenže udržuje věci v pořádku, ale také motivuje členy vašeho týmu DevOps nebo Scrum tím, že jim dává pocit úspěchu.
Ale to není vše!
S každým dokončeným cílem ClickUp automaticky aktualizuje vaše procento pokroku v reálném čase. Takto budete mít jasnou představu o tom, jak blízko jste k dosažení svého cíle.
Pomocí ClickUp Goals můžete také:
B. Automatizace pracovních postupů
Funkce Automation od ClickUp vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly díky široké škále automatizací úkolů. To vám nejen ušetří čas, ale také uvolní zdroje pro úkoly, které je skutečně potřebují.
Takto funguje automatizace pracovních postupů:
Pokud dojde k spouštěči a podmínka je splněna, automaticky se provede konkrétní akce .
Hulk již má zabudovanou automatizaci pracovních postupů.
Pokud jsou zlí hoši poblíž a Hulk se rozzlobí, roztříští je automaticky.
Podobně můžete také vytvořit vlastní automatizovaný proces pro pracovní postupy vašeho projektu.
(Samozřejmě se nejedná o žádné „rozbíjení“).
ClickUp však nabízí více než 50 předem připravených automatizací, které vám pomohou rychle začít.
Mezi ně patří například:
- Když se změní stav úkolu, automaticky se změní i osoba, které je úkol přidělen.
- Použijte šablonu při vytváření úkolu
- Aktualizujte prioritu úkolu, když je jeho kontrolní seznam vyčištěn
- Změňte značky, když nastane termín úkolu
- Archivujte úkol, když se změní jeho priorita
(Klikněte zde a podívejte se na další přednastavené automatizace. )
C. Vlastní stavy úkolů
Představte si, že byste se Black Widow každou chvíli ptali na novinky ohledně mise.
Nejenže je to časově náročné, ale ona bude také velmi naštvaná.
Stejně tak nechcete volat členům svého týmu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abyste získali aktuální informace!
Naštěstí s ClickUpem to nebudete potřebovat.
Díky vlastním stavům v ClickUp můžete kdykoli rychle zjistit stav jakékoli úlohy.
Nejlepší na tom ale je, že je můžete přizpůsobit podle potřeb svého projektu.
Například ve vašem projektu vývoje softwaru DevOps můžete místo obecného termínu „v přípravě“ vytvořit fázi „prochází beta testováním“ nebo „testování chyb“.
D. Sekce komentářů
Dobrá komunikace je pro každý tým zásadní.
Představte si, že byste se špatně domluvili s Hulkem!
Ať už jde o DevOps nebo Agile, manažeři často potřebují s členy svého týmu diskutovat o složitých technických detailech.
Pro členy týmu je však těžké pochopit správný kontext, když dostávají pouze dlouhé e-maily.
Naštěstí má ClickUp pro tento problém jednoduché řešení: Komentáře.
Každý úkol v ClickUp má zabudovanou sekci Komentáře, která umožňuje všem členům týmu diskutovat o konkrétních úkolech.
Funkce Komentář vám může pomoci následujícím způsobem:
- Označte členy, abyste zdůraznili důležité komentáře.
- Vyjasněte si, co přesně je třeba v rámci úkolu udělat
- Řešte jakýkoli problém ve správném kontextu
- Přiřaďte komentáře libovolnému členovi týmu, aby nezůstaly bez povšimnutí.
- Sdílejte relevantní soubory v rámci jakékoli sekce úkolů
Pro lepší spolupráci můžete také použít zobrazení Chatu, kde můžete diskutovat o tématech, která nesouvisí s žádnými úkoly. Skvělá alternativa ke kanálům Slack!
E. Dashboardy
Ať už se jedná o Agile nebo DevOps, musíte mít přehled o svých probíhajících projektech, že?
Na rozdíl od Tonyho Starka nemusíte utrácet miliony dolarů za sofistikované technologie, abyste mohli efektivně sledovat pokrok svého týmu.
Stačí zdarma použít Dashboard od ClickUp!
Dashboardy vám poskytují rychlý přehled o jakémkoli projektu. Můžete je přizpůsobit tak, aby zobrazovaly přesně to, co potřebujete, podobně jako vaše vlastní řídicí centrum projektu.
Zde je několik grafů, které můžete použít ve svém dashboardu:
- Grafy rychlosti: ukazují míru dokončení vašich úkolů.
- Burndown grafy: ukazují množství práce, které zbývá k dokončení projektu.
- Burnup Charts: zobrazují množství práce, které již bylo v rámci projektu dokončeno.
- Kumulativní diagramy toku: poskytují přehled o postupu úkolů v čase a pomáhají identifikovat případné překážky.
F. Integrace
Co dělá dobré týmy jako Avengers nebo X-men tak silnými?
Dobře spolu fungují.
Stejně tak potřebujete, aby veškerý váš software vždy dobře spolupracoval.
ClickUp má nativní integrace s různými populárními softwarovými nástroji pro práci, které zefektivňují tok dat mezi vašimi nástroji. To vám nejen pomáhá snadno spravovat projekty, ale také zvyšuje efektivitu vašeho týmu.
Mezi oblíbený software, se kterým se ClickUp hladce integruje, patří:
- GitHub: automaticky zobrazuje pushy, commity a pull requesty přímo v ClickUp
- GitLab: vytvářejte automatizované pracovní postupy na základě vašich akcí GitHub
- Time Doctor: sledujte čas strávený na projektech a monitorujte produktivitu svých zaměstnanců
- Zoom: pořádávejte vysoce kvalitní videokonference se členy svého virtuálního týmu
Ale počkejte...
To ale není vše, co pro vás ClickUp může udělat!
Zde je několik dalších úžasných funkcí, které nabízí:
- Automatizace řízení projektů: automatizujte více než 50 opakujících se úkolů a ušetřete čas
- Závislosti: řešte své úkoly ve správném pořadí
- Pulse: podívejte se, na jakých úkolech je váš tým během dne nejaktivnější
- Priority: seřaďte své úkoly podle naléhavosti
- Dokumenty: vytvářejte podrobné projektové dokumenty a pohodlně je sdílejte se svým týmem
- Reporting: přístup k různým reportům o výkonu vašeho týmu
- Výkonné mobilní aplikace: sledujte svou práci i na cestách díky výkonným aplikacím ClickUp pro Android a iOS.
Závěr
Jaký je tedy výsledek srovnání DevOps vs Agile?
DevOps a Agile se zabývají různými aspekty vašich softwarových inženýrských projektů.
A jejich kombinované použití je jako mít po boku Avengers i X-meny.
Ale s velkou mocí přicházejí i velké... výzvy v oblasti řízení.
Naštěstí vše, co potřebujete, je nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp!
Pokud potřebujete pomoc s implementací Agile nebo DevOps, ClickUp vám může pomoci v každém kroku díky funkcím jako Cíle, Automatizace a Dashboardy.
Stejně jako štít Kapitána Ameriky nebo Thorovo kladivo je ClickUp dokonalou zbraní k překonání jakékoli překážky v projektu.
Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte tuto super sílu!