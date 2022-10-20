Osvědčené postupy pro implementaci projektového řízení DevOps

DevOps lze definovat jako spojení osvědčených kulturních filozofií, nástrojů a operací s cílem zlepšit stabilitu podniku a poskytovat více aplikací a služeb rychleji.
V zásadě jde o to, pomoci organizacím dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím lepší komunikace – vývoje, IT operací, inženýrství kvality a bezpečnosti. Tyto role jsou tradičně izolované a s implementací DevOps dochází k jejich větší spolupráci.
Jak název napovídá, DevOps se zaměřuje na propojení vývoje (Dev) a provozu (Ops). To znamená, že celý životní cyklus vývojového procesu je integrován na úrovni lidí, procesů a technologií.
V tomto blogu se dozvíte více o tom, jak můžete zefektivnit řízení projektů implementací metodik DevOps ve vašem podnikání.
Co je řízení projektů DevOps?
Podle jedné studie činila velikost globálního trhu DevOps v roce 2021 7 398 milionů dolarů a do roku 2030 se předpokládá její nárůst na 37 227 milionů dolarů, s významným CAGR ve výši 20 % v letech 2022 až 2030.
S ohledem na výše uvedené zůstane projektové řízení DevOps nezbytné pro jakýkoli významný komerční projekt, aby byl dokončen včas a v rámci rozpočtu. Vyžaduje pečlivé plánování, alokaci zdrojů a koordinaci mezi mnoha zúčastněnými stranami.
Spojením vývojových a provozních týmů IT do jedné soudržné entity rozšiřuje přístup DevOps k vývoji softwaru myšlenky agilního vývoje.
DevOps například zásadně mění přístup IT týmů k projektům z hlediska projektového řízení, odklání se od zdlouhavého, mimořádně rychlého a agilního životního cyklu vývoje softwaru u složitých projektů. Kombinace těchto dvou disciplín, projektové řízení DevOps, je navržena tak, aby zapadala do přístupu DevOps a podporovala jej.
Výhody využití metodik DevOps a projektového řízení
Metodiky DevOps zlepšují interní práci vašeho podniku v průběhu celého životního cyklu vývoje softwaru a pomáhají vám vizualizovat celý proces DevOps, od vývoje až po nasazení. Metodiky DevOps pro řízení projektů mohou vašemu podniku přinést lepší výsledky a zvýšit přehlednost pro projektové manažery a členy týmu pracující na stejném projektu, aby dosáhli stejných cílů.
Řízení projektů DevOps je efektivní pro týmy a projektové manažery při efektivním řízení projektů. Umožňuje vašim projektovým manažerům a týmům převzít odpovědnost za formulování strategie, organizaci nástrojů, motivaci inženýrů a kontrolu celého projektu.
Tento integrovaný přístup má přímý vliv na rychlost dodávek pro různé obchodní jednotky, což se promítá do rychlosti vývoje, dodávek služeb a uvedení produktů na trh.
DevOps podporuje atmosféru, ve které jsou podnikové operace lépe integrovány a koordinovány, což urychluje vývoj podnikových aplikací. Výsledkem je efektivnější proces organizace a méně chyb nebo problémů s vývojem projektů.
Mnoho podniků může zabránit digitálnímu narušení a držet krok s nejnovějšími trendy a rychle se měnícími očekáváními spotřebitelů kombinací technologií DevOps s cloudem.
Díky přizpůsobivosti DevOps se zlepšují také metody řízení projektů používané ke sledování jejich postupu. Pomáhá projektovým manažerům sladit cíle transformace podnikání s cíli IT projektů a podporuje optimalizaci v rámci celé společnosti. Pokud jste tak ještě neučinili, je na čase zamyslet se nad potenciálními výhodami kultury DevOps pro vaši společnost.
Zde je několik výhod využití projektového řízení DevOps z těchto důvodů:
- Budete schopni správně přiřadit role
- Týmová práce vám pomůže překonat izolovanost jednotlivých oddělení
- Můžete sledovat stav projektu
- Využijte implementaci hybridního cloudu
- Nakonec můžete vytvořit MVP.
Jaká je role projektového manažera DevOps?
Role projektových manažerů se díky Scrumu a dalším agilním přístupům vyvinula. Projektoví manažeři v metodice řízení projektů DevOps zajišťují komunikaci mezi různými přispěvateli a sledují termíny a závazky.
Musí také mít silné povědomí o vývojovém procesu a schopnostech potřebných k vytvoření finálního produktu a úzce spolupracovat s týmem DevOps.
Projektoví manažeři DevOps mají na starosti řízení a koordinaci produktu od vývoje až po výrobu. Zabývají se hlavně technickými detaily, zatímco tradiční projektový manažer se těmito úkoly nezabývá.
Projektoví manažeři DevOps zajišťují integraci, průběh vývoje, testování, koordinaci a nasazení projektu.
Považujte vývojový a provozní tým za jednu organizaci
DevOps vyžaduje vedoucího, který pomůže týmu vidět celý proces od začátku do konce, podobně jako je typickou úlohou projektového manažera plánovat, získávat a realizovat projekt. Vytváření map hodnotového toku by mělo být přirozeným rozšířením schopností projektového manažera v oblasti plánování pomocí Ganttova diagramu.
Aby se zabránilo vzniku pracovních sil, je důležité zacházet s vývojovým a provozním týmem jako s jedinou organizací. Tyto dva týmy jsou sloučeny do jednoho týmu, který pracuje v rámci celého životního cyklu aplikace a rozvíjí různé dovednosti, od vývoje a testování až po nasazení a provoz.
Pokusy o využití DevOps budou neúspěšné, pokud týmy Dev a Ops nebudou spolupracovat efektivněji. Týmy vývoje a provozu mají několik dopadů na zpracování úkolů: vzdělávání a sdílení odpovědností mezi týmy Dev a Ops, zlepšování produktivity a spolupráce, porozumění rizikům nasazení, povědomí o kvalitě nástrojů a správa přidaných úkolů.
Je důležité, aby týmy vývojářů a provozních pracovníků byly neustále informovány, aby mohly takové dopady řešit efektivněji.
Účinně přijímejte změny
Agilní metodika řízení projektů jasně ukazuje, že je důležité přijímat změny, místo toho, aby se striktně drželo plánu. Řízení změn a postupné zavádění nových funkcí vyžaduje intenzivní komunikaci a týmovou spolupráci. Komunikace je základní dovedností projektového manažera. Podniky by měly tento potenciál využívat.
Projektoví manažeři DevOps například musí přijmout několik změn pro svůj profesní růst, jako je zahájení práce na malých projektech, použití přístupu MVP, použití správných agilních plánovacích nástrojů, odstranění sil, snížení počtu předávek projektů, vytvoření viditelnosti projektů v reálném čase, snížení režijních nákladů projektů a společné řízení změn.
Nástroj pro řízení projektů, který podporuje agilní procesy, jako je ClickUp, vám ušetří čas tím, že vám umožní sledovat práci a cíle, nastavovat milníky, spolupracovat v Docs, automatizovat náročnou práci, přizpůsobovat úkoly, vytvářet vlastní pole a přidávat kontrolní seznamy.
5 osvědčených postupů pro správu projektů DevOps
Následující doporučení pomohou projektovým manažerům s konvenčnějším zázemím při přijímání metodiky DevOps.
1. Rozvíjejte kulturu spolupráce
Hlavními cíli DevOps jsou zlepšení komunikace a odstranění bariér mezi týmy vývoje, provozu a zajištění kvality. Díky této metodě může být vývoj softwaru a jeho dodání klientům rychlejší.
Celý technický tým musí změnit svůj přístup a způsob uvažování a musí existovat společný cíl nebo soubor cílů, aby bylo možné dosáhnout této úrovně spolupráce. Postupujte podle těchto kroků, abyste s DevOps vybudovali kulturu spolupráce:
- Získejte podporu vedení od samého začátku
- Implementujte správné nástroje a technologie
- Sestavte tým z těch správných lidí
- Vzdělávejte a školte tým
- Posilte tým pocitem autonomie a odpovědnosti
- Vytvořte model neustálého zlepšování a učení
- Vštěpujte pocit sdílené odpovědnosti
- Upřednostňujte otevřenou a transparentní komunikaci
- Vytvořte prostředí důvěry a respektu
- Sdílejte společné cíle a vizi
2. Přijměte perspektivu MVP
Nejjednodušší iterace aplikace, která stále splňuje základní cíle projektu v oblasti vývoje softwaru, se nazývá minimální životaschopný produkt (MVP). Používá se k testování obchodních modelů a je považován za nejlepší schéma pro spuštění startupu. Nejedná se o technologický prototyp, ale pomůže vám ověřit prodejnost vašeho podnikání.
Hlavním účelem MVP je otestovat váš podnikatelský nápad s minimálními náklady, najít více iterací pro rozvoj hodnoty a zjistit reakci cílové skupiny. Pokud vytvoříte dostatečnou funkčnost, zákazníci si váš produkt rychle oblíbí již krátce po uvedení na trh.
DevOps přijímá MVP jako způsob uvažování, který zaručuje, že po každém sprintu bude vždy k dispozici výsledek, aniž by došlo ke zpoždění dodávky v důsledku rozsáhlého rozsahu. To představuje významný odklon od konvenčních technik řízení projektů, které kladou důraz na konečný monolitický výstup.
DevOps je vnímán spíše jako průběžný vývojový proces než jako lineární proces s předem stanoveným datem zahájení a ukončení. Díky přístupu MVP zákazníci dostávají výsledky rychleji a vývojový tým může díky zpětné vazbě od uživatelů provést korekci kurzu dříve v cyklu.
Hlavní myšlenkou MVP je poskytnout nejlepší produkt, který přiláká zákazníky, a pozorovat jejich chování při používání produktů a služeb. Hlavním přínosem tohoto přístupu je, že porozumíte zájmu zákazníků o produkt a dodáte požadované výsledky.
MVP může provádět změny produktu na základě zpětné vazby od zákazníků. Poskytuje podnikům více výhod, aby si udržely první uživatele svých produktů. DevOps a MVP jsou skvělou kombinací, protože různé týmy mohou vhodně plánovat své každodenní úkoly, implementovat automatizační nástroje, zahájit automatizaci IT procesů a plynule komunikovat s týmy.
Pokud tak neučiní, může tým DevOps využít techniku vodopádu k vytvoření finálního produktu, aby nakonec zjistil, že nesplnil potřeby uživatelů, a v takovém případě musí celý proces začít znovu.
3. Zaveďte kontinuální integraci (CI) a kontinuální dodávky (CD)
Kontinuální integrace (CI), klíčová osvědčená praxe DevOps, integruje aktualizace kódu od více přispěvatelů do centrálního úložiště. CI umožňuje vývojářům často integrovat změny kódu a používat automatizované nástroje ke kontrole přesnosti kódu. K implementaci CI se používá kontrola verzí zdrojového kódu. Myšlenka CI spočívá v tom, že je jednodušší najít chyby a jiné problémy s kvalitou v menších částech kódu než v rozsáhlé kodové základně vytvořené během dlouhého období.
Tam, kde končí kontinuální integrace (CI), začíná kontinuální dodávka (CD). Metoda, kterou se využívá kód z CI, je CD, součást DevOps. Nasazení softwaru se stává jednoduchou činností s nízkým rizikem, kterou CD může provádět kdykoli je to potřeba.
Tento přístup umožňuje nasadit i ty nejsložitější rozsáhlé programy v předvídatelných procesech na vyžádání.
4. Využijte nejlepší nástroje DevOps
Účinná strategie DevOps se točí kolem automatizace. Vývojáři a provozní inženýři pracující v organizaci DevOps považují za pohodlnější, když jsou vývoj softwaru, proces vydávání a agilní testování automatizovány. DevOps jsou snadno integrovatelné, samostatné programy, které fungují na všech hlavních platformách, jsou rozšiřitelné pomocí pluginů a snadno se distribuují mezi stroje, aby urychlily sestavování, nasazování a testování.
K tomu budete potřebovat přístup k nástrojům DevOps. Ať už se jedná o program, který sleduje vaše výkonnostní metriky, vydává upozornění, když se něco pokazí, nebo nabízí obecný přehled o vývoji vašeho produktu. Nástroje DevOps snadno spolupracují s AWS a GCP a zjednodušují migraci do cloudu. Podporují přidávání funkcí, provádění oprav, automatizaci aktualizací, uzavírání závislostí a tranzitivní závislosti.
Například nejlepší platformou pro produktivitu agilních a DevOps týmů je ClickUp, která sjednocuje veškerou práci pod jedním rozhraním a sleduje vydání a spolupráci na sprintech. Manažeři, vývojáři, externí partneři, bezpečnostní pracovníci a pracovníci HR mohou všichni používat ClickUp k přizpůsobení svých pracovních prostorů.
Týmy mohou používat ClickUp jako agilní nástroj pro řízení projektů, aby si prohlížely projekty v horizontu několika dnů až měsíců nebo aby rychle získaly přístup k podrobným informacím o stavu úkolu. Nabízí také šablonu pro agilní řízení projektů, která vám pomůže vytvořit agilní pracovní postup během několika minut.
5. Sledujte správné metriky
Osvědčené postupy DevOps doporučují neustálé sledování výkonu. Můžete použít nástroje pro řízení projektů s integrovanými analytickými zprávami, které vám poskytnou přehled o datech a možnostech sledování výkonu. S touto aplikací byste také měli vytvořit týmové dashboardy, které pomohou všem zúčastněným sledovat práci, ukazatele výkonu a celkový pokrok.
Sledujte správné ukazatele výkonnosti, jako je doba realizace, průměrná doba detekce a závažnost problému, abyste mohli posoudit účinnost přístupu DevOps. Sledování těchto ukazatelů je zásadní, protože vám umožňuje včas identifikovat problémy a přijmout rychlá nápravná opatření.
Cíle a standardy vašeho podniku určí metriky DevOps, které potřebujete sledovat. Každý technický a vývojový tým může těžit z některých ukazatelů souvisejících se ziskovostí, jako jsou jednotkové náklady.
Protože vám umožňuje vyvíjet nákladově efektivní software od samého začátku, je sledování jednotkových nákladů jako opatření DevOps vynikající praxí. Je to proto, že máte včasný přehled o svých nákladech, což vám umožňuje plánovat vaše iniciativy a proaktivně provádět kompromisy.
Získejte další nápady a způsoby, jak vylepšit své procesy DevOps, pomocí našich šablon AI promptů.
Implementace řízení projektů DevOps: výzvy a možná řešení
Pojďme se nyní podívat na několik typických překážek bránících přijetí DevOps a na různé přístupy k překonání těchto výzev.
Výzva 1: Přechod ze starší infrastruktury na mikroslužby
I když starší infrastruktura sloužila podniku mnoho let, může přinášet problémy. Může mít potíže se stabilitou a také nedostatek finančních prostředků. Hlavní obavou je, že podnik v tomto rychle se měnícím světě zaostane, pokud bude i nadále používat zastaralou infrastrukturu.
Změna vývojového procesu při použití infrastruktury jako kódu a mikroslužeb, další krok směrem k budoucí neustálé inovaci.
Pomáhá to na rychlém trhu a spotřebitelé potřebují přizpůsobení. Vidíme, že pokud podnik nepřestane být kreativní, někdo jiný ho rychle předběhne.
Inovace a vývoj lze urychlit nahrazením nebo změnou zastaralých aplikací modernější architekturou mikroslužeb. Přijetí mikroslužeb však s sebou nese některé problémy, které je třeba řešit.
Možné řešení
Podnik by měl mít před přechodem na architekturu mikroslužeb zavedené řízení konfigurace, základní prvky automatizace a kontinuální dodávky používané na staré infrastruktuře. To mu umožní zvládnout zvýšené provozní nároky, které mikroslužby přinášejí.
Výzva 2: Realizace strategie automatizace testování
Vaše společnost si uvědomuje klíčovou roli automatizovaných testů v CI/CD (kontinuální integrace / kontinuální nasazení ) a dalších technikách DevOps. Co tedy brzdí pokrok v automatizaci testování? Kromě pouhé prezentace testovací metody a příkladů jejího použití je zásadní poskytnout týmům podporu. Součástí jsou tři metody a techniky BDD, stejně jako řešení základních aspektů, jako jsou:
- Jakým způsobem spravujeme data pro naše testy?
- Můžeme využívat sdílené knihovny a osvědčené postupy, které jsou open-source?
- Jak by mělo být strukturováno komplexní testování naší kódové základny?
- Jaké jsou skutečné účely našich kouřových testů?
Možné řešení
Tento problém můžete vyřešit nasazením automatizace testování v celé organizaci, minimalizací zpětné vazby a rychlejšími uvedeními produktů na trh, které vám pomohou naučit se, jak provádět testovací strategii.
Výzva 3: Zavedení nových nástrojů
Nejnovější nástroje v sadě DevOps se zdají být schopné vyřešit jakýkoli problém. I když máte k dispozici všechny potřebné nástroje, stále musíte své týmy naučit, jak je efektivně používat.
Dalšími dvěma nejdůležitějšími faktory jsou dodržování bezpečnostních pokynů a správná interakce s aktuální infrastrukturou. Tyto problémy mohou odvádět pozornost podniku od důležitých úkolů.
Dvě nejdůležitější složky DevOps jsou organizační struktura a tým. Produktivita týmu vzroste, pokud je podnik vhodně strukturován. Společnost by se měla soustředit spíše na své silné stránky než na externí zdroje.
Členové týmu jsou při přechodu na DevOps nejdůležitější složkou.
Možné řešení
Využijte nástroje pro řízení projektů vybavené funkcemi, které vám pomohou efektivně plánovat, řídit a sledovat projekty. Použijte šablony, které vám pomohou začít a poskytnou vašemu týmu strukturovaný přístup.
Výzva 4: Nechuť ke změnám
Většina členů týmu a klíčových zainteresovaných stran může přechod na DevOps vnímat jako znepokojující. Negativní reakce na osobu, která radí, může vyplynout z toho, že někomu řeknete, že se musí změnit. Přechod na DevOps bude plynulý a postupný, nestane se náhle.
Každý bude mít příležitost postupně si osvojit kulturu DevOps a objevit četné možnosti, které může nabídnout ve fázi vývoje.
Možné řešení
Najděte malý produkt nebo část stávajícího programu a replikujte jej pomocí technik DevOps jako experiment. Pokud tým uvidí výhody DevOps, budou i ostatní podniky chtít zavést nové pracovní postupy. Mnoho podniků bude těžit z přechodu na DevOps a jeho schopnosti pokračovat v provozu v této oblasti i dnes.
Výzva 5: Přístup založený na pobídkách
Zatímco provozní tým zajišťuje dostupnost, správu, bezpečnost a stabilitu, vývojové týmy se snaží zkrátit dobu uvedení produktu na trh. Ačkoli se to na první pohled zdá být pro dané téma irelevantní, tato překážka má významný dopad na postupy DevOps.
Možné řešení
Místo jednotného cíle, kterým je spokojenost zákazníků, je nejtypičtější organizační strategií, aby se každá jednotka soustředila na své konkrétní výhody.
Pokud všechny týmy pracují na stejném cíli, nebudou se vést žádné spory o priority a zdroje.
Úspěšná implementace projektového řízení DevOps pomocí správných nástrojů a postupů
Spojením postupů DevOps s myšlenkami projektového řízení můžete zlepšit spolupráci členů týmu a celkové cíle iterace.
Nástroje pro správu projektů DevOps zefektivňují tento proces a podporují přehlednost mezi projektovými manažery tím, že zajišťují přesné definování rozsahu úkolů, sledování závislostí, dosažení lepších výsledků a vytvoření aplikace připravené k nasazení.
Tým musí komunikovat, aby se všichni shodli a sledovali stejné cíle. Každá organizace, která chce posunout své podnikání na vyšší úroveň, může získat profesionální podporu od společnosti zabývající se digitální transformací a využít řešení pro řízení projektů DevOps, aby si udržela náskok před konkurencí.
Hostující autor:
Madhu Kesavan , generální ředitel a zakladatel společnosti W2S Solutions, celosvětově uznávané společnosti zabývající se vývojem podnikového softwaru. Pomáhá podnikům a vládám na jejich cestě k digitalizaci. S více než 20 lety zkušeností v oboru IT využívá technologie k poskytování udržitelných řešení.