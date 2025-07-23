10 nejlepších nástrojů pro sledování chyb pro správu problémů v roce 2025

Představte si, že po vynaložení obrovského úsilí dodáte softwarový projekt, ale dostanete zpětnou vazbu, že software obsahuje chyby. To je srdcervoucí!
Ale to je příběh každého týmu vývojářů softwaru. Protože chyby jsou nedílnou součástí softwaru. 🤷🏽♀️
Pokud je nebudete včas sledovat a opravovat, může to vést ke zpoždění projektu, nízké kvalitě softwaru, zvýšeným nákladům a bezpečnostním problémům.
Ale nebojte se! Nástroje pro sledování chyb vám pomohou odhalit, zaznamenat a spravovat chyby v každé fázi cyklu vývoje softwaru. V tomto seznamu jsme shromáždili některé z nejlepších nástrojů pro sledování chyb, které můžete použít k účinnému odstranění chyb!
Proč je software pro sledování chyb důležitější než kdy dříve
Požadavky na softwarové týmy neustále rostou. Projekty jsou složitější, očekávání uživatelů jsou vyšší a tempo vydávání nových verzí se zrychluje.
V těchto scénářích s vysokými sázkami se software pro sledování chyb stává klíčovým pro dodávání spolehlivých, vysoce kvalitních produktů a udržování efektivity týmu.
Zde je několik důvodů, proč je investice do robustního softwaru pro sledování chyb nezbytná:
🌟 Intuitivní uživatelské rozhraní: Umožňuje každému členovi týmu, bez ohledu na technické znalosti, snadno hlásit a spravovat chyby, čímž se minimalizuje doba zaškolení a snižuje počet chyb.
📊 Komplexní analytika a reportování: Poskytuje v reálném čase přehled o trendech v chybách, době řešení a výkonu týmu, což umožňuje vedoucím pracovníkům činit informovaná rozhodnutí a neustále zlepšovat procesy.
⚒️ Zefektivněné třídění a prioritizace chyb: Usnadňuje efektivní třídění a prioritizaci chyb na základě závažnosti a dopadu na podnikání, čímž zajišťuje, že kritické problémy jsou řešeny okamžitě.
🔗 Hladká integrace: Snadno se propojí s vašimi stávajícími vývojovými a komunikačními nástroji, jako jsou GitHub, Slack a platformy pro správu projektů, čímž vytváří jednotný pracovní postup a snižuje manuální práci.
🚦 Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobí se jedinečným procesům vašeho týmu a umožní vám definovat vlastní stavy, značky a pravidla automatizace pro efektivní správu chyb.
🔔 Automatická oznámení a aktualizace: Díky okamžitým upozorněním na změny stavu chyb, přiřazení a řešení jsou všichni informováni, což snižuje riziko nedorozumění a zpoždění.
🔒 Centralizovaná dokumentace: Ukládá všechny informace související s chybami, diskuze a přílohy na jednom přístupném místě, což usnadňuje sledování pokroku a vyhledávání minulých problémů.
10 softwarových nástrojů pro sledování chyb v přehledu
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a chyb, asistent AI, přizpůsobené pracovní postupy, automatizace, integrace, šablony chyb, řídicí panely
|Sjednocené sledování chyb a řízení projektů pro týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $/uživatel/měsíc.
|Jira
|Agilní tabule, přizpůsobené pracovní postupy, hluboká integrace, automatizace, pokročilé reportování
|Týmy pro vývoj softwaru, kontrolu kvality a DevOps
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7,53 $/uživatel/měsíc.
|Bugzilla
|Pokročilé vyhledávání chyb, přizpůsobitelné pracovní postupy, e-mailová oznámení, sledování času, open source
|Bezplatné, samostatně hostované sledování chyb pro týmy QA
|Zdarma
|YouTrack
|Agilní tabule, vyhledávání na základě dotazů, sledování času, znalostní báze, integrace JetBrains
|Malé týmy, IT podpora, uživatelé JetBrains
|Zdarma pro až 10 uživatelů; placené tarify začínají od 5,40 $ za uživatele a měsíc.
|MantisBT
|Open-source, přizpůsobitelná pole, e-mailová oznámení, oprávnění založená na rolích, podpora pluginů
|Základní bezplatné sledování chyb pro vývojářské týmy
|Zdarma
|Redmine
|Ganttovy diagramy, wiki, fóra, integrace správy verzí, podpora více databází
|Adaptabilní, samostatně hostované sledování projektů a chyb pro týmy QA
|Zdarma (pluginy mohou být placené)
|Kualitee
|Správa testovacích případů, sledování chyb, generátor testovacích případů založený na umělé inteligenci, řídicí panely, sledovatelnost
|Sledování chyb na základě testovacích případů pro týmy QA
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 $/uživatel/měsíc.
|BugHerd
|Vizuální zpětná vazba, sledování chyb na webových stránkách, Kanban tabule, video zpětná vazba, přístup pro hosty
|Webové vývojářské týmy, agentury
|Placené tarify začínají od 49 $/měsíc.
|Zoho BugTracker
|Vlastní pracovní postupy, dashboardy v reálném čase, auditní stopy, týmový chat, integrace s balíkem Zoho
|Vizuální zpětná vazba, sledování chyb na webových stránkách, Kanban tabule, video zpětná vazba, přístup pro hosty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 4 $/uživatel/měsíc.
|Lineární
|Navigace pomocí klávesnice, synchronizace v reálném čase, automatizace, integrace GitHub/GitLab, sprinty
|Agilní týmy, startupy, rychlé řešení problémů/řízení projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 10 $/uživatel/měsíc.
10 nejlepších softwarů pro sledování chyb
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a chyb)
Detekce chyb může být často obtížnější než jejich opravování. Proč? Týmy vývojářů softwaru se potýkají s duplicitními hlášeními chyb, nejasnými prioritami chyb, obrovským množstvím nevyřízených úkolů a nesprávnou klasifikací chyb – to vše zbytečně komplikuje životní cyklus vývoje softwaru.
Řešení? Robustní platforma pro správu projektů a chyb, která tyto překážky řeší přímo. A právě zde vstupuje do hry ClickUp.
Jedná se o výkonný nástroj pro řízení projektů, který byl navržen s cílem zlepšit spolupráci, centralizovat komunikaci a automatizovat pracovní postupy.
ClickUp for Software Teams zjednodušuje celý proces sledování chyb. Pomocí formulářů ClickUp můžete shromažďovat požadavky na opravu chyb. Vytvořte si vlastní formulář s podrobnostmi, jako je název chyby, popis, prostředí (prohlížeč, zařízení atd.) a závažnost.
Každé odeslání formuláře se stává sledovatelným úkolem, což usnadňuje jejich přiřazení příslušným členům týmu a jejich sledování pomocí ClickUp Tasks. Nejlepší na tom je, že můžete přidávat vlastní značky a stavy, abyste mohli upřednostnit správu chyb.
Například přidáním značek jako „bezpečnost“, „funkčnost“ a „výkon“ k klasifikaci chyb můžete lépe pochopit, které chyby je třeba vyřešit jako první. Navíc vám to pomůže analyzovat trendy v chybách a identifikovat opakující se problémy. Můžete propojit související chyby, přidat vlastní stavy a sledovat stav řešení chyb v reálném čase.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, dále zefektivňuje tento proces tím, že využívá AI k automatickému shrnutí hlášení chyb, navrhuje relevantní tagy nebo stavy a doporučuje další kroky na základě historických dat. Díky této AI může váš tým rychle identifikovat duplicitní chyby, získat okamžité odpovědi na časté otázky a automatizovat opakující se úkoly, čímž ušetříte drahocenný čas a snížíte manuální úsilí.
ClickUp také automatizuje úkoly související s vývojem softwaru a správou chyb prostřednictvím přizpůsobených pracovních postupů pomocí ClickUp Automations a Autopilot Agents.
Můžete například nastavit automatizaci tak, že jakmile vývojář označí chybu jako „Opraveno“, automaticky se změní na „Čeká na ověření“ a upozorní testery kvality (QA). S Autopilot Agents můžete automatizaci posunout ještě dál tím, že necháte agenty poháněné umělou inteligencí zpracovávat rutinní třídění chyb, přiřazovat úkoly podle priority a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.
A to není vše! ClickUp také poskytuje šablony pro správu chyb, které celý proces zjednodušují. Šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template pomáhá vizualizovat proces správy chyb a nabízí konsolidovaný přehled všech chyb. Můžete také sledovat stav každé hlášené chyby v reálném čase.
Ideální případy použití
- Týmy softwarových vývojářů, analytici QA a produktoví manažeři, kteří hledají jednotnou platformu pro sledování chyb, správu verzí a dohled nad celkovým průběhem projektu.
- Organizace, které se snaží omezit rozšiřování SaaS a konsolidovat více nástrojů (např. projektové řízení, dokumentaci, komunikaci, sledování chyb) do jediného uceleného pracovního prostoru.
- Týmy, které kladou velký důraz na přizpůsobení, automatizaci a asistenci založenou na umělé inteligenci, aby zefektivnily své pracovní postupy při identifikaci, třídění a řešení chyb.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte jakýkoli styl projektu, který chcete, například Ganttovy diagramy, Scrum a Agile.
- Řešte problémy a chyby ve správném pořadí, abyste předešli potenciálním překážkám pomocí ClickUp Dependencies.
- Přidejte k chybám další podrobnosti pomocí vlastních štítků a informujte svůj tým o jejich postupu pomocí vlastních stavů.
- Vytvářejte plány vývoje produktů a zaznamenávejte podrobnosti o chybách, abyste k nim měli snadný přístup, pomocí ClickUp Docs.
- Integrujte je se Slackem, GitHubem, Confluence a dalšími vývojovými nástroji, aby sledování chyb a vývoj softwaru byly hračkou.
- Využijte AI asistenta (ClickUp Brain) k generování zpráv o chybách, shrnutí dlouhých vláken, extrakci akčních položek nebo navrhování řešení.
- Vytvořte si přizpůsobené panely ClickUp pro vizualizaci klíčových metrik chyb, jako jsou otevřené chyby podle závažnosti, míry řešení a pracovní zátěže týmu.
- Propojte chyby s širšími projekty a cíli a zachovejte kontext a sledovatelnost v rámci celkového systému řízení práce.
Výhody
- Slučuje sledování chyb s řízením projektů, komunikací a dokumentací, čímž snižuje nutnost přepínání mezi nástroji pro týmy.
- Poskytuje rozsáhlé možnosti přizpůsobení pracovních postupů, polí a zobrazení, přizpůsobující se jedinečným procesům správy chyb.
- Zvyšuje efektivitu díky integrovaným funkcím umělé inteligence, které automatizují některé aspekty hlášení chyb, analýzy a komunikace.
- Nabízí velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje všem členům týmu hlášení a sledování chyb.
- Hladce se integruje do rozsáhlého ekosystému nástrojů pro vývoj, produktivitu a spolupráci.
Recenze G2 říká:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí, jak hladce se přizpůsobuje jedinečným pracovním postupům našeho týmu. Denně ho používá více než 20 členů týmu, včetně pracovníků kontroly kvality, vývojářů, designérů a vedoucích pracovníků, a všichni tak mohou spolupracovat, aniž by se cítili přetížení. Díky flexibilitě zobrazení (seznam, tabule, časová osa atd.) může každý pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje, a zároveň přispívat k jednotnému procesu. Obzvláště se nám líbí, jak jsou úkoly, dokumenty, sprinty a cíle propojeny – ušetří nám to práci s více nástroji a udržuje spolupráci transparentní a rychlou.
Nevýhody
- Objem funkcí může nové uživatele zpočátku zaskočit, a proto je nutné investovat čas do učení, aby bylo možné optimalizovat pracovní postupy při sledování chyb.
Recenze Capterra říká:
Složitost a rozsah přizpůsobení mohou být pro nové uživatele odrazující. Někdy jsem se cítil přetížený a měl jsem potíže porozumět určitým vrstvám zobrazení a stavovým efektům. ClickUp však má vlastní univerzitu s dobře zpracovaným vzdělávacím obsahem.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
2. Jira (nejlepší pro vývoj softwaru)
Jira slouží jako centralizované řešení pro agilní vývoj, včetně frameworků Scrum a Kanban. Tento nástroj je intuitivní a dostatečně flexibilní, aby přizpůsobil pracovní postupy vašim potřebám.
Hlavní předností Jira jsou její komplexní funkce pro sledování chyb a problémů. Umožňuje vám vytvářet tikety, přidávat přílohy a přiřazovat problémy konkrétním členům týmu. Můžete také přidat osoby, které budou sledovat průběh opravy chyby nebo předkládat nové poznatky.
Ideální případy použití
- Týmy softwarových vývojářů, včetně praktiků metodik Scrum a Kanban, kteří hledají robustní nástroje pro plánování, sledování a vydávání softwaru.
- Inženýři zajišťující kvalitu (QA), kteří potřebují systematický způsob hlášení, reprodukce a ověřování softwarových chyb s podrobným kontextem.
- Týmy IT operací a DevOps, které se snaží zefektivnit správu incidentů, problémů a změn přímo souvisejících s vývojovými pracemi.
Nejlepší funkce Jira
- Vytvořte vlastní cesty pro chyby a definujte přesné stavy (např. „Otevřeno“, „V revizi“, „Blokováno“, „Vyřešeno“, „Ověřeno“).
- Zaznamenávejte komplexní informace o chybách, včetně kroků k jejich reprodukci, očekávaných a skutečných výsledků, podrobností o prostředí, úrovní závažnosti atd.
- Propojte chyby přímo s revizemi zdrojového kódu, větvemi a žádostmi o stažení v repozitářích, jako jsou Bitbucket, GitHub nebo GitLab.
- Pomocí speciálních tabulek Scrum nebo Kanban můžete vizuálně spravovat seznam chyb, upřednostňovat kritické chyby a sledovat jejich řešení.
- Nakonfigurujte pravidla pro automatické přiřazování chyb konkrétním týmům nebo jednotlivcům na základě komponenty, závažnosti nebo vlastní logiky.
Výhody
- Agilní tabule poskytují jasné vizuální informace o stavu chyb, což umožňuje rychlou identifikaci úzkých míst a podporuje transparentní sledování pokroku.
- Snižuje manuální úsilí automatizací přiřazování úkolů, oznámení a přechodů mezi stavy, čímž zvyšuje rychlost a konzistenci oprav chyb.
- Výkonné funkce pro vytváření reportů poskytují podrobné analýzy trendů chyb, míry jejich řešení a efektivity týmu, čímž podporují zlepšování kvality na základě dat.
- Navrženo pro správu obrovského množství problémů a složitých procesů sledování chyb, vhodné pro projekty jakéhokoli rozsahu.
Recenze Capterra říká:
Nevýhody
- Konfigurace pokročilých funkcí pro sledování chyb, vlastních polí a složitých pracovních postupů vyžaduje značné množství času a specializované znalosti.
- Náklady na licence mohou být pro větší organizace značné, zejména pokud zahrnují řadu specializovaných doplňků z Marketplace pro konkrétní potřeby testování nebo reportování.
- Ačkoli je tento software výkonný pro technické týmy, jeho rozhraní a terminologie mohou představovat výzvu pro uživatele bez zkušeností s vývojem softwaru.
Recenze G2 říká:
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 13,53 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
3. Bugzilla (nejlepší pro pokročilé vyhledávání chyb)
Bugzilla je open-source software pro sledování chyb, který pomáhá kategorizovat a sledovat chyby na základě produktů a komponent. Jeho snadno ovladatelné rozhraní umožňuje vyhledávat více chyb najednou a zasílat e-mailové aktualizace o změnách chyb.
Tento nástroj však nepomáhá se správou ticketů a úkolů, přizpůsobením ani s dalšími funkcemi pro správu projektů.
Ideální případy použití
- Týmy QA, které hledají specializovaný, bezplatný a open-source systém pro pečlivé sledování chyb
- Organizace, které upřednostňují vlastní hosting svých aplikací z důvodu lepší kontroly nad daty, bezpečnosti nebo požadavků na dodržování předpisů.
- Uživatelé, kteří požadují rozsáhlé přizpůsobení pracovních postupů, polí a reportingu bez nutnosti platit licenční poplatky.
Nejlepší funkce Bugzilla
- Využijte sofistikované vyhledávací funkce k vytváření vysoce specifických dotazů podle více kritérií.
- Využijte konfigurovatelná e-mailová oznámení pro přesnou kontrolu nad preferencemi.
- Implementujte automatickou detekci duplicit a proaktivně navrhujte podobné již existující chyby.
- Aktivujte funkci sledování času, která týmům umožní zaznamenávat čas strávený řešením chyb.
Výhody
- Eliminuje náklady na pořízení softwaru, protože se jedná o zcela bezplatné řešení s otevřeným zdrojovým kódem.
- Umožňuje výkonné dotazování, přesnou identifikaci a podrobnou analýzu vad.
- Nabízí vysokou míru přizpůsobení a široké možnosti konfigurace pracovních postupů a datových polí.
- Zajišťuje úplnou autonomii dat, protože vlastní hosting zaručuje absolutní kontrolu nad daty o chybách.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Má zastaralé uživatelské rozhraní, které je často vnímáno jako zastaralé a méně atraktivní ve srovnání s moderními komerčními řešeními.
- Vyžaduje technické znalosti v oblasti nasazení, protože počáteční instalace a průběžná údržba jakožto samostatně hostovaná aplikace vyžadují značné znalosti.
- Chybí spravovaná cloudová nabídka, což nutí organizace spravovat vlastní serverovou infrastrukturu.
- Omezuje širší správu projektů a zaměřuje se především na sledování chyb bez rozsáhlého plánování nebo funkcí Kanban.
Recenze Capterra říká:
Ceny Bugzilla
- Zdarma
Hodnocení a recenze Bugzilla
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
🧠 Terminologie týkající se chyb, která vás rozesměje
- Higgs‑bugsons: chyby, jejichž existence se předpokládá, ale které je obtížné reprodukovat
- Heisenbugs: chyby, které zmizí, když se je pokusíte prozkoumat (podobně jako Heisenbergova nejistota)
- Bohrbugs: předvídatelné a reprodukovatelné problémy (jako Bohrův atomový model)
- Mandelbugs: chaotické chyby, které vykazují fraktální složitost
- Schrödinbugs: chyby, které se objeví až ve chvíli, kdy si uvědomíte, že kód neměl vůbec fungovat.
- Hindenbugs: chyby s katastrofickými důsledky
Více informací najdete v počítačovém slovníku informačních technologií!
4. YouTrack (nejlepší pro sledování a správu projektů malých týmů)
YouTrack je především software pro správu projektů, který integruje funkce pro sledování chyb. Pomáhá vám organizovat projekty, spravovat pracovní postupy, sledovat úkoly, spolupracovat s týmy a vytvářet základní zprávy.
Pokud jde o sledování chyb, YouTrack poskytuje jednoduchý systém ticketingu a dashboard, uchovává chyby na jednom místě a umožňuje vytvářet zprávy o chybách. Nejedná se však o nejlepší software pro sledování problémů, protože nabízí omezené funkce pro sledování chyb.
Ideální případ použití
- Týmy používající Scrum, Kanban nebo kombinaci metodik, které vyžadují robustní nástroje pro správu problémů a projektů.
- IT servisní střediska a týmy podpory, které zpracovávají externí zákaznické požadavky prostřednictvím e-mailu nebo webových formulářů a integrují pracovní postupy podpory přímo do vývoje.
- Týmy, které upřednostňují integraci v rámci ekosystému JetBrains nebo požadují flexibilní možnosti nasazení (cloudové nebo vlastní hostování)
Nejlepší funkce YouTrack
- Využijte výkonné vyhledávání založené na dotazech k rychlému nalezení problémů, které podporuje složitá kritéria a automatické doplňování pro vyšší efektivitu.
- Spravujte úkoly a chyby na flexibilních agilních tabulkách, včetně Scrum, Kanban a vlastních nastavení, a vizualizujte pracovní postupy a pokrok týmu.
- Sledujte čas strávený řešením problémů, což umožňuje odhadnout náročnost a podrobně vykazovat přidělenou práci.
- Vytvářejte a spravujte znalostní bázi přímo v rámci platformy a propojujte články s problémy, abyste získali kontextové informace a podpořili učení týmu.
Výhody
- Hladce se integruje s IDE JetBrains a populárními systémy pro správu verzí, čímž zefektivňuje pracovní postupy vývojářů.
- Zahrnuje integrované agilní tabule pro Scrum a Kanban, které podporují vizuální správu projektů a sprintů.
- Automatizuje rutinní úkoly, zvyšuje efektivitu a konzistenci při správě životního cyklu problémů.
- Efektivně se přizpůsobuje různým velikostem týmů a nabízí možnosti nasazení jak v cloudu, tak na místě.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Přizpůsobení reportů může být méně flexibilní ve srovnání s některými konkurenty, což omezuje vytváření reportů na míru.
- Občas může docházet k pomalejšímu načítání, zejména při přecházení mezi různými sekcemi nebo při práci s velkými datovými soubory.
- Omezené možnosti hromadné úpravy úkolů někdy brání rychlým hromadným aktualizacím.
Recenze Capterra říká:
Ceny YouTrack
- Zdarma: 1–10 uživatelů
- Pro 11 a více uživatelů: 5,40 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze YouTrack
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (75+ recenzí)
5. MantisBT (nejlepší pro základní sledování problémů)
MantisBT je konfigurovatelný a vývojářsky přívětivý open-source systém pro sledování chyb. Můžete sledovat problémy, přizpůsobovat pole problémů, oznámení a pracovní postupy. Pomáhá udržovat váš tým informovaný o nejnovějších aktualizacích problémů.
Nejlepší na MantisBT je jeho jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní a intuitivní navigace. Tento nástroj je velmi praktický a dobře funguje pro týmy, které nepotřebují mnoho přizpůsobení a integrací.
Ideální případy použití
- Softwarové vývojové týmy, které potřebují specializovaný, bezplatný systém s otevřeným zdrojovým kódem pro pečlivý dohled nad chybami.
- Společnosti disponující interními technickými znalostmi pro nastavení systému, konfiguraci a průběžnou údržbu
Nejlepší funkce MantisBT
- Usnadněte komplexní zaznamenávání problémů, zachycujte podrobné zprávy o chybách s bohatými textovými popisy, úrovněmi závažnosti a podrobnostmi o prostředí.
- Podporují oprávnění založená na rolích uživatelů, což správcům umožňuje kontrolovat viditelnost a přístup k úpravám pro různé členy týmu.
- Integrujte správu zdrojového kódu a propojte hlášení chyb se změnami v systémech správy verzí, abyste zajistili sledovatelnost.
- Využijte filtry a možnosti třídění k efektivnímu vyhledávání a organizování problémů na základě různých kritérií.
- Umožněte oddělení problémů podle projektů a pomozte týmům nezávisle spravovat chyby napříč několika vývojovými projekty.
Výhody
- Propojuje se se systémy pro správu verzí (např. Git, SVN) prostřednictvím různých pluginů nebo hooků a propojuje změny kódu přímo s příslušnými hlášeními chyb.
- Integrace s e-mailovými systémy pro automatická oznámení a možnost podávat nové požadavky přímo z příchozích e-mailů.
- Podporuje LDAP a Active Directory pro ověřování uživatelů, což zefektivňuje správu uživatelů v podnikovém prostředí.
- Nabízí podporu pluginů pro rozšíření funkčnosti, včetně dalších nástrojů pro vytváření reportů nebo vylepšení přizpůsobených pracovních postupů.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Nenabízí integrované funkce pro správu projektů, jako jsou agilní tabule nebo Ganttovy diagramy pro širší dohled nad úkoly.
- Postrádá nativní možnosti cloudového hostingu, což klade břemeno správy infrastruktury na uživatele.
- Ve srovnání s moderními cloudovými řešeními nabízí omezené možnosti spolupráce v reálném čase.
- Nabízí podporu založenou na komunitě, bez přímého přístupu k specializovaným komerčním týmům zákaznického servisu.
Recenze Capterra říká:
Ceny MantisBT
- Zdarma
Hodnocení a recenze MantisBT
- G2: 4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (95+ recenzí)
6. Redmine (nejlepší pro základní sledování chyb v open source)
Redmine je lehký systém pro správu ticketů s dobrou přizpůsobivostí. Je multiplatformní a multi-databázový a nabízí snadné přizpůsobení. Můžete upravit jeho procesy a vzhled podle svých potřeb a napsat si vlastní integrace pomocí jeho pluginu. Redmine je často srovnáván s nástroji jako Jira.
Ačkoli Redmine není dokonalým řešením pro vaše výzvy v oblasti vývoje softwaru, můžete jej použít ke sledování a správě úkolů, chyb a výstupů. Navíc pomáhá organizovat projekty, přidělovat úkoly a plánovat a rozvrhovat pracovní zátěž mezi členy týmu.
Ideální případy použití
- Týmy, které hledají vysoce přizpůsobivé řešení, které se hladce přizpůsobí různým metodikám řízení projektů, včetně agilních, vodopádových nebo hybridních přístupů.
- Uživatelé, kteří hledají bezplatný open-source nástroj pro správu projektů, který nabízí robustní funkce pro vytváření reportů a robustní integraci se systémy pro správu zdrojového kódu.
Nejlepší funkce Redmine
- Využijte Ganttovy diagramy k vizuálnímu znázornění časových os projektů, závislostí a pokroku, což vám pomůže při strategickém plánování.
- Získejte přístup k integrovaným wiki a fórům, které centralizují sdílení znalostí a usnadňují týmové diskuse.
- Propojte se s různými systémy pro správu verzí, včetně Git, SVN, Mercurial a CVS, a propojte změny kódu přímo s problémy.
- Nabízejí moduly pro novinky, soubory a dokumenty, které zefektivňují centralizované informace o projektech a spolupráci.
- Podpora více typů databází, včetně MySQL, PostgreSQL a SQLite, pro flexibilní nasazení backendu.
Výhody
- Nabízí široké možnosti správy projektů, které přesahují pouhé sledování chyb a zahrnují Ganttovy diagramy, wiki a fóra.
- Zajišťuje plnou kontrolu nad daty díky vlastnímu hostingu, což je výhodné pro organizace s přísnými požadavky na bezpečnost nebo dodržování předpisů.
- Poskytuje silnou integraci s různými systémy pro správu verzí, což zefektivňuje vývojové pracovní postupy.
- Podporuje více databází a operačních systémů a nabízí flexibilní možnosti nasazení.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Chybí vestavěné nástroje pro spolupráci v reálném čase pro simultánní úpravy dokumentů nebo komunikaci.
- Nenabízí spravovaný cloudový hosting, takže organizace musí spravovat vlastní serverovou infrastrukturu.
- Pro nové uživatele zvyklé na graficky bohatší rozhraní nebo rozhraní typu drag-and-drop nabízí méně intuitivní navigaci.
- Pro některé pokročilé funkce využívá rozšíření pluginů, která mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci.
Uživatel Capterra říká:
Ceny Redmine
- Použití zdarma. Pluginy však mohou být zpoplatněny.
Hodnocení a recenze Redmine
- G2: 4,0/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 160 recenzí)
7. Kualitee (nejlepší pro správu testovacích případů)
Kualitee je agilní testovací software, který umožňuje spolupráci a sledovatelnost pro snadné testování softwaru. Poskytuje vám informace o kvalitě v reálném čase, podrobné provedení testů, souhrny a zprávy o vadách. Tento nástroj se také skvěle hodí pro psaní a správu testovacích případů.
Hlavní předností Kualitee jsou jeho komplexní funkce pro správu testů. Můžete sledovat a spravovat chyby, provádět více testovacích cyklů na stejném testovacím případu a vytvářet zprávy o chybách. Umožňuje také vytvářet personalizované panely pro administrátory, testery a vývojáře.
Ideální případy použití
- Týmy, které hledají komplexní sledovatelnost od požadavků přes testovací případy až po související chyby, aby zajistily kvalitu a soulad softwaru.
- Společnosti, které chtějí centralizovat svá testovací data, generovat zprávy o průběhu testování v reálném čase a získat praktické informace o trendech v oblasti vad.
Nejlepší funkce Kualitee
- Pište efektivní testovací případy pomocí generátoru testovacích případů založeného na umělé inteligenci.
- Automatizujte testování, abyste minimalizovali lidský zásah a chyby.
- Sledujte dopad změn pomocí sledovatelnosti požadavků
- Organizujte a spravujte testovací případy pomocí opakovaně použitelných testovacích úložišť.
- Podpora více testovacích cyklů, což týmům umožňuje provádět různé iterace
- Nabízejí přístupnost založenou na cloudu, která umožňuje přístup k platformě z jakéhokoli místa.
- Využijte AI engine (Hootie) k generování testovacích případů na základě uživatelských příběhů.
Výhody
- Zefektivňuje vytváření testovacích případů, jejich provádění a sledování chyb, čímž výrazně zvyšuje efektivitu kontroly kvality.
- Zlepšuje spolupráci mezi vývojovými a testovacími týmy díky centralizovaným datům a komunikačním funkcím.
- Nabízí vysokou škálovatelnost a díky flexibilním plánům vyhovuje potřebám malých i velkých týmů.
- Poskytuje datové přehledy prostřednictvím dashboardů a reportů v reálném čase, což pomáhá při lepším rozhodování.
- Zajišťuje úplnou sledovatelnost od požadavků po chyby, což je zásadní pro zajištění kvality a dodržování předpisů.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Při práci s velmi velkými datovými soubory může docházet ke zpomalení výkonu, což může mít vliv na odezvu.
- Funkce mobilní aplikace poskytují základní funkce, ale uživatelé naznačují, že existuje značný prostor pro vylepšení.
- Integrace automatizace nemusí nabízet stejnou plynulost jako některé konkurenční platformy.
Recenze TrustRadius uvádí:
Ceny Kualitee
- Růst: Zdarma
- Hypergrowth: 15 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Kualitee
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (20 recenzí)
8. BugHerd (nejlepší pro sběr zpětné vazby z webových stránek a sledování chyb)
Při vývoji webových stránek existují dvě základní úkoly: žádat o zpětnou vazbu od klientů a sledovat chyby. BugHerd je kombinuje . Vytváří praktické zprávy o chybách, které obsahují podrobnosti, jako je prohlížeč, operační systém a přesná URL adresa u každé zpětné vazby.
Nástroj pro vizuální zpětnou vazbu zefektivňuje vytváření ticketů a umožňuje sdílet návrhy a komunikaci s klienty, zaznamenávat chyby přímo na webových stránkách a urychlit interní procesy kontroly kvality. Lidé bez technických znalostí však budou potřebovat školení, aby mohli tento nástroj správně používat.
Ideální případy použití
- Weboví designéři, vývojáři a agentury, kteří často shromažďují zpětnou vazbu o webových stránkách a webových aplikacích od klientů nebo technicky neznalých zainteresovaných stran.
- Marketingové týmy, které potřebují jasnou vizuální metodu pro hlášení problémů nebo navrhování změn na vstupních stránkách a stránkách kampaní.
- Testeři QA provádějící testování přijatelnosti uživateli (UAT) v živých webových prostředích, které vyžadují přesné hlášení chyb s vizuálním kontextem.
Nejlepší funkce BugHerd
- Automaticky pořizujte snímky obrazovky spolu s technickými informacemi a vytvářejte praktické zprávy o chybách.
- Automaticky zaznamenávejte technické údaje s každou zprávou, včetně typu prohlížeče, operačního systému atd.
- Vytvořte integrovanou Kanban tabuli a přeměňte veškerou nahlášenou zpětnou vazbu na sledovatelné úkoly.
- Poskytujte nahrávání videozáznamů s připomínkami, které uživatelům umožní demonstrovat problémy nebo vysvětlit požadavky.
- Umožněte hostům zanechat zpětnou vazbu, aniž by museli vytvářet úplný účet.
- Přidejte zpětnou vazbu k návrhu na maketách a statických obrázcích
Výhody
- Zjednodušuje sběr zpětné vazby a umožňuje uživatelům bez technických znalostí vizuálně a snadno hlásit chyby.
- Automaticky zaznamenává důležité technické detaily, čímž výrazně snižuje potřebu opakované komunikace mezi vývojáři.
- Zlepšuje spolupráci tím, že poskytuje jasnou zpětnou vazbu přímo na webové stránce.
- Hladce se integruje s oblíbenými nástroji pro správu projektů a vývoj, takže zapadá do stávajících pracovních postupů.
- Disponuje intuitivním uživatelským rozhraním, díky čemuž se snadno naučí a osvojí všem zúčastněným stranám, včetně klientů.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Zaměřuje se především na webovou zpětnou vazbu, méně vhodný pro sledování chyb v desktopových aplikacích nebo backendových systémech.
- Ve srovnání s komplexními nástroji, jako je Jira, nabízí omezené pokročilé funkce pro sledování chyb, které nemusí být dostačující pro vysoce komplexní softwarové projekty.
- Někteří uživatelé uvádějí méně podrobnou kontrolu přístupu pro náhledy klientů ve srovnání s určitými alternativami.
Recenze Capterra říká:
Ceny BugHerd
- Standard: 49 $/měsíc
- Studio: 79 $/měsíc
- Premium: 149 $/měsíc
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze BugHerd
- G2: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
9. Zoho BugTracker (nejlepší pro sledování a správu vlastních problémů)
Zoho BugTracker je oblíbený nástroj pro sledování chyb, který rychle zaznamenává chyby podle závažnosti a termínu vyřešení. Nabízí také konsolidovaný přehled všech chyb v reálném čase pro snadnou správu. Můžete vytvářet vlastní pracovní postupy pro sledování a řešení chyb a propojovat související chyby.
Tento nástroj umožňuje snadnou spolupráci s členy týmu pro rychlejší řešení problémů a zajišťuje včasné dodávky softwaru. Zoho BugTracker má však omezené integrační možnosti a nejlépe funguje pro uživatele Zoho Suite.
Ideální případy použití
- Společnosti, které hledají nástroj pro sledování chyb, který se snadno integruje s širší sadou obchodních aplikací, zejména s dalšími produkty Zoho.
- Uživatelé, kteří ocení podrobné reporty a analýzy, aby získali přehled o trendech v oblasti vad, výkonu týmu a kvalitě produktů.
Nejlepší funkce Zoho BugTracker
- Automatizujte aktualizace a e-mailová oznámení pro snadné sledování chyb a SLA, abyste splnili své smluvní podmínky.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a přizpůsobujte stav chyb a pole.
- Používejte formuláře pro softwarové týmy k hlášení problémů, shromažďování zpětné vazby a hodnocení softwaru.
- Vytvářejte dashboardy pro sledování projektů, přiřazování uživatelů a správu úkolů.
- Zahrňte auditní stopy pro všechny úpravy chyb a poskytněte podrobnou historii změn.
- Spravujte přílohy přímo v hlášeních o chybách
- Usnadněte komunikaci v týmu pomocí integrovaných fór a chatovacích místností.
Výhody
- Zlepšuje spolupráci týmu, usnadňuje plynulou komunikaci a společné úsilí při řešení problémů.
- Plynule se integruje s dalšími aplikacemi Zoho a vytváří soudržný ekosystém pro širší řízení podniku.
- Má intuitivní uživatelské rozhraní, díky čemuž je snadno přístupný pro rychlé osvojení členy týmu.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Někteří uživatelé vnímají méně rozsáhlé komunitní zdroje ve srovnání se staršími, zavedenějšími open-source nástroji pro sledování chyb.
- Na rozdíl od zcela bezplatných alternativ vyžaduje předplatné pro pokročilé funkce a větší týmy.
- Konfigurace složitějších pravidel přizpůsobení a automatizace může vyžadovat delší dobu učení.
Recenze Capterra říká:
Ceny Zoho BugTracker
- Zdarma
- Standard: 4 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 8 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho BugTracker
- G2: 4,4/5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
🧠 Zajímavost: Společnost IBM odhaduje, že vývojáři udělají 100–150 chyb na 1 000 řádků kódu, z nichž asi 10 % je závažných – to znamená, že program o 20 000 řádcích může obsahovat přibližně 200 významných chyb.
10. Linear (nejlepší pro základní sledování problémů a řízení projektů)
Nástroj pro sledování problémů Linear je mezi uživateli oblíbený díky své snadné použitelnosti, uživatelskému zážitku a intuitivnímu uživatelskému rozhraní, které usnadňuje vytváření, organizování a sledování úkolů v reálném čase. S Linear můžete plánovat sprinty, vytvářet produktové roadmapy, zefektivňovat řešení problémů pomocí šablon a spravovat projekty s minimálním úsilím.
Funkce automatického uzavírání a archivace automaticky vymažou nevyřízené úkoly a sníží nepořádek.
Ideální případy použití
- Agilní týmy používající Scrum nebo Kanban, které hledají nástroj, který zvýší rychlost a sníží tření v každodenních operacích.
- Uživatelé, kteří preferují klávesové zkratky a rozhraní příkazového řádku pro rychlou navigaci a správu úkolů
- Startupy a malé produktové týmy, které usilují o efektivní plánování projektů, řešení chyb a dodávání funkcí bez nadměrných nákladů na konfiguraci.
Nejlepší funkce Linear
- Zrychlená navigace pomocí ovládacích prvků klávesnice, která uživatelům umožňuje provádět téměř všechny akce bez myši, pomocí klávesových zkratek a příkazového menu.
- Synchronizace problémů v reálném čase, díky které všichni členové týmu okamžitě vidí aktualizace a změny úkolů nebo chyb
- Automatizujte rutinní úkoly, jako je vytváření problémů, aktualizace stavu nebo přechody sprintů, zefektivněte pracovní postupy a snižte manuální úsilí.
- Hluboká integrace s vývojářskými nástroji, propojení problémů přímo se změnami kódu, žádostmi o stažení a commitem v GitHub, GitLab a Bitbucket.
Výhody
- Usnadňuje efektivní agilní postupy díky integrovaným cyklům (sprintům) a projektům (roadmapám), které jsou v souladu s technickými potřebami.
- Podporuje výkonné automatizační funkce, které snižují počet opakujících se manuálních úkolů v životním cyklu problému.
- Podporuje jasnou komunikaci propojením diskusí přímo s problémy a synchronizací s externími platformami.
Recenze G2 říká:
Nevýhody
- Neobsahuje vestavěné sledování času, pro tuto funkci je nutná integrace s externími nástroji.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení celkového rozložení rozhraní ve srovnání s platformami poskytujícími rozsáhlé přizpůsobení uživatelského rozhraní.
- Může představovat počáteční náročnost pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na navigaci pomocí klávesnice nebo její specifickou terminologii.
Recenze Capterra říká:
Lineární ceny
- Zdarma
- Základní: 10 $ za uživatele/měsíc
- Business: 15 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Lineární hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (35+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Často kladené otázky
Stále si nejste jisti? Zde jsme pro vás zodpověděli některé z nejčastěji kladených otázek!
|Časté dotazy
|Naše doporučení
|❗️Jaké jsou nejlepší nástroje pro sledování chyb pro týmy vývojářů softwaru?
|Mezi nejlepší volby patří ClickUp, Jira, YouTrack, Bugzilla a Linear. Tyto nástroje nabízejí robustní pracovní postupy, integrace a funkce pro vytváření reportů přizpůsobené pro týmy vývojářů softwaru.
|❗️Jak si Jira vede ve srovnání s GitHub Issues a Bugzilla?
|Jira je vysoce přizpůsobitelná a ideální pro agilní týmy; GitHub Issues je nejlepší pro týmy, které již používají GitHub a chtějí jednoduché sledování zaměřené na kód; Bugzilla je open-source, výkonná a skvělá pro týmy, které potřebují pokročilé vyhledávání a vlastní hosting.
|❗️Existují bezplatné a open-source softwarové nástroje pro sledování chyb?
|Ano, Bugzilla, MantisBT a Redmine jsou přední bezplatné a open-source nástroje pro sledování chyb, které nabízejí základní funkce bez licenčních poplatků.
|❗️Který software pro sledování chyb je nejlepší pro malé týmy?
|YouTrack (zdarma pro až 10 uživatelů), Linear a Zoho BugTracker nabízejí cenově dostupné tarify a uživatelsky přívětivé rozhraní, které je ideální pro malé týmy.
|❗️Jaký je nejlepší software pro sledování chyb pro agilní vývoj?
|Jira, ClickUp a YouTrack jsou vynikající pro agilní týmy, protože poskytují agilní tabule, plánování sprintů, správu backlogu a přizpůsobitelné pracovní postupy.
|❗️Jaké jsou nejlépe hodnocené softwarové nástroje pro sledování chyb na Capterra?
|ClickUp, Jira a Linear nabízejí nativní integraci se Slackem pro oznámení v reálném čase a plynulou komunikaci v týmu.
|❗️Jaké jsou nejlépe hodnocené softwarové nástroje pro sledování chyb na Capterra?
|ClickUp (4,6/5), Jira (4,5/5), BugHerd (4,7/5), Zoho BugTracker (4,7/5) a Kualitee (4,3/5) patří mezi nejlépe hodnocené na Capterra.
|❗️Jak si vedou nástroje pro sledování chyb z hlediska funkcí pro vytváření zpráv?
|Jira a ClickUp poskytují pokročilé, přizpůsobitelné reporty a dashboardy; Bugzilla a Redmine nabízejí základní reporty; Linear a YouTrack disponují vizuálními reporty a analytickými nástroji.
|❗️Jaký je nejlepší software pro sledování chyb pro vzdálené týmy?
|ClickUp, Jira a BugHerd jsou vhodné pro vzdálené týmy, protože nabízejí přístup k cloudu, aktualizace v reálném čase a integrace, které podporují distribuovanou spolupráci.
Rychlejší dodání softwaru díky nejlepšímu nástroji pro sledování chyb
Nástroje pro sledování chyb vám ušetří rostoucí náklady na vývoj, problémy s kvalitou softwaru a negativní zpětnou vazbu od klientů. Bez nich riskujete ztrátu reputace své značky.
Ačkoli jsme uvedli několik skvělých nástrojů pro sledování chyb, ClickUp vyniká jako nejmodernější a zároveň uživatelsky přívětivý nástroj pro sledování chyb.
ClickUp nabízí všechny klíčové funkce pro správu projektů a sledování chyb, které týmům pomáhají spolupracovat a zajišťují agilní vývoj softwaru.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zbavte se chyb, abyste zákazníkům mohli nabídnout software nejvyšší kvality!