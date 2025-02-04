10 alternativ a konkurentů YouTrack v roce 2025

V oblasti řízení projektů často platí Murphyho zákon: co se může pokazit, to se pokazí. Proto je klíčová správná příprava, a to včetně správného nástroje pro sledování potenciálních problémů. ?️
YouTrack si získal popularitu díky své univerzálnosti. Pomáhá vám efektivně spravovat úkoly a časové plány projektů. Zároveň vám umožňuje zaznamenávat, kategorizovat a prioritizovat problémy od softwarových chyb po stížnosti zákazníků nebo dokonce interní dotazy.
Je to obzvláště výhodné pro týmy zabývající se vývojem softwaru, oddělení zákaznických služeb a jakékoli skupiny, které musí zvládat složité projekty a zároveň řešit mnoho problémů.
Pokud vám však kombinace řízení projektů a sledování problémů v YouTrack nevyhovuje, možná hledáte nástroj s lepšími mobilními nebo integračními funkcemi. A právě tady přicházíme na řadu my!
Sestavili jsme 10 nejlepších alternativ YouTrack v roce 2024 a prozkoumali jejich funkce, ceny a uživatelská hodnocení. Náš průvodce vám pomůže vybrat ten správný nástroj, který vašemu podnikání pomůže k raketovému růstu.
Co byste měli hledat v alternativách YouTrack?
Při hledání alternativ k YouTrack je důležité zohlednit následující klíčové vlastnosti:
- Komplexní funkčnost: Podobně jako komplexní sada funkcí YouTrack by měl nástroj nabízet kompletní sadu funkcí pro sledování problémů a řízení projektů, od Ganttových diagramů po sledování času.
- Flexibilita: Měl by být snadno použitelný jak pro technické, tak pro netechnické týmy a dostatečně přizpůsobitelný, aby vyhovoval vašim konkrétním obchodním potřebám.
- Pokročilé funkce: Hledejte agilní nástroj pro řízení projektů, který nabízí funkce jako znalostní báze pro systém správy dokumentů, výkonné automatizační funkce a podrobné reportování.
- Aktivní vývoj: Vyberte si nástroj, který se neustále vyvíjí od tradičních technik řízení projektů a jehož proaktivní vývojový tým pravidelně vydává nové funkce a aktualizace.
10 nejlepších alternativ k YouTrack, které můžete použít
S ohledem na tyto klíčové prvky se podívejme na 10 nejlepších alternativ k YouTrack, které jsou dnes k dispozici. Ať už se jedná o vývoj softwaru nebo digitální marketing, tyto nástroje vnesou trochu kouzla do vašich každodenních pracovních postupů a pomohou vám efektivněji řídit vaše týmy a projekty. ✨
1. ClickUp
ClickUp je výkonný, komplexní nástroj pro řízení projektů s bezplatnými šablonami pro sledování problémů, který je navržen tak, aby efektivně organizoval, prioritizoval a řešil problémy. Jeho komplexní řešení, vybavené škálovatelnou hierarchickou infrastrukturou, efektivně zpracovává složité projekty tím, že je rozděluje na zvládnutelné úkoly a podúkoly.
Nejvýraznější funkcí je však ClickUp AI. Obsahuje inteligentní panel nástrojů AI, který generuje písemný obsah přizpůsobený vašim potřebám, ať už se jedná o technickou zprávu, aktualizaci týmu nebo příspěvek na sociálních médiích. Navíc nástroj AI pro řízení projektů ClickUp pomáhá s automatizací a přebírá úkoly, jako je plánování, vytváření roadmapy a další. Je to jako mít osobního, vysoce efektivního projektového manažera, který je k dispozici 24 hodin denně. ⏰
Nejlepší funkce ClickUp
- Plně přizpůsobitelné panely s více než 15 možnostmi zobrazení, jako jsou Ganttův diagram, Kanbanová tabule a kalendář, pro komplexní přehled o pracovním postupu a správu zdrojů.
- ClickUp Sprints pro zefektivnění agilního plánování sprintů a procesu vývoje softwaru
- Funkce řízení projektů založené na umělé inteligenci pro eliminaci opakujících se úkolů a zvýšení efektivity
- Kontrolní seznamy, díky kterým budete mít přehled o všech problémech, které trápí vaše zákazníky
- Priority pro stanovení jasných očekávání a udržení soustředění týmu na to, co je důležité
- Nativní sledování času
- Více než 1 000 softwarových integrací
Omezení ClickUp
- Nové funkce jsou přidávány často, což může nové uživatele potenciálně zahlcovat.
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a vyžádejte si individuální nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Zkratka
Shortcut, navržený s ohledem na týmy vývojářů softwaru, nabízí elegantní řešení pro řízení projektů a sledování problémů. Jeho přehledné rozhraní ve stylu Kanban pomáhá zabránit vzniku datových sil, které často ukrývají informace v rámci konkrétních skupin a brání plynulé spolupráci. Posláním Shortcutu je tyto bariéry odstranit a vytvořit prostor, kde se týmy mohou hladce propojovat, sdílet nápady a spolupracovat na dosažení svých cílů. ?
Shortcut organizuje práci seskupením příběhů, základních jednotek úkolů, do epik, které představují širší iniciativy. Tato struktura je obzvláště užitečná pro mezifunkční týmy, protože příběhy mohou patřit k různým projektům a pracovním postupům. Nakonec se tyto epiky sdružují do milníků, které nabízejí přehled o pokroku na vysoké úrovni.
Nejlepší funkce zkratky
- Plánování backlogu a sprintů pro organizaci projektů
- Automatizace pracovních postupů a řízení obchodních procesů pro zvýšení efektivity
- Vizualizace postupu projektu pro účely sledování
- Integruje se s 50 dalšími platformami a nabízí vlastní integrace prostřednictvím API.
- Podpora agilních metodik, jako jsou Scrum a Kanban
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí vyhledávání
Omezení zkratek
- Obecný název ztěžuje vyhledávání zdrojů
- Bezplatný tarif je poměrně omezený.
Ceny zkratek
- Zdarma
- Tým: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze zkratek
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
3. Redmine
Redmine, vytvořený pomocí frameworku Ruby on Rails, vyniká jako univerzální open-source platforma pro řízení projektů s funkcemi, jako jsou Ganttovy diagramy, sledování problémů a další. Je obzvláště výhodný pro agilní týmy, protože umožňuje integraci pluginů, které podporují řízení projektů metodou Scrum.
Tento nástroj vám umožňuje přiřadit problém k projektu, uživateli nebo verzi produktu. Poskytuje také podrobný přehled o pokroku při řešení problému. Funkce „Související problémy” umožňuje vývojářům propojit problémy na základě různých vztahů, jako jsou duplikáty, bloky, předchůdci a následníci, čímž se zabrání redundanci a zjednoduší pracovní postupy.
Nejlepší funkce Redmine
- Systematický software pro sledování problémů, který umožňuje efektivní správu a řešení problémů.
- Spolupracující wiki stránky umožňují týmům dokumentovat projektové plány, poznámky z jednání a další informace.
- Vlastní pole pro různé typy dat, včetně problémů, projektů a uživatelů
- Přiřazení rolí a nastavení oprávnění pro jasné vymezení odpovědností a zvýšení bezpečnosti
- Vizuální přehledy, jako jsou Ganttovy diagramy a kalendář, pro efektivní sledování projektů a plánování úkolů ?
Omezení Redmine
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Strmá křivka učení
- Žádná zákaznická podpora
Ceny Redmine
- Zdarma
Hodnocení a recenze Redmine
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
4. Confluence
Confluence, vytvořený renomovanou softwarovou společností Atlassian, není jen software pro sledování chyb. Jeho síla spočívá v kombinaci tvorby dokumentů, organizace znalostí a spolupráce na projektech v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Díky uživatelsky přívětivému textovému editoru, předem připraveným šablonám a auditním stopám je Confluence jednou z nejlepších platforem pro dokumentaci a sledování týmových projektů. Funkci editace v reálném čase doplňuje intuitivní systém komentářů, který umožňuje vkládat komentáře přímo do textu a na stránku, lajkovat a přidávat vizuální prvky, jako jsou obrázky, GIFy a emodži. Když jsou členové týmu označeni nebo jim je přidělena úloha, díky oznámením zůstávají všichni v obraze.
Nejlepší funkce Confluence
- Široký výběr šablon pro správu projektů
- Intuitivní hierarchie stránek a vyhledávací funkce
- Spolupráce a úpravy v reálném čase, podpořené sledováním historie verzí
- Funkce přiřazování rolí pro přesnou kontrolu nad oprávněními uživatelů
- Více než 1 000 softwarových integrací
- Zajišťuje bezpečnost dat pomocí šifrování při přenosu i v klidu
Omezení Confluence
- Někdy může být necitlivý.
- Někteří uživatelé mají problémy s formátováním, zejména u tabulek.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: Od 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: Od 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 102 500 $/rok
- Datové centrum: Cena začíná na 27 000 USD za roční licenci.
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Asana
Asana, skutečná špička ve světě nástrojů pro řízení projektů, je široce používána velkými týmy, které se spoléhají na nepřetržitou komunikaci. Díky svým robustním vizuálním nástrojům revolučním způsobem mění koordinaci týmů a optimalizuje pracovní postupy.
Workflow Builder umožňuje vedoucím týmů a projektovým manažerům nastavovat procesy, podávat zprávy o pokroku a sdílet aktualizace mezi týmy. Umožňuje vytvářet pravidla pro automatizaci obchodních procesů, jako jsou formuláře pro organizované požadavky a synchronizace s jinými běžně používanými nástroji pro plynulou integraci dat.
S důrazem na přehlednost a organizaci Asana bojuje proti „chaosu“, který může vzniknout v rušném pracovním prostředí. Jejím posláním je poskytnout soudržný prostor, kde mohou týmy snadno spolupracovat, přidělovat úkoly a sledovat jejich průběh. ?
Nejlepší funkce Asany
- Vytváření a správa úkolů a podúkolů s jasným přiřazením odpovědnosti a termíny
- Funkce Pravidla automatizuje opakující se procesy.
- Zobrazení tabule, seznamu, časové osy a kalendáře pro optimální vizualizaci pracovního postupu
- Pokročilé funkce vyhledávání
- Integrace s více než 100 externími nástroji
- Vyhrazený prostor pro aktualizace práce a diskuse
Omezení Asany
- Úkol nelze přiřadit dvěma uživatelům.
- Někteří uživatelé si myslí, že vypadá nepřehledně.
Ceny Asany
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
6. Týmová práce
Teamwork je cloudový software pro řízení projektů, který nabízí vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy a oprávnění klientů. Díky tomu je to robustní nástroj, který se hodí zejména pro firmy, které fungují na principu agentury nebo klientských služeb, jako jsou například marketingové agentury.
Teamwork vám umožňuje pozvat do vašich projektů neomezený počet klientů a dokonce i freelancerů. Nejsou to jen pozorovatelé – jsou to aktivní přispěvatelé, kteří mohou přidávat komentáře, zaznamenávat čas a mnoho dalšího. Přizpůsobená oprávnění vám umožňují řídit úroveň přístupu každého účastníka a zajistit tak hladký průběh spolupráce.
Nejlepší funkce Teamwork
- Podrobné možnosti přizpůsobení pracovních postupů, oprávnění klientů a další
- Zjednodušené funkce automatizace pro snadnou správu úkolů na vaší Kanban tabuli
- Integrované nástroje pro sledování času a finanční řízení
- Hladká integrace s více než 80 oblíbenými nástroji
- Ganttovy diagramy a závislosti úkolů
- Vytváření přizpůsobitelných šablon a sledování milníků projektu
Omezení týmové práce
- Chatovací nástroj by mohl být lepší
- Někteří uživatelé považují vizualizaci dat za nedostatečnou kvůli omezeným možnostem grafů.
Ceny za týmovou spolupráci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
- Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele, minimálně tři uživatelé
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně demo verze a cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
7. nTask
nTask si klade za cíl zjednodušit proces sledování problémů a řízení rizik v rámci projektových pracovních postupů, aby byly transparentnější a lépe zvládnutelné.
Díky možnosti přiřazovat statusy a úrovně priority platforma zajišťuje, že všichni jsou informováni o probíhajících nebo uzavřených záležitostech. To pomáhá týmům včas identifikovat potenciální překážky a vymyslet účinné strategie pro jejich řešení.
nTask je také vynikající v zefektivnění správy rozpočtu díky svým inovativním metodám fakturace. Můžete nastavit pevné poplatky nebo hodinové sazby za úkol nebo zdroj a vytvořit tak fakturační přístup přizpůsobený potřebám vašeho projektu. To vám umožní soustředit se více na vývoj úkolů a zároveň sledovat finanční zdraví vašeho projektu.
Nejlepší funkce nTask
- Snadno použitelné rozhraní pro vytváření úkolů, podúkolů a přepínání mezi různými zobrazeními
- Funkce sledování času zabudovaná do úkolů umožňuje efektivní správu pracovní doby napříč více projekty.
- Přehledné přehledy projektů zobrazující individuální odpovědnosti, týdenní kapacitu a rozpočty
- Robustní nástroje pro spolupráci, včetně živého chatu v rámci projektových úkolů a podúkolů, možnosti vkládat videa, připojovat dokumenty a sdílet URL adresy pro komunikaci v reálném čase.
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
Omezení nTask
- Někdy se může načítat pomalu.
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů.
Ceny nTask
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte prodejní tým.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
8. Trello
Díky svému vizuálnímu půvabu a snadno ovladatelnému designu ve stylu Kanban je Trello díky své jednoduchosti a přizpůsobivosti softwarem první volby i pro ty, kteří s nástroji pro řízení projektů teprve začínají.
Jednou z charakteristických vlastností Trello je jeho automatizační nástroj bez kódu nazvaný Butler. Umožňuje vám vytvářet pravidla, tlačítka a příkazy, které zefektivňují a automatizují téměř všechny akce v rámci Trello. Butler může například automaticky přesunout úkol ze seznamu „To Do“ do „Doing“, nastavit termíny splnění a přidat členy k úkolům.
S Trello mohou týmy sdílet soubory, sledovat časové osy a spravovat pracovní zatížení. Ačkoli některé jiné platformy mají pokročilejší funkce pro řízení projektů, Trello je vynikající volbou pro malé týmy a jednodušší projekty.
Nejlepší funkce Trello
- Editor s funkcí drag-and-drop pro intuitivní uživatelské prostředí
- Kalendáře a časové osy projektů pro komplexní přehled a lepší sledování
- Karty Trello pro přiřazování úkolů, přílohy souborů a kategorizaci
- Vytváření šablon pro opakující se projekty
- Automatizace pracovních postupů pomocí funkce Butler
- Integrace s více než 180 dalšími aplikacemi
Omezení Trello
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí Ganttovy diagramy a možnosti sledování času
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele, minimálně 50 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
9. Userback
Userback je platforma pro zpětnou vazbu a hlášení chyb, která byla vytvořena pro softwarové designéry, vývojáře a firmy hledající centralizovaný systém řízení projektů. Svému jménu dostává tím, že „vrací uživatele zpět do vývoje“. Poskytuje uživatelům intuitivní nástroje pro zpětnou vazbu a podporuje vývojové týmy přesným hlášením chyb a problémů. ?
S Userbackem můžete shromažďovat podrobnou zpětnou vazbu prostřednictvím anotovaných screenshotů a videozáznamů. Userback zaznamenává každé kliknutí, přiblížení a změnu velikosti a zajišťuje tak hluboké pochopení toho, jak uživatelé s vaším softwarem pracují. To výrazně zlepšuje reakceschopnost vývojového procesu a v konečném důsledku vede k úspěchu zákazníků.
Nejlepší funkce Userback
- Identifikace uživatelů zvyšuje efektivitu procesu zpětné vazby, protože pole jsou předem vyplněna informacemi o uživateli, což umožňuje upřednostnit odpověď a úspěch zákazníka.
- Vlastní pracovní postupy pro zefektivnění řízení projektů
- Portál funkcí centralizuje zpětnou vazbu a poskytuje platformu, na které mohou uživatelé sdílet své názory, ověřovat nápady, přidělovat úkoly a sledovat pokrok.
- Funkce Sloučit zpětnou vazbu seskupuje podobnou zpětnou vazbu, aby ušetřila čas.
- Hladká integrace s dalšími nástroji pro řízení projektů, jako jsou GitHub, Slack a Jira.
Omezení Userback
- Postrádá pokročilé funkce pro řízení projektů
- Omezený počet uživatelů znamená, že u větších týmů se cena rychle zvyšuje.
Ceny Userback
- Startup: 59 $ měsíčně pro 10 uživatelů; 4,50 $ měsíčně za každého dalšího uživatele
- Společnost: 119 $ měsíčně pro 15 uživatelů; 4,50 $ měsíčně za každého dalšího uživatele
- Premium: 217 $ měsíčně pro 25 uživatelů; 4,50 $ měsíčně za každého dalšího uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Userback
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. Freshservice
Freshservice (vyvinutý společností Freshworks) poskytuje šikovné nástroje pro efektivní správu operací IT servisního střediska. To zahrnuje vše od incidentů, změn a servisních požadavků až po složitější správu IT operací. S Freshservice mohou IT týmy vizualizovat a spravovat svůj pracovní tok z jediného dashboardu.
Freshservice využívá umělou inteligenci k předpovídání výsledků projektů a úkolů po termínu na základě předchozích vzorců úkolů a metrik výkonnosti, což umožňuje rychlejší řešení incidentů. Optimalizuje také produktivitu týmů podpory pomocí inteligentních návrhů pro agenty, čímž zkracuje dobu zpracování ticketů a zvyšuje celkovou spokojenost zákazníků. ?
Nejlepší funkce Freshservice
- Automatizace pracovních postupů umožňuje automatické přiřazování ticketů správným členům týmu.
- Robustní nástroje pro reporting a analytiku k optimalizaci pracovních postupů a sledování výkonu IT
- Samoobslužný portál, kde mohou uživatelé zadávat požadavky, sledovat jejich stav nebo hledat odpovědi na běžné problémy.
- Nástroje pro správu incidentů k rychlému řešení problémů
- Nástroje pro správu verzí k plánování verzí, dokumentaci testovacích plánů a aktualizaci členů týmu
- Funkce pro správu pracovní zátěže umožňují sledovat úkoly a zajistit vyváženou pracovní zátěž.
Omezení Freshservice
- Někteří uživatelé považují navigaci za obtížnou.
- Chybí mu funkce pro řízení projektů, jako je zobrazení Kanban tabule.
Ceny Freshservice
- Starter: 19 $/měsíc za agenta
- Růst: 49 $/měsíc za agenta
- Pro: 95 $/měsíc za agenta
- Enterprise: 119 $/měsíc za agenta
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Správný výběr alternativ k YouTrack
Každá z těchto 10 vynikajících alternativ YouTrack nabízí robustní sadu funkcí a možností. Ať už se jedná o komplexní řešení jako ClickUp, které uspokojí široké spektrum potřeb v oblasti řízení projektů, nebo specializovaný nástroj vhodný pro sledování problémů nebo spolupráci, trh nabízí bohaté možnosti.
Správný software může mít zásadní vliv na efektivní a snadné řízení vašich projektů. Vyzkoušejte ClickUp a zažijte ty nejlepší nástroje pro spolupráci a řízení projektů!