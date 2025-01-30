15 nejlepších softwarů pro sledování problémů pro rok 2025 (funkce, ceny)

Udržet zákazníky spokojené je snazší říct než udělat, zejména pokud máte velkou zákaznickou základnu.
Koneckonců, vedení firmy není žádná procházka růžovým sadem! ?
Naštěstí můžete použít nástroje, jako je software pro sledování problémů , k vytvoření pracovního postupu pro identifikaci, sledování a řešení problémů zákazníků. Tímto způsobem budou vaši zákazníci spokojení namísto toho, aby se dostali do slepé uličky.
V tomto článku se budeme zabývat tím, co je software pro sledování problémů, a představíme 15 nejlepších nástrojů pro sledování problémů, které jsou dnes k dispozici.
Jdeme na to.
Co je software pro sledování problémů?
Software pro sledování problémů vám umožňuje sledovat průběh každého zákaznického ticketu nebo problému až do jeho úspěšného vyřešení. I váš interní tým může nahlásit chybu nebo problém v softwaru pomocí systému pro sledování IT problémů.
Ale co přesně je ticket?
Když zákazník nahlásí problém prostřednictvím vašeho kanálu podpory (e-mail, live chat atd.), systém správy ticketů vytvoří „ticket“. Na základě vašeho workflow zákaznické podpory si agenti mohou vybrat tickety samostatně nebo jim mohou být přiděleny konkrétní tickety.
Tím začíná horská dráha jednání s nespokojenými zákazníky. ?
Software pro sledování ticketů v podstatě dokumentuje požadavky zákazníků a jejich následnou komunikaci se zástupci zákaznického servisu. Díky tomu zákazníci nemusí své požadavky opakovat několikrát (a ztrácet při tom nervy!)
Zde je několik výhod používání softwaru pro sledování problémů:
- Včas odhalte problémy díky rychlému řízení vad
- Zlepšete efektivitu projektů
- Zefektivněte spolupráci týmu ?
- Zvyšte spokojenost zákazníků
Software pro sledování IT vám v podstatě pomůže odstranit všechny obavy, které zákazník může mít.
15 nejlepších softwarů pro sledování problémů
Zde je 15 nejlepších softwarů pro sledování problémů na trhu:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a sledování problémů, který používají produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Díky tomuto softwaru pro správu projektů v oblasti zákaznických služeb mohou vaše týmy dosahovat nejlepších výsledků v oblasti udržení zákazníků .
Proměňte své stresující povzdechy v široké vítězné úsměvy! ?
Klíčové funkce ClickUp
Zde je několik způsobů, jak vám ClickUp může pomoci se správou problémů:
- Agile-Scrum Dashboards: získejte přehled o pracovním postupu zákaznické podpory a sledujte pokrok svého týmu při sledování chyb
- ClickUp Sprints: přeskočte všechny chyby díky agilnímu plánování sprintů.
- Přiřazování úkolů: rozlučte se s chybami přiřazením úkolů jednomu nebo několika členům týmu.
- ClickUp Docs: proměňte nepřátele v nejlepší přátele! Váš tým zákaznické podpory a vývojový tým mohou efektivně spolupracovat díky úpravám, sdílení a sledování problémů ve stejném dokumentu.
- Integrace ClickUp-GitHub: dostávejte oznámení ClickUp, když jsou k úkolu přidány nové položky aktivity GitHub.
- Plány: naplánujte podrobnosti svého pracovního postupu a sdílejte je se svým týmem pro sledování problémů.
- Vlastní stavy úkolů: vytvořte vlastní pracovní postup tím, že svým projektům pro sledování problémů přiřadíte jedinečné stavy, jako například „identifikováno“, „vyřešeno“ nebo „bezradné a zaseknuté“ ?
- ClickUp Gantt Chart: upřednostněte problémy, které vyžadují okamžitou pozornost (už nemusíte panikařit!).
- Zobrazení formuláře: vytvářejte krásné formuláře pro zaznamenávání jakýchkoli problémů zákazníků.
- Email ClickApp: odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolu ClickUp.
- Zvýraznění syntaxe: interpretujte spoustu jazyků pomocí formátování bloků kódu, automaticky barevně odlišených pro větší přehlednost (a větší zábavu?).
Výhody ClickUp
- Naplánujte si nápady na funkce a nové koncepty aplikací pomocí myšlenkových map.
- Nechte marketingové a zákaznické týmy spolupracovat díky společné editaci
- Proveďte hromadné úpravy podobných úkolů souvisejících s chybami v mžiku pomocí panelu nástrojů Multitask Toolbar.
- Zobrazení pracovní zátěže zajistí, že vaši kolegové nebudou mít žádné problémy s pracovní zátěží.
- Automatizujte opakující se úkoly pro efektivní sledování problémů pomocí automatizací.
- Vytvořte kontrolní seznamy, aby váš tým nepřehlédl žádný problém, který obtěžuje vaše zákazníky.
- Od identifikace pachatele po posouzení místa činu – sledujte všechny problémy klientů pomocí Portfolios.
- Odstraňujte chyby ve správném pořadí pomocí závislostí úkolů
- Nativní integrace pro Sentry, GitLab a Bitbucket
- Spojte své kolegy v boji proti chybám, ne proti sobě navzájem! Stanovte jasná očekávání pomocí Priorit
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejvhodnější pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc)
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. GitLab
GitLab je nástroj pro sledování problémů, který vám umožňuje sledovat stav pracovního postupu každého problému pomocí speciální tabule problémů.
Když však aplikace pro sledování problémů vydá nové funkce, mají k nim přístup pouze testeři a vývojáři, dokud nejsou zpřístupněny všem.
Klíčové funkce GitLabu
- Přijímá návrhy funkcí, žádosti o podporu a hlášení chyb.
- Zahrnuje integrované agilní funkce, jako jsou milníky, plány a štítky.
- Prozkoumejte podrobnosti jednotlivých problémů pomocí analýzy problémů.
Ceny GitLab
GitLab nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 19 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků GitLab
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 580 recenzí)
3. Zendesk
Zendesk je software pro sledování problémů, který shromažďuje zákaznické požadavky vaší organizace na jednom místě. Umožňuje vám spravovat, vyhodnocovat a řešit problémy s cílem dosáhnout spokojenosti zákazníků.
Stručně řečeno, s tímto softwarem pro správu problémů můžete snadno provádět více úkolů najednou, místo abyste se snažili zvládnout několik úkolů najednou! ?
Klíčové funkce Zendesk
- K sledování problémů využívá typy ticketů pro problémy a incidenty a klíčová pole ticketů.
- Okamžitě reagujte na požadavky zákazníků pomocí automatizovaných odpovědí.
- Poskytuje obchodní informace s analýzou zákaznických služeb a reportováním.
- Zendesk se integruje se stovkami dalších nástrojů, jako jsou ClickUp a Jira.
Ceny Zendesk
Zendesk nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 19 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zendesk
- G2: 4,2/5 (více než 2 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
Bonus: Šablony hlášení incidentů
4. Sentry.io
Sentry.io je nástroj pro hlášení chyb, který vám pomůže prioritizovat, identifikovat, reprodukovat a opravit problémy.
Nevýhodou je, že aplikace neumožňuje ukládat historická data problémů.
Problém?
Pokud se stejná chyba nebo závada objeví znovu, nebudete mít přístup k databázi znalostí s vhodnými řešeními. ?
Klíčové funkce Sentry.io
- Zpětná vazba od uživatelů poskytuje další informace o příčině problému.
- Sledujte výkon aplikací pomocí monitorování výkonu
- Změřte stav vydávaných funkcí v průběhu času.
Ceny Sentry. io
Sentry. io nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 26 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Sentry. io
- G2: 4,4/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
5. Airbrake
Airbrake je Sherlock Holmes mezi softwary pro správu problémů.
Proč?
Sdílí s týmem upozornění na problémy v reálném čase a zobrazuje přesnou stopu událostí, které vedly ke konkrétnímu problému, abyste mohli zabránit jeho opakování. ?️♂️
Aplikace však postrádá nativní agilní funkce, jako jsou sprinty a správa úkolů.
Podívejme se, zda byste měli v tomto případě zabrzdit...
Klíčové funkce Airbrake
- Identifikuje chyby ovlivňující více uživatelů, aby se minimalizoval dopad na zákazníky.
- Poskytuje bohaté kontextové informace o příčinách výskytu chyb.
- Robustní funkce vyhledávání a filtrování pro plynulý pracovní postup při řešení problémů
Ceny Airbrake
Airbrake nabízí placené tarify od 19 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Airbrake
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
6. Bugsnag
Bugsnag je nástroj pro sledování chyb, který podporuje plynulé řízení chyb.
Sleduje stabilitu aplikace a umožňuje vám činit rozhodnutí založená na datech ohledně vývoje nových funkcí nebo opravy chyb. Tímto způsobem můžete vytvořit agilní pracovní postup a efektivně sledovat chyby.
V bezplatném tarifu však nezískáte přehled o stabilitě všech svých aplikací.
Narazil tento software pro sledování chyb na problém?
Pojďme se na to podívat...
Klíčové funkce Bugsnag
- Pomoc od odborníků v dané oblasti pro snížení počtu chyb a řešení sledování chyb
- Bohatá, komplexní diagnostika, která vám pomůže reprodukovat každou chybu
- Přesná vyhledávací funkce zaměřená na chyby s vysokou prioritou
Ceny Bugsnag
Bugsnag nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 65 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Bugsnag
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
7. nTask
nTask je software pro sledování problémů, který vám umožňuje řadit problémy podle úrovně závažnosti.
Problémy můžete přiřadit konkrétnímu členovi a snadno sledovat jejich řešení.
Díky tomu budete vědět, zda člen týmu skutečně pracuje na problémech s vysokou prioritou, aniž byste ho museli neustále upomínat a připomínat mu to!
Klíčové funkce nTask
- Stav problémů jasně ukazuje, zda jsou problémy otevřené nebo vyřešené.
- Přiřaďte každému problému jedinečné ID pro snadné sledování.
- Procházejte více problémů pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů.
Ceny nTask
nTask nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 3 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků nTask
- G2: 4,5/5 (13+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 15 recenzí)
8. Marker. io
Od sběru zpětné vazby od týmu po efektivní reprodukci chyb – Marker. io může být komplexním řešením pro testování softwaru a zpětnou vazbu od zákazníků.
Bohužel s tímto softwarem pro sledování chyb nelze vytvářet volné diagramy pro vizualizaci a analýzu konceptů.
Pro snadnou spolupráci a synchronizaci však můžete integrovat Marker.io a ClickUp.
Klíčové funkce Marker.io
- Hlaste problémy na svém webu pomocí widgetu pro zpětnou vazbu.
- Portál pro hosty poskytuje vašim klientům přehled o dříve nahlášených problémech.
- Informujte uživatele o vyřešení jakýchkoli problémů pomocí funkce automatické synchronizace stavu.
Ceny Marker. io
Marker. io nabízí placené tarify od 39 $ za 5 uživatelů/měsíc.
Hodnocení zákazníků Marker. io
- G2: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Chcete zjednodušit proces hlášení chyb?
Zde je průvodce, jak vytvořit perfektní hlášení o chybě v ClickUp pomocí Marker. io
9. HubSpot
S HubSpot získáte rozsáhlé informace o zákaznických požadavcích, včetně podrobností o produktech zákazníků, historie problémů, zpětné vazby a dalších údajů.
Nevýhodou je, že bezplatný tarif nenabízí průzkumy zákaznické zkušenosti a spokojenosti.
Zdá se, že se budete muset rozloučit buď se svými penězi, nebo se zákazníky! ?
Klíčové funkce HubSpot
- Nabízí klíčové metriky podpory, jako je doba odezvy agenta, objem ticketů a další.
- Centralizovaný software helpdesku, který vám pomůže rychleji organizovat, spravovat a sledovat problémy.
- Upřednostněte požadavky, abyste kritické problémy vyřešili rychleji.
Ceny HubSpot
HubSpot nabízí bezplatné nástroje a placené tarify začínají na 45 USD/měsíc pro dva uživatele.
Hodnocení zákazníků HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 6 770 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
10. Zoho
Zoho BugTracker je systém pro sledování chyb, který informuje zástupce zákaznického servisu, když jsou nahlášeny nové problémy a když jsou provedeny aktualizace.
Tento nástroj pro sledování chyb vám umožňuje vytvořit personalizované rozhraní, které splňuje potřeby vašeho týmu i zákazníků.
Dalo by se říct, že jste zabili dvě mouchy jednou ranou!
Klíčové funkce Zoho
- Manažeři mohou přizpůsobit stav problémů a pracovní postupy.
- Přidejte štítky k chybám a vyřešte závažné problémy najednou.
- Vizualizujte a sledujte své problémy na kanbanové tabuli.
Ceny Zoho
Zoho nabízí bezplatný tarif pro až deset uživatelů a placené tarify začínají na 3 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zoho
- G2: 4,4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (145+ recenzí)
11. HappyFox
HappyFox organizuje tikety podle kategorie, naléhavosti a pokroku. Můžete shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků, abyste pochopili, kde je prostor pro zlepšení. ?
Tento nástroj pro sledování chyb však nezlepšuje zvládání pracovní zátěže vašeho týmu, protože neumožňuje vytvářet a používat sprint backlog.
Zdá se, že HappyFox nebude „podporovat“ spokojenost vašeho servisního týmu!
Klíčové funkce HappyFox
- Vytvořte předdefinované šablony odpovědí na dotazy zákazníků.
- Využijte chatboty k interakci se zákazníky v reálném čase
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je označování a uzavírání ticketů.
Ceny HappyFox
Požádejte o individuální nabídku od HappyFox.
Hodnocení zákazníků HappyFox
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
12. Wrike
Wrike pomáhá týmům rychle a efektivně řešit problémy zákazníků díky předem připravenému systému ticketingu a šabloně helpdesku.
Bohužel v bezplatném tarifu nezískáte funkce pro sledování času, Ganttovy diagramy ani vlastní pole.
Víme, wrike?
Klíčové funkce Wrike
- Integruje se s aplikacemi jako GitHub, aby pomohl týmům efektivně řešit problémy.
- Přidejte vlastní stavy pro sledování postupu řešení problémů.
- Označte příchozí tikety jako IT, produkt nebo služba pro větší přehlednost.
Ceny Wrike
Wrike nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 9,80 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 1 560 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 660 recenzí)
13. Atlassian Jira
Jira je systém pro sledování problémů, který umožňuje členům týmu najít chyby a problémy při testování produktů.
Projektové řízení Jira vám také poskytne plnou kontrolu nad celým procesem vývoje vašeho produktu. Vaši zákazníci tak nebudou mít plnou kontrolu nad vašimi formuláři pro hlášení chyb!
Jira je však extrémně složitá na používání a nyní vás nutí přecházet na jejich cloud, protože se loučí se svou nabídkou serverů!
Klíčové funkce Atlassian Jira
- Komunikujte plány a naplánujte si pracovní postup pro sledování problémů pomocí roadmap.
- Upozorněte členy týmu, když se stav problému změní z nevyřízeného na vyřízený.
- S tímto nástrojem pro správu chyb můžete prioritizovat chyby přetažením do sloupce úkolů vašeho týmu.
Ceny Atlassian Jira
Jira nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 7,75 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Atlassian Jira
- G2: 4,2/5 (více než 3 860 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
14. Redmine
Redmine je open source nástroj pro správu projektů a sledování problémů, který vám umožňuje zobrazit problémy na časové ose, Ganttově diagramu a v kalendáři.
Zobrazení Ganttova diagramu a kalendáře v aplikaci však neumožňují funkci drag-and-drop.
Může vás Redmine stále chránit před digitálními minami v podobě problémů? ?
Pojďme se na to podívat...
Klíčové funkce Redmine
- Vytvořte vlastní pole, například textové, číselné nebo datové, a vytvořte podrobné problémy.
- Umožňuje identifikovat a označit duplicitní problémy.
- Integrované wiki pro dokumentaci a společnou úpravu
Ceny Redmine
Redmine nabízí bezplatný tarif, ale některé pluginy jsou placené.
Hodnocení zákazníků Redmine
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
15. FreshDesk
FreshDesk je omnichannelová platforma, která týmům umožňuje komunikovat se zákazníky prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu nebo sociálních médií.
Ale může tento software pro sledování problémů pomoci vašemu týmu udržet věci v chodu?
Podívejme se...
Klíčové funkce FreshDesk
- Funkce detekce kolizí zajišťuje, že na stejném problému nepracuje více agentů.
- Systém pro sledování ticketů propojující související tickety, abyste měli přehled o rozšířených problémech.
- Dashboard pro plánování vám pomůže sledovat pokrok týmu.
Ceny FreshDesk
FreshDesk nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 15 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků FreshDesk
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Problémy se sledováním problémů? Už ne!
Díky efektivnímu softwaru pro sledování problémů bude váš pracovní postup v oblasti zákaznické podpory fungovat hladce a vy si budete moci získat své zákazníky.
A zatímco všechny nástroje, které jsme zde zmínili, vám mohou pomoci s jedním nebo druhým aspektem, ClickUp se postará o všechno!
S ClickUp můžete seskupit podobné chyby přidáním značek. Kromě toho můžete urychlit proces sledování problémů pomocí předem připravených šablon pro fronty chyb, agilní řízení projektů, správu produktů a další.
Přejděte na ClickUp zdarma a proměňte správu problémů v naprostou hračku.