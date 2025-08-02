16 nejlepších softwarových nástrojů pro správu incidentů pro IT týmy

V úterý ve 2:13 ráno začaly přicházet první upozornění – pomalé načítání stránek, chyby časového limitu, několik rozzlobených tweetů.
Technik v pohotovosti se probudil, telefon v ruce, oči skenující protokoly a dashboardy ve tmě. Tlak byl známý, ale stejně tak i postup: eskalovat, koordinovat, vyřešit.
O hodinu později byla situace pod kontrolou, ale chaos odhalil mezery v komunikaci.
Právě zde hraje ideální software pro správu incidentů klíčovou roli. Od směrování výstrah až po analýzu příčin – tyto nástroje určují, jak rychle se váš tým zotaví. 🎯
Přehled nejlepších softwarů pro správu incidentů
Zde je krátký přehled některých z nejlepších platforem pro správu incidentů:
|Název nástroje
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Přizpůsobitelné zobrazení úkolů, dashboardy v reálném čase, aktualizace AI, týmová spolupráce, uživatelská oprávnění, automatizace
|Týmy všech velikostí, které potřebují komplexní platformu pro správu úkolů a produktivitu k koordinaci správy incidentů.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|ServiceNow
|Robustní automatizace pracovních postupů, pokročilé funkce správy incidentů, analýza výkonu, rozsáhlá integrace do podnikových systémů
|Velké podniky spravující složité pracovní postupy v oblasti IT a obchodních služeb
|Ceny na míru
|Zendesk
|Vícekanálová podpora včetně e-mailu, chatu a telefonu, umělá inteligence pro interakci se zákazníky, bohatá automatizace
|Týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které hledají škálovatelná řešení podpory pro všechny kanály
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 69 USD/měsíc na uživatele.
|Splunk On-Call
|Inteligentní směrování výstrah, procesy reakce na incidenty v reálném čase, integrace s nástroji pro sledování a monitorování
|Týmy DevOps spravující kritické pracovní postupy pohotovostních služeb a upozornění na incidenty v reálném čase
|Ceny na míru
|Jira Service Management
|Agilní správa změn, sledování incidentů, spolupráce vývojářů, integrace s ekosystémem Atlassian
|IT týmy, které praktikují DevOps nebo Agile a potřebují úzké propojení vývoje a služeb
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19,04 $ za měsíc na uživatele.
|Freshservice
|Objevování aktiv, automatizace pracovních postupů, katalog služeb a intuitivní uživatelské rozhraní
|Středně velké organizace, které hledají moderní platformu servisního střediska kompatibilní s ITIL
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc na uživatele.
|PagerDuty
|Pokročilé upozornění v reálném čase, inteligentní pracovní postupy pro reakci na incidenty a automatické eskalace
|Organizace, které potřebují spolehlivé digitální operace a řešení kritických incidentů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc na uživatele.
|Squadcast
|Principy SRE s řízením incidentů, společnou reakcí a plánováním pohotovostních služeb na jedné platformě
|Moderní technické týmy zefektivňují výstrahy a reakce na incidenty
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Opsgenie
|Flexibilní plánování pohotovostních služeb, výkonné směrování výstrah a nativní integrace s nástroji Atlassian a nástroji třetích stran.
|Týmy, které hledají vysoce přizpůsobitelné upozornění v rámci ekosystémů Atlassian
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11,55 $/měsíc na uživatele.
|SolarWinds Service Desk
|Správa incidentů, aktiv a změn s reportovacími panely a uživatelsky přívětivým portálem
|IT oddělení, která potřebují škálovatelná řešení servisního střediska s výkonnými funkcemi CMDB
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $/měsíc na uživatele.
|iTop
|Kompletní CMDB, správa incidentů a změn, sledování SLA a přizpůsobitelné jádro open source.
|Týmy, které hledají bezplatný, otevřený a konfigurovatelný rámec ITSM
|Ceny na míru
|GLPi
|Inventář IT aktiv, provoz helpdesku, rozšíření pluginů a sledování souladu s předpisy
|Organizace preferující open-source systémy pro správu aktiv a služeb
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 21,73 $/měsíc.
|BigPanda
|Umělá inteligence pro korelaci událostí, redukci rušivých výstrah a sjednocené panely incidentů pro operační přehled.
|Podniky spravující rozsáhlou infrastrukturu s velkým objemem výstrah
|Ceny na míru
|Ivanti Service Manager
|Komplexní správa služeb a aktiv, samoobslužná centra pro řízení incidentů, automatizace a mobilní přístup
|Podniky, které potřebují flexibilní nástroje ITSM s integrací pracovních postupů a koncových bodů
|Ceny na míru
|TOPdesk
|Intuitivní správa incidentů a změn, znalostní databáze a výkonné samoobslužné portály
|Vzdělávací instituce a týmy ve veřejném sektoru, které potřebují přístupné nástroje ITSM
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 76 USD/měsíc na uživatele.
|NinjaOne
|Vzdálené monitorování, automatické opravy, zálohování koncových bodů a funkce RMM v jednoduchém rozhraní.
|MSP a IT týmy spravující vzdálené koncové body a poskytující proaktivní IT služby
|Ceny na míru
Jak vybrat software pro správu incidentů
Zde je několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro správu incidentů:
- Okamžitě zaznamenávejte problémy pomocí nástrojů pro hlášení v reálném čase, které zachycují všechny podrobnosti od snímků obrazovky po časová razítka v okamžiku, kdy k incidentům dojde.
- Sleduje vše na jednom místě pomocí centralizované databáze, která ukládá každý krok, aktualizaci a řešení v prohledávatelném časovém osu.
- Automatizuje opakující se úkoly , jako je přidělování úkolů, sledování a upozornění zainteresovaných stran, takže se váš tým může soustředit na řešení problémů místo na jejich hledání.
- Přesné stanovení priorit nastavením kategorií podle dopadu a automatickým směrováním ticketů správným osobám.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase díky integrovanému chatu, sdíleným poznámkám a komunikačním protokolům, které zajišťují soulad všech zúčastněných, a to i napříč odděleními.
- Propojuje váš ekosystém integrací vašich nástrojů pro správu incidentů, monitorovacích systémů, platforem ITSM nebo čehokoli jiného, co váš tým již používá.
- Přizpůsobí se vašemu pracovnímu postupu díky přizpůsobitelným šablonám, formulářům, dashboardům a automatizačním pravidlům, které odpovídají skutečnému fungování vašeho týmu.
- Odhaluje vzorce před jejich eskalací pomocí analytických a trendových zpráv, které zdůrazňují základní příčiny a opakující se problémy a umožňují analýzu po incidentu.
Nejlepší software pro správu incidentů pro týmy podpory
Podívejme se podrobně na nejlepší software pro hlášení incidentů:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro správu incidentů a hladkou koordinaci týmu)
Dnešní týmy se potýkají s mnoha projekty, znalostmi a komunikací roztříštěnými mezi nesourodými nástroji, což je zpomaluje.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace Everything App for Work, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Kdykoli dojde k incidentu, inteligentní automatizace ClickUp je zaznamená a roztřídí, rozdělí problém na podúkoly, přiřadí je různým vlastníkům a sleduje jejich průběh v reálném čase.
Stanovují také priority úkolů a vyplňují vlastní pole popisy, značkami a termíny splnění, aby byly všechny potřebné informace na jednom místě. Díky sledování času a závislostem úkolů vám nic neunikne.
A díky ClickUp Chat se konverzace odehrávají přímo v místě, kde se pracuje, takže všichni zůstávají na stejné vlně. Zahajujte chaty z konkrétních úkolů (nebo naopak), označujte spolupracovníky pomocí @ zmínek, sdílejte svou obrazovku během videohovoru a využívejte AI agenty, aby se členové týmu rychle seznámili s aktuálním děním.
Nyní přidejte ClickUp Dashboards a vaše data o incidentech se rázem promění v výkonné vizuální prvky.
Chcete sledovat eskalované incidenty nebo vidět trendy příčin za posledních 30 dní? Nastavte filtry a dashboard se postará o zbytek.
Ale to, co skutečně povyšuje správu incidentů na vyšší úroveň, je ClickUp Brain, vestavěný AI engine platformy.
ClickUp Brain dokáže analyzovat vaše data, odhalit vzorce v četnosti incidentů, navrhnout pravděpodobné příčiny nebo dokonce vygenerovat souhrny rizik z projektové činnosti.
Místo ručního prohledávání zpráv nechte AI identifikovat úzká místa, neefektivnosti nebo opakující se problémy, které vyžadují vaši pozornost. Zeptejte se například „Který tým vyřešil tento měsíc nejvíce incidentů?“ nebo „Jaký je trend v upozorněních na výpadky? “ a získejte okamžité, kontextové odpovědi na základě živých dat z pracovního prostoru.
Při důležitých schůzkách zachycuje ClickUp AI Notetaker každý detail automatickým nahráváním, přepisováním a shrnováním diskuse. Inteligentně vybere akční položky a okamžitě vytvoří úkoly, včetně vlastníků, termínů a odkazů na příslušné incidenty.
To poskytuje okamžitou přehlednost a soulad pro všechny a zajišťuje, že nebude opomenuto žádné následné opatření.
A pokud nechcete navrhovat svůj pracovní postup od nuly?
Šablona akčního plánu pro incidenty ClickUp je komplexní nástroj s barevným kódováním, který přináší strukturu a přehlednost do reakce na incidenty.
- Zaznamenejte název incidentu a období provozu (datum a čas) pomocí vlastních polí.
- Přidejte přehled na vysoké úrovni pomocí sekce Shrnutí situace.
- Nastavte cíle, přiřaďte odpovědnosti a zaznamenejte bezpečnostní priority pomocí plánu provedení.
- Centralizujte důležité údaje, jako jsou kontaktní informace, předpovědi počasí, seznamy úkolů, mapy a protokoly schválení, v této šabloně hlášení incidentů.
Šablona ClickUp IT Incident Report Template je navíc ideální pro rychlé zaznamenávání a řešení technických poruch. Zachycuje důležité podrobnosti o incidentech pomocí jasně označených vlastních polí a strukturované podúkoly usnadňují sledování pokroku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivní správa úkolů: Řešte incidenty a eskalace na jednom místě pomocí ClickUp Tasks.
- Centralizujte dokumentaci: Pomocí ClickUp Docs vytvářejte zprávy o incidentech a pokyny pro reakci, šablony pro analýzu po incidentu nebo dokumentaci o dodržování předpisů s podrobnou kontrolou přístupu.
- Koordinujte se svým týmem: Pracujte se svým týmem v reálném čase, abyste měli přehled o aktualizacích incidentů, koordinaci týmu a eskalacích v ClickUp Chat.
- Označte členy týmu za odpovědné: Přiřaďte jasně další kroky pomocí funkce ClickUp Assign Comments, která promění konverzace v akci, což je ideální pro sledování následných kroků.
- Propojte externí nástroje: Integrujte stávající systémy, jako jsou Jira, AWS nebo nástroje pro upozorňování na incidenty, pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze G2 to shrnuje:
Jednou z nejvýraznějších novinek je nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, automatizací rutinních procesů a poskytováním inteligentních návrhů, což mi šetří značné množství času a úsilí.
Jednou z nejvýraznějších novinek je nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, automatizací rutinních procesů a poskytováním inteligentních návrhů, což mi šetří značné množství času a úsilí.
2. ServiceNow (nejlepší pro rozsáhlá podniková prostředí ITSM)
Pokud jste vedoucí provozu, ServiceNow vám pomůže zavést pořádek do vašich pracovních postupů. Usnadňuje standardizaci procesů správy incidentů a omezuje frustrující mezery mezi týmy.
Toto řešení pro správu incidentů dokáže automaticky kategorizovat, prioritizovat a směrovat incidenty na základě jejich potenciálního dopadu a naléhavosti, a to bez manuálního zásahu. Toto inteligentní přiřazování v kombinaci s funkcemi, jako jsou doporučení založená na umělé inteligenci a samoobslužné portály, výrazně zkracuje dobu potřebnou k vyřešení incidentu.
Díky integrovanému řízení incidentů, změn a aktiv získáte jasný přehled v reálném čase o tom, kde dochází k úzkým hrdelům a jak jsou jednotlivé části na sobě závislé.
Můžete nastavit vlastní řídicí panely pro sledování důležitých metrik, jako je výkon služeb, pracovní vytížení týmů a trendy výpadků. Jeho škálovatelnost pomáhá koordinovat velké, mezifunkční operace se složitými pracovními postupy.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Centralizujte zaznamenávání a sledování incidentů z více kanálů do jedné jednotné platformy pro kompletní přehlednost.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako je Now Assist pro automatické řešení ticketů a generování obsahu.
- Koordinujte práci v terénu pomocí modulů pro správu terénních služeb, jako je Dispatcher Workspace , které slouží k přidělování, sledování a optimalizaci úkolů v terénu.
- Poskytněte uživatelům samoobslužný portál a chatboty s umělou inteligencí, aby mohli samostatně řešit běžné problémy a snížit počet ticketů.
Omezení ServiceNow
- Propojení ServiceNow ITSM s externími platformami může být technicky náročné a vyžadovat velké množství zdrojů.
- Celkové náklady na vlastnictví, včetně licencí a případné potřeby specializovaného týmu podpory, mohou být vysoké, zejména pro menší organizace.
- Orientace ve funkcích ServiceNow může být obtížná, zejména pro nové uživatele nebo technicky neznalé zainteresované strany.
Ceny ServiceNow
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceNow?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
ServiceNow IT Service Management existuje již od samého počátku platformy před 20 lety. Neustále se vyvíjí, aby vyhovoval všem novým způsobům zpracování procesů správy IT služeb, jako je správa incidentů, správa závažných incidentů, změny, problémy, požadavky. Obsahuje spoustu předem připravených, ale také přizpůsobitelných funkcí pro různé role, od manažerů IT služeb, podpůrného personálu, agentů, administrátorů, vedoucích pracovníků atd. na denní bázi. Různá rozhraní, jako je Service Operations Workspace a přednastavené zprávy, jsou velmi cenná pro rychlý start, který bude plně funkční od prvního dne. Nasazení je snadné s minimálními nebo žádnými úpravami.
ServiceNow IT Service Management existuje již od samého počátku platformy před 20 lety. Neustále se vyvíjí, aby vyhovoval všem novým způsobům zpracování procesů správy IT služeb, jako je správa incidentů, správa závažných incidentů, změny, problémy, požadavky. Obsahuje spoustu předem připravených, ale také přizpůsobitelných funkcí pro různé role, od manažerů IT služeb, podpůrného personálu, agentů, administrátorů, vedoucích pracovníků atd. na denní bázi. Různá rozhraní, jako je Service Operations Workspace a přednastavené zprávy, jsou velmi cenná pro rychlý start, který bude plně funkční od prvního dne. Nasazení je snadné s minimálními nebo žádnými úpravami.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší konkurenti a alternativy ServiceNow pro správu služeb
3. Zendesk (nejlepší pro pracovní postupy v oblasti zákaznické podpory)
Zendesk je postaven na rychlém a organizovaném řešení ticketů a poskytuje týmům podpory přehledný a přizpůsobitelný pracovní prostor pro správu interakcí se zákazníky.
Funkce jako Triggers a Automations umožňují IT týmům nastavit složité pracovní postupy bez nutnosti vývojáře – automatické směrování ticketů, odesílání oznámení a eskalace problémů na základě předem definovaných pravidel.
Funkce umělé inteligence Zendesk automatizují velkou část procesu řešení dotazů, čímž zvyšují produktivitu týmů. Doplněk Copilot zrychluje reakční dobu agentů díky doporučeným dalším krokům a kontextovým informacím.
Najdete zde makra a prohledávatelnou znalostní databázi, která vám pomůže rychle odpovědět na časté otázky. A pokud chcete vylepšit nebo rozšířit Zendesk, Zendesk Sunshine a více než 1200 hotových aplikací a integrací, můžete je přizpůsobit bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Zendesk
- Centralizujte komunikaci se zákazníky pomocí omnichannelové podpory, která sjednocuje e-maily, chat, sociální média, telefon a aplikace pro zasílání zpráv.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí chatbotů s umělou inteligencí, spouštěčů a automatizace pracovních postupů, abyste urychlili reakce.
- Integrujte stovky aplikací, včetně Slack a Jira, a vytvořte propojený pracovní postup pro komunikaci a spolupráci při řešení incidentů.
- Analyzujte výkonnost týmu podpory a identifikujte vzorce incidentů pomocí přehledných a srozumitelných reportovacích dashboardů.
Omezení Zendesk
- Náklady se mohou výrazně zvýšit, pokud přidáte více agentů nebo budete požadovat funkce, které jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Rozsáhlé přizpůsobení pro vysoce komplexní pracovní postupy na podnikové úrovni může být náročnější na implementaci ve srovnání s více specializovanými nástroji.
- Může být méně vhodný pro organizace, které vyžadují hloubkovou správu aktiv a sledování konfiguračních položek (CI) přímo spojených s incidenty.
Ceny Zendesk
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Tým podpory: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Team: 69 $/měsíc na agenta
- Suite Professional: 149 $/měsíc na agenta
- Suite Enterprise: Ceny na míru
- Doplněk Copilot: 50 $/měsíc za agenta, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Omnichannelové funkce Zendesk jsou skutečně působivé – možnost zpracovávat e-maily, chaty, hovory a sociální zprávy z jednoho jednotného pracovního prostoru agenta snižuje nepořádek a zkracuje dobu odezvy. Automatizační funkce, jako jsou spouštěče a makra, šetří spoustu manuální práce. Integrace s nástroji třetích stran (jako Jira, Slack a Shopify) je plynulá a dashboard pro reporting poskytuje informace v reálném čase, které nám pomáhají činit rozhodnutí na základě dat.
Omnichannelové funkce Zendesk jsou skutečně působivé – možnost zpracovávat e-maily, chaty, hovory a sociální zprávy z jednoho jednotného pracovního prostoru agenta snižuje nepořádek a zkracuje dobu odezvy. Automatizační funkce, jako jsou spouštěče a makra, šetří spoustu manuální práce. Integrace s nástroji třetích stran (jako Jira, Slack a Shopify) je plynulá a reportovací dashboard poskytuje informace v reálném čase, které nám pomáhají činit rozhodnutí na základě dat.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší integrace Zendesk
4. Splunk On-Call (dříve VictorOps) (nejlepší pro integraci upozornění v reálném čase)
Splunk On-Call usnadňuje správu projektů DevOps automatizací výstrah a poskytováním veškerého potřebného kontextu. Na rozdíl od tradičních systémů pro správu ticketů se tento software pro sledování incidentů zaměřuje na inteligentní výstrahy a reakce na incidenty v reálném čase.
Propojuje se s vašimi monitorovacími nástroji a odesílá upozornění v reálném čase na základě flexibilního směrování a pohotovostních plánů. Když se něco pokazí, váš tým dostane upozornění s runbooky, protokoly a časovými osami, takže se neztrácí čas hledáním informací.
Incidenty můžete potvrdit, eskalovat nebo vyřešit přímo ze svého telefonu nebo chatové aplikace. Nakonec sleduje trendy incidentů a doby odezvy týmu, což vám pomáhá odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, a udržet vaše systémy v spolehlivém provozu.
Nejlepší funkce Splunk On-Call
- Sdružte upozornění z desítek monitorovacích a pozorovacích nástrojů do jediného inteligentního centra pro reakci na incidenty.
- Automatizujte plánování pohotovostních služeb, střídání směn a eskalační cesty, abyste eliminovali manuální chyby a zajistili nepřetržitou dostupnost.
- Rozšiřte možnosti Splunku instalací více než 1 000 prověřených aplikací a doplňků od Splunku, partnerů a komunity.
- Vizualizujte a monitorujte data pomocí přizpůsobených dashboardů, reportů a vizualizačních nástrojů.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí centrální časové osy incidentů, integrovaného chatu a plynulého vytváření konferenčních mostů.
Omezení Splunk On-Call
- Plné využití jeho potenciálu je často spojeno s širším ekosystémem Splunk, což může vést k vyšším nákladům a potenciálnímu vázání na dodavatele.
- Proces konfigurace výstrah může být zdlouhavý a časově náročný.
- Jedná se o specializovaný nástroj pro pohotovostní služby a výstrahy, nikoli o komplexní platformu ITSM pro správu celého životního cyklu servisního střediska.
Ceny Splunk On-Call
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Splunk On-Call
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Splunk On-Call?
Přímo z recenze G2:
Výrazně to zlepšilo náš proces správy incidentů. Flexibilita a konfigurovatelnost tohoto nástroje jsou opravdu chvályhodné. Robustní systém oznámení zajišťuje, že naši členové pohotovostní služby nikdy nezmeškají důležité výstrahy, což nám pomáhá co nejdříve zmírnit problém a udržet naši infrastrukturu stabilní.
Výrazně to zlepšilo náš proces správy incidentů. Flexibilita a konfigurovatelnost tohoto nástroje jsou opravdu chvályhodné. Robustní systém oznámení zajišťuje, že naši členové pohotovostní služby nikdy nezmeškají důležité výstrahy, což nám pomáhá co nejdříve zmírnit problém a udržet naši infrastrukturu stabilní.
5. Jira Service Management (nejlepší pro reakci na incidenty zaměřenou na DevOps)
Jira Service Management poskytuje vašemu IT týmu jasný a organizovaný způsob zpracování servisních požadavků, incidentů a změn. Je postaven na známé platformě Jira a umožňuje vám sledovat požadavky od přijetí až po vyřešení s plnou viditelností a monitorováním SLA.
Přizpůsobitelný portál pro podávání žádostí zjednodušuje a sjednocuje hlášení problémů, zatímco automatizace se stará o rutinní úkoly třídění. Díky hladké integraci se softwarem Jira mohou vaše IT a technické týmy spolupracovat bez ztráty kontextu.
Díky integrovaným funkcím pro řízení závažných incidentů zvládá JSM vše od plánování pohotovostních služeb a inteligentního upozorňování až po komunikaci se zainteresovanými stranami.
Pokud již používáte nástroje Atlassian, zdá se to jako logický další krok ke zefektivnění poskytování služeb.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Automatizujte reakce a třídění pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, jako jsou Virtual Service Agent, Smart Triage a AI Answers, které poskytují okamžité návrhy z znalostní báze.
- Spravujte celý životní cyklus incidentů, od pohotovostních výstrah a komunikace v reálném čase až po hlášení po incidentu, a to vše na jedné platformě.
- Vizualizujte a sledujte výkon služeb pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů, včetně sledování SLA, analýzy trendů a distribuce pracovní zátěže.
- Hladká integrace s produkty Atlassian (Jira Software, Confluence, Trello) a více než 3 000 aplikacemi z Marketplace.
Omezení Jira Service Management
- Získání pokročilých informací často vyžaduje znalost jazyka Jira Query Language (JQL) nebo zakoupení dalších aplikací pro vytváření reportů z Atlassian Marketplace.
- Výkon platformy může být někdy pomalý v případě velkých podnikových instancí s rozsáhlými přizpůsobeními a aplikacemi třetích stran.
- Pro uživatele, kteří ještě nejsou se systémem Jira obeznámeni, může být množství konfiguračních možností a nastavení až ohromující.
Ceny Jira Service Management
- Zdarma
- Standard: 19,04 $/měsíc za agenta
- Premium: 47,82 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,2/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira Service Management?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Na Jira se mi nejvíce líbí její flexibilita. Můžete snadno nastavit tabule Scrum nebo Kanban přizpůsobené pracovnímu postupu vašeho týmu a dokonce vytvořit jednoduché obchodní tabule, pokud nepotřebujete všechny složité funkce.
Na Jira se mi nejvíce líbí její flexibilita. Můžete snadno nastavit tabule Scrum nebo Kanban přizpůsobené pracovnímu postupu vašeho týmu a dokonce vytvořit jednoduché obchodní tabule, pokud nepotřebujete všechny složité funkce.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jira pro agilní týmy
6. Freshservice (nejlepší pro intuitivní servisní střediska v souladu s ITIL)
Freshservice usnadňuje manažerům compliance prosazování kontroly změn, přístupových politik a připravenosti na audity, aniž by narušoval každodenní práci IT oddělení. Nabízí schvalovací pracovní postupy, sledování aktiv a připravené šablony dokumentace, které odpovídají osvědčeným postupům ITIL.
Každá změna, incident a akce uživatele jsou zaznamenány s časovými značkami, aby byly vaše audity přehledné. A díky ovládacím prvkům pro přístup a konfiguraci na základě rolí můžete zajistit, že změny v systému mohou provádět pouze oprávnění uživatelé.
Freddy AI od Freshservice zpracovává opakující se úkoly, jako je kategorizace ticketů, navrhování relevantních článků z knowledge base agentům a dokonce i odklánění běžných dotazů pomocí automatizovaných odpovědí. Jeho automatizátor pracovních postupů bez nutnosti programování umožňuje IT týmům snadno nastavit pravidla pro směrování, schvalování a správu SLA.
Nejlepší funkce Freshservice
- Automatizujte opakující se IT úkoly pomocí drag-and-drop engine pro tok ticketů, schvalování a eskalace.
- Slučte výstrahy z různých monitorovacích nástrojů a vytvářejte a spravujte závažné incidenty z jediného velitelského centra.
- Umožněte uživatelům řešit problémy samostatně prostřednictvím samoobslužných portálů a komplexní znalostní báze pro SOP, FAQ a dokumentaci.
- Využijte podporu umělé inteligence prostřednictvím Freddy AI pro automatickou klasifikaci ticketů a asistenci pomocí chatbotů.
- Integrujte je s celou řadou obchodních aplikací na Freshworks Marketplace a propojte tak IT podporu s dalšími pracovními postupy týmu.
Omezení Freshservice
- Zprávy postrádají podrobnosti a možnosti přizpůsobení pro důkladnou analýzu výkonu.
- Některé integrace vyžadují ruční nastavení a postrádají automatizaci.
- Freddy AI je součástí pouze dražších placených tarifů.
- Jeho mobilní aplikace nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v desktopové verzi, což může být nevýhodou pro techniky v terénu.
Ceny Freshservice
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 24 $/měsíc za agenta
- Růst: 50 $/měsíc na agenta
- Pro: 103 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshservice?
Zde je pohled z první ruky:
Snadné nasazení Freshservice bylo skvělé. Rychle jsme byli připraveni a automatizační funkce jsou opravdu dobré. Nedávno také vylepšili možnosti umělé inteligence, což je potěšující, a zdá se, že produkt neustále vylepšují.
Snadné nasazení Freshservice bylo skvělé. Rychle jsme byli připraveni a automatizační funkce jsou opravdu dobré. Nedávno také vylepšili možnosti umělé inteligence, což je potěšující, a zdá se, že produkt neustále vylepšují.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Freshdesk
7. PagerDuty (nejlepší pro eskalaci kritických výstrah a dostupnost)
PagerDuty pomáhá vašemu týmu DevOps reagovat na incidenty rychleji tím, že se přímo napojí na vaše CI/CD pipeline a monitorovací nástroje. Automaticky detekuje problémy a odesílá upozornění správným osobám na základě vašich vlastních eskalačních pravidel.
Během výpadků pomáhají funkce jako automatizované runbooky, jasné rozdělení odpovědnosti za služby a příručky pro reakce udržet váš tým na správné cestě a urychlit obnovení. Navíc integrovaná umělá inteligence a agenti AI pomáhají poskytovat kontext servisním agentům a zároveň okamžitě řešit jednodušší problémy.
Díky integrovaným nástrojům, jako jsou GitHub, Kubernetes a Jenkins, můžete mít vše pod kontrolou a zachovat si úplný přehled o celém vývojovém cyklu.
Nejlepší funkce PagerDuty
- Koordinujte reakce na incidenty pomocí upozornění v reálném čase a správy pohotovostních služeb, včetně automatizovaného eskalování a flexibilního plánování.
- Autonomně řešte rutinní problémy pomocí agentů AI.
- Snižte prostoje pomocí Event Intelligence , která koreluje signály, potlačuje šum a upřednostňuje incidenty, které lze řešit.
- Mobilizujte zásahové týmy odkudkoli pomocí mobilní aplikace pro potvrzení incidentu, třídění a řešení na cestách.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí automatizačních akcí, runbooků a rozšiřitelných API pro přizpůsobené řešení incidentů.
- Analyzujte výkonnost týmu a provozní stav pomocí podrobných posmrtných analýz a datových poznatků, abyste zlepšili odolnost systému.
Omezení PagerDuty
- Někdy se nepodaří odeslat oznámení, automatické řešení na úrovni 1, což vede k přehlédnutí problémů a má dopad na dashboard stavu.
- Jeho sada funkcí je vysoce technická a přizpůsobená pro týmy DevOps, SRE a IT Ops, takže je méně vhodný pro reakce na incidenty orientované na podnikání nebo zákaznický servis.
Ceny PagerDuty
- Zdarma: Pro až 5 uživatelů
- Profesionální: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PagerDuty
- G2: 4,5/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PagerDuty?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent:
Líbí se mi, jak Pagerduty nastavuje konvence pro řešení incidentů a způsob, jakým poskytuje informace uživatelům. Z hlediska podpory je úleva mít nástroj, který generuje upozornění pro naše služby. Velmi dobře se integruje s nejnovějšími telemetrickými nástroji a jeho uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a snadno použitelné.
Líbí se mi, jak Pagerduty nastavuje konvence pro řešení incidentů a způsob, jakým poskytuje informace uživatelům. Z hlediska podpory je úleva mít nástroj, který generuje upozornění pro naše služby. Velmi dobře se integruje s nejnovějšími telemetrickými nástroji a jeho uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a snadno použitelné.
8. Squadcast (nejlepší pro týmy SRE s integrovanou pozorovatelností)
Squadcast spojuje výstrahy, spolupráci a automatizaci do jednoho efektivního pracovního postupu, který pomáhá vašemu IT týmu mít incidenty pod kontrolou. Propojuje se s vašimi monitorovacími nástroji a směruje výstrahy v reálném čase správným respondentům na základě rozpisů pohotovostních služeb a odpovědnosti za služby.
Squadcast vyniká svým zaměřením na postupy SRE, přičemž SLO (cíle úrovně služeb) a SLI (ukazatele úrovně služeb) jsou přímo zabudovány do procesu. Integrované komunikační nástroje zajišťují synchronizaci všech účastníků během výpadků a aktualizace stavu pomáhají celému týmu zůstat v souladu.
Díky Reliability AI, která redukuje šum a poskytuje inteligentní přehledy a shrnutí, mohou týmy s plánem Enterprise činit informovaná rozhodnutí a rychleji dosahovat řešení.
Po incidentu software dokonce automaticky generuje podrobné zprávy o chybách, což usnadňuje poučení se z problémů a postupné zlepšování reakcí.
Nejlepší funkce Squadcastu
- Sjednoťte výstrahy, reakce na incidenty, stránky se stavem a správu SLO na jedné platformě.
- Definujte zásady eskalace, aby byly incidenty automaticky směrovány k příslušným respondentům na základě závažnosti, času nebo vlastních pravidel.
- Snižte počet falešných poplachů pomocí inteligentní redukce šumu a seskupování událostí, což týmům umožní soustředit se na incidenty, které vyžadují zásah.
- Usnadněte spolupráci týmu během aktivních incidentů prostřednictvím specializovaných krizových center, která centralizují komunikaci a kontext.
- Sledujte stav a spolehlivost služeb pomocí katalogů služeb, SLO (Service Level Objectives) a rozpočtů na chyby.
Omezení Squadcastu
- Upozornění z některých integrací mohou občas vykazovat zpoždění synchronizace.
- Jeho knihovna oficiálních, předem připravených integrací je menší než u některých lídrů na trhu, což může vyžadovat použití vlastních webhooků pro určité nástroje.
- Uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní může být méně intuitivní nebo propracované ve srovnání s vyspělejšími konkurenty v tomto odvětví.
Ceny Squadcast
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Squadcast
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Squadcastu?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Jak je uvedeno v názvu, funkce poskytované platformou fungují velmi dobře: rozhraní je esteticky příjemné, snadno použitelné a srozumitelné, prezentace toku, ve kterém jsou eskalovány tikety a problémy, je velmi jasná.
Jak je uvedeno v názvu, funkce poskytované platformou fungují velmi dobře: rozhraní je esteticky příjemné, snadno použitelné a srozumitelné, prezentace toku, ve kterém jsou eskalovány tikety a problémy, je velmi jasná.
9. Opsgenie od Atlassian (nejlepší pro flexibilní plánování pohotovostních služeb a směrování)
Opsgenie vám nabízí přehledný pohled na incidenty, reakce týmu a spolehlivost služeb na jednom místě. Díky flexibilnímu směrování výstrah a hluboké integraci s nástroji Atlassian, jako jsou Jira a Statuspage, je snazší spravovat všechny fáze incidentu, od detekce po vyřešení a následné kroky.
Tato platforma vyniká ve správě složitých pohotovostních rozpisů, rotací a eskalačních cest a poskytuje flexibilitu pro týmy jakékoli velikosti.
Můžete nastavit vlastní pravidla pro upozornění, aby byl pokaždé informován správný tým. Když dojde k závažným incidentům, integrované nástroje pro hlášení a koordinaci pomohou vašim týmům reagovat rychleji a s menším třením.
Nejlepší funkce Opsgenie
- Přizpůsobte si pracovní postupy pro řešení incidentů pomocí šablon IT incidentů, předdefinovaných týmů pro reakci a přizpůsobených pravidel eskalace.
- Filtrujte a odstraňujte duplicitní upozornění z rozsáhlé knihovny integrací, abyste snížili hluk a pomohli týmům soustředit se na to, co je důležité.
- Koordinujte reakce na incidenty pomocí funkcí, jako je centrum pro řízení incidentů, aktualizace pro zúčastněné strany a konferenční mosty.
- Automatizujte plánování pohotovostních služeb a eskalační politiky, abyste zajistili nepřetržitou dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Posilte mobilní reakci pomocí mobilní aplikace Opsgenie.
Omezení Opsgenie
- Platforma postrádá možnost Microsoft Teams pro konferenční místnosti incidentů, což omezuje použitelnost pro organizace, které nepoužívají Zoom.
- Uživatelské rozhraní může být složité a komplexní, což představuje značnou náročnost na osvojení pro administrátory, kteří nastavují pokročilé konfigurace.
- Společnost Atlassian oznámila plány na ukončení tohoto nástroje, proto budou uživatelé muset brzy přejít na jinou alternativu.
Ceny Opsgenie
- Zdarma
- Essentials: 11,55 $/měsíc na uživatele
- Standard: 24,15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 38,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Opsgenie
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Opsgenie?
Krátký výňatek od skutečného uživatele:
Na Opsgenie se mi nejvíce líbí, že automatizuje všechny mé procesy související s incidenty. Nemusím se starat o to, zda můj tým dostal výstrahy nebo zda jsou správně přiřazeny, Opsgenie to za mě spravuje jednoduchým způsobem.
Na Opsgenie se mi nejvíce líbí, že automatizuje všechny mé procesy související s incidenty. Nemusím se starat o to, zda můj tým dostal výstrahy nebo zda jsou správně přiřazeny, Opsgenie to za mě spravuje jednoduchým způsobem.
10. SolarWinds Service Desk (nejlepší pro správu infrastruktury s velkým množstvím aktiv)
SolarWinds Service Desk pomáhá manažerům compliance udržovat čisté a auditovatelné záznamy o všech aktivitách IT služeb. Automaticky zaznamenává každou žádost, změnu a incident s časovými značkami, historií přístupu a dokumentací, takže vaše auditní stopy jsou vždy k dispozici.
Hlavní předností této platformy je její hluboká integrace se správou IT aktiv. Když je nahlášena incident, agenti mohou okamžitě vidět kompletní přehled hardwaru, softwaru a dalších konfiguračních položek příslušného uživatele, což poskytuje důležité informace pro řešení problémů.
Schvalování změn je integrováno do pracovního postupu a inteligentní automatizace zajišťuje, že kategorizace ticketů je v souladu s vašimi servisními zásadami. Potřebujete sledovat požadavky HIPAA, GDPR nebo ISO? Stačí přizpůsobit pole tak, aby odpovídala.
Získáte také integrované hodnocení kybernetických bezpečnostních rizik změn, které vám poskytne jasný přehled o potenciálních dopadech na bezpečnost, než se stanou problémem.
Nejlepší funkce SolarWinds Service Desk
- Získejte přehled o aktivech díky integrované správě IT aktiv a automatickému vyhledávání aktiv.
- Vizualizujte IT infrastrukturu a vztahy pomocí integrované databáze pro správu konfigurace (CMDB) a automatického vyhledávání aktiv.
- Identifikujte a řešte příčiny prostřednictvím správy problémů, abyste předešli jejich budoucímu výskytu.
- Poskytněte zaměstnancům přizpůsobitelný samoobslužný portál, který zahrnuje znalostní databázi a katalog služeb.
Omezení SolarWinds Service Desk
- Úkoly související s podáváním nových ticketů mohou být někdy komplikované.
- Chybí mu pokročilé funkce plánování pohotovostních služeb a výstrah v reálném čase, které najdete ve specializovaných nástrojích zaměřených na DevOps.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně moderní a intuitivní než u mnoha novějších konkurentů.
Ceny SolarWinds Service Desk
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Essentials: 39 $/měsíc na technika
- Pokročilý: 79 $/měsíc na technika
- Premier: 99 $/měsíc na technika
Hodnocení a recenze SolarWinds Service Desk
- G2: 4,3/5 (740+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SolarWinds Service Desk?
Podle jednoho recenzenta:
Nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou nástroje pro řešení incidentů a webová stránka pro podporu zaměstnanců. Uživatelské rozhraní je navíc jednoduché a přehledné.
Nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou nástroje pro řešení incidentů a webová stránka pro podporu zaměstnanců. Uživatelské rozhraní je navíc jednoduché a přehledné.
11. iTop (nejlepší pro přizpůsobitelné open-source IT operace)
Pokud váš tým potřebuje plnou kontrolu nad dokumentací a správou IT infrastruktury, webová platforma IT Service Management (ITSM) od společnosti iTop nabízí praktický přístup.
Jedná se o open-source, self-hosted řešení ITSM a CMDB (Configuration Management Database), které vám umožňuje spravovat ticketing, sledování změn a konfigurační data bez omezení typických pro nástroje SaaS.
Flexibilní CMDB vám umožňuje mapovat vztahy mezi aktivy, aplikacemi, uživateli a incidenty. A protože je vysoce přizpůsobitelný, je ideální pro týmy s přísnými procesy nebo požadavky na kontrolu dat.
Nejlepší funkce iTop
- Zajistěte kvalitu dat a soulad s předpisy pomocí integrovaných auditních stop, synchronizace dat a uživatelsky definovaných auditních pravidel.
- Sledujte změny a udržujte soulad s předpisy pomocí funkcí správy životního cyklu , včetně archivace, zastarávání a přechodových příznaků.
- Díky otevřenému zdrojovému kódu můžete platformu rozsáhle přizpůsobovat, od datových modelů až po pracovní postupy.
- Upravujte vztahy a spravujte data kontextově pomocí vyskakovacích editorů a předvyplněných dotazů OQL.
- Vizualizujte závislosti služeb, abyste mohli analyzovat dopad incidentu na podnikání a pomoci při analýze příčin.
Omezení iTop
- Vyžaduje značné technické znalosti pro počáteční instalaci, konfiguraci a průběžnou údržbu.
- Chybí mu sofistikované funkce upozornění v reálném čase, plánování pohotovostních služeb a automatické reakce, které najdete ve specializovaných nástrojích.
Ceny iTop
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iTop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. GLPi (nejlepší pro modulární IT ticketing a sledování aktiv)
GLPI je spolehlivou volbou, pokud chcete mít plnou kontrolu nad IT prostředky a službami bez zátěže licenčních nákladů. Tato open-source platforma integruje sledování inventáře, správu požadavků a incidentů a plánování pro případ nouze do jednoho rozhraní.
Můžete dokumentovat vše od hardwaru a softwaru po síťová zařízení a smlouvy a poté tyto prostředky přímo propojit se servisními lístky, aby se urychlilo řešení problémů. Integrovaný portál pro požadavky a znalostní databáze vám pomohou omezit opakované dotazy.
Z provozního hlediska funguje GLPI jako klasický servisní stůl. Uživatelé nebo automatizované systémy mohou generovat tikety, které lze kategorizovat jako incidenty nebo požadavky. Tyto tikety jsou poté spravovány prostřednictvím strukturovaného životního cyklu s podporou SLA, pravidel pro stanovení priorit a automatizovaných akcí.
Ačkoli je rozhraní ve srovnání s komerčními nástroji základní, jeho modulární design a podpora pluginů umožňují přizpůsobení místním potřebám.
Nejlepší funkce GLPi
- Integrujte plně funkční inventář IT aktiv a CMDB přímo s helpdeskem pro kompletní kontext incidentů.
- Centralizujte provoz servisního střediska pomocí výkonného systému ticketingu pro správu incidentů, požadavků, problémů a změn.
- Plánujte a sledujte projekty pomocí integrovaných nástrojů pro správu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Automatizujte pracovní postupy a oznámení pro přidělování ticketů, eskalace a schvalování.
- Přizpůsobte si téměř všechny aspekty platformy, včetně datových polí, pracovních postupů a pravidel, tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám vaší organizace.
Omezení GLPi
- Některé pluginy nejsou vždy podporovány.
- Vyžaduje značné interní technické znalosti pro počáteční nastavení, konfiguraci a průběžnou údržbu.
- Ačkoli jsou k dispozici funkce pro reporting, analýzu, audit a export souborů, někteří uživatelé uvádějí, že vyžadují výrazné zlepšení.
- Bezplatná komunitní edice se opírá o podporu založenou na komunitním fóru, která však neposkytuje garantované doby odezvy jako placená podniková podpora.
Ceny GLPi
- GLPI Network Cloud: 19 €/měsíc (přibližně 21,73 $/měsíc)
- On-premises Basic: 100 €/měsíc (fakturováno ročně) (přibližně 114,38 $/měsíc)
- On-premises Standard: 300 €/měsíc (fakturováno ročně) (přibližně 343,14 $/měsíc)
- On-premises Advanced: 1000 €/měsíc (fakturováno ročně) (přibližně 1143,79 $/měsíc)
Hodnocení a recenze GLPi
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GLPi?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
GLPI je mimořádný systém pro správu IT aktiv a IT služeb. Jedním z nejvýraznějších aspektů je, že se jedná o bezplatnou aplikaci s otevřeným zdrojovým kódem, která slouží ke sledování a správě IT aktiv naší organizace, jako jsou počítačové vybavení, mobilní zařízení, software a síťové služby.
GLPI je mimořádný systém pro správu IT aktiv a IT služeb. Jedním z nejvýraznějších aspektů je, že se jedná o bezplatnou aplikaci s otevřeným zdrojovým kódem, která slouží ke sledování a správě IT aktiv naší organizace, jako jsou počítačové vybavení, mobilní zařízení, software a síťové služby.
13. BigPanda (nejlepší pro korelaci incidentů a automatizaci založenou na umělé inteligenci)
BigPanda je platforma AIOps a incident intelligence navržená tak, aby pomáhala podnikům spravovat obrovské množství dat a upozornění generovaných moderními IT prostředími.
Tento software vám pomůže zůstat soustředění, když se na vás ze všech stran valí upozornění. Shromažďuje data ze všech vašich monitorovacích nástrojů a přeměňuje je na jasné, řešitelné incidenty, čímž eliminuje rušivé vlivy a pomáhá vám vidět to, na čem skutečně záleží.
Jeho funkce strojového učení seskupují související výstrahy, určují příčiny problémů a odfiltrují zbytečné informace, takže váš tým může identifikovat vzorce v celé infrastruktuře a efektivněji rozdělovat úsilí při řešení problémů.
Díky dashboardům zaměřeným na trendy incidentů, výkonnost týmů a stav platformy poskytuje software pro správu IT operací přehled potřebný k odhalení systémových problémů a zlepšení provozní efektivity v měřítku.
Nejlepší funkce BigPanda
- Automaticky korelujte a prioritizujte výstrahy pomocí korelace událostí založené na umělé inteligenci.
- Automatizujte detekci, třídění a řešení incidentů a získejte srozumitelné informace založené na umělé inteligenci.
- Snižte únavu z upozornění a hluk, aby se provozní týmy mohly soustředit na skutečné problémy, které mají dopad na služby.
- Urychlete analýzu příčin pomocí generativní umělé inteligence, která vyhledá podobné incidenty z minulosti a analyzuje data o incidentech.
- Automaticky obohacujte incidenty o relevantní kontext, jako jsou nasazení kódu, změny infrastruktury a historická data.
Omezení BigPanda
- Někdy zůstávají upozornění na ovládacím panelu i po vyřešení problému.
- Jeho účinnost závisí na kvalitě a vyspělosti monitorovacích a pozorovacích dat organizace.
- Nemá vlastní nativní funkce pro plánování pohotovostních služeb nebo správu aktiv; je navržen výhradně pro korelaci událostí a informace o incidentech.
Ceny BigPanda
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BigPanda
- G2: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o BigPanda?
Přímo z recenze G2:
Líbí se nám, že BigPanda lze snadno integrovat s naším externím softwarem, což nám umožňuje konsolidovat data a oznámení o incidentech. Zákaznická podpora velmi rychle reaguje na naše dotazy a žádosti o pomoc.
Líbí se nám, že BigPanda lze snadno integrovat s naším externím softwarem, což umožňuje konsolidaci dat a oznámení o incidentech. Zákaznická podpora velmi rychle reaguje na naše dotazy a žádosti o pomoc.
14. Ivanti Service Manager (nejlepší pro sledování životního cyklu IT aktiv a služeb)
Ivanti Neurons for ITSM usnadňuje dodržování předpisů tím, že automaticky sleduje každou změnu, schválení a akci uživatele. Jeho oprávnění založená na rolích, automatické reportování dodržování předpisů a integrované protokoly pro správu změn vám pomohou splnit standardy jako ITIL, SOX nebo GDPR.
Jeho vizuální návrhář pracovních postupů umožňuje IT oddělením vytvářet podrobné pracovní postupy bez nutnosti programování nebo s minimálními požadavky na programování pro směrování incidentů, schvalování a řešení úkolů. Jeho schopnost sjednotit ITSM s dalšími produkty Ivanti pro správu koncových bodů a zabezpečení umožňuje týmům podpory zaznamenávat a sledovat incidenty a přijímat přímá opatření.
Dashboardy v reálném čase této platformy poskytují přehled o připravenosti na audit v každém okamžiku, takže není třeba používat samostatný nástroj.
Nejlepší funkce Ivanti Service Manager
- Poskytujte strategickou hodnotu a zrychlete poskytování služeb pomocí chatbotů s umělou inteligencí, proaktivní správy služeb a řízeného ITSM.
- Sjednoťte správu služeb se správou koncových bodů a zabezpečením a získejte tak integrovanější IT provoz.
- Optimalizujte výkon IT aktiv, včetně vyhledávání aktiv, optimalizace výdajů a správy konfigurace.
- Hladká integrace s více než 1 000 systémy třetích stran pomocí robustních konektorů.
Omezení Ivanti Service Manager
- Správa a analytika mohou ve srovnání s konkurencí působit poněkud zastarale.
- Vzhledem ke své složitosti vyžaduje platforma speciální administrativní zdroje pro konfiguraci a údržbu.
- Celkové náklady na vlastnictví, včetně licencí a implementačních služeb, mohou být značné.
Ceny Ivanti Service Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ivanti Service Manager
- G2: 3,9/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Ivanti Service Manager?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Ivanti Neurons for ITSM je již v základním provedení dobrý produkt. Zjistili jsme však, že je velmi univerzální a lze jej snadno přizpůsobit našemu prostředí. Vytvořili jsme integrace pro automatizaci procesů, jako je přijímání a propouštění zaměstnanců a další rutinní úkoly. Technici zákaznické podpory jsou vstřícní a ochotní.
Ivanti Neurons for ITSM je již v základním provedení dobrý produkt. Zjistili jsme však, že je velmi univerzální a lze jej snadno přizpůsobit našemu prostředí. Vytvořili jsme integrace pro automatizaci procesů, jako je přijímání a propouštění zaměstnanců a další rutinní úkoly. Technici zákaznické podpory jsou vstřícní a ochotní.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony nouzových plánů ve formátu Word a ClickUp
15. TOPdesk (nejlepší pro servisní střediska ve veřejném sektoru a školství)
TOPdesk je komplexní platforma pro správu služeb, která je známá svým důrazem na uživatelské přívětivost.
Zjednodušuje provoz servisního střediska pro týmy podpory tím, že kombinuje nástroje pro správu ticketů, správu aktiv a znalostní bázi na jednom místě. Když uživatel nahlásí problém, můžete jej okamžitě propojit s minulými problémy, šablonami nebo souvisejícím vybavením, aby se urychlilo řešení a omezila se opakovaná práce.
Klíčovým rozlišovacím prvkem je model sdílené správy služeb, který umožňuje oddělením, jako jsou HR a Facilities, spravovat své vlastní typy případů a pracovní postupy v rámci stejné platformy.
Váš tým může snadno přidělovat úkoly, sdílet poznámky a eskalovat případy, aniž by musel přecházet mezi různými nástroji. TOPdesk zároveň sleduje dobu odezvy a hodnocení spokojenosti, čímž vám poskytuje data, která vám pomohou zvýšit výkonnost vašeho týmu.
Nejlepší funkce TOPdesk
- Plánujte, sledujte a zavádějte změny hladce pomocí integrovaného řízení změn a automatizace pracovních postupů.
- Zefektivněte správu změn a problémů pomocí specializovaných modulů, které podporují osvědčené postupy ITIL.
- Zjednodušte práci agentů a koncových uživatelů díky přehlednému, intuitivnímu a snadno ovladatelnému rozhraní.
- Poskytněte uživatelům jednoduchý samoobslužný portál pro hlášení incidentů a přístup k článkům znalostní databáze.
- Analyzujte výkonnost a přijímejte rozhodnutí na základě dat pomocí přizpůsobitelných dashboardů, integrovaných reportů a analytických nástrojů.
Omezení TOPdesk
- Není dobře integrován s Google Enterprise/Admin.
- Integrované nástroje pro reporting a analytiku jsou sice funkční, ale nemusí nabízet takovou hloubku a detailnost jako platformy s větším objemem dat.
- Platforma není navržena pro rychlou reakci na incidenty v reálném čase a postrádá pokročilé funkce upozornění a plánování pohotovostních služeb.
Ceny TOPdesk
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Essential: 76 $/měsíc na jednoho agenta
- Engaged: 109 $/měsíc na agenta
- Vynikající: 155 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze TOPdesk
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TOPdesk?
Krátký výňatek od skutečného uživatele:
TOPdesk je ideální, snadno použitelný a navíc dostávám rychlé odpovědi na otázky. Nabízí úžasné funkce, které mi umožňují modulární a snadno přizpůsobitelnou konstrukci.
TOPdesk je ideální, snadno použitelný a navíc dostávám rychlé odpovědi na otázky. Nabízí úžasné funkce, které mi umožňují modulární a snadno přizpůsobitelnou konstrukci.
📖 Přečtěte si také: Příklady plánů kontinuity podnikání pro odolnou organizaci
16. NinjaOne (nejlepší pro MSP, kteří potřebují lehké vzdálené monitorování)
NinjaOne je unifikovaná platforma pro IT operace, která úzce integruje vzdálené monitorování a správu (RMM), správu koncových bodů a helpdesk ticketing.
Díky němu mají IT týmy kontrolu nad každým zařízením, bez ohledu na to, kde se nachází. Zjednodušuje správu koncových bodů automatizací instalace oprav pro Windows, macOS a Linux a umožňuje vám řešit problémy na dálku, než se z malých potíží stanou velké problémy.
Díky integrovaným upozorněním v reálném čase, zálohovacím nástrojům a nasazení softwaru můžete zefektivnit provoz a snížit závislost na více systémech. Pokud je vaší prioritou správa infrastruktury ve velkém měřítku, NinjaOne vám poskytne potřebnou kontrolu a pokrytí.
Nejlepší funkce NinjaOne
- Sledujte a spravujte koncová zařízení na dálku pomocí Remote Monitoring and Management (RMM) pro sledování stavu a zabezpečení zařízení v reálném čase.
- Automatizujte vytváření ticketů přímo z upozornění koncových bodů, jako jsou varování o výkonu, neúspěšné úkoly nebo bezpečnostní problémy.
- Automatizujte nasazování oprav a aktualizace softwaru pomocí robustních nástrojů pro správu oprav a snižte zranitelnost.
- Automaticky obohacujte všechny tikety o podrobné kontextové údaje ze spravovaného zařízení, včetně hardwaru, softwaru a historie výkonu.
- Chraňte data pomocí automatického zálohování a možností obnovy po havárii pro zařízení a servery.
Omezení NinjaOne
- Neustále vás odhlašuje a někteří uživatelé si stěžují na „časový limit nečinnosti“.
- Platforma se zaměřuje na incidenty pocházející ze spravovaných koncových bodů a není navržena jako centrální uzel pro incidenty na úrovni sítě, cloudu nebo aplikací.
- Možnosti přizpůsobení v rámci modulu helpdesku jsou ve srovnání s flexibilitou, kterou nabízejí samostatné aplikace servisního střediska, omezenější.
Ceny NinjaOne
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NinjaOne
- G2: 4,7/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o NinjaOne?
Podle jednoho recenzenta:
Snadné použití, jednoduchost funkcí a platforma fungující podle očekávání. Často dochází také k aktualizacím funkcí, které zohledňují zpětnou vazbu komunity a tyto aktualizace se promítají do produktu.
Snadné použití, jednoduchost funkcí a platforma fungující podle očekávání. Často dochází také k aktualizacím funkcí, které zohledňují zpětnou vazbu komunity a tyto aktualizace se promítají do produktu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší chatboty pro znalostní báze k automatizaci zákaznické podpory
Sledujte a spravujte incidenty pomocí ClickUp
Bez ohledu na to, jak sofistikované jsou vaše technologie, důležité je, jak rychle a efektivně dokáže váš tým reagovat, když dojde k poruše. Nejlepší software pro správu incidentů vám poskytuje přehled, automatizuje pracovní postupy, eliminuje rušivé vlivy a zajišťuje, že všichni jsou od prvního upozornění až po konečné řešení na stejné vlně.
Pokud hledáte flexibilní a intuitivní platformu vytvořenou pro prostředí s vysokým tlakem, ClickUp splňuje všechna kritéria.
Od přizpůsobitelných pracovních postupů a dashboardů v reálném čase až po reporty založené na umělé inteligenci a chytré poznámky z jednání – je to jediný zdroj pravdivých informací pro týmy IT, DevOps a provozní týmy.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅