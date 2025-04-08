10 nejlepších open-source softwarových nástrojů pro správu projektů v roce 2025

Projektový manažer má na starosti mnoho věcí – od sledování časových harmonogramů úkolů po vyhodnocování rizik dodání a řízení pracovního zatížení. Spolehlivý nástroj pro správu projektů (PM) je nezbytný pro dosažení cílů, ale zásadní otázkou je: Měli byste se rozhodnout pro open-source produkt nebo tradiční software pro správu projektů?
Open-source nástroje pro řízení projektů často preferují malé společnosti a startupy, které nechtějí investovat do drahých „krabicových“ řešení pro řízení projektů. Ačkoli panuje obecná představa, že open-source software může urychlit dodávku produktů pro agilní týmy, jeho používání může být někdy dvojsečným mečem. ⚔️
Například open-source software pro správu projektů obvykle není nejvhodnější pro podrobnou správu úkolů a plánování projektů. U některých produktů se také můžete potýkat s problémy s kompatibilitou nebo závažnými bezpečnostními nedostatky.
S tímto na paměti se v tomto průvodci podíváme na některé z nejlepších open-source nástrojů pro správu projektů.
Naše rychlé recenze vám pomohou najít ten, který zvládne vaše pracovní postupy.
Co byste měli hledat v open-source nástrojích pro správu projektů?
Kvalitní software pro správu projektů, ať už open source nebo ne, musí nabízet přibližně následující funkce:
- Přehlednost projektů: Nástroj by vám měl umožnit sledovat projekty z různých úhlů pohledu, například z hlediska postupu úkolů, pracovní zátěže přidělených osob a rizik dokončení.
- Správa úkolů: Je velmi důležité, aby software podporoval organizaci úkolů. Měl by vám umožnit rozdělit cíle projektového plánování na konkrétní úkoly a usnadnit sledování pomocí aktualizací stavu a značek priority. Optimální jsou funkce jako sledování času a správa zdrojů pro řízení pracovního zatížení.
- Přizpůsobení: Měl by vám umožnit přizpůsobit prostředí pomocí přizpůsobených pracovních postupů, vlastních polí a konfigurovatelných oznámení.
- Přístupnost: Měli byste mít možnost používat software na svém počítači a mobilním zařízení, abyste mohli využívat flexibilitu a řešit naléhavé záležitosti okamžitě.
- Šablony: Nejlepší software pro správu projektů obsahuje sbírku šablon, které vám pomohou strukturovat vaše úkoly v oblasti plánování, správy a řízení projektů.
- Nástroje pro spolupráci: Zjistěte, zda obsahuje nástroje, jako jsou digitální tabule, sdílení dokumentů, vlákna komentářů a myšlenkové mapy, které pomáhají členům vašeho týmu spolupracovat.
Pokud se zaměřujete na open-source nástroje, zvažte další faktory, jako je cena a vhodnost. Tyto produkty jsou obvykle zdarma, ale pokud potřebujete pokročilé funkce a podporu pro složité obchodní modely, možná se budete muset rozhodnout pro placenou variantu.
10 nejlepších open-source softwarových nástrojů pro správu projektů
Prošli jsme desítky open-source nástrojů pro správu projektů a vybrali jsme devět nejlepších možností s dobrými funkcemi. Než se do nich pustíme, rádi bychom vám představili ClickUp, nejvýkonnější bezplatné řešení pro správu projektů pro malé i velké společnosti!
1. ClickUp
ClickUp je prvotřídní řešení pro správu úkolů a projektů – ačkoli nejde o open-source, tento proprietární software se pyšní uživatelsky přívětivým rozhraním, špičkovými funkcemi pro ochranu soukromí a sdílení a celou řadou funkcí pro správu projektů bez problémů s kompatibilitou.
ClickUp zefektivňuje vaše pracovní postupy v oblasti řízení projektů a nabízí plynulou viditelnost, správu úkolů a funkce reportování v reálném čase. K monitorování svých projektů a úkolů můžete využít více než 15 zobrazení – například zobrazení Seznam je skvělé pro obecný přehled, zatímco zobrazení Kalendář vám pomůže udržet si přehled o časových harmonogramech projektů.
Nejlepší na používání ClickUp je, že se nemusíte obávat rizik souvisejících s ochranou soukromí a bezpečností, která často trápí open-source nástroje. Díky nastavení sdílení a oprávnění můžete ovládat hierarchické přístupové oprávnění ke složkám, seznamům nebo úkolům ve vašem pracovním prostoru.
Pozvěte členy a hosty ke konkrétním souborům a kontrolujte jejich oprávnění ke sdílení a úpravám. Můžete také použít funkci Veřejné sdílení, abyste mohli sdílet, na čem pracujete, aniž byste ohrozili důvěrná data. Podívejte se na tento videonávod, abyste zjistili, jak funguje hierarchie v ClickUp.
Verze ClickUp Free Forever nabízí neuvěřitelné výhody, jako jsou neomezený počet úkolů, panely ClickUp pro sledování pokroku, dokumenty pro spolupráci, nativní sledování času a tabule ClickUp pro brainstorming a týmovou práci.
Pokud máte placený tarif, můžete si otevřít svět nekonečných možností s ClickUp AI, pracovním asistentem, který je vyškolen k urychlení časově náročných úkolů, jako je vytváření projektových briefů, časových os a matic přidělování odpovědností.
Nezapomeňte se podívat na působivou sbírku šablon pro správu programů od ClickUp. Vyzkoušejte šablonu ClickUp Project Management Template, abyste mohli prioritizovat úkoly a cíle a sledovat pokrok pomocí automatizace bez nutnosti programování. Nebo použijte ClickUp Project Management Dashboard k sledování úspěchů pomocí tabulek, grafů a dalších vizuálních prvků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatná sada nástrojů pro správu projektů založená na cloudu
- Více zobrazení projektů a intuitivní řídicí panely (s widgety)
- Sdílení a oprávnění založené na hierarchii
- Šablony agilního řízení projektů pro řadu případů použití pro softwarové a vývojářské týmy
- Integrované nástroje pro sledování času a spolupráci
- Centralizovaná úprava a správa dokumentů
- Spolehlivé postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů
- Vynikající návody a zákaznická podpora
- Podpora AI pro administrativní a psací úkoly
- Funkce pro správu zdrojů umožňují vizualizovat a upravovat pracovní zatížení.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Široká škála funkcí pro správu projektů může nové uživatele zaskočit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
📮ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně znamená mnoho výměn e-mailů, chatů a nástrojů pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě? S ClickUpem to můžete! Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
2. ProjectLibre
Hlavní předností ProjectLibre je jeho kompatibilita se soubory Microsoft Projects, což z něj činí ideální open-source alternativu k této platformě.
ProjectLibre podporuje různé procesy pro vytváření a správu projektových plánů. Pomocí struktury rozdělení práce (WBS) rozdělte své pracovní zatížení na snadno spravovatelné úkoly nebo použijte strukturu rozdělení zdrojů (RBS) k detailní správě komponent zdrojů.
Pomocí síťových diagramů nastavte závislosti úkolů a předejděte tak včas vzniku překážek. Zohledněte nákladové složky a termíny tím, že své projekty vizualizujete jako Ganttovy diagramy a sledujete jejich stav pomocí metody Earned Value Costing.
ProjectLibre podporuje více než 30 jazyků, včetně arabštiny, hindštiny, francouzštiny a němčiny, takže je vhodný pro globální týmy.
Nejlepší funkce ProjectLibre
- Vynikající alternativa k Microsoft Projects pro agilní pracovní postupy v oblasti správy zdrojů.
- Podporuje WBS a RBS
- Umožňuje vytvářet síťové diagramy
- Funguje na zařízeních se systémem Windows, Linux nebo Mac.
Omezení ProjectLibre
- Příležitostné selhání nástroje pro správu projektů
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
Ceny ProjectLibre
- Zdarma
Hodnocení a recenze ProjectLibre
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
3. ZenTao
ZenTao je open-source nástroj pro správu projektů založený na Scrumu , agilním rámci často používaném ve vývoji softwaru. Zahrnuje rozdělení projektů na sprinty s časově ohraničenými cíli. ⏲️
Platforma je licencována pod licencemi ZPL a AGPL a její Community Edition nemá žádná komerční omezení. Používejte ji pro svůj tým bez obav o licencování nebo právní důsledky.
Vytváření projektů v ZenTao je hračka – stačí kliknout na tlačítko Projekt, zadat potřebné informace a stisknout tlačítko Uložit. Můžete přizpůsobit rozpočet a termíny projektu a zanechat další informace pro členy svého týmu.
Platforma obsahuje sekci Dokumenty pro ukládání dokumentů souvisejících s projekty. V záložce Statistiky můžete vygenerovat zprávy o výkonu projektu a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
ZenTao umožňuje správcům přizpůsobit oprávnění a určit úroveň přístupu ostatních členů týmu.
Nejlepší funkce ZenTao
- Na bázi Scrumu
- Duální licence – ZPL a AGPL
- Snadné vytváření projektů pro projektové manažery a vedoucí týmů
- Sekce dokumentů uchovává informace související s projekty.
Omezení ZenTao
- Rozhraní projektových dashboardů není zcela vhodné pro začátečníky.
- Mohly by být podrobnější možnosti dokumentace.
Ceny ZenTao (open source verze)
- Community Edition: zdarma
Hodnocení a recenze ZenTao
- G2: 4,3/5 (8+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (méně než 5 recenzí)
4. OpenProject
Jako open-source platforma podporuje OpenProject jak agilní, tak vodopádové metodiky. Nabízí působivou sadu nástrojů pro vytváření a správu projektů.
Získejte lepší přehled díky softwaru pro správu úkolů, který umožňuje vytvářet seznamy projektů a nastavovat hierarchické možnosti. Ačkoli se jedná spíše o základní nástroj pro sledování úkolů, projektoví manažeři mohou vytvořit přehled o pracovní zátěži pro alokaci zdrojů a nastavit jasnou strukturu výběrem nadřazených a podřízených projektů.
OpenProject nabízí dashboard s přizpůsobitelnými widgety, které zobrazují průběh a stav vašeho projektu, takže můžete co nejrychleji odhalit a vyřešit případné problémy.
Pomocí Ganttových diagramů a kalendářů vizualizujte své projekty a sledujte milníky a termíny. Další možnosti, které by vás mohly zajímat, zahrnují OpenProject API (pro vytváření vlastních integrací), sledování času, vykazování nákladů a přizpůsobitelné role a oprávnění.
Nejlepší funkce OpenProject
- Podporuje agilní a vodopádové metodiky.
- Přizpůsobitelný dashboard
- Šablony PM, které šetří čas
- Možnosti vizualizace projektů
Omezení OpenProject
- Omezená podpora pro přidělování zdrojů
- Nastavení určitých integrací může být náročné.
Ceny OpenProject
- Komunita: Zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
5. ERPNext
ERPNext je open-source platforma pro aktivity v oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP). Podporuje finanční účetnictví, správu objednávek, HR, CRM a mzdy.
Ačkoli se platforma zaměřuje především na ERP, nabízí také cenné nástroje pro správu projektů. Získáte komplexní pracovní prostor, ve kterém můžete dohlížet na projekty a přepínat mezi zobrazeními, abyste mohli sledovat stav projektů.
ERPNext vám umožňuje rozdělit projekty na úkoly, přiřadit je konkrétním členům týmu, stanovit priority a sledovat milníky, abyste měli vždy přehled o všem, co se ve vašem týmu děje. Úkoly se automaticky přidávají do seznamů úkolů členů týmu odpovědných za jejich splnění. ✔️
Pomocí zmínek a integrovaného chatu v reálném čase komunikujte se svými kolegy, brainstormujte a spolupracujte na sdílených úkolech.
Nahrajte dokumenty související s projektem do Správce souborů, synchronizujte své e-mailové účty, sledujte čas, fakturujte svým klientům a využijte přizpůsobení pro maximální funkčnost.
Nejlepší funkce ERPNext
- Zaměřeno na ERP
- All-in-one pracovní prostor s více zobrazeními pro vytváření projektových plánů
- Zmínky a chat v reálném čase
- Správce souborů pro dokumenty
Omezení ERPNext
- Konfigurace přizpůsobení po aktualizacích nemusí být snadná.
- Omezený počet předem připravených nástrojů komplikuje nastavení
Ceny ERPNext
- Zdarma
Hodnocení a recenze ERPNext
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Tuleap
Hledáte kvalitní open-source alternativu k Jira? Tuleap může být skvělou náhradou pro softwarové vývojové týmy!
Stejně jako Jira podporuje Tuleap Scrum, Kanban a hybridní přístupy k PM. Toto webové řešení jde ještě o krok dál a nabízí nástroje pro vývoj softwaru, testování a správu dokumentů, které usnadňují monitorování sprintů, sledování termínů a zpracování projektů.
Pokud jde o monitorování sprintů, Tuleap nabízí grafy burnup a burndown, které slouží ke sledování pokroku, identifikaci problémů a úpravám plánů tak, aby byly dodávky včasné. Jeho přizpůsobitelné dashboardy poskytují požadované vizuální informace v reálném čase o stavu projektů.
Tuleap má nativní integraci s Git, systémem pro správu verzí, který vám umožňuje sledovat zdrojové kódy. Tato platforma je licencována pod GNU GPL a nemá žádná omezení ohledně počtu uživatelů, projektů nebo času.
Nástroj pro správu projektů můžete nainstalovat na servery CentOs a Redhat.
Nejlepší funkce Tuleap
- Podporuje různé přístupy k řízení projektů a milníků.
- Snadné sledování sprintů
- Intuitivní ovládací panely
- Nativní integrace Git pro týmy vývojářů softwaru
Omezení Tuleap
- Rozhraní může na první pohled vypadat složitě pro nové uživatele.
- Některé funkce nejsou intuitivní, což může ztěžovat konfiguraci.
Ceny Tuleap
- Community Edition: zdarma
- Expert: 23 € měsíčně na uživatele
- Spravované: 33 € měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Tuleap
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (10+ recenzí)
7. Restyaboard
Máte rádi Kanban tabule Trello? Restyaboard může být perfektní open-source alternativou Trello!
S touto platformou můžete rozdělit složité projekty na úkoly, přidat přidělené osoby a sledovat pokrok pomocí vizuálně přitažlivých a přizpůsobitelných tabulek. Nastavte vlastní stavy a vytvořte seznamy úkolů, které podporují více projektů nebo procesů.
Díky několika rozvržením můžete sledovat své projekty ze všech „úhlů“, identifikovat silné a slabé stránky a najít řešení pro dokončení a dodání.
Díky integrovanému chatovacímu nástroji a možnosti zanechávat komentáře podporuje Restyaboard spolupráci při rychlých projektových metodikách. Díky přizpůsobitelným oprávněním uživatelů máte úplnou kontrolu nad tím, kdo má k čemu přístup.
Nejlepší funkce Restyaboard
- Vizuálně přitažlivé tabule pro správu úkolů projektu
- Sledování času a milníků
- Integrovaný chat
- Více rozložení zobrazení
Omezení Restyaboard
- Omezené nástroje pro plánování a sledování KPI
- Žádné známé integrace
Ceny Restyaboard
- Ceny si vyžádejte u dodavatele.
Hodnocení a recenze Restyaboard
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
8. Taskcafe
Taskcafe je open-source nástroj pro řízení projektů založený na Kanban tabulkách. Má jednoduché rozhraní, které vám umožňuje vytvořit tabulku pro každý projekt a třídit úkoly podle jejich stavu, verze softwaru nebo jiného kritéria, které si zvolíte.
Pro každý úkol můžete nastavit termíny, štítky a kontrolní seznamy, čímž zajistíte, že všichni členové týmu budou mít transparentní přístup k informacím. Seznamy můžete barevně označit, abyste zlepšili vizualizaci a usnadnili navigaci.
Taskcafe nabízí zobrazení Moje úkoly – centralizovaný prostor pro shrnutí vašich výstupů. Členové vašeho týmu mohou ke každému úkolu přidávat komentáře. Jedná se o vynikající způsob, jak rychle vyřešit drobné problémy nebo nejistoty a udržet rozptýlené pracovní postupy efektivní.
Nejlepší funkce Taskcafe
- Řízení projektů pomocí Kanban tabulek
- Centralizované rozvržení úkolů
- Spolupráce prostřednictvím komentářů
- Lehké rozhraní
Omezení Taskcafe
- Stále ve vývoji, takže některé funkce nemusí fungovat plně.
- Nastavení platformy může být náročné.
Ceny Taskcafe
- Zdarma
Hodnocení a recenze Taskcafe
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
9. Taiga
Taiga je open-source nástroj pro řízení projektů, který nabízí bezchybnou podporu pro mezifunkční agilní týmy . Tato lokální platforma nabízí přizpůsobenou instalaci, snadnou aktualizaci a možnost zvolit si, zda a v jaké míře budete přispívat do komunity. To je naprostá svoboda a kontrola!
Jako řešení pro řízení projektů je Taiga k dispozici v každé fázi, od plánování projektů až po generování reportů. Umožňuje definovat, prioritizovat a přehodnocovat priority výstupů, plánovat backlogy, sprinty a epiky a plynule přepínat mezi Kanbanem a Scrumem.
Pomocí panelu výkonnosti týmu na platformě můžete sledovat, kdo co dělá. K dispozici je také možnost Wiki, kterou můžete použít k vytváření a ukládání dokumentů a postupů souvisejících s projektem, aby se usnadnila spolupráce.
Mějte na paměti, že samostatně spravovaná Taiga vyžaduje Linux a Docker.
Nejlepší funkce Taiga
- Snadno podporuje mezifunkční týmy
- Přizpůsobená instalace pro úplnou kontrolu
- Špičkový výkon a funkce pro vytváření reportů
- Možnost Wiki pro dokumenty související s projektem
Omezení Taiga
- Příležitostné problémy s rychlostí
- Rozhraní může působit nepřehledně.
Ceny Taiga
- Samostatná správa: Zdarma
- Automatizovaný hosting: Od 10 $
- Spravováno za vás: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Taiga
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
10. WeKan
WeKan je další nástroj, který využívá sílu Kanbanu k zajištění správného plánování, organizace, sledování a dokončení projektů.
S WeKan můžete vytvořit tabule pro každý projekt. Přidejte karty představující úkoly do aktivních tabulek a uspořádejte je do seznamů podle konkrétních kritérií, z nichž nejběžnější je stav: K provedení, Provádí se a Hotovo.
WeKan obsahuje řadu vychytávek, díky nimž je mnohem víc než jen obrovská tabule s lepícími poznámkami.
Můžete například označit konkrétní karty a nechat si zasílat oznámení o změnách, což se hodí, když spravujete více projektů se stovkami úkolů. Používejte klávesové zkratky, abyste ušetřili čas, připojovali soubory a aplikovali filtry pro maximální efektivitu.
Pokud přecházíte z Trella na WeKan, můžete importovat všechna data projektu pouhými několika kliknutími. Platforma také umožňuje konfigurovat řízení přístupu a určit, kteří členové týmu mají přístup k citlivým datům a mohou upravovat tabule.
Nejlepší funkce WeKan
- Řízení projektů založené na metodě Kanban
- Integrace s Trello pro plynulý přenos
- Přizpůsobitelné řízení přístupu
- Umožňuje sledování konkrétních karet
Omezení WeKan
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí podrobná dokumentace k nastavení platformy.
Ceny WeKan
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WeKan
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
Open source nástroje pro správu projektů: Který jste si vybrali?
Pořízení kvalitního nástroje pro správu projektů je vždy dobrým rozhodnutím, ať už provozujete velkou společnost, malou firmu nebo start-up. Open-source řešení nabízejí cenovou dostupnost, transparentnost a škálovatelnost, ale vždy se můžete rozhodnout pro proprietární produkty s podobným profilem funkcí.
ClickUp je například skvělou volbou, pokud jde o přizpůsobitelnost, správu úkolů a projektů, integrace, šablony a spolupráci. Díky bezkonkurenční zákaznické podpoře, návodům a zabezpečení je to nástroj, který musí vyzkoušet malé i velké týmy!