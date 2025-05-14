11 softwarových systémů pro správu ticketů pro IT týmy v roce 2025

Technicky zdatní odborníci na ticketing neustále hledají nejlepší způsob, jak zpracovat velké množství požadavků zákaznické podpory. Shromáždili jsme 11 nejlepších softwarových systémů pro help desk ticketing, které váš IT tým nadchnou.
Od výkonného sledování problémů až po pokročilé funkce pro spolupráci – tyto nástroje vám pomohou udržet vaši IT pevnost nedobytnou.
Připravte se na dobytí trhu, jeden lístek po druhém! ?
Co je to software pro prodej vstupenek?
Software pro správu ticketů je počítačový program určený ke sledování dotazů, úkolů a služeb. Nabízí organizovaný způsob správy požadavků zákaznického servisu a problémů technické podpory prostřednictvím sledování problémů a jejich řešení. Tento typ aplikace má funkce jako kategorizace ticketů, automatické směrování, aktualizace v reálném čase, nastavení oznámení a podrobné metriky reportování.
Co byste měli hledat v softwaru pro prodej vstupenek?
IT týmy používají software pro správu ticketů ke zpracování různých požadavků zákazníků a technických problémů. Při hledání ideálního softwaru pro správu ticketů je třeba mít na paměti několik klíčových funkcí a faktorů:
- Snadné použití: Hledejte software, který je uživatelsky přívětivý a intuitivní.
- Správa ticketů: Ujistěte se, že software obsahuje funkce jako přiřazování ticketů, stanovení priorit a sledování stavu.
- Automatizace: Hledejte automatizační funkce, které zefektivní opakující se úkoly, jako je směrování a eskalace ticketů.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Budete chtít přizpůsobení, aby se software přizpůsobil vašim konkrétním pracovním postupům a požadavkům, zejména s ohledem na růst vaší společnosti.
- Integrace: Software by měl být kompatibilní s vašimi stávajícími platformami pro e-mail, CRM nebo řízení projektů.
- Reporting a analytika: Přístup k komplexním reportům vám pomůže změřit výkonnost týmu, identifikovat úzká místa a zlepšit celkovou efektivitu ?
- Bezpečnost: Ujistěte se, že software splňuje průmyslové standardy a nabízí šifrování dat a bezpečný přístup uživatelů.
- Mobilní přístupnost: Díky přístupnosti na cestách mohou členové týmu sledovat lístky odkudkoli.
- Zákaznická podpora: Spolehlivá podpora může být při řešení problémů klíčová.
Pokud budete mít tyto faktory na paměti a porovnáte různé systémy pro správu ticketů, najdete ten, který nejlépe vyhovuje vašemu IT týmu nebo týmu podpory. ?
11 nejlepších softwarů pro správu vstupenek
V rychle se měnícím světě IT nebo zákaznické podpory je nejdůležitější udržet si náskok v oblasti systémů pro správu ticketů. Poptávka po bezproblémových systémech pro správu ticketů helpdesku nikdy nebyla větší.
Níže najdete seznam 11 nejlepších softwarů pro správu ticketů, které můžete použít v roce 2024. Tyto skvosty mezi systémy pro správu ticketů jsou připraveny zvýšit výkonnost vašeho týmu zákaznické podpory.
1. ClickUp
Software pro správu projektů ClickUp nabízí komplexní řešení, které umožňuje IT týmům spravovat dotazy zákazníků v reálném čase.
Týmy mohou pomocí ClickUp Forms vytvářet vstupní pole. Odpovědi zákazníků se automaticky převádějí na sledovatelné úkoly. Standardní formuláře, jako je šablona ClickUp Help Desk ticketing, pomáhají zkrátit dobu odezvy a zlepšit zákaznickou zkušenost.
Šablona obsahuje vlastní stavy, jako je Otevřeno a Probíhá, které slouží ke sledování průběhu ticketu, a také vlastní pole pro snadnou kategorizaci pro týmy podpory.
Díky šesti různým zobrazením můžete pomocí softwaru efektivně organizovat kategorie ticketů, priority a další. Šablona také zlepšuje projektové řízení díky funkcím, jako je přidávání značek, automatické připomenutí a přílohy souborů.
Pomocí formulářů ClickUp lze přidat další pole pro zaznamenávání dat, která váš tým potřebuje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte vlastní stavy ticketů pro sledování ticketů podpory, jako jsou Otevřeno, Zrušeno, Probíhá, Pozastaveno a Eskalováno. Uživatelé mohou dostávat oznámení, když se stav ticketu změní.
- Automatizujte žádosti o podporu a vytvářejte formuláře pro použití vaším týmem, což je obzvláště užitečné při vysokém objemu ticketů.
- ClickUp splňuje předpisy GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 a CCPA.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí velké množství funkcí, ale pro některé může být jeho osvojení náročné a obtížné.
- Bezplatný tarif nezahrnuje přístup k zobrazení formuláře.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Deskpro
Deskpro je cloudový nástroj pro správu služeb, který vyniká řadou výjimečných funkcí. Jeho vícekanálová podpora konsoliduje všechny dotazy zákazníků z e-mailů, chatu, sociálních médií a dalších zdrojů do jedné centralizované platformy a IT ticketingového systému.
Žádný dotaz nezůstane bez odpovědi.
Deskpro vyniká jako řešení pro spolupráci více týmů. Týmy zákaznické podpory, interní podpory a prodeje mohou Deskpro využívat prostřednictvím automatizované komunikace a správy úkolů.
Týmy mohou také vytvářet integrace s platformami jako Google Suite, Slack a Trello. Další integrace jsou k dispozici prostřednictvím Zapier.
Nejlepší funkce Deskpro
- Zákazníci mohou kdykoli přepínat mezi cloudovým a lokálním nasazením.
- Vaše informace jsou v bezpečí díky několika datovým centrům rozmístěným po celém světě.
- Intuitivní rozhraní usnadňuje zákazníkům samostatné hledání řešení.
Omezení Deskpro
- Týmy musí platit za doplňky, jako je zaškolení, školení agentů a certifikace agentů.
- Integrace může být pro systém podpory ticketů obtížná.
Ceny Deskpro
- Tým: 29 $ za agenta/měsíc
- Profesionální: 59 $ za agenta/měsíc
- Enterprise: 99 $ za agenta/měsíc
Hodnocení a recenze Deskpro
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
3. Intercom
Intercom je software pro helpdesk, který se může pochlubit působivou škálou nejlepších funkcí ve své třídě. Jednou z jeho vynikajících předností je funkce živého chatu. Chatboty umožňují interakci se zákazníky v reálném čase, odpovídají na dotazy a poskytují okamžitou podporu.
Intuitivní centrum nápovědy systémů pro správu ticketů poskytuje uživatelům možnosti samoobsluhy.
Pokročilé funkce reportingu a analytiky Intercomu nabízejí cenné informace o chování zákazníků a výkonu agentů a poskytují důležité metriky výkonu. Jeho hladká integrace s různými aplikacemi třetích stran zjednodušuje správu IT, což z něj činí univerzální a adaptivní řešení pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Intercomu
- Fin, chatbot společnosti Intercom využívající umělou inteligenci, pomáhá zefektivnit správu incidentů.
- Snižuje administrativní zátěž týmů, což jim umožňuje zvýšit hodnotu jejich zákaznických služeb.
- Snadno škálovatelná podpora bez dopadu na zákaznickou zkušenost nebo koncového uživatele
Omezení Intercomu
- Někteří uživatelé shledali rozhraní oproti jiným systémům pro správu ticketů poněkud neohrabaným.
- Uživatelé uvedli, že cenový systém byl obtížně srozumitelný.
Ceny Intercomu
- Starter: 74 $/měsíc
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 950 recenzí)
4. Zoho Desk
Zoho Desk nabízí řadu pozoruhodných funkcí, díky nimž je jedním z nejlepších hráčů na trhu softwaru pro systémy pro správu ticketů. Jeho multikanálový systém pro správu ticketů shromažďuje dotazy zákazníků z různých kanálů.
Asistent platformy Zia, poháněný umělou inteligencí, zvyšuje produktivitu agentů díky chytrým návrhům a automatizovaným odpovědím, čímž urychluje řešení dotazů. Přizpůsobitelná znalostní báze Zoho Desk umožňuje uživatelům samostatně hledat řešení.
To snižuje pracovní zátěž týmu podpory a zvyšuje spokojenost zákazníků. Díky více než 100 vestavěným předdefinovaným reportům mohou podniky získat cenné informace o trendech zákazníků a výkonu agentů v rámci softwaru ticketingového systému.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Společnost věří v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, což vám umožňuje sledovat hodnocení spokojenosti zákazníků.
- Prediktivní inteligence usnadňuje řešení problémů zákazníků ještě předtím, než nastanou.
- Cenové možnosti zahrnují instalační poplatky za rychlou integraci systému podpory.
Omezení Zoho Desk
- Omezená možnost přizpůsobení a integrace pro systém pro správu vstupenek
- Nedostatek funkcí pro formátování e-mailů může ztížit správu ticketů podpory.
Ceny Zoho Desk
- Standard: 14 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 23 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 40 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 050 recenzí)
5. Zendesk
Zendesk, průkopník v oblasti softwaru pro zákaznický servis, se může pochlubit pozoruhodnou sadou funkcí, které upevňují jeho pozici jako špičkového řešení pro podniky po celém světě. Jeho omnichannelová podpora shromažďuje interakce zákazníků z různých kanálů.
Systém pro správu ticketů Zendesk, vybavený inteligentním směrováním a automatizací, zefektivňuje správu ticketů a umožňuje efektivní a včasné řešení problémů pro vyšší spokojenost zákazníků. Agenti mohou také zadávat údaje o zákaznících kdekoli v průběhu zákaznické cesty, a to díky možnostem integrace s kódem i bez kódu.
Rozsáhlý trh integrací společnosti Zendesk zajišťuje plynulé propojení s dalšími nezbytnými obchodními nástroji, čímž zvyšuje celkovou produktivitu a spolupráci v rámci systému pro správu ticketů.
A konečně, díky přizpůsobitelné znalostní bázi a samoobslužnému portálu mohou zákazníci najít odpovědi na své dotazy samostatně, což umožňuje týmu podpory věnovat se jiným oblastem.
Nejlepší funkce Zendesk
- Podporuje více než 1 000 integrací, které pomáhají s podporou ticketů.
- Součástí balení jsou robustní analytické panely.
- Nabízí silnou podporu a školení pro pracovníky zákaznického servisu.
Omezení Zendesk
- Dražší ve srovnání s některými dalšími možnostmi na našem seznamu.
- Existují obavy ohledně interního zákaznického servisu společnosti Zendesk.
- Systém pro správu ticketů může být pro malé podniky zbytečně složitý.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 69 $ za agenta/měsíc
- Suite Growth: 115 $ za agenta/měsíc
- Suite Professional: 149 $ za agenta/měsíc
- Suite Enterprise Plus: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 675+ recenzí)
6. ProProfs Help Desk
ProProfs Help Desk je osvědčeným lídrem v oblasti softwaru pro správu ticketů. Společnost existuje již více než 100 let a pevně věří v poskytování kvalitních zákaznických služeb. Podpora je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Platforma Help Desk je navržena tak, aby fungovala podobně jako Gmail, což usnadňuje její používání. Platforma kombinuje nástroje pro ticketing, chat, průzkumy mezi zákazníky a znalostní databázi do jednoho komplexního řešení zákaznické podpory.
Týmy mohou přizpůsobit pracovní postupy tak, aby přesně odpovídaly jejich potřebám. ProProfs Help Desk se integruje s marketingovými platformami, CRM platformami a platformami pro řízení projektů.
Nejlepší funkce ProProfs Help Desk
- Jednoduché a srozumitelné rozhraní servisního střediska
- Zákaznický servis je k dispozici prostřednictvím chatu, e-mailu a telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Znalostní databáze snižuje objem ticketů až o 80 %.
Omezení helpdesku ProProfs
- Omezené možnosti integrace pro podpůrné lístky
- Neexistuje žádná mobilní aplikace.
Ceny ProProfs Help Desk
- 30 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze ProProfs Help Desk
- G2: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
7. HappyFox Help Desk
HappyFox nabízí intuitivní systém pro správu ticketů, který uživatelům umožňuje efektivně sledovat a spravovat dotazy zákazníků napříč různými kanály.
HappyFox má nástroj pro vytváření znalostní báze, takže váš tým může vytvářet organizované a prohledávatelné databáze často kladených dotazů. Tuto funkci máme rádi, protože umožňuje zákazníkům najít odpovědi samostatně, čímž se snižuje pracovní zátěž pracovníků podpory a zvyšuje spokojenost zákazníků.
Systém pro správu ticketů disponuje robustními funkcemi pro reporting a analytiku, které poskytují cenné informace o výkonu týmu a trendech zákazníků. Integrace HappyFox s oblíbenými obchodními nástroji navíc vytváří jednotný ekosystém.
Pro firmy, které hledají komplexní řešení helpdesku s výkonnými funkcemi pro správu ticketů, automatizaci, znalostní databázi a reportování, je HappyFox vynikající volbou. ?
Nejlepší funkce HappyFox
- Všechny cenové plány nabízejí neomezený počet poštovních schránek a lístků.
- Integrace se Slackem a Microsoft Teams pro správu interní podpory
- Příchozí lístky lze rozdělit do různých kategorií.
Omezení HappyFox
- Zákazníci ocenili počáteční proces zapojení, ale uvedli, že chybí další podpora systému pro správu ticketů.
- Chytrá pravidla a automatizace nelze nakonfigurovat tak, aby zahrnovala více akcí.
Ceny HappyFox
- Mighty: 39 $ za agenta/měsíc
- Fantastické: 59 $ za agenta/měsíc
- Enterprise: 79 $ za agenta/měsíc
- Enterprise Plus: 99 $ za agenta/měsíc
Hodnocení a recenze HappyFox
- G2: 4,5/5 (více než 125 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
8. Help Scout
Help Scout nabízí řadu funkcí, díky nimž je ideální volbou pro firmy zaměřené na poskytování vynikajícího zákaznického servisu. Jeho sdílená schránka centralizuje všechny dotazy zákazníků z různých kanálů, což umožňuje plynulou spolupráci mezi pracovníky podpory a efektivní správu ticketů. Díky intuitivnímu nástroji pro vytváření znalostní báze umožňuje Help Scout zákazníkům najít řešení v rámci samoobsluhy, čímž snižuje zátěž týmů podpory.
Integrace Help Scout s oblíbenými obchodními nástroji vytváří jednotný ekosystém, který zvyšuje produktivitu a podporuje plynulé pracovní postupy. Uživatelé mohou například využít Beacon Builder k návrhu přizpůsobitelných widgetů, které se hladce začlení do jejich webových stránek.
Pro organizace, které hledají řešení zákaznické podpory se sdílenou schránkou, samoobslužnou znalostní bází, automatizací a podrobnými analytickými údaji, je Help Scout jasnou volbou.
Nejlepší funkce Help Scout
- Předdefinované odpovědi mohou obsahovat odkazy, výzvy k akci, obrázky a další prvky.
- Díky panelu zpráv může tým zákaznické podpory snadno zjistit, které problémy byly vyřešeny.
- Silná míra retence, více než 80 % středních podniků, které začínají s Help Scout, zůstává u této platformy po dobu nejméně čtyř let.
Omezení Help Scout
- Uživatelé uvedli, že bylo příliš snadné přepínat mezi automatickým a manuálním režimem, což někdy způsobovalo problémy.
- Formátování dokumentů může být obtížné, někteří uživatelé uvádějí, že dokumenty nemají dokonalý vzhled.
Ceny Help Scout
- Standard: 25 $ za uživatele/měsíc
- Plus: 50 $ za uživatele/měsíc
- Výhoda: Kontaktujte prodejní oddělení, pouze roční ceny
- Help Scout for Good: Ceny pro neziskové organizace, kontaktujte obchodní oddělení
- Help Scout pro startupy: Ceny pro startupy, kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
9. ServiceDesk Plus
ServiceDesk Plus vyniká díky svému komplexnímu systému pro správu ticketů, který uživatelům umožňuje efektivně vytvářet, sledovat a spravovat žádosti o podporu. Integrovaná funkce správy aktiv této platformy zlepšuje přehlednost aktiv a správu pracovní síly.
Díky modulům pro správu problémů a změn v Service Desk Plus mohou podniky proaktivně identifikovat a řešit IT problémy a hladce implementovat změny.
Platforma nabízí integrovanou IT službu, která slouží jako most mezi obchodním a IT oddělením.
Nejlepší funkce Service Desk Plus
- Kombinuje správu IT aktiv a správu IT služeb do jedné platformy.
- Snadné nasazení přizpůsobení díky funkcím low-code
- Společnost vlastní vlastní datová centra a eliminuje trackery a dílčí procesy, čímž zajišťuje bezpečnost zákaznických dat.
Omezení Service Desk Plus
- Příplatek za implementaci na místě
- Uživatelé si stěžovali na problémy s implementací.
Ceny Service Desk Plus
- Standard: 10 $ za technika/měsíc
- Profesionální: 21 $ za technika/měsíc
- Enterprise: 50 $ za technika/měsíc
Hodnocení a recenze Service Desk Plus
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
10. Front
Front je špičkové řešení pro správu ticketů pro moderní firmy, které hledají efektivní komunikaci se zákazníky a spolupráci. Jeho sdílená schránka centralizuje požadavky zákazníků z různých kanálů, což umožňuje plynulou týmovou práci a efektivní správu ticketů.
Front vám umožňuje spravovat e-maily, živé chaty, SMS zprávy a další v jednom kolaborativním centru, které poskytuje jednotnou platformu pro všechny interakce se zákazníky.
Nástroje pro spolupráci Front, jako jsou interní komentáře a úkoly, umožňují spolupráci mezi pracovníky podpory v reálném čase.
Nejlepší funkce Front
- Sdílená schránka zvyšuje spolupráci mezi členy týmu.
- Návody a zdroje pomáhají během procesu zapracování.
- Téměř 100 integrací připravených k okamžitému použití
- Silné reportování výkonnostních metrik pro spokojenost zákazníků a smlouvy o úrovni služeb (SLA)
Omezení Front
- Podle recenzentů je naučit se s ním pracovat poměrně náročné.
- Chybí možnost přizpůsobit rozvrhy oznámení pro pracovní dny a víkendy.
Ceny Front
- Růst: 59 $ za místo/měsíc
- Rozsah: 99 $ za místo/měsíc
- Premier: 229 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
11. TeamSupport
TeamSupport je pokročilý systém pro správu ticketů navržený speciálně pro týmy zákaznických služeb B2B. Jeho komplexní balíček funkcí pomáhá řešit dotazy zákazníků z různých kanálů, včetně sociálních médií, webových chatů a e-mailů.
Nejlepší funkce TeamSupport
- Integrované nástroje Customer Distress Index pomáhají sledovat a předcházet odchodům zákazníků.
- Integrace s nástroji zákaznické podpory a týmovými nástroji, včetně Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot a Azure DevOps.
- Klíčové funkce produktové databáze umožňují sledování údajů o zákaznících a produktech na úrovni ticketů, což umožňuje rychlejší řešení a informované sledování problémů pro týmy podpory.
Omezení TeamSupport
- Neexistuje žádná bezplatná zkušební verze.
- Pravidla automatizace ticketů se na ticketu spustí pouze jednou, aby se zabránilo smyčkám, ale to znamená, že je nutné ručně napsat více pravidel pro zpracování složitějších ticketů helpdesku.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro správu úkolů nemá tak robustní řešení pro správu projektů.
Ceny TeamSupport
- Základní podpora: 49 $/měsíc na jednoho agenta
- Podpora pro podniky: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Kompletní balíček zákaznické podpory: 119 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze TeamSupport
- G2: 4,4/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 830 recenzí)
Výhody používání softwaru pro systém prodeje vstupenek
Využití softwaru pro správu ticketů se stává stále populárnějším, protože firmy se snaží zlepšit své služby zákazníkům. Od zefektivnění komunikačních procesů po podporu spolupráce mezi pracovníky podpory – systémy pro správu ticketů mohou výrazně zlepšit spokojenost zákazníků a výkonnost firmy.
Zde je několik způsobů, jak může software pro správu ticketů prospět vašemu týmu:
- Zvyšuje produktivitu: Automatizací manuálních úkolů a zefektivněním procesu správy ticketů mohou podniky zvýšit produktivitu svých zaměstnanců až o 20 %.
- Zlepšuje spolupráci: Díky funkcím, jako jsou týmové schránky, sdílené pracovní postupy a integrované řídicí panely, mohou týmy efektivněji spolupracovat při řešení dotazů zákazníků.
- Zvyšuje bezpečnost: Díky centralizaci informací o zákaznících na jedné zabezpečené platformě mohou podniky zajistit, že citlivá data zákazníků zůstanou v bezpečí a budou chráněna.
- Úspora nákladů: Díky automatizačním funkcím eliminuje software pro správu ticketů potřebu ručního zpracování, což vede k podstatné úspoře nákladů.
- Podrobné analýzy: Díky integrovaným analytickým panelům mohou týmy rychle identifikovat trendy a získat přehled o chování zákazníků.
- Spokojenost zákazníků: Díky rychlému a efektivnímu řešení dotazů zákazníků mohou systémy pro správu ticketů přispět ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Celkově jsou systémy pro správu ticketů neocenitelné v tom, že pomáhají firmám udržet si přehled o svých zákaznických službách a zlepšovat celkovou zákaznickou zkušenost.
Vylepšete svou IT podporu pomocí robustního systému pro správu ticketů
Na trhu se systémy pro správu ticketů je k dispozici řada špičkových softwarových řešení, která jsou šitá na míru vašim potřebám v oblasti IT podpory. Díky funkcím navrženým pro snadné používání, plynulou správu ticketů a efektivní spolupráci může software pro správu ticketů pomoci vašemu IT týmu zazářit jako nikdy předtím.
Pokud jste připraveni skutečně revolučně změnit své zkušenosti s ticketingem, nehledejte nic jiného než ClickUp! Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, výkonným funkcím pro správu ticketů a hladké integraci je ClickUp dokonalým softwarem pro správu projektů, který posune vaši IT podporu na vyšší úroveň.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zažijte budoucnost softwaru pro správu projektů v akci. Vaše IT tým vám poděkuje a vaši zákazníci vás za to budou milovat. ?