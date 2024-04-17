15 bezplatných šablon a formulářů pro hlášení chyb pro sledování chyb v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona hlášení chyby?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Hlášení chyb je proces dokumentování problémů, které se vyskytují v softwarových aplikacích a které zjistí uživatelé nebo testeři QA. Související šablony hlášení chyb jsou předem připravené rámce, které by měly tento proces usnadnit a zefektivnit. " } } ] }
Žádný software není dokonalý. I přes veškerou tvrdou práci se pravděpodobně něco pokazí, což je očekávané a běžné. Důležité je, co uděláte poté.
Správná šablona pro hlášení chyb je pro každý technický tým nepostradatelná. Pomáhá členům týmu rychle a přesně dokumentovat a spravovat chyby a zajišťuje, že se jimi zabývají správní lidé ve správný čas. ⌛
V tomto článku se podíváme na nejlepší šablony hlášení chyb, které vám pomohou zlepšit proces hlášení chyb ve vaší organizaci a omezit zbytečné schůzky. Vysvětlíme, co každá z nich nabízí z hlediska funkcí a možností přizpůsobení a jak zefektivní váš pracovní postup.
Co je šablona hlášení chyb?
Hlášení chyb je proces dokumentování problémů, které se vyskytují v softwarových aplikacích a které zjistí uživatelé nebo testeři QA. Související hlášení chyb jsou předem připravené šablony, které by měly tento proces usnadnit a zefektivnit. Dobré hlášení chyby obvykle obsahuje následující informace:
- Kdo chybu našel/nahlásil
- Datum vytvoření hlášení
- Závažnost chyby
- Kroky k reprodukci chyby
- Očekávaný vs. skutečný výsledek
- Prostředí, ve kterém k chybě došlo
- Vizuální důkaz
Šablona hlášení chyby obvykle obsahuje jméno přidělené osoby, označení priority a stav pokroku.
Co dělá šablonu hlášení chyb dobrou?
Zde jsou čtyři nezbytné prvky efektivní šablony pro sledování chyb:
- Optimalizovaný sběr hlášení o chybách: Pomáhá vám shromažďovat hlášení o chybách z různých zdrojů a rychle je převádět na úkoly v nástroji pro správu projektů.
- Přehledný a jednotný formát: Obsahuje všechny potřebné informace pro týmy vývojářů softwaru, které jsou prezentovány stručně nebo s co největším množstvím detailů.
- Přizpůsobení: Je flexibilní a přizpůsobivý různým týmům a pracovním postupům.
- Integrace: Hladká integrace s dalšími nástroji, které používáte.
15 šablon hlášení chyb pro zefektivnění ladění
Chcete-li ušetřit čas a předejít bolestem hlavy, použijte šablonu hlášení chyb z našeho seznamu 15 šablon. Pomohou vám efektivně zaznamenávat problémy a zajistí, že potenciální problémy budou řešeny okamžitě, což povede k lepšímu produktu a spokojeným zákazníkům. Podívejte se na naše oblíbené šablony níže!
1. Šablona hlášení chyb ClickUp
Šablona hlášení chyb ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k úspěšnému hlášení chyb, na které narazíte. Je vhodná pro začátečníky, takže i uživatelé, kteří nejsou technicky zdatní, se s touto šablonou hlášení chyb rychle seznámí.
Zobrazení seznamu je základem této šablony a všech ostatních zobrazení, jako je Kanban tabule a Ganttův diagram. Obsahuje potřebné informace o všech úkolech a podúkolech, uspořádané do sloupců.
Ve výchozím nastavení sloupce obsahují zdroj chyby, prostředí, data a komentáře, ale můžete je přizpůsobit a vybrat si mezi různými typy sloupců, od jednoduchého textu a čísel až po zaškrtávací políčka, rozevírací nabídky, značky a pruhy průběhu.
Chcete-li získat konkrétní přehled, můžete úkoly filtrovat nebo seskupovat podle stavu, přiřazeného pracovníka, priority, termínu splnění nebo značky. Šablona hlášení chyb již obsahuje různé přizpůsobitelné kategorie stavů. Kliknutím na úkol otevřete okno s dalšími informacemi o něm. V okně můžete zobrazit popis úkolu, protokol aktivit a připojenou dokumentaci k projektu, vytvořit vztahy mezi úkoly a souhrnná pole, přidat komentáře a kontrolní seznamy a odhadnout a sledovat čas.
V ClickUp můžete automatizovat svůj pracovní postup výběrem jedné z přednastavených možností nebo definováním svých podmínek a akcí. Můžete doladit oprávnění uživatelů a snadno převést seznamy na sprinty. Chcete-li ušetřit čas, stáhněte si rozšíření ClickUp pro Chrome a zaznamenávejte chyby pomocí screenshotů nebo vytvářejte úkoly prostřednictvím e-mailu.
2. Šablona ClickUp Agile Bug Tracking
Šablona Agile Bug Tracking Report od ClickUp je tabule ve stylu Kanban, která je ideální pro agilní týmy. Umožňuje výkonnou vizualizaci aktuálních problémů. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete provádět změny ve zprávách o chybách během několika sekund.
Pomocí nastavení nabídky Seskupit podle můžete tabuli přeskupit tak, jak vám to vyhovuje. Tabule obsahuje ve výchozím nastavení sloupce, ale můžete také povolit plavecké dráhy, tj. řádky.
Ať už se jedná o řádek nebo sloupec, můžete si vybrat různá kritéria pro klasifikaci úkolů. Nejčastější volbou jsou priorita a stav, protože vám pomáhají oddělit zrno od plev a nejprve se věnovat nejdůležitějším úkolům. Mezi další patří závažnost chyby, přidělená osoba, prostředí a termín splnění, ale můžete také definovat vlastní kritéria.
Na tabuli lze zobrazit seznamy, složky, prostory nebo celý pracovní prostor pomocí zobrazení Vše. Úkoly vytvoříte kliknutím na tlačítko pod existujícími úkoly nebo na tlačítko v pravém dolním rohu.
Proveďte více změn najednou pomocí panelu hromadných akcí, který se zobrazí, jakmile začnete vybírat úkoly. Nakonec oživte svou nástěnku přidáním úžasného obrázku na titulní stránku. ✨
3. Šablona formuláře pro hlášení chyb ClickUp
S šablonou formuláře pro hlášení chyb od ClickUp můžete hlášení chyb plně zefektivnit. Vytvořte si formulář pro hlášení chyb a sdílejte jej s kýmkoli, ať už se jedná o hosta nebo člena, a poté automaticky přeměňte problémy na úkoly. Mějte na paměti, že tato funkce je vyhrazena pro předplatitele tarifu Unlimited a vyšších.
Chcete-li upravit obsah, přetáhněte pole z levého panelu do formuláře. Pole mohou zahrnovat jméno odesílatele, zdroj hlášení, ovlivněné prostředí, přílohy, popis a mnoho dalších. Můžete také přidat vlastní pole a skrýt určitá pole, aby je systém automaticky vyplnil pomocí vaší jedinečné URL adresy nebo vloženého kódu.
Pokud přejdete na tarif Business, budete moci přidat osobní dotek a přizpůsobit text zobrazený po odeslání i vzhled formuláře. Ukažte jedinečnou osobnost své značky pomocí různých zábavných motivů a barev a přidejte do svého nástroje pro sledování chyb obrázek nebo logo. 🖼️
Chcete-li zachytit konkrétní informace, zavést dynamickou logiku do svého formuláře pomocí sady pravidel a podmínek. Chyby můžete automaticky přiřadit členům týmu ještě předtím, než dorazí. Jakmile je formulář vyplněn, vložte jej do sdíleného dokumentu nebo přímo na svůj web. Vzorovou zprávu o chybě můžete exportovat jako soubor CSV.
4. Šablona ClickUp Bug Tracking by Feature
Šablona Bug Tracking by Feature Template od ClickUp seskupuje vaše problémy podle funkcí produktu, se kterými souvisejí, a poskytuje vám tak jasný přehled o aktuálních úkolech. Ještě důležitější je, že vám pomáhá identifikovat vzorce a vybrat funkce, které možná potřebují spíše přepracovat než opravit.
Šablona hlášení chyb má formu seznamu, což vám umožňuje vybrat sloupce, které se mají zobrazit, nebo přidat vlastní. Vytvářejte závislosti, přidávejte kontrolní seznamy a sledujte čas, jako v jakékoli šabloně seznamu ClickUp.
Pokud je nějaká funkce obzvláště problematická, můžete vybrat všechny úkoly z této skupiny funkcí a rychle je převést na sprint (za předpokladu, že jste předem vytvořili samostatnou složku sprintu). A právě takhle se s ClickUpem dostanete k úspěchu v hlášení chyb!
5. Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Šablona pro sledování chyb a problémů od ClickUp je rámec navržený pro zvýšení viditelnosti a efektivní mezifunkční spolupráci. Je pokročilá, takže pokud jste nováček, možná budete při učení se používání této šablony pro hlášení chyb potřebovat pomoc. Naštěstí ClickUp ke všem svým šablonám přikládá návod.
Stojí to za to, protože výsledkem je komplexní systém, který optimalizuje celý váš pracovní postup a snižuje četnost těch nudných statusových schůzek, které většina z nás tak nenávidí. 🥱
Tato šablona pro sledování problémů má formu složky a skládá se ze seznamů Defect Master, Reported Bugs a Limitations and Workarounds. Obsahuje také dokument Team Doc, kde můžete nastínit procesy třídění a hlášení nebo jakékoli další informace, které by měl váš tým znát. Každý seznam obsahuje různé pohledy, které se hodí pro různé kontexty při hlášení chyb.
Mějte přehled o všech opravách a organizujte je podle stavu, závažnosti a priority v hlavním seznamu chyb. Vytvářejte vztahy mezi úkoly a kliknutím na ně zobrazte další informace, přidejte komentáře a zaznamenejte čas.
6. Šablona ClickUp pro sledování prioritních chyb a problémů
Díky šabloně Priority Bug & Issue Tracking Board od ClickUp můžete vybrat nejnaléhavější úkoly a zobrazit jejich aktuální stav, což vám pomůže rozdělit zdroje a stanovit priority jako profesionál. 😎
Tato kanbanová tabule je přednastavena s kritérii priority ve sloupcích a stavem v plaveckých drahách, ale můžete ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim aktuálním potřebám a pracovním postupům při hlášení chyb. Kromě těchto dvou kritérií můžete úkoly seskupit podle termínu splnění, přidělené osoby, značky nebo vlastních polí. Změna štítku priority nebo stavu úkolu je hračka – stačí jej přetáhnout do jiného sloupce nebo dráhy, takže hlášení chyb zůstávají společná a snadno upravitelná.
Základní informace o úkolu se nacházejí na kartě. Pokud chcete zobrazit více informací nebo odhalit další nastavení, klikněte na kartu a otevřete okno úkolu. V této šabloně hlášení chyb můžete zobrazit historii změn, přidat kontrolní seznamy, sledovat čas a zanechat komentáře.
7. Šablona ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad
V šabloně ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad můžete vy a váš vývojový tým vidět, které úkoly jsou přiřazeny kterémuto týmu a jak postupují. Toto rozložení zobrazuje pracovní zátěž každého týmu a pomáhá vám přiřazovat nadcházející úkoly realisticky a spravedlivě.
Komunikace bude také plynulejší a méně náchylná k problémům. Můžete rychle zjistit, kdo je zodpovědný za který úkol, a v případě překrývání kontaktovat správného spolupracovníka. To usnadňuje určení očekávaných a skutečných výsledků.
Tato šablona je ve standardním zobrazení seznamu a obsahuje sloupce, jako je stav, prostředí chyby, funkce produktu, závažnost chyby, štítky priority a celkový počet hlášení. Stejně jako u všech předchozích šablon můžete přidat vlastní sloupce.
8. Šablona procesu sledování chyb a problémů ClickUp
Šablona procesu sledování chyb a problémů ClickUp je kanbanová tabule s chybami a problémy seskupenými podle stavu. Tento typ seskupení vám poskytuje přehled o všech vadách a jejich aktuálním stavu.
Karty obsahují pouze nejdůležitější informace o chybách, jako je název, přiřazená osoba a označení priority, což je velmi praktické, když řešíte mnoho úkolů najednou a nechcete, aby byl prostor přeplněný. Kliknutím na jednotlivé úkoly však můžete zobrazit všechny podrobnosti, jako je historie změn, přílohy a kontrolní seznamy.
9. Šablona ClickUp Backlogs & Sprints
Pomocí šablony Backlogs & Sprints od ClickUp můžete efektivně plánovat všechny nadcházející úkoly, ať už se jedná o nové funkce nebo opravy chyb. Ukazuje, které úkoly musí být dokončeny v každém sprintu a jak se shodují s celkovými cíli projektu.
Ať už se potýkáte s omezenými zdroji nebo ne, tento layout vám pomůže přiřadit úkoly správným členům týmu a zajistit, aby váš projekt při hlášení chyb postupoval hladce a včas. Šablona má formu prostoru skládajícího se ze dvou složek – Backlog Management (Správa nevyřízených úkolů) a Sprint.
V seznamu nevyřízených úkolů můžete zobrazit všechny epické příběhy a uživatelské příběhy a označit jejich naléhavost pomocí bodů Sprint, kategorií MoSCoW nebo vlastní metodou. Můžete je také propojit s úkoly. Pro optimální vizualizaci vyzkoušejte různé zobrazení, například tabule a Ganttovy diagramy. Složka také obsahuje seznam softwarových chyb, podobný předchozím šablonám.
Sprint Folder vám umožňuje vytvářet strategie a plánovat časovou osu, abyste zajistili včasné vydání. Nabízí mnoho režimů zobrazení pro plánování a sledování pokroku, včetně Daily Standup Board, Box Team View, Calendar, Timeline, Workload a Activity.
Chcete se podělit se svými kolegy o své názory na úkol týkající se procesu vývoje softwaru? Není třeba čekat na schůzku! Přidejte do svého prostoru chat a začněte konverzaci během chvilky. 💬
10. Šablona ClickUp RPA
Projekty RPA jsou obvykle rozsáhlé, komplexní a náročné. Aby byly vaše projekty lépe zvládnutelné, použijte tuto šablonu plánu projektu RPA od ClickUp. Kromě přehledného ukládání a prezentace všech vašich dat vám pomůže posoudit rizika, stanovit jasná očekávání a efektivně spolupracovat se všemi zúčastněnými odděleními.
Šablona obsahuje několik zobrazení, včetně hlavního zobrazení Seznam, tabulek Úkoly a Plánování postupu, stejně jako Ganttův diagram a zobrazení Pracovní vytížení pro efektivní správu času a zdrojů. V zobrazení Seznam jsou úkoly seskupeny podle sekce, do které patří, ale můžete vybrat i jiná kritéria, která lépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu.
Ve sloupcích se zobrazuje termín splnění úkolů, oddělení, ke kterému patří, a jejich aktuální stav. Můžete analyzovat rizika a stanovit priority úkolů tím, že jim přiřadíte různé úrovně dopadu a náročnosti. Všechny kategorie a sloupce lze přizpůsobit.
Bonus: Můžete také využít naši sbírku podnětů, které vám pomohou zlepšit hlášení chyb.
11. Šablona pro sledování problémů v Excelu
Udržujte jednoduchou, ale efektivní metodu hlášení pomocí šablony Excel Issue Tracker. Tato šablona je ideální pro uživatele, kteří upřednostňují jednoduchost a známé prostředí, a je navržena tak, aby zachytila klíčové body každé chyby – popis, závažnost, přiřazení, stav a datum vyřešení – v tradičním formátu tabulky. Výhoda této šablony pro hlášení chyb spočívá v její univerzální dostupnosti a snadno navigovatelném rozložení. Vestavěné funkce aplikace Excel lze také využít k třídění a filtrování úkolů, což zvyšuje efektivitu a přehlednost procesu sledování chyb.
12. Šablona hlášení chyb v Google Sheets
Využijte výhody známého rozhraní šablony hlášení chyb v Google Sheets. Tato šablona s přehledným rozvržením a uživatelsky přívětivým designem nabízí spolehlivé řešení pro zaznamenávání a správu hlášení chyb.
Kritické podrobnosti, jako je popis chyby, úroveň priority, kdo na problém narazil, přidělený člen týmu a veškeré potřebné poznámky k řešení, lze pečlivě sledovat. Jeho hlavní výhoda spočívá v možnosti spolupráce – více uživatelů může list používat a aktualizovat v reálném čase, což z něj činí ideální nástroj pro týmy pracující současně. Formát založený na buňkách je vybaven vestavěnou funkcí Google pro plynulé třídění, filtrování a organizování úkolů!
13. Šablona hlášení chyb GitHub
Maximalizujte svůj vývojový pracovní postup pomocí šablony hlášení chyb GitHub. Tato šablona je určena pro týmy, které jsou obeznámeny s prostředím GitHub, a umožňuje plynulé sledování chyb v kontextu vašich vývojových repozitářů. Šablona vám umožňuje zaznamenávat důležité podrobnosti, jako je povaha chyby, soubor nebo funkce, které ovlivňuje, kroky k reprodukci a navrhované řešení. Její hlavní výhodou je vysoká integrace do známého vývojového ekosystému. Můžete snadno propojit chyby s kódovými revizemi, využít funkce označování a milníků pro organizaci a podpořit společné diskuse o každém problému. Navíc můžete využít nativní systém oznámení GitHubu, aby byli všichni členové týmu informováni v reálném čase.
14. Šablona hlášení chyb ve formátu PDF od Jotform
Využijte jednoduchost a flexibilitu písemných dokumentů s šablonou hlášení chyb ve formátu PDF od Jotform. Toto řešení poskytuje vynikající způsob zaznamenávání, tisku a sdílení informací o sledování chyb v dobře strukturovaném formátu dokumentu. Šablona hlášení chyb vám pomůže zaznamenat základní aspekty, včetně popisu chyby, screenshotů, osoby, která chybu nahlásila, osoby, které byla chyba přiřazena, a plánu opatření. Obzvláště vyniká svou dostupností offline a možností sdílení, což z ní činí vynikající nástroj pro týmy, které preferují fyzické kopie nebo spolupráci prostřednictvím e-mailu, nikoli v reálném čase. Další výhodou je, že tato šablona je integrována do nástroje pro tvorbu formulářů Jotform, což vám umožňuje shromažďovat hlášení o chybách přímo do jednotlivých souborů PDF pro efektivní správu a distribuci.
15. Šablona Microsoft Loop Issue Tracker
Získejte přehled o sledování chyb pomocí šablony Microsoft Loop Issue Tracker. Jedná se o komplexní řešení pro týmy, které již používají produkty Microsoft a preferují jednotný ekosystém. Tato šablona, navržená v rámci kolaborativního rámce Microsoft Loop, je vynikající pro zaznamenávání klíčových specifik každé chyby, jako jsou popisy, závažnost, podrobnosti o nahlasovateli, podrobnosti o přidělené osobě, časové osy a stav řešení. Unikátní vlastností tohoto nástroje je funkce sdíleného plátna v reálném čase, která umožňuje členům týmu dynamicky spolupracovat a omezuje tak zbytečné dohadování.
Šablony pro hlášení a sledování chyb: přehled
Zde je stručný přehled našich oblíbených šablon pro hlášení chyb a některé z jejich výhod:
|Šablona
|Výhody
|Šablona hlášení chyb ClickUp
|Umožňuje sledovat všechny vzniklé chyby, ideální pro začátečníky i odborníky.
|Šablona ClickUp Agile Bug Tracking
|Poskytuje vizuálně přitažlivý pohled na chyby v Agile Board, uspořádané podle stavu a priority.
|Šablona formuláře pro hlášení chyb ClickUp
|Standardizuje sběr hlášení o chybách od uživatelů a automaticky přeměňuje hlášení na úkoly.
|ClickUp Bug Tracking podle šablony funkcí
|Získáte přehled o tom, které funkce jsou nejproblematičtější a nejvíce náchylné k chybám.
|Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
|Pomůže vám mít přehled o všech chybách a spolupracovat s různými týmy na hlášení chyb.
|Šablona ClickUp pro sledování prioritních chyb a problémů
|Umožňuje vizualizovat všechny chyby a problémy, které je třeba vyřešit, pomocí agilní tabule.
|ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template
|Seskupuje všechny úkoly podle týmů, kterým jsou přiřazeny, a pomáhá vám tak spravovat pracovní zátěž.
|Šablona procesu sledování chyb a problémů ClickUp
|Poskytuje zjednodušenou verzi agilní tabule, která vám nabízí přehled o všech úkolech.
|Šablona ClickUp Backlogs & Sprints
|Funguje jako rozsáhlý rámec pro správu vašich uživatelských příběhů, epik, sprintů a vydání.
|Šablona ClickUp RPA
|Zajišťuje úspěšnou implementaci RPA tím, že poskytuje pevný základ pro plánování.
Začněte efektivněji spravovat a hlásit chyby
Hlášení a sledování chyb je nezbytnou součástí řízení IT projektů. S pomocí správného systému plánování a stanovování priorit můžete zaznamenávat všechny problémy, které se vyskytnou, a řešit je bez větších potíží.
Hlaste chyby pomocí jedné z těchto šablon a už vás nikdy nebudou obtěžovat. 🐛