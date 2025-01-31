10 nejlepších softwarů pro řízení inženýrských projektů pro inženýry v roce 2025

Pro projektového manažera v inženýrském sektoru se situace může během okamžiku změnit z klidné na chaotickou. Překonávání neočekávaných překážek, uklidňování napětí v týmu a snaha dokončit práci „včera“ jsou jen některé z mnoha radostí typického pracovního dne.
Jedna malá chyba a můžete se dívat, jak se projekty, které jsou pro vás prioritou, hroutí do chaosu, který nemůžete ovládat. Naštěstí nemusíte nést břemeno sami – vše, co potřebujete, je správný software pro řízení projektů v oblasti strojírenství , aby vaše podnikání fungovalo hladce! ⚙️
Tyto nástroje jsou vybaveny funkcemi, které usnadňují zvládání složitých projektů ve všech oblastech inženýrství. Ať už jde o komunikaci nebo dodržování náročných termínů – kvalitní software vám pomůže udržet pořádek a splnit všechny KPI!
Představíme vám 10 nejvýkonnějších nástrojů pro řízení inženýrských projektů, které vám pomohou snadno vyvážit vaše projekty a zajistit, aby váš tým fungoval jako dobře namazaný stroj. ?
Co je software pro řízení inženýrských projektů?
Software pro řízení inženýrských projektů je specializovaný nástroj navržený tak, aby pomáhal inženýrům a inženýrským týmům efektivně řídit, sledovat a realizovat jejich projekty. Tyto softwarové řešení jsou obvykle vybaveny různými funkcemi, jako je správa úkolů, přidělování zdrojů, sledování času, plánování a hodnocení rizik, které jsou speciálně přizpůsobeny jedinečným potřebám inženýrských projektů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení inženýrských projektů?
Komplexní nástroj pro řízení inženýrských projektů musí nabízet následující výhody:
- Týmová spolupráce: Platforma umožňuje kolektivní práci v reálném čase a zaručuje plynulou komunikaci mezi různými odděleními. Hledejte funkce pro přidělování a sledování individuálních a týmových úkolů.
- Centralizovaná správa: Funguje jako centrální uzel s nástroji pro sledování inženýrských projektů, dokumentace, cílů a následných kroků.
- Nástroje pro přehlednost a reporting: Hledejte funkce jako živé dashboardy a sledování času, abyste získali rychlé přehledy o stavu a pokroku projektů.
- Rozpočtování a správa zdrojů: Měli byste být schopni přidělovat a přerozdělovat lidské zdroje, vybavení, kancelářské nástroje a finanční prostředky mezi probíhajícími projekty.
- Komunikace s klienty : Každý slušný software pro řízení projektů vám pomůže předávat parametry projektu a sdílet aktualizace stavu s klienty.
- Projektové metodiky: Nástroj se přizpůsobuje metodikám projektového řízení, jako jsou Agile, Waterfall a Scrum, které jsou běžné v týmech zabývajících se vývojem softwaru a inženýrstvím.
10 nejlepších softwarů pro řízení inženýrských projektů
Prošli jsme desítky produktů a vybrali jsme 10 softwarů pro řízení projektů v oblasti inženýrství. Kromě výše uvedených kritérií jsme také posoudili celkovou spolehlivost těchto nástrojů v konkurenčních scénářích.
1. ClickUp
Nejlepší software pro řízení inženýrských projektů
ClickUp je multifunkční nástroj pro řízení projektů, který lze přizpůsobit tak, aby podporoval jakoukoli projektovou metodiku. Máte k dispozici více než 100 funkcí pro nastavení rychlého agilního pracovního postupu – nebo postupu Waterfall či Hybrid! Od vytváření, přiřazování a stanovování priorit úkolů až po monitorování a kontrolu máte k dispozici všechny nástroje pro řízení pracovního zatížení napříč funkčními týmy a složitými inženýrskými projekty.
Vedoucí inženýrských týmů ocení nástroje ClickUp pro široké spektrum rozpočtování a správy zdrojů. Stanovte si cíle a sledujte čas, abyste zbytečně neplýtvali zdroji na přesčasy nebo duplicitní úkoly. ⌛
Všestranné šablony ClickUp umožňují týmům softwarových vývojářů urychlit projekty tak, aby splnily termíny a zároveň snížily technický dluh. Použijte šablony pro inženýrství, jako je sledování chyb a plánování sprintů, abyste minimalizovali chyby v každém výstupním cyklu!
Další možnosti zahrnují:
Můžete propojit ClickUp s více než 1 000 dalšími aplikacemi a spravovat tak své každodenní pracovní úkoly, aniž byste museli přecházet mezi různými platformami. Komunikujte aktualizace rychleji díky propojení e-mailu a využívejte značkové formuláře ClickUp k profesionálnímu sběru odpovědí od svých klientů! ?
Nejlepší funkce ClickUp
- All-in-one nástroj pro řízení projektů
- Podporuje rámce Scrum a Agile.
- Vysoká přehlednost pro každý projekt, úkol a sprint díky více než 15 zobrazením
- Předem připravené šablony pro různé případy použití v inženýrství
- Zefektivňuje komunikaci s kolegy a klienty.
- Nástroje pro sledování času a rozpočtu
- Snadné použití díky rozhraní typu drag-and-drop
- Více než 1 000 integrací
Omezení ClickUp
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Accelo
Nejlepší pro automatizaci servisních operací
Accelo je jedinečné řešení pro manažery, kteří chtějí zvýšit provozní efektivitu. Tato platforma je velmi oblíbená u inženýrských firem, protože umožňuje předem plánovat a detailně řídit každou fázi projektu, od plánování až po fakturaci.
Začněte přizpůsobením pracovního postupu – naplánujte každodenní úkoly pro každého člena týmu a přidělte sdílené zdroje. Využijte praktické možnosti automatizace platformy pro nudné úkoly a minimalizujte riziko vyhoření v týmu!
Inteligentní tabulky a časovače Accelo jsou integrovány do každého projektu, aby podporovaly vedoucí pracovníky. Získejte informace o personálním obsazení, rozpočtu a provozních kapacitách v reálném čase pouhými dvěma kliknutími. Zkontrolujte stavy a závislosti úkolů a v případě potřeby upravte pracovní zátěž. ♻️
Pokud vám řízení prodeje v rámci probíhajících projektů způsobuje vrásky na čele, funkce pro vystavování faktur a účtování od Accelo vám pomohou. Vystavujte faktury podle předem stanoveného rozpočtu nebo použijte procento dokončení projektu k nastavení reálné částky. Můžete dokonce spravovat smlouvy o poskytování služeb, vytvářet hromadné faktury a odesílat výpisy neuhrazených faktur přímo z platformy.
Nejlepší funkce Accelo
- Podpora po celou dobu životního cyklu projektu
- Automatizované úkoly
- Okamžité informace pro rozhodování
- Sledování projektů v reálném čase
- Podpora pro vystavování faktur a účtování
Omezení Accelo
- Funkce fakturace mohou být příliš složité na pochopení.
- Přizpůsobování se častým aktualizacím může být matoucí.
Ceny Accelo
- Plus: 24 $/měsíc na uživatele
- Premium: 39 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
3. Celoxis
Nejlepší pro komplexní plánování projektů
Celoxis je další výkonný software pro řízení projektů určený pro inženýrské týmy. Využijte jeho intuitivní platformu k vytváření plánů, které se automaticky přizpůsobují žádostem o volno, měnícím se prioritám, zpožděním a dalším nepředvídatelným okolnostem.
Sledování, rozpočtování a správa zdrojů je hračka! Pomocí centrálního panelu můžete kontrolovat stav úkolů, milníky a ukazatele stavu projektu. Panel je 100% přizpůsobitelný, takže můžete aktualizovat rozvržení a měnit widgety podle aktuálních priorit.
Celoxis nabízí výkonné funkce analýzy a prognózování pro posouzení vašich projektů. Například nástroj What-If Analysis dokáže předpovědět potenciální rizika a problémy, které mohou nastat v případě významných změn, jako je personální obsazení nebo změna rozpočtu. Může být záchranou pro váš strategický plánovací tým a zabránit zmaření projektů v nepředvídatelných situacích. ?
Nejlepší funkce Celoxis
- Nástroje pro plánování, sledování a prognózování projektů
- Intuitivní rozhraní
- Přizpůsobitelný ovládací panel
- Funkce správy portfolia
- Vhodný pro spolupráci
Omezení Celoxis
- Navigace v UX/UI může být náročná.
- Někteří uživatelé požadují širší škálu možností pro vytváření reportů.
Ceny Celoxis
- Cloud: 22,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- On-premise: Kontaktujte nás ohledně ceny (účtováno jednorázově)
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
4. LiquidPlanner
Nejlepší pro prediktivní řízení projektů
Ne, LiquidPlanner nezpůsobí kolaps vašeho inženýrského týmu. ?
„Tekutý“ zde odkazuje na přizpůsobivost platformy vlnám změn, které nevyhnutelně zasáhnou inženýrské týmy. ?
LiquidPlanner je prediktivní plánovač, který ve výchozím nastavení zahrnuje prvek nejistoty, což vám umožňuje naplánovat časové osy projektů a termíny dokončení. Toho je dosaženo pomocí simulací, které generují téměř přesné předpovědi! ⛈️
Jakmile bude váš projekt spuštěn, využijte funkce monitorování v reálném čase k řízení harmonogramů, úkolů a přehledů. S vědomím nejistot můžete rychle a účelně reagovat na činnosti, které se odchylují od plánu.
S LiquidPlanner získáte prvotřídní podporu při plánování priorit. Když můžete vytvářet realistické plány a odškrtávat jednu naléhavou záležitost za druhou, aniž byste se museli stresovat, není důvod k úzkosti! ?
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Přehled o stavu projektu
- Prediktivní plánování projektů
- Simulace založené na předpovědi rizik
- Špičkové nástroje pro správu času
- Prioritizace úkolů
Omezení LiquidPlanner
Ceny LiquidPlanner
- Essentials: 15 $/měsíc na uživatele
- Professional: 25 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 35 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
5. Jira
Nejlepší pro agilní řízení projektů
Ach, ty rostoucí bolesti agilních týmů! ?
Jira je tu od toho, aby vám ulehčila práci. Její intuitivní agilní tabule jsou určeny především pro vývojáře softwaru, ale mohou je používat i jiné inženýrské týmy.
Tento nástroj nabízí celou řadu podpůrných funkcí pro vydávání nového softwaru v krátkých termínech. Vyberte si mezi tabulemi Kanban a Scrum a rozdělte složité pracovní postupy na zvládnutelné úkoly pro svůj agilní tým. Tabule jsou velmi flexibilní a lze je přizpůsobit jedinečnému pracovnímu stylu vašeho týmu.
Pomocí interaktivních plánů vytvářejte hierarchické úrovně a závislosti. Identifikujte chyby a překážky hned, jak se objeví, abyste minimalizovali dobu potřebnou k jejich vyřešení. Využijte centralizovaný dashboard a nástroje pro reporting této platformy k monitorování toho, jak se vyvíjejí vaše cíle.
Nejlepší funkce Jira
- Přizpůsobí se agilním týmům
- Nastavení automatizace pomocí drag-and-drop
- Interaktivní plány
- Centralizovaná správa úkolů
- Elegantní tabule Scrum a Kanban
Omezení Jira
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele matoucí.
- Relativně drahý, zejména pro menší týmy.
Ceny Jira
- Zdarma: 0 $
- Standard: 790 $/rok na uživatele
- Premium: 1 525 $/rok na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
6. Linear
Nejlepší pro sledování problémů
Linear je praktický nástroj pro plánování s nekompromisní přesností. ♟️
Tato platforma je ideální pro plánování rozsáhlých softwarových a designových projektů z globálního pohledu. Rozdělte svůj projektový plán na cykly, aby se váš tým mohl soustředit na to, co je třeba udělat právě teď.
Every Cycle je plně přizpůsobitelný. Nastavte data zahájení a trvání nebo naplánujte přestávky a retrospektivy svého týmu. Můžete dokonce vytvořit Git háčky pro automatizaci prediktivních úkolů. Máte po sprintu nedokončené úkoly? Veškerá nevyřízená práce z jednoho cyklu se automaticky přesune do dalšího, takže máte vše vyřešeno! ↪️
Hlášení chyb, automatické aktualizace projektů, automatizované backlogy, diskuse a četné integrace od společnosti Linear vám pomohou spolupracovat s kolegy bez ztráty kontextu.
Mnoho uživatelů považuje Linear za podobný Jira z hlediska funkcí, ale první z nich může mít lepší načítací časy a zkratky pro zrychlení vašich procesů.
Nejlepší funkce Linear
- Nástroj pro podrobné plánování a správu úkolů
- Užitečné zprávy o chybách a automatizované backlogy
- Sledování pokroku
- Vysokorychlostní platforma
Lineární omezení
- Méně pokročilých funkcí ve srovnání s konkurencí
- Žádná nativní mobilní aplikace
Lineární cenová politika
- Zdarma: 0 $
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 14 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Lineární hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Producthunt: 4,7/5 (90+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Linear!
7. Asana
Nejlepší pro správu úkolů
Asana je další opravdová superstar ve světě projektového řízení! ?
Kromě běžných funkcí pro správu úkolů má toto řešení podporující agilní přístup intuitivní rozhraní, které nabízí jasný přehled o tom, co se právě děje a kdo je za danou chvíli zodpovědný. Přesun zdrojů není díky drag-and-drop designu, který vám umožňuje přesouvat prvky a provádět změny na poslední chvíli, téměř žádný problém. ⌚
Sledování chyb, správa více projektů, vytváření a správa kalendářů, správa sprintů, monitorování portfolií – Asana vám pomůže se vším. Prozkoumejte různé zobrazení, možnosti automatizace a integrace, které vám zjednoduší každodenní práci. Platforma je založena na cloudu, takže se k ní můžete připojit odkudkoli a zkontrolovat stav projektů. ?
Jedinou nepříjemnou nevýhodou této platformy je, že není možné přiřadit více osob k jednomu úkolu, což omezuje odpovědnost.
Nejlepší funkce Asany
- Nástroje pro řízení projektů s více zobrazeními
- Bezplatné použití pro týmy s maximálně 15 členy
- Desítky integrací třetích stran
- Špičkové možnosti závislostí
- Funkce drag-and-drop
Omezení Asany
Ceny Asany
- Základní: 0 $
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
8. Plutio
Nejlepší pro nezávislé inženýry
Skloubit spolupráci týmu, sdílení znalostí, automatizaci pracovních postupů a výplaty je docela oříšek, zejména pokud je vaše práce rozložena do desítek aplikací. Je jen otázkou času, kdy vám některá z těchto věcí vypadne z rukou. ?
Důvěřujte Plutio, které vám pomůže uklidnit chaos díky funkcím pro centralizovanou správu.
Jedná se o kompletní a 100% přizpůsobitelné řešení – plánujte úkoly, automatizujte pracovní postupy, navrhujte pokročilé nabídky, vytvářejte časové rozvrhy podložené daty, vytvářejte faktury a přizpůsobujte pole a zobrazení. Vy máte vše pod kontrolou! ?
Uživatelsky přívětivé rozhraní platformy lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo značce vaší společnosti. Nejnovější verze Plutio 3. 0 přichází s úplně novou Productivity Tray, která umožňuje přístup k nejdůležitějším úkolům, poznámkám a kontaktům jediným kliknutím!
Plutio má velkou globální přitažlivost, protože je jedním z mála nástrojů pro řízení projektů, který je k dispozici ve více než 30 jazycích! ?
Nejlepší funkce Plutio
- Plně přizpůsobitelné centralizované pracovní postupy
- Vynikající možnosti fakturace a plateb
- Nabízí šablony pro inženýrské projekty.
- Podporuje více než 30 jazyků
- Productivity Tray pro snadný přístup
Omezení Plutio
Ceny Plutio
- Solo: 19 $ měsíčně
- Studio: 39 $ měsíčně
- Agentura: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Plutio
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
9. Zoho Projects
Nejlepší pro spolupráci
Pokud hledáte levný, ale efektivní nástroj pro řízení inženýrských projektů, zvažte Zoho Projects! Tento cloudový software obsahuje desítky praktických funkcí pro řízení projektů. Od organizace úkolů po plánování schůzek, tato platforma splní všechna vaše očekávání!
Díky Zoho Projects bude každý člen týmu přesně vědět, co se od něj očekává. Stanovte základní pravidla přidáním úkolů přiděleným osobám, nastavením priorit a závislostí a vytvořením připomínek. Úkoly můžete dokonce automatizovat, ale tato možnost je k dispozici pouze placeným uživatelům.
Pokrok vašeho týmu je zaznamenáván v časových rozvrzích a časovačích úkolů. Sledujte tyto zprávy, abyste identifikovali překážky produktivity a rozdělili pracovní zátěž svého týmu tak, aby nikdo nebyl přetížený ani neflákal.
Inženýrské projekty nejsou prací pro jednoho člověka a Zoho Projects to dobře ví. Možnosti spolupráce této platformy, jako jsou integrované chaty a projektová fóra, zajišťují, že všichni mají přehled o nejnovějších aktualizacích.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Vynikající možnosti spolupráce
- Integrované sledování času pro monitorování postupu projektu
- Relativně dostupná cena
- Užitečné možnosti integrace
Omezení Zoho Projects
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: 0 $
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zoho!
10. Paymo
Nejlepší pro sledování času a fakturaci
Projektoví manažeři v oblasti strojírenství mohou být špičkovými odborníky ve svém oboru, ale často potřebují pomoc, pokud jde o účetnictví. Jednoduché fakturační činnosti mohou být obtížné, zejména pro malé týmy, které si nemohou dovolit finančního odborníka na plný úvazek. ?
Naštěstí se můžete spolehnout na nástroje jako Paymo, které vám poskytnou super schopnosti v oblasti účetnictví! ?
Tato platforma usnadňuje a zrychluje rutinní činnosti, jako je fakturace a účtování. Vytvářejte odhady pro inženýrské projektové plány, sdílejte je s klienty a schválené náklady proměňte v profesionální faktury během chvilky!
Paymo je samozřejmě především platforma pro řízení projektů. Použijte ji k vizualizaci svých projektů, vytváření úkolů, přizpůsobení pracovních postupů a kontrole milníků – prostě ke všemu. ?
Pomocí šablon projektů Paymo můžete vytvořit přehledné časové osy pro všechny a zajistit hladkou spolupráci. Můžete dokonce pozvat klienty jako hosty, aby se seznámili s průběhem projektu.
Nejlepší funkce Paymo
- Vynikající funkce pro fakturaci a účtování
- Praktická mobilní aplikace pro správu projektů
- Různé nástroje pro sledování času
- Integrované šablony projektů
- Sdílení platformy s klienty
Omezení Paymo
Ceny Paymo
- Zdarma: 0 $
- Starter: 4,95 $/měsíc na uživatele
- Malá kancelář: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20,79 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
Jak mohou inženýři těžit z používání softwaru pro řízení projektů?
Inženýři mohou z používání softwaru pro řízení projektů těžit hned několika způsoby:
- Centralizovaná platforma: Software pro řízení projektů poskytuje inženýrům centralizovanou platformu pro správu úkolů, sledování pokroku a spolupráci s členy týmu. To vede ke zlepšení komunikace a koordinace a zajišťuje, že všichni jsou vždy na stejné vlně.
- Efektivní plánování: Tyto nástroje jsou vybaveny funkcemi, které pomáhají při podrobném plánování projektů. Pomáhají stanovovat milníky, vytvářet Ganttovy diagramy a předpovídat výsledky projektů pomocí různých metodik řízení projektů. To umožňuje lepší plánování z globálního hlediska, což je výhodné zejména pro dlouhodobé inženýrské projekty.
- Zprávy v reálném čase: Jednou z významných výhod softwaru pro řízení projektů je jeho schopnost generovat zprávy o produktivitě a pokroku v reálném čase. To umožňuje projektovým manažerům přijímat včasná rozhodnutí v průběhu celého projektu a zajistit tak efektivní alokaci zdrojů a dokončení úkolů.
- Správa rozpočtu: Software pro správu projektů často obsahuje funkce pro správu rozpočtu a financí. To pomáhá týmům sledovat jejich výdaje a zajišťuje, že projekt zůstane v rámci svého rozpočtu.
- Podporuje agilní postupy: Některé softwary pro řízení projektů, jako například Teamhood, úspěšně spojují tradiční a agilní postupy řízení projektů. To dává inženýrským týmům flexibilitu, aby se rychle přizpůsobily změnám a realizovaly projekty efektivněji.
Zvládněte svůj inženýrský projekt na jedničku s softwarem pro řízení projektů
Projektoví manažeři v inženýrství se často cítí jako kapitáni lodi na rozbouřeném moři. Udržet loď v rovnováze je stresující, ale nástroje z našeho seznamu vám mohou pomoci to zvládnout. Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí – za chvilku zaženete mraky a dostanete svůj tým do klidnějších vod. ☀️