10 nejlepších softwarů pro správu IT pro týmy v roce 2025

Pokud je IT čokoládová poleva, pak je podnikání zbytkem sušenky. 🍪
Nemůžete mít čokoládové sušenky bez čokoládových kousků. Navíc musíte zajistit, aby čokoládové kousky byly vysoké kvality, abyste mohli upéct ty nejlepší sušenky.
Chápete, kam tím mířím?
Čokoládové sušenky nemají nic společného s softwarem pro správu IT, ale metafora stále platí. Aby podnik fungoval na optimální úrovni, je klíčovou součástí receptu integrace softwaru pro správu IT do procesů řízení podniku.
Ale s tolika možnostmi je těžké přesně vědět, který software pro správu bude pro váš tým tím pravým (a ještě něco navíc). Abychom vám pomohli, rozebíráme deset nejlepších softwarů pro správu IT pro týmy v roce 2023.
Ale nejprve…
Co je software pro správu IT?
Software pro správu IT je navržen tak, aby pomáhal firmám spravovat jejich IT infrastrukturu, aplikace a služby. Zahrnuje nástroje pro správu projektů pro monitorování úkolů, výkonu sítě, softwarových licencí, hardwarových aktiv, údajů o nákupech a další.
Spolehlivý systém pro správu IT je zásadní pro vaše celkové obchodní procesy, což znamená, že mít agilní softwarové řešení pro správu je ještě důležitější. Bez sledování, správy aktiv nebo poskytovatelů spravovaných služeb je vaše organizace ztracena.
Co hledat v softwaru pro správu IT
Stejně jako u jakékoli jiné aplikace je třeba se před výběrem softwaru pro správu IT zastavit a podívat se na celkový obraz. Při prověřování nejlepších nástrojů pro správu IT zvažte následující:
- Snadno použitelný a intuitivní dashboard pro celkové řízení projektů
- Přizpůsobitelné funkce pro sofistikovanější IT systémy a projekty
- Schopnost integrace s vašimi stávajícími řešeními pro správu a workflow
- Funkce zabezpečení a ochrany dat pro správu aktiv
- Široká zákaznická podpora a zdroje pro zlepšení obchodních procesů
Ačkoli se může zdát, že software pro správu IT je určen pouze pro vývojáře a vysoce technické týmy, kvalitní softwarové řešení pro správu by mělo fungovat pro všechny týmy v organizaci. Nejlepší softwarová řešení pro správu jsou ta, která dobře fungují pro všechny, takže není nutné přecházet z jedné platformy na druhou.
10 nejlepších softwarů pro správu IT
1. ClickUp
Malé i velké týmy milují ClickUp pro správu projektů, termínů, ticketů, úkolů, komunikace mezi týmy a mnoho dalšího. Jedná se o vysoce přizpůsobitelný software pro správu projektů a úkolů, který zahrnuje širokou škálu funkcí softwaru pro správu IT.
IT týmy mohou vytvářet úkoly související s odstraňováním softwarových chyb, přiřazovat je vývojářům a sledovat jejich průběh, dokud není každý problém vyřešen. Navíc mohou pomocí ClickUp spravovat aktualizace síťové infrastruktury, přiřazovat úkoly síťovým inženýrům, sledovat jejich průběh a dohlížet na jejich dokončení v jednom systému pro správu IT.
ClickUp také nabízí funkce pro správu IT a služeb, jako je sledování času, správa zdrojů a vlastní stavy. Snadno komunikujte další kroky, zaznamenávejte projekty a zvyšujte přehlednost více probíhajících kampaní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné panely pro přehledné sledování
- Integrované nástroje pro sledování času
- Poskytuje IT šablony, takže nemusíte začínat projekty od nuly.
- Hladká integrace s celou řadou oblíbených aplikací a řešení pro správu
- Vlastní stavy pro sledování pracovních postupů specifických pro IT
- Funkce správy aktiv pro dokumentaci všeho
Omezení ClickUp
ClickUp může být pro týmy, které nemají zkušenosti s vysoce přizpůsobitelným softwarem pro správu projektů, příliš složitý, pokud nejsou zvyklé na strmější křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Jira
Jira je oblíbený software pro správu projektů pro vývojářské týmy a jeho funkce správy služeb Jira přináší řešení softwaru pro správu IT. Nabízí funkce, jako je software pro správu úkolů pro správu pracovních postupů, sledování chyb a problémů a projekty všech velikostí.
Jira je software pro správu IT, protože pomáhá týmům pracovat lépe a rychleji tím, že uchovává všechny informace o projektu na jednom místě, jako jsou úkoly, termíny a komunikace.
Například s Jira mohou týmy snadno sledovat chyby, přidělovat úkoly vývojářům a pomocí přehledů o pracovní zátěži zajistit, že se vše stihne. To vše dělá z Jira opravdu užitečný nástroj pro IT týmy, bez ohledu na to, jak velké nebo malé jsou.
Nejlepší funkce Jira
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, které se hodí pro konkrétní vývojové procesy
- Užitečné funkce pro vytváření reportů a analýz
- Integrace s dalšími populárními softwarovými řešeními pro správu IT, jako jsou Bitbucket a GitHub
Omezení Jira
Pro netechnické uživatele nebo velké netechnické týmy může být složitý. V některých případech mohou uživatelé zaznamenat zpoždění při načítání problémů Jira a zadávání aktualizací.
Ceny Jira
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
3. NinjaOne
NinjaOne je komplexní řešení pro správu IT, které zahrnuje funkce jako správa oprav, nasazování softwaru a vzdálené monitorování. S NinjaOne mohou týmy spravovat celou svou IT infrastrukturu z jediného ovládacího panelu.
NinjaOne zefektivňuje IT operace pro firmy všech velikostí, což znamená, že je komplexně navržen.
Pomáhá týmům stanovovat priority úkolů, určovat termíny a sledovat pokrok, takže týmy mohou řešit IT problémy mnohem rychleji. Funkce automatizace NinjaOne navíc umožňují IT týmům automatizovat opakující se úkoly a snížit počet lidských chyb, což je skvělé, když pracujete s omezenými zdroji.
Nejlepší funkce NinjaOne
- Automatizované pracovní postupy pro efektivní softwarová řešení pro správu IT
- Monitorování v reálném čase pro zlepšení doby odezvy
- Flexibilní možnosti nasazení pro firmy s různými potřebami
Omezení NinjaOne
Možná není tak přizpůsobitelný jako jiné řešení pro správu IT. Aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v komplexnějších řešeních.
Ceny NinjaOne
Cena začíná na 3 USD/měsíc za zařízení a zvyšuje se v závislosti na počtu zařízení.
NinjaOne pracuje s cenovým modelem platby za zařízení. Požádejte o cenovou nabídku a zjistěte více o celkových nákladech.
Recenze NinjaOne
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Bonusové nástroje: Alternativy k ServiceNow
4. Freshservice
Freshservice je cloudový nástroj pro správu IT služeb, jehož cílem je zefektivnit IT operace pro podniky. Díky funkcím, jako je správa incidentů, software pro správu aktiv a správa změn, poskytuje Freshservice ucelenou sadu funkcí, které přímo řeší potřeby softwaru pro správu IT.
Správa provozu IT servisního střediska je jedním ze způsobů, jakým IT týmy využívají Freshservice. Vše od správy servisních požadavků, incidentů a požadavků na změny lze provádět z jednoho dashboardu.
Aplikace také poskytuje řadu funkcí pro vytváření reportů a analýz, které jsou užitečné pro IT týmy, které potřebují identifikovat oblasti pro zlepšení a měřit svůj výkon.
Nejlepší funkce Freshservice
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou navigaci a osvojení
- Nástroje pro správu IT služeb
- Správa hardwarových a softwarových licencí
- Robustní reporting a analytika, které pomáhají týmům optimalizovat pracovní postupy a spravovat technický dluh
- Velmi přizpůsobitelný
Omezení Freshservice
Jedním z omezení Freshservice, které by uživatelé měli znát, je omezená přizpůsobitelnost uživatelského rozhraní, což nemusí vyhovovat týmům s velmi specifickými požadavky.
Ceny Freshservice
- Starter: 19 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Růst: 49 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 95 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 119 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
Recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
5. Monday. com
Monday.com je cloudový software pro správu projektů, který zahrnuje funkce jako sledování projektů, spolupráce a dokonce i šablony. Ačkoli není specificky navržen pro správu IT, Monday je dostatečně přizpůsobitelný, aby vyhovoval potřebám IT týmů.
IT týmy mohou například pomocí Monday zefektivnit své procesy vývoje softwaru tím, že vytvoří tabule pro každý projekt, sledují pokrok a přidělují úkoly vývojářům. Mohou také integrovat monday.com s jinými nástroji, jako je GitHub nebo Jira, aby automaticky aktualizovaly stavy projektů a uchovávaly všechny informace o projektech na jednom místě.
Přizpůsobitelné pracovní postupy Monday pomáhají definovat konkrétní kroky ve vývojových procesech, což snižuje počet chyb a umožňuje včasné dodání vysoce kvalitního softwaru.
Nejlepší funkce Monday
- Flexibilní a intuitivní rozhraní pro snadnou navigaci a osvojení
- Přizpůsobitelné pracovní postupy odpovídající konkrétním obchodním potřebám
- Aktualizace v reálném čase pro lepší spolupráci týmu
- Užitečné pro plánování sprintů
Omezení Monday
Možná není tak vhodný pro složité úkoly správy IT. Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s alternativními řešeními pro správu IT.
Ceny Monday
- Základní CRM: 10 $ za licenci a měsíc
- Standardní CRM: 14 USD za licenci a měsíc
- Pro CRM: 24 $ za licenci a měsíc
- Enterprise CRM: Kontaktujte prodejní oddělení
Recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
6. Atera
Atera je cloudová all-in-one platforma pro správu IT, která poskytuje vzdálené monitorování, správu záplat a automatizované pracovní postupy pro firmy všech velikostí.
IT týmy mohou například pomocí Atera vzdáleně přistupovat k počítačům, serverům a dalším koncovým zařízením a spravovat je, což jim umožňuje rychle řešit problémy a poskytovat rychlou podporu. To pomáhá zvyšovat spokojenost koncových uživatelů a snižovat prostoje, což zase zvyšuje produktivitu a šetří čas IT týmům.
Další klíčovou funkcí Atery jsou její automatizační schopnosti. IT týmy automatizují rutinní úkoly, jako jsou aktualizace softwaru, zálohování a opravy, což jim pomáhá šetřit zdroje. 👨💻
Pomáhá také snížit riziko chyb, minimalizovat prostoje a uvolnit čas IT týmům, aby se mohly soustředit na strategičtější úkoly, jako je kybernetická bezpečnost nebo plánování kontinuity podnikání. Atera je ideální pro sofistikované IT týmy, které potřebují poskytovat podporu podnikovým organizacím.
Nejlepší funkce Atera
- Jednoduché a intuitivní rozhraní pro snadné osvojení a navigaci
- Automatizované monitorování a správa pro zefektivnění IT operací
- Flexibilní možnosti nasazení podle konkrétních potřeb podniku
Omezení Atera
Atera patří k dražším řešením a je nejvhodnější pro týmy, které k výkonu své práce potřebují sofistikované IT funkce.
Ceny Atera
- Professional: 149 $ měsíčně za technika, fakturováno ročně
- Expert: 169 $ měsíčně za technika, fakturováno ročně
- Master: 199 $ měsíčně za technika, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
Recenze Atera
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. SailPoint
SailPoint je software pro správu identit, který pomáhá firmám spravovat přístup k jejich kritickým systémům a aplikacím. S SailPointem mohou firmy kontrolovat, kdo má přístup k čemu, sledovat aktivitu uživatelů a automatizovat reporting v oblasti compliance.
SailPoint je nejlepší pro správu kybernetických rizik a práci s týmem, který může být vzdálený. S pomocí umělé inteligence zajišťuje, že všechny IT systémy zůstávají v souladu s automatickými oznámeními a aktualizacemi. Pokud byste chtěli získat představu o odhadovaných úsporách po zavedení řešení jako SailPoint, podívejte se na jeho domovskou stránku, kde se dozvíte více.
Nejlepší funkce SailPoint
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje navigaci a osvojení
- Automatizované reportování shody, které šetří čas a snižuje počet chyb
- Rozsáhlá integrace s dalšími nástroji a softwarem pro maximalizaci funkčnosti
Omezení SailPoint
SailPoint je vhodný pro společnosti z žebříčku Fortune 500 s komplexnějšími potřebami v oblasti správy IT. Není tak vhodný pro menší malé a střední podniky s omezeným rozpočtem.
Ceny SailPoint
Ceny za SailPoint jsou k dispozici na vyžádání.
Recenze SailPoint
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
8. Device42
Díky Device42 získávají podniky přehled o své IT infrastruktuře a zefektivňují své operace.
Device42 poskytuje IT týmům kompletní přehled všech jejich hardwarových a softwarových aktiv, stejně jako síťových připojení a závislostí. Tyto informace pomáhají IT týmům efektivněji spravovat jejich aktiva, optimalizovat IT operace a snižovat prostoje.
Jako řešení pro správu je nejvhodnější pro IT týmy, které hledají komplexní řešení svých IT potřeb. Rozsáhlé funkce platformy pro reporting a analytiku poskytují IT týmům přehled o jejich infrastruktuře, což jim umožňuje činit lepší rozhodnutí a zlepšovat své služby.
Nejlepší funkce Device42
- Výkonné funkce pro sledování IP adres a správu hesel, které zvyšují efektivitu
- Nástroje pro zjišťování infrastruktury
- Funkce mapování závislostí
- Správa softwarových licencí
- Správa SSL certifikátů
Omezení Device42
Nemusí být tak vhodný pro obecnější úkoly správy IT.
Ceny Device42
Device42 funguje na základě ročního předplatného, které se odvíjí od počtu zařízení. Vyžádejte si demo a dozvíte se více.
Recenze Device42
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
9. Wrike
IT týmy používají Wrike ke správě projektů vývoje softwaru, přidělování úkolů vývojářům, sledování pokroku a komunikaci se zainteresovanými stranami. Kromě toho nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, šablony a funkce pro vytváření reportů, které týmům pomáhají dosahovat lepších výsledků.
Jako nástroj pro správu IT úkolů je Wrike vhodný pro firmy všech velikostí, které hledají cloudové řešení pro správu projektů, které je snadno použitelné a nabízí řadu funkcí, které jsou dostatečně flexibilní pro řízení IT projektů.
Wrike je obzvláště užitečný pro IT týmy, které potřebují spravovat složité projekty zahrnující více zúčastněných stran, jako je vývoj softwaru, správa infrastruktury a kybernetická bezpečnost.
Nejlepší funkce Wrike
- Flexibilní a intuitivní rozhraní, které usnadňuje přijetí a používání
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, které odpovídají konkrétním obchodním potřebám
- Funkce pro spolupráci v reálném čase, které zvyšují produktivitu týmu
Omezení Wrike
Možná není tak vhodný pro složité úkoly správy IT.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Team: 9,80 $ za uživatele a měsíc
- Business: 24,80 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
- Pinnacle: Kontaktujte prodejní oddělení
Recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
10. xMatters
xMa t ters je software pro správu incidentů, který pomáhá firmám rychle řešit IT incidenty pomocí praktických nástrojů pro komunikaci a spolupráci v reálném čase. S xMatters mohou IT týmy rychle reagovat na incidenty a řešit je, čímž zvyšují spokojenost zákazníků.
Pokud dojde k výpadku kritického systému, xMatters automaticky upozorní příslušné IT pracovníky, v případě potřeby eskaluje problém a poskytuje aktuální informace o stavu incidentu v reálném čase. To pomáhá zajistit, že IT týmy mohou na incidenty rychle reagovat.
xMatters je nejvhodnější pro podniky, které potřebují spravovat systémy a služby kritické pro jejich činnost, například v oblasti financí, zdravotnictví nebo telekomunikací. Robustní komunikační funkce platformy, včetně hlasových, textových a mobilních push notifikací, pomáhají IT týmům zůstat v kontaktu a rychle reagovat na incidenty, bez ohledu na jejich umístění.
Nejlepší funkce xMatters
- Funkce pro komunikaci a spolupráci v reálném čase, které zkracují dobu reakce na incidenty
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro správu incidentů, které odpovídají konkrétním obchodním potřebám
- Užitečné integrace s dalšími nástroji pro správu IT
Nejlepší funkce xMatters – omezení
xMatters se zaměřuje hlavně na správu incidentů a komunikaci a nemusí nabízet stejný rozsah funkcí jako jiné platformy pro správu IT.
Ceny xMatters
- Zdarma
- Starter: 9 $ za uživatele za měsíc
- Cena: 39 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilé: Kontaktujte prodejní oddělení
Recenze xMatters
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Získejte více ze svého softwaru pro správu IT
Společnosti poskytující software, hardware nebo služby musí omezit dopady přerušení služeb na uživatelský komfort, aby nedošlo ke ztrátě zákazníků. Proto potřebujete nejlepší software pro správu IT, který je flexibilní a přizpůsobí se vašim potřebám.
Pokud chcete přizpůsobení, musíte vyzkoušet ClickUp. S více než 15 zobrazeními, stovkami integrací a více než tisíci dostupnými šablonami je zde řešení pro váš tým.