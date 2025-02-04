10 nejlepších interních firemních wiki softwarů v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je wiki software?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Wiki software podporuje vývoj a fungování interních nebo externích stránek, které slouží jako zdroj znalostí společnosti nebo dokumentace konkrétního tématu. To může zahrnovat také vytváření, aktualizaci, organizaci (nebo propojování hypertextovými odkazy) a navigaci obsahu v online wiki úložištích. " } }, { "@type": "Question", "name": "Co byste měli hledat ve wiki softwaru?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " " } } ] }
Ačkoli je Wikipedia nejznámější wiki na světě, ne všechny wiki jsou veřejné.
Sdílení znalostí a transparentní postupy v rámci organizací katapultovaly používání interních firemních wiki. Nyní je jakákoli wiki snadno vytvořitelným úložištěm informací ve formě webové stránky. A udržovat ji mohou všichni uživatelé.
Od obchodních týmů po IT týmy, všichni mohou publikovat obsah na konkrétních stránkách pomocí wiki softwaru. Mohou také komentovat tyto stránky a měnit obsah publikovaný ostatními.
Společnosti používají wiki jako jediný zdroj pravdivých informací o firemních postupech a politikách. Pomocí wiki softwarových nástrojů budují znalostní báze a spravují své dokumenty. Wiki však také používají k popisu týmových procesů, specifikaci požadavků na projekty a zaškolování nových zaměstnanců.
Ať už vás napadne jakékoli použití, znalosti v hlavách členů týmu jsou k ničemu, pokud je nepoužívají nebo nesdílejí. A software pro wiki repozitáře je dopravníkem pro šíření organizačních znalostí.
Wiki nástroje navíc usnadňují a urychlují vyhledávání relevantních informací. Tyto nástroje jsou vybaveny funkcemi vyhledávání, ověřování, správy přístupu a historie verzí, které umožňují organizovat znalosti v rámci celé společnosti. Čtěte dále a dozvíte se více o nejlepším wiki softwaru, o tom, co to je, o nejlepších funkcích pro správu projektů a o různých typech správy znalostí.
Co je wiki software?
Wiki software podporuje vývoj a fungování interních nebo externích stránek, které slouží jako zdroj znalostí společnosti nebo dokumentace konkrétního tématu. To může zahrnovat také vytváření, aktualizaci, organizaci (nebo propojování hypertextovými odkazy) a navigaci obsahu v online wiki úložištích.
Vytváření nebo aktualizace obsahu wiki je však společná práce, takže software pro wiki stránky podporuje spolupráci týmu. Členové týmu potřebují pouze webový prohlížeč s přístupovými oprávněními, aby mohli vytvářet nové stránky v rámci wiki a upravovat stávající stránky vytvořené ostatními členy.
Společnosti používají wiki software k vytváření interních wiki pro zaměstnance a externích wiki pro klienty nebo uživatele. Externí wiki může například obsahovat užitečné pokyny k produktům. Shrnuto, wiki nástroje vám umožňují centralizovat organizační nebo produktové znalosti.
HISTORIE WIKIS Wikis existují od 25. března 1995, kdy Howard G. „Ward“ Cunningham, americký programátor, zveřejnil první wiki na webových stránkách své poradenské firmy. Cunningham od roku 1994 programoval wiki software, který podporoval jeho wiki s názvem „WikiWikiWeb“.
10 nejlepších wiki softwarů, které můžete využít ve své organizaci
1. ClickUp – nejlepší pro firemní wiki
Samozřejmě začneme s nejlepším softwarem pro znalostní báze: ClickUp! Jedná se o komplexní platformu pro produktivitu, která obsahuje vše, co týmy potřebují k implementaci a správě wiki.
Jistě, je to řešení pro vše, co souvisí s řízením projektů a produktivitou, a navíc obsahuje integrovaný wiki software – ClickUp Docs. Ale věc se má tak: ClickUp je vynikající, pokud jsou vaše projekty a pracovní postupy náročné na dokumentaci.
Vytvářejte v ClickUp tabule a dokumenty a propojujte s nimi úkoly projektu. Poté všechny tyto znalosti uspořádejte a spolupracujte na nich, ať už v reálném čase, nebo ne. SOP, poznámky z jednání, briefingy a specifikace požadavků – na tom všem můžete pracovat s ClickUp Docs.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dokumenty v kontextu Připojte dokumenty k projektům a úkolům, ke kterým se vztahují, a přistupujte k nim přímo z projektu nebo úkolu.
- Vztahy mezi dokumenty: Odkaz na dokument nebo úkol z jiného dokumentu.
- Vnořené stránky v dokumentech: Chcete-li uspořádat svůj obsah, rozdělte dokumenty na podstránky vnořené do nadřazeného dokumentu.
- Archivované dokumenty: Místo mazání dokumentů je archivujte. Platforma tyto dokumenty skryje, ale uchová je, abyste je mohli později v případě potřeby najít.
- Formátování bohatého textu: Když jsou dokumenty dlouhé, je velmi efektivní je organizovat pomocí přepínacích seznamů, barevných pozadí a sloupců.
- Přizpůsobená přístupová práva: Chraňte své dokumenty před nechtěnými úpravami ze strany konkrétních uživatelů.
- Editace v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem na obsahu v reálném čase a označujte členy v komentářích.
- Kategorie dokumentů: Označte dokumenty kategoriemi, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno najít.
- Šablony: Uložte často používané dokumenty jako šablony pro pozdější použití. (Podívejte se na tyto šablony shrnutí!)
- Vytváření úkolů: Převádějte komentáře na úkoly a přiřazujte je členům svého týmu.
- Podpora Markdown: Klávesové zkratky a příkazy se lomítkem formátují obsah pomocí jazyka Markdown.
- Formátování bloků kódu: Zlepšete čitelnost kódu ve své dokumentaci pomocí zvýraznění syntaxe.
Šablony wiki jsou skvělým zdrojem pro rozjezd vašeho znalostního centra. Abyste zajistili trvalý úspěch informací vašeho týmu na wiki, vytvořte si pevný základ pomocí šablony ClickUp Wiki. Použijte tuto šablonu jako rychlý startovací průvodce, aby byl váš tým připraven s dobře zdokumentovaným informačním centrem.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí tolik možností přizpůsobení, že se zpočátku můžete cítit trochu zahlceni.
- V mobilní aplikaci (zatím) nenajdete všechny zobrazení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Confluence – nejlepší pro týmovou spolupráci
Wiki Confluence poskytují týmům pracovní prostory pro sdílení znalostí a mají za cíl podporovat spolupráci v oblasti těchto znalostí. Pracovní prostory jsou vhodné pro týmy a projekty jakékoli velikosti a typu.
Confluence je vhodný nejen pro projekty s vysokými nároky na přesnost, ale také pro týmy, které hledají způsob, jak zvýšit transparentnost informací.
Porovnejte Notion vs. Confluence , Confluence vs. Teams a Confluence vs. Google Docs!
Nejlepší funkce Confluence
- Strom stránek: Hierarchická struktura prostorů a stránek usnadňuje a urychluje vyhledávání obsahu.
- Integrace s Jira: Propojte úkoly Jira se stránkami Confluence. Navíc můžete přidat roadmapy Jira na stránky Confluence a nechat je aktualizovat v reálném čase pomocí makra Jira Roadmap.
- Integrace s Trello: Vložte karty a tabule Trello do stránek Confluence a spravujte je v reálném čase stejně jako v Trello. Naopak, připojte stránky Confluence ke kartám Trello, abyste mohli kontrolovat změny stránek a komentáře v kontextu úkolů.
- Editace v reálném čase: Spolupracujte s členy týmu na úpravách stránek v reálném čase.
- Oznámení: Označte členy týmu nebo celé týmy a přiřaďte jim úkoly.
- Personalizovaný feed: Confluence přizpůsobuje domovskou stránku každého uživatele tak, aby zobrazovala prostory, které nedávno navštívil, jeho rozpracované stránky a aktivitu na stránkách.
- Blogy: Vytvářejte blogy a publikujte blogové příspěvky v Confluence.
- Štítky: Použijte štítky na stránky a přílohy, abyste urychlili vyhledávání potřebného obsahu a našli související obsah.
Omezení Confluence
- Úroveň detailů v chybových hlášeních někdy nedosahuje očekávání uživatelů.
- Výsledky textového vyhledávání dokumentů by mohly být přesnější.
- Někteří uživatelé hlásili potíže s vkládáním obsahu ze stránek Confluence do softwaru třetích stran.
Ceny Confluence
- Zdarma: pro deset uživatelů (pouze měsíční předplatné)
- Standard: 5,75 $ za uživatele (odhad)
- Premium: 11 $ za uživatele (odhad)
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Najděte nejlepší alternativy Confluence, o kterých byste měli vědět, v našem průvodci!
3. Zoho Learn – nejlepší pro strukturované znalosti
Zoho Wiki je wiki software od společnosti Zoho, který slouží k vytváření znalostních úložišť pro týmy. Musíme vás však upozornit, že funkce Zoho Wiki patří k širší platformě – Zoho Learn, systému pro správu výuky. Ale když se nad tím zamyslíte, znalostní báze není nic jiného než úložiště výukových materiálů, takže toto propojení dává smysl.
Nejlepší funkce Zoho Learn
- Příručky a kapitoly: Strukturovejte informace do příruček složených z více článků souvisejících s daným tématem. A pokud je téma dostatečně komplexní, seskupte články do kapitol v rámci příručky.
- Vyhrazené prostory: Uspořádejte články a manuály v prostorech vyhrazených pro konkrétní oddělení nebo týmy.
- Spolupracující wiki editor: Členové týmu s přístupovými právy na úrovni přispěvatele společně upravují články v reálném čase.
- Vlastní šablony: Ukládejte články jako šablony, které můžete znovu použít jako výchozí bod pro další články.
Omezení Zoho Learn
- Není integrován se Zoho Desk, online softwarovým řešením Zoho pro zákaznický servis a helpdesk, kde někteří klienti Zoho uchovávají znalosti o zákaznících.
- Chybí mu komplexnější úložiště šablon.
- Tento nástroj nepodporuje přiřazení více uživatelů k jednotlivým prostorům.
Ceny Zoho Learn
- Zdarma:
- Express: 1 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 3 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Learn
- G2: 4,3/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
4. Helpjuice – nejlepší pro zákaznický servis
Helpjuice je wiki software, který se profiluje jako optimalizovaný pro oblast zákaznických služeb. Tvrdí, že jejich nástroj pomáhá firmám škálovat jejich zákaznické služby prostřednictvím znalostních bází dvěma způsoby.
Zákazníci si tyto huby kontrolují sami, místo aby kontaktovali týmy technické podpory. A tyto týmy se spoléhají na interní huby, aby poskytovaly nejlepší zákaznický servis.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Přizpůsobené vyhledávání: Helpjuice vyvinul od základu vyhledávač přizpůsobený způsobu, jakým uživatelé vyhledávají v znalostních bázích.
- Lokální znalostní báze: Helpjuice navrhlo různé témata na míru a ručně přizpůsobilo znalostní báze každého klienta.
- Komplexní analytika: Získejte praktické informace z Helpjuice Analytics, například kolik uživatelů čte každý článek, kdo jsou, jaké články by měly být zařazeny do centra a které články je třeba vylepšit.
- Optimalizace pro vyhledávače: Díky vysokému hodnocení na Googlu se uživatelé dostanou na stránky Helpjuice tím, že na Googlu vyhledají informace, které hledají.
- Podpora více jazyků: Umožněte zákaznický servis po celém světě díky znalostním databázím v několika jazycích. Automaticky překládejte obsah na Helpjuice pomocí strojového učení a Google Translate.
- Spolupráce v reálném čase: Komentujte články a odpovídat přispěvatelům článků živě.
Omezení Helpjuice
- Správa kategorií článků vyžaduje čas, než se s ní seznámíte.
- Naučit se rozumět některým šablonám článků je trochu náročné.
- Administrační rozhraní by mohlo být vylepšeno vizuálním designem.
Ceny Helpjuice
- Starter: 120 $ měsíčně (až 4 uživatelé)
- Run-Up: 200 $ za měsíc (až 16 uživatelů)
- Premium Limited: 289 $ měsíčně (až 60 uživatelů)
- Premium Unlimited: 499 $ měsíčně (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,3/5 (16 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (92 recenzí)
Podívejte se na tyto šablony newsletterů!
5. Slab – nejlepší pro vizuální formátování
Slab se prezentuje jako podnikový wiki software vhodný pro technické i netechnické týmy. Je ideální pro společnosti s více týmy, které potřebují vizuální wiki a formátovací funkce.
Nejlepší funkce Slab
- Vizuální design: Slab sází na nabídku obsahu s vysokou vizuální přitažlivostí, což snižuje potřebu rozsáhlého formátování.
- Témata: Jejich wiki organizují obsah podle témat, což usnadňuje procházení a objevování znalostí.
- Sjednocené vyhledávání: Uživatelé, kteří hledají informace na wiki Slab, získají výsledky napříč Slabem a všemi nástroji, které jsou s ním integrovány.
Omezení Slabu
- Hierarchie projektů a příspěvků je pro začátečníky nejasná.
- Křížové odkazy na konkrétní nadpisy v příspěvcích jsou z hlediska interaktivního designu poněkud složité.
- Přecházení mezi různými tématy je někdy náročné.
Ceny Slab
- Zdarma: 0 $
- Startup: 6,67 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12,5 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Slab
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (39 recenzí)
6. GitBook – nejlepší pro dokumentaci vývojářů
Společnost GitBook vyvinula Public Docs, wiki software určený k publikování technických znalostí. Public Docs je speciálně navržen jako dokumentační platforma a je vhodný pro sdílení produktové dokumentace a budování interních znalostních bází a API.
Nejlepší funkce GitBook
- Žádosti o změnu: Sledujte změny na každé stránce, porovnávejte verze, slučujte a vracejte změny.
- Bezpečné ověřování: Zákazníci a partneři mohou bezpečně prohlížet dokumentaci prostřednictvím několika ověřovacích platforem a jednotného přihlášení.
- Podpora dokumentace pro vývojáře. Do své dokumentace zahrňte bloky kódu, videa a živá sandboxová prostředí.
- Komentáře a diskuze: Zanechte komentáře přímo na stránkách a přeměňte je na diskuzní vlákna.
- Oznámení: Oznámení v aplikaci a e-mailem o novém obsahu, důležitých změnách obsahu nebo změnách viditelnosti dokumentů.
- Git Sync: Dokumentace pro vývojáře synchronizovaná s odpovídajícími kódovými základnami.
Omezení GitBook
- Platforma neumožňuje uživatelům přílišné přizpůsobení.
- Funkce exportu vyžaduje určité vylepšení, pokud jde o formátování.
- GitBook neposkytuje onboardovací zážitek a dokumentaci přizpůsobenou začátečníkům a uživatelům, kteří nejsou obeznámeni s Git.
Ceny GitBook
- Osobní: 0 $
- Plus: 6,7 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 12,5 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze GitBook
- G2: 4,7/5 (81 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (15 recenzí)
7. Notion – nejlepší pro všestranné uživatele
Notion Wiki se nezaměřují na konkrétní odvětví nebo typ dokumentace. Místo toho se přizpůsobují různým typům znalostních bází, jako jsou informační stránky společnosti a úložiště pro pokyny týkající se značky, technické týmy a zaškolování zaměstnanců.
Nejlepší funkce Notion
- Všestrannost: Splňuje požadavky týmů zabývajících se tvorbou obsahu s vysokým tempem produkce, velkých projektů a personálních oddělení, která potřebují centralizovat své školicí materiály.
- Synchronizované bloky: Automatické aktualizace obsahu se mění ve všech prostorech.
- Integrace: Slack, Figma, Jira a další
Omezení Notion
- Někdy jsou oznámení nepřesná.
- Nastavení opakovaných připomenutí pro dílčí úkoly je trochu náročné.
- Nepodporuje opakující se úkoly a postrádá funkce zaměřené na úkoly.
Ceny Notion
- Zdarma: 0 $
- Plus: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 15 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
Hledáte alternativy k Notion? Podívejte se na náš podrobný průvodce!
8. Document360 – nejlepší pro rostoucí společnosti
Document360 je podnikový wiki software pro vytváření znalostních bází pro zákazníky a zaměstnance rostoucích společností. Tyto znalostní báze mohou obsahovat cokoli od online uživatelských příruček, tutoriálů a poznámek k vydání až po stránky s často kladenými dotazy, příručky pro zaměstnance a příručky pro prodej nebo marketing.
Nejlepší funkce Document360
- Knowledge Base Assistant: Widget, který lze vložit do produktů SaaS nebo webových stránek, zobrazuje znalostní báze Document360.
- Portál znalostní báze: Umožňuje autorům a editorům obsahu spolupracovat ve stejném prostředí.
- Integrace a rozšíření: Propojte se s helpdesky, chatboty, překladatelskými nástroji, analytickým softwarem a systémy pro týmovou spolupráci.
- Platform API: API poskytuje přístup pro čtení a zápis do znalostních bází.
Omezení Document360
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Uživatelé hlásili, že software je někdy pomalý při úpravách nebo ukládání článků.
Ceny Document360
- Standard: 149 $ za projekt za měsíc
- Profesionální: 299 $ za projekt za měsíc
- Podnikání: 399 $ za projekt za měsíc
- Enterprise: 599 $ za projekt za měsíc
- Enterprise Plus: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (325 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (157 recenzí)
9. Nuclino – nejlepší pro jednoduché pokyny
Nuclino je wiki software zaměřený na jednoduchost. Je přehledný a přehledný, ale zároveň dostatečně komplexní, aby zahrnoval funkce pro správu projektů.
Nejlepší funkce Nuclino
- Podpora Markdown: Formátujte obsah pomocí klávesových příkazů Markdown.
- Automatické ukládání: Automaticky ukládá změny a synchronizuje obsah mezi zařízeními.
- Více zobrazení: Zobrazuje znalosti a dokumenty uspořádané v zobrazeních, jako jsou seznamy nebo grafy.
- Export: Ukládejte obsah v různých formátech, jako jsou PDF, Word a Markdown.
Omezení Nuclino
- Někteří uživatelé Nuclino tento nástroj nedoporučují pro velké wiki.
- Nelze jej integrovat s jiným softwarem pro správu projektů než Jira.
- Domovské stránky sbírek by mohly být editovatelné.
Ceny Nuclino
- Zdarma: 0 $
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (49 recenzí)
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších alternativ a konkurentů Nuclina
10. Google Drive – nejlepší pro uživatele Google Workspace
Možná jste o Google Drive nikdy takto neuvažovali, ale můžete jej použít k vytváření znalostních bází. Ve skutečnosti mnoho společností používá Google Drive jako svůj wiki software, aby všichni zaměstnanci měli stejné informace.
Nejlepší funkce Google
- Zabezpečení: Integrovaná ochrana proti malwaru, ransomwaru a spamu. Poskytuje také šifrovaný přístup k souborům a skenuje dokumenty na přítomnost malwaru, ransomwaru, spamu a phishingu.
- Integrace: Propojení s dalšími produkty Google, jako jsou Tabulky, Dokumenty a Prezentace
- Podpora více typů souborů: Upravujte soubory PDF a exportujte dokumenty do různých formátů, například PDF.
- Vyhledávání Google: Vyhledávací technologie, na kterou se spoléháte v Google, je integrována do Disku.
Omezení Google
- Pro komplexní obsah je lepší pracovat na stolním počítači než na mobilním zařízení, zejména pokud jde o nejlepší wiki software.
- Neexistuje žádné end-to-end šifrování, což znamená, že Google má přístup k informacím uloženým v Drive.
Ceny Google
- Pro osobní použití: 0 $
- Business Standard: 12 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Google
- Capterra: 4,8/5 (více než 26 000 recenzí)
Typy wiki softwaru
Software pro wiki stránky klasifikujeme podle tří kritérií: kdo má přístup k wiki, které podporují, účel těchto wiki a kdo software pro wiki spravuje. A toto jsou typy:
Veřejné nebo soukromé wiki
Veřejné wiki nástroje podporují veřejné wiki, zatímco soukromé wiki nástroje podporují soukromé wiki. Rozdíl mezi veřejnými a soukromými wiki spočívá v tom, jak k nim uživatelé přistupují a kdo jsou tito uživatelé.
Veřejné wiki, jako je například Wikipedia, jsou přístupné komukoli online. Na druhou stranu, soukromé wiki, neboli interní wiki, jsou přístupné pouze omezenému počtu osob prostřednictvím autentizace.
Společnosti používají soukromé wiki k sdílení znalostí mezi svými zaměstnanci. Společnost však může také používat veřejné wiki k sdělování informací o produktech uživatelům a informací o projektech klientům.
Osobní nebo firemní wiki
Podobně jako veřejný a soukromý wiki software, osobní a firemní wiki nástroje podporují osobní nebo firemní wiki. Firemní wiki mohou sloužit obchodním účelům a patřit organizaci, ale wiki může sloužit rekreačním účelům a patřit jednotlivci.
Wiki hostované v cloudu nebo na vlastním serveru
Pokud si vyberete wiki software s vlastním hostováním, musíte jej nainstalovat na své servery. Musíte také sestavit specializovaný tým IT profesionálů, který se bude starat o jeho údržbu. Členové týmu musí být schopni přizpůsobovat a dále vyvíjet open-source wiki software, což je nákladné.
Hostingové společnosti však poskytují wiki software hostovaný v cloudu, což je software jako služba. Poskytovatelé hostingu zajišťují bezpečnost informací, které uchováváte na svém wiki webu hostovaném v cloudu. Tento software také pravidelně udržují, aktualizují a vyvíjejí nové funkce nebo vylepšují ty stávající.
Příklady obsahu na vlastním wiki softwaru
A protože self-hosted wiki software je online, členové týmu, klienti nebo uživatelé mají přístup k wiki platformě kdykoli a odkudkoli. Firemní wiki nebo wiki engine obvykle zahrnuje:
- Informace o společnosti: Prohlášení o poslání, vizi a hodnotách
- Organizační schéma : Struktura společnosti, rozdělení oddělení a seznamy zaměstnanců
- Zaměstnanecké příručky : Firemní politiky, benefity, pravidla a podmínky
- Pokyny pro značku : Tón, loga, barevné palety a tiskové materiály
- Údaje z odvětví: Analýza konkurence a průzkumy nebo zprávy z odvětví
- Interní obsah: Osvědčené postupy, průvodce, prodejní listy a návody k produktům
Co byste měli hledat ve wiki softwaru?
Již jsme zmínili několik funkcí wiki, ale které z nich by měla vaše firma používat? Wiki musí být přizpůsobeny vaší organizaci a musí být přehledné pro všechny, zejména pro uživatele bez technických znalostí. Zde je několik funkcí, které je třeba zvážit:
- Vyhledávací funkce: Nejlepší wiki software umožňuje vašemu týmu, klientům nebo uživatelům rychle vyhledat a najít přesně ty informace, které potřebují. Firemní wiki musí mít přesnou vyhledávací funkci a záměr.
- Navigace: Organizované hierarchie obsahu jsou nezbytné pro uživatele, aby mohli prozkoumávat obsah ve vašem wiki softwaru a prostřednictvím věcí, jako jsou wiki repozitáře pro obousměrné propojení.
- Spolupráce: Vytváření, úpravy a neustálá aktualizace obsahu jsou pro wiki software nezbytností. Formátování, přidávání obsahu a vkládání obrázků, odkazů nebo kódu by mělo být jednoduché.
- Historie verzí: Nejlepší wiki nástroje sledují všechny změny na vašich wiki stránkách, aby zajistily odpovědnost, což je pro open-source wiki software zásadní. Také vám umožňují bezpečně se vrátit k předchozím verzím.
- Ověřování a správa přístupu: Vaše wiki řešení nemusí být veřejná wiki a může obsahovat soukromé informace společnosti. Nebo může být kombinací obou, takže v každém případě potřebujete nástroj, který zajistí, že citlivý obsah zůstane uzamčen.
- Integrace: Integrace třetích stran mezi vaším wiki softwarem a jinými aplikacemi pomáhá propojit data a analytiku s vašimi stránkami.
- Uživatelská dokumentace a podpora: Pokud potřebujete hostovat centrum nápovědy, vaše wiki řešení by mělo být schopné fungovat jako centralizovaný prostor pro vaše uživatele a váš obsah.
- Šablony a přizpůsobení: Pokud je pro vás návrh wiki od základů náročný a dokonce odrazující, hledejte wiki nástroje s integrovanými šablonami.
Který wiki software je pro váš tým nejvhodnější?
Výběr nejlepších wiki softwarových nástrojů není žádná maličkost. Pro pokročilejší a sofistikovanější uživatelské prostředí a znalostní centrum potřebujete komplexní wiki software.
Je rozumné vybrat si wiki software, který uživatelům umožní snadno vytvářet a upravovat stránky, a to i v případě velkých a složitých projektů. Právě v tom je ClickUp klíčový!
Díky výkonným funkcím, jako je správa verzí, řízení přístupu a vyhledávací funkce, mohou uživatelé efektivně spravovat a procházet obrovské množství informací v ClickUp Docs.
ClickUp je navíc skvělou volbou mezi wiki softwary, protože nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení, díky nimž si uživatelé mohou platformu přizpůsobit svým konkrétním potřebám a preferencím.
Chcete vidět, jak ClickUp funguje jako vaše wiki? Vytvořte si ještě dnes svůj bezplatný pracovní prostor!