Co jsou obousměrné odkazy?

Je čas využít naši metaforickou Encyklopedii uložených informací za uplynulá léta k vylepšení našich nápadů tím, že je dostaneme z hlavy a zapíšeme je. Velká část našeho úspěchu závisí na obnovení uchovaných znalostí a dovednostech v oblasti time managementu, abychom dosáhli svého nejvyššího potenciálu – v práci i v životě!
Seznamte se s novým konceptem pořizování poznámek: obousměrné propojování.
Obousměrné propojení poskytuje cestu zpět na stránku, kde jste vložili odkaz, a vytváří tak databázi propojených informací – druhý mozek. 🧠💡
Pokud jste fanouškem celoživotního učení, systémů produktivity, které vám ušetří čas, nebo obojího, pak je tento článek právě pro vás!
Jak používat obousměrné odkazy
Abychom pochopili hodnotu obousměrného propojení, vysvětlíme si jeho předchůdce: jednosměrné propojení.
Jednosměrný odkaz je v podstatě každá webová stránka na internetu, což znamená, že existuje lineární hypertextový odkaz z jedné stránky na druhou, směřující v jednom novém směru.
Obousměrný odkaz vytváří zpětný odkaz, který vás vrátí na místo na stránce, na které jste odkazovali. Brána k procházení vpřed nebo vzad.
Obousměrné odkazy mohou být jednotlivá slova nebo fráze z libovolného místa na vaší stránce. Dodávají vašim poznámkám strukturu tím, že nahrazují nekonečné posouvání, když začnete postupně přidávat vrstvy konceptů. Obousměrné odkazy může použít kdokoli k:
- Procházejte zpětné odkazy a najděte související informace, aniž byste museli otevírat nová okna prohlížeče.
- Organicky vytvořte osobní znalostní wiki.
- Propojte odkazy z více zdrojů, abyste propojili časové osy, události, nápady a další.
Jakmile začnete používat obousměrné odkazy k propojení souborů a poznámek v rámci jedné aplikace pro pořizování poznámek, zvýšíte svou produktivitu a už se nikdy nebudete ohlížet zpět!
👉 Zde je seznam zdrojů aplikací pro pořizování poznámek:
Příklady použití obousměrných odkazů
Podívejme se na několik způsobů, jak můžete obousměrné odkazy využít ve své práci i osobních aktivitách! 🤓
Obousměrné propojení pro osobní aktivity
🏠
Domů Projekt Výzkum
Každý, kdo se zajímá o „domácí triky“, ví, že jedna věc může být použita nebo upravena pro více účelů. Propojte tedy svá videa na YouTube, stránky o zlepšování domácnosti a další pomocí obousměrných odkazů, abyste si uložili nápady pro budoucí potřeby... a možná vymysleli nové produkty!
📚
Školní kurzy
Propojte své hodiny historie a jazyků a vytvořte si časovou osu událostí a osobností světa. Nebo rozšířte své online studijní materiály propojením souvisejících témat, abyste je měli po ruce. Podívejte se na tohoto průvodce projektovým managementem pro studenty!
👥
Osobní CRM (správa vztahů s kontakty)
Osobní CRM je skvělou alternativou a vylepšením bullet journalingu. Spravujte své vztahy zaznamenáváním interakcí a výletů s rodinou a přáteli, připomínejte si, co chcete sdílet s ostatními, a ukládejte doporučené položky.
Obousměrné propojení pro pracovní činnosti
🌐
Interní firemní wiki
Firemní wiki slouží jako jediný zdroj pravdivých informací pro přidávání a správu obsahu v celé organizaci. Díky obousměrným odkazům lze projekty na vysoké úrovni propojit se standardními operačními postupy, úkoly, zadáními a dalšími informacemi, čímž se nahradí přeplněné e-mailové řetězce.
🏆
OKR (cíle a klíčové výsledky)
Ve většině organizací se sdílení OKR omezuje na zaslání schválených OKR e-mailem. Poté uplynou měsíce a zaměstnanci prohledávají tisíce e-mailů, aby je znovu našli. OKR však mohou být součástí denních a týdenních rutin díky obousměrným odkazům. Propojením úkolů a OKR mohou zaměstnanci vidět, jak každý přispívá ke společným cílům, a soustředit se na nejdůležitější práci.
📁
Správa úkolů
Pokud jste správcem zápisů z jednání, víte, že ve vašem Google Drive je celá složka jednotlivých dokumentů, které volají po úklidu. Použijte obousměrné odkazy k propojení dokumentů v jednom okně, aby všechny údaje, které jste shromáždili na předchozích jednáních, byly přístupné z jednoho místa.
Změňte způsob, jakým přemýšlíte, čtete a píšete, pomocí obousměrných odkazů v ClickUp.
Jste to právě vy?
🙋♀️ Utratili jste peníze za předplatné aplikací pro pořizování poznámek, které nakonec po několika týdnech přestaly být využívány.
🙋♀️ Váš pracovní postup se vyvíjí a cítíte se omezeni ve své současné aplikaci pro pořizování poznámek.
🙋♀️ Chcete mít možnost psát poznámky kdykoli, kdekoli a ze všech svých zařízení.
My jsme si tím prošli a chceme, abyste věděli, že to tak být nemusí! Obousměrné odkazy změní způsob, jakým konzumujete a zaznamenáváte obsah, takže potřebujete ten nejlepší dostupný software, abyste měli své poznámky v bezpečném a produktivním prostoru. Tím softwarem je ClickUp. ✨
ClickUp je špičková platforma pro produktivitu, která lidem poskytuje flexibilní prostor pro pořizování poznámek, znovuobjevování informací a sjednocení veškeré práce v jednom nástroji. Navíc můžete využít koncept obousměrného propojení s aplikací Relationships ClickApp – novou sadou výkonných funkcí pro propojování úkolů, dokumentů a čehokoli jiného v ClickUp!
Kde mohu zobrazit vztahy a zpětné odkazy v ClickUp Docs?
Veškerý související obsah a odkazy pro aktuální stránku nebo celý dokument můžete zobrazit v části Vztahy a zpětné odkazy v pravém postranním panelu.
1️⃣ Vyhledávací lišta
Najděte obsah a úkoly související s konkrétní stránkou nebo dokumentem zadáním do vyhledávacího pole.
2️⃣ Odkazy na stránky
Propojte stránky a dokumenty s jinými stránkami, dokumenty nebo úkoly ve vašem pracovním prostoru. Odkazy na stránky jsou skvělé pro vytváření vztahů mezi obsahem a prací, aniž by se na tyto vztahy odkazovalo v samotném obsahu.
3️⃣ Zpětné odkazy
ClickUp automaticky vytváří zpětné odkazy, aby sledoval související obsah, když zmíníte nebo zkopírujete a vložíte odkazy na úkoly a dokumenty.
4️⃣ Externí odkazy
Odkazy na webové stránky mimo ClickUp se zobrazují společně v nabídce Vztahy v pravém postranním panelu.
Mohu odstranit vztah?
Samozřejmě! Můžete propojit a odpojit jakýkoli vztah z úkolu, dokumentu nebo seznamu.
Mohu vytvořit vztahy mezi úkoly ClickUp a dokumenty ClickUp?
Samozřejmě! Proč se omezovat na ClickUp Docs? 😉
Pokud jste někdy byli na poslední chvíli zapojeni do velkého projektu, chápete, jak časově náročné je získat informace, které potřebujete, abyste se dostali do tempa. Vztahy spojené s úkolem, který si prohlížíte, vám umožňují bez stresu proniknout do jednotlivých vrstev projektu a získat aktuální informace o jeho stavu.
Poznámka o síťovém myšlení vs. archivačních systémech
Skvělé nápady můžeme odhalit tím, že zpřístupníme znalosti sobě i ostatním lidem. Problémem systémů ukládání dat je, že shromažďujeme všechny tyto skvělé informace, ukládáme je a pak na ně zapomínáme, dokud je znovu nepotřebujeme.
Síťové myšlení je vylepšením systému ukládání dat. Jedná se o databázi ve stylu wiki, která umožňuje jediným kliknutím vyvolat vrstvy souvisejících informací. V dlouhodobém horizontu si tím prospějete a zapamatujete si mnohem více informací než pouhým memorováním a ukládáním záložek.
Vytvořte si bezplatný účet a vyzkoušejte ClickUp Docs, až se příště pustíte do výzkumu svého dalšího nápadu. Pocity nejistoty a tvůrčí blokáž nejsou pro vás a ClickUp žádnou překážkou! 💪