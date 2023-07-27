Confluence vs. Teams: Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Produktivita je v pracovním světě vše. Ale mezi e-maily, chaty a schůzkami je těžké zvládnout vše, co od vás pracoviště vyžaduje.
Místo toho, abyste se utápěli v e-mailech a tabulkách, které vám zabírají spoustu času, využijte chytré nástroje pro týmovou spolupráci, abyste stihli více za méně času. Tyto nástroje spravují komunikaci, pracovní zátěž, strategie a další aspekty vašeho týmu. ⚒️
Pokud hledáte nástroj pro spolupráci, pravděpodobně jste narazili na Atlassian Confluence a Microsoft Teams. Která z těchto možností je ale nejlepší?
Nebojte se – prozkoumali jsme obě platformy, abychom vám pomohli vybrat tu nejlepší možnost.
V tomto průvodci porovnáme Confluence a Teams, vysvětlíme, v čem je každý z těchto nástrojů nejlepší, a představíme vám třetí, ne tak tajnou možnost, která Confluence i Teams hravě předčí. 🤩
Co je Confluence?
Atlassian Confluence je výsledkem kombinace nástroje pro spolupráci na projektech a platformy pro správu znalostí.
Správa znalostí funguje jako interní wiki software, který vytěží všechny znalosti vaší instituce z e-mailových schránek vašeho týmu a převede je do strukturované dokumentace.
Pokud například Steve pracuje ve společnosti 25 let a odejde, můžete se ocitnout v úzkých, protože má velké znalosti. Musíte jeho znalosti převést do Confluence. Platforma zaznamenává znalosti a umožňuje je sdílet, takže k nim má přístup každý člen týmu. 🧠
Pokud jde o spolupráci, Confluence spojuje týmy, aby mohly spolupracovat na čemkoli a kdekoli. Zanechávejte komentáře, zmiňujte členy týmu a dokonce spolupracujte na úpravách v reálném čase.
Funkce Confluence
Nejlepší na Atlassian Confluence je, že jeho funkce jsou vhodné jak pro osobní, tak pro vzdálené týmy. Po vyzkoušení platformy se domníváme, že tyto funkce jsou pro zaneprázdněné profesionály nejzajímavější. 🙌
1. Správa znalostí
Izolované informace nejsou využitelné. Confluence organizuje všechny vaše informace na jednom místě. Kombinuje projektové plány, aktualizace stavu a informační kontext v jediném úložišti.
Místo přepínání mezi různými platformami a hledání SOP a manuálů máte vše na dosah ruky v Confluence.
Confluence obsahuje robustní znalostní bázi. Díky pokročilým funkcím vyhledávání a štítkům je velmi snadné najít potřebné informace.
Oprávnění jsou funkcí, která je k dispozici pouze v prémiových tarifech, ale umožňuje vám nastavit více úrovní přístupu, aby citlivé informace zůstaly přísně tajné.
Pokud jste manažer, podívejte se do analytiky Confluence, kde najdete statistiky úkolů, pracovní zátěže a znalostní báze vašeho týmu. Pokud jste si dali práci s vytvořením SOP, podívejte se do analytiky, zda si jej lidé skutečně čtou.
Díky hierarchii obsahu Confluence je také snadné porozumět informacím v systému – není třeba žádné školení. Pokud však někdy narazíte na problém, zaregistrujte se do Atlassian University.
Tento bezplatný zdroj je ideální jak pro administrátory, tak pro běžné uživatele. Jedná se o vzdělávací platformu na vyžádání, která vás naučí, jak z Confluence vytěžit maximum.
K dispozici je také spousta možností podpory, od komunitních fór přes znalostní databázi až po zákaznickou podporu.
2. Integrace
Na trhu Atlassian je k dispozici více než 3 000 integrací, díky nimž je snadné spojit všechny vaše systémy do jednoho dashboardu.
Zde je několik našich oblíbených integrací Confluence:
- Jira
- Trello
- Slack
- Figma
- Dropbox
- Confluence Cloud
- Google Drive
Zajímavostí je, že Confluence nabízí také integraci s Microsoft Teams.
3. Stránky
Stránky Confluence fungují podobně jako Google Docs. Na stránce váš tým vytváří obsah a spolupracuje v reálném čase. Stejně jako Google Docs i stránky obsahují historii verzí a sledování změn, takže se můžete kdykoli vrátit a obnovit předchozí verzi, pokud chcete.
Stránky umožňují vkládat běžné textové komentáře, ale pokud chcete trochu oživit, přidejte pár zábavných GIFů nebo emodži. Můžete také označit svůj tým, abyste upoutali jeho pozornost na určité části stránky. ✨
Potřebujete naplánovat schůzku? Confluence je integrován s týmovými kalendáři, takže máte přehled o dostupnosti všech členů na jednom místě. Neobsahuje však nativní funkci pro videohovory jako aplikace Microsoft Teams, takže budete muset svůj video software integrovat s Confluence.
P. S. Confluence má také mobilní aplikace pro iPhone a Android, které umožňují spolupráci na cestách.
4. Bílé tabule
Funkce whiteboardů v Confluence je ideální pro vzdálené týmy. Tato digitální verze whiteboardu je perfektní pro brainstorming a vizualizaci skvělých nápadů vašeho týmu. 💡
Tabule Confluence obsahují virtuální poznámkové lístky, jako běžné tabule, ale také hlasovací ankety a časovače. Pomocí funkce inteligentních odkazů můžete vložit obsah z jiných stránek nebo webů a přidat tak další kontext.
P. S. Pokud se zabýváte vývojem softwaru, whiteboardy Confluence lze několika kliknutími převést do Jira.
5. Šablony
Chcete ušetřit ještě více času? Confluence obsahuje omezený počet šablon stránek. Tyto šablony můžete použít pro strategické plánování, komunikační plány nebo dokonce e-mailové kampaně.
Tyto šablony obsahují tabulky, formátování, obrázky a dokonce i kód. Berte tyto šablony jako užitečný výchozí bod a přizpůsobte je podle svých představ.
Členové komunity Confluence zasílají šablony, takže jejich počet se bude pravděpodobně časem zvyšovat – mějte oči na stopkách! 👀
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,75 $/měsíc pro 1 až 100 uživatelů
- Premium: 11 $/měsíc pro 1 až 100 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Teams?
Microsoft Teams je platforma pro spolupráci od společnosti Microsoft, která si během pandemie skutečně vydobyla své místo.
Teams je čistě online nástroj pro spolupráci, zatímco Confluence je také platforma pro sdílení znalostí. Microsoft Teams nemusí být nutně tak bohatý na funkce jako Confluence, ale stále je to dobrá volba, zejména pokud má váš tým mnoho schůzek.
MS Teams umožňuje sdílení a úpravy souborů v reálném čase. Spolupracujte s lidmi uvnitř i vně vaší společnosti a vytvářejte sdílené kanály s různými členy projektového týmu.
Teams funguje výhradně v cloudu, což vám umožňuje sdílet soubory a spolupracovat odkudkoli. Je vybaven integrovanou správou přístupu, takže máte úplnou kontrolu nad tím, kdo co vidí.
Na Teams je skvělé, že můžete spolupracovat v rámci dokumentu, kanálu Teams, schůzky nebo chatu. Stačí vzít odkaz na svůj dokument a vložit ho tam, kde na něm chcete pracovat. Skvělé, že? 🤩
Funkce Teams
Při porovnávání Confluence a Teams je důležité si uvědomit, že tyto dvě platformy mají odlišné účely. Funkce Microsoft Teams jsou více zaměřeny na komunikaci a spolupráci než na správu znalostí. Zde jsou naše oblíbené funkce Teams.
1. Meet
Na rozdíl od Confluence můžete v Teams pořádat týmové schůzky až pro 1 000 účastníků. Jelikož se jedná o produkt společnosti Microsoft, můžete schůzky vylepšit pomocí dalších nástrojů Microsoft, jako jsou PowerPoint Live nebo Microsoft Whiteboard.
Máte dost psaní poznámek z jednání? Meet nabízí poznámky z jednání generované umělou inteligencí. Přesnost bychom sice raději zkontrolovali, ale i tak vám to může ušetřit spoustu času.
Microsoft Teams také nabízí skupinové hovory, přesměrování hovorů a hlasovou schránku. To je ideální, pokud vaše práce vyžaduje časté telefonování – nebo pokud nechcete, aby váš upovídaný klient znal vaše osobní telefonní číslo. 📞
2. Chaty
Potřebujete upoutat něčí pozornost? Zahajte chat, označte danou osobu a o zbytek se postarají oznámení Teams. Chaty také nabízejí překlady do 35 jazyků jedním kliknutím, hlasové zprávy a navrhované odpovědi.
Velmi se nám také líbí funkce Microsoft Loop, která umožňuje spolupracovat na práci v reálném čase v rámci skupinového chatu. Není to ideální pro rozsáhlé dokumenty, ale je to skvělé, pokud potřebujete, aby někdo rychle zkontroloval tabulku před jejím přidáním do prezentace PowerPoint. 📊
3. Integrace
Microsoft nazývá své integrace „aplikacemi“. Pomocí těchto aplikací můžete přizpůsobit Teams přidáním funkcí z jiných řešení, která již používáte. To umožňuje zavést automatizaci téměř ve všech vašich pracovních postupech.
Aplikace Teams doporučujeme pro:
- Figma
- Trello
- ClickUp
- Zapier
- Adobe Creative Cloud
- Zendesk
Teams se samozřejmě integruje s dalšími produkty Microsoftu. Pokud jste již fanouškem Microsoftu, tato volba dává smysl už jen proto, jak dobře produkty Microsoftu spolu fungují.
P. S. Pokud dáváte přednost Microsoft Teams, má také aplikaci pro Confluence.
Ceny Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele, platba ročně
Confluence vs. Teams: Porovnání funkcí
Kdo zvítězí v souboji mezi Confluence a Teams? 🏆
Jako obvykle závisí „správná“ odpověď na tom, jak funguje vaše firma a co hledáte. Zde je srovnání nástrojů Confluence a Teams.
1. Spolupráce
Confluence i Teams jsou platformy pro spolupráci, ale spolupráci usnadňují různými způsoby.
Například Microsoft Loop je skvělá funkce pro konzultaci drobných záležitostí s nadřízeným. Whiteboardy Confluence jsou zase užitečné pro brainstorming na dálku.
Jedním z velkých rozdílů jsou možnosti videokonferencí v Teams. Tyto funkce přinášejí videokonference do vaší platformy pro spolupráci, což Confluence nenabízí tak přímo a efektivně.
Pokud jste spíše textově orientovaný vzdálený tým, zvolte Confluence. Pokud však dáváte přednost videohovorům nebo telefonátům, zvolte Teams.
Vítěz: Teams pro videohovory; Confluence pro textovou spolupráci
2. Šablony
Teams nabízí několik šablon, ale jejich výběr je omezený. Ve skutečnosti se nejedná o skutečné šablony. Jsou spíše „uloženými nastaveními“, která vám ušetří čas, pokud často vytváříte skupiny nebo týmy.
Confluence naopak nabízí rostoucí knihovnu přizpůsobitelných šablon. Pokud jsou pro vás důležité šablony, které lze okamžitě použít, je Confluence lepší volbou.
Vítěz: Confluence
3. Integrace
Confluence i Teams nabízejí stovky integrací. Vše záleží na tom, jak je vaše organizace již nastavena.
Pokud jste výhradně společností Microsoft, má Teams větší smysl, protože již dobře funguje v rámci ekosystému Microsoft.
Pokud ale dáváte přednost Jira, Confluence je lepší volbou, protože se integruje s produkty Atlassian.
Vítěz: Teams, pokud používáte Microsoft; Confluence, pokud používáte Jira
4. Správa znalostí
Hlavním prodejním argumentem Confluence je to, že se jedná o kombinovaný nástroj pro správu znalostí a spolupráci.
Microsoft Teams toto prostě nenabízí. Abyste získali znalostní bázi v rámci produktové sady Microsoft, museli byste použít něco jako Microsoft SharePoint.
Pokud je pro vás důležité, aby vaše spolupráce a znalostní báze byly na stejné platformě, zvolte Confluence.
Vítěz: Confluence
Confluence vs. Microsoft Teams na Redditu
Podrobně jsme prozkoumali Confluence a Teams, abychom zjistili nejvýraznější rozdíly mezi těmito platformami.
Podle Redditu je funkce wiki v Teams obtížně použitelná pro sdílení znalostí:
„Moje oddělení vytvářelo podrobný návod v Wiki na Teams (trvalo to několik týdnů) a zjistili jsme, že Wiki je opravdu hrozné. Bylo plné chyb, mazalo fotografie, které jsme nahráli, atd.“
V jiném příspěvku na Redditu uživatel obou platforem shledal Confluence jako lepší volbu pro spolupráci:
„Používal jsem oba. Confluence je pro spolupráci mnohem lepší.“
Zatímco uživatelé jasně preferují Confluence, někteří lidé tvrdí, že jejich preference nehrají roli, protože „politika společnosti je ‚Všechno by mělo být v Teams‘“.
Je těžké přesvědčit vrcholové vedení – nebo lidi z IT – aby povolili používání různých platforem. Pokud jste organizace používající Microsoft, možná budete muset používat Teams, ať se vám to líbí nebo ne, často z důvodu licencí nebo bezpečnosti. 🤷🏽
Porovnejte Confluence a SharePoint!
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Confluence a Teams
Confluence a Teams mají rozhodně své místo. Je tu ale jeden problém: nesdružují správu úkolů na jednom centrálním místě.
Jistě, aplikace a integrace vám v tom mohou pomoci. Ale proč něco dávat dohromady, když můžete mít systém, který již obsahuje vše, co potřebujete k podnikání?
ClickUp je nejoblíbenější řešení pro spolupráci na světě, které sjednocuje veškerou vaši práci na jednom místě. Jeho funkčnost je tak dobrá, že profesionálové posedlí efektivitou skáčou radostí. 🤸
Spolupracujte v reálném čase bez potíží
ClickUp Docs vám dává možnost vytvářet obsah, projektové plány a dokonce i wiki stránky pro uchovávání znalostí. (Confluence, kdo?)
Vložte obsah, přidejte tabulky a přizpůsobte formátování dokumentu, abyste vytvořili poutavé a užitečné informace, které podpoří spolupráci.
Všechny dokumenty ClickUp umožňují úpravy v reálném čase s vaším týmem. Převádějte text nebo komentáře na úkoly jediným kliknutím – zde není třeba zadávat údaje dvakrát.
Komunikujte se svým týmem na jedné platformě
Díky zobrazení ClickUp Chat se všechny vaše aktualizace, odkazy a komunikace odehrávají na jednom místě. Přiřazujte úkoly pomocí značek nebo vkládejte videa, stránky nebo tabulky, abyste chatům přidali kontext. 👋
Velmi se nám také líbí bohatá funkce pro úpravy formátování chatů. Přidejte bloky kódu, odrážky a bannery, aby vaše zprávy opravdu vynikly.
Překlenujte propast mezi brainstormingem a realizací
ClickUp Whiteboards usnadňují spolupráci na dálku. Jsou velmi vizuální a zcela přizpůsobitelné díky naší obrovské knihovně šablon Whiteboard. Můžete si vybrat jednu z našich šablon (nám to nevadí) nebo si vytvořit vlastní.
Pomocí tabulek můžete s týmem brainstormovat osobně nebo na dálku. Převádějte nápady na úkoly a přiřazujte je svému týmu jediným kliknutím. To je nejlepší způsob, jak své velké plány realizovat s menším úsilím.
Kombinujte úkoly a správu dokumentů s ClickUp
ClickUp je mnohem víc než jen nástroj pro spolupráci. Tato platforma je zároveň softwarem pro správu projektů, nástrojem pro spolupráci a úložištěm šablon. Začněte ještě dnes s plánem Free Forever!