10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky v roce 2025

Efektivní řízení zaměstnanců a zefektivnění komunikace jsou klíčové pro úspěch v dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí. Nezbytným prvkem pro udržení dobře strukturovaného a soudržného pracoviště je příručka pro zaměstnance. Slouží jako vodítko, které popisuje firemní politiky, postupy a očekávání.
Vytváření, správa a implementace příručky pro zaměstnance však může být složitá a časově náročná. Právě zde přichází na řadu software pro příručky pro zaměstnance. Se správným softwarovým řešením pro tvorbu příruček můžete tento proces zjednodušit a zajistit svým týmům snadný přístup k důležitým informacím.
Software pro zaměstnanecké příručky poskytuje centralizovanou platformu pro vytváření, přizpůsobování a distribuci zásad a pokynů. Nejlepší software pro zaměstnanecké příručky však usnadňuje plynulý proces zapracování nových zaměstnanců, podporuje konzistentní komunikaci a zajišťuje soulad s hodnotami a předpisy společnosti.
Bez ohledu na velikost vaší firmy nebo odvětví, ve kterém působíte, vám tento průvodce pomůže najít ideální řešení pro efektivní vytváření a správu příručky pro zaměstnance. Pojďme se podívat, jak správný software pro příručky pro zaměstnance může zlepšit komunikaci na pracovišti, řízení týmu a celkový úspěch organizace.
Co byste měli hledat v softwaru pro zaměstnanecké příručky?
Zde jsou nejdůležitější funkce, které byste měli hledat při výběru správného softwaru pro zaměstnanecké příručky, který zefektivní firemní politiky a bude vodítkem pro váš tým.
- Centralizované úložiště
- Správa verzí
- Šablony zásad
- Přizpůsobení
- Funkce vyhledávání
- Spolupráce a zpětná vazba
- Aktualizace v oblasti dodržování předpisů a právních předpisů
- Přístupnost a podpora mobilních zařízení
- Reporting a analytika
Upřednostnění těchto funkcí softwaru pro zaměstnanecké příručky bude pro vaši organizaci přínosem, protože poskytuje přizpůsobené, uživatelsky přívětivé řešení, které centralizuje správu zásad, podporuje spolupráci při řízení práce, zajišťuje dodržování základních zásad a zlepšuje přístupnost a analytiku.
Výběrem softwaru, který splňuje tato kritéria, můžete zefektivnit procesy týkající se zásad, zlepšit zapojení zaměstnanců a vytvořit transparentní a efektivní pracovní prostředí.
10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky k dokumentaci všech organizačních procesů
1. ClickUp
ClickUp, budoucnost dokumentace, nabízí vynikající řešení v podobě softwaru pro zaměstnanecké příručky s funkcí ClickUp Docs pro spolupráci, která umožňuje vytvořit rozsáhlé organizační znalostní centrum. Ale to jde nad rámec dokumentace, protože propojuje vaše zaměstnanecké příručky s pracovními postupy.
Propojením dokumentů a úkolů můžete zefektivnit své procesy, aktualizovat pracovní postupy, měnit stavy projektů, přidělovat úkoly a mnoho dalšího, a to vše v intuitivním editoru. Udržujte důležité zdroje a firemní wiki v pořádku tím, že je přidáte do různých sekcí svého pracovního prostoru.
Šablona příručky pro zaměstnance od ClickUp obsahuje sekce věnované zásadám týkajícím se pracovního prostředí, komunikace, benefitů a mnoha dalších témat, takže můžete snadno vytvořit perfektní příručku pro zaměstnance.
Díky organizačním funkcím ClickUp můžete snadno kategorizovat příručky pro zaměstnance, aby byly snadno přístupné a vyhledatelné. Udržujte důležité zdroje a firemní wiki v pořádku tím, že je přidáte do různých sekcí svého pracovního prostoru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vnořené stránky a možnosti stylizace nabízejí v Docs flexibilitu pro vytvoření podrobného zaměstnaneckého manuálu s dokumenty o firemní kultuře, firemních zásadách, bezpečnosti na pracovišti, dokumentací poslání společnosti a federálními zákony o zaměstnanosti.
- Více než 1 000 předem připravených šablon pro vytvoření online příručky pro zaměstnance nebo dokumentů pro širokou škálu obchodních případů, jako jsou lidské zdroje, software, produkty a design.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení s integrovanými funkcemi pro správu projektů, týmových projektů a pracovních postupů.
- Podrobné online centrum nápovědy, webináře a podpora, které vám pomohou maximálně využít funkce platformy.
Omezení ClickUp
- Ne všechny přizpůsobené zobrazení jsou (zatím!) k dispozici na mobilních zařízeních.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Blissbook
Blissbook je přední softwarové řešení pro zaměstnanecké příručky, které usnadňuje vytváření, sdílení a revizi vaší zaměstnanecké příručky. Díky předem připraveným šablonám pro firemní zásady, federální zákony nebo poslání společnosti umožňuje knihovna obsahu Blissbooku firmám přizpůsobit základní příručku tak, aby se stala skutečně komplexní příručkou pro celou organizaci.
Tento software pro zaměstnanecké příručky nabízí prohledávatelnou databázi pro rychlé vyhledávání informací a sledování potvrzení zaměstnanců, aby bylo zajištěno porozumění zásadám. Spolupráce v reálném čase umožňuje více zúčastněným stranám přispívat a kontrolovat změny, zatímco centralizovaná platforma usnadňuje bezpečné hostování a sdílení příruček se zaměstnanci.
Nejlepší funkce Blissbook
- Tvůrce příruček má intuitivní a snadno použitelné rozhraní.
- Možnosti přizpůsobení pro jedinečné zásady a branding
- Funkce pro spolupráci umožňují zaměstnancům a manažerům poskytovat zpětnou vazbu a navrhovat změny.
- Pravidelné aktualizace právních a compliance požadavků
- Šablony a design přizpůsobené pro mobilní zařízení
Omezení Blissbooku
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
- Nedostatek možností integrace s jinými nástroji pro řízení lidských zdrojů nebo projektů
Ceny Blissbook
- 1 až 124 zaměstnanců: 75 $/měsíc
- 125 až 249 zaměstnanců: 7,20 $/rok na uživatele
- 250+ zaměstnanců: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Blissbook
- G2: 4,7/5 ( 3 recenze )
- Capterra: N/A
3. Handbooks. io
Handbooks. io je výkonný software pro zaměstnanecké příručky, který zjednodušuje vytváření, správu a distribuci zaměstnaneckých příruček. Handbooks. io usnadňuje rychlé vyhledávání informací. Umožňuje také sledovat potvrzení zaměstnanců, čímž zajišťuje porozumění zásadám a dodržování federálních zákonů.
Robustní analytické a reportovací funkce vám umožní posoudit účinnost politik a změřit zapojení zaměstnanců pomocí podrobného zaměstnaneckého manuálu. Tyto poznatky pomohou vaší organizaci identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost nebo objasnění.
Nejlepší funkce Handbooks.io
- Příručky pro zaměstnance lze ukládat a upravovat jako dokumenty Word.
- Aktualizováno o nejnovější jazyk schválený oddělením lidských zdrojů, který pokrývá témata jako chování zaměstnanců, rovné pracovní příležitosti a zdravotní pojištění.
- Integrované zásady specifické pro jednotlivé státy a města
Omezení Handbooks.io
- Nezahrnuje editovatelnou nebo interaktivní online příručku pro zaměstnance.
Ceny Handbooks.io
- Zdarma
- Komplexní (jednorázově): 79,95 $
- Komplexní (předplatné): 159,95 $/rok
Hodnocení a recenze Handbooks.io
- Žádné dostupné
4. ProProfs
ProProfs je výjimečný software pro tvorbu zaměstnaneckých příruček, který kromě tradiční správy dokumentů nabízí také komplexní platformu znalostní báze. Umožňuje firmám vytvořit centralizované centrum pro všechny jejich zásady, postupy a pokyny.
Pomocí nástroje pro tvorbu příruček pro zaměstnance, který poskytuje ProProfs Knowledge Base, mohou podniky snadno informovat své zaměstnance o vizi, poslání, zásadách a funkcích firmy pomocí užitečných šablon. To umožňuje zaměstnancům získat více znalostí v kratším čase a podporuje tak rychlý proces učení.
Software pro zaměstnanecké příručky zajišťuje přístup k vašim dokumentům kdekoli a kdykoli, takže k nim mají zaměstnanci přístup kdykoli a z jakéhokoli zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. ProProfs také klade důraz na bezpečnost vaší zaměstnanecké příručky. Díky pravidlům pro podmíněný obsah mohou konkrétní uživatelé přistupovat k určeným stránkám, odstavcům nebo složkám na základě vlastních pravidel.
Nejlepší funkce ProProfs
- Snadno použitelný nástroj pro tvorbu zaměstnaneckých příruček bez znalosti programování nebo technického zázemí
- Rozšířený textový editor a import obsahu pro formáty souborů jako Word, PDF, PPT a Excel.
- Multibranding a white labeling pro přizpůsobení softwaru pro různé společnosti v rámci jedné znalostní báze
- Systém reportování založený na umělé inteligenci nabízí hlubší a datově bohatší přehledy, které vám pomohou vytvořit nejúčinnější zaměstnaneckou příručku nebo znalostní databázi.
Omezení ProProfs
- Přístup k landing pages a jejich správa může být náročný.
- Příležitostné zpoždění na zařízeních Android
Ceny ProProfs
- Vše: 49 $/měsíc za autora
Hodnocení a recenze ProProfs
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
5. AirMason
AirMason mění způsob, jakým organizace vytvářejí, spravují a distribuují své příručky. Airmason využívá interaktivní funkce, jako jsou videa, obrázky a hypertextové odkazy, aby zlepšil zážitek zaměstnanců při čtení.
Airmason zjednodušuje proces zapracování nových zaměstnanců tím, že jim poskytuje plynulý digitální zážitek. Organizace mohou snadno sledovat potvrzení o seznámení se zaměstnaneckou příručkou, čímž zajistí porozumění zásadám a jejich dodržování. Pokročilé analytické a reportovací funkce poskytují přehled o zapojení zaměstnanců do příruček, sledují metriky čtenosti a identifikují oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce AirMason
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchou navigací
- Mobilní design pro větší pohodlí a flexibilitu
- Funkce správce obsahu umožňují prakticky komukoli organizovat a aktualizovat příručku.
Omezení AirMason
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon
- Omezené možnosti integrace bez možnosti synchronizace dat a zefektivnění procesů
Ceny AirMason
- Startup (1 až 99 zaměstnanců): 149 $/měsíc nebo 999 $/rok
- Malé podniky (100 až 199 zaměstnanců): 199 $/měsíc nebo 1 499 $/rok
- Podnik (200+ zaměstnanců): Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AirMason
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
6. Igloo
S Igloo mohou firmy vytvořit digitální příručku pro zaměstnance, která slouží jako centralizované centrum pro zásady na pracovišti. Tyto pokyny – od cestování a práce na dálku po bezpečnost a dress code – jsou snadno přístupné a prohledávatelné, což zajišťuje přehlednost a snadné použití. Příručka je rozdělena do kapitol, které poskytují uživatelům přehledné prostředí.
S Igloo mohou podniky nejen spravovat znalosti, ale také je maximalizovat. Igloo se dostalo na seznam nejlepšího softwaru pro zaměstnanecké příručky, protože umožňuje vytvářet organizované a prohledávatelné znalostní báze, které zachycují osvědčené postupy a klíčové poznatky. Spolupráci usnadňuje nahrávání dokumentů, @zmínky a interaktivní blogy a fóra.
Integrační funkce umožňují plynulé propojení s aplikacemi třetích stran, maximalizují stávající investice a poskytují zaměstnancům přístup k nezbytným nástrojům. Mobilní řešení Igloo zajišťují přístupnost z jakéhokoli zařízení a nabízejí responzivní webové prostředí, nativní aplikace pro iOS a Android a plnou integraci e-mailů.
Nejlepší funkce Igloo
- Vysoce přizpůsobitelný design a rozvržení pro vytvoření personalizovaného zážitku
- Robustní funkce pro správu obsahu umožňují uživatelům snadno organizovat informace a přistupovat k nim.
- Digitální nástroj pro tvorbu zaměstnaneckých příruček má design přizpůsobený pro mobilní zařízení.
Omezení Igloo
- Rozsáhlé funkce mohou pro nové uživatele znamenat strmou křivku učení.
- Nastavení integrace může být náročné
Ceny Igloo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Igloo
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. Guru
Guru je jedním z nejinovativnějších a nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky, protože slouží jako ultimátní zdroj pravdivých informací pro vaši organizaci. Hladce se integruje do vašeho pracovního postupu, takže můžete rychle vyhledat aktuální informace. Nabízí ověřovací modul, který zajišťuje přesnost, a umožňuje vám integrovat jej s vašimi oblíbenými komunikačními nástroji na pracovišti a najít potřebné informace bez přerušení.
Jednou z vynikajících funkcí Guru je Answers, intuitivní engine poháněný umělou inteligencí, který rychle prochází informační prostředí vaší společnosti. Jeho vyhledávání v přirozeném jazyce a personalizovaná doporučení obsahu rychle propojují uživatele s důvěryhodnými znalostmi. Funkce Ask an Expert navíc pomáhá uživatelům spojit se s těmi správnými osobami pro konkrétní otázky, zatímco trendy témata a čtenářské cesty udržují týmy informované a zapojené.
Nejlepší funkce Guru
- Díky rozšíření pro Chrome máte snadný přístup, když potřebujete rychlou odpověď.
- Návrhy založené na umělé inteligenci zlepšují efektivitu správy znalostí
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Salesforce a Zendesk.
Omezení Guru
- Omezené možnosti textového editoru
- Rozhraní a navigace mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny Guru
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Builder: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (85+ recenzí)
8. Waybook
S Waybookem můžete sjednotit všechny informace, hodnoty a postupy týkající se vašeho pracoviště do jediného, snadno přístupného zdroje pravdivých informací.
Jednou z vynikajících funkcí Waybooku je jeho rozsáhlá knihovna šablon specifických pro dané odvětví, která vám umožní ušetřit čas importováním stávajícího manuálu pro personální oddělení nebo vytvořením nového z širokého výběru šablon.
Tato platforma se dostala na náš seznam nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky, protože nabízí intuitivní rozhraní, které vám umožní snadno upravovat, navrhovat a aktualizovat obsah, a tak si můžete svou zaměstnaneckou příručku přizpůsobit pomocí obrázků, GIFů, videí a dalších prvků.
Waybook navíc dokáže automatizovat procesy zapracování nových zaměstnanců a školicí moduly, přičemž rozkládá složité postupy na jednoduché, strukturované pracovní postupy. Můžete sledovat pokrok a hodnotit znalosti pomocí testů a kvízů, čímž zajistíte, že váš tým bude informován a sjednocen.
Nejlepší funkce Waybooku
- Rozsáhlá knihovna šablon příruček pro zaměstnance specifických pro dané odvětví
- Funkce rychlého vyhledávání
- Oznámení o zásadních aktualizacích příručky pro zaměstnance
- Sledování pokroku zajišťuje, že všichni mají aktuální informace.
Omezení Waybooku
- Nelze exportovat více dokumentů najednou
- Není k dispozici žádná jazyková lokalizace.
Ceny Waybooku
- Waybook Care: 99 $/měsíc
- Waybook Pro: 198 $/měsíc
- Waybook Consulting: 95 $/hodina
Hodnocení a recenze Waybook
- G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,9/5 (45+ recenzí)
9. Slite
Slite je univerzální software pro tvorbu zaměstnaneckých příruček, který týmům pomáhá centralizovat a organizovat všechny jejich dokumenty. Jeho optimalizovaný editor zajišťuje plynulé psaní bez rušivých vlivů, takže se můžete soustředit na obsah, který je nejdůležitější.
Se Slite můžete začlenit videa, náčrtky a vložený obsah, abyste vylepšili sdílení znalostí. Dodávejte své dokumentaci osobnost a vizuální přitažlivost pomocí obrázků na obálce, zvýraznění a bloků s tipy, aby byl váš zaměstnanecký manuál poutavý a zábavný.
Integrace Slite s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Asana, Trello a Google Drive, posiluje vaše stávající struktury řízení projektů tím, že shromažďuje všechny informace vašeho týmu na jednom místě. Můžete vkládat tabulky, videa, prezentace a náčrtky z různých aplikací, což eliminuje potřebu duplikace.
Nejlepší funkce Slite
- Jednoduché rozhraní, které snadno zvládnou i uživatelé bez technických znalostí
- Robustní organizační funkce umožňují uživatelům vytvářet hierarchie a tagy pro strukturování a kategorizaci dokumentů.
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Trello.
Omezení Slite
- Nedostatek otevřeného API omezuje možnosti integrace
- Omezené možnosti exportu
Ceny Slite
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,7/5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
10. Visme
Visme je fantastický softwarový nástroj pro tvorbu zaměstnaneckých příruček, který vám pomůže vytvořit poutavé a vizuálně atraktivní zaměstnanecké příručky. Nemáte žádné designérské dovednosti? Žádný problém. Výkonné prezentační funkce Visme jsou přizpůsobeny pro neprofesionální designéry a umožňují vám vytvářet profesionální a informativní zaměstnanecké příručky.
Nástroj pro tvorbu zaměstnaneckých příruček od společnosti Visme poskytuje všechny potřebné prvky pro návrh komplexních a atraktivních příruček. Šablony lze plně přizpůsobit tak, aby odrážely procesy, zásady a kulturu vaší společnosti. Příručky můžete dokonce vylepšit animovanými postavičkami a ikonami, které oživí kulturu vaší společnosti.
Informace o vaší společnosti můžete snadno vložit a zároveň zachovat styl značky úpravou barev a písem. Tento nástroj také nabízí funkce, jako jsou přizpůsobitelné grafy, interaktivita a integrace multimédií, které vám umožní vytvářet poutavé a interaktivní příručky. Příručky si můžete stáhnout v různých formátech, sdílet je online prostřednictvím odkazů, vložit je na svůj web a dokonce vytvořit flipbooky s možností listování stránkami.
Nejlepší funkce Visme
- Snadné použití i pro osoby bez technických nebo designérských zkušeností
- Všestranná tvorba vizuálního obsahu zahrnuje prezentace, infografiky, zprávy a další.
- Interaktivní a animované designové prvky vylepšují vizuální vyprávění příběhů.
Omezení Visme
- Omezená bezplatná verze
- Omezené možnosti designu grafů a tabulek
Ceny Visme
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Visme for Teams: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Posilte svou organizaci pomocí softwaru pro zaměstnanecké příručky a ClickUp
Nyní je čas změnit vaše firemní zásady a postupy. Se správným softwarem pro zaměstnanecké příručky můžete zefektivnit vytváření, správu a distribuci důležitých informací, podpořit efektivní komunikaci a sjednotit vaše týmy kolem společných cílů.
Registrací do ClickUp získáte přístup k uživatelsky přívětivému rozhraní, předem připraveným šablonám a knihovně obsahu zásad, díky kterým můžete snadno přizpůsobit příručky pro zaměstnance. Díky robustním nástrojům pro spolupráci, možnostem úprav v reálném čase a bezpečným možnostem hostování a sdílení umožňuje ClickUp vašim týmům spolupracovat na změnách a přispívat k nim.
Centralizovaná platforma umožňuje plynulé distribuování příruček zaměstnancům a podporuje jednotné chápání hodnot a předpisů společnosti. Nečekejte déle a využijte potenciál softwaru pro zaměstnanecké příručky.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a revolucionalizujte komunikaci na pracovišti, řízení týmu a implementaci zásad.