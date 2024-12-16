10 nejlepších softwarů pro správu politik v roce 2025

Vytváření a dodržování zásad nelze provádět pomocí univerzálního přístupu. Místo toho se musíte zaměřit na vytvoření rámců, které vyhovují různorodým potřebám vaší firmy, a zajistit, aby celá vaše organizace tyto zásady a postupy jednotně dodržovala.
Jak toho můžete dosáhnout jednoduchým a efektivním způsobem?
Zde bych přidal software pro správu politik.
Platforma pro správu politik je navržena tak, aby vám pomohla dodržovat změny v předpisech a specifické standardy správy. Zjednodušuje vytváření a distribuci politik a nabízí řadu funkcí a šablon postupů, které vaší organizaci pomohou spravovat programy dodržování předpisů a snižovat rizika.
Software pro správu politik a postupů si představte jako centralizované úložiště, ve kterém jsou uloženy dokumenty s politikami vaší organizace, zásady dodržování předpisů a postupy pro správu politik, ke kterým mají všichni přístup nebo které mohou všichni konzultovat.
Po rozsáhlém výzkumu jsem v tomto blogu sestavil seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro správu politik pro rok 2025. Pojďme se na něj podívat!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu politik?
Otestoval jsem některé z nejrozšířenějších systémů pro správu firemních politik a zjistil jsem, že mají několik společných rysů. Doporučuji zvážit nástroj, který tyto funkce nabízí, aby vám pomohl dodržovat předpisy.
- Centralizované úložiště dokumentů: Nástroj pro správu politik by měl mít jediné centrum pro bezpečné ukládání důležitých dokumentů, politik a rámců.
- Automatizované pracovní postupy: Hledejte cloudovou platformu, která automatizuje úkoly, jako je vytváření, distribuce a schvalování politik pro správce politik.
- Sledování: Vaše řešení pro správu politik by vám mělo poskytovat přehled o tom, jak zaměstnanci dodržují politiky. Měli byste mít možnost generovat zprávy o dodržování předpisů, automatická oznámení a přehledy v reálném čase, které vám pomohou odhalit nesrovnalosti v politikách a problémy s dodržováním předpisů a upozornit na oblasti, které je třeba zlepšit.
- Náklady: Najděte systém pro správu politik, který dobře zapadá do vašeho rozpočtu. Porovnejte cenu nástroje s hodnotou, kterou poskytuje, abyste odhadli návratnost investice do řešení pro správu politik.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Nejlepší nástroje pro správu politik jsou vybaveny asistenty umělé inteligence, kteří automatizují opakující se úkoly, jako je vyplňování šablon postupů, usnadnění srovnávací analýzy, kontrola verzí mezi různými iteracemi stejného dokumentu, automatizace připomínek pro interní audity a generování stručného shrnutí dokumentu nebo zprávy o politice.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si software pro správu politik, který nevyžaduje rozsáhlé školení, abyste si na něj zvykli. Složité rozhraní zvyšuje kognitivní zátěž vašich zaměstnanců. Pokud vaši správci politik a příslušní zaměstnanci nevyužívají platformu na maximum, pak to popírá celý účel zavedení řešení pro správu politik.
Deset nejlepších softwarů pro správu politik pro rok 2025
Jak jsem slíbil, zde je přehled platforem pro správu politik, které jsem otestoval a zhodnotil. U každého nástroje jsem se zaměřil na nejlepší funkce, omezení a hodnocení z recenzních webů, jako jsou G2 a Capterra.
Doufám, že vám tento seznam pomůže při hledání správného nástroje pro správu politik.
1. ClickUp (nejlepší pro správu politik a postupů a řízení projektů)
ClickUp je jednou z nejlépe hodnocených platforem pro zvýšení produktivity, kterou lze využít také jako software pro správu politik.
Platforma nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní funkce, které zefektivňují tvorbu, distribuci a dodržování politik a postupů.
Například pomocí ClickUp Docs mohu vytvářet a centrálně spravovat firemní politiky, rámce, dokumenty HR a SOP v jediném centru.
ClickUp Doc můžete použít pro:
- Správa téměř jakéhokoli typu informací a formátování obsahu pomocí tabulek, záhlaví, odrážek a dalších prvků.
- Pozvěte zainteresované strany odpovědné za správu politik, aby spolupracovaly na dokumentech.
- Pomocí @zmínek přidejte členy týmu do konverzace, použijte komentáře pro zpětnou vazbu a přiřaďte úkoly přímo z dokumentu.
- Zabezpečení řízení přístupu a správa toho, kdo má a nemá přístup k vašim dokumentům s politikami a kdo je může upravovat.
Urychlete tvorbu pokynů a postupů pro proces správy politik pomocí ClickUp Brain, asistenta AI od ClickUp. To, co dělá ClickUp nejlepším systémem pro správu politik, je skutečnost, že ClickUp Brain automatizuje časově náročné a opakující se části procesu tvorby politik.
ClickUp Brain vám pomůže s:
- Vytvářejte zásady jasným a konzistentním tónem na základě vašich pokynů.
- Shrnutí dokumentů po projednání zásad
- Vytváření osnov pro programy dodržování předpisů
- Kontrola gramatických chyb ve vašem obsahu
Pokud nechcete trávit čas vytvářením postupů od nuly, můžete vždy začít s použitím šablon pro dokumentaci firemních politik nebo procesů od ClickUp.
Například pomocí šablony ClickUp Process and Procedures Template můžete dokumentovat a spravovat všechny své procesy na jednom místě. Vytvořte podrobné průvodce pro každý proces, abyste zachovali konzistenci, a ukládejte důležité informace o každém kroku pomocí vlastních polí a zobrazení.
Jak používat tuto šablonu:
- Naplánujte si každý krok procesu v pořadí pomocí zobrazení procesního diagramu.
- Sledujte všechny dokumenty související s konkrétní politikou pomocí zobrazení seznamu dokumentace.
- Organizujte dokumenty podle fáze dokončení pomocí zobrazení fáze dokumentace.
- Vizualizujte proces, abyste zůstali na správné cestě, pomocí zobrazení časové osy.
Kromě toho můžete použít šablonu ClickUp Employee Handbook, Policies & Procedures Template (Příručka pro zaměstnance, zásady a postupy ClickUp ), ve které můžete nastínit všechny zásady a postupy, které mají vaši zaměstnanci dodržovat.
Tato šablona vám pomůže:
- Jasně sdělte zaměstnancům poslání, očekávání a klíčové postupy vaší společnosti.
- Zahrňte vše od mzdového účetnictví přes dovolené až po kodex chování do jednoho dokumentu, aby byl snadno přístupný.
- Nastíňte, jak řešit různé situace, a použijte vlastní stavy ke sledování pokroku různých politik.
- Pomocí oznámení můžete dostávat upozornění vždy, když dojde ke změnám v obsahu dokumentu.
Pokud chcete zefektivnit procesy, použijte šablonu standardních operačních postupů ClickUp k vytvoření osvědčených postupů a zajištění konzistentního plnění úkolů.
Stačí zadat správné informace do různých sekcí a můžete začít. Pomocí vlastních polí můžete zaznamenávat konkrétní informace, jako je termín splnění, priorita, skóre potenciálního zákazníka a další, které vám pomohou spravovat vaše úkoly.
Přidejte ke každému úkolu určený časový harmonogram, aby bylo snazší sledovat pokrok a mít přehled o důležitých činnostech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká spolupráce: Používejte ClickUp Docs jako centrální místo pro ukládání a správu politik. Váš tým pro správu a auditoři mohou spolupracovat v reálném čase na editovatelných dokumentech, označovat relevantní členy týmu, přidávat interaktivní prvky, jako jsou tabulky, videa a sešity, a poskytovat přístup k relevantním dokumentům.
- Využijte prvek umělé inteligence: Použijte asistenta psaní a projektového manažera ClickUp s umělou inteligencí k vypracování návrhu dokumentu s politikami, sledování změn, generování zpráv z rozsáhlých dokumentů a přiřazování úkolů různým členům týmu.
- Používejte předem připravené šablony postupů a politik: Získejte rámec pro správu postupů a struktur a zajistěte, aby úkoly a procesy byly dokončovány konzistentně a spolehlivě pomocí šablon politik dodržování předpisů ClickUp.
- Efektivní správa úkolů: Vytvářejte a přiřazujte úkoly pro každý postup pomocí ClickUp Tasks. Přidejte kontext pomocí popisů úkolů a nastavte termíny, abyste předešli zpožděním při plnění činností souvisejících s dodržováním předpisů. Použijte typy úkolů k rozlišení činností způsobem, který je pro váš tým nejvhodnější.
- Sledujte průběh projektu: Pomocí ClickUp Goals nastavte cíle pro dokončení úkolů a činností souvisejících s politikami. Sledujte průběh souvisejících cílů a zjistěte, jaká část cíle byla dokončena.
- Snadný přístup k informacím: Pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp rychle najdete jakékoli informace z ClickUp, připojené aplikace nebo lokálního disku. Pomocí vlastních vyhledávacích příkazů umožníte zaměstnancům snadno vyhledat konkrétní zásady a regulační dokumenty několika jednoduchými kliknutími.
- Zefektivněte sběr dat: Zachyťte důležité podrobnosti pro dokumentaci politik pomocí zobrazení formuláře ClickUp. Vytvářejte formuláře pro jakýkoli typ práce a přeměňte odpovědi na sledovatelné úkoly.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Řiďte se pravidlem 5 W – kdo, co, kde, proč a jak, abyste mohli pro svou organizaci navrhnout účinné zásady a postupy.
2. PowerDMS (nejlepší pro distribuci politik a sledování dodržování předpisů)
PowerDMS je cloudový software pro správu politik, který byl navržen tak, aby zajistil dodržování předpisů ve veřejném a zdravotnickém sektoru.
Mezi jeho jedinečné funkce patří centralizace a organizace důležitých dokumentů, automatizace pracovních postupů pro schvalování a kontrolu a poskytování robustních analytických nástrojů pro identifikaci trendů a potenciálních rizik.
Tento software také usnadňuje školení zaměstnanců, sleduje certifikace a nabízí mobilní přístup pro aktualizace politik na cestách. Tento komplexní přístup umožňuje organizacím snižovat rizika, zvyšovat efektivitu a zajišťovat dodržování předpisů.
Nejlepší funkce PowerDMS
- Vytvářejte a sdílejte dokumenty určené pro veřejnost: Vytvářejte a sdílejte důležité informace o zásadách se svou komunitou. Každý dokument má vlastní URL adresu, kterou můžete vložit do svého webu nebo sdílet s kýmkoli, kdo ji potřebuje.
- Využijte komplexní analýzu dat: Získejte důležité informace o tom, jak vaše společnost dodržuje zásady, pomocí dat o dodržování předpisů.
- Automatizujte proces kontroly a schvalování politik: Přiřaďte vlastníky a recenzenty politik, aby kontrolovali a schvalovali dokumenty, ukládejte šablony pracovních postupů pro konzistentní kroky procesu a udělujte jednorázová práva k úpravám dokumentů pro ad hoc požadavky.
Omezení PowerDMS
- Uživatelé mají pocit, že PowerDMS nabízí omezené funkce pro vytváření reportů a postrádá možnosti přizpůsobení.
- Nastavení pracovních postupů pro správu politik může být obtížné, zejména u větších týmů.
Ceny PowerDMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PowerDMS
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
3. SAI360 (nejlepší pro integrovanou správu rizik a dodržování předpisů)
SAI360 je školicí software určený pro organizace, který jim pomáhá řídit rizika, dodržovat etické zásady a splňovat interní i externí standardy správy a řízení.
Kromě základních funkcí, jako je tvorba, ukládání a schvalování politik, se tento software hladce integruje s dalšími moduly GRC a poskytuje ucelený přehled o rizicích organizace.
Pokročilé analytické funkce tohoto nástroje umožňují podnikům identifikovat vzorce, posoudit zranitelnosti a přijímat rozhodnutí na základě dat. SAI360 dále zvyšuje svou hodnotu díky funkcím, jako je integrace hodnocení rizik, automatizovaná optimalizace pracovních postupů a reportování v reálném čase, které organizacím umožňují proaktivně řídit operace související s dodržováním předpisů.
Nejlepší funkce SAI360
- Správa řízení, rizik a dodržování předpisů: Spravujte organizační politiky, identifikujte rizika a sledujte dodržování předpisů pomocí modulu GRC.
- Vyhodnoťte účinnost programů dodržování předpisů: Využijte komplexní reportování a analytiku k posouzení rizik v oblasti dodržování předpisů.
- Přístup k programům školení v oblasti dodržování předpisů: Poskytněte zaměstnancům přístup k více než 200 obsahům týkajícím se předpisů a dodržování předpisů, abyste zvýšili jejich povědomí a poskytli jim působivé vzdělávací zážitky.
Omezení SAI360
- Pokročilé přizpůsobení vyžaduje zaplacení dodatečného poplatku za profesionální služby.
- Nenabízí asistenci založenou na umělé inteligenci.
Ceny SAI360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAI360
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Šablony SOP vám pomohou ušetřit námahu při vytváření standardních operačních postupů od nuly. Tyto šablony můžete použít k zefektivnění a standardizaci klíčových obchodních procesů ve vaší organizaci.
4. Strike Graph (nejlepší pro dodržování předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti)
Strike Graph je přizpůsobitelný nástroj pro dodržování předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, který slouží k dodržování protokolů zabezpečení dat a ochraně citlivých informací.
Nabízí možnost vytvořit programy dodržování předpisů, které vyhovují specifickým potřebám vaší organizace, a pomáhá vám tak lépe spravovat zásady a postupy dodržování předpisů.
Síla platformy spočívá v její schopnosti zefektivnit složité bezpečnostní procesy, konsolidovat informace do centralizované platformy a generovat přehledné zprávy pro zainteresované strany.
Klíčové funkce Strike Graph
- Automatizujte odpovědi na rutinní dotazy: Získejte okamžité odpovědi na všechny vaše otázky týkající se bezpečnosti pomocí bezpečnostního asistenta AI od Strike Graph. Asistent AI načítá odpovědi z více zdrojů, například z dokumentů s politikami, aby poskytl přesné odpovědi.
- Snadné audity bezpečnostních programů: Omezte potíže spojené se zapojením externích auditorských firem pomocí certifikačního procesu v rámci platformy, který slouží k auditu bezpečnostních programů a monitorování dodržování předpisů.
- Sledujte účinnost činností souvisejících s dodržováním předpisů: Pomocí intuitivních dashboardů vizualizujte účinnost svých bezpečnostních programů, získejte přehled o rizicích a zajistěte správné fungování kontrolních mechanismů.
Omezte možnosti grafu
- Počáteční implementace platformy je složitá a může vyžadovat značné množství času a zdrojů.
- Možnosti reportování jsou omezené.
Ceny Strike Graph
- Navždy zdarma
- Certify: 9 000 USD/rok
- Rozsah: 18 000 USD/rok
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Strike Graph
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. LogicGate Risk Cloud (nejlepší pro flexibilní správu kybernetických rizik a audity)
Pokud hledáte agilní software, který vám pomůže vybudovat bezpečný proces správy, regulace a dodržování předpisů (GRC), LogicGate Risk Cloud je dobrou volbou. Tato cloudová platforma poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní bez nutnosti programování pro identifikaci rizik, správu dodržování předpisů a monitorování bezpečnosti dat, což umožňuje rychlé nasazení a konfiguraci.
Jedinečnou vlastností LogicGate je schopnost poskytovat v reálném čase přehled o rizicích prostřednictvím interaktivních dashboardů a analytických nástrojů.
Nejlepší funkce LogicGate Risk Cloud
- Řízení kybernetických rizik: Identifikujte kybernetická rizika a vyhodnoťte jejich dopad na hospodaření vaší společnosti. Shromažďujte podrobné zprávy a sdílejte je se zainteresovanými stranami.
- Automatizujte správu politik: Automatizujte všechny aspekty svého programu dodržování předpisů, od návrhu až po schválení.
- Zefektivněte interní audity: Využijte předem připravené pracovní postupy k auditu interních procesů a přiřazujte požadavky na dokumentaci příslušným členům týmu.
Omezení LogicGate Risk Cloud
- LogicGate Risk Cloud nabízí odhady ztrát dat (data související s finančními nebo jinými ztrátami, které organizace utrpí v souvislosti s řízením rizik) pro provádění analýzy rizik.
Ceny LogicGate Risk Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicGate Risk Cloud
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
6. StandardFusion (nejlepší pro zefektivnění správy dodržování předpisů)
Pokud vaše organizace působí v přísně regulovaném odvětví, jako je zdravotnictví, finanční služby, výroba, státní správa nebo automobilový průmysl, bude v popředí zájmu řízení podnikových rizik.
Software GRC od StandardFusion vám pomůže integrovat komponenty GRC, abyste posílili důvěru a konsolidovali provoz v celé organizaci. Tento software podporuje spolupráci prostřednictvím editace v reálném čase a automatizovaných schvalovacích pracovních postupů, čímž zajišťuje efektivní vývoj a implementaci politik.
Nejlepší funkce StandardFusion
- Správa incidentů: Získejte podrobné informace o incidentech. Zabraňte únikům dat a proaktivně spravujte incidenty.
- Automatizace: Pomocí automatizovaných pracovních postupů sledujte a zaznamenávejte všechny činnosti související s dodržováním předpisů, abyste odhalili nesrovnalosti v dodržování zásad.
- Správa politik: Využijte editor v aplikaci platformy k vytváření politik. Používejte automatizované schvalovací pracovní postupy pro rychlé schvalování.
Omezení StandardFusion
- Oznámení o úkolech nelze přizpůsobit.
Ceny StandardFusion
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze StandardFusion
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
7. NAVEX One (nejlepší pro jednotné řízení a snižování rizik třetích stran)
NAVEX One je software pro správu politik, který nabízí integrovanou platformu pro podniky k řízení různých aspektů celého životního cyklu správy politik.
Aby bylo možné řešit interní a externí obchodní rizika a spravovat priority dodržování předpisů na jedné platformě, poskytuje vám tento systém pro správu firemních politik 360stupňový přehled o vašich stávajících procesech, zaměstnancích a externích dodavatelích.
Díky pokročilé analytice umožňuje NAVEX One organizacím měřit účinnost politik, identifikovat potenciální zranitelnosti a přijímat rozhodnutí na základě dat. Kromě toho klade software důraz na uživatelský komfort a přístupnost, což zvyšuje jeho použitelnost jak pro správce politik, tak pro zaměstnance.
Nejlepší funkce NAVEX One
- Centralizované centrum pro dodržování předpisů: Sledujte aktivity zaměstnanců v oblasti dodržování předpisů z jediného zdroje pravdivých informací.
- Řízení rizik dodavatelů: Vizualizujte všechna rizika nebo incidenty spojené s externími dodavateli.
- Školení v oblasti etiky a dodržování předpisů: Vzdělávejte zaměstnance v klíčových scénářích rizik a dodržování předpisů prostřednictvím poutavých výukových modulů.
Omezení NAVEX One
- Rozhraní je složité a není příliš uživatelsky přívětivé.
- Vytváření reportů je těžkopádné a neintuitivní, což ztěžuje získávání podrobných informací.
Ceny NAVEX One
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NAVEX One
- G2: 3,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. LogicManager (nejlepší pro řízení podnikových rizik)
Při výzkumu nástrojů pro správu politik jsem také otestoval LogicManager, oblíbený software pro řízení podnikových rizik. Tento produkt založený na SaaS umožňuje podnikům předvídat potenciální problémy a rizika sledováním vysoce rizikových oblastí napříč několika odděleními.
Díky schopnosti propojit politiky s konkrétními riziky, automatizovat pracovní postupy a generovat přehledné zprávy mohou organizace proaktivně identifikovat a řešit potenciální problémy.
Nejlepší funkce LogicManager
- Správa interních auditů: Prostudujte různé oddělení ve vaší organizaci, abyste porozuměli a stanovili priority auditních oblastí na základě jejich úrovně rizika.
- Kontrola finančního výkaznictví: Spravujte finanční rizika a zajistěte přesné finanční výkaznictví sledováním chyb, podvodných transakcí a nesprávného hospodaření s finančními prostředky.
- Zachovejte odpovědnost pomocí přiřazování úkolů: Přiřazujte, sledujte a dokončujte všechny úkoly související s dodržováním předpisů v rámci projektu.
Omezení LogicManager
- Software postrádá standardní předem připravené šablony a asistenci založenou na umělé inteligenci.
Ceny LogicManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicManager
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. EisenVault (nejlepší pro zefektivnění správy dokumentů)
EisenVault je bezpečná platforma pro správu dokumentů, která slouží ke sledování a správě důležitých obchodních dokumentů, jako jsou zaměstnanecké příručky, kodexy chování, obchodní licence a právní smlouvy.
Zvládá velké objemy technických dokumentů, jako jsou soubory AutoCAD, smlouvy a manuály. Tento nástroj také nabízí hladkou integraci s ERP systémy, jako je SAP, a poskytuje offline přístup pro vzdálené týmy.
EisenVault navíc vyniká v oblasti kontroly verzí dokumentů, vyhledávacích funkcí a auditních stop, čímž zajišťuje integritu a dodržování zásad. Ačkoli se nejedná výhradně o nástroj pro správu zásad, díky svému silnému základu pro správu dokumentů je vhodný pro správu zásad.
Nejlepší funkce EisenVault
- Digitalizujte dokumenty: Naskenujte a nahrajte kopie důležitých dokumentů, místo abyste je pokaždé tiskli.
- Automatizujte rutinní úkoly: Integrujte EisenVault do svých CRM, ERP nebo jiných starších systémů pomocí RPA (robotické automatizace procesů). Automatizujte opakující se úkoly a soustřeďte se na dokončení úkolů, na kterých skutečně záleží.
- Zlepšete přehlednost dokumentů s politikami: Pomocí funkce optického rozpoznávání znaků naskenujte své digitální dokumenty a extrahujte relevantní informace.
Omezení EisenVault
- Mobilní aplikace EisenVault má omezenou funkčnost.
Ceny EisenVault
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze EisenVault
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Vytvořte komplexní a srozumitelnou dokumentaci o zásadách, vizi a hodnotách vaší společnosti pomocí šablon příruček pro zaměstnance. Stačí zadat správné informace do předdefinovaných sekcí a budete mít vše, co potřebujete, aby vaši zaměstnanci mohli úspěšně plnit své role, v jednom centralizovaném dokumentu.
10. RLDatix (nejlepší pro dodržování předpisů v oblasti zdravotnictví a řízení rizik)
RLDatix je platforma GRC, která identifikuje rizika a zlepšuje provozní efektivitu zdravotnických organizací. Platformu můžete použít k zabezpečení zdravotních záznamů pacientů, správě incidentů a sledování metrik bezpečnosti pacientů.
Mezi jeho jedinečné funkce patří silný důraz na správu životního cyklu dokumentů, což umožňuje efektivní vytváření, kontrolu a ukládání politik. Platforma vyniká poskytováním centralizovaného, prohledávatelného úložiště, které zajišťuje snadný přístup k důležitým informacím.
Nejlepší funkce RLDatix
- Spravujte smlouvy na jednom místě: Centralizujte správu smluv a pomocí šablon standardizujte smlouvy a dohody pro standardizaci procesů.
- Vytvářejte a sdílejte dokumenty s politikami: Spolupracujte se svým týmem na vytváření programů dodržování předpisů a propojte je přímo se standardy stanovenými akreditačními společnostmi v oblasti zdravotnictví.
- Analyzujte procesy a události ve zdravotnictví: Identifikujte mezery v péči o pacienty a správně spravujte události pro lepší výsledky pomocí integrovaných reportů a dashboardů.
Omezení RLDatix
- Nastavení back-endu platformy je složité.
- RLDatix má funkci poznámek, ale počet znaků je omezen na 255, což ztěžuje přidávání podrobných informací.
RLDatix
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RLDatix
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Zefektivněte proces správy zásad pomocí ClickUp
Správa politik je důležitým procesem, který zajišťuje, že vaše organizace funguje bezpečně a spolehlivě díky dodržování správných interních a externích standardů řízení.
Jako ve všem ostatním, i zde může trochu technologické pomoci výrazně přispět k zefektivnění procesu správy zásad a zajistit, že nic důležitého neunikne vaší pozornosti.
Pro centralizaci a konsolidaci vašich aktivit v oblasti správy politik doporučuji ClickUp, komplexní systém pro správu projektů a politik.
ClickUp nabízí řadu funkcí, jako jsou dokumenty, úkoly, asistent s umělou inteligencí, kontrola verzí a předem připravené šablony, které vašim správcům politik umožní vytvářet, schvalovat a dodržovat rámce politik.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vylepšete své procesy správy zásad a dodržování předpisů.