10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování dokumentů a článků v roce 2025

Jako znalostní pracovníci trávíme dny a týdny čtením a vstřebáváním informací, které nám pomáhají zlepšovat se v naší práci. Mezi neustále rostoucí hromadou zpráv z oboru, průzkumů zákazníků a obvyklých pracovních e-mailů a procesních dokumentů vždy něco nového vyžaduje naši kognitivní pozornost.
A co je nejhorší? Seznam věcí, které je třeba přečíst, se zdá být nekonečný. Přestože tomu každý den věnuji tolik času, stále mám pocit, že musím dohánět zpoždění.
V tomto blogovém příspěvku se budu věnovat některým z nejlepších generátorů shrnutí založených na umělé inteligenci, které jsme s mým týmem nedávno testovali. Pomohou nám dohnat čtení rychleji než dříve a konečně zavřít těch dvě stě třicet sedm otevřených záložek.
Jdeme na to!
Co byste měli hledat v AI shrnovacích nástrojích?
Při sestavování tohoto seznamu jsem otestoval více než tucet nástrojů pro shrnování pomocí umělé inteligence. Mnohé z nich využívaly engine GPT od OpenAI k poskytování stručných shrnutí. Našel jsem však také několik nástrojů založených na proprietárních velkých jazykových modelech (LLM). Ty sice nabízely více možností přizpůsobení, ale také měly vyšší cenovku.
Při testování těchto aplikací jsem hledal následující:
- Jazykový model: Používal nástroj vlastní velký jazykový model (LLM) nebo využíval existující modely, jako je GPT? A pokud je to druhé, kterou verzi enginu GPT bychom si měli předplatit?
- Přizpůsobení: Mohu upravit délku nebo formát shrnutí? Mohu zadat speciální pokyny nebo požádat o konkrétní informace?
- Kvalita vygenerovaného shrnutí: Posoudil jsem, jak dobře každý nástroj zachytil podstatu původního dokumentu. Zachovaly původní formulace a zachytily klíčové věty, nebo zjednodušily jazyk pro lepší čitelnost?
- Náklady: Kromě cen jsem se hlouběji zabýval poměrem „náklady/hodnota“ placených nástrojů. Odemykaly dodatečné poplatky užitečné funkce, nebo šlo jen o zbytečné doplňky?
- Snadné použití: Jak intuitivní a uživatelsky přívětivé byly rozhraní? To zahrnovalo možnosti nahrávání souborů, rozšíření pro prohlížeč Chrome a navigaci v uživatelském rozhraní.
U AI sumarizátorů, které podporují více jazyků, jsem také otestoval některé z těchto funkcí – zaměřil jsem se na jejich přesnost ve francouzštině a španělštině (kromě angličtiny).
Přehled nejlepších nástrojů pro shrnování dokumentů pomocí umělé inteligence – srovnávací tabulka
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|• Shrnujte schůzky, chaty, dokumenty a úkoly v reálném čase • Překládejte shrnutí do různých jazyků • Generujte shrnutí na mobilních zařízeních a jako vlastní pole • Automaticky generujte akční položky ze shrnutí
|Středně velké až velké týmy spravující práci, dokumentaci a aktualizace
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Získat přehled
|• Vyberte délku shrnutí v procentech • Shrňte z URL, PDF nebo vloženého textu • Podporuje více než 33 jazyků • Extrahujte klíčová slova
|Jednotlivci nebo malé týmy, které potřebují rychlé a jazykově flexibilní shrnutí textů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 133 USD/uživatel/měsíc
|Scribbr
|• Není nutná registrace • Přepracování shrnutí pro různé délky • Kontrola plagiátorství • Stažení shrnutí jako soubor .txt
|Studenti a akademičtí výzkumníci, kteří potřebují jednoduché souhrny s citacemi
|Zdarma
|Generátor shrnutí
|• Shrnutí jedním kliknutím • Jednoduchý výstup ve formě seznamu • Minimalistické rozhraní
|Jednotlivci, zejména studenti nebo uživatelé, kteří nejsou technicky zdatní
|Zdarma
|Notta
|• Shrnutí jednotlivých kapitol pro přepisy • Podpora šablon schůzek • Sdílené odkazy
|Středně velké týmy shrnující schůzky, webináře nebo podcasty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Paraphraser. io
|• Shrnutí až 15 000 slov • Vícejazyčná podpora • Kontrola gramatiky a plagiátorství • Možnost parafráze
|Jednotlivci, kteří pracují s dlouhými, akademickými nebo vícejazyčnými dokumenty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Jasper
|• Shrnutí přizpůsobená konkrétnímu publiku • Rozšíření pro Chrome • Přizpůsobení hlasu značky • Více než 25 jazyků
|Marketingové a obsahové týmy podniků potřebují přizpůsobené souhrny v souladu se značkou
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Writesonic
|• Generování shrnutí článků pro sociální sítě • Shrnutí a přepsání více blogů • Podpora více než 25 jazyků
|Marketingoví pracovníci a tvůrci obsahu v malých a středních týmech
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 99 USD/měsíc.
|Gimme Summary AI
|• Rozšíření pro Chrome • Shrnutí webových článků jedním kliknutím • Bez registrace a reklam
|Jednotlivci, kteří při procházení potřebují stručné shrnutí článků
|Zdarma
|Copy. ai
|• Hromadné souhrnné pracovní postupy • Šablony pro souhrnné výzvy • Generování meta dat optimalizované pro SEO
|Týmy pro obsah a výzkum provádějící hromadné shrnování (malé až velké týmy)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
Pokračujme v našem hodnocení a podívejme se, jak si vedly jednotlivé nástroje pro shrnování pomocí umělé inteligence!
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších nástrojů pro shrnování dokumentů pomocí umělé inteligence, které lze použít v roce 2025
V této části se podíváme na jednotlivé souhrny, představíme jejich silné a slabé stránky, abyste se mohli informovaně rozhodnout.
1. ClickUp: Nejlepší celkový AI nástroj pro shrnování dokumentů
ClickUp je komplexní platforma pro správu práce, která vám pomáhá se spoluprací na dokumentech, řízením projektů a interní komunikací z jedné aplikace.
A to nejlepší? Všechny tyto nástroje jsou úzce integrovány s ClickUp Brain. Jedná se o nejvýkonnějšího asistenta s umělou inteligencí na světě, který dokáže rozpoznat kontext. Pomůže vám se vším, od vyhledávání informací a psaní obsahu až po shrnování aktualizací projektů a překládání dokumentů.
Shrňte dlouhé nebo složité dokumenty
Stačí přidat svůj obsah do ClickUp Docs (vestavěného softwaru pro spolupráci na dokumentech) a požádat AI, aby text shrnula. Můžete také zadat pokyny týkající se tónu shrnutí, úrovně čitelnosti a cílového publika, aby bylo shrnutí kontextovější.
💡 Tip pro profesionály: Chcete také shrnovat poznámky z jednání? Vyzkoušejte AI Notetaker od ClickUp. Dejte mu povolení automaticky se připojovat k vašim jednáním a sledujte, jak za vás nahrává, přepisuje a analyzuje vaše diskuse. Po každém hovoru získáte přehled o jednání, přepis s označením mluvčích a přehledně zdokumentované úkoly – přímo ve vaší schránce ClickUp.
Vytvářejte seznamy úkolů z extrahovaných informací
Dalším způsobem, jak využít ClickUp Brain, je požádat ho, aby vyhledal určité informace a na jejich základě vytvořil dokument nebo seznam úkolů. Například bych mohl požádat ClickUp, aby mi poskytl informace o procesu zapracování nových zaměstnanců v mé společnosti, a poté v ClickUp vytvořit seznam úkolů pro zapracování, který by mohli noví zaměstnanci použít jako referenční materiál.
Shrňte vlákna projektu
ClickUp Projects také poskytuje tlačítko „shrnout“ pro všechny úkoly ClickUp a vlákna komentářů. Stačí požádat AI, aby shrnula všechny aktualizace projektu. Pomáhá mi to zůstat v obraze, aniž bych musel ručně prohledávat 50 zpráv.
Shrňte aktualizace stavu
Kromě toho můžete v ClickUp použít funkci Ask AI, abyste dostávali aktualizace o práci a sledovali týdenní (nebo denní) pokrok svého týmu.
Jedná se o praktickou funkci, zejména pro manažery.
Stačí přidat členy týmu, jejichž pracovní aktualizace potřebujete, vybrat interval – týdenní, denní nebo vlastní – a rozhodnout se, v jakém formátu je chcete zobrazit. Můžete získat všechny jejich aktualizace nebo požádat ClickUp Brain, aby vám poskytl souhrn nebo seznam s odrážkami. Poslední možnost může být výhodná, pokud máte k dispozici mnoho pracovních aktualizací.
Automatizujte generování souhrnů úkolů
Chcete sledovat více projektů současně? Můžete použít možnost Vlastní pole v ClickUp a přidat souhrny AI a aktualizace projektů AI jako dva sloupce do svých úkolů – a získat automatické souhrny, aniž byste museli pokaždé otevírat své úkoly nebo projekty.
Přeložit (a shrnout) obsah
Komunikace s globálním týmem nebo zákazníky, kteří nemluví anglicky, může být někdy složitá. Překonal jsem to tak, že jsem přidal své dokumenty v angličtině a požádal ClickUp Brain, aby je shrnul v jiném jazyce, který mohu sdílet se svými zákazníky, kteří nemluví anglicky.
💡 Tip pro profesionály: Brain MAX je superaplikace AI od ClickUp, která nabízí jednotné vyhledávání, automatizaci a převod hlasu na text v celém vašem pracovním postupu, včetně úkolů, dokumentů, schůzek, propojených nástrojů a webu. Umožňuje vám vybrat optimální model (ChatGPT, Claude, Gemini atd.) pro úkoly, jako je shrnutí, psaní nebo uvažování. Můžete požádat Brain MAX, aby shrnul dokumenty, vlákna úkolů nebo komentáře a vlákna oznámení v doručené poště, vše čerpáno z vašeho skutečného pracovního kontextu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte vše: Od projektových vláken po poznámky z jednání a chatové zprávy, vytvořte shrnutí veškerého obsahu přímo v ClickUp.
- Přidejte pole s přehledem: Poskytněte svým kolegům přehled o každém dokumentu nebo stránce v ClickUp vložením automaticky generovaného bloku s přehledem.
- Vytvořte seznam úkolů: Nechte ClickUp Brain zkontrolovat vaše dokumenty, chaty a zápisy z jednání a vytvořte seznam úkolů nebo dalších kroků, které je třeba podniknout.
- Přeložit text: Vytvářejte rychlé shrnutí dokumentů v různých jazycích a udržujte globální týmy na stejné vlně.
- Získejte souhrny na mobilu: Pokud používáte ClickUp na svém smartphonu, můžete si zapnout automatické souhrny svých komentářů a zpráv v doručené poště.
Omezení ClickUp
- PDF soubor nelze přímo shrnout (kromě kopírování a vkládání celého obsahu).
Ceny ClickUp
Klikání na hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. Get Digest: Nejlepší pro vytváření shrnutí klíčových vět
Dalším nástrojem, který jsem vyzkoušel, byl Get Digest, jednoduchý AI sumarizátor s uživatelsky přívětivým rozhraním a výkonným shrnováním dokumentů.
Na tomto nástroji je výjimečné, že si můžete vybrat z různých režimů shrnutí a určit délku shrnutí. Sekce „% zdroje“ nabízí šest možností – 5, 15, 25, 35, 45 a 55. Čím vyšší číslo vyberete, tím delší bude shrnutí.
Tento nástroj pro shrnování doporučuji, pokud víte, kolik informací z daného textu potřebujete. Pokud například chcete pouze nejdůležitější informace z článku, můžete zvolit „5 %“. Pokud chcete shrnutí celého článku, tedy téměř polovinu jeho délky, zvolte „55“.
Jeho schopnost shrnovat články je však omezená – poskytuje vám řadu klíčových slov a shrnutí hlavních bodů. Nemůžete získat shrnutí dokumentu v jediném odstavci ani požádat o konkrétní hlavní body.
Získejte nejlepší funkce Digestu
- Vytvářejte souhrny přímým vložením textu, zadáním URL adresy nebo nahráním dokumentů ve formátu PDF.
- Stáhnout souhrny jako textové soubory
- Získejte shrnutí textů ve více než 33 jazycích
- Určete počet klíčových slov, která můžete z textu extrahovat
Získejte omezení Digestu
- Má horní limit 7000 slov.
- Shrnutí generovaná z URL adres byla méně spolehlivá a komplexní než v případě, kdy jsme přímo vložili text ze zdroje nebo nahráli dokument.
Získejte ceny Digest
- Zdarma
- Business: Od 133 USD za licenci za měsíc
Získejte hodnocení a recenze Digest
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
3. Scribbr: Nejlepší bezplatný nástroj pro shrnování textů pro akademický výzkum
Scribbr poskytuje AI nástroje pro psaní pro vědce a výzkumníky, s funkcemi jako akademické psaní a editace, editace ve stylu APA, citace a samozřejmě shrnutí.
Nejlepší na tom je, že se k používání tohoto nástroje pro vytváření shrnutí nemusíte registrovat. Můžete dokonce zkontrolovat, zda je vygenerované shrnutí bez plagiátů. A to vše také zdarma. Pokud jste student a hledáte ekonomické nástroje pro vytváření shrnutí, je to dobrá volba.
Nejlepší funkce Scribbr
- Vytvořte textové nebo bodové shrnutí svého textu
- Přizpůsobte zaměření svého shrnutí výběrem klíčových slov
- Stáhněte si soubor TXT se svými shrnutími
- Pomocí možnosti Znovu shrnout můžete změnit délku generovaného shrnutí.
Omezení Scribbr
- Vzhledem k omezení na 600 slov může být shrnutí dlouhého článku obtížné.
Ceny Scribbr
- Zdarma
Hodnocení a recenze Scribbr
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
4. Summary Generator: Nejlepší pro studenty a lidi, kteří nejsou technicky zdatní
Představil jsem Summary Generator – základní nástroj pro vytváření shrnutí dokumentů s minimálním uživatelským rozhraním (pouze tři tlačítka) – pro studenty nebo technicky méně zdatné osoby, které by mohly být pokročilejšími nástroji z tohoto seznamu zastrašeny.
Funguje to takto: přidáte blok textu a dostanete jeho jednodušší, snadno stravitelnou verzi včetně seznamů. Můžete kliknout na tlačítko „Kopírovat“ a vložit tento text do textového editoru nebo poznámkového bloku.
Vzhledem k tomu, že nástroj má minimální funkce, nelze si souhrn stáhnout jako textový soubor ani požádat o konkrétní zvýraznění.
Nejlepší funkce generátoru shrnutí
- Vytvářejte stručné a snadno čitelné souhrny během několika sekund
Omezení generátoru shrnutí
- Nelze generovat vlastní souhrny
- Reklamy mohou způsobit, že se zážitek jeví jako mírně nepřehledný.
Ceny generátoru shrnutí
- Zdarma
Hodnocení a recenze generátoru shrnutí
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
5. Notta: Nejlepší pro shrnování zápisů z jednání
Jelikož Notta je primárně aplikace pro pořizování poznámek, je docela dobrá v analýze nuancí v dialogu. To z ní dělá perfektní nástroj pro shrnutí přepisu webinářů a podcastů.
Líbilo se mi, jak Notta vytváří kapitoly pro každý souhrn přepisu – máte pocit, že čtete blogový příspěvek nebo knihu, ne jen seznam bodů.
Notta můžete také použít ve svých souhrnných dokumentech z jednání k získání praktických poznatků.
Nejlepší funkce Notta
- Vytvářejte souhrny všech svých přepisů po kapitolách a vytvářejte procesní dokumenty
- Používejte přizpůsobitelné šablony pro různé typy schůzek
- Sdílejte shrnutý text pomocí odkazu
Žádná omezení
- Generátor shrnutí je k dispozici pouze v placeném tarifu.
- PDF soubory nebo webové články nelze přímo shrnovat
Ceny Notta
- Zdarma
- Výhoda: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 27,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostupné
6. Paraphraser. io: Nejlepší bezplatný nástroj pro vytváření dlouhých shrnutí textů
Chcete shrnout rozsáhlé dokumenty? Paraphraser. io je skvělá volba. Zkusil jsem shrnout vědecký článek o 15 000 slovech a výsledky byly skvělé.
Zobrazuje také podrobnosti, jako je počet slov, znaků, vět a odstavců původního textu. To pomáhá porovnat shrnutí s originálem. Nelze však vytvářet vlastní shrnutí na základě věcí, jako je tón nebo klíčová slova.
Ačkoli Paraphraser. io také umožňuje generovat shrnutí ve formě odrážek, shledal jsem je nesouvislými a v některých případech postrádajícími původní kontext. Otestoval jsem také jeho schopnosti shrnovat ve francouzštině a výsledky byly přesné.
Nejlepší funkce Paraphraser.io
- Vytvářejte shrnutí v devíti jazycích, včetně francouzštiny, turečtiny a portugalštiny.
- Parafrázujte shrnutí vytvořené pro další zjednodušení.
- Zkontrolujte plagiátorství a gramatické chyby v rámci bezplatného plánu
- Snadno shrňte dlouhé články a akademické dokumenty
Omezení Paraphraser. io
- Žádné výzvy k shrnutí
- Některé funkce v uživatelském rozhraní, jako například posuvník délky shrnutí, mohou být matoucí.
Ceny Paraphraser. io
- Zdarma
- Základní: Cena začíná na 7 USD/uživatel za měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 35 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Paraphraser. io
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
7. Jasper: Nejlepší nástroj pro shrnování informací pro podnikové týmy
Jasper je známý jako generátor obsahu založený na umělé inteligenci, který byl vytvořen pro podnikové týmy. Jednou z jeho funkcí je však také shrnování textu pomocí umělé inteligence.
Nahrál jsem svůj text do Jasperu a vygeneroval shrnutí pomocí jedné ze tří výchozích výzev k shrnutí a své vlastní výzvy. Výchozí výzvy fungují dobře, ale lepší výsledky získáte přidáním více kontextu do svých vlastních výzev.
Jednou z funkcí, která na mě udělala dojem, je možnost „Audience“, která generuje shrnutí pro různé typy publika. Například jsem dostal docela srozumitelné shrnutí článku týkajícího se NFT.
Jasper nabízí 7denní bezplatnou zkušební verzi (je vyžadována kreditní karta), abyste si před zakoupením mohli vyzkoušet jeho funkce.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte shrnutí ve více než 25 jazycích
- Použijte rozšíření Jasper pro Chrome k snadnému shrnutí e-mailů a dokumentů Google Docs.
- Použijte AI Copilot k vytvoření shrnutí v duchu a tónu vaší značky.
Omezení Jasperu
- Žádný bezplatný tarif
- Neshrnuje soubory PDF
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/místo za měsíc
- Výhoda: 69 $/místo za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
8. Writesonic: Nejlepší AI textový sumarizátor pro stručné shrnutí
Ačkoli Writesonic používá LLM od OpenAI pro vytváření shrnutí, byl speciálně vycvičen na marketingový obsah. Díky tomu je skvělým generátorem shrnutí pro marketéry. Můžete ho například požádat, aby na základě dlouhého článku vytvořil háček pro příspěvky na sociálních médiích. A můžete regenerovat shrnutí pro variace.
Obzvláště dobrá funkce je Article Writer 6. Stačilo jen zadat téma (interaktivní ukázky) a vybrat několik odkazů. Writesonic vytvořil návrh s podklady ze všech těchto odkazů během několika minut. Cituje také odkazy, takže se můžete vrátit k těmto článkům a provést hlubší výzkum.
Pro autory ve fázi výzkumu a přípravy osnovy je to velká úspora času!
Nejlepší funkce Writesonic
- Shrňte několik blogových příspěvků a přepište je do jednoho dlouhého článku.
- Vytvářejte shrnutí svých článků pro konkrétní kanály pouhým kliknutím a snadno je distribuujte
- Vytvářejte shrnutí ve více než 25 jazycích, včetně francouzštiny, španělštiny a japonštiny.
Omezení Writesonic
- Kvalita shrnutí závisí na počtu kreditů. Vytváření shrnutí v prémiové kvalitě proto může být nákladné.
Ceny Writesonic
- Standard: 99 $ měsíčně (zahrnuje 1 člena týmu)
- Profesionální: 199 $ měsíčně (zahrnuje 3 členy týmu)
- Pokročilá verze: 399 $ měsíčně (zahrnuje 5 členů týmu)
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1900 recenzí)
9. Gimme Summary AI: Nejlepší bezplatný nástroj pro shrnování webových článků pro prohlížeče Chrome
Jak často jste si uložili článek do záložek, abyste si ho přečetli později, protože jste měli málo času? S rozšířeními Gimme Summary AI pro prohlížeče Chrome nebo Brave získám během několika sekund přehled o hlavních bodech jakéhokoli článku na webu.
Nejlepší na tom je, že nemusím kopírovat a vkládat články do různých záložek, abych získal shrnutí.
Jelikož je však Gimme Summary AI postaveno na ChatGPT, jsem při žádosti o vygenerování shrnutí vyzván k přechodu do okna ChatGPT za účelem ověření, což může být nepohodlné.
Nejlepší funkce Gimme Summary AI
- Vytvářejte shrnutí webových článků jedním kliknutím přímo z jejich webové stránky
- Získejte bezplatné souhrny AI bez reklam a bez nutnosti zadávat své osobní údaje
Gimme Summary Omezení umělé inteligence
- Podporuje pouze angličtinu
- Jelikož se jedná o open-source projekt, může být někdy chybový.
Ceny Gimme Summary AI
- Zdarma
Gimme Summary Hodnocení a recenze AI
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
10. Copy. ai: Nejlepší pro hromadné shrnování dokumentů
Někdy může i shrnování obsahu zabrat spoustu času – zejména pokud jste marketér, který musí shrnout blogy do bodů pro sociální média, nebo výzkumný student, který musí přečíst stovky různých výzkumných článků pro práci, kterou píšete.
Pokud ano, Copy. ai je ideální volbou. Jeho funkce automatizace pracovního postupu dokumentů vám umožní zefektivnit proces shrnování.
Použil jsem jej k napsání návrhu blogového příspěvku o myšlenkovém vedení. Jednoduše jsem vytvořil shrnutí, ve kterém jsem nastínil své konkrétní požadavky. Copy. ai poté zkrátilo mé rozhovory s odborníky a sestavilo klíčové body z každého rozhovoru do jediného stručného shrnutí.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Použijte šablony shrnutí Copy. ai k napsání svých „podnětů ke shrnutí“ a ušetřete čas.
- Vytvořte automatizované pracovní postupy pro generování více souhrnů dokumentů nebo dokonce souhrnů různých verzí dokumentu pomocí jediného příkazu.
- Vytvářejte SEO optimalizované meta tituly a popisy pro vaše blogové příspěvky pouhým kliknutím
Omezení Copy. ai
- Automatizované pracovní postupy jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Copy. ai neshrnuje webové články z URL adres
Ceny Copy. ai
- Zdarma
- Základní balíček: 49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 249 $ za 5 uživatelů měsíčně
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (60 recenzí)
