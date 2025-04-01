10 bezplatných šablon příruček pro zaměstnance ve formátu Word a ClickUp

Vytvoření příručky pro zaměstnance je pro každou firmu nutností.
Slouží jako referenční bod pro zaměstnavatele i zaměstnance a pomáhá zajistit, aby všichni rozuměli svým právům, povinnostem a očekáváním na pracovišti. Účinná příručka pro zaměstnance by měla být komplexní, ale stručná a měla by pokrývat témata, jako je přijatelné chování, bezpečnostní postupy, pokyny pro odměňování a zásady pro čerpání dovolené.
Ačkoli jsou tyto dokumenty důležitou součástí řízení podniku, může být obtížné vědět, co by měly obsahovat a jak s nimi začít. Naštěstí pro vás jsme již veškerou náročnou práci udělali za vás.
V tomto příspěvku si povíme, co je to šablona příručky pro zaměstnance a co dělá šablonu dobrou. Poté vám představíme našich 10 oblíbených šablon příruček pro zaměstnance, abyste se mohli hned pustit do vytváření vlastní.
Co je šablona příručky pro zaměstnance?
Než se pustíme do šablon, ujistěme se, že si rozumíme v tom, co je to příručka pro zaměstnance.
Příručky pro zaměstnance jsou dokumenty, které zaměstnancům sdělují důležité informace o zásadách a postupech organizace, jakož i o jejich právech a povinnostech na pracovišti.
Slouží jako vodítko pro všechny zaměstnance, aby pochopili svou pracovní roli a dodržovali firemní předpisy. Pokrývají témata, jako je organizační struktura, standardní provozní postupy, kodex chování, volno, nemocenská a další zaměstnanecké benefity, disciplinární řízení a další.
Účinná příručka pro zaměstnance je nezbytná pro vytvoření zdravého a produktivního pracoviště, protože pomáhá definovat očekávání, posilovat důvěru mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli, poskytovat jasné informace o rolích a odpovědnostech, budovat kulturu respektu a zajišťovat dodržování příslušných zákonů. Zaměstnanci by měli být seznámeni s obsahem příručky již na začátku svého zaměstnání, aby pochopili zásady a postupy společnosti, a jakékoli změny by měly být sděleny neprodleně, aby nedocházelo k nejasnostem.
Díky komplexní a aktuální příručce pro zaměstnance mohou firmy zajistit, že se jejich zaměstnanci budou cítit informovaní a respektovaní, zatímco budou společně pracovat na dosažení úspěchu.
Vytvoření příručky pro zaměstnance pomocí šablony je nejjednodušší způsob, jak začít.
Šablony jsou jednoduše předem připravené plány, které nastíní, co by měla vaše příručka pro zaměstnance obsahovat. Šablona obvykle obsahuje sekce jako organizační struktura, řízení výkonu, plány odměňování, zásady týkající se benefitů, bezpečnostní protokoly a disciplinární řízení. Navíc ji lze přizpůsobit tak, aby obsahovala informace specifické pro každou společnost, jako je její poslání a hodnoty, pokyny pro zákaznický servis a iniciativy v oblasti diverzity.
Co dělá šablonu příručky pro zaměstnance dobrou?
Dobrá šablona příručky pro zaměstnance je komplexní, srozumitelná a v souladu s firemní kulturou a hodnotami. Zde je několik klíčových charakteristik dobré šablony:
- Podrobnosti: Dobrá šablona by měla zahrnovat všechny části, které je důležité do příručky pro zaměstnance zahrnout. Části, které se na vaši firmu nevztahují, můžete vždy vynechat, ale je lepší mít šablonu, která je příliš podrobná, než takovou, ve které chybí důležité informace.
- Přizpůsobitelné: Dobrá šablona příručky pro zaměstnance by měla být přizpůsobitelná, aby bylo možné přidávat nebo odebírat zásady podle konkrétních potřeb. Měla by také umožňovat přizpůsobení jazyka a tónu tak, aby odpovídaly firemní kultuře a hodnotám, a měla by být snadno aktualizovatelná, aby zůstala přesná a v souladu s předpisy.
- Přístupnost: Dobrá šablona příručky by měla vést k finálnímu produktu, který je snadno přístupný všem zaměstnancům, a to jak v prostorách společnosti, tak i na dálku. Měla by být k dispozici v tištěné i digitální podobě a měla by být snadno přístupná a přehledná.
- Konzistentní: Dobrá šablona by měla být konzistentní z hlediska formátování, designu, jazyka a tónu. To pomáhá zajistit, že všichni zaměstnanci obdrží stejné informace a nedojde k záměně nebo nedorozumění.
Při výběru šablony mějte na paměti následující aspekty. Nakonec si vyberte šablonu, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší společnosti a zaměstnanců, a to v formátu, který je vhodný pro vaši pracovní sílu.
10 šablon příruček pro zaměstnance ve formátu Word a ClickUp
Shromáždili jsme deset našich oblíbených šablon příruček pro zaměstnance, které vám pomohou rychle a snadno vytvořit komplexní, dobře napsanou a právně vyhovující příručku. Tyto šablony vám ušetří čas a námahu a zároveň zajistí, že vaši zaměstnanci budou mít všechny informace, které potřebují k úspěšnému výkonu svých funkcí.
1. Pokročilá šablona příručky pro zaměstnance ClickUp
Někdy nestačí příručka pro zaměstnance na vysoké úrovni, která se zaměřuje pouze na nejdůležitější informace. Pokud vaše společnost potřebuje komplexnější příručku, která obsahuje vše potřebné, je pro vás šablona pokročilé příručky pro zaměstnance od ClickUp tou správnou volbou.
Tato šablona příručky pro zaměstnance obsahuje:
- Podrobný průvodce pro začátečníky , který definuje jednotlivé sekce a nabízí tipy a zdroje pro shromažďování a psaní informací11 sekcí informací, včetně sekcí pro zaškolení, kulturu, zásady na pracovišti (jako je dress code, placené volno a střety zájmů), o vaší společnosti, zásady pro práci na dálku, standardní kodex chování, obchodní praktiky, zásady docházky, hodnocení výkonu, firemní benefity a postupy při odchodu ze společnosti.
Tato šablona je navržena s ohledem na uživatelský komfort a poskytuje téměř vše, co by nový zaměstnanec mohl chtít (nebo potřebovat) vědět o vaší společnosti, od prvního do posledního dne.
2. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp
Nedělejte tu chybu, že sestavíte nudnou příručku. Není žádným tajemstvím, že základní příručky pro zaměstnance mohou být nudné a vaši noví zaměstnanci rychle ztratí zájem. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp vám naopak ukáže, jak vdechnout vaší příručce osobnost a udělat ji zábavnou pomocí grafiky, emodži nebo dokonce gifů.
Tato šablona příručky pro zaměstnance obsahuje:
- 8 sekcí informací, včetně historie společnosti, standardů chování, komunikačních zásad, benefitů a zdravotního pojištění, týmových zásad, kancelářských zásad, zásad odměňování a hodnocení výkonu a zásad ukončení pracovního poměru Plně přizpůsobitelné digitální rozvržení, které lze kdykoli aktualizovat a doplňovat Tipy a návrhy, jak učinit vaši příručku zábavnější a poutavější pro zaměstnance.
Nezapomeňte, že příručka pro zaměstnance je skvělým způsobem, jak sdělit důležité informace a zásady členům vašeho týmu. Věnujte tedy trochu času tomu, aby byla jedinečná a poutavá, a vaši noví zaměstnanci vám za to budou vděční!
3. Šablona firemní kultury ClickUp
Firemní kultura je způsob, jakým vaše společnost a její zaměstnanci jednají a chovají se.
Jde o to, jak se zaměstnanci chovají k sobě navzájem, jaké morální hodnoty vyznávají a jaká rozhodnutí činí. Pokud chcete vytvořit silnou firemní kulturu, může vám být užitečným nástrojem šablona firemní kultury ClickUp . Tyto stránky poskytují návod a inspiraci pro budování identity vaší firmy.
Tato šablona firemní kultury obsahuje:
- 4 hlavní sekce s 12 podsekcemi , které podrobně popisují, kdo jste jako společnost (včetně historie, týmu, ocenění a tisku), vaše poslání, hodnoty a slib značky, hodnoty vaší společnosti a strategické imperativy a řešení a služby, které nabízíte.
Tuto šablonu můžete použít jako pomůcku při psaní části věnované firemní kultuře ve vašem širším zaměstnaneckém manuálu, nebo ji můžete použít jako samostatného průvodce.
4. Šablona příručky pro zaměstnance a zásad společnosti ClickUp
Pokud potřebujete profesionálnější příručku, která se zaměřuje hlavně na zaměstnanecké zásady, postupy, struktury řízení a kodex chování vaší společnosti, zvažte šablonu ClickUp pro zaměstnanecké příručky, zásady a postupy .
Tato šablona příručky pro zaměstnance obsahuje:
- 17 sekcí informací, včetně uvítacího dopisu, popisu „našeho ideálního člena týmu“, informací o zapracování, sekce o firemní kultuře, řešení dotazů, zásadách na pracovišti, vše o vaší společnosti, zásadách pro práci na dálku, jak pracujeme, zásadách docházky, plánu pro případ nouze, standardním kodexu chování, obchodních praktikách, zásadách a postupech, hodnocení výkonu, firemních benefitech a postupech při odchodu zaměstnanců.
- Přizpůsobitelná přední strana obálky , kterou můžete snadno vytisknout nebo uložit do formátu PDF.
- Úvodní stránka, která zobrazuje všechny podstránky a umožňuje vám přiřadit vlastníky a přispěvatele ke každé sekci.
Tato šablona je rozdělena do 4 hlavních částí (Vše o nás, Jak pracujeme, Standardní kodex chování a Zásady a postupy) s podsekcemi v každé z nich, aby se zajistilo, že žádná zásada nebude opomenuta.
5. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp
Pokud zakládáte firmu, ale ještě nemáte průvodce školením zaměstnanců, musíte vytvořit příručku pro zaměstnance. A tato šablona příručky pro zaměstnance od ClickUp je ideálním místem, kde začít. Vyplňte tuto šablonu a ukažte svým zaměstnancům, jak uspět a růst ve svých rolích.
Tato šablona příručky pro zaměstnance obsahuje:
- Úvodní průvodce vysvětluje, co je příručka pro zaměstnance, proč je výhodné ji mít a jak používat šablonu příručky pro zaměstnance ClickUp.
- 2 hlavní sekce s 19 podsekcemi včetně informací o vaší společnosti, podrobností o konkrétní roli zaměstnance a zásadách a postupech, jako je evidence pracovní doby, nárok na přesčasy, výplatní termíny, přestávky, srážky ze mzdy, rozvrhy, benefity, svátky, dovolená, disciplinární opatření, omezení související s COVID, hygiena a bezpečnost.
- Poznámky, podněty k psaní, vodicí otázky a tipy v každé sekci vám pomohou při tvorbě příručky a brainstormingu, co napsat.
Upozorňujeme, že příručky pro zaměstnance a zaměstnanecké příručky nejsou totéž. Oba dokumenty sice poskytují zaměstnancům důležité informace, ale zaměstnanecká příručka se zabývá obecnými zásadami a očekáváními společnosti, zatímco příručka pro zaměstnance se zaměřuje na konkrétní postupy a úkoly pro určitou pozici nebo oddělení.
6. Šablona příručky pro personální oddělení ClickUp
Některé šablony příruček pro zaměstnance mohou obsahovat část věnovanou příručce pro personální oddělení, ale v určitých situacích může být vhodné tyto dva dokumenty oddělit. V takových případech použijte šablonu příručky pro personální oddělení od ClickUp.
Příručky pro lidské zdroje mohou mít dvě podoby. Buď se jedná o příručky pro dané oddělení, které obsahují informace o týmu, cíle týmu HR, zásady, postupy a očekávání, nebo o příručky pro všechny záležitosti týkající se lidských zdrojů, které může využívat celá společnost.
Naše šablona je určena k vytvoření příručky „vše o HR“. Příručky HR obvykle zahrnují informace o pracovním právu, zaměstnání na dobu neurčitou a rovných pracovních příležitostech, informace o dodržování předpisů, jako je odškodnění zaměstnanců, klasifikace plného a částečného úvazku, zásady proti obtěžování a diskriminaci a zásady společnosti týkající se dovolené, jako je povinnost výkonu funkce porotce, PTO, dovolená z důvodu úmrtí v rodině a zákon o rodinné zdravotní dovolené (FMLA).
Tato šablona příručky pro personální oddělení obsahuje:
- 3 hlavní sekce s 12 podsekcemi pokrývající poslání a hodnoty společnosti, informace o společnosti, jako je historie, služby, struktura, vedení a kultura, a personální politiky týkající se nástupu a odchodu zaměstnanců, chování na pracovišti, docházky a firemních benefitů.
Mezi příručkou pro zaměstnance a příručkami pro personální oddělení může docházet k určitému překrývání, například v části věnované informacím o společnosti nebo základním hodnotám. To nevadí! Opakování těchto informací v několika dokumentech zajistí, že všechny vaše zásady a sdělení budou v souladu.
7. Šablona provozní smlouvy ClickUp
Zakládáte vlastní společnost s ručením omezeným (LLC)? Budete potřebovat provozní smlouvu, abyste splnili zákonné požadavky, a šablona provozní smlouvy ClickUp vám pomůže začít.
Provozní smlouva je důležitý právní dokument, který ověřuje organizační rámec podniku, vlastnickou strukturu, povinnosti členů, standardní provozní postupy a další. Pro podnikatele, kteří provozují společnost typu LLC, je tento dokument nezbytný a ve většině zemí je při zakládání společnosti vyžadován.
Tato šablona provozní smlouvy obsahuje:
- 11 sekcí s informacemi o společnosti včetně informací o organizaci, definicích, kapitálu a financování, rozdělení čistého zisku a ztráty, rozdělení výnosů, výdajů společnosti, pravomocí a povinností členů, přidělení podílů členů, záznamů, auditů a zpráv, zrušení a ukončení činnosti společnosti a sekce s různými informacemi.
- Právní jazyk v souladu s typickými smlouvami v každé sekci, který vám poskytne základní smlouvu, od které můžete vycházet.
Upozorňujeme, že ačkoli se jedná o skvělou šablonu, která vám pomůže začít s provozní smlouvou vaší LLC, vždy, když používáte dokument pro právní účely, měli byste se před jeho předložením poradit se svým obchodním právníkem.
8. Šablona pro memorandum o zásadách ClickUp
Schopnost efektivně komunikovat změny zásad vašim zaměstnancům je zásadní pro úspěch vašeho podnikání. Šablona Policy Memo Template od ClickUp vám pomůže vytvořit jednotný formát a organizaci pro memoranda o zásadách, aby všichni členové vašeho týmu byli informováni a měli aktuální informace o nejnovějších změnách.
Tato šablona memoranda o zásadách obsahuje:
- Úvodní průvodce vysvětlující, co je to memorandum o zásadách, co tvoří účinné memorandum a jaké části by mělo memorandum obsahovat (tj. záhlaví, shrnutí, pozadí, doporučení a výzva k akci).
- Další tipy a zdroje, které vám pomohou vyplnit informace v jednotlivých sekcích a dozvědět se více o vytváření účinných memorand.
Pomocí této jednoduché šablony pro memorandum o zásadách zajistíte, že všichni vaši zaměstnanci pochopí očekávání a předpisy vaší společnosti.
Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon poznámek v aplikaci Word a ClickUp
9. ClickUp Denní zpráva o činnosti zaměstnanců
Řízení výkonu zaměstnanců je klíčovým aspektem vedení společnosti a jedním ze způsobů, jak ho udržet pod kontrolou, je vedení denního přehledu činností. K tomu se hodí šablona denního přehledu činností zaměstnanců od ClickUp. Je to jako mini denní přehled výkonu každého člena vašeho týmu.
Tato šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců obsahuje:
- 3 hlavní sekce , které zaměstnanci vyplňují každý den, včetně dosažených výsledků (dokončené projekty a čas, který každý z nich zabral), probíhajících aktivit (projekty, které jsou stále v procesu) a nadcházejících aktivit (priority na následující dny nebo týdny a případná pomoc, kterou potřebujete).
Tato šablona poskytuje cenné informace o každodenních pracovních návycích vašeho týmu. Použijte ji k identifikaci úspěchů, problémů a oblastí, které je třeba zlepšit, a zároveň zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně.
10. Šablona příručky pro zaměstnance společnosti Microsoft od TemplateLab
I když máme rádi širokou škálu příkladů a šablon příruček pro zaměstnance od ClickUp, víme, že někdy vaše organizace vyžaduje, abyste používali nástroje od konkrétní společnosti nebo sady.
Uživatelé Microsoftu mohou využít šablonu příručky pro zaměstnance od Template Lab k rychlému návrhu příručky pro zaměstnance. Tato příručka pro zaměstnance obsahuje sekce věnované zásadám týkajícím se témat, jako jsou technologie, benefity, zdravotní pojištění a další.
Jak psát příručky pro zaměstnance
Nyní, když máte na výběr několik šablon příruček pro zaměstnance, je čas začít psát svou vlastní. Ale kde vůbec začít? Zde je několik tipů a osvědčených postupů pro vytvoření komplexní a efektivní příručky pro zaměstnance:
1. Začněte se základy
Prvním krokem při psaní příručky pro zaměstnance je shromáždit všechny potřebné informace o vaší společnosti a jejích zásadách. Patří sem poslání a hodnoty vaší společnosti, organizační struktura, zaměstnanecké benefity, zdravotní pojištění, standardní kodex chování a důležité právní informace. Pro zajištění přesnosti se poraďte s příslušnými odděleními (personální, právní atd.).
2. Postupujte podle šablony
Jak jsme již zmínili, použití šablony příručky pro zaměstnance vám může ušetřit čas a úsilí při vytváření vlastního dokumentu. Šablony poskytují strukturu a organizaci vaší příručky, což usnadňuje zahrnutí všech potřebných informací.
3. Buďte jasní a struční
Příručka pro zaměstnance by měla být snadno čitelná a srozumitelná pro všechny zaměstnance. Používejte srozumitelný jazyk a vyhýbejte se žargonu nebo odborným termínům, které nemusí být všem známé. Kromě toho by každá část zásad měla být stručná a výstižná.
4. Přidejte obrázky a příklady
Přidáním relevantních obrázků, grafů nebo tabulek můžete zvýšit atraktivitu příručky pro zaměstnance a usnadnit její zpracování. Navíc zahrnutí příkladů nebo scénářů z reálného života může zaměstnancům pomoci lépe porozumět zásadám a jejich uplatnění v různých situacích.
5. Udržujte jej aktuální
S růstem a vývojem vaší společnosti by se měla vyvíjet i příručka pro zaměstnance. Nezapomeňte příručku pravidelně revidovat a aktualizovat, aby odrážela vaše aktuální zásady a postupy. Pomůže vám to také vyhnout se potenciálním právním problémům.
6. Zajistěte jejich dostupnost
Příručka pro zaměstnance je zdrojem informací pro všechny zaměstnance, proto zajistěte, aby byla snadno přístupná. Zvažte vytvoření digitální verze, ke které budou mít zaměstnanci přístup na firemních zařízeních nebo prostřednictvím zabezpečeného online portálu.
7. Poraďte se s právníky a odborníky na lidské zdroje
Jak již bylo zmíněno, je důležité nechat příručku pro zaměstnance zkontrolovat příslušnými odděleními, zejména oddělením lidských zdrojů a právním oddělením. Tím zajistíte, že všechny zásady budou v souladu se zákony a předpisy v oblasti zaměstnanosti.
Části, které by měly být zahrnuty do příručky pro zaměstnance
Ačkoli každá společnost může mít specifické zásady a postupy, které jsou jedinečné pro její organizaci, existují některé společné části, které by měly být zahrnuty do každé příručky pro zaměstnance. Patří mezi ně:
1. Firemní svátky
Příručka pro zaměstnance by měla obsahovat úplný seznam uznávaných svátků společnosti. Měla by specifikovat, zda se od zaměstnanců očekává, že budou v tyto svátky pracovat, a pokud ano, na jakou kompenzaci nebo náhradní volno mají nárok.
2. Zdravotní pojištění
Podrobně popište zdravotní pojištění vaší společnosti, včetně rozsahu pojistného krytí, možností dostupných pro zaměstnance, jejich příspěvků a postupu pro uplatnění nároku na dávky. V této části by mělo být také vysvětleno, jak mohou zaměstnanci přidat závislé osoby a jaké důsledky má jakákoli změna jejich pracovního poměru na jejich dávky.
3. Politika v případě nemoci
Nastíňte zásady vaší společnosti týkající se pracovní neschopnosti, včetně počtu povolených dnů, postupu při hlášení pracovní neschopnosti a veškeré požadované dokumentace. Zásady by měly také řešit dlouhodobá onemocnění a podporu, kterou může společnost v takových případech poskytnout. Uveďte všechny relevantní zákony nebo předpisy upravující pracovní neschopnost a ujasněte, zda je placená nebo neplacená.
4. Dovolená a volno
Vysvětlete zásady vaší společnosti týkající se dovolené a volna, včetně toho, na kolik dnů dovolené za rok mají zaměstnanci nárok, postupu pro žádání o volno a případných omezení. Můžete také uvést informace o jiných typech volna, jako je volno z důvodu úmrtí v rodině nebo volno z důvodu péče o nemocného člena rodiny.
5. Etický kodex
Tato část udává tón pro chování a očekávání na pracovišti. Měla by zahrnovat témata, jako jsou dress code, profesionalita, antidiskriminační zásady, postupy řešení konfliktů a jakékoli další pravidla nebo předpisy specifické pro danou společnost.
6. Hodnocení výkonu
Vysvětlete proces hodnocení výkonu ve vaší společnosti a jak mohou zaměstnanci očekávat zpětnou vazbu ohledně své práce. Tato část může také obsahovat informace o povýšení, zvýšení platu a bonusech.
7. Zásady pro ukončení pracovního poměru
I když to možná není příjemné, je důležité nastínit zásady vaší společnosti týkající se ukončení pracovního poměru. Tato část by měla zahrnovat důvody pro ukončení pracovního poměru, postup při propouštění a veškeré relevantní zákony nebo předpisy upravující ukončení pracovního poměru zaměstnanců.
8. Dohoda o mlčenlivosti (NDA)
Pokud vaše společnost nakládá s citlivými informacemi nebo důvěrnými údaji, můžete do příručky pro zaměstnance zahrnout dohodu o mlčenlivosti. Tento právně závazný dokument stanoví očekávání ohledně zachování důvěrnosti ze strany zaměstnanců a důsledky jejich porušení.
9. Potvrzení o přijetí
Jako poslední krok nechte zaměstnance podepsat potvrzení o převzetí, aby potvrdili, že zaměstnaneckou příručku obdrželi a přečetli. V případě sporů to může sloužit jako důkaz, že zaměstnanci byli seznámeni s politikami uvedenými v příručce.
10. Informace pro zaměstnance, na které se nevztahuje výjimka
Pokud vaše společnost zaměstnává zaměstnance, na které se nevztahuje výjimka (hodinově placené), je důležité je informovat o zásadách pro přesčasy, přestávkách na jídlo a odpočinek a dalších předpisech, které se na ně mohou vztahovat. Tím zajistíte dodržování pracovněprávních předpisů.
Komu přináší použití šablony příručky pro zaměstnance výhody?
Manažeři: Zaměstnanecká příručka poskytuje manažerům jasnou strukturu a pokyny pro řízení jejich týmu. Pomáhá také zajistit jednotnost zásad a postupů v celé organizaci. Zde je několik šablon, které mohou být pro manažery užitečné:
Malé podniky: Malé podniky často nemají dostatek zdrojů na vytvoření rozsáhlých zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů. Šablona příručky pro zaměstnance může poskytnout rámec, na jehož základě mohou majitelé malých podniků vytvořit vlastní příručku, aniž by museli začínat od nuly. Zde je několik šablon, které mohou být užitečné pro malé podniky:
Optimalizujte svůj zaměstnanecký manuál ještě dnes
Ačkoli tvorba příručky pro zaměstnance nemusí být vaší oblíbenou povinností jako majitele firmy nebo personalisty, je pro dodržování předpisů zásadní, aby všechny interní a firemní zásady byly pro vaše zaměstnance zdokumentovány jasně a podrobně. Použití šablon může tvorbu tohoto dokumentu výrazně usnadnit – a možná i zpříjemnit, pokud se rozhodnete použít řešení ClickUp!
ClickUp je vaše jediné místo pro organizaci firemních dokumentů, projektových plánů, pracovních postupů a ano, dokonce i příručky pro zaměstnance.
Naše rozsáhlá knihovna šablon vám pomůže vytvořit, upravit a aktualizovat téměř jakýkoli druh dokumentu, který potřebujete – a naše šablony příruček dodají trochu barvy jinak nudné práci. Jakmile dokončíte vytváření příručky pro zaměstnance, můžete ji snadno sdílet se svým týmem pomocí ClickUp a podle potřeby ji aktualizovat.
Začít s ClickUpem je zdarma, tak to ještě dnes vyzkoušejte .