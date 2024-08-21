5 nejlepších bezplatných šablon NDA ve formátech Word, Google Docs, PDF a ClickUp

Uzavření partnerství s dohodami o mlčenlivosti (NDA) je běžné mezi velkými i malými podniky. Některé informace musí zůstat soukromé, dokonce důvěrné.
Ochraně podléhají nejen průlomové výzkumy nebo obchodní tajemství. Podniky pravidelně pracují s citlivými informacemi – údaji o zákaznících, marketingovými kampaněmi, finančními informacemi, dohodami s investory nebo partnery a dalšími. Tyto údaje musí zůstat chráněny.
Nesprávné zacházení s takovými informacemi může mít vážné důsledky, jako je poškození reputace, ztráta konkurenční výhody a právní problémy.
Ačkoli by pro firmy bylo ideální fungovat výhradně na základě dobré vůle a důvěry, není to vždy praktické. Místo toho se musíte spolehnout na obchodní smlouvy, které zaručí plynulý chod a ochrání zájmy společnosti.
Jednou z takových smluv je dohoda o mlčenlivosti nebo NDA, známá také jako dohoda o zachování důvěrnosti (CA) nebo dohoda o ochraně důvěrných informací (PIA). NDA je právní smlouva mezi dvěma nebo více stranami, která jim zakazuje zveřejňovat důvěrné informace.
V tomto blogu se podíváme na to, co tvoří dobrou smlouvu o mlčenlivosti a jak sepisovat právně závaznou smlouvu, která zajistí odpovědnost všech zúčastněných stran.
Navíc vám poskytneme pět šablon smluv o mlčenlivosti, které můžete přizpůsobit pro své obchodní vztahy a okamžitě odeslat.
Co jsou šablony NDA?
Šablona smlouvy o mlčenlivosti je předem připravený dokument, který stanoví podmínky smlouvy o mlčenlivosti. Obsahuje standardní ustanovení, která zakazují smluvním stranám zveřejňovat důvěrné obchodní informace bez předchozího písemného souhlasu.
Tyto šablony poskytují firmám hotový rámec, který mohou použít k vytvoření přizpůsobených smluv o mlčenlivosti pro různé scénáře, jako je přijímání nových zaměstnanců, rozsah pracovních smluv a jednání.
Použití šablony NDA zjednodušuje vytváření právně platných dohod o mlčenlivosti. Šetří čas, zvyšuje efektivitu a poskytuje podnikům konzistentní a standardizovaný formát pro definování důvěrných informací. Šablony zajišťují, že jsou pokryty všechny klíčové body, a snižují riziko přehlédnutí podstatných ustanovení.
Typická šablona smlouvy o mlčenlivosti obsahuje tyto části:
- Úvod: V této části se uvádí předmět smlouvy o mlčenlivosti – například zda se jedná o partnerství, přístup k datům nebo návrh funkcí.
- Definice: Zde jsou podrobněji vysvětleny různé pojmy, které budou použity v celé smlouvě o mlčenlivosti, jako jsou jména smluvních stran, podrobnosti o stranách, které informace sdělují a přijímají, zda se jedná o fyzické osoby nebo právnické osoby, a další podobné podrobnosti.
- Důvěrné informace: Definuje a popisuje povahu skutečných důvěrných údajů.
- Výjimky: V této části jsou uvedeny informace, které nejsou chráněny dohodou o mlčenlivosti a mohou být sdíleny s ostatními.
- Povinnosti: V této části je vysvětleno, jak musí přijímající strana zacházet s důvěrnými informacemi a za jakých okolností je může sdělit dalším osobám.
- Vrácení důvěrných informací: Tato část popisuje postupy pro vrácení důvěrných informací po skončení platnosti smlouvy.
- Nápravná opatření: Tato část vysvětluje důsledky porušení smlouvy a může zahrnovat finanční sankce, trestní stíhání a ukončení pracovního poměru.
- Oznámení a dodatky: Tato volitelná část obsahuje písemné oznámení o všech změnách nebo dodatcích k původní smlouvě o mlčenlivosti.
- Jurisdikce: Vysvětluje stát nebo soudní jurisdikci, kde budou řešeny případné spory týkající se smlouvy o mlčenlivosti.
- Blok pro podpis: Obsahuje bloky pro každou stranu a bude obsahovat jejich jména, podpisy a datum.
Co dělá šablonu NDA dobrou?
Většina smluv o mlčenlivosti se řídí tímto základním rámcem, ale některé bezplatné šablony NDA usnadňují vypracování smlouvy o mlčenlivosti, aniž byste museli začínat od nuly.
Podívejme se, v čem jsou některé šablony smluv o mlčenlivosti lepší než jiné. Zde je několik charakteristik, na které byste se měli zaměřit.
- Jasný jazyk: Stejně jako každá právní smlouva musí být i šablona smlouvy o mlčenlivosti přímá, stručná a výstižná, aby nedocházelo k nejednoznačnostem. Měli byste se vyvarovat nadměrného používání právnického jazyka a zbytečného žargonu, aby byla smlouva srozumitelná.
- Komplexní rámec: Šablona by měla být v souladu s osvědčenými postupy pro smlouvy o mlčenlivosti a obsahovat všechny klíčové části, jako je definice, důvěrné informace, nápravná opatření a další.
- Právní platnost: Šablona by měla být právně vymahatelná a v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Měla by uvádět strany a příslušnou jurisdikci a jasně formulovat podmínky a ustanovení, aby byla platná před soudem.
- Flexibilita: Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici různé typy smluv o mlčenlivosti, například pro zaměstnance, partnerství, dvě strany a více stran, je důležité vybrat šablonu, kterou lze snadno přizpůsobit různým obchodním situacím.
- Integrace: Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je integrace elektronického podpisu. Zkontrolujte, zda je vaše šablona a nástroj pro tvorbu dokumentů kompatibilní s nástroji pro elektronický podpis. Tím zajistíte, že budete moci smlouvy digitálně podepisovat a notářsky ověřovat.
- Formátování a styl: Zajistěte, aby byla šablona také vizuálně atraktivní. Zvažte faktory, jako je rozložení stránky a textu, použití nadpisů, typ písma a struktura odstavců.
5 bezplatných šablon NDA k použití
Zde je krátký seznam našich oblíbených šablon smluv o mlčenlivosti, které si můžete zdarma stáhnout a používat.
1. Šablona smlouvy o mlčenlivosti ClickUp
První z nich je šablona NDA od ClickUp. V této šabloně, která je vhodná pro začátečníky, najdete všechny nezbytné části standardní smlouvy o mlčenlivosti.
Tato šablona vám dokonce pomůže vytvořit úkoly ClickUp s různými přizpůsobenými stavy, které vám pomohou spravovat vaše smlouvy. Můžete kategorizovat a přidávat funkce pro vizualizaci a sledování citlivých informací.
Jednoduše zkopírujte tuto šablonu do ClickUp Docs a doplňte všechny důležité údaje, jako jsou jména a podrobnosti o zúčastněných stranách, stručný popis dohody o mlčenlivosti a další informace.
Šablona vám umožní mít přehled o sledování dohod o spolupráci díky komentářům, vnořeným podúkolům, více přiřazeným osobám a štítkům priority.
Navíc pracovní prostor a nástroje pro zvýšení produktivity ClickUp zjednodušují proces správy smluv, spolupráci mezi stranami a mnoho dalšího.
Pomocí generativního nástroje AI ClickUp Brain můžete také vytvářet a upravovat obsah svých právních dokumentů. Nástroj AI Writer for Work okamžitě vyhledá odpovědi na otázky a během několika sekund sestaví smluvní dokument. Můžete si být jisti, že všechny vaše smlouvy zůstanou v ClickUp v bezpečí; vaše data nebudou nikdy použita k trénování modelů AI.
Můžete také použít AI Knowledge Manager od ClickUp Brain k vyhledávání informací, nalezení klauzulí, které jste přidali do předchozích smluv, atd.
Můžete lokalizovat své bezplatné kopie smluv pomocí překladatelských funkcí ClickUp, abyste udrželi krok se svými zaměstnanci nebo dodavateli po celém světě.
Jakmile vypracujete návrh smlouvy o mlčenlivosti, můžete vytvořit úkol v ClickUp a přidělit jej svému manažerovi a právnímu týmu k posouzení. Jakmile bude smlouva finalizována, exportujte ji ve formátu PDF a sdílejte ji s přijímajícími a podepisujícími stranami k elektronickému podpisu. Nebo, pokud dáváte přednost tradičnímu způsobu, vytiskněte ji během chvilky!
2. Šablona dohody o mlčenlivosti ve formátu Word od LegalTemplates
Naší další šablonou je šablona NDA ve formátu Word od LegalTemplates. Tato šablona je dobře strukturovaná a obsahuje všechny základní součásti standardní šablony NDA. Můžete si vybrat mezi standardní dohodou o mlčenlivosti nebo dohodou přizpůsobenou pro pracovní smlouvy, vynálezy, prodej nebo nákupní transakce. Navíc můžete šablonu upravit podle zákonů svého státu a místní jurisdikce.
LegalTemplates navíc obsahuje bezplatný nástroj pro tvorbu právních dokumentů. Stačí do textových polí vložit podrobnosti vaší smlouvy a během několika sekund se vygeneruje právní smlouva. LegalTemplates také nabízí placenou funkci eSign, pokud dáváte přednost digitálnímu řešení.
3. Šablona dohody o mlčenlivosti ve formátu Word od Simul
Další šablona na tomto seznamu je od Simul, nástroje pro správu verzí a spolupráci v Microsoft Word. Šablona dohody o mlčenlivosti od Simul je jednoduchá šablona dohody o mlčenlivosti ve formátu dokumentu, kterou si můžete stáhnout pouhým kliknutím a upravit ve svém textovém editoru, ať už je to Google Docs, MS Word nebo Apple Pages.
Poté jej můžete nahrát do svého nástroje pro digitální podpis nebo zaslat tištěnou verzi příjemci.
Šablona obsahuje mnoho podrobností a můžete přidat další podle typu důvěrných informací, které chcete zahrnout do smlouvy.
Abyste zabránili neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu, ujistěte se, že vaše smlouvy o mlčenlivosti pro zaměstnance, stážisty nebo dodavatele pokrývají vše, co je uvedeno v šabloně smlouvy o mlčenlivosti, jako jsou informace týkající se vybavení společnosti, účetní informace, výrobní procesy a duševní vlastnictví.
Při používání této šablony nezapomeňte zajistit, aby slova a fráze odpovídaly těm, které používáte v jiných smlouvách. Pokud například ve svých smlouvách běžně používáte termíny jako „zveřejňující strana“ a „přijímající strana“, použijte je v této šabloně namísto termínů „poskytovatel informací“ a „příjemce“.
Kromě toho by bylo vhodné porovnat tuto šablonu smlouvy o mlčenlivosti s formátem předepsaným příslušným státem, aby se zajistilo, že se obě shody shodují ve struktuře i terminologii.
4. Šablona smlouvy o mlčenlivosti ve formátu PDF od Signaturely
Na Signaturely můžete bez problémů vytvářet a podepisovat smlouvy. Tato platforma je online nástroj pro digitální podpisy, který nabízí bezplatné šablony, které si můžete stáhnout ve formátech Doc a PDF.
Bezplatný tarif však umožňuje podepsat pouze jeden dokument měsíčně. Chcete-li podepsat více dokumentů, musíte si předplatit placený tarif.
Šablona NDA ve formátu Word od Signaturely sice odpovídá standardizovanému formátu, ale je relativně stručná. Budete muset od základu vytvořit sekce jako Povinnosti, Nápravná opatření a Dodatky. Doporučujeme vám použít tuto šablonu pro jednodušší smlouvy, které nevyžadují rozsáhlé podrobnosti, protože neobsahují vysoce citlivé informace.
5. NDA pro personální konzultanty v Google Docs od Template.net
Poslední bezplatná šablona v tomto seznamu je poměrně specifická – jedná se o smlouvu o mlčenlivosti určenou pro personální konzultanty. Většina organizací používá pro zaměstnance personálního oddělení odlišnou smlouvu o mlčenlivosti, protože mají přístup k údajům o zaměstnancích, citlivým informacím o společnosti a interním obchodním procesům.
Tato šablona dohody o mlčenlivosti pro personální konzultanty od Template.net je přizpůsobena pro zveřejnění důvěrných informací, s nimiž personální konzultanti obvykle pracují, jako jsou obchodní operace, strategie a plány, správa klientů, údaje o zaměstnancích, duševní vlastnictví atd.
Informace můžete přidat přímo do editoru dokumentů v Templates.net, spolu s jakýmikoli prvky značky, jako je logo společnosti, barevná schémata a další.
Smlouvu o mlčenlivosti můžete také sdílet s ostatními členy svého týmu, aby ji mohli zkontrolovat a upravit. Jakmile bude smlouva potvrzena, můžete si ji stáhnout ve formátu PDF a sdílet ji s přijímající stranou.
Chraňte důvěrné informace pomocí šablon smluv o mlčenlivosti
Ať už přijímáte nové zaměstnance nebo nezávislé dodavatele, žádáte o patent s nejvyšším stupněm utajení nebo vedete jednání o akvizici podniku – dohoda o mlčenlivosti je zásadní pro zachování důvěrnosti a ochranu citlivých informací.
Přizpůsobení šablon dohod o mlčenlivosti, které jsme uvedli výše, je velmi jednoduché. Než dohodu o mlčenlivosti finalizujete, nezapomeňte ji nechat zkontrolovat svým právním poradcem.
Uchovávejte své smlouvy o mlčenlivosti na jednom místě tím, že je uložíte jako dokumenty ClickUp Docs a sdílíte je s příslušnými stranami. Funkce jako kontrola verzí a přístupových práv zajistí bezpečnost vašich důvěrných informací. Díky úpravám v reálném čase a spolupráci můžete v případě potřeby rychle provádět změny.
Kromě toho, že ClickUp zajišťuje bezpečnost a dostupnost vašich důvěrných informací, pomáhá vašemu týmu šetřit čas a zvyšovat produktivitu na pracovišti. Díky svým funkcím zvyšujícím efektivitu může tato komplexní platforma pro produktivitu vašim týmům ušetřit až jeden den v týdnu.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp pomůže s přípravou, spoluprací a správou smluv na jediném panelu!