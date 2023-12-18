10 efektivních pracovních návyků – příklady a tipy pro úspěšnou kariéru

Přiznejte si to, všichni máme v práci někoho, koho obdivujeme pro jeho pracovní návyky.
Jsou vynikající v práci, produktivita je jejich druhé jméno a jsou to právě oni, kdo odhalili tajemství nejlepších pracovních návyků.
Díváte se na ně a přemýšlíte... existují produktivní lidé opravdu?
Pokud chcete uniknout z rutiny průměrnosti a naučit se, jak si vybudovat lepší pracovní návyky, jsme tu, abychom vám pomohli.
V tomto článku představíme deset účinných pracovních návyků, na které přísahají nejúspěšnější lidé. A jako bonus jsme pro vás připravili rychlý návod, jak si tyto návyky osvojit.
Poděkujte nám později!
Jste připraveni osvojit si dobré pracovní návyky? Jdeme na to!
10 účinných pracovních návyků
Ať už dobré nebo špatné, všichni jsme definováni svými návyky.
A někdy mohou být špatné návyky na vašem pracovišti nepřiměřeně zveličovány. Ve skutečnosti můžete být jen na základě svých pracovních návyků nejcharismatičtějším nebo nejotravnějším kolegou.
Než se ale pustíme do úspěšných pracovních návyků, začněme tím, co jsou dobré pracovní návyky a proč byste je měli vůbec rozvíjet.
Definice pracovních návyků uvádí dobré pracovní návyky jako vzorce chování zaměstnance, které přispívají k jeho pracovním výkonům. Jsou to faktory úspěchu, které pomáhají zvýšit vaši produktivitu, spolehlivost, týmovou práci a spokojenost v práci.
Mezi základní pracovní návyky patří například:
Většina úspěšných lidí tyto pracovní mantry praktikuje tak či onak. Také radí ostatním, aby je přijali za své!
Abychom vám pomohli, přinášíme vám deset pozitivních pracovních návyků, které potřebujete pro úspěšnou kariéru:
1. Buďte na pracovišti dochvilní a profesionální
Být v práci přesný je samozřejmostí.
Opoždění však může být jedním z nejtěžších špatných návyků, které je třeba překonat.
A věřte nám.
Nic nerozčiluje šéfa víc než to, když chodíte neustále pozdě do práce.
Pokud nechcete, aby vás měli v nelibosti, snažte se přicházet do práce o 10 minut dříve. To vám pomůže naplánovat si den a být připraveni, až začne oficiální pracovní doba.
Nyní může být obtížnější dodržovat dobré pracovní návyky, jako je dochvilnost, při práci na dálku.
Koneckonců, hlídání kočky souseda je legitimní rozptýlení. ?
Měli byste se však i nadále snažit přihlašovat včas a být k dispozici pro týmové hovory nebo schůzky.
Navíc nebuďte příliš rigidní, pokud jde o vaši pracovní rutinu.
Někdy je v pořádku, když vás důležitý úkol donutí zůstat déle v práci, pokud to nemá vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Přesnost a oddanost vaší práci vypovídají o vaší profesionalitě. A nejlepším způsobem, jak si tento dobrý pracovní návyk osvojit, je naplánovat si den nebo pracovní dobu.
Můžete:
- Vytvořte si vlastní rozvrh
- Nastavte si připomenutí schůzek
- Dejte si časovou rezervu na řešení neočekávaných událostí
2. Dodržujte a plňte termíny
Dodržování termínů je pozitivní návyk a charakteristický rys úspěšných lidí. Včasné dokončení práce ukazuje, že jste zodpovědní a dokážete úkoly efektivně zvládnout.
Profesionální tip: Využijte HR software, abyste udrželi své zaměstnance zapojené a zodpovědné za své pracovní návyky.
Pokud však máte potíže s dodržováním těchto návyků, můžete si pro sebe a svůj tým stanovit krátkodobé cíle. Ty mohou sloužit jako akční plán, který vám pomůže lépe se soustředit na daný úkol.
Navíc, dosahování a oslavování těchto malých vítězství vám dodá energii pro větší úspěchy.
Měli byste také komunikovat se svými nadřízenými o svém pracovním vytížení a postupu projektu, abyste měli realistické termíny.
A pokud trpíte pondělní depresí (chápeme vás), připravte si před začátkem týdne seznam úkolů a naplánujte si práci, abyste lépe zvládali termíny.
3. Řiďte svůj čas tak, abyste dosáhli zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
Time management je zdravý návyk, díky kterému můžete vyniknout.
Pokud si dáváte dlouhou přestávku na oběd, oddáváte se drbání nebo diskutujete o osobních problémech v práci, vede to ke ztrátě drahocenného pracovního času.
A pokud vás zasáhla sociální média, jen vy sami se můžete zachránit před problémy v práci.
Čas letí jako voda, když se díváte na roztomilá videa se psy, že? ?
Můžete také ztratit soustředění a možná budete muset pracovat přesčas, čímž se vaše rovnováha mezi pracovním a soukromým životem dostane do kolotoče.
Chcete-li si vybudovat lepší pracovní návyky, měli byste:
- Stanovte si priority svých úkolů
- Vyhněte se multitaskingu
- Omezte rušivé vlivy ve svém pracovním prostředí
Můžete také použít nástroj pro sledování času nebo projektový management, abyste zjistili, jak trávíte čas nad úkoly a projekty. To je obzvláště užitečné pro pracovníky na dálku, protože tyto aplikace mohou také pomoci zlepšit vaše schopnosti soustředěného pracovního výkonu a umožňují vám efektivně spravovat osobní úkoly.
4. Dobře přijímejte kritiku
Nekrčte obočí při každé kritice, která se na vás snese.
Nikdo není dokonalý.
Dávat nebo přijímat negativní zpětnou vazbu je důležité pro růst a je to něco, co čas od času potřebujete.
Měli byste svého zaměstnavatele považovat za svého kariérního kouče a naučit se vnímat jeho zprávy objektivně. Zpětná vazba od zaměstnance nebo vašeho šéfa vám má pomoci soustředit se a stát se lepší verzí sebe sama.
Berte to jako skryté požehnání.
To, jak dobře zvládáte kritiku, závisí také na vaší emoční inteligenci.
Mezi jednoduché způsoby, jak se vypořádat s negativní zpětnou vazbou, patří potlačení první reakce, kladení otázek a projevování vděčnosti. S pozitivním přístupem budete přirozeně vnímavější k konstruktivní kritice.
5. Ptejte se na relevantní otázky
Bez ohledu na to, jak jste zruční, můžete se v určitém okamžiku dostat do slepé uličky.
Požádejte o pomoc, když ji potřebujete. Je to zdravý návyk.
Někdy kladení otázek také usnadňuje diskusi, z níž mohou mít prospěch všichni.
Snažte se však najít rovnováhu mezi zvědavostí a otravováním. Pokud kladete příliš mnoho otázek, zejména těch samých, může se to rychle stát špatným pracovním návykem.
Jde o to, abyste své kolegy neobtěžovali otázkami typu „Kde je kávovar?“.
Buďte místo toho aktivní a následujte vůni moka. ☕
6. Buďte organizovaní
Ve své práci nemusíte být organizátorem typu „go big or go home“ (buď velký, nebo jdi domů).
Začněte v malém s věcmi jako:
- Barevné označení kalendáře
- Dělejte si relevantní poznámky
- Vytvoření kontrolního seznamu
- Pravidelné krátké přestávky během práce
A pokračujte v pokroku odtud.
Nepořádný pracovní stůl a chaotický denní rozvrh jsou také velkým tabu. Určitě nechcete být terčem kritiky kvůli takovým špatným pracovním návykům.
K organizaci úkolů a budování tohoto pozitivního pracovního návyku můžete také využít nástroj pro správu úkolů. Od sledování termínů po vizualizaci úkolů – tyto nástroje pro soustředění vám pomohou zůstat organizovaní.
7. Efektivně komunikujte
Ať už pracujete v kanceláři nebo na dálku, vždy jasně komunikujte se svým zaměstnavatelem nebo spolupracovníky.
K napsání odpovědi nepotřebujete slovník synonym.
Buďte jednoduchí, ale efektivní.
A nezapomeňte pravidelně informovat svého šéfa o postupu projektu. Ocení, když ho budete průběžně informovat.
Neměli byste však být jediní, kdo mluví.
Produktivní lidé jsou také aktivními posluchači. Je to dobrý zvyk a vynikající měkká dovednost.
Chcete-li být aktivním posluchačem, můžete udělat následující:
- Nepřerušujte kolegu, když mluví
- Sledujte řeč těla mluvčího a vycházejte z neverbálních signálů.
- Ptejte se na relevantní otázky nebo se ptejte na doplňující informace
- Parafrázujte myšlenky vlastními slovy, abyste se ujistili, že jste jim dobře porozuměli.
8. Buďte iniciativní a aktivně se učte nové dovednosti
Pokud budete jen sedět a obdivovat produktivní lidi, úspěchu se nedočkáte.
Abyste odváděli dobrou práci a rychle stoupali po žebříčku úspěchu, musíte zdokonalovat své dovednosti.
Poznamenejte si dovednosti, které vám chybí, a navštěvujte workshopy nebo kurzy odborné certifikace, abyste tyto mezery ve znalostech zaplnili.
Měli byste také usilovat o manažerské pozice a v případě potřeby navštívit kariérního kouče.
Navíc nečekejte, až vám šéf přidělí úkoly, zejména pokud pracujete na dálku. Místo toho se aktivně ptejte na projekty.
Projevte iniciativu a ujměte se více práce, i když to není součástí vaší pracovní náplně. Díky tomu budete mezi svými kolegy zářit jako diamant.
Ale nepřetěžujte se, pokud už máte dost práce. Nechcete přece začít důležitý úkol a nechat ho nedokončený.
Profesionální tip: Vyhněte se vyhoření a naplánujte si den rozdělením času ve svém nabitém rozvrhu! ?
9. Řekněte ne prokrastinaci
Je pravděpodobné, že během pracovní doby raději procházíte sociální sítě, než abyste dokončili projekt, který se vám nelíbí.
Když však odkládáte důležité věci, jen to zhoršuje situaci.
A než se nadějete... bum. Termín už dávno uplynul.
Nenechte se však přemoci strachem z termínů.
Pokud vás nějaká úloha příliš obtěžuje, raději ji vyřídíte hned. Je také zdravým zvykem věnovat se dané úloze a vždy dokončit to, co jste začali.
10. Používejte aplikaci pro správu návyků
Už vás neznepokojuje otázka „co jsou pracovní návyky“?
Skvělé!
Vytvoření dobrých pracovních návyků však vyžaduje čas a špatných návyků se těžko zbavuje. Pokud se zeptáte většiny koučů zabývajících se návyky, pravděpodobně vám řeknou, že vytvoření návyku trvá přibližně 21 dní.
Jak se tedy udržet na správné cestě?Zde přicházejí na řadu aplikace pro sledování návyků nebo produktivity, jako je ClickUp.
ClickUp je jednou z nejpopulárnějších a nejlépe hodnocených aplikací pro správu návyků, kterou používají produktivní týmy ve všech oblastech. Jedná se o komplexní aplikaci, která vám umožní snadno nastavovat, spravovat a sledovat vaše osobní projekty a profesní cíle.
A to nejlepší?ClickUp nabízí širokou škálu funkcí pro správu návyků zdarma!
Zde je malá ukázka toho, jak vám ClickUp může pomoci proměnit se v hvězdu na pracovišti:
- Cíle: rozdělte své cíle na menší měřitelné úkoly, které se snadno řídí. Můžete také nastavit jasné časové harmonogramy a automaticky sledovat pokrok, abyste své cíle splnili včas.
- Připomínky: chcete mít přehled o tom, co musíte udělat? ClickUp vám může pomoci.
- Termíny a časy: přiřaďte si termíny zahájení a termíny dokončení, abyste měli přehled o svých úkolech.
- Opakující se úkoly: od týdenních schůzek po osobní rutinní práci, mějte opakující se úkoly efektivně pod kontrolou.
- Poznámkový blok: zapisujte si své nápady, otázky, úkoly nebo poznámky z jednání, kdykoli je potřebujete.
- Dokumenty: veďte si deník pracovních návyků, do kterého si zapisujte své denní úspěchy. Můžete jej také použít k vytvoření znalostní báze nových dovedností, které jste získali.
- Priority: použijte barevné značky k nastavení priorit a lepšímu řízení času na pracovišti.
- Zobrazení: vizualizujte své úkoly v seznamech, kalendáři, kanbanové tabuli a dalších nástrojích, abyste je mohli rychle sledovat.
- Šablony: využijte širokou škálu atraktivních šablon pro sledování návyků a vykročte správnou nohou.
- Vlastní oznámení: nechcete trpět přetížením oznámeními? Vyberte si, jak a kdy chcete být informováni o aktivitách souvisejících s úkoly.
- Aplikace: používejte ClickUp na Windows, Mac, Linux, iOS, Android a dalších zařízeních, abyste nikdy neztratili přehled o svých pracovních návycích.
Prohlížení složek cílů a procentuálního pokroku v ClickUp
Jste připraveni praktikovat zdravé pracovní návyky?
Vypracování pracovních návyků, které změní váš život, se nestane přes noc.
Ale jakmile se na to zaměříte, určitě zvládnete umění dokonalých pracovních návyků.
A i když máte k dispozici celou řadu pracovních návyků, které byste mohli dodržovat, bez systému pro sledování návyků, jako je ClickUp, to může zůstat jen vzdáleným snem.
Ať už chcete vyvinout lepší pracovní návyky, zorganizovat všechny své cíle na jednom místě nebo sledovat svůj pokrok, ClickUp může být vaším jediným místem pro efektivní správu návyků.
Připojte se k ClickUp zdarma a staňte se zaměstnancem, ke kterému všichni vzhlížejí!