Manažerské role: definice, typy a uplatnění

Management je komplexní činnost, která zahrnuje lidi, procesy a řešení problémů. Během jediného dne můžete plánovat příští čtvrtletí, přidělovat úkoly nebo materiály, vyjednávat o vyšším rozpočtu a řešit rozčileného klienta nebo zaměstnance. 🤹
Účinný manažer proto musí rozvíjet širokou škálu dovedností. Tyto dovednosti lze rozdělit do kategorií známých jako manažerské role.
V tomto průvodci se dozvíte, co je to manažerská role a jak se klasifikují různé typy rolí. Zjistíte také, jak tyto definice manažerských rolí využít k rozvoji svých manažerských dovedností a zvýšení svých šancí na povýšení. 🙌
⏰ 60sekundové shrnutí
- Manažerské role jsou nezbytné pro efektivní řízení, které zahrnuje lidi, procesy a řešení problémů.
- Model Henryho Mintzberga rozděluje manažerské role do tří oblastí: interpersonální, informační a rozhodovací. Interpersonální role zahrnují role reprezentanta, vůdce a spojky, které se zaměřují na komunikaci a budování vztahů.
- Informační role zahrnují role monitorujícího, šiřícího a mluvčího, které se zaměřují na shromažďování, zpracování a sdílení informací.
- Rozhodovací role zahrnují role podnikatele, řešitele problémů, alokátora zdrojů a vyjednavače, které se zaměřují na rozhodování a řešení problémů.
- Abyste se zlepšili jako manažer, musíte zhodnotit své dovednosti, naplánovat svůj rozvoj, využívat online nástroje a udržovat silnou komunikaci se svým týmem.
- Komplexní aplikace pro práci, jako je ClickUp, vám pomůže stanovit si rozvojové cíle a sledovat všechny aspekty vaší manažerské kariéry.
Co jsou manažerské role?
Manažerské role jsou způsobem klasifikace různých funkcí managementu. Tyto role vyvinul kanadský akademik a autor, profesor Henry Mintzberg, a publikoval je v roce 1989 ve své knize „Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations“ (Mintzberg o managementu: Uvnitř našeho podivného světa organizací).
Mintzbergovy manažerské role pomáhají definovat dovednosti požadované od manažerů na různých úrovních organizační struktury.
Ať už již zastáváte manažerskou pozici nebo se o ni ucházíte, využijte tyto definice manažerských rolí k upřesnění popisu své práce a identifikaci oblastí, ve kterých se můžete zlepšit, abyste rozšířili své profesní dovednosti. 🛠️
Běžné manažerské role a odpovědnosti
Mintzbergova teorie managementu popisuje tři různé typy manažerských rolí: interpersonální role, informační role a rozhodovací role. Každá kategorie se dále dělí na několik konkrétních manažerských rolí.
Vzhledem k povaze manažerské práce budete pravděpodobně muset v různých momentech pracovního dne využít několik, pokud ne všechny, z těchto dovedností. 🕜
Interpersonální role
V mezilidských rolích je manažer zodpovědný za poskytování nápadů a informací. Komunikuje s ostatními lidmi, aby zajistil, že vše proběhne v souladu s cíli organizace. To zahrnuje komunikaci jak uvnitř organizace, tak navenek, například s klienty a dalšími zainteresovanými stranami.
Interpersonální manažerské role: reprezentativní osoba, vůdce a spojovací článek
Informační role
V této kategorii je manažer odpovědný za generování nebo shromažďování dat, jejich zpracování a sdílení s ostatními. Data mohou být shromažďována uvnitř i vně podniku a úkolem manažera je je analyzovat a zajistit, aby byla doručena těm, kteří je potřebují.
Informační manažerské role: Monitor, Disseminator, Spokesperson
Rozhodovací role
V těchto manažerských rolích manažer využívá nashromážděné znalosti spolu s rozhodováním a komunikací, aby posunul organizaci směrem k jejím cílům. 🌈
Rozhodovací manažerské role: podnikatel, řešitel problémů, alokátor zdrojů a vyjednavač
Manažerské role Podle Henryho Mintzberga
Nyní, když rozumíte kategoriím manažerských rolí podle Mintzberga, podívejme se podrobněji na definice všech 10 manažerských rolí.
1. Reprezentativní vedoucí pracovník
Role figurky je spojena s vrcholovým managementem a obvykle je spojena s nemalou autoritou a mocí, často v kombinaci s právními povinnostmi.
Na této úrovni manažeři zastupují a propagují společnost navenek na schůzkách s klienty, při soudních řízeních nebo společenských akcích. Mají také interní roli, slouží jako vzor a inspirují členy týmu, aby pokračovali v plnění obchodních cílů. ✨
2. Vedoucí pracovník
V rámci vedoucí role manažeři dohlížejí na výkonnost organizace, oddělení nebo týmu a zajišťují, aby dynamika týmu zůstala pozitivní. Stanovují cíle, například prodejní nebo projektové, a sdělují je všem členům týmu. 🎯
Vedoucí pracovníci delegují úkoly, kontrolují pokrok a poskytují zpětnou vazbu, podporu a motivaci, kdykoli je to potřeba. Role vedoucího může zahrnovat také některé funkce v oblasti lidských zdrojů, jako je najímání, školení a hodnocení zaměstnanců.
3. Spolupráce
Úkolem kontaktní osoby je rozvíjet a udržovat interní a externí vztahy. Slouží jako most mezi členy různých týmů nebo na různých úrovních velitelského řetězce, komunikuje a propojuje lidi, aby byla práce hotová. 🤝
Kontaktní osoby mohou také koordinovat spolupráci s externími zainteresovanými stranami, například se setkávat s klienty, aby pochopily jejich potřeby, nebo navazovat kontakty s partnery a dodavateli, aby podpořily cíle společnosti.
4. Monitorujte
V monitorovací roli manažeři aktivně vyhledávají informace, aby mohli posoudit efektivitu podniku a identifikovat problémy a příležitosti. Mohou například shromažďovat zpětnou vazbu od klientů a odhalit opakující se problém, který vyžaduje nápravná opatření, nebo získat inspiraci pro nové produkty. 💡
Monitorují také trendy v oboru, aby zajistili, že podnik zůstane konkurenceschopný a bude v souladu s regulačními změnami.
5. Šířič informací
Úkolem této manažerské role je shromažďovat strategické a technické informace z různých zdrojů a předávat je příslušným osobám. Tyto informace mohou zahrnovat otázky vznesené během individuálních nebo týmových schůzek nebo nápady na nové produkty či služby.
Informace mohou také zahrnovat návrhy na optimalizaci procesů zavedením nového softwaru pro řízení provozu. Iniciativy mohou vyžadovat schválení vyšším vedením nebo sdělení zaměstnancům. To lze provést ústně nebo písemně, a to buď přímo s příslušnou osobou, nebo prostřednictvím hierarchie.
6. Mluvčí
V roli mluvčího je manažer tváří svého týmu nebo celé organizace. Může například představit výsledky týmu a obchodní cíle na příští rok vrcholovému vedení.
Mluvčí může také sdělit výsledky společnosti na valné hromadě akcionářů nebo vystoupit na konferenci, aby posílil reputaci společnosti u stávajících nebo potenciálních klientů a investorů. 💰
7. Podnikatel
Role podnikatele přináší změny a inovace do společnosti, zároveň řídí obchodní procesy a řeší problémy. Přichází s novými nápady, aby udržel konkurenceschopnost podniku – například může vyzkoušet nové produkty, které jsou právě v módě. 📈
Podnikatelští manažeři rozhodují o strategických iniciativách, jako je využití nového marketingového kanálu nebo navázání obchodního partnerství. Provádějí také případné organizační změny, jako je restrukturalizace oddělení, akvizice jiné společnosti nebo standardizace procesů.
8. Řešení rušivých vlivů
V této manažerské roli se manažer zabývá vznikajícími výzvami. Pracovníci zabývající se řešením problémů řídí záležitosti a řeší problémy, aby udrželi produktivitu a zajistili hladký chod provozu.
Mezi narušení mohou patřit interní problémy, jako je ztráta cenného zaměstnance nebo nutnost řešení konfliktů mezi členy týmu. Problém může být také externí, jako je jednání s nespokojeným klientem nebo dodavatelem, který porušil smlouvu. 🪄
9. Rozpůsobovač zdrojů
V roli alokátora zdrojů manažer rozhoduje o tom, jak nejlépe alokovat zdroje organizace, aby co nejlépe využil dostupný čas a rozpočet. Příklady zdrojů zahrnují zaměstnance, zařízení, materiály a vybavení.
Přidělování může vyžadovat plánování zdrojů podle pracovní zátěže projektu, rozdělení finančních prostředků mezi oddělení na základě rozpočtů nebo přidělování vybavení podle potřeby.
10. Vyjednavač
Role vyjednavače zahrnuje vyjednávání jménem oddělení nebo celé společnosti s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany. Manažer může například potřebovat vyjednávat se zaměstnancem o jeho platu, s vedením o rozpočtu oddělení nebo s jiným oddělením o přístupu k členům týmu s konkrétními dovednostmi. Nebo může vyjednávat s klienty nebo dodavateli o dodávkách, termínech a nákladech. 💸
Nyní, když rozumíte různým rolím manažera a některým principům managementu, pojďme prozkoumat, jak můžete tyto znalosti využít k vylepšení svých vlastních dovedností.
Aplikace modelu manažerských rolí na pracovišti
Abyste se stali skutečně úspěšným manažerem, měli byste být schopni zastávat kteroukoli manažerskou roli podle potřeby. Zamyslete se nad tím, jak často využíváte jednotlivé role ve své současné pozici, nebo si zjistěte, které z nich se vztahují k práci, o kterou se ucházíte.
To neznamená, že musíte být stejně dobří ve všech z nich – to se podaří málokomu. Má však smysl rozvíjet oblasti, ve kterých se můžete zlepšit. 💪
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využití nástrojů, které vám pomohou zlepšit vaše manažerské procesy.
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů, který je ideální pro řízení vašeho týmu, zdokonalení vašich vedoucích schopností a zefektivnění pracovního vytížení. Použijte jej k identifikaci svých cílů, plánování dalšího postupu a sledování pokroku – a to vše při úspoře času a úsilí na každém kroku. 🏆
Krok 1. Zhodnoťte své současné dovednosti
U každé definice manažerské role ohodnoťte svou současnou úroveň dovedností na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená „nezkušený“ a 10 „velmi zkušený“. To můžete snadno provést v ClickUp Doc, takže se k tomu můžete kdykoli vrátit a zjistit, jak daleko jste se dostali.
Na základě tohoto hodnocení se rozhodněte, na které role se chcete zaměřit. Ujasněte si, čeho přesně chcete dosáhnout, a nastavte si cíle v ClickUp, na kterých budete pracovat. 📌
Krok 2. Naplánujte si svůj rozvoj
K plánování své budoucnosti využijte jeden z nástrojů ClickUp pro mapování procesů, například ClickUp Whiteboards nebo ClickUp Mind Maps. Pro každou roli, na které chcete pracovat, si naplánujte, jaké konkrétní dovednosti potřebujete rozvíjet.
Pokud jste se například rozhodli, že se chcete zlepšit jako vedoucí a kontaktní osoba, skvělým začátkem by bylo zapracovat na své emoční inteligenci a komunikačních dovednostech.
Pokud se zaměřujete na roli mluvčího, možná budete potřebovat naučit se prezentační dovednosti. Na druhou stranu, vaše schopnosti řešit rušivé situace by pravděpodobně mohly těžit z tréninku řešení problémů a konfliktů. 🌻
Krok 3. Identifikujte příležitosti k učení
Chcete-li najít nejúčinnější způsob, jak si zvýšit kvalifikaci, zeptejte se nejprve, zda vaše pracoviště nabízí interní kurzy zaměřené na dovednosti, které byste se chtěli naučit. Pokud ne, možná se budete muset přihlásit do externího programu. Zeptejte se kolegů, kteří již tyto dovednosti ovládají, na knihy, podcasty a blogy, které doporučují.
Během učení si dělejte poznámky v ClickUp Notepad. Poté použijte ClickUp AI k shrnutí a formátování svých poznámek, abyste se k nim mohli rychle vrátit, když budete potřebovat, aniž byste museli prohledávat své původní poznámky. 📝
Krok 4. Naplánujte si úkoly pro rozvoj
Když si na něco vyhradíte čas, je mnohem pravděpodobnější, že to také uděláte. Vybírejte konkrétní úkoly z plánu, který jste vytvořili v předchozím kroku, a zapište si je do kalendáře.
Vytvářejte sledovatelné úkoly ClickUp přímo z jakéhokoli jiného dokumentu ClickUp a přidejte časovou osu a termín splnění. Tyto úkoly můžete dokonce propojit s konkrétními cíli ClickUp.
Zapište si kurzy, které plánujete absolvovat, do kalendáře a vyhraďte si čas na čtení nebo poslech podcastů. Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp si můžete svůj plán přehledně vizualizovat. 🗓️
Krok 5. Využijte online nástroje
Součástí zvládnutí manažerských rolí je co nejefektivnější a nejúčinnější plnění vašich úkolů. Online nástroje zde hrají klíčovou roli, protože šetří čas při rutinních úkolech, takže máte více času na to, co je opravdu důležité. ⏱️
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % používá nástroje pro řízení projektů ke sledování akčních položek.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % zaměstnanců riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěnosti informací na několika nesouvislých platformách. Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci, která obsahuje vše, co potřebujete pro práci.
Online nástroje, jako je software pro řízení zaměstnanců a šablony pro řízení projektů, zefektivňují pracovní postupy týmu a zvyšují produktivitu a efektivitu v celém podniku.
V kombinaci se šablonami, jako je ClickUp Manager Log, vám poskytnou všechny informace, které potřebujete, abyste se stali lepšími vedoucími, kontrolory, rozdělovateli zdrojů a řešiteli problémů.
Krok 6. Zůstaňte v kontaktu se svými lidmi
Klíčovým úkolem ve všech manažerských rolích je komunikace. Ta může probíhat s vaším vlastním týmem, jinými odděleními, vrcholovým managementem nebo externími zainteresovanými stranami, jako jsou klienti a poskytovatelé služeb. 💬
ClickUp vám to usnadní díky několika komunikačním nástrojům. Zanechte komentáře v ClickUp Docs pomocí označení jednotlivců nebo týmů pomocí @zmínek. Nebo pošlete zprávu komukoli ve svém týmu v reálném čase pomocí ClickUp Chat View.
ClickUp je také integrován s běžnými komunikačními aplikacemi, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, takže můžete zahájit konferenční hovor pouhým kliknutím na tlačítko.
Osvojte si manažerské role a posuňte svou kariéru vpřed
Řízení týmu nebo podniku vyžaduje širokou škálu dovedností. Henry Mintzburg tyto dovednosti rozdělil do tří kategorií: mezilidské, informační a rozhodovací role. Ty se dále dělí na celkem 10 manažerských rolí, které manažeři během svého pracovního dne hojně využívají.
Porozumění rolím, které zastáváte, vám pomůže definovat vaši práci a usnadní vám identifikovat oblasti, ve kterých můžete dále rozvíjet své dovednosti. Řada online nástrojů ClickUp vám nabízí vše, co pro tento rozvojový proces potřebujete – a pro všechny ostatní aspekty vaší práce. 🤩
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a připravte se na posun své kariéry (a svého týmu) na vyšší úroveň.