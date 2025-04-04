Bezplatné šablony pro sledování návyků v Google Sheets, Excelu a ClickUp

Většina z nás ví, co bychom měli dělat, abychom si vybudovali vyvážený život. Je to zhruba takto:
Pravidelně cvičte. Vyměňte nezdravé jídlo za zdravé domácí pokrmy. Pijte vodu. Vyspěte se dostatečně. Omezte čas strávený na sociálních sítích. Trávte více času se svými blízkými. Neustále se učte a rozvíjejte se. 🌻
Ale děláme tyto věci vždy?
No... ne tak docela. I přes nejlepší úmysly může být dodržování dobrých návyků těžší, než se zdá, a špatné návyky se rychle vrací.
Právě v tom se šablony pro sledování návyků hodí. Když sledujete své návyky, je snazší je zvládat. Než se nadějete, vaše zbrusu nové návyky se stanou – troufáme si to říct? – zvykem, takže už o nich nemusíte přemýšlet. 🤩
Podívejme se, jak vám šablona pro sledování návyků může pomoci vyvinout a udržet tyto zdravé návyky. Poté se podělíme o několik nápadů pro sledování návyků, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů, krok za krokem.
Co je šablona pro sledování návyků?
Šablona pro sledování návyků vám pomůže stanovit si cíle a poté je rozdělit na malé kroky, které můžete pravidelně provádět, abyste dosáhli pozitivní změny.
Sledovače návyků vám pomohou nabrat tempo tím, že vám připomínají, jaké kroky máte každý den podniknout. Podobně jako aplikace pro sledování cílů poskytují vizuální přehled o vašem pokroku, sledují vaše výsledky a pomáhají vám rychle se přizpůsobit, pokud se dostanete mimo plán.
Motivují vás k tomu, abyste vytrvali, dokud se tyto nové pozitivní návyky nezačlení do vašeho každodenního života – což může trvat o něco déle než obecně uznávaných 21 dní.
Můžete použít šablonu týdenního sledování návyků k nastavení cílů na týden, 30denní sledování návyků k podpoře stanovení cílů na celý měsíc nebo roční sledování návyků na celý rok – nebo i déle.
Využijte šablony pro sledování návyků v projektech péče o sebe, jako je zvýšení příjmu vody, užívání denních doplňků stravy nebo pravidelné přestávky během pracovního dne. Nebo je použijte k určení priorit ve své práci, k úsporám na vysněnou dovolenou nebo k vyhrazení času na napsání té knihy, stránku po stránce. 📚
Ať už je použijete jakkoli, sledování návyků je jedním z nejproduktivnějších způsobů, jak spravovat úkoly.
Co dělá šablonu pro sledování návyků dobrou?
Nejlepší aplikace a šablony pro sledování návyků mají určité společné rysy:
- Jsou jednoduché a snadno použitelné.
- Jejich formát vám bude vyhovovat – ať už se jedná o přehlednou tabulku s daty, mini sledovač návyků, který si můžete nechat v peněžence nebo kabelce, sledovač návyků ve formě bullet journalu s různými barvami pro různé cíle, nebo kruhový sledovač návyků, který plynule přechází z jednoho dne do druhého.
- Umožní vám odškrtávat splněné úkoly, a to buď elektronicky, nebo v tištěném diáři, takže budete mít každý den pocit úspěchu ✅.
- Pomáhají s řízením priorit, takže se vždy soustředíte na to nejdůležitější.
- Fungují společně s jakýmikoli jinými digitálními plánovači, které používáte ke správě svého pracovního vytížení.
13 bezplatných šablon pro sledování návyků, které můžete použít v roce 2025
Ať už je váš cíl jakýkoli, existuje pro vás šablona pro sledování návyků. Možná jste si stanovili 30denní výzvu, že budete každý den po dobu jednoho měsíce volat potenciálním novým zákazníkům. Nebo možná pracujete na dlouhodobějším cíli, jako je příprava na maraton. (K tomu můžete použít 100denní sledovač návyků. ) 🏃
Mnoho šablon pro sledování návyků je nyní v digitální podobě. Pokud však dáváte přednost práci s tištěnou verzí, vyhledejte si jednu z bezplatných šablon pro sledování návyků, které jsou k dispozici online, a podle libosti do nich vkládejte motivační samolepky.
A když už mluvíme o dobrých návycích, tady je několik, které můžete začít budovat ještě dnes – pro úspěšnější kariéru!
Podívejme se nyní na některé z nejlepších šablon pro sledování návyků, které jsou k dispozici online.
1. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
ClickUp Personal Habit Tracker je bezplatná šablona pro sledování návyků, která vám pomůže zvládnout vaše každodenní činnosti a podpoří zdravé návyky při dosahování vašich cílů.
Začněte tím, že použijete ClickUp Doc nebo Sticky Notes na ClickUp Whiteboard, abyste identifikovali své cíle. Poté brainstormujte návyky, které musíte zavést, abyste jich dosáhli. Pokud si nejste jisti, jaké jsou vaše skutečné priority, šablona pro stanovení priorit vám může pomoci to vyjasnit.
Vytvořte úkol pro každý konkrétní zvyk, který chcete sledovat, ať už je to cokoli od „meditovat každý den 10 minut“ po „studovat třikrát týdně“. Nastavte si pro každý z nich časový plán pomocí milníků, abyste měli malé cíle, na kterých můžete pracovat, a použijte vlastní pole pro menší, pravidelné úkoly, jako je přečíst 15 stránek nebo ujít 10 000 kroků každý den. 🚶
Pomocí polí Otevřeno a Dokončeno a ukazatele průběhu můžete sledovat, jak si vedete v jednotlivých úkolech. Poté se rozhodněte, jak chcete sledovat svůj celkový pokrok – vyberte si zobrazení tabulky nebo seznamu.
2. Šablona týdenního plánovače pro sledování návyků ClickUp
Šablona týdenního plánovače ClickUp je vaším nepostradatelným nástrojem pro sledování návyků, který vám pomůže efektivně plánovat týden a zvýšit produktivitu. Uspořádejte si a vyvažte své povinnosti, ať už osobní nebo pracovní, nastavením úkolů pro každý cíl, který chcete v daném týdnu dosáhnout.
Rozdělte své týdenní návyky na menší, dosažitelné denní úkoly, jako například „číst každý den 30 minut“ nebo „dokončit dvě části projektové zprávy“. Pomocí intuitivních milníků ClickUp rozdělte dlouhodobé cíle na menší týdenní cíle, díky čemuž budou lépe zvládnutelné a méně náročné.
Pomocí polí Status můžete sledovat, jak se vyvíjí váš týden, a postupně přesouvat úkoly ze stavu „Probíhá“ do stavu „Dokončeno“. Uspořádejte si svůj rozvrh tak, jak vám to vyhovuje, a to změnou zobrazení na tabulku, seznam nebo kalendář.
Ať už jsou vaše ambice jakékoli, šablona týdenního plánovače ClickUp je neocenitelným nástrojem pro osvojení si dobrých návyků, usnadnění pokroku v plnění cílů a zajištění produktivního a vyváženého týdne. 🗓️
3. Šablona pro sledování měsíčních návyků ClickUp
Šablona měsíčního plánovače ClickUp je ideální pro ty, kteří chtějí organizovat své měsíční návyky a úkoly soudržně a komplexně. Tato šablona pro sledování návyků vám umožňuje efektivně stanovit a sledovat měsíční cíle, takže zůstanete motivovaní po celý měsíc.
Přiřaďte úkol ke každému ze svých návyků nebo cílů a pomocí vlastních polí ClickUp vytvořte konkrétnější úkoly, jako například „přečíst 50 stránek denně“ nebo „cvičit 4krát týdně“. Můžete si dokonce nastavit milníky pro své dlouhodobé cíle, díky kterým budete mít během měsíce důvod k oslavě i za malé úspěchy. 🎉
Šablona nabízí různé možnosti zobrazení, jako je zobrazení tabule, seznamu nebo kalendáře, což vám umožní vizualizovat svůj měsíční plán způsobem, který vyhovuje vašemu stylu. Šablona měsíčního plánovače ClickUp také obsahuje ukazatel pokroku, takže můžete snadno sledovat svůj postup k dosažení cílů a podle potřeby provádět úpravy.
4. Šablona denních cílů ClickUp
Zvládněte své denní cíle pomocí šablony denních cílů ClickUp! Tato šablona nabízí robustní a efektivní systém pro správu vašich denních cílů. Tato šablona pro sledování návyků vám umožní proměnit vysoké ambice v zvládnutelné denní cíle, což podporuje konzistentnost a stabilní pokrok směrem k vašim cílům.
Začněte tím, že si stanovíte hlavní cíle dne s úkoly, které podporují návyky odpovídající těmto cílům. Například „absolvovat 30minutový trénink“ nebo „dokončit návrh projektu“. Pomocí podúkolů rozdělte větší cíle na menší, lépe zvládnutelné kroky a pomocí vlastních polí zadejte konkrétní denní úkoly, jako například „vypít 8 sklenic vody“ nebo „15 minut meditace“. 🧘
Využijte sílu intuitivních polí Status v ClickUp a snadno přesouvejte cíle z „To Do“ do „Complete“, jak je během dne dosahujete. Nejedná se pouze o organizační nástroj, ale také o motivační podporu s každým dokončeným úkolem.
5. Šablona ClickUp Work To Do
Šablona ClickUp Work To Do vám pomůže splnit úkoly rychle, efektivně a ve správném pořadí a vytvořit si dobré návyky, které vás dovedou k vašim cílům. 🌈
Tato šablona plánovače rozděluje každý velký úkol na menší, lépe zvládnutelné dílčí úkoly, z nichž každý má svůj termín splnění. Pomáhá vám stanovit priority úkolů, abyste vždy pracovali nejprve na těch nejdůležitějších, a umožňuje vám vše organizovat pomocí flexibilní Kanban tabule. A pokud jsou do úkolů zapojeni i další lidé, můžete jim úkoly přiřadit pomocí automatizací ClickUp.
Kategorizujte své úkoly pomocí vlastních polí, jako je typ úkolu, frekvence a důležité poznámky, a sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako je „K provedení“, „Probíhá“, „Dokončeno“ nebo „Zrušeno“.
Všechny své úkoly můžete vidět v zobrazení Seznam úkolů. Šablonu můžete použít jako týdenní plánovač v zobrazení Týdenní kalendář nebo jako měsíční šablonu pro sledování návyků v zobrazení Měsíční kalendář.
6. Šablona ClickUp pro denní úkoly
Šablona ClickUp Daily Things To Do je nástroj pro sledování denních návyků, protože právě denní návyky vám pomáhají dosáhnout dlouhodobých cílů.
Pomocí kontrolních seznamů a vlastních polí, jako jsou Kategorie, Pracovní vytížení a Pokrok, se ujistěte, že vám každý den nic neunikne. Seřaďte položky seznamu úkolů podle termínu splnění a stanovte jejich priority, abyste věděli, na co se nejprve zaměřit.
Tato jednoduchá šablona pro sledování návyků vám také umožňuje odškrtávat položky, jak je plníte. Poté je můžete skrýt – nebo je nechat otevřené a viditelné, pokud vám to vyhovuje. Vidět splněné úkoly vám často dodá pocit úspěchu. ✅
Náhled tabule vám rychle ukáže, co ještě zbývá udělat a co je hotové, takže vždy víte, kde se v celkovém kontextu nacházíte.
7. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona ClickUp Calendar To Do List Template funguje obzvláště dobře, když máte na starosti více úkolů a nejste si jisti, kde začít. Tato bezplatná šablona pro sledování návyků vám ukáže všechny vaše úkoly v časové ose, takže si snadno vizualizujete, co musíte udělat.
Až budete připraveni začít, můžete se podrobně seznámit s každým úkolem. Vlastní atributy, jako jsou Kategorie, Role, Zdroje a Úroveň produktivity, vám přesně ukážou, s čím pracujete a co potřebujete splnit.
Úkoly můžete také organizovat podle některých z těchto atributů, včetně kategorie a role, takže můžete pracovat na podobných úkolech společně, pokud si to přejete. Poté jednoduše změňte stav z otevřeného na dokončený, když jste hotovi.
Tuto šablonu můžete použít jako denní, týdenní nebo měsíční sledovač návyků, podle toho, jak dopředu si chcete plánovat. 🗓️
8. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Neustálý osobní rozvoj je důležitou součástí růstu jako člověka i růstu vaší kariéry. Naplňte svůj potenciál tím, že pochopíte své silné stránky a oblasti, ve kterých se můžete zlepšit, a pak si naplánujte cestu k nejlepší verzi sebe sama.
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp vám v tom pomůže. Jedná se o nástroj pro sledování osobních a profesních cílů a plánování projektů, který vám pomůže stanovit si cíle a zorganizovat úkoly s přihlédnutím k případným překážkám. Poté můžete měřit svůj pokrok při dosahování těchto cílů.
Různé stavy úkolů, jako například „Mimo plán“, „Podle plánu“ a „Cíl splněn“, vám pomohou udržet soustředění a motivaci. A vlastní atributy, jako je možnost vybrat si partnera pro vzájemnou odpovědnost, nastavit minimální denní cíle a oslavovat úspěchy a dosažená vítězství, vás budou motivovat k dalšímu pokroku. 🏆
Tabulka PD per Quarter Board View zobrazuje váš osobní rozvojový plán na každé tři měsíce. Můžete také měřit svou spokojenost s každým úkolem výběrem počtu srdíček z pěti v poli „Jak jste spokojeni se svým pokrokem?“.
9. Šablona denního osobního rozvrhu pro děti ClickUp
„Vyčistil sis zuby/ustlal sis postel/udělal sis úkoly?“ Každý rodič zná tyto každodenní úkoly – a ví, jak těžké někdy může být přimět děti, aby je splnily. Vytvořte si dobré návyky již v raném věku a usnadněte si život (i svým dětem) pomocí denního osobního rozvrhu pro děti od ClickUp.
Tato šablona pro sledování návyků byla původně navržena pro děti, které se učí doma, ale lze ji snadno přizpůsobit i pro rozvoj dobrých návyků u dětí, které chodí do školy. Jedná se o vizuální nástroj vhodný pro děti, který jim poskytuje strukturu a ukazuje jim přesně, co musí každý den dělat a kdy – v případě potřeby jim poskytuje užitečná připomenutí.
Díky časovým blokům pro domácí úkoly, čas strávený s rodinou a zábavné aktivity, které vytvářejí dobrou rovnováhu, zůstávají produktivní a šťastní a vy můžete přidat jakékoli další úkoly, které musí splnit – například čištění zubů nebo ustlání postele. 🛏️
Fungují dokonce jako sledovač nálady a podporují osobní interakci díky vlastním polím, jako jsou „Jaký jsi měl den?“, „Co tě dnes rozesmálo?“ a „Je něco, o čem bys chtěl mluvit v soukromí?“.
10. Šablona osobní produktivity ClickUp
Rozlučte se s přetížením a zorganizujte si život pomocí šablony osobní produktivity ClickUp.
Stanovte si dlouhodobé cíle a poté naplánujte menší úkoly, které vám pomohou se k nim přiblížit. Upřednostněte své denní aktivity od ranní meditace přes schůzky až po plánování jídel podle toho, co je pro vás nejdůležitější, abyste zůstali soustředění a motivovaní.
Při plnění úkolů je měňte z „K provedení“ na „Hotovo“ nebo použijte konkrétnější vlastní stavy, jako „Naplánované jídlo“, „Koupit na trhu“ a „Hotovo!“, abyste mohli sledovat každý krok. Pomocí aplikace pro sledování času zjistíte, kolik času přesně strávíte nad daným úkolem, a pomocí Ganttova diagramu uvidíte, jak daleko jste od jeho dokončení. Poté se můžete rozhodnout, kde je třeba plán upravit.
Tato bezplatná šablona pro sledování návyků vám také pomůže nastavit opakující se úkoly. Například si nastavte úkol, který vám připomene, abyste si během dne dělali pravidelné přestávky, abyste zůstali produktivní. 💪
11. Šablona ClickUp SMART Goals
Nejlepší cíle jsou cíle SMART, tedy konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže jasně definovat všechny prvky vašich cílů a rozdělit je na mnohem lépe zvládnutelné části. S menšími milníky, ke kterým můžete směřovat, je snazší zůstat motivovaní a soustředění.
Šablona vás také povzbuzuje k hlubšímu zamyšlení nad svými cíli a k identifikaci potenciálních překážek, které by mohly nastat. Například vlastní pole jako „Proč si tento cíl stanovuji právě teď?“ a „Máte dovednosti potřebné k jeho dosažení?“ nebo „Míra vynaloženého úsilí“ vás donutí zamyslet se a ujistit se, že si stanovujete správné cíle ve správný čas. 🚦
Užitečné stavy jako „Off Track“ (mimo plán), „On Track“ (podle plánu) a „Crushing“ (skvělý) vám dávají vědět, jak si vedete, a upozorní vás, pokud je třeba přijmout nápravná opatření, abyste dosáhli svého cíle.
12. Šablona tabulky pro sledování návyků v Google Sheets a Excel od Template.net
Tato šablona pro sledování návyků v Google Sheets je jednoduchý a snadno použitelný dokument, do kterého můžete zaznamenávat své úkoly – nebo návyky, na kterých chcete pracovat – spolu s termínem a časem splnění. Můžete nastavit týdenní nebo měsíční sledování návyků jako opakující se úkol a po dokončení změnit stav z „Nedokončeno“ na „Dokončeno“.
Než si budete moci stáhnout tuto šablonu pro sledování návyků ve formátu Google Sheets nebo Excel, musíte si zaplatit předplatné Template.net. Jakmile tak ale učiníte, budete ji moci upravovat a tisknout a pomůže vám zůstat zodpovědní sami sobě. 📝
13. Šablona tabulky pro sledování návyků v Google Sheets a Excel od Hellometrics
Šablona pro sledování návyků v Google Sheets je navržena tak, aby pomáhala podnikatelům nebo blogerům sledovat opakující se úkoly, ale může ji použít k vytvoření dobrých návyků kdokoli.
Spravujte svou pracovní rutinu nastavením úkolů, které mají být provedeny v určitých časech, například denně, jednou nebo dvakrát týdně nebo jednou měsíčně. Šablonu můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
Poté odškrtávejte úkoly, které jste splnili. Jak je odškrtáváte, získáte pěkný vizuální přehled, který vám dá pocit úspěchu. A pokud chcete vidět souhrn, karta Pokrok vám řekne, kolikrát jste každý úkol splnili – abyste měli přehled, pokud jste se mu vyhýbali. 👀
Dosáhněte svých cílů pomocí šablon pro sledování návyků, které vám vyhovují.
Každý potřebuje mít nějaký cíl, ať už je to kariérní úspěch, dobré zdraví, finanční stabilita nebo jejich kombinace. Dosáhnout těchto cílů však není možné přes noc. Jsou výsledkem dobrých návyků, které se opakují znovu a znovu, i když vám v tom život klade překážky.
Nástroje, jako jsou šablony pro sledování návyků, nám pomáhají ujasnit si, čeho chceme dosáhnout, a každý den nám připomínají, co musíme udělat, abychom toho dosáhli. Pomáhají nám soustředit se i přes rušivé vlivy. Když vidíme svůj pokrok, motivuje nás to pokračovat. 🙌
Bezplatné šablony pro sledování návyků od ClickUp patří k nejlepším, které jsou online k dispozici. Stejně jako všechny šablony ClickUp se snadno používají, lze je přizpůsobit vašim potřebám a pomáhají zefektivnit váš pracovní postup jako nikdy předtím.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a získejte přístup k naší široké škále šablon pro sledování návyků a mnohem více. Správa vašeho podnikání – a vašeho života – nikdy nebyla snazší.