50 produktivních věcí, které můžete dělat ve volném čase

I v těch nejnabitějších dnech se vám podaří najít pár volných chvil. Ať už jste přišli na schůzku dříve, právě dokončili náročnou úlohu nebo se snažíte v klidu nastartovat den, vždy se najdou několikaminutové mezery, které můžete proměnit v produktivní chvíle.
Vysoce produktivní lidé toho stihnou tolik, protože se vědomě a odhodlaně snaží každý den dělat malé věci, které vedou k pokroku.
Berte tento seznam jako zdroj inspirace, který vám dá pár nápadů, jak toho dosáhnout! Ale s vaším osobním nádechem. 🤗
Práce se odehrává především online, a to jak pro týmy pracující osobně, tak pro týmy pracující na dálku. Ačkoli se nelze zcela vyhnout času strávenému před obrazovkou, vybrali jsme těchto 50 konkrétních způsobů, jak proměnit nudu v produktivitu, protože vyžadují, abyste se vzdálili od monitoru, nějakým způsobem snížili stres a úzkost, nebo obojí.
Možná právě teď čtete tento příspěvek během přestávky v práci – což je skvělé! Pokračujte ve čtení a dozvíte se další způsoby, jak proměnit tyto volné minuty vašeho dne v něco, na co můžete být hrdí.
50 produktivních věcí, které můžete dělat, když se nudíte
Rychlé upozornění: v tomto seznamu nenajdete návrhy, abyste si pustili Netflix nebo Hulu nebo procházeli sociální sítě – tyto možnosti vám z dlouhodobého hlediska moc nepomohou. Doufáme, že z tohoto příspěvku si odnesete myšlenku, že malá rozhodnutí v průběhu dne mohou mít velký vliv!
Dávejte pozor na to, jak trávíte své volné minuty, protože právě tam dochází k skutečnému růstu.
A z praktického hlediska jsme každý bod rozdělili do kategorií, abyste se v tomto rozsáhlém seznamu snadno orientovali. Přejeme vám příjemné čtení! 😊
1. Uspořádejte si práci pomocí aplikace pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp!
Pokud ještě nepoužíváte online platformu k organizaci svého času, je na čase s tím začít. Tyto aplikace vám pomohou vytvořit a dodržovat návyky, které vás posunou vpřed v osobním i profesním životě.
Pokud jste se zbavili svého denního plánovače, abyste ho nemuseli nosit s sebou do kaváren, na schůzky a při vyřizování pochůzek, oceníte pohodlí, které vám poskytne stejná informace dostupná ve vašem telefonu nebo notebooku. 🙌🏼
Stanovte si SMART cíle, vytvořte SWOT matice, sepište si seznamy úkolů, naplánujte si týden a vytvořte strategii pomocí jediného nástroje, který zvládne vše výše uvedené a ještě mnohem více – ClickUp!
ClickUp je komplexní řešení pro správu úkolů, které se používá k řešení všeho od složitých projektů po jednoduché úkoly. Ať už jste manažer úkolů, student, který se potýká s úkoly, nebo rodič, který sestavuje seznam nákupů, ClickUp nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí, které vám pomohou dát věci do pořádku.
Funkce ClickUp, které zaručeně vyvolají radost
🎨 ClickUp Whiteboards: Vyplňte volné minuty svého dne nekonečným plátnem, na kterém můžete kreslit, psát a vyjadřovat se! Začněte s šablonou nebo dokonce pozvěte kolegy, aby si zahráli hru na prolomení ledů, Animal Drawing Battle, a odlehčili tak pracovní atmosféru.
✅ Vnořené seznamy úkolů: Mějte přehled i o těch nejmenších úkolech a ujistěte se, že nic nezůstane opomenuto, díky vnořeným seznamům úkolů, které lze přiřadit ostatním a organizovat jednoduchým přetažením. Tak uspokojující. 😌
🏅 ClickUp Goals : Stanovte si osobní cíle nebo profesní cíle pro tým pomocí vysoce vizuální funkce Goals od ClickUp, která se automaticky aktualizuje, takže je snazší než kdykoli předtím sledovat, jak blízko jste ke svým cílům.
📄 ClickUp Docs : Vytvořte perfektní dokument, wiki nebo znalostní databázi s mnoha možnostmi stylizace, aby vaše texty vynikly, a poté svou práci sdílejte s kýmkoli prostřednictvím URL.
📝 ClickUp Notepad a Chrome Extension : Zapište si rychlé nápady nebo své denní úkoly do digitálního poznámkového bloku ClickUp a stáhněte si rozšíření ClickUp pro Chrome, abyste měli přístup ke svému poznámkovému bloku, mohli sledovat čas a vytvářet úkoly prakticky odkudkoli na webu.
A ClickUp pro vás může udělat ještě mnohem víc, a to zdarma! Více informací o platformě, jak si vede ve srovnání s jinými alternativami a spoustu dalších bezplatných zdrojů najdete na blogu ClickUp.
2. Věnujte se své e-mailové schránce!
Je až děsivé, jak snadno se dá e-mailová schránka vymknout kontrole. Ale podobně jako neúprosná síla matky přírody, i vaše schránka se může rychle vymknout kontrole, pokud se o ni nebudete denně starat.
Jednoduše řečeno: začněte uklízet svou doručenou poštu, kdekoli to jde.
Archivujte zprávy, které již byly otevřeny a vyřízeny, odložte zprávy, které mohou počkat na další den, a vyhoďte vše, co jen zabírá místo.
Pokud se do toho opravdu chcete pustit, vytvořte si složky, ve kterých budete e-maily třídit podle obsahu. Nechcete se rozloučit s 25% slevovým kupónem od svého oblíbeného obchodu? Uložte si ho. Nevíte, zda smazat potvrzovací e-mail na zápas Suns příští týden? Uložte si ho také.
Každá zpráva má své místo a budete se cítit lehčeji, když budete vědět, kde je najít.
3. Uklidit si pracovní prostor
Snížení fyzického nepořádku má stejný vliv na vaši duševní jasnost.
Třídit a ukládat poznámky a dokumenty rozházené po stole, vyhodit poznámkové lístky nalepené na monitoru, které již nejsou relevantní, a poté otřít povrchy. Dopřejte si skutečně čistý stůl, včetně obrazovek a klávesnice.
A pokud potřebujete inspiraci, jak to vypadá v praxi, požádali jsme náš tým ClickUp, aby nám ukázal své uklizené stoly:
Nejsme žádní fanatici do úklidu, jen jsme posedlí organizací. 💜
Proto jsme nemohli vybrat jen jeden, který bychom vám představili!
…Mimochodem, pokud jste jako já a obvykle jíte svačiny u svého stolu, možná byste měli pro jistotu otřít myš. 👀🖱
4. Uspořádejte si počítač a plochu
Vlastní obrázek na ploše může vašemu dni dodat tolik potřebnou radost, ale ujistěte se, že je plocha čistá a bez zbytečných souborů a stažených dat, abyste ho mohli vidět!
Pokud je váš pracovní stůl v současné době přeplněnější než americký trh s nemovitostmi, zkuste jednotlivé soubory roztřídit do příslušných složek podle kategorií nebo oddělení a vyhoďte vše, co tam prostě nepatří.
Profesionální tip: Nezapomeňte také vyprázdnit koš ve svém počítači! 🚮
5. Aktualizujte svůj počítač
Aby vše fungovalo rychle, zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace!
Pokud máte 20 minut volného času, podívejte se na kartu O tomto Macu v rozevíracím menu s ikonou jablka v levém horním rohu obrazovky. Chrome, Evernote, Grammarly a další pluginy se také neustále aktualizují, aby zajistily maximální výkon! Je čas na aktualizaci aplikací?
6. Vytvořte si životní pořadač
Možná to nezní příliš vzrušující, ale budete rádi, že jste to udělali!
Vytvořte si pořadač nebo složku s důležitými dokumenty, čísly, hesly a kontakty, které vždy zapomínáte nebo ztrácíte. Uchovávejte vše pohromadě, abyste příště nemuseli prohledávat zásuvky stolu, když budete potřebovat znovu zadat PIN kódu k wifi, který jste nastavili před pěti lety.
7. Odstraňte rozptýlení
Jak můžete uklidit nejen svůj fyzický pracovní prostor, ale i svůj obytný prostor? Pokud pracujete z domova, možná pracujete na stejném místě, kde spíte, obědváte, čtete a připravujete jídlo.
Zlepšení celkové funkčnosti prostoru se stává ještě důležitějším, když zmenšíte svou obytnou plochu, ale malé změny v organizaci nebo zlepšení atmosféry vašich hlavních obytných prostor mohou mít pozitivní dopad na to, jak se cítíte ve svém osobním i pracovním životě.
A nemusí to trvat dlouho!
Začněte s nádobím nebo rychle otřete povrchy, pak můžete začít kritičtěji přemýšlet o tom, jaké větší funkční změny chcete provést. Seznamte se s principy feng shui, abyste se ujistili, že vaše změny jsou smysluplné a prokazatelně vám pomohou zvýšit produktivitu při práci na dálku.
8. Uklidit šatník
Tento bod si zaslouží zvláštní zmínku, protože se jedná o náročnou úlohu. Kromě třídění (podle barvy, délky rukávů, sezóny nebo všech tří kritérií) co ještě můžete zredukovat?
Vytvoření dalšího prostoru vám může připomenout oblečení, které jste kdysi milovali, ale které jste již zapomněli, nebo odhalit základní kousky, které ve vašem šatníku stále chybí.
Je to také skvělá příležitost vybrat si několik oblíbených outfitů, abyste se zbavili každodenní únavy z rozhodování a stresu při oblékání ráno – zejména když máte zpoždění!
Ale co je ještě důležitější, zvažte darování nepotřebných věcí nebo jejich odnesení do second handu, abyste jim dali nový život!
9. Vyřešte malé úkoly, které jste odkládali celé dny, týdny nebo měsíce.
Vyčistěte si auto, aktualizujte registraci, umyjte si kosmetické štětce nebo znovu naolejujte litinové nádobí – všichni máme nějakou „věc“, o které víme, že zabere jen pár minut, ale nemůžeme se k ní dokopat.
10. Zkontrolujte svůj rozpočet, investice a úspory
A pokud ještě nemáte osobní rozpočet, vytvořte si ho!
I když se jedná pouze o seznam hlavních měsíčních výdajů nebo předplatných, může vám to pomoci odstranit z vašich financí jakékoli překvapení. Otevírat každý den bankovní aplikaci může být děsivé, ale pomůže vám to činit chytřejší rozhodnutí o výdajích a přinese vám to klid v duši.
Volné chvíle během dne můžete také využít k přezkoumání a správě finančních možností, jako je váš penzijní plán 401K nebo jakékoli možnosti příspěvků, kterých se účastní vaše společnost! I malý krok může mít velký význam. 💜
🛀🏼 Cokoli a všechno ✨péče o sebe✨
Zdravé návyky vedou ke zdravějšímu životnímu stylu (uvnitř i navenek). Začněte zde a získejte tipy a triky, jak zlepšit své duševní a fyzické zdraví během volných minut vašeho dne.
11. Napijte se vody
Vážně, kolik vody jste dnes vypili?
12. Pečujte o své rostliny
Je příjemné se o něco starat, a pokud nemáte domácího mazlíčka, rostlina je dobrým začátkem.
Udělejte si během dne pauzu, očistěte listy, postříkejte je vodou a na pár minut je vystavte slunci. Rostliny navíc čistí vzduch fotosyntézou a snižují hladinu stresu.
Pokud ale máte domácího mazlíčka, ujistěte se, že rostlina není pro zvířata jedovatá nebo že je mimo jejich dosah. 🐶
13. Využijte svůj volný čas a udělejte si z něj „čas pro sebe“
Může to být cokoli, co vám prostě udělá radost. Váš „čas pro sebe“ je vzácný! Využijte ho moudře. Myslete na „péči o sebe“, ale bez přísných pravidel nebo soudů, které by vás omezovaly.
Ať už pracujete z domova nebo v kanceláři, je opravdu důležité cítit se dobře a promítnout tyto pozitivní pocity do své pracovní morálky.
Lakujte si nehty, otevřete si na terase sodovku, naneste si hydratační pleťovou masku nebo – a to je nejzajímavější – prostě se na chvíli nudte. Život může ubíhat velmi rychle, dopřejte si prostor k zastavení a nedělejte nic, protože nuda plodí kreativitu! Po této přestávce se vraťte ke svým úkolům osvěženi a plni nové energie.
14. Vylepšete svou ranní rutinu
Zdravé návyky vedou ke zdravému životnímu stylu – a zdraví je bohatství! Buďte hrdí na ty malé rituály, které vám pomáhají začít den tím nejlepším možným způsobem, a upřednostňujte i ty nejmenší každodenní činnosti, které vám zlepšují náladu.
Produktivní den začíná dostatkem spánku a velkým sklenicí vody. Než odejdete do práce nebo se posadíte ke stolu, můžete si dopřát krátkou procházku nebo výživné jídlo jako doplněk k ranní kávě? Bonusové body získáte, pokud zvládnete svou ranní rutinu bez kontroly telefonu. 🧖🏼♀️
15. Hýbejte se
Protahujte se, cvičte jógu nebo posilujte, a to i u svého stolu!
Jóga na židli skutečně existuje, takže výmluva, že se ve své kancelářské kóji cítíte omezeni, zde neplatí. Existuje spousta YouTube kanálů a fitness blogů, které nabízejí bezplatné zdroje, ke kterým máte přístup a které můžete sledovat prakticky odkudkoli.
Sezení na židli, chůze v botách na podpatcích a dlouhé hodiny práce za klávesnicí mohou mít negativní vliv na vaše boky, ramena, krk a záda – ale nikdy nebudete litovat těch pár minut denně, které věnujete nápravě těchto návyků. Bez ohledu na to, jak velké nebo malé se vám tyto pohyby v danou chvíli zdají, fungují!
16. Meditujte nebo se modlete
Meditace je úžasná a její přínosy jsou nekonečné! Pouhých 10 minut meditace denně vám může pomoci zvládat stres, zvýšit sebeuvědomění, soustředit se na přítomnost, snížit negativní emoce a získat nový pohled na svět.
Co vám ale neřeknou, je to, že meditace je ve skutečnosti docela náročná!
Streamovací platformy jako YouTube, Spotify a wellness aplikace jako Headspace jsou skvělým místem, kde začít, pokud jste v meditaci nováčky. Vyzkoušejte vedenou meditaci a vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje! Existuje spousta druhů meditace, takže si určitě najdete tu, která vám bude vyhovovat.
17. Jděte se projít
Váš pes to bude milovat.
Zní to téměř příliš snadno, ale alespoň 30 minut chůze denně má spoustu pozitivních účinků na duševní i fyzické zdraví. Stejně jako slavné procházky Roberta Frosta v lese, i každodenní procházky mohou pomoci vyčistit mysl, zlepšit náladu, zlepšit kvalitu spánku, snížit stres a pozitivně ovlivnit celkové vnímání sebe sama. Vážně, co můžete ztratit?
Chůze je také skvělý způsob, jak se odpoutat od každodenní rutiny. Prozkoumejte nové oblasti ve svém okolí nebo městě a vyzkoušejte něco nového – nechte AirPods doma nebo si poslechněte nový podcast nebo audioknihu zaměřenou na produktivitu.
🧠 Podívejte se na své současné a budoucí já
Začněte otázkou:
- Jak se cítím?
- Jak bych popsal sám sebe?
- Jaké jsou moje cíle?
Nyní zvažte, jak byste chtěli na tyto otázky odpovědět příští týden, za měsíc nebo dokonce za několik let.
18. Plán stravování
Zapomínáte pokaždé, když jdete do obchodu, tu jednu věc, kterou jste opravdu potřebovali?
Přestaňte hádat, co koupíte, co s tím uděláte a kolik toho za týden skutečně spotřebujete, a připravte si předem seznam! Napište si několik vyvážených receptů na každé denní jídlo a svačinu, které vám určitě budou chutnat. Poté sestavte svůj nákupní seznam na základě těchto klíčových ingrediencí.
Zejména pokud jste někdo, kdo tráví značnou část polední přestávky zíráním do ledničky, dejte svému budoucímu já zdravý impuls tím, že si připravíte jídlo předem, aby bylo jasnou volbou.
19. Vraťte se ke svým novoročním předsevzetím
Jak jste na tom s dlouhodobými nebo čtvrtletními cíli?
Je to skvělá příležitost zamyslet se a pochválit se za pokrok, na kterém jste tvrdě pracovali. A pokud jste ještě nedosáhli toho, čeho jste doufali, že dosáhnete, není lepší čas než právě teď, abyste přehodnotili situaci a učinili nová strategická rozhodnutí.
Podívejte se na tyto šablony novoročních předsevzetí!
20. Vytvořte si denní seznam úkolů
Zapište si vše, co dnes máte na programu, a nezahrnujte pouze úkoly související s prací. Potřebujete vynést odpadky? Umyjte nádobí? Umyjte si obličej? Zapište si to do svého seznamu úkolů.
Někdy je nejtěžší částí dne právě začátek, ale když si dopřejete ten vzrušující pocit, že můžete ze svého seznamu vyškrtnout i tu nejmenší položku, může to zvýšit vaši produktivitu ve všech správných oblastech.
A nemusíte to dělat sami! Nechte aplikaci s seznamem úkolů, aby za vás udělala těžkou práci a poskytla vám dostatečnou flexibilitu, abyste stihli svůj nabitý den. Od každodenních úkolů po seznamy nákupů, jednoduché připomenutí a další věci – můžete se spolehnout na platformy pro produktivitu, jako je ClickUp, pro každou položku ve vašem kalendáři.
A navíc se už nikdy nebudete muset bát, že svůj seznam necháte doma! K seznamům máte přístup z počítače, mobilního telefonu nebo záložky prohlížeče.
21. Pište si deník
Náš generální ředitel Zeb Evans na to přísahá.
Zamyslete se nad svým dnem, nejnovějšími úspěchy, myšlenkami, pocity a věcmi, za které jste vděční. Psaní deníku je také ideálním místem, kde můžete začít manifestovat své budoucí já!
Prázdná stránka může působit zastrašujícím dojmem, ale dobrá zpráva je, že neexistuje žádný špatný způsob, jak psát deník. Zapište si citáty nebo mantry, které jsou pro vás důležité, napište si dopis sobě samému, sepište si své cíle a začněte formovat osobu, kterou se chcete stát.
Zde je několik našich oblíbených citátů o týmové práci , které vám pomohou najít inspiraci!
🌱 Osobní a profesní rozvoj
Malé produktivní věci, které mají velký vliv doma, v práci i ve vašich vztazích.
22. Vyplňte test osobnosti nebo komunikačního stylu
Díky tomu se nejen dozvíte něco nového o sobě, ale také lépe porozumíte svým kolegům. Pokud budete vědět, jak s lidmi komunikovat a jak s nimi spolupracovat, posune vás to vpřed ve všech aspektech života. Zde je několik tipů, jak začít:
- Test 16 osobností od NERIS
- Kvíz o stylu komunikace od Leadership IQ
- Test RHETI od Enneagram Institute
- Kvíz 5 jazyků lásky
Navíc je to zajímavé! Jsou tu ještě další aktivisté? 🙋🏼♀️
23. Projevte iniciativu v práci
Pokud máte dostatek kapacit, je to ideální příležitost nabídnout pomoc a převzít další odpovědnost, zejména pokud je zbytek vašeho týmu zaneprázdněn. Nebo pokud máte spoustu nápadů a nevíte, co s nimi, sepište je do návrhu nebo prezentace a ohromte svého šéfa svou proaktivitou a smyslem pro detail!
24. Aktualizujte svůj životopis nebo profil na LinkedIn
Kdy jste se naposledy podívali na svůj životopis?
Je snazší aktualizovat svůj životopis nebo CV, když máte pracovní povinnosti ještě čerstvě v paměti. Je také trochu povzbuzující pro ego přemýšlet o všech způsobech, jakými přispíváte k hodnotě svého týmu. Nebojte se chlubit svými profesními úspěchy, protože věřte mi, všichni ostatní to dělají také. 😎
25. Založte si blog
Podělte se o své znalosti a založte si blog, nemáte co ztratit a můžete jen získat! V dnešní době existuje spousta nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci, které vám pomohou překonat tvůrčí blok.
Bonus: Podívejte se na tyto nástroje pro psaní s umělou inteligencí!
26. Zlepšete si paměť
Procvičte si mozek pomocí sudoku, křížovek, kvízů a paměťových her! Je to jako kvízový večer, jen bez křidýlek. 🙂
27. Sledujte novinky ze svého oboru nebo ze světa
Být v obraze o tom, co se děje ve světě nebo o nejnovějších inovacích ve vašem oboru, je skvělý způsob, jak se cítit v práci připraveni a připraveni na nový den – může to také pomoci doplnit vaše rozhovory u vodního chladiče! Ještě lepší je, že to nemusí trvat déle než 10 minut denně, abyste se dostali do obrazu.
Najděte si denní e-mailový zpravodaj, který vás skutečně baví číst, jako je Morning Brew nebo Axios, a ušetřete tak čas, který byste jinak strávili sami shromažďováním informací!
28. Procvičujte své současné dovednosti
Vždy existuje prostor pro zdokonalení vašich stávajících dovedností a cvičení je skvělý způsob, jak si udržet technické schopnosti. Vyzkoušejte několik cvičných úloh nebo dotazů a proměňte svůj volný čas v další příležitost, jak si udržet náskok.
Zejména pokud v současné době držíte rekord v počtu po sobě jdoucích hodů cornhole v kanceláři, ujistěte se, že tento titul stále patří vám.
29. Naučte se novou dovednost
V podobném duchu, jaké dovednosti jste se vždy chtěli naučit, ale nikdy jste se k tomu nedostali? Zapište se do online kurzu, podívejte se na výukové video nebo začněte studovat nový certifikační program – nemusíte studovat nový obor, abyste získali cennou dovednost. Naučit se novou dovednost může trvat jen hodinu nebo pár minut denně, ale to se nedozvíte, dokud nezačnete!
30. Motivujte se
Podívejte se na motivační video, poslechněte si podcast o produktivitě nebo si přečtěte knihu o osobním rozvoji, která vám pomůže nastartovat vyšší rychlost.
Máte štěstí, protože jsme pro vás připravili seznam našich oblíbených podcastů o produktivitě, které vám pomohou s hledáním.
31. Čtěte
Říká se, že když začnete den 15 minutami čtení, pomůže vám to lépe se soustředit. Hledejte něco obohacujícího! Vyberte si tituly s praktickými tipy, které vám pomohou posunout se v některé oblasti vašeho života.
P. S. Audioknihy se počítá. 😉
32. Podívejte se na TED Talk
Může to znít jako způsob, jakým zodpovědní lidé prokrastinují, ale TED Talks jsou pro váš mozek rozhodně přínosnější než cokoli, co právě teď nabízí Netflix, takže tomuto návrhu dáváme zelenou. 🚦
Navíc existuje spousta videí TED. Opravdu spousta. Hledejte mini přednášky, které se týkají vašich zájmů, vášní, práce nebo vztahů. Když začnete investovat čas do zlepšování sebe sama, pocítí to i všichni kolem vás! A to je krásná věc. Udělat první kroky pod vedením nejlepších lektorů, které TED nabízí, je jasná volba, kde začít.
Na druhou stranu, váš výběr nemusí být tak hluboký! Odreagujte se od všeho, co vás tíží, a podívejte se na jedno z mnoha vystoupení Neila deGrasse Tysona v rámci TED. 🚀
🎶 Posilovače serotoninu (neboli stará dobrá zábava)
Toto je moje oblíbená sekce. 💃🏼
33. Vytvořte si playlist pro zvýšení produktivity
Připadá vám někdy úplné ticho až příliš tiché? 🧐
Existuje spousta playlistů, stanic a umělců, kteří jsou ideální pro zvýšení vaší koncentrace. Ať už jste dlouholetým fanouškem lofi nebo rádi posloucháte hudbu z filmů o Harrym Potterovi, věnujte pár minut sestavení své oblíbené hudby pro soustředění, abyste neztráceli čas přeskakováním skladeb nebo rozptylováním.
34. Poslouchejte svou oblíbenou písničku
Vřele doporučuji všechno z tohoto playlistu od našich DJů Roda a Joeyho Coxe!
35. Dopřejte si něco!
Na kávu! Na oběd! Na svačinu!
36. Naplánujte si další dovolenou, pobyt nebo víkendový výlet
Udělejte si den plánování produktivity ! Využijte tuto příležitost a staňte se turistou ve svém vlastním městě! Pro trochu zábavy nemusíte sahat do svých úspor. Trochu zasněte a dopřejte si něco vzrušujícího, na co se můžete těšit na konci týdne.
37. Najděte si nové místo pro práci nebo studium
Je to skvělý způsob, jak oživit den a změnit své okolí. Dny mohou snadno splývat, když každý den pendlujete mezi postelí, domácí kanceláří a pohovkou, ale návštěva nového místa ve vašem okolí vám může pomoci získat nový pohled na vaše úkoly.
A pokud jste jako já, dá vám to také důvod si učesat vlasy. 💇🏼♀️
🎨 Objevte svou kreativní stránku
Nápady, jak se vyjádřit způsoby, na které jste možná dosud nepomysleli.
38. Věnujte se svým uměleckým zájmům
Existuje nekonečně mnoho způsobů, jak být během dne kreativní, ale poslouchejte mě: začněte tím, že si pořídíte omalovánky. Prostě to udělejte.
39. Začněte s kutilským projektem
Váš domov je vaší oázou! I když jste nájemník, existuje spousta rychlých a snadných projektů, které vám pomohou vylepšit váš prostor za malou nebo žádnou cenu.
Tyto projekty jsou také skvělým způsobem, jak posílit své sebevědomí a připomenout si, že jste schopni dokázat cokoli, co si předsevzete. Zvykněte si být proaktivní a vytvářet změny, které chcete vidět ve svém okolí, tím, že proměníte svůj dům v domov svých snů.
40. Začněte s novým koníčkem
Jedním z mých oblíbených citátů je v současné době „nemusíte být dobří ve svých koníčcích“. Nereálné očekávání, že musíte být dobří ve všem, co děláte, vás může odradit od mnoha věcí, které byste mohli milovat, ale nikdy jste je nezkusili.
Vyzkoušejte si namíchat vlastní koktejly na závěr pracovního dne, naučte se háčkovat, vyzkoušejte nový recept nebo začněte hrát na ukulele. Dělat něco proto, že vás to dělá šťastnými, je jediný důvod, proč v tom pokračovat.
41. Najděte si vedlejší zaměstnání
…Ale pokud jste v nějakém koníčku opravdu dobří, můžete ho proměnit v projekt, který vás naplňuje?
42. Shromažďujte a uchovávejte své oblíbené vzpomínky
Osobní příspěvek: Nedávno jsem prošel fotky ve svém fotoaparátu a vybral asi 100 svých oblíbených, které jsem vytiskl, aniž bych je chtěl rámovat. Ta hromádka fotek o rozměrech 4×6 cm teď leží na mém stole a já si je prohlížím téměř každý den.
Většina z nich jsou přátelé, místa, domácí mazlíčci, rodina nebo prostě jen hezké vzpomínky, které mi vykouzlí úsměv na tváři. 🥲
Stejný přístup můžete uplatnit i u sebe a vytvořit si vlastní rámovanou fotografii na stůl, fotostěnu nebo dokonce album, které vám bude připomínat malé věci, díky nimž má vaše tvrdá práce smysl!
43. Vytvořte si nástěnku s vizemi nebo inspirací
Toto je běžná činnost, kterou lidé dělají na přelomu roku, ale nikdy není pozdě začít! Zejména proto, že vizuální tabule obvykle zobrazují vaši inspiraci pro současnou verzi sebe sama nebo nápady pro nejbližší budoucnost.
Prohlédněte si Pinterest, své oblíbené časopisy a blogy a najděte obrázky, slova a vzory, které vyjadřují hodnoty, které chcete mít každý den na paměti.
A navíc, jaká roztomilá dekorace do vašeho pracovního prostoru!
☎️Zavolejte příteli (nebo kolegovi, či členovi rodiny)
Vážně, mluvil jste dnes s někým jiným? Zvedněte telefon nebo se projděte po kanceláři, abyste navázal rychlé, ale důležité kontakty během dne.
44. Setkejte se s členem rodiny nebo starým přítelem
Pokud nemůžete chatovat hned, domluvte si jiný čas, který vyhovuje vám oběma! Plánování může být náročné, ale vždy je čas se znovu spojit s někým, koho máte rádi.
45. Domluvte si schůzku na kávu s kolegou nebo přítelem
Rozbijte všední den a „osvěžte“ svou mysl konverzací, která nesouvisí s vašimi pracovními úkoly. To platí i pro Zoom! Pokud váš tým pracuje na dálku, zarezervujte si 15 minut v kalendáři svého kolegy jako milé překvapení. ☕️
46. Budujte si síť kontaktů online
Projděte si některé ze svých oblíbených platforem a podívejte se na nadcházející semináře nebo se přihlaste na networkingovou akci, kde potkáte další kolegy z vašeho oboru. Existuje také spousta fór, stránek a online skupin, které vám pomohou spojit se s novými lidmi ve vaší profesní komunitě způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!
47. Napište e-mail kolegovi z práce
Je ve vaší společnosti někdo, koho obdivujete, ale nikdy jste se s ním nesetkali? Nebo možná někdo z jiného oddělení, jehož práci byste rádi lépe poznali – pošlete jim zprávu! Nikdy se to nedozvíte, dokud se nezeptáte.
48. Oslovte potenciální klienty
Zjistěte jejich zájem, pošlete jim představení nebo napište děkovné e-maily potenciálním klientům nebo partnerům. Poté z těchto e-mailů vytvořte šablony, abyste v budoucnu ušetřili ještě více času!
🫶🏼 Dělejte něco dobrého
Nikdy není špatný čas podat pomocnou ruku. 💜🦄
49. Nakupujte v malých obchodech
Zvažte, jak můžete podpořit místní podniky. Možná se vám zdá jednodušší obrátit se ze zvyku na nejoblíbenější maloobchodníky, ale na stránkách jako Etsy nebo dokonce přímo ve vašem okolí najdete spoustu úžasných malých podniků.
Například: dárky, výrobky denní potřeby, lokálně pěstované potraviny a čisticí prostředky. Vždy existuje více možností než jen ty nejviditelnější!
50. Náhodné projevy laskavosti
Náhodné projevy laskavosti jsou pro nás velmi důležité. 🎗
Ve světě se děje tolik věcí a zdá se, že zprávy nikdy nekončí. Někdy může být těžké vstát a jít do práce, jako by bylo všechno v pořádku, i když si to ve skutečnosti nemyslíme.
Pokud máte během pracovního dne trochu volného času, využijte ho moudře a hledejte příčiny a lidi, kterým můžete pomoci. Přispějte na charitu, věnujte svůj čas dobrovolnické činnosti nebo se dokonce obraťte na svou společnost! Mnoho firem má pro tento případ vyčleněný rozpočet nebo nabízí darování stejné částky.
Vždy je dobré něco vrátit. 🤝
Další tipy na zvýšení produktivity najdete v našem průvodci produktivními triky!
Začněte využívat každý den naplno s ClickUp!
TL;DR: jde o to žít smysluplně!
Buďte přítomní, cílevědomí a uvážliví v tom, jak využíváte svůj čas – celý svůj čas! Vaše energie a úsilí jsou vzácné a upřímně řečeno, život je příliš krátký na to, abyste je promarnili procházením sociálních sítí.
Ať to, co děláte, když se nudíte, odráží to, kým jste a kým chcete být! Možná zjistíte, že to nejen sníží vaši denní úroveň stresu, ale také vám pomůže vést obecně šťastnější a zdravější život. A kdo by to nechtěl?
Pokud se cítíte trochu zahlceni všemi nápady na tomto seznamu, není lepší místo, kde začít, než na začátku!
Uspořádejte si své osobní a pracovní potřeby v plně přizpůsobitelné a snadno použitelné platformě pro produktivitu, která vám pomůže dosáhnout úspěchu. 💜
Využijte svou příští volnou chvilku ke stažení aplikace ClickUp a začněte optimalizovat své úkoly zdarma a navždy. 🚀