15 podcastů o produktivitě, které vás motivují

Začněme slovním úkolem. 🤓
Kdybyste vešli do rušné kavárny Starbucks a zeptali se každého zákazníka v rolákovém svetru, zda má rád podcasty, kolik z nich by odpovědělo ano?
Odpověď: Všechny.
Podcasty jsou velmi populární, ale to jste asi už věděli! Věděli jste ale, že v současné době existuje více než 2 miliony pořadů a 48 milionů epizod v podcastovém vesmíru?
To znamená, že existuje více epizod podcastů než je vzdálenost mezi Zemí a Venuší. 👀
Naštěstí je tu ClickUp, který vám pomůže zúžit tento výběr na přehledný seznam absolutních vítězů s pečlivě vybranými 15 našimi oblíbenými podcasty – pořady, které oslovují našeho vnitřního podnikatele, snílka, inženýra a pozorovatele. Přidali jsme dokonce i několik tipů od jiných členů týmu ClickUp!
Je to jako by nás podcasty prostě chápaly, víte?
Není žádným tajemstvím, proč lidé milují podcasty. Ať už jde o to naučit se něco nového, zasmát se nebo jen poslouchat známý hlas při ranní procházce, poslech oblíbeného podcastu má něco zvláštního.
Podcasting se zrodil kolem roku 2004, ale stačí jedna epizoda a začnete považovat moderátora za svého nového nejlepšího přítele. V turbulentních posledních několika letech se mnoho lidí začalo spoléhat na tyto přátelské hlasy z podcastů jako na zdroj útěchy a pocit sounáležitosti, na který se mohou těšit každý den.
Pro lidi, kteří mají radost z toho, když si mohou odškrtávat položky ze svého seznamu úkolů, jsou podcasty také skvělým způsobem, jak zvládat více věcí najednou.
Ve skutečnosti 43 % podcastů poslouchají lidé v posilovně, 37 % v práci a 37 % v hromadné dopravě.
Produktivní lidé nejen rádi splňují očekávání, ale chtějí je překonávat. Umýt nádobí a přitom poslouchat epizodu na téma, které vás zajímá, je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak mít pocit, že jste toho dne udělali něco smysluplného. Nebo vám to možná dodá emocionální energii, kterou potřebujete, abyste se pustili do věci, kterou jste z nějakého důvodu odkládali.
Navíc není nic lepšího než ten pocit vzrušení, když poprvé posloucháte opravdu dobrý pořad a nemůžete se dočkat dalšího dílu. Všichni milujeme, když nás něco zaujme! V ClickUp jsme na tom stejně – milujeme dobré podcasty. Tak moc, že jsme jeden vytvořili! Ale o tom více za chvilku. 🤓
Prozatím si vezměte naše AirPods a dopřejte si některé z našich oblíbených podcastů.
15 podcastů, které si můžete přidat do seznamu opakovaného přehrávání
Hodnocení těchto podcastů o produktivitě berte s rezervou – s výjimkou čísla jedna, samozřejmě 😉 – jednoduše proto, že každý pořad má určitou kvalitu, která ho činí odlišným a jedinečným. Tento seznam spíše využijte jako příležitost k objevování něčeho nového nebo k rozšíření svých obzorů!
Zejména pokud jste o nich ještě neslyšeli, v každé epizodě najdete kousek moudrosti a inspirace, a toto je vaše šance zjistit, co to pro vás může znamenat. 💜
Příjemné poslech, podheads!
1. When it Clicked
Jeden z dosud nejoblíbenějších kreativních projektů ClickUp, When It Clicked, vám přináší hlasy a myšlenky lidí, kteří stojí za produkty, které myslíte, že znáte, a odhaluje tajné příběhy o tom, jak to všechno vzniklo – až k okamžiku, kdy to všechno konečně zapadlo do sebe. 💡
Část toho, co dělá When It Clicked tak zajímavým, je to, že se zaměřuje na lidi, kteří obvykle nesklízejí slávu nebo kteří se vydali nekonvenční cestou, aby si splnili své sny. Našel si svou niku v tom, že se ponořil do společností, které při hledání svých „aha“ momentů překonaly několik překážek a nečekaných zvratů.
Poslechněte si, jak moderátorka Ilana Strauss propojuje jednotlivé příběhy s hosty, mezi nimiž jsou první marketingový ředitel Shopify Craig Miller, spoluzakladatelé Scratchpadu Pouyan Salehi a Cyrus Karbassiyoon a Parker Conrad, generální ředitel Ripplingu a trojnásobný zakladatel startupů. Navíc můžete začít poslouchat When It Clicked hned teď! Každá epizoda trvá 20–30 minut, což je ideální délka pro vaši ranní cestu do práce.
Poslouchejte a přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali další překvapivé příběhy, které vás čekají v první sezóně. 💜
2. Jak jsem to vybudoval
Na základě velkého zájmu – protože je opravdu tak dobrý – se na druhém místě umístil podcast How I Built This! Několik zaměstnanců ClickUp, včetně našeho generálního ředitele Zeba Evanse, je velkými fanoušky tohoto podcastu NPR a doporučili ho do tohoto seznamu!
Jak říká náš senior analytik Deal Desk George Reed: „Od Power Rangers po Slack – zjistěte, co se stalo na jejich cestě na vrchol. Nemyslím si, že musíte vědět něco o podnikání, abyste si mohli užít čas s Guyem. Ve skutečnosti si myslím, že každý, bez ohledu na povolání, by si měl poslechnout alespoň několik jeho epizod.“
Dobře řečeno, Georgi, a my souhlasíme! S průměrnou délkou 30–60 minut si v archivu How I Built This, který vzniká již několik let, každý najde příběh, který ho zaujme. Mezi naše oblíbené epizody patří Sara Blakely ze Spanx, Yvon Chouinard z Patagonia a Jonah Peretti z BuzzFeed.
Bonus: Začněte svůj vlastní podcast s pomocí šablon pro podcasty!
3. StartUp
Myšlenka StartUp je opravdu skvělá.
Začalo to jako limitovaná série v roce 2014, kterou moderoval Alex Blumberg a dokumentoval svou cestu od začátku do konce při zakládání podcastové společnosti, která se nakonec stala Gimlet Media. Blumberg se ve skutečnosti stále snaží postavit Gimlet na nohy, zatímco nahrává první epizodu, takže od samého začátku je tu vzrušující prvek neznáma. Odtud ho okamžitě sledujeme na schůzkách s venture kapitalisty.
Až na několik výjimek se většina epizod StartUp vejde do 30 minut, ale to, co začalo jako omezená série, má nyní již osm sezón. Téma každé sezóny se trochu mění, ale často se vrací k Gimletu, když dosáhne významných milníků, až do jeho zakoupení společností Spotify v roce 2019. 🫖
4. Business Casual
Toto doporučení pochází od naší kolegyně Any Verduzco z oddělení Enterprise Support! Od Any:
„Miluji podcast Business Casual od Morning Brew! Obzvláště se mi líbí, že oni (Morning Brew) jsou startup jako my a dosáhli úspěchu díky své relevantnosti a vtipnosti.“
Vylepšete svou ranní rutinu! Pokud prvních 10 minut svého dne věnujete čtení nejnovějšího zpravodaje Morning Brew, ale část oběda netrávíte poslechem Business Casual, je čas na změnu.
Dobře, není to tak extrémní, ale Business Casual rozhodně rozhýbe vaše myšlenkové svaly.
Témata epizod jsou velmi rozmanitá a zaměřují se například na whistleblowery z velkých technologických společností nebo na seznamovací aplikace. Zjednodušeně řečeno, pokud lze nějaký nápad proměnit v nějaký druh podnikání, pak o něm možná uslyšíte v Business Casual.
5. The Tim Ferriss Show
Tima Ferrissa možná znáte díky jeho bestselleru „The 4-Hour Workweek“ (Čtyřhodinový pracovní týden) nebo z tohoto podcastu, který je zároveň nejposlouchanějším podcastem na Apple Podcasts. 👀
Naše redakční koordinátorka Leila Cruz je také vášnivou posluchačkou podcastu, ve kterém Tim Ferriss a jeho hosté v každé epizodě rozebírají taktiky praktikované světovými špičkami v různých oblastech, jako jsou investice, sport, podnikání a umění, a odhalují praktické nástroje a tipy, které můžeme přizpůsobit našim vlastním životům.
6. Masters of Scale s Reidem Hoffmanem
Další příspěvek od George na ClickUp Deal Desk!
„Musím přiznat, že jsem trochu fanoušek Reida Hoffmana, a možná se zde projevuje moje zaujatost. Reid je nejen obecně příjemný posluchač, ale také patří k nejúspěšnějším lidem v Silicon Valley. Pokud jste to nevěděli, byl výkonným viceprezidentem, když PayPal prodal eBay, a poté založil LinkedIn. Není každý den, kdy máte možnost čerpat z vědomostí miliardáře, ale tady to máte. Reid rozhovory s významnými osobnostmi obchodního světa a využívá své osobní vztahy s mnoha z nich k vytvoření jedinečného zážitku. “
Jedna epizoda Masters of Scale trvá obvykle 30 minut až hodinu a přináší úžasné hosty! Získejte obchodní rady, tipy pro time management a zajímavé rozhovory se známými osobnostmi, jako je Barack Obama. 👀
7. Odvažte se vést s Brene Brownovou
Tento podcast doporučuje šéfredaktorka blogu ClickUp, Erica Chappell! 🥳
„I když to nutně nesouvisí s technologií, jsem fanouškem podcastu Dare to Lead with Brene Brown. Miluji upřímné rozhovory s různými obchodními lídry o tom, co dělá skvělé vedení a jak povzbudit ostatní, najít smysl a zvládnout někdy nepříjemné rozhovory/situace s vyrovnaností a zranitelností. “
A kdo by nemiloval Brene Brownovou?
8. On Purpose s Jayem Shettym
Technicky vzato se nejedná o podcast zaměřený na podnikání nebo produktivitu, ale zabývá se důležitými tématy, která ovlivňují náš profesní život, jako je hledání rovnováhy mezi prací a soukromým životem, každodenní úzkosti a vše mezi tím. Podrobně se zabývá tipy, strategiemi a sdílí příběhy lidí, kteří žijí svůj život s cílem, včetně Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryanta a Willa Smithe.
Délka epizod může být trochu nepředvídatelná, některé trvají kolem 25 minut, jiné přes hodinu, ale když uslyšíte Shettyho hlas, možná vám na délce nebude záležet. Jeho hlas je neuvěřitelně příjemný a snadno se poslouchá. V tom případě vás potěší, že nové epizody vycházejí dvakrát týdně.
9. Podcast A16Z
Tento týdenní podcast pochází od Andreesen Horowitz ze slavné venture kapitálové společnosti ze Silicon Valley a podrobně se zabývá širokými tématy souvisejícími s budoucností technologií, kultury a zpráv.
Každá epizoda se věnuje tématům jako ransomware, budoucnost audia, NFT a generace Z a určitě vám poskytne zajímavé informace, kterými ohromíte své přátele při příštím setkání.
10. Today, Explained
Paola Lopez, specialistka zákaznické podpory společnosti ClickUp, denně poslouchá podcast Vox Today, Explained, který vysílá od pondělí do pátku, protože „jejich hluboké ponory do relevantních příběhů jsou fascinující a poskytují perspektivu a kontext k největším i nejmenším zprávám dne!“
Tento 30minutový pořad, který moderují Sean Rameswaram a Noel King, se v každé epizodě věnuje jednomu aktuálnímu tématu – obvykle s vtipným názvem, který vám napoví, o čem bude řeč. Právě dosáhli 1 000. epizody, takže gratulujeme, Today, Explained. 🎉
11. Startup Stories od Mixergy
Andrew Warner rozhovory zakladatelů velkých i malých společností – o mnoha z nich jste možná ještě neslyšeli!
Zabývá se mnoha nečekanými detaily, včetně analýzy „šťastných náhod“, které lidé mohou přisuzovat počátečnímu úspěchu podniku. Warner chce rozebrat přesné momenty, souvislosti a problémy, které trápí startupy, a předat je jako tipy, které pomohou dalším novým zakladatelům.
12. Entrepreneurs on Fire
Tento podcast nám doporučil náš přítel George z Deal Desk.
„S 2041 epizodami, které jsou již k dispozici, je jasné, že John Lee Dumas dělá něco správně. S nakažlivou energií a nepřetržitým přívalem informací je těžké se nudit. Jedná se o další podcast, který využívá osvědčený formát rozhovoru mezi tazatelem a respondentem, ale JLD si ho opravdu přizpůsobil. Způsob, jakým navazuje okamžitý vztah se svými hosty, je téměř stejně důležitý jako informace, které od nich získává. Myslel bych si, že po více než 2000 epizodách by kvalita mohla utrpět, ale opak je pravdou. Jedná se o dobře propracovaný podcast, který je zábavný od začátku do konce. “
13. Freakonomics
Naše vedoucí oddělení zákaznické podpory, Sophia Kaminski, je velká fanynka Freakonomics, a upřímně řečeno, my také! Od Sophie:
„Jak se říká v podcastu, jedná se o pořad, který „zkoumá skrytou stránku všeho“. Najdete zde spoustu podnětných epizod pokrývajících široké spektrum témat, ale série Freakonomics „The Secret Life of a C. E. O.“ je obzvláště skvělá. Poslechněte si diskuse s lidmi jako Indra Nooyi, generální ředitelka PepsiCo, a Mark Zuckerberg, kteří hovoří o tom, co je potřeba k řízení velké globální franšízy.“
14. Něco, co byste měli vědět
Tento podcast nám doporučil Wes Brummette, architekt programů pro zaměstnance společnosti ClickUp. Říká:
„Tento podcast není striktně zaměřený na podnikání, ale dotýká se ho a může ovlivnit způsob, jakým podnikáte. V pořadu Something You Should Know se moderátor Mike zabývá mnoha běžnými otázkami a poskytuje praktické tipy pro každodenní život, například jak maximálně využít čas strávený v letadle, jak se vypořádat s rozptýlením nebo jak kritizovat. Je praktický a může vás přimět přemýšlet o svých každodenních činnostech trochu jinak.“
15. Quote of the Day Show
Na závěr našeho seznamu nám Wes Brummette představuje další ze svých oblíbených: „Moderátor Sean Sean Croxton sdílí citát dne a poté představí speciálního hosta, který přednese projev, přednášku nebo poskytne rozhovor na téma související s citátem. Je to motivující a poučné zároveň a seznámí vás to s mnoha novými hlasy a perspektivami, které byste sami možná neobjevili.“
Z našich uší do vašich 💜
Zkrátka, audio storytelling je prostě super.
Sluch je velmi živý smysl a zvuk může oživit příběh více, než byste čekali, i když to znamená jen poslouchat dvě osoby, jak hodinu mluví.
Důvod, proč jsme vytvořili When It Clicked, je pravděpodobně velmi podobný vašemu důvodu, proč milujete své oblíbené podcasty – chcete se naučit něco nového. Tento podcast je náš způsob, jak oslovit vás všechny, v naději, že zahájíme nové konverzace a možná dokonce podnítíme novou kreativitu.
Doufáme, že vám tento seznam přinese radost a dá vám podnět k zamyšlení při budování vaší vlastní profesní kariéry. A pokud nevíte, kde začít, nikdy není na škodu začít od začátku. 😉
Poslechněte si When It Clicked kdekoli, kde posloucháte podcasty, a dejte nám vědět, co si o něm myslíte, v recenzi!