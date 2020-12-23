30 nejlepších blogů o produktivitě (aktualizováno)

Kam až se dostanete!
Tak se jmenuje populární dětská kniha od Dr. Seusse. Je o tom, jak najít svou cestu, být sám sebou a nepřestávat tvrdě pracovat. A končí poloznámou větou: „Dítě, ty pohneš horami. “
Ale jak se dá pohnout horou?
Dr. Seuss nám dal naději, ale neukázal nám, jak toho dosáhnout.
Kde najdete výhodu, která vám pomůže zvládnout tu horu práce, cílů a osobních projektů?
V tomto článku se podíváme na to, co dělá blogy o produktivitě tak skvělými, a představíme vám 30 nejlepších blogů o produktivitě, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Buďme produktivní!
Co dělá blog o produktivitě skvělým?
Všichni známe ten pocit, který máme, když se chystá začít týdenní díl našeho oblíbeného seriálu: ten vzrušující pocit, kdy máme plnou pusu popcornu. 🍿
Totéž platí pro váš oblíbený blog o produktivitě; skvělé blogy o produktivitě by měly obsahovat pravidelné příspěvky, na které se těšíte.
Skvělý blog by měl být také inspirativní a důvěryhodný. Čtenáři potřebují vědět, jak jim lifehack, na který narazili, skutečně pomůže překonat jejich neproduktivní návyky.
Skvělé blogy o produktivitě nejen poskytují tipy pro osobní produktivitu, ale také nabízejí kvalitní informace o tom, proč tyto návyky vůbec existují.
Blogy o produktivitě by také měly podněcovat k zamyšlení. Pokud čtenáři o blogu přemýšlejí ještě dny nebo týdny po jeho přečtení, pak se jedná o skvělý blog.
A nakonec, skvělý blog o produktivitě vás inspiruje k větší produktivitě, protože o to jde! 😉
POZNÁMKA: Další tipy pro zvýšení produktivity najdete v tomto průvodci jak být produktivnější !
Naše 30 nejlepších blogů o produktivitě
Správný blog o produktivitě vám nejen pomůže zvýšit produktivitu, ale také zlepší způsob, jakým komunikujete, pracujete a žijete.
Abychom vám pomohli vybrat správný blog pro vaše cíle, přinášíme vám seznam nejlepších blogů o produktivitě:
1. ClickUp
Náš blog je prvotřídní vstupenkou na úžasnou cestu, která vás a váš tým spojí s prací, na které záleží.
A kromě toho, že jsou naše blogy velmi zábavné (pokud to můžeme tak říci 😉), nabízejí také špičkové praktické příklady toho, jak dosáhnout všech svých cílů v oblasti produktivity.
Od blogů o produktivitě v práci až po blogy, které vám pomohou ušetřit jeden den v týdnu, blogy o produktivitě ClickUp vám poskytnou všechny zdroje, které potřebujete k dosažení svých cílů a osobního růstu.
A pokud již máte osobní blog, podívejte se na tento další příspěvek na blogu a zjistěte, jak vám ClickUp může pomoci s produktivitou při blogování.
A když už mluvíme o zdrojích, ClickUp je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže být produktivní v každém smyslu slova. Je to perfektní způsob, jak uplatnit všechny tipy pro produktivitu, které zde najdete.
Doporučený příspěvek: 5 vlastností produktivních lidí
2. Dave Seah
Jak to výstižně vyjádřil jeden z pracovníků ClickUp: Tenhle chlap je prostě borec.
A je těžké nesouhlasit.
Dave se označuje za investigativního designéra, ale co to vlastně znamená?
Přichází s každým designovým a produktivním trikem, který vás napadne... a možná i s těmi, které vás nenapadnou!
Zabývá se také designem a informačními technologiemi, takže pokud se pohybujete v těchto oblastech, určitě Davea sledujte.
Doporučený příspěvek: Získejte úžasné nástroje pro produktivitu a tabulky
3. Lifehacker
Lifehacker je praotcem všech blogů, největším a nejznámějším, takže jsme jej samozřejmě museli zařadit mezi naše nejlepší blogy o produktivitě.
Jejich název samozřejmě mluví za vše a jejich obsah sahá od tipů a triků týkajících se gadgetů až po to, jak rychleji sušit nádobí v myčce.
Samozřejmě se nejedná pouze o rady týkající se produktivity, ale také o efektivitu života.
Skvělou sekcí je rubrika How I Work (Jak pracuji), která představuje různé podnikatele, obchodní lídry, sportovce, umělce a další osobnosti a popisuje, jak vypadá jejich denní rozvrh.
Doporučený příspěvek: Produktivita 101: Úvod do techniky Pomodoro
4. Steve Pavlina
Steve je od konce 90. let předním odborníkem v oblasti produktivity a osobního rozvoje a v roce 2010 dokonce zrušil autorská práva ke všem svým dílům.
Jeho hlavním tématem je hledání způsobů, jak trávit méně času zaměřením se na životní styl řízený firmou a více času snahou poskytovat hodnotu různými způsoby.
Doporučený příspěvek: Výzva bez oznámení
5. Dumb Little Man
Podobně jako Angel Hack Life, i blog Dumb Little Man, jehož autorem je Jay White, nabízí rychlou dávku užitečných tipů, ale také témata s širším záběrem, jako je zdraví, vztahy a štěstí.
Nejlepší částí je sekce Jak na to, která vám poskytne základní informace o všem, od hledání bytu až po čištění fotoaparátu.
Najdete zde také pravidelné tipy pro zvýšení produktivity, které vám pomohou zlepšit váš den a pracovní postupy.
Není to špatné na hloupého malého muže, co?
Doporučený příspěvek: 55 osvědčených triků pro zvýšení produktivity
6. Zen Habits
Toto je další legendární blog o produktivitě. Leo Babauta provozuje tento web od konce nulových let a zaměřuje se nejen na všímavost, ale také na to, jak si vybudovat ty nejlepší a nejproduktivnější návyky.
Blog se zaměřuje na postupné změny a je skutečným oázou klidu v přeplněném prostoru produktivity.
Doporučený příspěvek: Jak dosáhnout svých cílů pomocí Twitteru
7. LifeDev
Úžasný web o produktivitě speciálně navržený pro kreativní lidi. Díky tomuto zaměření zde najdete kromě článků o produktivitě také spoustu článků o kreativitě.
Oslovuje určitý způsob uvažování pravé hemisféry mozku, který je „jemnější“ než mnoho jiných blogů zaměřených na efektivitu.
Doporučený příspěvek: Nástroje pro zaznamenávání nápadů
8. Pick The Brain
Erinina práce je spíše blogem o mentální pozitivitě, který se zabývá produktivitou a seberozvojem a zaměřuje se na to, jak mohou lidé vést celkově spokojenější život.
Za tímto účelem se mnoho článků zabývá duševním zdravím, psychologií a sebevzděláváním. Protože každý musí být laskavý ke své mysli. 😊
Doporučený příspěvek: 6 kroků k mentálnímu jarnímu úklidu, které zvládne každý
9. Barking Up The Wrong Tree
Pokud hledáte tipy založené na důkazech a vědecký výzkum v oblasti produktivity a výkonu, pak je Eric Barker odborníkem na produktivitu, kterého hledáte.
Nejde jen o to, že „já jsem to vyzkoušel a fungovalo to, ale vám to nemusí fungovat“.
Toto jsou skutečné informace. Autor také provádí mnoho úžasných analýz špičkových manažerů a výkonných pracovníků.
Doporučený příspěvek: Nejproduktivnější lidé: 6 věcí, které dělají každý den
10. Tim Ferris
Znáte toto jméno? Tim Ferris je autor bestselleru The 4 Hour Workweek (Čtyřhodinový pracovní týden).
Ano, slyšeli jste správně; přišel na to, jak pracovat maximálně čtyři hodiny týdně.
Obsah blogu Tima Ferrissa tvoří podcastové epizody, které se zabývají jeho myšlenkami, příběhy, příspěvky hostů a rozhovory. Pokud hledáte rady ohledně leadershipu a osobní produktivity, Tim je ten pravý.
A jeho osobní příběhy musí být zajímavé, vzhledem k tomu, že mluví pěti jazyky a je čínským šampionem v kickboxu. 🏅
Doporučený příspěvek: Jak zvládnout informační přetížení (a sociální média)
11. 99U
Pokud se chcete věnovat technickým záležitostem (a kdo by nechtěl), 99U není vlastně blog o produktivitě. Je to spíše blog o pracovní kultuře.
Ale je to úžasné. Je to jako ten nejcoolovější a nejstylovější kamarád, kterého znáte a který má všechno pod kontrolou.
Najdete v nich tipy, které vám změní život, a navíc jsou skvěle zpracované. Vytvořil je tým společnosti Adobe a já miluji všechny jejich knihy, které jsou povinnou četbou.
99u se ponoří do světa umění a poté se vrátí zpět, aby diskutovalo o tom, jak jeden kolega používá kancelářskou ledničku.
Všichni víme, že kancelářská kuchyňka může být zrádným bojištěm, kde se vaše jídlo může stát válečným zajatcem v žaludku někoho jiného.
Doporučený příspěvek: Jak se zotavit po vyhoření
12. Mark Manson
Mark je online podnikatel, kterému je všechno u prdele. Ne, vážně, napsal o tom knihu. A je to bestseller New York Times.
Kdokoli může ve svém umění použít sprostá slova a upoutat pozornost, ale Mark to podpořil stylem, který z něj udělal jakéhosi guru lenochů.
Jeho články nejenže dávají smysl, ale je také skvělým spisovatelem, který vždy praktikuje to, co káže.
Všechny jeho příspěvky mají desítky tisíc sdílení, takže jste pravděpodobně četli nějaký článek od Marka, aniž byste o tom věděli. Podívejte se na Marka, kde najdete netradiční tipy pro produktivitu a rady pro osobní rozvoj.
Doporučený příspěvek: Život je videohra: Zde jsou cheat kódy
13. Exile Lifestyle
Colin Wright je umělec, marketér a podnikatel, který dokumentuje svůj minimalistický životní styl spolu s tipy, které se naučil na svých cestách.
Je také typickým představitelem digitálního nomáda, který dokonce nechává čtenáře a posluchače svého podcastu hlasovat o tom, kde bude jeho další domov.
Doufáme jen, že jeho fanoušci jsou milí a že se Colin neocitne v dalším dílu filmu Jumanji:
Doporučený příspěvek: „Vzdělávací rovnováha“
14. Buďte produktivní
Toto je jeden z našich nových oblíbených webů, i když se trochu liší od tradičních blogů o produktivitě.
Jedná se spíše o blog s recenzemi nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity.
Francesco se podrobně zabývá všemi dostupnými nástroji pro zvýšení produktivity a sdílí také své pracovní postupy. Než se rozhodnete vyzkoušet novou aplikaci pro zvýšení produktivity, podívejte se nejprve, co k tomu říká Francesco.
Poskytuje skvělé praktické recenze všech nejlepších aplikací. Jak se říká, nejprve se rozhlédněte, než skočíte, a Francesco to za vás udělá.
15. Staňte se minimalistou
Josh Becker si stěžoval svému sousedovi na úklid garáže.
„Možná to všechno nepotřebuješ,“ řekl jeho soused.
Zatímco většina lidí by se rozčílila, Becker se nad tím zamyslel.
Inspirace ho zasáhla a stal se minimalistou. Svůj blog věnoval dokumentování svého minimalistického stylu.
Je to trochu jiné než běžné tipy pro produktivitu, ale nemuset se prohrabávat věcmi nebo hledat další věci ke koupi je skvělý lifehack.
Doporučený příspěvek: 10 věcí, které vám zjednoduší život
16. Marie Forleo
Mezi životním koučem a produktivitou může být tenká hranice a Marie se pohybuje na obou stranách této hranice, něco jako kouč produktivity.
Věří však, že některé strategie mohou fungovat jak v osobním, tak v pracovním životě, a vysvětluje, jak pomocí stanovení cílů zlepšit své podnikání a osobní rozvoj.
Každý, kdo sleduje Marii, může potvrdit, jakou inspiraci a motivaci od ní získává.
Její podrobné rozhovory s celebritami, tvůrci trendů a osobnostmi, které udávají směr, jsou zábavné a užitečné.
Místo toho, aby vše zapisovala, vkládá svou energii do všech typů obsahu: psaného slova i skvělých videí.
Doporučený příspěvek: Otravuje vaše marketingové aktivity na Facebooku ostatní lidi?
17. Benjamin Hardy
Benjamin Hardy je trochu jiný, protože si udělal jméno na platformě Medium, kde využil angažované publikum k prozkoumání návyků nejúspěšnějších lidí světa.
Na tomto základě vytvořil jedinečnou kombinaci analýzy, motivace a experimentování.
Hardy je však víc než jen jeho poselství. Zdá se, že skutečně dělá vše, o čem mluví.
Studuje doktorát a je velmi plodným autorem.
On a jeho žena se starají o děti v pěstounské péči, což je nesmírně náročná úloha.
Podobně jako Productivityist, který se zaměřuje na rovnováhu mezi pozorností a záměrem, je obsah Benjamina dobrým místem, kde hledat lifehacky pro dosažení rovnováhy v mnoha oblastech!
Tak si představujeme Benjaminův život:
Doporučený příspěvek: Dva psychologické klíče k úspěchu podle Kobeho Bryanta
18. Darius Foroux
Co kdybyste přehodnotili své priority z hlediska užitečnosti namísto produktivity?
Jak by to změnilo vaše myšlení? Dosáhli byste i tak svých cílů? To je teorie blogera Dariuse Forouxe.
Je také inovativním spisovatelem, který se stejně obratně zabývá tématy prokrastinace a kreativity.
A jeho kresby jsou také zábavné.
Doporučený příspěvek: Jak překonat prokrastinaci (podloženo vědeckými poznatky)
19. Tynan
Tynan je tak trochu legenda. Je jedním z pickup artistů, kteří se objevili v dnes již téměř klasické knize Neila Strausse The Game. Tynan se tohoto života vzdal a nyní se vydává na epické výpravy a cestovatelská dobrodružství, zatímco buduje blogovací platformu SETT.
V roce 2000 opustil vysokou školu a nikdy toho nelitoval.
Když už mluvíme o vysoké škole, Lifehack.org se nazývá univerzitou života. Podívejte se na ně, pokud potřebujete radu ohledně, no, života.
Ale zpět k Tynanovi. Jeho rady kombinují trochu dobrodružství, praktičnost a pořádnou dávku sebevědomí, které vám pomohou myslet jasněji a zároveň vám dodají sebevědomí k tomu, abyste vedli jiný typ života.
Doporučený příspěvek: MBA pro podnikavé
20. MakeUseOf
MakeUseOf je sice především zpravodajský a technologický web, ale najdete na něm také skvělou sekci věnovanou nástrojům a technikám produktivity.
Najdete zde očekávané životní triky a gadgety, které potřebujete, ale také spoustu užitečných tipů a školicích programů pro Excel, Microsoft Word nebo Google Calendar, které můžete využít 😉
Doporučený příspěvek: Jak být produktivnější bez seznamu úkolů
21. Todd Henry
Na Toddu Henrym se mi líbí více než na mnoha jiných soloprenérech to, že nabízí klíčové rady pro spolupráci.
Mnoho z těch, kteří cestují po světě, hledá způsoby, jak pracovat pro sebe (to musí být fajn).
Mnozí z nás však pracují v týmech, které zahrnují mnoho funkcí a dovedností.
A přes mnoho nedorozumění...
Todd Henry přichází, aby tuto mezeru zaplnil. Nezabývá se ve svém blogu pouze týmy obecně, ale konkrétně kreativními týmy, které musí brainstormovat a spolupracovat, aby přicházely s novými řešeními.
Doporučený příspěvek: Získejte soustředění díky těmto 3 otázkám
22. Brain Pickings
Maria Popova a její blog Brain Pickings jsou bezpochyby miláčkem akademické obce. Podrobně se zabývá historickými osobnostmi a poté se vrací zpět, aby analyzovala, co v minulosti fungovalo a co ne.
Je velmi sečtělá a dokáže čerpat příklady a analogie z různých zdrojů, aby je mohla prakticky aplikovat.
Je jako nejlepší učitelka dějepisu, jakou jste nikdy neměli!
Doporučený příspěvek: Stabilita vs. růst: Dvě myšlenkové přístupy, které formují naše životy
23. Asian Efficiency
Skupina přátel (kteří jsou náhodou Asiaté!) se sešla a rozhodla se prozkoumat nejlepší systémy produktivity, které by jim pomohly získat další výhodu.
Podobně jako blog GTD (getting things done) poskytují tito blogeři praktické tipy, vzorce a další informace pro efektivní práci. Mají také podcasty, které vám pomohou strategicky promyslet každou položku na vašem seznamu úkolů, abyste mohli najít tu nejvyšší hodnotu.
Jejich rady týkající se produktivity sahají od technologických triků až po vylepšení time managementu a nejedná se pouze o povrchní informace, které jste již mnohokrát četli.
Ale i tak budeme akceptovat takovéto povrchní věci:
Doporučený příspěvek: 5 způsobů, jak změnit neproduktivní den
24. HelpScout
Společnost zabývající se zákaznickým servisem a helpdeskem má také několik skvělých nápadů, jak optimalizovat váš den, pracovní postupy a produktivně řešit případné problémy zákazníků.
To zahrnuje podporu skvělých interakcí a služeb, aby vaše podnikání bylo nakonec úspěšnější.
Doporučený příspěvek: 10 nejlepších alternativ k Helpscout
25. Hubspot
Za posledních deset let vytvořila společnost Hubspot skvělý blog... a je také jednou z nejrychleji rostoucích společností v oblasti SaaS. My jsme tu ale kvůli jejich blogu.
Pokud hledáte něco, co vám pomůže zvýšit efektivitu v daném časovém rámci, pravděpodobně jste narazili na článek Hubspot.
Jsou velmi podrobné a nabízejí také mnoho způsobů, jak získat přístup k obsahu – prostřednictvím šablon, průvodců, kontrolních seznamů a dalších.
Ano, většina jejich obsahu se týká startupů, podnikání a osvědčených postupů v oblasti digitálního marketingu, ale také se velmi užitečně zabývají produktivitou, aby podpořili vaše podnikání a týmovou práci.
Podívejte se na ně, pokud jste tak ještě neučinili (i když pravděpodobně už ano).
Doporučený příspěvek: Jak být efektivní: 7 vědecky podložených způsobů, jak si osvojit rychlost jako zvyk
26. Zapier
Propojení a integrace Zapieru jsou v podstatě moderní definicí produktivity.
Zapier svým čtenářům tak trochu „zapsuje“ budoucnost produktivity.
Celá jejich společnost je založena na zlepšování procesů a zjednodušování pracovních postupů.
Jejich blog není výjimkou. Kromě technických hacků nabízí také řadu tipů pro osobní rozvoj a produktivitu.
Doporučený příspěvek: Nejrychleji rostoucí aplikace roku 2021
27. Productivity Land
Potřeba vytvořit Productivity Land vznikla, když dva marketéři hledali dokonalý nástroj pro zvýšení produktivity , který by splňoval všechny jejich požadavky.
Frank i Steve, kteří mají také zkušenosti s projektovým managementem, brzy zjistili, že na trhu neexistuje žádný dokonalý nástroj, a proto založili platformu, která lidem pomáhá činit lepší a informovanější rozhodnutí při hodnocení produktů.
Productivity Land vám nabízí upřímné recenze nástrojů pro produktivitu, postřehy z oblasti projektového řízení a tipy, jak zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Takže v podstatě jde o Disneyland pro dospělé, kteří chtějí být produktivní? 🤔
Doporučený příspěvek: Nejlepší software pro řízení projektů v roce 2019 (bezplatný i placený)
28. Produktivní rozkvět
Pokud jste fanouškem Michaela Hyatta, pak vám blog Productive Flourishing bude naprosto dávat smysl.
Productive Flourishing je oblíbený blog pro podnikatele a vizionáře, kteří hledají cestu k úspěchu. Jeho cílem je pomáhat lidem s brilantními nápady proměnit je v udržitelné a ziskové podniky.
Ačkoli se většina těchto blogů zaměřuje na time management a rozvoj podnikání, nabízejí také pohled na to, jak k tomuto úspěchu může přispět osobní rozvoj. #Flourish
Doporučený příspěvek: Dobrá péče o sebe sama je základem pro prosperitu
29. Blog Evernote
Evernote je aplikace pro pořizování poznámek, která pomáhá lidem s organizací a správou úkolů.
Jejich blog se zaměřuje na hledání inspirace na nečekaných místech, jako například u dětí, které objevily Narnie skrz skříň.
Najdete v nich také skvělé rady ohledně time managementu a efektivních způsobů práce z domova.
Většinu jejich obsahu lze uplatnit v praxi společně s jejich aplikací.
Doporučený příspěvek: 4 způsoby, jak zůstat soustředěný a dokončit práci
30. Productivity Pro
Laura Stack je doslova profesionálka v oblasti produktivity. Je odborníkem na produktivitu v oblasti prodeje, vedení a osobní produktivity.
To je pořádná dávka produktivity!
Ať už hledáte jakýkoli druh produktivity, Laura vám pravděpodobně pomůže. Myslíme si, že je opravdu skvělá, protože je také oceněnou hlavní řečnicí, o které psal časopis Forbes.
Podívejte se na její kanál na YouTube a sledujte tuto odbornici na produktivitu v akci.
Doporučený příspěvek: Příprava na úspěch: Šest způsobů, jak práce na front-endu zajišťuje produktivní úspěch
Závěr
Kniha Dr. Seusse je pro zábavu a inspiraci.
Ve skutečnosti s ním ale hory nepřesunete.
To samé platí i pro výše doporučené blogy.
To ale nestačí. S informacemi, které si přečtete, musíte něco udělat .
Jinými slovy, musíte jejich rady dobře využít.
Pokud tedy chcete být produktivnější, záleží to nakonec na vás a vašem týmu.
