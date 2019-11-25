5 vlastností produktivních lidí

Mít produktivní tým je důležité. Zaměstnanci, kteří jsou zběhlí ve svém pracovním postupu, přispívají ke zvýšení ziskovosti, produktivity a celkové důvěry ve společnost.
Zatímco většinu dovedností lze naučit, aby se zvýšila produktivita, existují zaměstnanci, kteří již mají potřebné vlastnosti a jsou ve svých pracovních povinnostech zdatní. Zaměřujeme se na některé prvky, které mají nejproduktivnější lidé, a na to, kdy poznat, že je zaměstnanec připraven na postup.
Organizace + struktura
Nejproduktivnější lidé mají nějaký systém organizace, který jim pomáhá udržet si po celý den přehled o cílech. Pravděpodobně zjistíte, že využívají nějaký druh úložiště na ploše, protože čisté pracovní prostředí snižuje stres související s prací a pomáhá zkrátit čas, který by jinak strávili hledáním věcí. Ať už se jedná o fyzický nebo digitální nepořádek, jeho nadměrné množství rozptyluje mozek a brání pracovnímu výkonu, protože se snaží zmírnit úkol a zároveň posoudit nepořádek kolem. Když je pracovní prostor organizovaný, zvyšuje se efektivita a vytváří se struktura, což přispívá ke kvalitě odvedené práce.
Vytvoření rutiny je dalším prvkem, který souvisí s organizací. Rutina je důležitá pro rozvržení času a úkolů, které je třeba splnit, a také pro to, abyste se cítili zodpovědní za plnění svých povinností. Produktivní zaměstnanec může být v tomto ohledu příkladem, ať už se jedná o fyzický zápisník, který nosí s sebou, nebo online platformu, která pomáhá plánovat a integrovat pracovní zdroje na jednom místě. Zatímco někteří mohou rutinu vnímat jako omezující nebo rigidní, ve skutečnosti poskytuje flexibilitu, která vám pomůže zjistit, co vám vyhovuje, místo toho, abyste svůj den prožívali „z patra“.
Emoční inteligence
Emoční inteligence (neboli EI) je schopnost rozpoznat a zvládat své emoce, stejně jako rozumět emocím ostatních a ovlivňovat je. Na pracovišti je to velmi důležitá dovednost, protože odráží schopnost dobře pracovat samostatně i v týmu. Zaměstnanec, který je schopen asertivně a pozorně interpretovat své vlastní pocity i pocity svých kolegů, je důležitý pro vytvoření harmonie v týmu. Zjistíte, že člověk s vysokou emoční inteligencí má dobré sociální dovednosti, protože se dokáže přizpůsobit tónu jakékoli situace.
Studie Brandman University z roku 2016 zjistila, že ti, kteří vykazují emočně inteligentní chování, jako je sebeuvědomění, sebeřízení, sociální uvědomění a řízení vztahů, mají pozitivní vliv na každodenní výkonnost svých spolupracovníků. Další studie z FuturePeople Report dospěla k závěru, že lidé s vysokou emoční inteligencí jsou na pracovišti motivovanější, angažovanější a produktivnější. Zaměstnanci s lepší emoční inteligencí byli schopni překonat individuální pracovní výkon a pracovní kapacitu. Emoční inteligence může pomoci nejen interním týmům, ale také zlepšit zákaznickou zkušenost a angažovanost napříč celou organizací. Ti, kteří vykazují tuto vlastnost, budou mít produktivnější pracovní postupy než ti, kteří ji nemají.
Projevování iniciativy
Základním prvkem produktivity je myšlenka dokončit něco včas. Iniciativa je vlastnost charakterizovaná samostatností, proaktivním přístupem a vytrvalostí při překonávání překážek za účelem dosažení cíle. Zaměstnanec, který je schopen využít tuto dovednost a bez váhání se pustit do úkolu, bývá časově efektivnější. Nemusí se totiž neustále radit se svým nadřízeným, zda má v něčem pokračovat.
Iniciativa na pracovišti je důležitá na mnoha různých úrovních. Může přispět ke zlepšení v rámci společnosti nebo mezi spolupracovníky a pomoci při řešení problémů. Mít tým, který se snaží rozvíjet svou práci využíváním iniciativních schopností, je to, co může pomoci společnosti vzkvétat. Zpráva společnosti DOMO odhalila, že 25 % zaměstnanců by bylo v práci spokojenějších, kdyby dostali příležitost dělat to, co umí nejlépe. Pokud tedy vidíte zaměstnance, který se s nadšením vrhá do projektů, je pravděpodobné, že patří mezi ty nejvýkonnější.
Pozitivní myšlení
Studie o vědomém myšlení z British Journal of Health Psychology ukázala, že ti, kteří zapisovali pozitivní myšlenky, vykazovali více než čtyři týdny po provedení studie výrazně větší snížení úzkosti a stresu. Lidé, kteří toto uplatňují na pracovišti, budou vyzařovat šťastnější atmosféru a zvýší zapojení a týmovou práci více než ti, kteří se nechají přemoci výzvami.
Pozitivní přístup je tím, co pohání efektivitu v práci. Kolega, který vnáší do kolektivu negativní náladu, nejenže kazí ostatním náladu, ale má také zásadní vliv na samotný projekt, na kterém se pracuje. Zaměstnanci, kteří jsou schopni mít pozitivní myšlení, jsou ti, kteří budou schopni vštípit sebevědomí sobě i svým kolegům. S pozitivním přístupem přichází lepší morálka, ochota spolupracovat a zkoušet nové věci a vyšší produktivita.
Sebemotivace
Vlastní motivace je pro produktivitu zásadní. Vnitřní touha přinést úspěch vaší společnosti a odvádět kvalitní práci je něco, co se nedá naučit, protože nikdo vás nemůže nutit tvrdě pracovat. Lidé s vnitřní motivací nepotřebují tolik vedení, protože jsou schopni efektivně delegovat své úkoly, aniž by je někdo neustále kontroloval. Ti, kteří aktivně vyhledávají nové pracovní zkušenosti, budou mít vnitřní motivaci učit se různé aspekty fungování společnosti a budou otevřeni získávání co nejvíce znalostí, aby mohli podávat lepší výkony.
Motivovaní lidé budou produktivní, protože chtějí ve své práci podávat dobré výkony, a budou schopni rozvíjet dovednosti, které jim pomohou v další kariéře. Budou pracovat usilovněji, aby dosáhli lepších výsledků, a budou flexibilní, když se objeví výzvy, aby našli způsob, jak je zmírnit. Tito zaměstnanci jsou velmi cenným přínosem, protože se přizpůsobují vedoucím schopnostem, aby mohli v společnosti postoupit.
Produktivita je něco, co se dá naučit, ale pouze pokud to zaměstnanec chce. Rozpoznáním vlastností, které pomáhají produktivním lidem, budete schopni vést spolupracovníky nebo nové zaměstnance k dovednostem, které pomohou jim i společnosti. Mít správné nástroje, které pomáhají v pracovním procesu, může život výrazně usnadnit.