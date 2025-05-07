15 nejlepších alternativ a konkurentů Evernote v roce 2025

Jsem věrným uživatelem Evernote už roky. Ale nedávná omezení bezplatného tarifu mi začínají připadat jako důvod k ukončení používání této služby.
Kromě toho potřebuji aplikaci pro poznámky, kterou mohu používat jak pro osobní, tak pro profesionální poznámky, která se dá synchronizovat na více zařízeních, hladce se integruje s jinými nástroji, nabízí vytváření úkolů a sledování pokroku a zrychluje mou práci díky umělé inteligenci.
Evernote sice splňuje řadu požadavků, ale většina funkcí, které bych si přál, je buď placená, nebo nedostupná. Uvažoval jsem o upgrade, abych získal přístup k pokročilým funkcím, ale cena mi připadá vysoká, protože musím investovat do samostatného nástroje pro správu úkolů.
Začal jsem tedy zkoumat alternativy k Evernote. V tomto článku se podělím o svých 15 nejlepších tipů, které nabízejí skvělou hodnotu a zároveň jsou cenově výhodné.
👀 Věděli jste, že díky psaní poznámek si něco zapamatujete až 6krát lépe? S poznámkami je šance na zapamatování 34 %, bez nich je to pouhých 5 %.
⏰60sekundové shrnutí
Tady je můj seznam 15 doporučených alternativ Evernote:
- ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
- Microsoft OneNote (nejlepší pro zvukové poznámky)
- Apple Notes (nejlepší pro osobní poznámky)
- Notion (nejlepší pro pořizování multimediálních poznámek)
- Obsidian (nejlepší pro vizuální pořizování poznámek)
- Google Keep (nejlepší pro přehledné rozhraní)
- Joplin (nejlepší pro offline psaní poznámek)
- Bear (nejlepší pro krásné motivy)
- UpNote (nejlepší pro soustředěné psaní poznámek)
- Simplenote (nejlepší pro minimalistické rozhraní)
- Zoho Notebook (nejlepší pro intuitivní organizaci poznámek)
- Dropbox Paper (nejlepší pro profesionálně formátované poznámky)
- Reflect Notes (nejlepší pro propojování poznámek)
- Quip (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a tabulkách)
- Nimbus Note (nejlepší pro shromažďování výzkumných materiálů)
Omezení Evernote
Bezplatná verze Evernote se stala velmi omezující. Umožňuje vám vytvořit pouze 50 poznámek a jeden zápisník, což pro velké projekty nestačí.
Dále omezuje uživatele pouze na jedno zařízení a měsíční nahrávání dat na 250 MB. Pokud tedy potřebujete ukládat větší soubory nebo přistupovat k poznámkám na více platformách, již se nejedná o vhodnou volbu.
Pokud jsou pro vás prioritou výkonné funkce pro spolupráci a správu úkolů, pravděpodobně budete zklamáni. Evernote nabízí pouze základní funkce pro spolupráci, jako je sdílení poznámek a přidávání komentářů, spolu s možností zahrnout do poznámek úkoly.
Ačkoli jsou užitečné pro práci na dokumentech s týmem, nestačí pro projekty, které vyžadují robustnější nástroje pro sledování úkolů, monitorování pokroku a vyhodnocování výsledků.
Alternativy k Evernote v kostce
V následující tabulce najdete stručný přehled nejlepších funkcí a cenových možností našich nejlepších alternativ k Evernote:
|Nejlepší pro
|Výjimečné funkce
|Ceny
|ClickUp
|Pořizování poznámek a správa dokumentů pomocí umělé inteligence
|ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brain
|Navždy zdarmaNeomezený: 7 $/měsíc na uživateleBusiness: 12 $/měsíc na uživateleEnterprise: Kontaktujte nás ohledně cenyClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ na člena za pracovní prostor za měsíc.
|Microsoft OneNote
|Audio poznámky
|Přepis hlasu
|Zdarma
|Apple Notes
|Osobní poznámky
|Skenování textu, skenování dokumentů
|Zdarma pro uživatele iOS
|Notion
|Multimediální poznámky
|Notion Docs, Synced Block
|FreePlus: 12 $/měsíc na uživateleBusiness: 18 $/měsíc na uživatele Enterprise: Individuální cenyNotion AI je k dispozici za 10 $/měsíc na uživatele
|Obsidian
|Vizuální pořizování poznámek
|Plátno, grafické zobrazení
|Osobní použití: zdarma Komerční použití: 50 $/rok na uživatele (fakturováno ročně)
|Google Keep
|Přehledné rozhraní
|Připomenutí, noční režim
|Zdarma
|Joplin
|Offline poznámky
|Markdown
|ZdarmaZákladní: 2,99 € (~3,1 $)/měsícPro: 5,99 € (~6,2 $)/měsícTýmy: 7,99 € (~8,3 $)/měsíc
|Bear
|Krásné motivy
|Prohledávejte fotografie/PDF soubory, kreslete prstem nebo Apple Pencilem
|ZdarmaBear Pro: 2,99 $/měsíc
|UpNote
|Zaměřené pořizování poznámek
|Režim soustředění, prostory
|ZdarmaUpNote Premium: 1,99 $/měsíc nebo 39,99 $ na celý život
|Simplenote
|Minimalismus
|Automatické zálohování
|Zdarma
|Zoho Notebook
|Intuitivní organizace poznámek
|Smart Card
|BezplatnýNotebook pro firmy: 4,99 $/měsíc na uživatele
|Dropbox Paper
|Profesionálně formátované poznámky
|Vkládání multimédií
|K dispozici zdarma s jakýmkoli účtem Dropbox.
|Reflect Notes
|Propojování poznámek
|Přepis hlasových poznámek s Reflect AI
|10 $/měsíc (účtováno ročně)
|Quip
|Spolupráce na dokumentech a tabulkách
|Integrovaný chat pro dokumenty a tabulky
|Quip Starter: 12 $/měsíc na uživateleQuip Plus: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)Quip Advanced: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Nimbus Note (nyní FuseBase)
|Sestavování výzkumných materiálů a organizování poznámek
|OCR pro snímky obrazovky
|Pro tým o 3 členech jsou cenové úrovně následující: Essentials: 48 $/měsícPlus: 123 $/měsícUltimate: 248 $/měsíc
🧠Zajímavost: Sokrates, slavný filozof, byl absolutním odpůrcem psaní poznámek. Domníval se, že zapisování věcí vede k lenivosti v myšlení. Naštěstí jeho žák Platón s touto myšlenkou nesouhlasil a vše si zapisoval!
15 nejlepších alternativ Evernote
Zde jsou poznámkové aplikace, které mi připadají lepší než Evernote:
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
Funkce ClickUp přesahují možnosti jednoduché aplikace pro pořizování poznámek. Umožňuje mi spolupracovat s mým vzdáleným týmem (synchronně i asynchronně), společně upravovat a sdílet poznámky/dokumenty a proměňovat nápady v sledovatelné úkoly.
Už nemusím používat několik aplikací pro pořizování poznámek a správu úkolů – ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která spojuje úkoly, dokumenty, chat a dokonce i výkonné funkce umělé inteligence, čímž mi šetří čas i peníze.
Celkově mi to pomáhá být v práci mnohem efektivnější.
Takto používáme ClickUp v mém týmu:
a. Spolupráce s kolegy na dokumentech
Pro pořizování poznámek z jednání, vytváření projektových plánů, psaní blogů, přípravu smluv a standardních operačních postupů nebo vytváření znalostních bází používáme ClickUp Docs, cloudový nástroj pro správu znalostí.
ClickUp Docs nám pomáhá pracovat na dokumentech v reálném čase s týmy, označovat členy týmu pomocí komentářů, přiřazovat jim úkoly, převádět text do ClickUp Tasks a sledovat pokrok. Používáme také Markdown s příkazy /slash a rychle formátujeme text (např. přidáváním odrážek, tučného písma, kurzívy a přeškrtnutí).
Je snadné vkládat obrázky, snímky obrazovky, soubory PDF, webové odkazy nebo jiné soubory přímo do dokumentu. Z bezpečnostních důvodů mi umožňuje nastavit přizpůsobitelná oprávnění pro členy týmu, hosty nebo veřejné sdílení.
Rozsáhlá knihovna šablon pro pořizování poznámek ClickUp nám pomáhá udržovat jednotnost v naší dokumentaci. Nejpoužívanějšími šablonami v mém pracovním prostoru jsou šablona ClickUp Knowledge Base Template a ClickUp Meeting Notes Template. ClickUp má šablony pro každé oddělení, od marketingu, provozu, IT, účetnictví, prodeje až po kreativní a designérské týmy.
b. Rychlé pořizování poznámek na cestách
ClickUp Notepad mi umožňuje rychle si poznamenat nápady a úkoly, zejména když mě něco napadne při práci na jiných úkolech. Mohu tak zaznamenat své myšlenky v daném okamžiku, aniž bych přerušil svůj pracovní postup.
Organizuji si poznámky a úkoly pomocí seznamů úkolů v ClickUp a po jejich splnění je ze seznamu odškrtávám. Také mi umožňuje snadno přeskupovat položky pomocí drag-and-drop a vnořovat úkoly, abych vytvořil jasnou vizuální hierarchii. Díky bohatým možnostem úprav, jako je přidávání záhlaví, odrážek a barev, je přizpůsobení snadné.
Notepad je k dispozici v mobilní aplikaci ClickUp a rozšíření pro Chrome, takže si můžeme dělat poznámky odkudkoli.
c. Rychlé pořizování poznámek pomocí umělé inteligence
Kromě ručního pořizování poznámek nám ClickUp také umožňuje získat rychlý přehled z poznámek a obohacuje zážitek z pořizování poznámek díky ClickUp Brain, výkonnému AI asistentovi tohoto nástroje.
S ClickUp Brain mohu zkrátit dlouhé poznámky z jednání na klíčové body, takže mohu rychle zkontrolovat důležité informace, aniž bych musel procházet každý detail. Generuje také kontextový obsah na základě mých souborů a zkracuje čas potřebný k vytváření poznámek.
💡Tip pro profesionály: Chcete automatizovat pořizování poznámek z jednání? Použijte ClickUp AI Notetaker k přepisu a shrnutí vašich jednání. Po každém jednání obdržíte do své schránky prohledávatelné přepisy a automatické úkoly!
Podívejte se na toto video o používání umělé inteligence pro poznámky z jednání.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců posílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Nejlepší funkce ClickUp
- Chatujte živě se svými kolegy při práci na poznámkách pomocí ClickUp Chat.
- Přizpůsobte si velikost písma, výšku řádků, typ písma, šířku stránky a další parametry.
- Soustřeďte se na jeden řádek najednou díky režimu Focus Mode v ClickUp Docs.
- Zvýrazněte důležitý text v podrobných poznámkách pomocí barevných bannerů.
- Vytvářejte tabulky pro vizualizaci velkých datových sad
Omezení ClickUp
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je velmi intuitivní a flexibilní... Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body z jednání do úkolů, což bylo v minulosti velmi obtížné.
ClickUp je velmi intuitivní a flexibilní... Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body z jednání do úkolů, což bylo v minulosti velmi obtížné.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku denních porad bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku denních porad bylo snadné plánovat budoucnost.
2. Microsoft OneNote (nejlepší pro zvukové poznámky)
Jako student jsem používal Microsoft OneNote, abych měl přehled o přednáškách, poznámkách z hodin a studijních materiálech na jednom místě. Ale i teď, jako profesionál, ho mohu používat pro poznámky z jednání nebo brainstormingové sezení.
Jednou z mých oblíbených funkcí je přepis hlasu. Stačí nahrát schůzky nebo namluvit své myšlenky a OneNote je téměř okamžitě převede na text. Díky tomu se mohu během schůzek lépe soustředit na konverzaci, aniž bych se musel starat o zapisování všeho.
Nejlepší funkce Microsoft OneNote
- Požádejte Copilot (umělou inteligenci společnosti Microsoft), aby vám pomohl s přípravou plánů, generováním nápadů nebo vytvářením seznamů na základě toho, na čem právě pracujete.
- Používejte tento nástroj jako digitální rýsovací prkno
- Sdílejte své poznámky a spolupracujte na nich se svými kolegy.
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Synchronizace poznámek mezi více zařízeními trvá dlouho
Ceny Microsoft OneNote
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti OneNote (bezplatné i placené)
3. Apple Notes (nejlepší pro osobní poznámky)
Apple Notes je ideální pro pořizování poznámek na cestách pro uživatele iOS. Zjistil jsem, že moje poznámky byly hladce synchronizovány na všech mých zařízeních Apple, takže jsem k nim měl vždy přístup bez ohledu na to, které zařízení jsem používal.
Jednou z funkcí, kterou jsem shledal obzvláště užitečnou, je nástroj pro skenování dokumentů, který mi umožnil rychle převést fyzické dokumenty do formátu PDF bez nutnosti používat aplikace třetích stran.
Také se mi líbí funkce skenování textu v této aplikaci pro poznámky. Ať už se jedná o text z novin, digitální obrazovky nebo jakéhokoli jiného povrchu, aplikace jej snadno rozpozná a zkopíruje do mých poznámek.
Nejlepší funkce Apple Notes
- Kategorizujte podobné poznámky do složek
- Vyhledávání poznámek podle značek
- Připojujte k poznámkám soubory, nahrané zvukové záznamy, fotografie a videa
Omezení Apple Notes
- Chybí základní funkce pro týmovou spolupráci
Ceny Apple Notes
- Zdarma pro uživatele iOS
Hodnocení a recenze Apple Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? S aplikací Apple Notes můžete při psaní poznámek zcela uvolnit ruce díky Siri. Stačí aktivovat Siri a nahlas diktovat své myšlenky, připomínky nebo nápady a Siri je za vás přepíše přímo do aplikace Notes.
4. Notion (nejlepší pro pořizování multimediálních poznámek)
Vyzkoušel jsem Notion Docs pro pořizování poznámek z jednání a spolupráci s mým týmem na požadavcích projektu. Mohl jsem zahrnout a organizovat různé typy obsahu, jako jsou úryvky kódu, matematické rovnice, záložky a připomenutí, a to vše na jednom místě.
Líbila se mi také funkce Synced Block v Notion Wiki. Mohl jsem vytvořit blok obsahu na jednom místě a znovu jej použít na více stránkách. Jakékoli aktualizace, které jsem provedl v původním bloku, se automaticky synchronizovaly všude, kde byl použit – nebylo třeba provádět stejné změny několikrát.
Nejlepší funkce Notion
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase i asynchronně
- Vytvářejte plány, zapisujte si cíle a sledujte své návyky pomocí šablon Notion.
- Centralizujte svou znalostní bázi pomocí wiki a přidejte vlastní obrázek na obálku.
Omezení aplikace Notion
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici za 10 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion je jako všestranný pracovní prostor, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, takže můžete dělat vše od psaní poznámek až po správu úkolů. Nejlepší na tom je, že je opravdu snadný na používání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a praktické vyhledávací funkci.
Notion je jako všestranný pracovní prostor, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, takže můžete dělat vše od psaní poznámek až po správu úkolů. Nejlepší na tom je, že je opravdu snadný na používání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a praktické vyhledávací funkci.
5. Obsidian (nejlepší pro vizuální pořizování poznámek)
Plugin Canvas od Obsidian (k dispozici zdarma pro uživatele Obsidian) mě zaujal svým zaměřením na vizuální pořizování poznámek. Mohl jsem kreslit diagramy pro rozvržení projektových plánů, brainstormovat nové nápady a přidávat obrázky a soubory PDF přímo do svých poznámek.
Další zajímavou funkcí, která mě zaujala, byla možnost vizualizovat vztahy mezi mými poznámkami pomocí grafického znázornění. Například jsem si zapsal několik nápadů na blogové příspěvky související s obsahovým marketingem. Díky interaktivnímu grafu jsem mohl rychle identifikovat podobné nápady a najít v nich určitý vzorec.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Vytvářejte propojení mezi více poznámkami a vytvořte si znalostní databázi.
- Přístup k poznámkám offline (Obsidian Sync sloučí změny, jakmile bude k dispozici připojení k internetu)
- Sledujte historii verzí poznámek až po dobu jednoho roku
Omezení Obsidianu
- Ideální pro osobní použití, méně vhodné pro spolupráci.
Ceny Obsidianu
- Osobní použití: zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Obsidian je nejlepší aplikace pro pořizování poznámek, kterou jsem kdy používal, a díky možnosti propojovat poznámky a organizovat je do osobního wiki je velmi užitečná.
Obsidian je nejlepší aplikace pro pořizování poznámek, kterou jsem kdy používal, a díky možnosti propojovat poznámky a organizovat je do osobního wiki je velmi užitečná.
6. Google Keep (nejlepší pro přehledné rozhraní)
Google Keep je jednoduchá a přehledná alternativa k Evernote. Jednou z mých oblíbených funkcí je noční režim, díky kterému je aplikace mnohem příjemnější pro oči, když ji používám ve 2 hodiny ráno.
Funkce připomenutí je dalším užitečným doplňkem, který vám pomůže nezapomenout na důležité úkoly. Mohl jsem nastavit konkrétní čas připomenutí, přidat poznámku a pozvat kolegy jako spolupracovníky.
Nejlepší funkce Google Keep
- Kategorizujte poznámky pomocí štítků
- Uspořádejte si poznámky pomocí zobrazení seznamu a mřížky
- Vkládání obrázků do poznámek
Omezení služby Google Keep
- Po aktualizaci iOS 18 není k dispozici jako widget na zařízeních Apple.
Ceny Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
7. Joplin (nejlepší pro offline psaní poznámek)
Při zkoušení Joplinu jsem exportoval vše z Evernote ve formátu enex a poté jsem to importoval do Joplinu. Fungovalo to bez problémů. Veškerý formátovaný obsah byl perfektně převeden do Markdownu. Nejlepší na tom je, že se importovaly i všechny přílohy (obrázky, PDF soubory, zvukové soubory) a dokonce i metadata, jako je geolokace a čas.
Ale co mě na Joplinu opravdu přesvědčilo, je jeho přístup „offline-first“. Umožňuje mi kdykoli přistupovat k mým poznámkám a upravovat je, i bez připojení k internetu. To je pro mě obrovská výhoda, protože často rád zapisuji nápady na cestách a ne každé místo má dobré připojení k internetu.
Nejlepší funkce Joplinu
- Přizpůsobte si aplikaci pomocí vlastních motivů a editorů Rich Text/Markdown.
- Sdílejte poznámky se svými kolegy pomocí Joplin Cloud.
- Zabezpečte své poznámky pomocí šifrování typu end-to-end.
Omezení Joplinu
- Nenabízí návrhy vyhledávání založené na umělé inteligenci.
Ceny Joplin
- Zdarma
- Základní: 2,99 € (~3,1 $)/měsíc
- Pro: 5,99 € (~6,2 $)/měsíc
- Týmy: 7,99 € (~8,3 $)/měsíc
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Pokud vám psaní poznámek připadá jako zdlouhavý proces, vyzkoušejte různé metody, jako je Cornellova metoda, metoda mind mapingu nebo metoda grafů, a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje.
8. Bear (nejlepší pro krásné motivy)
Bear sází na minimalismus. Design je čistý a jednoduchý a intuitivní použití Markdownu usnadňuje formátování a organizování poznámek. Kromě designu nabízí Bear také krásné motivy, které vytvářejí útulný a příjemný pracovní prostor. Vzhled a ovládání lze snadno přizpůsobit.
Další skvělou funkcí je možnost měnit velikost a ořezávat obrázky přímo v aplikaci. Je to sice drobnost, ale při práci s vizuálním obsahem je to velmi užitečné.
Nejlepší funkce aplikace Bear
- Vyhledávejte text ve fotografiích a souborech PDF – v jednotlivých poznámkách nebo ve všech poznámkách.
- Kreslete pomocí Apple Pencil nebo prstu a upravujte své návrhy, kdykoli se vám zachce.
- Vyberte si z více než 250 ikon, aby vaše značky vynikly.
Omezení aplikace Bear
- K dispozici pouze pro iPhone, iPad a Mac.
Ceny Bear
- Zdarma
- Bear Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Bear?
Líbí se mi, že mohu psát v markdownu, publikovat na svém blogu v markdownu, export je také skvělý, zálohování je spolehlivé, líbí se mi, že značky zmizí poté, co je použiji, takže je to přehledné a čisté.
Líbí se mi, že mohu psát v markdownu, publikovat na svém blogu v markdownu, export je také skvělý, zálohování je spolehlivé, líbí se mi, že značky zmizí poté, co je použiji, takže je to přehledné a čisté.
9. UpNote (nejlepší pro soustředěné psaní poznámek)
Při zkoušení UpNote mě zaujal režim Focus. Když jsem přepnul do režimu Focus, všechny nabídky, poznámkové bloky a dokonce i moje ostatní poznámky se skryly, takže jsem se mohl soustředit výhradně na psaní. Pomohlo mi to zůstat v klidu a bez rozptylování.
Zaujal mě také jeho schopnost organizovat mé poznámky do různých prostorů. Vytvořil jsem několik prostorů – jeden pro práci, druhý pro osobní projekty a třetí pro nápady, které chci prozkoumat později. Prostor „Práce“ jsem používal pro poznámky z jednání, brainstormingové sezení a návrhy projektů, zatímco v prostoru „Osobní“ jsem měl věci jako cestovní plány, recepty a denní poznámky.
Nejlepší funkce UpNote
- Exportujte své poznámky do formátu Text, PDF, HTML nebo Markdown
- Používejte hashtagy k kategorizaci poznámek
- Často otevírané poznámky si můžete připnout nebo přidat na kartu Rychlý přístup.
Omezení UpNote
- Nenabízí pořizování poznámek pomocí umělé inteligence.
Ceny UpNote
- Zdarma
- UpNote Premium: 1,99 $/měsíc nebo 39,99 $ na celý život
Hodnocení a recenze UpNote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... Více než polovina (60 %) všech studentů souhlasí s tím, že poslouchat a zároveň si dělat poznámky je těžké! Ukazuje se, že náš mozek není vždy schopný dělat dvě věci najednou.
10. Simplenote (nejlepší pro minimalistické rozhraní)
Simplenote skutečně dostává svému jménu. Nejvíce se mi líbilo rozhraní bez rušivých prvků – mohl jsem se soustředit výhradně na psaní, ať už šlo o deník, brainstorming nebo rychlé poznámky.
Další užitečnou funkcí je automatické zálohování všech změn. Nemusíte se bát, že o něco přijdete! Například při práci na kalendáři obsahu nebo při revizi návrhu jsem mohl rychle zkontrolovat své předchozí poznámky a podívat se, jaké nápady jsem již prozkoumal nebo jaký směr jsem zvažoval pro kampaň.
Nejlepší funkce Simplenote
- Pište, prohlížejte si a publikujte své poznámky ve formátu Markdown.
- Synchronizujte své poznámky na všech zařízeních v reálném čase
- Přidejte tagy pro rychlé vyhledávání poznámek
Omezení Simplenote
- Nenabízí předem připravené šablony
Ceny Simplenote
- Zdarma
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Zoho Notebook (nejlepší pro intuitivní organizaci poznámek)
Pokaždé, když jsem něco uložil, ať už to bylo video z YouTube nebo článek, Smart Card v Zoho Notebooku to uspořádal do krásné, formátované poznámkové karty. Například když jsem uložil odkaz na YouTube, Zoho Notebook automaticky vygeneroval náhled videa. Když jsem kartu později otevřel, video se začalo přehrávat přímo tam, v čistém prostoru bez rušivých prvků.
Ukládání odkazů na články nebo webové stránky bylo stejně snadné. Smart Card vytáhla nadpis a hlavní obrázek přímo ze stránky a já jsem si mohl rychle vybavit, co jsem chtěl číst nebo uložit, aniž bych musel prohledávat spoustu uložených URL adres.
Nejlepší funkce Zoho Notebook
- Udržujte své poznámky přehledné díky speciálním kartám pro seznamy, obrázky, zvukové soubory a další.
- Pořizujte ručně psané poznámky nebo načrtněte své nápady
- Zabezpečte své poznámky a poznámkové bloky pomocí přístupových kódů a Touch ID.
Omezení Zoho Notebook
- Omezené možnosti formátování
Ceny Zoho Notebook
- Zdarma
- Notebook for Business: 4,99 $/měsíc na uživatele
(Zdroj: G2 )
Hodnocení a recenze Zoho Notebook
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Notebook?
Používání tohoto softwaru k nahrazení mého starého fyzického zápisníku digitálním zápisníkem je opravdu užitečné, protože mám velmi snadný přístup ke všem svým poznámkám odkudkoli, pokud mám připojení k internetu. Kromě textu poznámek podporuje také přidávání videí a obrázků do poznámek.
Používání tohoto softwaru k nahrazení mého starého fyzického zápisníku digitálním zápisníkem je opravdu užitečné, protože mám velmi snadný přístup ke všem svým poznámkám odkudkoli, pokud mám připojení k internetu. Kromě textu poznámek podporuje také přidávání videí a obrázků do poznámek.
12. Dropbox Paper (nejlepší pro profesionálně formátované poznámky)
Spolupracovní dokument Dropbox Paper mi umožnil vložit do svých poznámek téměř všechny typy médií – videa z YouTube, GIFy, nástěnky Pinterest, klipy SoundCloud, Google Maps a dokonce i prototypy Figma. Díky tomuto nástroji je velmi pohodlné mít vše na jednom místě, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi nebo záložkami.
Další výhodou je jednoduché formátování. Mohl jsem vytvářet čisté, profesionálně vypadající dokumenty během chvilky, aniž bych musel trávit hodiny jejich navrhováním. A když nastal čas je představit klientovi, mohl jsem jakýkoli dokument jedním kliknutím proměnit v propracovanou prezentaci.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Spolupracujte na úpravách dokumentů se svými kolegy
- Zrychlete práci pomocí připravených šablon pro poznámky z jednání, kreativní briefy a další.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte termíny splnění a zmiňujte osoby přímo v dokumentu.
Omezení Dropbox Paper
- Omezená offline funkčnost
Ceny Dropbox Paper
- K dispozici zdarma s jakýmkoli účtem Dropbox.
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší integrace Dropboxu (včetně funkcí a cen!)
13. Reflect Notes (nejlepší pro propojování poznámek)
Líbí se mi, jak Reflect Notes dokonale odráží způsob fungování lidského myšlení – věci jsou často propojené. Když jsem si zapisoval nápady, náhodné myšlenky nebo útržky informací, mohl jsem je propojit pomocí zpětných odkazů a později je snadno najít.
Působivá byla také plynulá synchronizace mezi zařízeními. Mohl jsem si na cestách rychle pořídit poznámku na telefonu a ta se okamžitě synchronizovala s mým počítačem, když jsem se vrátil domů.
Nejlepší funkce aplikace Reflect Notes
- Přesný přepis hlasových poznámek s Reflect AI
- Propojte svůj kalendář s aplikací Reflect Notes a mějte přehled o schůzkách a agendách.
- Aplikaci můžete používat offline i online.
Omezení aplikace Reflect Notes
- Vhodnější pro vedení deníku než pro spolupráci s týmy na nápadech.
Ceny Reflect Notes
- 10 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Reflect Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Chcete objevit další nástroje umělé inteligence, které vám pomohou s pořizováním poznámek? Zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci:
14. Quip (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a tabulkách)
Quip mi pomohl spolupracovat s mým týmem na tabulkách a dokumentech. Týmový chat je zabudován přímo do každého dokumentu a tabulky. Takže při práci na dokumentu jsem mohl okamžitě začít chatovat se svým týmem, aniž bych musel přepínat mezi aplikacemi.
Totéž platí pro tabulky. Ať už jsem aktualizoval čísla nebo analyzoval kontingenční tabulky se svým týmem, vestavěná funkce chatu mi pomohla vyjasnit podrobnosti nebo požádat o vstupy přímo na místě. Quip také nabízí speciální týmové chatovací místnosti pro širší diskuse nebo konverzace týkající se konkrétních projektů a 1:1 zprávy pro rychlé kontroly nebo soukromé diskuse.
Nejlepší funkce Quipu
- Přístup k dokumentům v režimu offline
- Zkontrolujte historii verzí a sledujte změny provedené ostatními spolupracovníky.
- Nastavte podrobná oprávnění pro osoby, které mohou spolupracovat na tabulkách a dokumentech.
Omezení Quipu
- Funkce vyhledávání potřebuje vylepšit.
Ceny Quip
- Quip Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Quip Plus: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Quip Advanced: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quipu?
Nejlepší vlastností Quipu je možnost editace v reálném čase, která našemu týmu umožňuje současně pracovat na sdílených seznamech úkolů, dokumentech a tabulkách... Navíc nástroj pro sledování změn nám umožňuje sledovat a podle potřeby rušit změny, což je neocenitelné zejména při práci na důležitých dokumentech.
Nejlepší vlastností Quipu je možnost editace v reálném čase, která našemu týmu umožňuje současně pracovat na sdílených seznamech úkolů, dokumentech a tabulkách... Navíc nástroj pro sledování změn nám umožňuje sledovat a podle potřeby rušit změny, což je neocenitelné zejména při práci na důležitých dokumentech.
15. Nimbus Note (nejlepší pro shromažďování výzkumných materiálů)
Nimbus Note (nyní součást FuseBase) se rychle stal jedním z mých oblíbených nástrojů pro pořizování poznámek po výzkumu. Obzvláště užitečná je funkce OCR pro snímky obrazovky. Mohl jsem zachytit text z obrázků nebo snímků obrazovky a byl dostatečně přesný, aby se dal snadno kopírovat a upravovat. Ušetřilo mi to spoustu času, když jsem potřeboval vytáhnout klíčové informace z vizuálních zdrojů.
Web Clipper je také velmi výkonný. Líbí se mi, že mohu oříznout celou webovou stránku nebo jen konkrétní části. Funguje to pro text, obrázky, soubory PDF, e-maily a dokonce i přiložené soubory, takže je to ideální pro shromažďování všech druhů výzkumných materiálů na jednom místě.
Nejlepší funkce Nimbus Note
- Vytvářejte úkoly a seznamy v rámci poznámek
- Sdílejte poznámky veřejně a upravujte je společně s členy týmu
- Přidejte do svých poznámek tabulky, sešity a databáze
Omezení aplikace Nimbus Note
- Omezené možnosti šablon
Ceny Nimbus Note
Pro tým o 3 členech jsou cenové úrovně následující:
- Essentials: 48 $/měsíc
- Plus: 123 $/měsíc
- Ultimate: 248 $/měsíc
Hodnocení a recenze Nimbus Note
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Posuňte své poznámky o úroveň výš s ClickUp
Každá z aplikací pro pořizování poznámek uvedených v tomto seznamu vyniká jako výkonná alternativa k Evernote. Některé usnadňují organizaci poznámek, jiné pomáhají lépe formátovat poznámky a další pomáhají shromažďovat a organizovat výzkumné materiály. Nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu a jejich funkce jsou působivé i v základních/bezplatných verzích.
Pokud však používáte aplikaci pro poznámky v práci, možná budete chtít zvolit nástroj, který kombinuje funkce správy úkolů s pořizováním poznámek a pomáhá vám zefektivnit opakující se práci pomocí umělé inteligence.
V tomto ohledu vyniká ClickUp. Funkce pro pořizování poznámek jsou součástí softwaru pro správu projektů ClickUp, takže můžete spravovat své poznámky/dokumenty a pracovat z jedné platformy. To přidává další úroveň pohodlí do vašeho pracovního postupu a zabraňuje přetížení vaší technické výbavy přílišným množstvím nástrojů.
Začněte s ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte si to sami!