5 efektivních metod pořizování poznámek pro různé případy použití (s příklady a šablonami)

V dnešní době informační přetíženosti je schopnost zaznamenávat a organizovat nápady a myšlenky nezbytnou dovedností. Pořizování poznámek vám pomůže zachytit klíčové body a detaily z přednášky nebo schůzky, abyste nezmeškali nic důležitého.
Existuje mnoho nástrojů a technik, které vám pomohou zachytit všechny důležité informace, později jim porozumět a sdílet je s ostatními.
V tomto blogovém příspěvku se seznámíte s pěti účinnými metodami pořizování poznámek, jejich výhodami a nevýhodami, a zjistíte, která z nich je pro vás nejvhodnější. Máme také několik šablon, které vám pořizování poznámek usnadní!
Začněme. ✍️
5 oblíbených typů metod pořizování poznámek
Zjistíte, že různé metody pořizování poznámek mohou být užitečné v různých situacích, takže je dobré znát více než jeden způsob. Podívejme se na pět nejúčinnějších strategií pořizování poznámek. 👇
Metoda 1: Metoda osnovy
Metoda osnovy je klasická hierarchická struktura podobná rodokmenu pro nápady.
Tato metoda psaní poznámek umisťuje hlavní myšlenku nahoru a podpůrné podrobnosti nebo témata jsou uvedena níže. Vytváří logický tok informací mezi různými úrovněmi. Je ideální pro organizaci přednášek nebo prezentací s jasnou strukturou.
✨Ideální pro
- Pořizování poznámek z přednášek o tématech, která mají jasné hlavní myšlenky a podpůrné detaily (např. historie, věda)
- Rozdělení složitého procesu na jednodušší, související kroky
. ✅Výhody
- Vizuálně strukturované a snadno srozumitelné
- Objasňuje vztah mezi tématem a podtématy.
- Lze použít jak pro živé psaní poznámek, tak pro revize.
- Podporuje aktivní poslech, protože musíte identifikovat klíčové body.
⛔Nevýhody
- Může být přetížen, pokud je třeba pokrýt velké množství bodů a jejich podtémat.
- Pokud není jasná hierarchie mezi body, mohou vám uniknout nuance.
- Nemusí být vhodná pro složité myšlenky, které vyžadují rozsáhlé vysvětlení.
Příklad metody osnovy pro psaní poznámek
Řekněme, že si děláte poznámky, zatímco někdo popisuje principy řízení podniku. Takto bude vypadat metoda poznámek ve formě osnovy, kde každý bod vede k vlastním podtématům.
Téma: Zásady řízení podniku
- Plánování Stanovení cílů a záměrů Vypracování strategií
- Stanovení cílů a záměrů
- Vypracování strategií
- Organizace Přidělování zdrojů Vytváření týmů Delegování odpovědností
- Přidělování zdrojů
- Vytváření týmů
- Delegování odpovědností
- Vedení Motivace lidí Efektivní komunikace
- Motivace lidí
- Efektivní komunikace
- Kontrola Sledování výkonu Monitorování výsledků a aktualizace strategií
- Sledování výkonu
- Sledování výsledků a aktualizace strategií
- Rozhodování Identifikace postupů Analýza rizik a požadavků na zdroje Rozhodování o nejlepším postupu
- Určení postupů
- Analýza rizik a požadavků na zdroje
- Rozhodnutí o nejlepším postupu
- Stanovení cílů a záměrů
- Vypracování strategií
- Přidělování zdrojů
- Vytváření týmů
- Delegování odpovědností
- Motivace lidí
- Efektivní komunikace
- Sledování výkonu
- Sledování výsledků a aktualizace strategií
- Určení postupů
- Analýza rizik a požadavků na zdroje
- Rozhodnutí o nejlepším postupu
Přečtěte si také: Metoda Flow pro psaní poznámek
Šablona ClickUp Class Notes je perfektní šablona pro pořizování poznámek, díky které budete mít své poznámky z výuky, předměty a úkoly přehledně uspořádané na jednom místě! Tuto šablonu můžete pohodlně používat spolu s metodou pořizování poznámek formou osnovy.
Už nemusíte žonglovat se sylaby, přednáškovými poznámkami a úkoly. Tato šablona pro poznámky udržuje vaše poznámky z výuky uspořádané podle předmětů, takže studium je hračkou.
Už žádné ztracené výtisky nebo přeplněné složky, jen přehledné poznámky.
Metoda 2: Metoda myšlenkových map
Jedná se o vizuální metodu pořizování poznámek. Začněte s ústředním tématem uprostřed stránky. Odtud se ve všech směrech rozvětvují související myšlenky nebo podtémata a vytvářejí síť propojených pojmů.
Každá větev může mít další podvětev a k označení každé myšlenky se používají klíčová slova nebo krátké fráze.
Metoda mindmappingu je velmi vizuálně stimulující. Můžete přidávat obrázky, barvy a symboly, aby byl váš mindmap atraktivní.
✨Ideální pro
- Situace nebo témata, ve kterých musíte vidět, jak se různé myšlenky propojují, například při řešení problému.
- Lidé, kteří se považují za vizuální typy
- Brainstormingové sezení, kde lze pokrýt mnoho nápadů
. ✅Výhody
- Umožňuje volný tok myšlenek
- Pomáhá vizualizovat složité myšlenky a usnadňuje zapamatování informací.
- Jsou dostatečně flexibilní, aby se daly použít pro různé typy poznámek, jako je plánování, procesy, koncepty atd.
⛔Nevýhody
- Může se rychle zaplnit, pokud je v něm mnoho odboček a podtémat.
- Vyžaduje více času ve srovnání s jinými metodami pořizování poznámek.
- Nemusí fungovat u lineárních témat nebo myšlenek, které musí být striktně organizovány.
Příklad metody pořizování poznámek pomocí myšlenkových map:
Podívejme se, jak by mohly vypadat poznámky k projektu rebrandingu webových stránek v metodě mind mapping.
Tato myšlenková mapa začíná ústředním tématem „Rebranding webových stránek: nový text a design“.
Odtud se rozvětvuje do tří hlavních oblastí: „Identita značky“, „Strategie copywritingu“ a „Cílová skupina“. Tyto hlavní větve jsou rozděleny na podvětve, což umožňuje podrobné plánování a organizaci.
Například v části „Identita značky“ máme „Hlas značky“ s podbody „Neformální a přátelský“ a „Profesionální a důvěryhodný“. Podobně má „Strategie copywritingu“ podkategorie pro různé sekce webových stránek, jako je „Domovská stránka“ a „O nás“, z nichž každá obsahuje konkrétní nápady na obsah.
Vizuálním znázorněním těchto vzájemně propojených myšlenek můžete vidět, jak se různé aspekty rebrandingu vzájemně ovlivňují. Je to skvělý způsob, jak uspořádat myšlenky, brainstormovat nové nápady a zajistit, aby všechny prvky rebrandingu webových stránek byly soudržné a dobře naplánované.
Přečtěte si také: Příklady myšlenkových map
Metoda 3: Metoda grafů
Pokud máte rádi srovnání, je pro vás ideální metoda pořizování poznámek pomocí tabulek. Vypadá jako tabulka se sloupci pro různé kategorie a řádky pro informace.
Tato metoda je obzvláště užitečná pro uspořádání velkého množství informací tak, aby bylo snadné identifikovat vzorce, srovnání a rozdíly.
✨Ideální pro
- Porovnání různých typů informací
- Předměty nebo témata, u kterých můžete informace rozdělit do skupin a porovnat je podle různých parametrů.
- Vytvoření systematického přehledu faktů, údajů, událostí atd.
. ✅Výhody
- Pomáhá organizovat a porozumět velkému množství informací.
- Užitečné pro porovnání možností a souvisejících bodů, organizaci dat a hledání vzorců.
- Umožňuje porovnávat a kontrastovat informace napříč kategoriemi.
- Nabízí přehledné vizuální rozvržení, které usnadňuje studium nebo opakování.
⛔Nevýhody
- Zabere to čas, zejména pokud je k dispozici mnoho různých druhů informací.
- Může nefungovat u abstraktních pojmů.
- Není ideální, pokud chcete ke každému bodu přidat mnoho detailů.
Příklad metody zaznamenávání poznámek do tabulek
Řekněme, že chcete porovnat výkonnost dvou marketingových kampaní nebo kanálů.
Vytvořte tabulku s marketingovými kanály (sociální média, e-mail) ve sloupcích a taktikami (reklamy na Facebooku, newsletter) v řádcích. Vyplňte ji náklady, dosahem a potenciálními zákazníky pro každou taktiku.
Zde je tabulka pro porovnání marketingových kampaní pomocí metody pořizování poznámek pomocí grafů:
|Marketingové kanály
|Sociální média
|Taktika
|Facebookové reklamy
|Newsletter
|Náklady
|500 $
|300 $
|Dosáhnout
|10 000
|5 000
|Leads
|200
|150
Toto vedlejší zobrazení vám umožní porovnat kanály a optimalizovat vaši kampaň tak, abyste získali co nejvíce potenciálních zákazníků za co nejnižší cenu.
Pomůže vám porovnat možnosti a související body, uspořádat data a odhalit vzorce.
Metoda 4: Cornellova metoda
Metoda Cornell je populární a strukturovaný formát, který rozděluje vaše poznámky do jednotlivých oddílů. Je ideální pro situace, kdy se musíte zabývat a porozumět důležitému materiálu.
Podporuje aktivní vybavování paměti – což je odborný termín pro vyhledávání informací z paměti – což je mnohem účinnější než pouhé pasivní přečtení poznámek.
🧠Věděli jste? Cornellova metoda byla vyvinuta v 50. letech 20. století Walterem Paukem, pedagogem na Cornellově univerzitě.
Začněte tím, že rozdělíte stránku na tři části:
Sloupec pro psaní poznámek vpravo: Toto je nejširší sloupec na vaší stránce. V této části zaznamenáváte hlavní myšlenky, fakta a klíčové body například z přednášky nebo schůzky. Používejte odrážky a krátké věty, aby byly poznámky stručné.
Sloupec s poznámkami vlevo: Po zkontrolování poznámek si sem do úzkého sloupce zapište klíčová slova, otázky nebo poznámky. To vám pomůže si informace později vybavit.
Souhrnná část na konci: Zde napíšete stručný souhrn svých poznámek, abyste upevnili své znalosti a rychle pochopili celkový význam. Pokud to uděláte v části věnované opakování po skončení lekce, pomůže vám to upevnit si naučené znalosti.
✨Ideální pro
- Prohlížení a vstřebávání velkého množství informací
- Systematické organizování poznámek pro lepší porozumění a zapamatování
- Informace s jasnými tématy a podtématy, jako je obchod nebo věda
. ✅Výhody
- Pomáhá rychle identifikovat důležité informace pro snadné přezkoumání a vyhledání.
- Podporuje aktivní učení, protože musíte psát shrnutí a otázky.
- Vhodné jak pro pořizování poznámek, tak pro pozdější revize.
⛔Nevýhody
- Možná bude třeba trochu praxe, abyste to zvládli správně.
- Formátování může zabrat nějaký čas, zejména pokud sedíte na dlouhé přednášce nebo schůzce.
- Nevhodné pro předměty, které jsou méně strukturované a mají spíše narativní charakter.
Příklad Cornellovy metody:
|Sloupec Cue
|Oblast pro psaní poznámek
|Klíčový pojem: Vedení
|Vedení znamená vést, motivovat a ovlivňovat tým směrem ke společnému cíli. Mezi klíčové vlastnosti patří vize, komunikace a rozhodnost.
|Otázka: Jaké jsou typy vedení?
|1. Autokratický: Vedoucí rozhoduje sám. 2. Demokratický: Skupinové rozhodování. 3. Laissez-faire: Minimální zásahy vedoucího.
|Klíčový pojem: Motivace
|Motivace může být vnitřní (poháněná vnitřními faktory, jako je vášeň) nebo vnější (poháněná vnějšími odměnami). Mezi teorie patří Maslowova hierarchie potřeb a Herzbergova dvoufaktorová teorie.
Shrnutí (spodní část):Vedení je nezbytné pro řízení týmů a porozumění různým stylům vedení (autokratický, demokratický, laissez-faire) pomáhá manažerům zvolit správný přístup pro jejich týmy. Motivace může být vnitřní nebo vnější a různé teorie vysvětlují, jak podpořit motivaci zaměstnanců.
Šablona Cornell Note od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla sledovat a organizovat vaše poznámky.
Váš systém pořizování poznámek získá digitální vylepšení díky této šabloně poznámek od ClickUp. Uspořádejte si poznámky, shrňte klíčové body a nastavte si připomenutí – vše na jednom místě.
Od schůzek po cíle projektů, metoda Cornell vám pokryje vše. Je to efektivní technika pořizování poznámek, pokud dáváte přednost struktuře.
Metoda 5: Metoda vět
Metoda psaní poznámek pomocí vět je přímá a stručná. Spočívá v zaznamenávání každého bodu nebo detailu v úplných větách bez použití odrážek, zkratek nebo symbolů.
Při použití metody vět se vaše poznámky přirozeně řídí pořadím sdílených informací, čímž vzniká miniaturní zápis z jednání.
Jedná se o přístup bez zbytečných ozdob, který se zaměřuje na jasné a úplné věty, aby zaznamenal to, o čem se diskutuje. Poté lze poznámky zkontrolovat a uspořádat podle témat nebo hlavních myšlenek.
✨Ideální pro
- Rychlé živé lekce, kde zaznamenáte každý detail přesně tak, jak je prezentován.
- Situace, kdy je nutné zaznamenat informace doslovně
- Jedinci, kteří dávají přednost zapisování všeho pro přehlednost a pozdější uspořádání informací.
. ✅Výhody
- Rychlá a snadná metoda pořizování poznámek
- Nevyžaduje předběžnou organizaci materiálu.
- Zaznamenává podrobné informace pro úplnou srozumitelnost
- Hodí se pro lidi, kteří se učí tím, že si věci podrobně zapisují.
⛔Nevýhody
- Může vést k velkému množství neuspořádaných informací, které bude nutné později zpracovat.
- Nestrukturované, což ztěžuje identifikaci klíčových bodů nebo vztahů mezi pojmy.
- Vyžaduje více času při revizi, aby bylo možné poznámky uspořádat a vybrat hlavní myšlenky.
Příklad metody vět:
Poznámky z projektové schůzky – projekt rebrandingu webových stránek
- Probrali jsme časový harmonogram projektu a milníky. Prvním milníkem je dokončení prototypu webových stránek do 5. května.
- Druhým milníkem je spuštění marketingové kampaně do 1. června.
- Provedli jsme revizi aktualizací rozpočtu. Aktuální rozpočet činí 50 000 $. Dosavadní výdaje činí celkem 20 000 $.
- Byly přiděleny role v týmu. Sarah je zodpovědná za design. Mark má na starosti vývoj. Alex je zodpovědný za marketing.
Šablona poznámek z jednání ClickUp zajišťuje produktivní a dobře zdokumentovaná týmová jednání s pokyny, programem, poznámkami a akčními položkami, díky čemuž jsou denní standupy a podrobná týdenní jednání dobře zdokumentována.
Šablona poznámek ze schůzky poskytuje strukturovaný rámec pro zaznamenávání programů, poznámek a úkolů.
Funguje to jak pro poznámky z přednášek, tak pro poznámky z podrobných týdenních týmových schůzek a rychlých denních standupů.
🧠Věděli jste, že: Pořizování poznámek vede k o 13 % lepším výsledkům v testech než bez pořizování poznámek.
Nástroje pro každý typ metody pořizování poznámek
Nyní, když znáte nejlepší metody pořizování poznámek, pojďme si promluvit o aplikacích a nástrojích pro pořizování poznámek, které vám pomohou najít ten správný pro vaše použití.
Jdeme na to! 🧰
1. ClickUp Docs
Použijte ClickUp Docs jako svůj digitální pracovní prostor pro strukturované pořizování poznámek a vytváření dokumentů. Své poznámky můžete organizovat pomocí nadpisů a formátování bohatého textu a dokonce přidávat obrázky a odkazy. 📝
Umožní vám to sepsat klíčové body z vašeho výzkumu v bodech, zahrnout citáty odborníků a dokonce přidat odkazy na užitečné zdroje.
ClickUp Docs se dokáže přizpůsobit kterékoli z pěti metod pořizování poznámek, o kterých jsme hovořili. Navíc, pokud máte na základě svých poznámek nějaké úkoly, můžete je přímo v ClickUp proměnit v úkoly. Své poznámky můžete navíc sdílet s kýmkoli pomocí zabezpečeného odkazu.
Velkou výhodou ClickUp Docs je, že ClickUp Brain, integrovaná umělá inteligence, vám pomůže s poznámkami udělat více. Zde je návod, jak na to.
- Brainstorming: ClickUp Brain může podnítit kreativitu tím, že navrhuje nápady, které rozproudí brainstormingové sezení.
- Vytváření akčních položek: Brain vám pomůže převést důležité poznámky z vašich zápisků na akční úkoly v rámci ClickUp. Už se nemusíte snažit zapamatovat si, co je třeba udělat jako další.
- Shrnutí poznámek: Brain dokáže vytvořit stručné shrnutí vašich poznámek, díky čemuž rychle pochopíte hlavní body, aniž byste museli vše znovu číst.
2. ClickUp Notepad
Jak jsme již zmínili, někdy potřebujete jen jednoduchý a přehledný prostor, kde můžete zaznamenat rychle se míhající myšlenky nebo nápady. Stačí otevřít ClickUp Notepad a rychle si je zapsat!
ClickUp Notepad je online poznámkový blok, ideální pro chvíle, kdy vás přepadne inspirace.
Jak vybrat nejlepší metody pořizování poznámek pro vaše potřeby
Neexistuje žádná dokonalá metoda pořizování poznámek; každá z nich je vhodná pro jiné situace. Ta nejlepší pro vás závisí na vašem stylu učení, informacích, které shromažďujete, a důvodu, proč je zaznamenáváte.
Při výběru metody pořizování poznámek je třeba mít na paměti následující:
1. Váš styl učení
Pokud se nejlépe učíte pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou obrázky a diagramy, mohou vám vyhovovat metody pořizování poznámek, jako je mind mapping.
Na druhou stranu, pokud jste spíše lineární myslitel, který má rád věci přehledné a organizované, možná vám bude více vyhovovat tradiční osnova nebo odrážky.
2. Typ informací, se kterými pracujete
Při psaní poznámek během schůzky nebo přednášky se pravděpodobně soustředíte na rychlé aktualizace a úkoly k provedení.
Naopak brainstorming pro nový projekt zahrnuje shromažďování mnoha kreativních nápadů. Zde se snažíte zachytit širokou škálu myšlenek, aniž byste se příliš starali o strukturu.
Preferované metody pořizování poznámek pro tyto různé druhy informací se mohou lišit.
3. Váš účel
Účel poznámek určuje metodu, kterou je třeba použít.
Pokud si děláte poznámky, abyste měli přehled o úkolech z jednání, zaměříte se na zaznamenávání úkolů, termínů a odpovědností. Pro tento účel se dobře hodí formát s odrážkami nebo seznam úkolů.
Na druhou stranu, pokud jsou poznámky určeny pro osobní reflexi, můžete použít spíše narativní nebo volný styl. To může zahrnovat zapisování myšlenek, pocitů a postřehů podobně jako do deníku, což vám umožní prozkoumávat nápady, aniž byste se museli starat o strukturu nebo konkrétní úkoly.
💡Tipy pro výběr ideální metody pořizování poznámek pro vaši situaci
Pro brainstorming: Metoda mindmappingu umožňuje volný tok myšlenek a vytváří mezi nimi souvislosti. Představte si to jako pavučinu, kde vše spojuje vaše ústřední myšlenka. Je to ideální nástroj pro zachycení vaší kreativity.
Pro schůzky nebo přednášky: Metoda Cornell nebo metoda poznámek ve formě osnovy vám pomůže jasně uspořádat a sledovat hlavní pojmy, myšlenky a důležité rozhodnutí. Stejně jako odrážkový seznam zajišťuje, že se v diskusi nic neztratí. Pokud potřebujete pokročilejší řešení, můžete vyzkoušet některé nástroje AI pro poznámky ze schůzek, které vám pomohou.
Pro psaní deníku: Pro psaní deníku se nejlépe hodí metody psaní poznámek ve formě vět a osnov. Pokud jste neustále v pohybu a rádi si zapisujete své myšlenky mezi každodenními úkoly, můžete k zaznamenávání svých myšlenek pomocí digitálních aplikací pro psaní deníku použít kteroukoli z těchto metod.
Pro vše mezi tím: Vyzkoušejte myšlenkové mapy nebo použijte metodu pořizování poznámek pomocí vět pomocí ClickUp Notepad, abyste zachytili své myšlenky a nápady. Tato funkce je jako digitální lepící poznámka, na kterou si můžete zaznamenat všechny své náhlé záblesky inspirace.
Přečtěte si také: Jak implementovat strategie společného psaní poznámek
Maximalizujte efektivitu psaní poznámek s ClickUp
Výběrem metod pořizování poznámek, které nejlépe vyhovují vašim potřebám, můžete pracovat a studovat efektivněji.
Pokud máte potíže se správou poznámek, výkonné nástroje ClickUp vám usnadní jejich pořizování. Kromě předem připravených šablon pro pořizování poznámek vám ClickUp Docs umožňuje vytvářet a organizovat poznámky podle vašeho preferovaného stylu.
ClickUp Notepad poskytuje pohodlný prostor pro rychlé poznámky k nápadům, úkolům a připomenutím. ClickUp Brain vám navíc ušetří čas a námahu při organizování a shrnování všech vašich poznámek a při přijímání opatření na jejich základě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte svou oblíbenou metodu pořizování poznámek.