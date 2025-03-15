15 bezplatných šablon pro pořizování poznámek pro lepší organizaci

Podívali jste se někdy na své poznámky a pomysleli si: „Co je to za nepořádek?“ 😵💫
Díky náhodným odrážkám, nedokončeným nápadům a seznamu úkolů, který je někde pohřben.
Neuspořádané poznámky jsou tichými nepřáteli produktivity. Ale jakmile najdete správný nástroj pro pořizování poznámek, vše zapadne na své místo!
V tomto článku se podíváme na 15 nejlepších bezplatných šablon pro pořizování poznámek, které jsou navrženy tak, aby změnily způsob, jakým myslíte, učíte se a tvoříte.
Začněme tím, že se blíže podíváme na to, co vlastně představují.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 15 bezplatných šablon pro pořizování poznámek, které vám pomohou zlepšit vaše myšlení, učení a kreativitu:
- Šablona poznámek z výuky ClickUp
- Šablona ClickUp Class Notes pro vysokoškolské studenty
- Šablona denních poznámek ClickUp
- Šablona ClickUp Student
- Šablona poznámek ze schůzek ClickUp
- Šablona pro poznámky z opakujících se schůzek ClickUp
- Šablona poznámek k projektu ClickUp
- Šablona stylu poznámek ze schůzky ClickUp
- Šablona poznámek ClickUp Cornell
- Šablona zprávy ze schůzky ClickUp
- Šablona ClickUp pro zápisy ze schůzek (MoM)
- Šablona poznámek trenéra ClickUp
- Šablona studijních poznámek od GooDocs Šablona pro pořizování poznámek z výzkumu od Template. Net
- Šablony poznámek z pohovorů od DocsandSlides
Co jsou šablony pro pořizování poznámek?
Šablony pro pořizování poznámek jsou strukturované rozvržení, které vám pomohou uspořádat vaše myšlenky, nápady a informace tak, aby dávaly smysl.
Dobrá šablona vám pomůže tím, že zobrazí:
🖊️ Kam si zapsat klíčové body
💡 Jak propojit nápady
❗ Co upřednostnit
Tyto šablony nejsou jen obyčejné „čáry na stránce“.
Od softwarových nástrojů pro zápisy ze schůzek po AI nástroje pro shrnování poznámek, které vám pomohou rychle zpracovat dlouhé texty, existuje šablona pro pořizování poznámek pro každou příležitost!
Ať už jste student , který si dělá poznámky z přednášek, nebo profesionál , který si dělá poznámky ze schůzek, tyto šablony se vám budou hodit. Dokonce i výzkumníci a každodenní plánovači je mohou použít ke zjednodušení svých dovedností v organizaci poznámek.
Co dělá šablonu pro pořizování poznámek dobrou?
Dobrý rámec pro poznámky, ať už se jedná o šablonu pro poznámky ze schůzek nebo pro přednášky na vysoké škole, vám ušetří rozptýlené nápady a přehlédnuté detaily.
Toto je to, co dělá rozvržení skutečně efektivním:
📝 Jednoduchost: Vyberte si šablonu, která uspořádá vaše poznámky, aniž by se proměnila v bludiště čtverců a čar (nejste přece projektant!).
🔄 Flexibilní struktura: Vyberte si styl, který se přizpůsobí vašim potřebám, ať už zaznamenáváte přednášku, brainstormujete nápady nebo strukturováte projekt.
🎯 Jasné oblasti zaměření: Najděte si šablonu s vyhrazenými místy pro klíčové body, úkoly a nápady – neměli byste muset hledat, kam co napsat.
🔔 Podporuje následné kroky: Vyberte si šablonu, která vám připomene, abyste se k zápisu vrátili, zkontrolovali ho a skutečně využili.
🖼️ Vizuálně přehledné: Vyberte si šablonu, která vaše oči nepřivádí k šílenství; čisté, intuitivní rozvržení vždy zvítězí.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li vylepšit své poznámky, zkuste ve svém psaní kombinovat různé metody. Můžete například použít odrážky k zaznamenání rychlých detailů nebo myšlenkové mapy k nastínění klíčových konceptů.
15 bezplatných šablon pro pořizování poznámek
1. Šablona poznámek z výuky ClickUp
Šablona ClickUp Class Notes Template změní váš studijní režim a pomůže vám snadno udržet přehled o vašich poznámkách a studijních materiálech.
Začněte tím, že pro každý kurz vytvoříte samostatný seznam s políčkem „Prohlédnuto“, abyste mohli sledovat, co jste již probrali. Pokud dáváte přednost komplexnímu přehledu, zkombinujte vše do jednoho seznamu pro celý semestr a pomocí štítků roztřiďte poznámky z přednášek, četby nebo studijních skupin.
Pro větší přehlednost použijte nastavení ve stylu Wiki a vytvořte pro každý kurz dokument se stránkami pro témata, lekce a propojené zdroje.
Šablona, vytvořená na základě ClickUp Docs , vám pomůže:
- Spolupracujte se svými kolegy na poznámkách, projektech a úkolech, vkládejte odkazy na externí zdroje pro lepší kontext.
- Přidejte dotazy a přiřaďte je komukoli ze své studentské skupiny nebo profesorovi, když potřebujete pomoc.
- Přidejte formátování bohatého textu, obrázky a videa, dynamičtější záznamy.
⚡️ Nejvhodnější pro: Studenty, kteří organizují přednášky podle tématu, názvu kurzu a termínu odevzdání úkolů.
2. Šablona ClickUp Class Notes pro vysokoškolské studenty
ClickUp Class Notes for College Students je praktický nástroj, který vám pomůže udržet pořádek během celého semestru.
V živém dokumentu začněte tím, že vytvoříte tabulku pro klíčové údaje, jako je vaše jméno, název vysoké školy, studentské číslo a sekce.
Díky vlastním polím pro poznámky z přednášek, body skupinových diskusí a shrnutí četby zajišťuje formát ve stylu Wiki, že vaše poznámky budou přehledné, propojené a snadno čitelné.
⚡️ Nejvhodnější pro: Vysokoškolské studenty, kteří chtějí rychle zaznamenávat a třídit poznámky a propojovat úkoly a termíny zkoušek.
3. Šablona denních poznámek ClickUp
Šablona ClickUp Daily Notes Template udržuje vše od letmých nápadů po hluboké úvahy v pořádku.
Začněte s formulářem denních poznámek, ke kterému máte kdykoli přístup prostřednictvím odkazu, který si můžete uložit do telefonu nebo přidat do záložek pro rychlé použití. Je navržen s vlastními rozevíracími seznamy pro snadné zaznamenávání úkolů, nápadů a postřehů. Můžete také přidat další kontext pomocí dlouhých textových polí nebo nahráním příloh.
Po odeslání se vaše poznámky zobrazí v seznamu poznámek, seskupené podle typu pro snadný přístup. Kliknutím na jednotlivé poznámky můžete zobrazit další podrobnosti a přidat komentáře.
⚡️ Nejvhodnější pro: Podnikatele nebo pracovníky na dálku, kteří chtějí mít přehled o každodenních nápadech a úkolech.
4. Šablona ClickUp pro studenty
Šablona ClickUp Student Template je navržena tak, aby vám pomohla spravovat vaše studijní povinnosti, úkoly a poznámky na jednom centrálním místě.
Šablona je nastavena na úrovni složky, aby poskytovala rychlý přehled. V podsložce „Poznámky z výuky“ můžete sledovat každou poznámku, která se změnila v úkol, na seznamu s zaškrtávacími políčky, barevně označenými názvy tříd, typy poznámek (např. přednáška, čtení, studijní skupina), klíčovými daty a dalšími informacemi.
Podsložka „Úkoly ve třídě“ vám nabízí několik možností zobrazení. Zobrazení „Tabulka“ vám umožňuje sledovat stav úkolů, termíny odevzdání a přidávat externí odkazy na relevantní materiály. Seznam „Všechny úkoly“ seskupuje aktivity podle stavu, což vám pomáhá označovat přiřazené osoby a stanovovat priority úkolů, a seznam „Předměty“ organizuje úkoly podle třídy a poskytuje jasný a přehledný přehled.
⚡️ Nejvhodnější pro: Vysokoškolské studenty, kteří se připravují na zkoušky vytvářením samostatných seznamů poznámek pro každý předmět.
5. Šablona poznámek ze schůzek ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Notes Template používá formát ve stylu Wiki se třemi podstránkami, aby zajistila konzistentní a intuitivní rozložení všech vašich poznámek.
📋 Splnění očekávání: Členové týmu mohou před schůzkou přidávat aktualizace přímo do programu, během schůzky pořizovat společné poznámky a po schůzce přiřazovat úkoly z dokumentu.
🗓️ Týdenní schůzky týmu: Seřaďte poznámky z týdenních schůzek podle data a udržujte přehlednou a organizovanou historii diskusí a rozhodnutí.
🔄 Denní porada/synchronizace: Uspořádejte denní kontroly do skládacích sekcí podle data, které zahrnují aktualizace, cíle a překážky.
ClickUp Brain , umělá inteligence této platformy, jde ještě dál. Nativní neuronová síť vám pomůže:
- Rozvíjejte nápady nebo si připomeňte důležitý kontext pomocí návrhů založených na vašich předchozích poznámkách.
- Zakončete schůzky automaticky generovanými souhrny, které zdůrazňují klíčové body a úkoly.
- Vylepšete popisy agendy, odpovídejte na otázky týkající se úkolů a zjednodušte následné kroky díky automatizaci.
- Zaznamenávejte poznámky z videí a ušetřete čas ručním přepisováním.
⚡️Nejvhodnější pro: Projektové manažery, kteří chtějí zaznamenávat poznámky z jednání a sledovat pokrok v plnění úkolů týmu.
6. Šablona pro poznámky z opakujících se schůzek ClickUp
Šablona ClickUp Recurring Meeting Notes Template se integruje do vašeho stávajícího pracovního prostoru a udržuje vaše opakující se schůzky organizované a realizovatelné. Díky tomu, že jsou poznámky ze schůzek a úkoly z předchozích schůzek zaznamenány na jednom místě, je snadné se vrátit ke klíčovým bodům a úkolům a pokračovat v diskusi tam, kde jste přestali.
Každá stránka obsahuje speciální pole pro zaznamenání data schůzky, programu, účastníků, nepřítomných atd. Každá nadřazená stránka obsahuje podstránky pro jednotlivé schůzky, čímž vzniká přehledný záznam, který není nutné posouvat.
Můžete také vytvořit následné úkoly na základě diskuse a přiřadit je členům týmu s označením priority a termíny.
⚡️ Nejvhodnější pro: Obchodní týmy, které chtějí zjednodušit své týdenní porady pomocí jednotné dokumentace schůzek.
7. Šablona poznámek k projektu ClickUp
Šablona poznámek k projektu ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila dokumentaci projektu a zajistila přehlednost a efektivitu od začátku do konce.
Začněte s místy pro informace o vaší společnosti a logo, abyste zajistili profesionální vzhled s vaší značkou. Dále přehledná tabulka zachycuje základní informace, jako je projektový manažer, klíčoví pověření pracovníci, datum dokončení, stručný popis a rozsah projektu atd.
Můžete také sledovat pokrok a priority pomocí tabulky „Milníky“ s políčkem pro výběr úrovně dopadu (vysoký, střední nebo nízký). Sekce „Osvědčené postupy“ odráží tento formát.
A konečně, tabulka „Potvrzení projektu“ vám pomůže označit přispěvatele pro účely odpovědnosti.
⚡️ Nejvhodnější pro: Vedoucí projektů, kteří chtějí dokumentovat zadání, nápady z brainstormingu a milníky projektu na jednom místě.
8. Šablona stylu poznámek ze schůzky ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Note Style Template usnadňuje dokumentaci schůzek, umožňuje sdílení a zvyšuje efektivitu.
Na praktické šabloně dokumentu začněte s vlastními poli pro datum schůzky, čas, program a dokonce i odkazy na záznamy. Dále najdete sekce pro aktualizaci klíčových bodů schůzky, shrnutí diskuse, akční položky a následné kroky.
Můžete také přidat seznam účastníků, abyste označili svůj tým a všichni byli v obraze.
⚡️ Nejvhodnější pro: Organizátory schůzek, kteří chtějí zajistit, aby všichni členové týmu znali své úkoly.
9. Šablona poznámek ClickUp Cornell
Šablona ClickUp Cornell Note přináší klasický systém Cornell Note-Taking System do digitálního věku a činí jej intuitivním, spolupracujícím a praktickým.
Tato šablona má tradiční třídílnou strukturu:
- Sloupec pro klíčová slova 🏷️
- Sekce poznámek pro podrobné informace 🗒️
- Oblast shrnutí pro rychlý přehled 🔍
Zaznamenávání poznámek je jednoduché: zapište si důležité podrobnosti do sekce Poznámky, shrňte je do klíčových slov ve sloupci „Cue Column“ a na závěr přidejte stručné „Shrnutí“.
Navíc díky zobrazení Doc můžete snadno sdílet poznámky a spolupracovat na nich s kolegy nebo studijními skupinami, čímž se učení stane týmovou záležitostí.
⚡️Nejvhodnější pro: Vysokoškolské studenty, kteří hledají strukturovaný způsob, jak třídit poznámky z přednášek a organizovat klíčové body a shrnutí.
10. Šablona zprávy ze schůzky ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Report Template nabízí komplexní strukturu pro zaznamenávání a organizování poznámek ze schůzek.
Začněte s nejdůležitějšími informacemi: stavem a termíny, abyste hned od začátku nastavili správný kontext. Poté propojte související úkoly, vložte URL adresy nebo označte spolupracovníky, abyste mohli snadno sledovat pokrok.
Díky vlastním polím můžete:
- 👩🏫 Určete moderátora, zapisovatele a časoměřiče.
- 📍 Zaznamenejte místo, typ a délku trvání schůzky.
- 👥 Zaznamenejte celkový počet účastníků
Aby vše do sebe zapadalo, přiřaďte členům týmu konkrétní úkoly, stanovte priority a termíny. Můžete také nahrát relevantní soubory, abyste mohli odškrtávat položky ze seznamu úkolů po schůzce.
⚡️Nejvhodnější pro: Manažery, kteří chtějí vytvářet stručné zprávy ze schůzek pro vedoucí pracovníky nebo členy týmu.
11. Šablona ClickUp pro zápisy ze schůzek (MoM)
Šablona ClickUp Minutes of the Meeting (MoM) vám pomůže důkladně zaznamenat všechny podrobnosti schůzky.
Začněte s přizpůsobitelným programem a poté pomocí integrovaných polí pro osoby přiřaďte zapisovatele, moderátora a časoměřiče. Dále pro přehlednost zaznamenejte typ schůzky (virtuální nebo osobní).
Pomocí rozevíracích nabídek a kontrolních seznamů můžete sledovat body diskuse, úkoly a následné kroky.
Pokud chcete pořizovat poznámky za pochodu, použijte poznámkový blok ClickUp.
Pomůže vám to:
- Přetahujte nápady do kontrolních seznamů a vnořujte je, abyste vytvořili vizuální hierarchii.
- Okamžitě přeměňte poznámky na úkoly s termíny a přidělenými osobami.
- Získejte přístup ke svým poznámkám napříč pracovními prostory a zařízeními pomocí ClickUp, který slouží jako software pro správu dokumentů.
⚡️ Nejvhodnější pro: Administrátory nebo vedoucí týmů, kteří chtějí rychle sepsat zápis z jednání a zjednodušit následné kroky.
12. Šablona poznámek trenéra ClickUp
Šablona ClickUp Trainer Notes Template zjednodušuje dokumentaci a sdílení školení v rámci celé organizace.
Šablonu můžete přizpůsobit logem, názvem, sídlem a kontaktními údaji vaší společnosti. Šablona také umožňuje uvést jméno, fotografii a e-mail lektora pro snadnou orientaci, přidat úvodní poznámky pro poskytnutí kontextu a nastavení tónu a nastínit očekávané výsledky, cíle, aktivity a délku trvání.
Po skončení schůzky shrňte klíčové body, sepište získané poznatky (s konkrétními příklady) a shromážděte zpětnou vazbu pro další zlepšování.
⚡️ Nejvhodnější pro: Lektory, kteří sledují individuální pokrok a efektivitu obsahu po každé lekci.
13. Šablona pro studijní poznámky od GooDocs
Šablona Studying Notes Template od GooDocs kombinuje jednoduchost s kreativitou, takže studenti mohou snadno udržovat pořádek a soustředit se.
Šablony jsou kompatibilní s Google Docs a Wordem a nabízejí kompaktní a barevné jednostránkové rozvržení. V horní části můžete přidat své jméno a poté vyplnit předmět a téma. V zápatí se zobrazuje datum.
Dvoukolonkový design obsahuje místo pro psaní otázek na levé straně a pro psaní odpovídajících poznámek na pravé straně.
Rozvržení si můžete snadno přizpůsobit podle svého stylu, ať už přidáním vlastních barev nebo dalších stránek pro různé předměty.
⚡️ Nejvhodnější pro: Studenty, kteří hledají snadný způsob, jak organizovat a sledovat klíčové body studia.
14. Šablona pro pořizování poznámek z výzkumu od Template. Net
Šablona pro pořizování poznámek z výzkumu od Template. Net konsoliduje proces shromažďování a organizování vašich výzkumných zjištění.
Šablona je kompatibilní s Google Docs, Microsoft Word a PDF a pomůže vám zaznamenat podrobnosti, jako je jméno, datum, téma výzkumu a cíl, kromě klíčových poznatků a zjištění. Můžete kategorizovat zdroje podle knih, článků, časopisů atd. a nastínit svou výzkumnou metodiku, přístup a výzvy, kterým čelíte.
⚡️Nejvhodnější pro: Výzkumníky, kteří chtějí kategorizovat výsledky studií, zaznamenávat odkazy a sledovat experimentální proměnné.
15. Šablony poznámek z pohovorů od DocsandSlides
Šablona Interview Notes Template od DocsandSlides dodává vaší digitální kartě hodnocení klasický papírový vzhled, díky čemuž je sledování uchazečů efektivní a poutavé.
Můžete si předem zaznamenat všechny důležité informace, jako je jméno uchazeče, osoba provádějící pohovor, název pozice, oddělení, popis práce, očekávaný plat a dostupnost.
Chcete-li sledovat výkonnost v jednotlivých kolech pohovorů, ohodnoťte kandidáty jako špatné, průměrné, dobré nebo vynikající a přidejte případná doporučení.
Šablona je plně kompatibilní s Google Docs, takže můžete posílit týmovou práci pomocí strategií pro společné pořizování poznámek.
⚡️ Nejvhodnější pro: Personalisty, kteří chtějí strukturovat zpětnou vazbu z pohovorů podle typu otázek a hodnotit odpovědi uchazečů.
Nechte své poznámky pracovat pro vás s ClickUp
Existuje spousta šablon pro pořizování poznámek. Ale jde o to, že se správným rozvržením vaše poznámky nezůstanou ležet ladem – budou pro vás pracovat. Představte si, že vaše poznámky přidělují úkoly, sledují pokrok a synchronizují váš tým.
To je ClickUp pro vás. 💪
Ať už si děláte poznámky na schůzkách, při brainstormingu nebo při sledování studijních úkolů, šablony ClickUp uchovávají vše na jednom místě, takže nemusíte neustále přeskakovat mezi aplikacemi.
A to nejlepší? Tyto šablony jsou zcela zdarma!
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte své poznámky proměňovat v konkrétní kroky.