Jak si dělat poznámky z videa jako profesionál

Byly doby, kdy bylo normou účastnit se osobních přednášek a dělat si poznámky z tabule.
Ale dnes? Digitální obrazovky, kurzy přes Zoom a online videa jsou všude kolem nás. Umění psaní poznámek však stále vzkvétá.
Jak moudře řekl americký autor Ben Casnocha: „Pokud si nezapíšete, co slyšíte a co se učíte, jaká je pravděpodobnost, že si to zapamatujete?“
Ale věc se má tak: pořizování poznámek se v průběhu let výrazně změnilo.
Dnes mohou nástroje založené na umělé inteligenci automaticky shrnovat videa a pomáhat nám psát stručnější poznámky.
Co ale odlišuje dobré poznámky od skvělých a jak můžete využít nástroje umělé inteligence, abyste z videí vytěžili maximum? Pojďme to prozkoumat a nejprve pochopit, jak efektivně pořizovat poznámky z videa a proč je to stále nezbytnou součástí učení. ✍️
Proč byste si měli dělat poznámky z videí
V minulosti bylo pořizování poznámek vždy považováno za známku pozorného a vážného studenta nebo posluchače. Ale skutečně pořizování poznámek zlepšuje učení? Věda říká následující:
Podle výzkumu Audrey van der Meer a Ruuda van der Weela z Norské univerzity vědy a technologie (NTNU) lidé dělají poznámky bez přemýšlení.
„Je velmi lákavé zapisovat si vše, co přednášející říká. Informace vám tak nějak vcházejí ušima a vycházejí prsty, ale vy je nijak nezpracováváte,“ poznamenala.
V roce 2022 zveřejnil kanál YouTube Koi video s názvem „ Proč vaše špatné poznámky ničí vaše známky . “ Ve videu vysvětluje vypravěč pojem „kognitivní zátěž“.
Přirovnává náš mozek k telefonu, kde kognitivní zátěž představuje baterii. Zdůrazňuje, že náš mozek není stavěn na multitasking, který ho přetěžuje.
Vypravěč vypráví o své osobní zkušenosti z druhého ročníku lékařské fakulty, kde mu jeho posedlost psaním poznámek bránila soustředit se na pacienty. Místo toho, aby si zapamatoval důležité informace, měl potíže klást relevantní otázky. Jakmile přešel od nadměrného psaní poznámek k aktivnímu naslouchání, jeho schopnost navázat kontakt s pacienty se výrazně zlepšila.
Ale jak funguje pořizování poznámek z jiných médií, jako jsou videa? Můžete využít AI k pomoci s pořizováním poznámek při sledování videa? (Nápověda: ano, ClickUp vám s tím pomůže!)
Přečtěte si také: Digitální poznámky vs. papírové poznámky: Co je lepší?
Jak si dělat poznámky z videa
Anketa: Co je pro vás největší výzvou při pořizování poznámek z videa? 🎥
- Držte krok s rychle se měnícím obsahem (kde nemůžete dělat poznámky a zároveň poslouchat)
- Jak zůstat soustředěný při sledování delších videí
- Efektivní organizace poznámek (během videa nebo po jeho skončení)
- Zapamatování si důležitých detailů po skončení videa
Ať už je vaše odpověď jakákoli, máme řešení pro všechny výše uvedené výzvy. Čtěte dál 🙂
Než začnete dělat poznámky z videa, proveďte následující přípravné kroky:
- Rozhodněte se, kde budou poznámky uloženy. Pořizujete si poznámky na papír nebo v digitální podobě? Používáte aplikaci pro pořizování poznámek nebo jen dokument v notebooku?
- Vyberte si metodu pořizování poznámek, která vám nejvíce vyhovuje. Můžete si vybrat metodu osnovy, metodu grafů nebo dokonce použít šablonu Cornellových poznámek.
- Prohlédněte si video, ze kterého budete dělat poznámky. Zhodnoťte, jak dlouhé je a zda existují nějaké přepisy nebo záložky.
Nyní, když jste připraveni, zde je několik osvědčených strategií pro pořizování poznámek z jakéhokoli videa:
1. Zapněte skryté titulky nebo titulky
Snadným řešením dilematu s pořizováním poznámek je použití titulků.
Při sledování videí na YouTube například zapněte funkci skrytých titulků nebo titulků. To vám umožní číst text na obrazovce během sledování. Výrazně to zlepší vaše porozumění a udrží vaši pozornost.
Pamatujte, že titulky se liší od skrytých titulků. Skryté titulky zahrnují zvuky pozadí a neverbální signály, což je ideální pro osoby se sluchovým postižením, zatímco titulky jsou určeny pro diváky, kteří si chtějí text přečíst.
2. Hledejte přepisy videí
Některá vzdělávací videa poskytují přepisy, které mohou být při pořizování poznámek velmi užitečné. Na rozdíl od titulků vám přepis umožňuje číst obsah vlastním tempem.
👀 Zde je technika, jak ušetřit čas u videí na YouTube, která mají k dispozici přepis
- Přejít na popis videa
- Přejděte dolů a klikněte na „Zobrazit přepis“.
- Vpravo od videa se zobrazí přepis s časovými značkami.
- Projděte si příslušné sekce a pořizujte si poznámky.
Pokud jste zaneprázdněný student, který musí zvládat několik předmětů najednou, je to pro vás záchrana.
Místo toho, abyste před zkouškou znovu sledovali celé přednášky, můžete rychle prohledat přepis a najít a zopakovat si nejdůležitější části. Ušetříte tak čas a budete se moci soustředit na nejdůležitější informace.
Stres? Pryč. 🙌
💡Tip pro profesionály: S ClickUp Brain můžete pomocí AI automaticky přepsat své nahrávky během několika minut. ClickUp poskytuje prohledávatelný přepis s časovými značkami, který můžete snadno opatřit poznámkami nebo zvýraznit. Díky tomu je dokumentování klíčových bodů z videí snazší a efektivnější.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, které můžete vyzkoušet v roce 2024
3. Upravte rychlost přehrávání videa
Pokud je obsah příliš rychlý, zpomalte přehrávání videa na 0,75násobnou rychlost (nebo na nižší rychlost, pokud vám to vyhovuje).
Získáte tak více času na vstřebání informací a pořizování poznámek, například zápisu z jednání, aniž byste se museli cítit ve spěchu.
💡Tip pro profesionály: Použijte techniku Pomodoro 🍅
Při sledování delších videí (1–3hodinová videa nebo přednáškové série trvající desítky hodin) zkuste techniku Pomodoro, abyste se udrželi soustředění. Sledujte video po dobu 25 minut, udělejte si 5minutovou přestávku a opakujte. Pomůže vám to zůstat čilí a zapamatovat si více informací.
4. Pozastavte video a pořizujte poznámky
U videopřednášek je pro efektivní pořizování poznámek klíčové aktivní naslouchání klíčovým slovům a pojmům. Využití skrytých titulků nebo titulků může zlepšit vaše porozumění a zapojení a zajistit, že látku pochopíte důkladněji.
Nestíháte sledovat video? Žádný problém – pozastavujte ho tak často, jak je třeba, abyste si mohli zapsat klíčové informace.
💡Tip pro profesionály: S ClickUp Clips můžete nahrávat obrazovku, přidávat vlastní komentáře pro pozdější prohlížení a kdykoli pozastavit nahrávání, abyste si mohli pořizovat podrobné poznámky. To vám umožní zachytit podstatné body z videí a plynule sdílet nebo vkládat klipy přímo do ClickUp Docs pro dokumentaci a prohlížení.
🏷️ Příklad: Představte si, že jste student, který se připravuje na závěrečné zkoušky. Místo toho, abyste se snažili držet krok s rychlým tempem videopřednášek, můžete je pozastavit a věnovat si čas na to, abyste si zapamatovali všechny klíčové body.
Později, při revizi, se vraťte ke konkrétním klipům a poznámkám, které jste vytvořili, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.
Přečtěte si také: Jak sdílet poznámky a spolupracovat na nich
5. Přetočte zpět, když vám něco není jasné
Může se to zdát samozřejmé, ale je to zásadní: pokud něčemu nerozumíte, přetočte video zpět a podívejte se na něj znovu. Přetáčejte a přehrávejte ho, dokud vám nebude koncept jasný.
To je jedna z nejlepších věcí na nahraných videích – můžete je vstřebávat svým vlastním tempem. Porozumění materiálu je nezbytné pro pořizování přesných a efektivních poznámek.
Opět se zde může jako velmi užitečná ukázat funkce ClickUp Clips. Můžete nahrávat a zachytit důležité části videa a prohlížet si je tolikrát, kolikrát potřebujete, zatímco si děláte poznámky.
6. Uspořádejte si poznámky pomocí nadpisů a podnadpisů
Vytvořte si osnovu přidáním nadpisů a podnadpisů na základě klíčových témat diskutovaných ve videu. Tato struktura vám pomůže uspořádat si myšlenky a usnadní vám pozdější revizi.
Zatímco Google Docs nebo jiné digitální nástroje mohou zefektivnit proces pořizování poznámek a snížit časově náročné úpravy, ClickUp Docs je lepší alternativou. Nabízí správu úkolů, přizpůsobitelné formátování a možnost vkládat videa a další zdroje přímo do vašich poznámek.
Své poznámky můžete formátovat pomocí nadpisů, podnadpisů a odrážek a zároveň je přímo propojit s úkoly nebo jinými relevantními dokumenty ve vašem pracovním postupu.
🏷️ Příklad: Profesionálové s nabitým programem mohou pomocí ClickUp Docs organizovat a snadno přistupovat ke svým poznámkám k projektům a důležitým dokumentům.
Když nastane čas připravit se na schůzku nebo splnit termín projektu, můžete se rovnou pustit do nejdůležitějších úkolů, aniž byste ztráceli čas prohledáváním roztroušených souborů.
💡 Tip pro profesionály: Označte si poznámky barevnými kódy pomocí různých zvýraznění, abyste se mohli vrátit k hlavním pojmům, otázkám a myšlenkám. To přidá vizuální přehlednost a pomůže vám při revizi. 🎨
7. Používejte odrážky pro klíčové detaily
Při psaní poznámek uveďte každý důležitý detail jako odrážku. Samostatné odrážky také uveďte pro:
- Nová slovíčka nebo výrazy, které neznáte
- Významné osobnosti
- Data
- Klíčové pojmy
Odrážky činí vaše poznámky jasnějšími a srozumitelnějšími. Zaměřením se na hlavní pojmy a jejich uspořádáním do odrážek můžete své poznámky efektivně proměnit v stručné klíčové body.
💡 Tip pro profesionály: Funkce ClickUp Docs a ClickUp Notepad vám umožňují vytvářet odrážky a efektivně organizovat poznámky, takže je můžete snadno prohlížet a později k nim přistupovat.
🏷️ Příklad: Inženýři, kteří sledují ukázky softwaru, mohou pomocí shrnutí AI rozložit složité vysvětlení kódu na snadno srozumitelné body.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
8. Pište krátké a jednoduché věty
Pamatujte: děláte si poznámky, nepíšete podrobnou esej.
Používejte krátké fráze, fragmenty a zkratky, abyste rychle sdělili hlavní myšlenky, aniž byste ztráceli čas přepisováním dlouhých vět.
Do poznámek můžete vždy vložit časové značky, abyste se později mohli vrátit k příslušným částem videa.
9. Používejte vlastní slova
Vždy si z videí pořizujte poznámky vlastními slovy. Tato praxe pomáhá upevnit informace a usnadňuje jejich pozdější vybavení.
Vyhněte se doslovnému přepisování slov řečníka – informace si osvojte způsobem, který vám dává největší smysl, a přizpůsobte si učení svým potřebám.
Mini průvodce: Jak zůstat soustředěný při pořizování poznámek z videa
🔕 Odstraňte rušivé vlivy: Zavřete nesouvisející karty a ztlumte oznámení.
🎯 Použijte režim Focus: Pokud si děláte poznámky v ClickUp Docs, použijte režim Focus, abyste minimalizovali rušivé vlivy a soustředili se výhradně na psaní poznámek.
⏸️ Dělejte si přestávky: Každých 20 minut pozastavte video a udělejte si krátkou přestávku, abyste si zapamatovali více informací. Studie ukazují, že přestávky zlepšují soustředění a produktivitu.
📝 Shrnujte každých 5 minut: Každých 5–10 minut se zastavte a shrňte vlastními slovy, co jste se právě naučili.
10. Zvýrazněte klíčové pojmy, osoby a koncepty
Věnujte pozornost klíčovým slovům, důležitým číslům, datům a hlavním pojmům ve videu. Ty jsou často zdůrazněny jak vizuálně, tak verbálně.
Zvýrazněte nebo podtrhněte tyto informace ve svých poznámkách, aby vynikly.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain, inteligentní asistent AI, vám umožňuje generovat AI souhrny videí. Díky tomu můžete obsah přizpůsobit a přeformulovat pro lepší pochopení.
11. Nakreslete jednoduché diagramy z videa
Pokud video obsahuje důležité diagramy nebo grafy, pozastavte ho a zkopírujte je do svých poznámek.
Pokud si děláte digitální poznámky, pořiďte snímky obrazovky pomocí ClickUp Clips a vložte je přímo do ClickUp Docs.
Chcete-li jít ještě o krok dál, použijte ClickUp Whiteboards k nakreslení myšlenkových map a vizualizaci souvislostí mezi klíčovými pojmy.
Podle jedné studie je vizuální pořizování poznámek lepší strategií učení než jeho tradiční protějšek.
🏷️ Příklad: Pokud sledujete webinář o trendech v oblasti content marketingu, můžete pomocí funkce Whiteboard od ClickUp vizuálně zaznamenávat nápady a postřehy. To vám umožní brainstormovat společně s vašimi poznámkami a proměnit poznatky z videa v praktické strategie.
12. Všímejte si podnětů, jako je tón hlasu a hudba na pozadí
Video má jedinečnou výhodu: neverbální signály, jako je tón hlasu, hudba na pozadí a zvukové efekty, často zdůrazňují klíčové body.
Pomocí ClickUp Clips můžete tyto nuance snadno zachytit. Jako bezplatné rozšíření pro Chrome vám Clip umožňuje snadno nahrávat obrazovku a odesílat vysoce kvalitní, jasné zprávy prostřednictvím odkazu, e-mailu nebo přímo v ClickUp.
13. Použijte časové značky videa ke strukturování svých poznámek
Některá videa obsahují časové značky nebo kapitoly, které mohou být vynikajícím vodítkem pro uspořádání vašich poznámek. Použijte tyto časové značky jako nadpisy ve svých poznámkách a pod každou z nich uveďte klíčové podrobnosti.
Tato metoda zajistí, že vaše poznámky budou logicky navazovat na video.
ClickUp Brain vám umožňuje automaticky přepisovat videoklipy včetně časových značek. Později můžete snadno vyhledávat a organizovat své poznámky podle klíčových momentů.
💡 Tip pro profesionály: Uspořádejte si poznámky pomocí značek a štítků
V ClickUp Docs můžete přidávat značky nebo štítky ke konkrétním částem svých poznámek. Použijte značky jako „Důležité“, „Prohlédnout později“ nebo „Klíčový pojem“, abyste své poznámky efektivně kategorizovali. To vám pomůže, když budete potřebovat rychle najít určité části.
Ideální přístup k pořizování poznámek
Tipy, o kterých jsme dosud hovořili, zvyšují efektivitu a účinnost pořizování poznámek.
Na úvod si vždy uvědomte, že poznámky jsou vaším osobním záznamem toho, co jste viděli. Jejich účelem je pomoci vám si vše zopakovat a zapamatovat. Nejedná se o přepisy!
Takto byste měli přistupovat k pořizování poznámek:
- Zaměřte se na hlavní pojmy, ne na každou maličkost.
- Používejte odrážky nebo myšlenkové mapy
- Začleňte spouštěče paměti
- Vytvořte si osobní poznámky
- Vytvářejte poznámky, které budou užitečné (a srozumitelné) i po několika měsících.
Po použití těchto strategií musíte své poznámky zkontrolovat a vylepšit.
Jak zkontrolovat a vylepšit své poznámky
Revize poznámek je nejdůležitější součástí pořizování poznámek (kromě samotného sledování videa/účasti na semináři atd.).
To vám pomůže identifikovat mezery, nesprávně umístěné informace nebo oblasti, které je třeba objasnit.
Zde jsou kroky, které vám pomohou vylepšit vaše poznámky z videa a dobře si tyto informace zapamatovat:
1. Zkontrolujte a upravte své poznámky
Projděte si všechny poznámky, které jste si z videa udělali. Zkontrolujte:
- Chybějící informace
- Body, o kterých byste chtěli vědět více
- Klíčové myšlenky a slova, která byste měli podtrhnout nebo zvýraznit
- Věci, které by měly být změněny na odrážky
- Body, které je třeba uvést v samostatné části pro snazší pochopení
- Veškeré informace, které nyní považujete za zbytečné
- Přerušení toku informací
Jak jsme již navrhli výše, vyzkoušejte ClickUp Brain a vylepšete své poznámky automatickým generováním AI shrnutí obsahu vašich videí.
🏷️ Příklad: představte si projektového manažera, který prohlíží záznam z týmové schůzky. Pomocí ClickUp Brain přepíše a shrne diskusi, přičemž zdůrazní klíčové body a přijatá rozhodnutí. To mu umožní rychle vylepšit své poznámky a zajistit, že všechny důležité body budou zaznamenány a efektivně sděleny týmu.
2. Informace znovu přepište (nebo zadejte), abyste si je lépe zapamatovali.
Ano, slyšeli jste správně. Opakování toho, co jste se naučili, vlastními slovy vám pomůže lépe tomu porozumět a zapamatovat si to.
Ať už jste si dělali poznámky na papír nebo digitálně, sepište si jejich shrnutí vlastními slovy, abyste si upevnili to, co jste se naučili.
Pokud informace obsahují složité myšlenky, zkuste vytvořit myšlenkovou mapu, abyste propojili různá témata.
Zde je několik dalších užitečných zdrojů pro lepší pořizování poznámek:
Virtuální třída nebo schůzka? Tady je něco, co se vám bude líbit
Ačkoli je pořizování poznámek dovednost, kterou by měl ovládat každý, někdy byste si přáli, abyste mohli jen poslouchat, co se říká, aniž byste se museli stresovat s poznámkami.
Nyní to můžete!
AI Notetaker od ClickUp zajistí, že každý bod z diskuse bude zaznamenán a převeden do praktického přepisu a seznamu úkolů.
Stačí přidat zapisovatele do hovoru v Zoom, Google Meet nebo Teams. Na konci hovoru obdržíte shrnutí a přepis. Žádný problém!
Poznámky jsou navíc uloženy v ClickUp, takže je můžete pomocí AI kdykoli prohledávat a odpovídat na své otázky, a to i několik týdnů poté.
A to není vše. Jediným kliknutím můžete pomocí AI proměnit jakoukoli část poznámek v úkol v ClickUp. Dalším kliknutím je můžete sdílet v chatovém kanálu, aby k nim měli přístup všichni, kdo tyto informace potřebují.
ClickUp vám pomůže pořizovat lepší poznámky
Není o čem diskutovat. Poznámky nám všem pomáhají lépe se učit. Ale psaní poznámek není jen zapisování všeho, co ve videu uslyšíte. Je to dovednost, která, pokud je dobře využita, může fungovat jako skvělá pomůcka pro paměť a ušetřit čas při budoucím opakování.
ClickUp vám usnadní cestu k efektivnímu a účinnému pořizování poznámek. Použijte ClickUp Brain k shrnutí existujících videí pomocí AI, ClickUp Clips k vytvoření videoklipů pro podrobné poznámky, ClickUp Docs k vložení videoklipů a formátování poznámek a ClickUp Whiteboards k vizualizaci konceptů. Nebo stačí přidat ClickUp AI Notetaker do hovoru a hned budete mít k dispozici poznámky připravené k použití.
Jste připraveni tyto funkce vyzkoušet naživo? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a zažijte lepší pořizování poznámek! ✏️