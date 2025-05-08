10 nejlepších nástrojů pro shrnování videí pomocí AI v roce 2025

Chtěli jste někdy asistenta, který by za vás sledoval hodiny důležitých (možná nudných!) videí a pak vám rychle sdělil, co je třeba udělat?
Přesně to umí AI nástroj pro shrnování videí! Tento malý, neúnavný robot dokáže sledovat všechny vaše webináře, tutoriály nebo nekonečné záznamy schůzek a poté napsat přehledné a stručné shrnutí.
Tato chytrá technologie (tj. pokročilé algoritmy) vám umožní rychle pochopit podstatné body v přehledném formátu, aniž byste se museli zabývat irelevantními detaily. Umí také rychle procházet dlouhá videa a fungovat jako nástroj pro přepis, čímž šetří drahocenný čas a úsilí.
Najít ten správný AI nástroj pro shrnování videí však může být obtížné, protože jediný vyhledávání na Googlu přinese miliony výsledků. Věnoval jsem více než 36 hodin výzkumu a testování nejlepších AI nástrojů pro shrnování videí, které jsou k dispozici online.
V tomto průvodci se budu zabývat deseti nejlepšími AI nástroji pro shrnování videí a podrobně popíšu jejich funkce, ceny a výhody. Až příště budete potřebovat získat informace z dlouhého videa, můžete nechat AI, aby za vás udělala těžkou práci s jeho sledováním a porozuměním, abyste z něj mohli vytěžit maximum!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování videí, které můžete vyzkoušet:
- ClickUp: Nejlepší pro AI přepisy videí a správu úkolů
- Claude 3: Nejlepší pro zpracování přirozeného jazyka
- Knowt: Nejlepší pro společné učení
- Fireflies. ai: Nejlepší pro přepisy a shrnutí schůzek
- Summarize. tech: Nejlepší pro rychlé shrnutí videí z YouTube
- Notta AI: Nejlepší pro vícejazyčný přepis v reálném čase
- Recall Video Summarizer: Nejlepší pro osobní použití
- Any Summary: Nejlepší pro obecné použití
- Descript Summarizer: Nejlepší pro tvůrce obsahu
- ScreenApp Video Summarizer: Nejlepší pro použití na webu
Co byste měli hledat v AI nástroji pro shrnování videí?
Cílem tohoto článku bylo identifikovat nejúčinnější nástroje, které vám ušetří čas a zvýší vaši produktivitu. V rámci tohoto procesu jsem analyzoval, jak se tyto AI nástroje pro shrnování videí integrují do stávajících pracovních postupů, se zvláštním zaměřením na jejich schopnosti v oblasti AI pro dokumentaci.
Při výběru AI nástroje pro shrnování videí zvažte následující faktory, abyste si vybrali ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám:
- Přesnost: Shrnutí by mělo zachytit klíčové body a hlavní myšlenky, aniž by opomíjelo důležité detaily.
- Rychlost: Nástroj by měl šetřit čas tím, že rychle zpracovává videa a včas dodává shrnutí.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní je klíčové pro efektivní integraci do pracovního postupu.
- Integrace: Zkontrolujte, zda se shrnovač integruje s vaší stávající technologií, aby byl zajištěn plynulý provoz a správa komunikace.
- Cena: Zhodnoťte cenové plány, abyste se ujistili, že odpovídají vašemu rozpočtu, aniž by docházelo ke kompromisům v oblasti funkcí.
10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování videí
1. ClickUp: Nejlepší pro AI přepisy videí a správu úkolů
ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, které zjednodušují správu projektů a zvyšují produktivitu. Mezi nimi je i ClickUp Clips, který vám umožňuje nahrávat obrazovky, stříhat videozáznamy, sdílet je a spolupracovat na nich.
ClickUp Clips opravdu vynikne, když spolupracuje s ClickUp Brain, AI asistentem, který přepisuje nahrávky a klipy velmi rychle a s velkou přesností. To znamená, že dokumentování, zhušťování a sdílení informací je mnohem snazší.
Přidejte ClickUp AI Notetaker do svých virtuálních schůzek, nahrávejte konverzace a automaticky generujte podrobné, strukturované poznámky ze schůzek !
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky přepisujte videoklipy, včetně časových značek a prohledávatelného textu.
- Sdílejte okamžitě vložením klipů přímo do ClickUp, prostřednictvím veřejného odkazu nebo stažením video souboru.
- Hladké propojení se Slackem, Google Drive a mnoha dalšími nástroji
- Přidávejte komentáře přímo do videoklipů a usnadněte tak jasnou a stručnou zpětnou vazbu
- Spravujte všechny své videoklipy v jednom přehledném centru Clips, které usnadňuje přístup a vyhledávání konkrétního obsahu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají plynulou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co potřebujete pro práci!
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení může být časově náročné (jako každé nastavení AI, opravdu)
- Některé pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Claude 3: Nejlepší pro zpracování přirozeného jazyka
Claude 3, vyvinutý společností Anthropic, je pokročilý model umělé inteligence určený pro různé úkoly, včetně shrnování videí. Claude 3, známý svým vysokým kontextovým oknem a téměř dokonalými schopnostmi vyvolávání, vyniká v oblasti shrnování videí pomocí umělé inteligence.
Claude 3 poskytuje přesné a kontextově relevantní shrnutí videí. Díky tomu je ideálním řešením pro obchodní komunikaci a vzdělávací účely, zejména v oblastech tvorby obsahu, vzdělávání a jazykové praxe. Doporučuji ho všem, kteří pravidelně sledují dlouhá videa a potřebují z nich rychle extrahovat klíčové informace.
3 nejlepší funkce Claude
- Vytvářejte přesné shrnutí, které zachovává kontext a klíčové body.
- Díky intuitivnímu rozhraní s plochou křivkou učení můžete začít rychle.
- Integrujte jej pomocí API do řady vzdělávacích a profesionálních platforem a zjednodušte si pracovní postupy.
- Přepište a shrňte videa v jakémkoli jazyce podle vašeho výběru
Omezení Claude 3
- Vyšší ceny ve srovnání s některými konkurenty
- Omezené možnosti přizpůsobení délky shrnutí
Ceny Claude 3
- Bezplatný tarif
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele (minimálně pět členů)
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele (minimálně pět členů)
Hodnocení Claude 3
- G2: 4,7/5 (22+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (4+ recenze)
3. Knowt: Nejlepší pro společné učení
Knowt je AI nástroj pro shrnování videí, který pomáhá studentům studovat efektivněji. Využívá AI k vytváření kartiček, poznámek a shrnutí z různých zdrojů, jako jsou PDF soubory, prezentace PowerPoint a přednášková videa.
Pokud se stydíte před kamerou a necítíte se pohodlně při kladení otázek během živých lekcí, nebo si jen chcete znovu projít určitý pojem a věnovat mu více času, je to skvělý nástroj, který se vám bude hodit.
Knowt má funkci opakování s časovými odstupy, která studentům pomáhá uchovat si informace déle. Díky tomu může být studium na poslední chvíli efektivnější.
Nejlepší funkce Knowt
- Snadná spolupráce díky funkcím pro skupinovou práci a vzájemné hodnocení
- Snadno upravte délku shrnutí a oblasti, na které se zaměříte.
- Převádějte dlouhá videa (například přednášky a webináře) na poznámky a kartičky.
- Hladká integrace s vzdělávacími platformami, jako je Google Classroom
Omezte se
- Omezeno na vzdělávací kontext
- Omezené pokročilé funkce ve srovnání s jinými AI nástroji pro shrnování videí
Ceny Knowt
- Student Basic: zdarma
- Student Plus: 5,99 $/měsíc
- Student Ultra: 12,99 $/měsíc
Hodnocení Knowt
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. Fireflies. ai: Nejlepší pro přepisy a shrnutí schůzek
Fireflies. ai je asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje proces přepisu a analýzy schůzek. Mezi jeho klíčové funkce patří nahrávání hlasu, přepis v reálném čase a generování shrnutí schůzek.
Tento nástroj poskytuje podrobné shrnutí schůzek a funguje jako účastník schůzky. Jedná se o cenný software pro profesionály, kteří se účastní schůzek na dálku a potřebují plynulé a snadné sdílení obrazovky během videohovorů.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Automaticky přepisujte a shrňujte záznamy z jednání
- Pomocí vyhledávací funkce v poznámkách snadno najdete a zkontrolujete klíčové body z minulých schůzek.
- Aktualizujte kontaktní informace pomocí záznamů z jednání a poznámek z hovorů díky integraci s vaším CRM.
- Integrujte je do Zoom, Google Meet a dalších oblíbených nástrojů pro schůzky
- Použijte rozšíření Fireflies pro Chrome k automatizaci psaní poznámek
Omezení Fireflies.ai
- Přepisy mohou někdy obsahovat drobné chyby, zejména v případě silného přízvuku nebo technického žargonu.
- Některé pokročilé funkce a integrace jsou k dispozici pouze v rámci prémiových tarifů.
Ceny Fireflies. ai
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 18 $/měsíc za jedno místo
- Obchodní plán: 29 $/měsíc za jedno místo
- Plán pro podniky: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení Fireflies. ai
- G2: 5/5 (434+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (9 recenzí)
5. Summarize. tech: Nejlepší pro rychlé shrnutí videí z YouTube
Summarize.tech je nástroj založený na umělé inteligenci, který vytváří shrnutí dlouhých videí na YouTube. Využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka k zkrácení dlouhého obsahu do stručných a srozumitelných shrnutí. Je tedy ideální pro všechny, kteří sledují hodně videí na YouTube.
Můžete si projít knihovnu shrnutých videí nebo přidat odkaz na celé video, které chcete shrnout.
Nejlepší funkce Summarize.tech
- Rychle shrňte YouTube videa jakékoli délky
- Používejte je bez problémů díky intuitivnímu rozhraní
- Upravte délku shrnutí podle svých potřeb
Summarize. technická omezení
- Funguje pouze s videi z YouTube.
- Není ideální pro vysoce technický obsah
Ceny Summarize.tech
- Bezplatné použití
Hodnocení Summarize.tech
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
6. Notta AI: Nejlepší pro vícejazyčný přepis v reálném čase
Notta AI se specializuje na poskytování vícejazyčných shrnutí videí. Poskytuje také přepis v reálném čase a integraci napříč různými platformami. Zvládá přepis zvuku i videa, což činí Notta uživatelsky přívětivou.
S Notta můžete rychle a přesně přepsat živé schůzky, zvukové soubory a video soubory do textu. Můžete také nahrát zvukové nebo video soubory k přepisu nebo je importovat pomocí jejich URL. Nástroj podporuje více než 104 jazyků a nabízí funkce, jako je identifikace mluvčího, časové značky a automatické opravy, což zajišťuje vysokou kvalitu přepisu.
Opravdu se mi líbilo, že nástroj nejen přepisuje poznámky ze schůzek, ale také je shrne. Navíc se mi líbilo pracovat s jeho přehledným uživatelským rozhraním.
Nejlepší funkce Notta AI
- Přepište živá setkání a nahrané soubory v reálném čase
- Přepište videa do více než 104 jazyků
- Integrujte je s platformami jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams
Omezení Notta AI
- Některé pokročilé funkce, jako je vícejazyčný přepis, vyžadují tarif Pro nebo Business.
- Bezplatná verze má omezený počet minut přepisu za měsíc.
Ceny Notta AI
- Bezplatný tarif
- Pro: 14,99 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 27,99 $/měsíc za jedno místo
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení Notta AI
- G2: 4,6/5 (103 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
7. Recall Video Summarizer: Nejlepší pro osobní použití
Recall vyniká v shrnování online obsahu a jeho organizování do osobní znalostní báze. Je ideální pro uživatele, kteří chtějí ukládat, kategorizovat a prohlížet informace z různých online zdrojů. Nástroj automaticky kategorizuje a propojuje shrnutí výukových videí, vzdělávacích videí atd. a usnadňuje vyhledávání znalostí.
Mezi funkce aplikace Recall patří shrnování webových stránek, blogů, článků a souborů PDF. Velmi se mi líbí, že nabízí offline přístup, díky čemuž je nástrojem pro nepřetržité učení a správu informací.
Připomeňte si nejlepší funkce nástrojů pro shrnování videí
- Nastavení a použití během několika sekund díky jednoduchému rozhraní
- Automaticky kategorizujte a propojujte uložené shrnutí
- Generujte otázky z uložených shrnutí, abyste otestovali své znalosti
- Snadno porozumějte složitým myšlenkám díky propojenému obsahu v znalostním grafu
- Exportujte své poznámky kamkoli ve formátu Markdown
Připomeňte si omezení nástrojů pro shrnování videí
- Omezené pokročilé funkce ve srovnání s některými jinými AI nástroji pro shrnování videí
- U větších projektů nemusí být příliš efektivní.
Ceny nástrojů pro shrnování videí
- Recall lite: Bezplatné použití
- Recall plus: 10 $ měsíčně
- Recall business: Individuální ceny
Hodnocení programů pro shrnování videí
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. Any Summary: Nejlepší pro obecné použití
Any Summary je založeno na ChatGPT a rychle shrne dlouhé audio a video soubory. Podporuje různé typy souborů, včetně obrázků, audia, videa, textu a CSV souborů, což z něj činí univerzální řešení pro shrnutí obsahu z různých zdrojů. Můžete také přidat odkaz na video z YouTube a získat jeho shrnutí.
Nejlepší funkce Any Summary
- Vyberte si formát shrnutí, který potřebujete, včetně odrážek, citátů nebo abstraktů.
- Shrňte soubory nebo URL adresy z různých formátů, včetně PDF, dokumentů Word, MP3 a dalších.
- Rychle vytvářejte shrnutí a ušetřete čas a úsilí při řízení projektů.
Jakákoli omezení shrnutí
- U vysoce technického obsahu může být přesnost nižší.
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby plně využili pokročilé funkce
- Někteří uživatelé hlásili rozdíly v přesnosti shrnutí.
Ceny za jakékoli shrnutí
- Bezplatné použití
Hodnocení Any Summary
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
9. Descript Summarizer: Nejlepší pro tvůrce obsahu
Descript je komplexní nástroj pro úpravy zvuku a videa, přepis a shrnování. Je navržen tak, aby zjednodušil proces úprav, a je tak přístupný i pro ty, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti.
Shrnovač videí Descript založený na umělé inteligenci vám poskytne přesné a téměř okamžité výsledky. Tento nástroj také automaticky identifikuje a označuje mluvčí, umožňuje vám přepsat zvuk ve více než 20 jazycích a poskytuje vám historii verzí založenou na cloudu, takže vy (a kdokoli další, s kým spolupracujete) můžete sledovat všechny provedené změny.
Nejlepší funkce Descript Summarizer
- Upravujte videa a vytvářejte shrnutí v rámci stejného nástroje
- Vytvářejte popisky pro YouTube, návrhy scénářů videí a další pomocí AI asistenta Underlord
- Získejte detailní informace díky textové editaci, odstranění výplňových slov a hlasovým funkcím generovaným umělou inteligencí.
- Nahrávejte aktivitu na obrazovce a ovládejte audio a video relace na dálku
Omezení nástroje Descript Summarizer
- Vyšší cena
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení pokročilých funkcí
- Uživatelé hlásí ztrátu kvality exportovaných souborů
Ceny nástroje Descript Summarizer
- Bezplatný tarif
- Hobbyista: 19 $/měsíc na osobu
- Tvůrce: 35 $/měsíc na osobu
- Podnikání: 50 $/měsíc na osobu
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení nástrojů Descript Summarizer
- G2: 4,6/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
10. ScreenApp Video Summarizer: Nejlepší pro použití na webu
ScreenApp Video Summarizer je webový nástroj pro přepis a zhušťování online videí. Umožňuje vám nahrávat obrazovky, přepisovat zvuk s vysokou přesností, shrnovat přepisy (a exportovat shrnutí) a převádět text na rychlé poznámky (s časovými značkami).
Skvělé je, že ScreenApp vám také umožňuje chatovat s vašimi videi – pokud potřebujete z videa získat konkrétní informace, stačí se zeptat vestavěného chatbota a ten vám poskytne, co potřebujete.
Videa můžete také překládat do více než 50 jazyků a nahrávat je v široké škále formátů, jako jsou mp4, mov, avi a další.
Nejlepší funkce nástroje ScreenApp Video Summarizer
- Začněte bez nutnosti stahování aplikace
- Rychlé a přesné shrnutí online videí
- Snadno nahrávejte videa a zaznamenávejte obrazovky v reálném čase
- Chatujte se svými nahrávkami a získejte cenné informace rychleji
- Přeložte přepisy a shrnutí videí do více než 50 jazyků
Omezení nástroje ScreenApp Video Summarizer
- Omezené offline možnosti
- Méně možností přizpůsobení ve srovnání s desktopovými aplikacemi
Ceny nástroje ScreenApp Video Summarizer
- Starter: Bezplatné použití
- Růst: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení nástrojů ScreenApp Video Summarizer
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zastavte 1. 5Xing videa, spusťte 1. 5Xing pracovní postupy
Absolutně nesnáším sledovat hodiny videozáznamů v rychlém přehrávání a dělat si poznámky pokaždé, když narazím na důležité informace, které stojí za zmínku. Je to mučivé.
A jde o to, že ne vždy se vám to podaří – je tak snadné přehlédnout pár detailů, které se později ukážou jako klíčové pojmy.
AI nástroje pro shrnování videí jsou požehnáním. Ušetřil jsem spoustu cenného času nejen při prohlížení videí, ale také při jejich organizování a sdílení.
Existuje spousta bezplatných, freemium a placených nástrojů, které dokážou rychle a přesně přepsat a shrnout videa. Vyzkoušel jsem jich několik a ClickUp je rozhodně nejjednodušší na používání. Navíc má i další funkce, jako je dokumentace, chat atd., což znamená, že veškerou svou práci mohu vykonávat na jedné jediné platformě.
Claude byl také docela slušný (ale stojí to majlant).
Nástroj AI pro shrnování videí od ClickUp (a spousta dalších funkcí) je zdarma. Vyzkoušejte ho a uvidíte, jak se vaše pracovní postupy zjednoduší!