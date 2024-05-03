Jak používat metodu Cornell pro pořizování poznámek (včetně šablon!)

V zápalu brainstormingu, intenzivní schůzky nebo rychlé přednášky může čtení, pochopení a zapamatování si podstatných detailů připomínat snahu chytit kouř.
Strategie pořizování poznámek, která pomáhá s porozuměním a zapamatováním, může být vaší spásou. Jednou z takových metod je Cornellův systém pořizování poznámek, osvědčený systém slibující větší přehlednost, reflexi a organizaci.
Tato metoda, vyvinutá v 50. letech 20. století profesorem pedagogiky Walterem Paukem na Cornellově univerzitě, rozděluje vaše poznámky na klíčové body, podrobnosti a shrnutí.
Tento článek se zaměří na její specifický přístup a provede vás jím, než se podíváme na to, jak ji přizpůsobit pomocí přednastavených šablon a digitálních nástrojů.
Co je metoda Cornell pro pořizování poznámek?
Metoda Cornell je efektivní a systematický přístup k zaznamenávání, organizování a shrnování podstatných detailů z jednání nebo jiných informačních schůzek vašimi vlastními slovy.
Tato metoda, původně vyvinutá pro vysokoškolské studenty, může být rozšířena na jakékoli osobní nebo profesionální použití, kde jsou poznámky potřebné k zaznamenání a vybavení si klíčových informací.
Tato technika psaní poznámek je jednoduchá a účinná. Zahrnuje rozdělení materiálu nebo poznámek do tří částí: hlavní část pro zapisování nápadů a postřehů, levý sloupec pro poznámky nebo body zvláštního zájmu a spodní část pro shrnutí klíčových bodů.
Tato struktura nabízí několik výhod:
- Shrnutí: Pomáhá zúžit podstatné informace na klíčové body a stručná shrnutí, díky čemuž se vaše poznámky snadno prohlížejí.
- Akční položky: Můžete snadno identifikovat klíčové úkoly nebo akční položky, čímž zvýšíte odpovědnost.
- Logická organizace: Vizuálním rozdělením informací do jednotlivých sekcí získáte rychlý přístup k relevantním údajům.
Ať už se účastníte brainstormingových sezení, workshopů nebo jen přednášek, Cornellův systém se osvědčuje již desítky let. Jak tedy začít?
Jak si dělat poznámky pomocí Cornellovy metody
Zlepšete své porozumění a zapamatujte si informace lépe pomocí Cornellovy metody pořizování poznámek. Zde je podrobný návod, jak tuto metodu používat pro optimální produktivitu:
1. Rozdělte si zápisník
Rozdělte si papírový nebo digitální zápisník na tři části. Na pravé a levé straně budete mít dva sloupce nazvané „Sloupec pro poznámky“ a „Sloupec pro klíčová slova“. Spodní část bude tvořit řádek.
2. Přiřaďte informace ke každé sekci
Do pravého sloupce, „sloupce pro poznámky“, si zapisujete hlavní myšlenky, důležité body nebo otázky, které vyvstaly během schůzek nebo brainstormingových sezení.
Například během plánovací schůzky k marketingové kampani si můžete v této části poznamenat klíčové milníky nebo potenciální výzvy.
Levý sloupec, nazývaný „Cue Column“ (sloupec s klíčovými slovy), obsahuje klíčová slova nebo otázky, které slouží jako podněty pro pozdější revizi vašich poznámek.
V případě marketingové kampaně by podněty mohly zahrnovat otázky jako „Jaká je naše cílová demografická skupina?“ nebo klíčová slova jako „Strategie sociálních médií“.
Nakonec použijte spodní část k stručnému shrnutí každé stránky poznámek. Tento prostor je ideální pro zachycení podstaty vašich poznámek, například celkového shrnutí klíčových pojmů v marketingovém plánu.
3. Pochopte, jak tento formát podporuje porozumění
Toto systematické rozdělení vám pomůže aktivně pracovat s poznámkami při opakování. Sloupec „Cue Column“ vyvolává vzpomínky na detaily zaznamenané v větší části, což posiluje zapamatování.
Souhrnná část na konci posiluje hlavní myšlenky a vytváří snadný referenční bod při opětovném prohlížení poznámek. Usnadňuje také sdílení důležitých pojmů z těchto souhrnů s členy týmu, kteří se schůzky nezúčastnili, ale potřebují přehled.
Při správném použití vám systém Cornell Notes pomůže jasně uspořádat klíčové body z diskuse, efektivně si vybavit podrobnosti a snadno sdílet informace.
Máme několik šablon, které vám usnadní přechod na Cornellův systém pořizování poznámek.
Šablony pro metodu Cornell pro pořizování poznámek
Šablony mohou být při psaní poznámek skutečným zlomem.
Urychluje proces, umožňuje jednotné formátování a usnadňuje pozdější prohlížení poznámek. Navíc snižuje kognitivní zátěž při organizování informací, čímž uvolňuje mentální energii pro porozumění.
ClickUp nabízí přizpůsobitelné šablony, které napodobují strukturu Cornellových poznámek, takže si můžete rychle dělat poznámky, aniž byste museli pokaždé vytvářet rozvržení od začátku.
ClickUp nabízí dvě komplexní šablony Cornellových poznámek, které uplatňují principy Cornellovy metody v digitálním formátu. Tyto šablony jsou připravené k okamžitému použití a obsahují řadu funkcí, které zvyšují produktivitu a pomáhají při správě úkolů.
1. Šablona Cornellových poznámek ClickUp
První šablona, ClickUp's Cornell Notes Template, je navržena tak, aby vám pomohla zaznamenávat nápady, přidávat poznámky a shrnout klíčové body.
Je v souladu s tradiční strukturou Cornell Notes: velká část pro poznámky na pravé straně, menší sloupec pro poznámky na levé straně, kde můžete psát otázky, a část pro shrnutí v dolní části. V ClickUp můžete k tomuto účelu použít základní tabulku nebo si dělat poznámky k úkolům a vložit seznam úkolů.
Zde je návod, jak tuto šablonu efektivně používat:
- Zaznamenejte hlavní myšlenky: Během schůzky nebo studia si v reálném čase zapisujte důležité body.
- Seznam podnětů: Do sloupce podnětů přidejte otázky nebo klíčová slova, která vám pomohou vybavit si složité pojmy.
- Shrňte: Po skončení lekce si pořiďte shrnutí poznámek, abyste si upevnili své znalosti.
2. Šablona Cornellových poznámek ClickUp
Druhá šablona, Cornellova šablona pro poznámky od ClickUp, kombinuje jednoduché psaní poznámek s funkcemi pro správu úkolů.
Pomocí zobrazení tabule v ClickUp vytvořte vizuální reprezentaci šablony Cornellových poznámek. Rozdělte tabuli na čtyři části: podněty, poznámky, shrnutí a revize. Nyní můžete během přednášek a/nebo schůzek snadno pořizovat poznámky a třídit informace do správných částí.
Jakmile si poznámky zapíšete, shrňte hlavní body v části shrnutí. Abyste si osvěžili paměť, vytvořte si pomůcky, jako jsou klíčová slova nebo fráze.
Můžete také vytvořit úkoly pro sledování svých poznámek. Například nastavte připomenutí pomocí ClickUp Automations nebo použijte opakující se úkoly, abyste si pravidelně prohlíželi poznámky, které jste si zapsali.
Zde je několik tipů, jak tuto šablonu efektivně využívat:
- Používejte vlastní pole: Přidejte různé kategorie pro správu svých poznámek.
- Spolupracujte: Sdílejte své poznámky s kolegy a rozvíjejte je společně.
- Sledujte pokrok: Využijte vestavěné funkce šablony pro správu projektů a sledujte plnění úkolů.
Obě šablony jsou přizpůsobitelné, takže je můžete upravit podle svých konkrétních potřeb. Obsahují také nástroje pro spolupráci, které umožňují úpravy a komentáře v reálném čase – ideální pro týmové schůzky, kde si více lidí současně dělá poznámky.
Ať už jste student, který se snaží zachytit složité přednášky, nebo projektový manažer, který zvládá několik schůzek najednou, šablony Cornell Notes od ClickUp vám pomohou strukturovat vaše nápady a povinnosti a podpoří přehlednost a efektivitu vaší práce.
Nástroje metody Cornell pro pořizování poznámek
Objevte praktické nástroje přizpůsobené Cornellově metodě pořizování poznámek, které vám mohou výrazně pomoci ve studiu. Podívejme se na některé aplikace pro pořizování poznámek v ClickUp, které mohou optimalizovat vaše zkušenosti.
1. ClickUp Docs
ClickUp Docs je ráj pro zpracování textu, který nabízí přizpůsobitelný pracovní prostor pro psaní poznámek. Formátujte svůj dokument podle rozvržení Cornell s vyhrazenými sekcemi pro klíčová slova/otázky, poznámky (obsah přednášky), shrnutí (hlavní body) a revizi (opakující se úkoly) nebo použijte jednu z předem připravených šablon. ClickUp vám umožňuje přidávat vlastní pole (např. téma, datum atd.) pro lepší organizaci.
Díky společné úpravě může více uživatelů současně přistupovat k jednomu dokumentu ClickUp Doc a upravovat jej. To je ideální pro společné psaní poznámek během schůzek a brainstormingových sezení. Vidíte úpravy, které ostatní provádějí, a máte tak jistotu, že všichni jsou na stejné vlně.
Z poznámek v Docs můžete přímo vytvářet úkoly a přiřazovat je příslušným členům týmu.
Použijte funkci komentářů k zanechání poznámek a pokynů při zadávání úkolů nebo při hledání vysvětlení na základě vašich poznámek.
2. Poznámkový blok ClickUp
ClickUp Notepad je intuitivní pomocník pro rychlé a přehledné pořizování poznámek během schůzek nebo přednášek.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožní:
- Rychle si zapište důležité body, aniž byste museli procházet složitými možnostmi.
- Převádějte nápady do konkrétních úkolů přímo ze svých poznámek.
- Přiřaďte libovolnou část svých poznámek jako úkol sobě nebo kolegovi a sledujte jeho průběh – to vše bez nutnosti opustit své poznámky.
- Snadno přeneste poznámky z poznámkového bloku do speciálního dokumentu ClickUp Doc, abyste je později mohli lépe strukturovat.
3. ClickUp Brain
ClickUp Brain je další pozoruhodný nástroj, který doplňuje systém Cornell Note-Taking System o pokročilé funkce, jako je AI Writer for Work, AI Knowledge Manager a AI Project Manager.
Můžete použít AI Writer for Work k korektuře svých poznámek z hlediska pravopisu a gramatiky a vylepšit svůj styl a tón. Požádejte AI, aby rozvedla klíčové body, a ona pro vás vygeneruje podrobné kontextové vysvětlení.
Potřebujete shrnout klíčové body? Tato metoda také analyzuje vaše poznámky a vytvoří stručné shrnutí, čímž vám ušetří drahocenný čas. Pomůže vám také přidat do poznámek tabulky, aby se daly snadno procházet.
AI Knowledge Manager poskytuje okamžité odpovědi na základě kontextu z aplikace ClickUp.
Pokud například během schůzky brainstormujete nápady a potřebujete informace z minulých projektů nebo úkolů, AI Knowledge Manager tyto informace okamžitě vyhledá, čímž se sníží čas strávený ručním vyhledáváním.
AI Project Manager automatizuje aktualizace projektů a úkolů a poskytuje informace o stavu vašich projektů v reálném čase. ClickUp Brain v podstatě zvyšuje produktivitu tím, že nabízí pomoc založenou na umělé inteligenci při pořizování poznámek a správě úkolů.
Kombinací strukturovaného rozvržení ClickUp Docs s funkcemi pro společnou úpravu, flexibilitou ClickUp Notepad a výkonem ClickUp Brain můžete vytvořit komplexní systém Cornell Note-Taking, který podporuje týmovou práci, posiluje učení a zlepšuje zapamatování informací.
Vylepšete si zážitek z Cornellovy metody pořizování poznámek pomocí dalších nástrojů
Máme pro vás další nástroje pro zvýšení produktivity, které vám usnadní psaní poznámek. ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity. Neomezuje se pouze na několik šablon a nástrojů pro psaní poznámek, ale dokáže nahradit všechny vaše ostatní aplikace.
Pro vizuální typy studentů je funkce ClickUp Mind Maps skvělou pomůckou pro zapamatování. Umožňuje vám organizovat vaše myšlenky a podněty ve velmi vizuálním, propojeném formátu.
Pomocí ní můžete propojovat myšlenky, identifikovat vzorce a souvislosti a efektivněji strukturovat své poznámky. Můžete například propojit ústřední myšlenku s různými podbody nebo spojit dvě zdánlivě nesourodé myšlenky, které mají společné téma.
Dalším podobným nástrojem jsou tabule ClickUp, které nabízejí digitální pracovní prostor pro brainstorming a spolupráci v reálném čase.
Levý sloupec vašich Cornellových poznámek, kde jsou zaznamenány podněty nebo body zvláštního zájmu, lze vylepšit pomocí digitálních lepících poznámek nebo ručně kreslených diagramů na tabulkách. Tyto poznámky lze barevně označit a kategorizovat podle různých fází projektu, což vám usnadní identifikaci a sledování informací.
Představte si, že vedle svých poznámek nakreslíte časovou osu projektu nebo procesní schéma – vše, co souvisí s vaším úkolem nebo projektem, bude přehledně zobrazeno na jednom místě.
Pokud hledáte pokročilejší řešení a chcete ze svých poznámek ve stylu Cornell vytěžit maximum, mohou vám různé nástroje umělé inteligence pro poznámky z jednání pomoci s efektivním pořizováním poznámek a shrnutí z jednání.
Tyto nástroje dokážou přepisovat konverzace, extrahovat klíčové body a dokonce generovat akční položky – což je vynikající způsob, jak zvýšit efektivitu a produktivitu schůzek.
Můžete také použít aplikace pro digitální deníky, abyste zkrystalizovali „souhrnnou část“ v Cornellových poznámkách. Tyto aplikace pomáhají konsolidovat klíčové poznatky, což usnadňuje pozdější reflexi a vyhledávání důležitých informací.
|Tip pro profesionály: Pro plynulý zážitek na vašich oblíbených zařízeních vyzkoušejte aplikace pro pořizování poznámek pro Android nebo aplikace pro pořizování poznámek pro Mac.
Používání nástrojů pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, ve spojení s Cornellovým systémem poznámek může zvýšit efektivitu a organizaci vašeho procesu pořizování poznámek.
Pamatujte, že klíčem je přizpůsobení – vyberte si to, co vám nejlépe vyhovuje, a přizpůsobte nástroje tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
Implementace Cornellovy metody pořizování poznámek pro efektivní řízení projektů
Metoda Cornell pro pořizování poznámek může být účinnou strategií pro řízení projektů. Díky struktuře se dvěma sloupci a sekcí pro shrnutí vám tento přístup pomůže zachytit důležité podrobnosti, akce a postřehy z jednání nebo brainstormingových sezení.
Tato metoda vám například pomůže efektivně zaznamenávat úkoly, identifikovat závislosti a stanovit časové harmonogramy během úvodní schůzky k projektu. Levý sloupec vašich poznámek zdůrazňuje důležité podněty nebo naléhavé úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost. Spodní část slouží jako shrnutí klíčových bodů projednaných během schůzky a přijatých rozhodnutí.
Zavedení Cornellovy metody do projektového řízení pomáhá zajistit přehlednost a podporuje reflexi, čímž zvyšuje vaši schopnost úspěšně řídit projekty.
Zásadním aspektem úspěšné implementace je efektivní platforma, která tuto metodu podporuje. Naštěstí je k dispozici bezplatný software pro správu projektů, jako je ClickUp, který vám pomůže.
Jak využít své poznámky s ClickUp
Tradiční metody psaní poznámek často vedou k chaotickému zmatení informací. Metoda Cornell nabízí strukturovaný přístup k efektivnímu zaznamenávání klíčových bodů, ale její replikace pomocí papíru a tužky může být omezující.
Začlenění platforem jako ClickUp do vašeho pracovního postupu vám pomůže efektivněji využívat výhody této metody. Pomocí ClickUp Docs, ClickUp Brain a ClickUp Notepad můžete vytvářet Cornellovy poznámky, které jsou organizované, interaktivní a snadno přístupné.
Chcete-li se pustit do efektivního zapisování poznámek, vyzkoušejte přizpůsobitelné šablony pro zapisování poznámek od ClickUp. Poskytují jednoduchý rámec, díky kterému můžete tuto metodu okamžitě začít používat v intuitivní platformě.
Osvojení jakéhokoli nového systému vyžaduje praxi a trpělivost, takže neváhejte a vyzkoušejte tyto nástroje.