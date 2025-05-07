10 alternativ k Apple Notes pro digitální psaní poznámek v roce 2025

Aplikace pro pořizování poznámek vám pomohou zachytit vaše brilantní nápady, poskytnou vám připomenutí, uspořádají vaše myšlenky, abyste je mohli použít ve správný okamžik, a mnoho dalšího.
Díky pokročilým funkcím, jako je shrnutí pomocí umělé inteligence, plynulá spolupráce a další, se mohou stát vaším druhým mozkem. Pokud však používáte Apple Notes pouze k pořizování poznámek, možná přicházíte o některé pokročilé funkce jiných aplikací pro pořizování poznámek.
Abychom vám pomohli vybrat výkonnou alternativu k Apple Notes, která jde nad rámec základního pořizování poznámek, sestavili jsme seznam 10 zajímavých aplikací. Tyto aplikace jdou nad rámec jednoduchého pořizování poznámek a jsou skvělou alternativou k Apple Notes.
Prozkoumejte tyto alternativy k Apple Notes a najděte tu, která vám nejlépe vyhovuje!
Co byste měli hledat v alternativách k Apple Notes?
Hledání alternativ k Apple Notes není jen o nahrazení aplikace pro pořizování poznámek v Macu jinou možností; je třeba se podívat i na její jemnější aspekty. Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek dnes má všechny následující funkce:
- Snadná organizace: Pokud máte ve zvyku si poznámky zapisovat náhodně, budou vypadat chaoticky, pokud je řádně neuspořádáte. Aplikace pro pořizování poznámek by proto měla umožňovat uspořádání poznámek do logické struktury, včetně víceúrovňových složek, pokročilých možností značkování nebo dokonce funkcí pro správu projektů, pokud je to relevantní.
- Poznámky bohaté na média: V našich poznámkách potřebujeme více než jen text; možná budeme chtít přidat tabulky, kontrolní seznamy, diagramy, obrázky nebo jiná multimédia. Zvažte tedy alternativy k Apple Notes, které podporují vkládání obrázků, zvukových nahrávek nebo dokonce videoklipů, aby vaše poznámky byly ještě lepší.
- Spolupráce při psaní poznámek: Vyberte si aplikaci s robustní funkcí spolupráce, zejména pokud pracujete v týmu. Můžete sdílet společné poznámky, vytvářet úkoly nebo seznamy úkolů pro členy týmu, přidávat připomenutí a zanechávat komentáře pro jasné porozumění.
- Funkce pro více platforem: Ne každý má rád omezení ekosystému Apple. Na rozdíl od Apple Notes, které fungují pouze na zařízeních iOS, možná dáte přednost aplikacím pro pořizování poznámek, které fungují na více zařízeních a různých platformách.
- Výhoda AI: Špičkové aplikace pro pořizování poznámek nyní využívají AI k pořizování poznámek, aby vám usnadnily práci. Prozkoumejte funkce, jako jsou inteligentní shrnutí, která automaticky shrnují klíčové body, nástroje pro generování obsahu, které vám pomohou s brainstormingem nápadů, nebo možnost automaticky generovat úkoly z vašich poznámek a úkolů.
10 nejlepších alternativ k Apple Notes
Nyní, když víte, které funkce upřednostnit, pojďme prozkoumat 10 vynikajících alternativ k Apple Notes, z nichž každá nabízí jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám:
1. ClickUp
Pro uživatele, kteří hledají robustní, kolaborativní, funkcemi nabitou a výkonnou aplikaci pro pořizování poznámek, je ClickUp ideální volbou. Tato platforma jde nad rámec jednoduchých funkcí pro pořizování poznámek a nabízí výkonný pracovní prostor, který snadno integruje veškerou vaši produktivitu, pořizování poznámek a plánování projektů do jedné platformy.
ClickUp Notepad je ideálním místem pro zaznamenávání poznámek – zachycujte nápady, brainstormujte koncepty a snadno organizujte své poznámky. Pomáhá přiřazovat poznámky vašemu týmu a transformuje je do sledovatelných úkolů, ke kterým máte přístup odkudkoli. Stačí si zapsat nápad a převést ho na akční položky s kontrolními seznamy.
Díky funkci drag-and-drop můžete snadno přesouvat položky v rámci kontrolního seznamu a organizovat je podle termínů, priority, přidělených osob a dalších kritérií. Navíc můžete své poznámky formátovat pomocí bohatých editačních funkcí, včetně obrázků, GIFů, videí a dalších.
Navíc s ClickUp Docs můžete snadno integrovat své poznámky a přidávat dokumenty nebo přílohy. Díky spolupráci v reálném čase, bohatým formátovacím možnostem, ovládacím prvkům pro ochranu soukromí a dokumentům využívajícím umělou inteligenci můžete mít přehled o všech nápadech a s poznámkami dokázat mnohem více.
ClickUp Brain vám pomáhá kombinovat sílu lidských nápadů se silou umělé inteligence. Jedná se o první neuronovou síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí.
Využijte jej k převodu zvukových poznámek nebo poznámek z jednání na konkrétní úkoly, shrňte podrobné dokumenty do stručných poznámek a dokonce vytvářejte obsah pomocí jednoduchých pokynů.
Navíc díky šabloně ClickUp Daily Notes můžete snadno organizovat všechny své poznámky a přiřadit je ke svým cílům. Tato šablona je ideální pro začátečníky a obsahuje snadno použitelné výchozí nastavení, které vám pomůže zaznamenávat podrobné poznámky, plánovat úkoly a sledovat pokrok.
Tímto způsobem jde nad rámec jednoduché aplikace pro pořizování poznámek a může se stát vaším kompletním pomocníkem pro produktivitu a správu projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, organizujte a spolupracujte na poznámkách spolu s úkoly, plány a dokumenty – vše na jedné platformě.
- Využijte ClickUp Universal Search, robustní vyhledávací funkci, která vám pomůže najít poznámky v celém pracovním prostoru, bez ohledu na to, jak je kategorizujete.
- Zaznamenávejte své myšlenky a inspiraci kdykoli pomocí mobilní aplikace ClickUp a rozšíření pro Chrome, abyste si mohli psát poznámky, přistupovat k existujícím poznámkám a zůstat vždy produktivní.
- Udržujte své poznámky pečlivě uspořádané pomocí ClickUp Task Tags, flexibilního systému značek. Přiřazujte značky k kategorizaci poznámek podle tématu, projektu nebo jiných relevantních kritérií pro snadné vyhledávání informací.
- Osvojte si intuitivní příkazy Slash v aplikaci ClickUp a formátujte text, vytvářejte úkoly nebo přiřazujte poznámky za běhu.
- Převádějte své poznámky do plnohodnotných dokumentů ClickUp Docs, které vám umožní integrovat média, přiřazovat úkoly a využívat funkce pro spolupráci v reálném čase.
- Pořizujte poznámky i offline díky funkcím, které umožňují přístup k existujícím poznámkám, jejich úpravu, vytváření nových poznámek a synchronizaci změn, jakmile získáte stabilní připojení k internetu.
- Vkládání obrázků, souborů a odkazů přímo do poznámek pro lepší kontext
- Integrujte své poznámky do ClickUp Mind Maps nebo je brainstormujte se svými týmy pomocí ClickUp Whiteboards, což vám umožní vizualizovat vaše nápady a hladce organizovat vaše projekty.
- Využijte ClickUp Brain pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu, vytváření úkolů a další použití.
- Získejte tisíce šablon připravených k použití, do kterých můžete zaznamenávat své nápady, rychlé poznámky a úkoly.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp má vynikající funkce, může mít ve srovnání s jednoduchou aplikací pro pořizování poznámek strmější křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion AI
Notion je přizpůsobitelný pracovní prostor s mnoha funkcemi, jako je vytváření dokumentů a wiki, správa projektů a dokonce i jednoduché pořizování poznámek. S Notion AI je pořizování poznámek jednoduché – můžete vyhledávat poznámky a další informace ve svém pracovním prostoru, převádět poznámky na dokumenty nebo jiné informace pomocí AI writeru a používat jej jako svého osobního asistenta.
Nejlepší funkce Notion AI
- Pište si poznámky a ukládejte je do centralizovaného pracovního prostoru spolu s dalšími materiály, jako jsou wiki, dokumenty a projekty.
- Využijte sílu umělé inteligence k vytváření poznámek, nahrávání hlasových poznámek a jejich převodu do různých formátů.
- Organizujte poznámky do dokumentů a dalších stránek, abyste své informace uspořádali způsobem, který vám vyhovuje.
- Obohaťte své poznámky o obrázky, videa, zvukové nahrávky a dokonce i vložená úryvky kódu pro dynamičtější zážitek z psaní poznámek.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí editace v reálném čase, komentářů a přidělování úkolů.
Omezení Notion AI
- Flexibilita Notion AI může být také dvojsečným mečem. Pouhý počet možností přizpůsobení může vyžadovat určitý čas na naučení a osvojení.
- Ačkoli je bezplatný tarif Notion funkční, většina základních funkcí je dostupná pouze v rámci placeného předplatného.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici jako doplněk za 10 USD na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
3. OneNote
Microsoft OneNote je produkt Office 365, který vám umožňuje snadno pořizovat poznámky a integrovat je s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a další. Díky tomu je vhodnou volbou pro ty, kteří již investovali do ekosystému Microsoft. OneNote je součástí většiny předplatných Microsoft 365, což z něj činí nákladově efektivní volbu pro ty, kteří již tuto sadu používají.
Navíc OneNote nabízí několik výkonných funkcí, které vám umožní pořizovat zvukové poznámky, shrnout diskuse z týmových schůzek do poznámek ze schůzek a vytvářet seznamy úkolů z vašich jednoduchých poznámek.
Nejlepší funkce OneNote
- Pište poznámky a integrujte je s dalšími produkty Microsoft Office 365, což z něj činí ideální volbu pro potřeby vaší firmy.
- Organizujte si poznámky pomocí digitálních zápisníků a sekcí, které napodobují známou strukturu fyzického zápisníku.
- Získejte přístup ke svým poznámkám na různých zařízeních díky dostupnosti aplikace OneNote pro Windows, Mac, Android a iOS.
Omezení aplikace OneNote
- Není ideální volbou jako samostatná aplikace, protože je určena pro ty, kteří již používají ekosystém Office 365.
- Ačkoli OneNote umožňuje základní funkce pro spolupráci, nemusí být tak robustní jako některé konkurenční produkty pro komplexní týmové projekty.
Ceny OneNote
- K dispozici zdarma s předplatným Microsoft 365.
- Bez Microsoft 365, 6,99 $/měsíc nebo 69,99 $/rok za 1 TB
Hodnocení a recenze OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
4. Evernote
Další na našem seznamu alternativ k Apple Notes je Evernote, dlouholetý hráč známý svými robustními funkcemi a všestranností. Začal jako primární aplikace pro pořizování poznámek pro Android a iOS. Ale v průběhu let se stal vhodným pro širokou škálu uživatelů, od studentů spravujících výzkum až po profesionály organizující složité projekty.
Nejlepší funkce Evernote
- Pište poznámky s výkonnými funkcemi, včetně webového výstřižku, rozpoznávání rukopisu, výkonné vyhledávací funkce a integrace s různými nástroji pro zvýšení produktivity.
- Pořizujte poznámky a přistupujte k existujícím poznámkám i bez připojení k internetu a synchronizujte je později, díky čemuž je Evernote vhodný pro uživatele, kteří jsou často na cestách.
- Organizujte si poznámky pomocí poznámkových bloků a flexibilního systému značek pro efektivní vyhledávání informací.
- Získejte přístup ke svým poznámkám na všech zařízeních díky dostupnosti aplikace Evernote pro Windows, Mac, Android a iOS.
Omezení Evernote
- Bezplatný tarif omezuje úložný prostor a některé funkce, nabízí pouze jeden zápisník a maximálně 50 poznámek, což může být pro náročné uživatele překážkou.
- Množství funkcí aplikace Evernote může být pro nové uživatele, kteří si možná budou muset chvíli zvykat, až příliš velké.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8000 recenzí)
5. Obsidian
Obsidian je soukromá a flexibilní aplikace pro pořizování poznámek, která si klade za cíl být nejen jednoduchou aplikací pro psaní a organizování poznámek, ale také pro vytváření myšlenkových map. Obsidian , konkurent aplikace Notion a dalších aplikací pro vizuální organizaci, je vhodný pro znalostní pracovníky, studenty a kohokoli, kdo chce propojit své nápady se svými zdroji. Využívá koncept zvaný „propojené poznámky“ k podpoře sítě propojených informací.
Nejlepší funkce Obsidian
- Pište a formátujte své poznámky pomocí Markdown, lehké značkovacího jazyka, který nabízí flexibilitu a kontrolu nad formátováním textu.
- Vytvořte síť propojených poznámek, která vám umožní prozkoumat vztahy mezi nápady a vybudovat komplexní znalostní základnu.
- Ukládejte si poznámky lokálně na svém zařízení a získejte tak úplnou kontrolu nad svými daty.
- Využijte Discord a jeho diskusní fóra pro podporu, hlášení chyb a získání pomoci s vašimi dotazy od ostatních uživatelů Obsidianu.
- Propojte cokoli a všechno – nápady, lidi, místa, knihy a dokonce i wiki, což z něj dělá skvělou alternativu k Notion.
Omezení aplikace Obsidian
- Má strmou křivku učení kvůli svému jedinečnému přístupu, který vyžaduje určitou investici do osvojení si jeho základních konceptů a funkcí.
Ceny Obsidian
- Osobní použití: Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (20+ hlasů)
6. Bear
Bear je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek ve formátu Markdown, která vám umožňuje zaznamenávat poznámky, vkládat text, fotografie, tabulky a seznamy úkolů do jedné poznámky a vše organizovat. Tato aplikace pro pořizování poznámek se pyšní krásným uživatelským rozhraním a zaměřuje se na jednoduchost, aniž by obětovala základní funkce.
Nejlepší funkce Bear
- Využijte Markdown pro základní formátování a udržujte kontrolu nad strukturou svých poznámek.
- Pomocí funkce vyhledávání můžete rychle najít konkrétní informace ve svých poznámkách.
- Organizujte si poznámky pomocí flexibilního systému značek pro efektivní vyhledávání informací.
- Exportujte poznámky do formátů jako PDF, HTML, DOCX, JPG a dalších pro snadný přístup na více zařízeních.
Omezení medvěda
- Většina pokročilých funkcí je k dispozici pouze v rámci tarifu Pro.
- Ačkoli Bear má desktopovou aplikaci, lépe se hodí pro mobilní zařízení.
Ceny Bear
- Navždy zdarma
- Bear Pro: 2,99 $/rok
Hodnocení a recenze Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10 recenzí)
7. Simplenote
Simplenote je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek bez rušivých prvků, která upřednostňuje základní pořizování poznámek před vším ostatním. Je zdarma, nabízí funkce pro spolupráci a pomáhá vám organizovat poznámky pomocí značek pro okamžité vyhledávání.
Nejlepší funkce Simplenote
- Načtěte jakoukoli poznámku okamžitě, protože aplikace neustále synchronizuje vaše data se všemi vašimi zařízeními a aplikacemi.
- Získejte plynulý přístup ke svým poznámkám na všech zařízeních díky dostupnosti Simplenote pro Windows, Mac, Android, iOS a dokonce i web.
- Využijte základní formátování Markdown pro strukturování textu ve svých poznámkách.
- Spolupracujte na poznámkách pomocí základních funkcí, jako je sdílený přístup a historie verzí.
Omezení aplikace Simplenote
- Simplenote záměrně upřednostňuje jednoduchost a obětuje pokročilé funkce, jako je podpora multimédií nebo složité možnosti organizace.
- Žádný offline přístup, což znamená, že k přístupu a úpravám poznámek vždy potřebujete připojení k internetu.
Ceny Simplenote
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,2/5 (35+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Supernotes
Supernotes je výkonná aplikace pro pořizování poznámek, která byla vyvinuta speciálně pro iPad a další zařízení Apple. Její bohaté funkce pro pořizování poznámek ve formátu RTF vám umožňují používat Apple Pencil k kreslení, psaní poznámek a napodobování zážitku z ručně psaných poznámek na vašich zařízeních.
Nejlepší funkce Supernotes
- Pište ručně psané poznámky a skicujte své nápady pomocí funkce přirozeného psaní perem Supernotes.
- Vytvářejte poznámky do PDF souborů, elektronických knih a dalších dokumentů pomocí komplexní sady nástrojů.
- Přizpůsobte si zápis poznámek pomocí různých stylů per, šablon a barevných motivů.
- Organizujte si poznámky pomocí složek a systému značek pro efektivní vyhledávání informací.
Omezení Supernotes
- Omezeno na ekosystém Apple, protože je primárně vytvořeno pro iPad s nedávnými aktualizacemi, aby bylo k dispozici na Macu, Linuxu a Windows.
- Pro přístup k pokročilým funkcím pro pořizování poznámek je nutné placené předplatné.
Ceny Supernotes
- Starter: zdarma
- Neomezený: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Supernotes
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Boost Note
Boost Note je nástroj pro správu projektů založený na dokumentech, který se zaměřuje na umožnění hladké spolupráce vzdálených týmů DevOps a programátorů na projektech. Díky zaměření na čisté formátování kódu a funkce zaměřené na vývojáře je silným konkurentem pro programátory.
Nejlepší funkce Boost Note
- Pište poznámky s barevným zvýrazněním syntaxe, protože Boost Notes vyniká v práci s kódem s barevným zvýrazněním syntaxe, což usnadňuje psaní, čtení a sdílení úryvků kódu v rámci vašich poznámek.
- Hladce se integruje s Git, populárním systémem pro správu verzí používaným vývojáři, což umožňuje sledování verzí a spolupráci na úryvcích kódu v rámci poznámek.
- Minimalizujte rozptýlení díky minimalistickému rozhraní, které vám umožní soustředit se na kód a poznámky.
Omezte omezení poznámek
- Ačkoli je Boostnote výkonný nástroj pro vývojáře, jeho funkce mohou být méně atraktivní pro uživatele mimo oblast programování.
- Bezplatný tarif omezuje úložný prostor a funkce pro spolupráci.
Ceny Boost Note
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
Zlepšete hodnocení a recenze poznámek
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Polynote
Polynote je experimentální prostředí pro pořizování poznámek postavené na Scala, vysokourovňovém programovacím jazyku pro všeobecné použití. Tento nástroj je určen především pro datové vědce a inženýry, kteří do procesu pořizování poznámek intenzivně integrují kódování a další prvky.
Jedinečnou vlastností aplikace Polynote je podpora kombinace více jazyků v jednom poznámkovém bloku a možnost plynulého sdílení dat mezi nimi.
Nejlepší funkce Polynote
- Spouštějte kód ve svých poznámkách pomocí různých jader, jako jsou Python a Scala, což je ideální pro analýzu a vizualizaci dat.
- Integrujte své poznámky a kódy hladce s Apache Spark pro prozkoumávání, analýzu a vizualizaci větších datových sad přímo ve svých poznámkách.
- Pište do svých poznámek úryvky kódu v různých jazycích (Scala, Python, SQL) a sdílejte proměnné pro soudržný pracovní postup.
Omezení aplikace Polynote
- Vysoce komplexní pro uživatele, kteří chtějí jednoduché alternativy k Apple Notes.
- Spouštění kódu v prostředí pro pořizování poznámek může mít bezpečnostní důsledky. Doporučujeme postupovat opatrně a používat Polynote pouze na důvěryhodném osobním počítači.
- Vzhledem ke své experimentální povaze má Polynote menší uživatelskou základnu a omezenou podporu ve srovnání s jinými aplikacemi pro poznámky.
Ceny Polynote
- Zdarma
Hodnocení a recenze Polynote
- G2: NA
- Capterra: NA
Proměňte své nápady v účinné akce pomocí ClickUp
Jste připraveni opustit Apple Notes a přejít na výkonnější aplikaci pro pořizování poznámek? Prozkoumejte možnosti, které jsme vám představili, a objevte aplikaci, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu stylu!
Kdybychom měli z tohoto seznamu vybrat jednu dobrou alternativu k Apple Notes jako naši primární aplikaci pro pořizování poznámek, vybrali bychom ClickUp. Vyniká svou robustní produktivitou a schopnostmi v oblasti řízení projektů a nabízí výjimečné funkce a AI asistenta.
S ClickUp Brain, asistentem poháněným umělou inteligencí (k dispozici v placených tarifech), můžete generovat kreativní textové formáty, shrnovat poznámky a extrahovat akční položky, čímž dále zefektivníte své procesy pořizování poznámek a dokumentace.
Obsahuje také připravené šablony pro zvýšení produktivity, které vám pomohou snadno je začít používat pro pořizování poznámek a dokonce i pro vytváření seznamů úkolů, sledování cílů a celkové správu úkolů.
Zaregistrujte se a začněte ještě dnes s bezplatným plánem ClickUp Free Forever Plan, který posune vaše poznámky na vyšší úroveň.