Jak efektivně psát zkratky

Pokud uvidíte ručně psané poznámky novináře, pravděpodobně najdete jen stránky a stránky náhodných čmáranic.
To není špatný rukopis. Je to zkratka a tak má vypadat.
Zkrácené poznámky, které byly kdysi nezbytnou dovedností pro studenty, reportéry, novináře a sekretářky po celém světě, se s příchodem digitálních záznamových zařízení staly zastaralými.
Ale stále je to užitečné, zejména když selže technologie a k zapisování poznámek máte k dispozici pouze spolehlivé pero a papír. Kromě toho, nebylo by skvělé znát dovednost, kterou ovládá méně než 1 % světové populace?
Jak si tedy vytvořit vlastní systém zkratek? Začněme od základů.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Stenografie je rychlý a efektivní způsob psaní poznámek pomocí symbolů a zkratek.
- Zlepšíte tak rychlost psaní poznámek, zapamatování si informací a snížíte nepořádek v poznámkách.
- Vyberte si mezi populárními systémy – Gregg, Pitman a Teeline – nebo si vytvořte svůj vlastní.
- Mezi běžné techniky patří používání symbolů pro slova, zkracování standardních termínů a zaměření se na fonetický pravopis.
- Chcete-li si to vyzkoušet, vyberte si systém zkratkového psaní, vytvořte si vlastní slovník a zjednodušte zkratky pro rychlejší psaní.
- Zlepšete své stenografické dovednosti pomocí funkcí ClickUp, které vám pomohou s psaním poznámek a optimalizací celkového pracovního postupu.
Co jsou zkratkové poznámky?
Zkrácené poznámky jsou rychlým a stručným způsobem zaznamenávání informací, při kterém se místo psaní celých vět používají symboly a zkratky k rychlému zachycení myšlenek.
Pomůže vám to soustředit se na klíčové informace, místo abyste zapisovali zbytečné detaily. Berte to jako „Marie Kondo-ing“ svých poznámek, kdy si ponecháte pouze relevantní části.
Psaní zkratkovým písmem je také o tom, aby věci zůstaly jednoduché. Používání symbolů a zkratek může ušetřit čas a energii, což vám umožní soustředit se více na obsah než na samotný akt psaní.
📌 Příklad
Pokud se účastníte schůzky o nové marketingové kampani, vaše zkratkové poznámky by mohly vypadat takto.
„John: → na TMR do pátku
Emma: ? Bf pro CL? scdl mtg pro středu”
Použité zkratkové symboly:
- → = Následné kroky
- TMR = Zpráva o cílovém trhu
- Fri = pátek
- ? = Otázka
- Bf = Stručné
- CL = Zahájení kampaně
- Scdl mtg = naplánovat schůzku
- Wed = středa
Zde je vysvětlení významu těchto poznámek:
„Do pátku se spojte s Johnem ohledně zprávy o cílovém trhu.
Požádejte Emmu o stručný přehled k zahájení kampaně. Domluvte si s ní schůzku na středu. ”
💡Tip pro profesionály: Jedním z nejlepších způsobů, jak využít zkratky, je naučit se systém zkratek, který vám vyhovuje, a vytvořit si vlastní strategii psaní poznámek. Pište zkratky tak, aby vám dávaly smysl.
Proč je zkratková řeč užitečná pro psaní poznámek
Pokud byste to měli popsat jednou větou, zkratky jsou jako cheat kód pro psaní. Díky nim se vaše psaní poznámek změní z pomalého plazení želvy na sprint zajíce – a v tomto případě vyhráváte!
Pomocí zkratkového zápisu překlenete propast mezi mluvenou a psanou komunikací, díky čemuž bude přepisování rychlejší a snazší, což je obzvláště užitečné při schůzkách a přednáškách.
Dalším důvodem, proč je zkratková řeč tak cenná, je její schopnost zlepšit soustředění. Místo toho, abyste se zdržovali zapisováním každého slova, vás zkratková řeč nutí soustředit se na podstatu sdělení.
Tiro, sekretář slavného římského řečníka Cicera, vytvořil jeden z prvních systémů zkratek, nazvaný „Tironian Notes“, aby mohl rychle zapisovat projevy a debaty. Jeho metoda byla tak dobrá, že se stala standardem pro římské senátory.
V dnešní době se zkratky vyvinuly do systémů jako Gregg a Teeline (o nich si povíme za chvilku!), které jsou ideální pro každého, kdo si někdy pomyslel: „Musí existovat rychlejší způsob, jak si to zapsat!“
Kdo používá zkratky?
Zkratky nejsou určeny pouze pro soudní zapisovatele a novináře, ale jsou dostupné pro každého:
Například:
- Studenti: Zkratky vám umožní držet krok s rychlým tempem přednášek. Rychlost psaní poznámek je důležitá při dlouhých přednáškách nebo při psaní poznámek z videa.
- Profesionálové: Důležité schůzky často ubíhají rychlým tempem a zkratky vám pomohou držet krok. Usnadní vám zapisování zápisů ze schůzek.
- Nadšenci: Zkratky mohou být fascinující výzvou pro ty, kteří rádi řeší jazykové hádanky. Jsou také skvělým způsobem, jak dokumentovat tvůrčí procesy, kombinující jazykové umění, trochu historie a spoustu zábavy pro váš mozek!
Výhody psaní zkrácených poznámek
Výhody zkrácených poznámek jsou četné. Tady je několik věcí, kterých dosáhnete, pokud začnete ještě dnes.
- Rychlost: S dostatečným tréninkem můžete psát až 200+ slov za minutu. Rychlost je obzvláště důležitá, když potřebujete zaznamenat podrobné informace v krátkém čase.
- Jasnost: Naučte se psát méně slovy, což vede k přehlednějším a jasnějším poznámkám. Zkratky vás nutí zhušťovat informace do jejich podstaty, což znamená, že vaše poznámky jsou přesnější a zaměřenější.
- Profesionální výhoda: Buďte tím, kdo vždy zachytí všechny detaily na schůzkách. V jakémkoli profesionálním prostředí může být opomenutí klíčových detailů škodlivé. Zkratky vám zajistí, že zachytíte všechny důležité informace.
- Posílení paměti: Zkratky pomáhají lépe si zapamatovat informace tím, že se soustředí na to, co je důležité.
- Nízká technologická náročnost: K zahájení potřebujete pouze pero a papír – což se hodí, když nemáte po ruce aplikaci pro psaní poznámek.
Populární systémy zkratek
Stenografie se vyvíjela po staletí a dala vzniknout několika systémům navrženým pro rychlost a efektivitu. Podívejme se na to blíže:
1. Zkratková řeč Gregg
Zkratkovací systém Gregg, vytvořený Johnem Robertem Greggem, je metoda psaní poznámek, která používá plynulé symboly podobné kurzívě. Je obzvláště užitečný pro studenty a profesionály, kteří potřebují rychle přepisovat mluvené slovo.
📌 Příklad: Slovo „fotografie“ lze v Greggově zkratkovém písmu zapsat jako symboly „f-t-o-g-r-f“, přičemž se zaměřujete na zvuky, nikoli na pravopis.
2. Pitmanova zkratková řeč
Tento systém, vyvinutý sirem Isaacem Pitmanem, používá různé tloušťky tahů pro různé zvuky. Silnější tahy jsou pro znělé souhlásky a tenčí pro neznělé souhlásky.
Pitman Shorthand je často preferován těmi, kteří potřebují přesnost.
📌 Příklad: Znělé souhlásky jako „b“ se zapisují silnými tahy, zatímco neznělé souhlásky jako „p“ se zapisují tenčími tahy.
3. Zkratková řeč Teeline
Systém Teeline, navržený pro novináře, zjednodušuje abecedu pro rychlejší psaní. Je obzvláště užitečný pro ty, kteří potřebují rychle a efektivně psát poznámky.
📌 Příklad: Slovo „meeting“ lze zapsat jako „mtg“, přičemž se zaměříte pouze na základní zvuky a písmena.
Každý systém zkratek má své jedinečné kouzlo, ale všechny mají jeden společný cíl – zjednodušit psaní poznámek.
Základní techniky a symboly v zkratkovém psaní
Chcete-li začít se stenografií, zde je několik základních technik, které budete potřebovat:
- Symboly: Zobrazujte celá slova pomocí symbolů, abyste se vyhnuli psaní příliš mnoho. Seznamte se s běžnými symboly, jako je použití jednoduché čáry nebo křivky k zobrazení běžného slova, jako je „the“ nebo „and“ 🔣
- Zkratky: Zkracujte běžná slova, jako například „w/“ pro „with“ (s) nebo „b/c“ pro „because“ (protože). Zkratky pomáhají zkrátit čas strávený psaním, což je obzvláště užitečné v rychle se měnících prostředích 🖊️.
- Fonetika: Zaměřte se na to, jak slova znějí, ne na jejich pravopis. Například „night“ se může stát „nyt“. Fonetika spočívá ve zjednodušení pravopisu, což pomáhá urychlit proces psaní 🎶
- Techniky pro zvýšení rychlosti: Konečným cílem je dosáhnout vysoké rychlosti při psaní zkratkami. Seznam všech symbolů si uložte do dokumentu, abyste je mohli v případě potřeby zkopírovat a vložit. Pokud se rozhodnete pro tradiční ruční psaní, procvičujte si pohyby ruky pro rychlé tahy 🏃.
Jak efektivně cvičit stenografii
K zvládnutí zkratkového psaní potřebujete správný přístup a nástroje. Zde je podrobný návod:
Krok č. 1: Vyberte si systém
Vyberte si systém, který vyhovuje vašim potřebám. Pokud jej používáte pro žurnalistiku, možná budete chtít použít systém Teeline. Jako student možná budete chtít použít relativně jednodušší systém Gregg nebo Pitman.
Krok č. 2: Naučte se základy
Seznamte se se základními technikami a symboly. Klíčem k naučení se stenografie je praxe. Můžete dokonce spolupracovat s partnerem a cvičit v reálném čase, čímž se učení stane interaktivnějším.
Využijte zdroje, jako je slovník zkratkového písma Gregg nebo cvičebnice, které vám pomohou zvládnout základy. Pokud plánujete vytvořit svůj vlastní systém zkratkového písma, musíte si osvojit správné základy.
Krok č. 3: Používejte nástroje pro zvýšení efektivity
Zkrácené psaní je rychlé, ale nástroje jako ClickUp ho činí ještě efektivnějším. Ať už chcete používat AI pro psaní poznámek nebo spolupracovat se svými kolegy, ClickUp vám to všechno umožní!
🗒️ Pořizujte poznámky pomocí aplikace Poznámkový blok
Vaše poznámky se nakonec stanou úkoly a akčními plány – tak proč tento proces nezjednodušit? ClickUp Notepad vám pomůže hladce organizovat vaše poznámky v kontrolních seznamech nebo v jakémkoli přizpůsobeném formátu.
Chcete spustit akci? Jednoduše přeměňte své rychlé poznámky na sledovatelné úkoly s termíny, přiřazenými osobami a prioritami.
Navíc díky editačním funkcím ClickUp budou vaše poznámky přehledné a vizuálně přitažlivé. Přístupné kdykoli a kdekoli – na mobilu nebo počítači – je to perfektní nástroj pro chytřejší psaní poznámek!
📃 Vytvářejte strategie a spolupracujte s Docs
Buďme realističtí: spolupráce všechno usnadňuje! Ale není rozluštění cizích poznámek problémem při psaní zkratkami? S ClickUpem ne!
Vytvořte a sdílejte s celým týmem slovník zkratek nebo tahák pomocí ClickUp Docs, aby již nedocházelo k nejasnostem ohledně symbolů nebo zkratek.
Přizpůsobte si záznamy, spolupracujte v reálném čase a propojte poznámky s úkoly, aby všichni byli na stejné vlně.
Zajímavost: Mezi stenografy držel světový rekord v rychlosti psaní indický stenograf a písař G. D. Bist, narozený v roce 1920, který dokázal napsat 250 slov za minutu.
Spolupracujte pomocí vizuálních poznámek s tabulemi
Chcete posunout spolupráci o krok dál? Funkce ClickUp Whiteboards je virtuální plátno, na kterém může váš tým vizuálně brainstormovat strategie zkratek. Mapujte pracovní postupy, propojujte nápady a okamžitě přeměňujte koncepty na proveditelné úkoly bez zbytečného přetahování.
Automatizujte svůj pracovní postup pomocí Brain
Myslíte si, že AI a zkratky fungují společně? No, spolu vzkvétají!
ClickUp Brain je váš osobní nástroj umělé inteligence, který vám odpoví na jakoukoli otázku a propojí vaše úkoly, dokumenty a znalosti týmu, aby vám poskytl okamžité odpovědi a automatizoval opakující se práci.
Potřebujete shrnutí poznámek z jednání z minulého měsíce? Zaškrtněte. Chcete převést obsah dokumentu do přehledného přehledu pro zprávu? Zaškrtněte dvakrát! Stačí se jen zeptat.
Spojte Brain s automatizací ClickUp a nemusíte se bát, že vám uniknou úkoly nebo spuštění následných akcí. Žádné ztracené detaily, žádná ztráta času!
ClickUp vám nejen pomůže se zkratkovým zapisováním poznámek, ale také zlepší váš pracovní postup.
- Převádějte zkratky na sledovatelné úkoly
- Proměňte poznámky z jednání v jasné a praktické shrnutí.
- Upravujte, aktualizujte a vylepšujte sdílené poznámky v reálném čase.
- Uchovávejte všechny své poznámky, úkoly a aktualizace na jednom přehledném místě.
Krok č. 4: Stanovte si cíle pro zlepšení
Při učení se zkratkovému písmu je důležitá disciplína, zejména z profesních důvodů. Stanovte si jasné, měřitelné cíle, abyste mohli sledovat své pokroky ve zkratkovém písmu.
Ať už jde o zvýšení rychlosti nebo zvládnutí nových symbolů, proměňte své cíle v hru a pravidelně je přehodnocujte, abyste zůstali soustředění a motivovaní.
💡Tip pro profesionály: Soustřeďte se na zvládnutí jednoho systému zkratkového psaní najednou, abyste se vyhnuli zmatkům. Jakmile se s ním seznámíte, můžete experimentovat s kombinací více systémů do své vlastní jedinečné směsi pro ještě větší efektivitu.
Osvědčené postupy pro efektivní psaní poznámek zkratkovým písmem
Abyste ze zkratky vytěžili maximum, mějte na paměti tyto osvědčené postupy:
📝 Pravidelně cvičte
Jako u každé dovednosti, i zde platí, že cvičení dělá mistra! Pravidelné cvičení pomáhá upevnit to, co jste se naučili. Věnujte každý den čas cvičení zkratek, i když jen 15 minut.
Čím více budete cvičit, tím rychlejší a přesnější budete.
📝 Vytvořte si osobní slovník
Osobní slovník je neocenitelný, zejména při práci se specializovanou slovní zásobou. Vytvořte si slovník zkratek s vlastními symboly pro běžné termíny a názvy specifické pro vaše potřeby. Díky tomu bude vaše psaní poznámek snazší a vaše zkratky budou osobnější a efektivnější.
📝 Zjednodušte si to
Vyhněte se zbytečnému komplikování poznámek nadměrným používáním zkratek. Jednoduchost je klíčem k efektivní zkratce.
Časté chyby, kterých se při psaní zkrácených poznámek vyvarujte
Zkratky mohou býtice neuvěřitelně užitečné, ale je snadné upadnout do těchto pastí:
❌ Příliš husté poznámky
Zkratky příliš nekomplikujte přílišným množstvím zkratek. Pro přehlednost je udržujte jednoduché, protože husté poznámky se později těžko rozluštují. Cílem je rychle zaznamenat informace, nikoli vytvořit přísně tajný kód. To usnadňuje profesionální spolupráci.
❌ Spoléhat se pouze na paměť
Zkratkové symboly se snadno zapomínají, zejména pokud jste v této praxi nováčkem. Mějte svůj slovník zkratek vždy po ruce.
❌ Nepřezkoumávání poznámek
Neprohlédnuté zkratky mohou být později hádankou. Okamžité prohlédnutí zkratek zajistí, že nezapomenete důležité detaily.
Vylepšete své stenografické dovednosti s ClickUp
Ať už si vyberete systém Gregg, Pitman nebo Teeline, nebo si vytvoříte vlastní, zkratky jsou především o praxi, jednoduchosti a používání správných nástrojů.
ClickUp přidává další rozměr ke zkratkám jako software pro správu dokumentů, který vám pomáhá zaznamenávat poznámky, přeměňovat je na proveditelné úkoly a snadno je sledovat.
Zmínili jsme už, že je to všechno zdarma? Lepší už to být nemůže!
Jste připraveni spojit psaní poznámek s produktivitou? Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný účet ClickUp!