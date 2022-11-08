5 strategií pro lepší a produktivnější pořizování poznámek

Po 24 hodinách zapomeneme až 40 % nových informací, které se naučíme. Ale pomocí jednoduchého nástroje, kterým je psaní poznámek, si můžeme zapamatovat až 100 % informací.
Ve studii z roku 2021 zveřejněné v časopise Journal of Experimental Psychology si účastníci, kteří si dělali poznámky, dokázali lépe vybavit informace než ti, kteří si poznámky nedělali nebo si přednášky fotili na mobilní telefony. Když se nesnažíme informace uchovat, naše paměť na danou zkušenost postupně slábne, až si z ní pamatujeme jen málo nebo vůbec nic.
Naštěstí si poznámky pomáhají uchovat paměť tím, že se aktivně zabývají materiálem a propojují nové znalosti s minulými zkušenostmi. 🔗
Nejúčinnější strategie pro psaní poznámek závisí na typu obsahu nebo informací, které shromažďujete, na tom, jak je hodnotíte, a na čase, který máte k dispozici pro jejich uchování.
Nejúčinnější strategie pro psaní poznámek závisí na typu obsahu nebo informací, které shromažďujete, na tom, jak je hodnotíte, a na čase, který máte k dispozici pro jejich uchování.

Váš proces by vám měl umožnit pořizovat produktivní poznámky v jakémkoli prostředí a motivovat vás k efektivnímu učení a zapamatování informací.
Čtěte dál a dozvíte se o pěti nejlepších strategiích, které pomohou každému dělat lepší a produktivnější poznámky, ať už posloucháte podcast, sledujete přednášku nebo se díváte na dokument.
1. Vyzkoušejte tradiční metodu pořizování poznámek
Tradiční metody pořizování poznámek, jako jsou metody Cornell a Boxing, jsou dvě z nejproduktivnějších a nejrozšířenějších. Metoda Cornell, vyvinutá Walterem Paukem v 50. letech 20. století, rozděluje poznámky do tří částí: klíčové slovo, poznámky a shrnutí. Tyto části pomáhají zlepšit vaši schopnost zapamatovat si a uchovat informace organizovaným způsobem.
Metoda Boxing seskupuje různé informace do malých rámečků a označuje je štítky nebo zahrnuje širší myšlenku v horní části každého rámečku. Tato metoda udržuje věci stručné a dobře funguje s digitálními poznámkami.
Po lekcích je snazší sekce přeskupovat a přesouvat. Účinné mohou být i jiné tradiční metody, jako je bullet journaling nebo metoda osnovy.
2. Využijte nástroje umělé inteligence k pořizování poznámek
Nástroje pro pořizování poznámek s umělou inteligencí vám usnadní věnovat plnou pozornost jakékoli výukové aktivitě. Můžete se plně zapojit do lekcí a schůzek a soustředit se, jak chcete, aniž byste museli zdlouhavě psát.
Na první pohled se zdá, že nástroje AI jednoduše přepisují slova do poznámek. Odstraňují však také možnost lidské chyby, poskytují prohledávatelné přepisy s časovými značkami, transformují nápady do sledovatelných úkolů a zpřístupňují lekce v mnoha jazycích.
3. Zkraťte vše ve svých poznámkách
Používání zkratek a zkratek je klíčové pro rychlejší pořizování poznámek. Zkratky vám umožňují rychle shromáždit velké množství informací.
Zatímco zkratky mohou být příliš náročné na implementaci, zkratky fungují perfektně. Existují tři techniky zkratek při psaní ve zkrácené formě: použití prvních několika písmen slova, odstranění většiny samohlásek ze slova a použití prvních písmen frází k vytvoření akronymů.
Abyste tuto strategii využili na maximum, zkuste do svého zápisníku přidat slovníček pro pozdější použití.
4. Využívejte vizuální záznamy
Barevné kódování je účinný způsob, jak si vybavit konkrétní informace v poznámkách. Tato metoda využívá barvy k zvýraznění důležitých informací a urychluje proces čtení, protože můžete snadno pracovat s těmito barvami a najít konkrétní body ve svých poznámkách.
Získejte ještě větší vizualizaci, když použijete nástroje jako ClickUp Mind Maps a skicové poznámky. Myšlenková mapa je ilustrativní nástroj, podobný stromu, který seskupuje informace kolem ústředního tématu.
Sketch notes jsou vizuální poznámky, které využívají kaligrafii, kresby a prvky jako mraky a rámečky k zachycení myšlenek na stránce.
5. Pořizujte poznámky společně
Společné psaní ve skupinách nebo s partnery může pomoci všem získat různé pohledy na danou lekci a kriticky posoudit nápady v daném předmětu. Při společném psaní poznámek se úkoly rozdělí tak, aby se každý mohl zaměřit na jinou část – ať už jde o shrnutí, podněty nebo praktické nápady.
Společné pořizování poznámek může zlepšit interakci s předmětem a vytvořit prostor pro lepší a hlubší otázky. Tento styl pořizování poznámek může také pomoci členům skupiny sledovat, co se během vzdělávací aktivity odehrálo, aby se k tomu mohli později vrátit.
Posuňte své dovednosti v psaní poznámek na vyšší úroveň
Existuje mnoho různých způsobů, jak si dělat poznámky, a nejúčinnější strategie závisí na okolnostech a cílech, kterých chcete dosáhnout.
