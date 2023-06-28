10 technik a nástrojů pro zlepšení paměti

Jednoho dne budete moci okamžitě zlepšit svou paměť pomocí umělé inteligence – no, možná. 🤖
Existuje mnoho technik a nástrojů pro zapamatování, které slouží nejen k ukládání informací, ale také k lepšímu vybavování a zapamatování větších množin informací.
Prakticky každý je schopen zlepšit svou schopnost zapamatovat si cokoli. Výzkumy dokonce naznačují, že při dostatečně intenzivním tréninku po dobu asi jednoho týdne může průměrný člověk zvýšit kapacitu své pracovní paměti z jedné až čtyř položek na vyšší kapacitu.
Mysl je úžasné místo. Ale nemusíte nám věřit.
Přečtěte si tento blogový příspěvek a zjistěte, jak vám může těchto 10 nejlepších technik zapamatování pomoci a jaké konkrétní nástroje můžete použít ke zlepšení své paměti.
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete si informace zapamatovat rychleji? Soustřeďte se, zakódujte, uložte a vyhledejte informace pomocí osvědčených technik pro lepší zapamatování.
- Nejlepší techniky zapamatování Opakování s časovými odstupy – Opakujte si informace v pravidelných intervalech, abyste posílili paměť. Rozdělení na části – Rozdělte informace na menší, smysluplné části. Mnemotechnické pomůcky a akronymy – Používejte zkratky, jako jsou rýmy a zkratky. Vizualizace a asociace – Propojujte pojmy s obrázky nebo reálnými objekty. Aktivní vybavování a recitace – Testujte se a mluvte nahlas, abyste posílili učení.
- Opakování s časovými odstupy – Prohlédněte si informace v pravidelných intervalech, abyste posílili paměť.
- Chunking – Rozdělte informace na menší, smysluplné části.
- Mnemotechnické pomůcky a akronymy – Používejte zkratky, jako jsou rýmy a zkratky.
- Vizualizace a asociace – Propojte pojmy s obrázky nebo reálnými objekty.
- Aktivní vybavování a recitace – Otestujte se a mluvte nahlas, abyste si upevnili znalosti.
- Nejlepší nástroje pro zlepšení paměti Software pro pořizování poznámek – Efektivní organizace a strukturování informací. Flashcards & Quizlet – Rychlé a interaktivní samokontroly. Aplikace a hry pro trénování paměti – Trénujte svůj mozek zábavnými cvičeními. Vedení deníku a vzájemné učení – Posilujte paměť psaním a diskusemi.
- Software pro pořizování poznámek – Efektivní organizace a strukturování informací.
- Flashcards & Quizlet – Rychlé a interaktivní samokontroly.
- Aplikace a hry pro trénování paměti – Trénujte svůj mozek zábavnými cvičeními.
- Vedení deníku a vzájemné učení – Posilujte paměť psaním a diskusemi.
- Usnadněte si učení, udělejte ho chytřejším a efektivnějším – ClickUp vám pomůže organizovat, uchovávat a vybavovat si informace jako nikdy předtím! ClickUp posune vaše učení na vyšší úroveň díky: Dokumentům a tabulkám – Vytvářejte strukturované studijní průvodce a myšlenkové mapy. Připomínkám úkolů a opakovaným revizím – Automatizujte opakování v pravidelných intervalech. Spolupráce a studijní skupiny – sdílejte poznámky, vzájemně se zkoušejte a brainstormujte nápady. Vlastní šablony – ušetřete čas díky hotovým šablonám pro studium a sledování paměti.
- Dokumenty a tabule – Vytvářejte strukturované studijní průvodce a myšlenkové mapy.
- Připomínky úkolů a opakované kontroly – Automatizujte opakování v pravidelných intervalech.
- Spolupráce a studijní skupiny – Sdílejte poznámky, vzájemně se zkoušejte a vymýšlejte nápady.
- Vlastní šablony – Ušetřete čas díky hotovým šablonám pro studium a sledování paměti.
Jak funguje zapamatování?
Zapamatování funguje jako dvoufázový proces: kódování a vyvolání. Během fáze kódování se nové informace ukládají ve formě vzpomínek pomocí různých kognitivních procesů, jako je elaborace, asociace a vizuální představy. Tyto vzpomínky se pak během fáze vyvolání vyvolávají prostřednictvím neuronových spojení.
Výzkumy naznačují, že některé techniky zapamatování jsou pro dlouhodobou paměť informací účinnější než jiné. Některé z těchto technik zapamatování, jako je opakování s časovými odstupy a elaborativní kódování, se ukázaly jako účinnější pro dlouhodobé uchování informací.
Jiné techniky, jako je chunking a mnemotechnické pomůcky, mají tendenci usnadňovat zapamatování materiálu v krátkodobém horizontu.
Jak si zapamatovat cokoli ve 4 krocích
Samotný proces zapamatování si čehokoli lze rozdělit do čtyř obecných kroků. Představte si je jako opakování pro váš mozek. Je to totiž velmi plastický sval, který roste tím více, čím více ho používáte.
Pro začátek si zapamatujte tyto čtyři kroky.
Krok 1: Pozornost
Nejprve se soustřeďte na materiál, který se snažíte zapamatovat, a vnímejte ho v reálném čase. Jinými slovy, při zapamatování si věcí neposlouchejte, nečtěte ani nesledujte pasivně. Snažte se věnovat čas a pozornost každému detailu, aby se vám materiál vryl do paměti.
Opakováním tohoto postupu trénujete svůj mozek, aby vám unikalo méně informací. ♻️
Krok 2: Kódování
Kódování funguje jak s dlouhodobou, tak s krátkodobou pamětí. Aby se informace, které přijímáte, dlouhodobě uchovaly, často pomáhá propojit daný materiál s jinými souvisejícími nebo podobnými myšlenkami, koncepty a zkušenostmi.
To pomůže posílit vaši paměť a usnadní ukládání informací.
Krok 3: Ukládání
Jakmile informace zakódujete a propojíte s jinými známými pojmy, měli byste si je uložit opakovaným způsobem, který se snadno zapamatuje, například pomocí paměťového paláce nebo kartiček (více o těchto technikách níže).
To vám pomůže vybavit si danou látku na místě, což je jedna z nejlepších výhod zlepšení paměti! 💪
Krok 4: Vyhledávání
Nakonec použijte aktivní metody vybavování, jako je testování sebe sama, studium ve skupině nebo paměťové hry, abyste si byli jisti, že si látku zapamatujete správně. Nezapomeňte látku pravidelně procvičovat.
Tyto cvičení můžete procvičovat buď recitací, nebo aktivním vybavováním. Tato metoda vybavování je založena na skutečnosti, že paměť se časem oslabuje.
Verbální vs. vizuální techniky zapamatování
Pokud jde o techniky zapamatování, dvě běžné metody jsou vizuální a verbální.
Vizuální techniky zahrnují použití obrázků, map a diagramů, které pomáhají s vybavováním paměti. Tato metoda se zaměřuje na vytvoření mentálního obrazu nebo vizuální reprezentace informací, které se učíte. Pokud se například snažíte zapamatovat si seznam položek, můžete si vytvořit mentální obraz těchto položek uspořádaných určitým způsobem. Některé příklady vizuálních technik zapamatování jsou:
- Myšlenkové mapy
- Flashcards
- Barevné kódování
- Infografika
- Diagramy
- Mnemotechnika
Na druhé straně verbální techniky zahrnují použití slov a jazyka, které pomáhají s vybavováním paměti. Tato metoda zahrnuje opakování, mnemotechnické pomůcky a akronymy, které pomáhají zapamatovat si informace. Pokud se například snažíte zapamatovat si telefonní číslo, můžete čísla opakovat nahlas nebo použít mnemotechnickou pomůcku, jako je spojení každého čísla se slovem, které se s ním rýmuje. Některé příklady verbálních technik zapamatování jsou:
- Chunking
- Ankronymy
- Asociace
- Zaznamenávání
- Opakování
- Aliterace
Pojďme se na tyto techniky podívat blíže!
10 nejlepších technik zapamatování, které můžete použít
Ne všechny techniky zapamatování budou fungovat dobře pro každého. Existuje však řada metod, které můžete vyzkoušet! Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších technik zapamatování, které vám pomohou zlepšit si schopnost vybavovat si data.
1. Opakování s časovými odstupy
Opakujte si látku v postupně se prodlužujících intervalech. Tato metoda vybavování si je založena na psychologickém jevu úbytku paměti, který naznačuje, že jak paměť, tak ztráta paměti (nebo vybavování si) se časem zhoršují.
Proti slábnoucí paměti, ať už jde o krátkodobé nebo dlouhodobé zapamatování, pomáhá pravidelné procvičování vybavování nebo „opakování“ toho, co jste si zapamatovali.
2. Rozpracované kódování
Propojte materiál s jinými známými pojmy. Propojení toho, co se učíte, smysluplným způsobem s vašimi stávajícími znalostmi je účinným způsobem, jak si informace zapamatovat.
Elaborativní kódování je druh mnemotechnické pomůcky, což znamená jednoduchou techniku, která pomáhá s memorováním. Jedním ze způsobů, jak snadno propojit nový materiál s tím, co již znáte, je vytvoření vizuální tabule.
Nástroje jako ClickUp Whiteboards usnadňují propojování úkolů a systematické využívání technik brainstormingu. Nakreslete nekonečné diagramy pracovních postupů, uložte je a vraťte se k nim, když potřebujete osvěžit paměť.
Chcete začít s jednoduchou tabulí, abyste mohli zaznamenávat své nápady a pracovní postupy? Vyzkoušejte šablonu ClickUp „Úvod do tabulek“!
3. Rozdělení na části
Rozdělte dlouhé informace na zvládnutelné části. Jedná se o snadný způsob, jak si informace zapamatovat, protože nejsou tak zahlcující a menší části informací si zapamatujete mnohem rychleji.
Některé výzkumy ukazují, že rozdělování informací do menších celků snižuje zátěž, kterou má zapamatování velkého množství informací na pracovní paměť. Jak si informace postupně zapamatujete, vytvoří se časem větší datový soubor, který je snazší si vybavit a dává smysl.
4. Mnemotechnické pomůcky
Používání technik, jako jsou rýmy, akronymy nebo vizuální obrazy, k zapamatování informací zapamatovatelným způsobem se nazývá mnemotechnika. Je to způsob, jak si zapamatování zpříjemnit. Studie dokonce naznačují, že dostatečný trénink mnemotechniky pro pravopis přetváří vaše mozkové sítě tak, aby podporovaly lepší paměť a recitaci informací.
Jednoduchým příkladem této techniky je recitování abecedy na hudbu, aby se snáze zapamatovala. Možná vás učitel výtvarné výchovy naučil „Roy G Biv“ jako mnemotechnickou pomůcku k zapamatování barev duhy ve správném pořadí – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová.
Chápete, o co jde. 🌈
5. Aktivní vybavování
Pravidelně si prověřujte znalosti naučeného materiálu, abyste otestovali svou paměť. Čím častěji to budete dělat, tím snazší bude vybavovat si nové i starší informace. Například pokud jste student, aktivní vybavování je užitečná studijní technika.
Když cvičíte aktivní vybavování, v podstatě nutíte svůj mozek, aby si bez jakékoli pomoci vybavil informace, které si chcete zapamatovat. Tato metoda je skvělá pro uchování paměti.
6. Vizualizace
Jak jsme již zmínili, používání vizuálních pomůcek je dalším účinným způsobem, jak si zapamatovat obsah. Když si vytvoříte mentální obrazy materiálu a spojíte je s vizuální reprezentací, tato technika vám nesmírně pomůže zapamatovat si informace.
Použití softwaru k vytváření myšlenkových map pomáhá s vizuální částí procesu. S ClickUp Mind Maps můžete rychle zmapovat své plány, nápady a procesy do poutavých vizuálů. Vytvářejte spojení ze svých vizualizací a přidávejte kontext do svého procesu zapamatování, abyste vytvořili vizuály kolem nápadů, které si chcete zapamatovat.
7. Asociace
Propojujte podobné informace s jinými podobnými informacemi. Seskupení podobných informací, zejména pokud je není nutné zapamatovat v pořadí, usnadňuje jejich zapamatování.
Tato technika je obzvláště užitečná při práci s čísly nebo termíny, které začínají stejným prvním písmenem. Náš mozek zpracovává první písmeno a pomáhá nám spojit potřebné informace.
8. Recitace
Opakujte nahlas látku, kterou se učíte. Ano, i když jste sami. Lidský mozek to miluje!
Je však užitečné, pokud tuto techniku používáte s přítelem. Stejně jako se naučíte text nové písně tím, že ji posloucháte a zpíváte si ji, recitace vám pomáhá zapamatovat si informace ve správném pořadí. Víme, že si právě teď vzpomínáte na ten chytlavý jingle z té reklamy. 🎵
9. Organizace
Seskupení souvisejících položek do struktury, která je snadno sledovatelná a zapamatovatelná. To usnadňuje chronologické vybavení si složitých informací. Je to skvělý příklad pro ty, kteří si potřebují zapamatovat informace v určitém pořadí.
Někteří dokonce rádi používají tuto techniku k vytváření seznamu nákupů, protože jim umožňuje vizuálně uspořádat položky na známém místě nebo v známém rozložení.
10. Paměťový palác
Vytvoření paměťového paláce jednoduše znamená použít svou představivost k vytvoření mentální mapy materiálu, který se učíte, a to tak, že jej spojíte s místem, které dobře znáte. Když si představíte známá místa a spojíte je s jednotlivými informacemi, váš mozek si snadno vybaví nové informace, které jsou spojeny se známými místy.
Aby vám tato technika zapamatování fungovala, nejprve si najděte čas na určení svého paměťového paláce. Bude to váš rodný dům? Známý park? Vaše stará škola?
Od té chvíle si v duchu vyznačte prvky v daném prostoru, které vynikají. Ujistěte se, že je vyznačujete v pořadí. Tato technika paměťového paláce funguje na základě mentálního obrazu.
Pokud si představíte, že procházíte domem, nejprve narazíte na barevné vstupní dveře. Jakmile vstoupíte dovnitř, uvidíte schody, pak psa a pokud budete pokračovat dál, dostanete se přímo do kuchyně.
Nyní spojte každou z nejvýznamnějších vlastností, které si představujete ve svém paměťovém paláci – jako ty, které jsme právě uvedli – s důležitou informací, dokud nebude každý bod spojen s prostorem v této technice vyprávění příběhů.
A nakonec, abyste si data vybavili, ještě jednou si vizualizujte svou cestu touto paměťovou technikou a zkuste si vybavit každou informaci spojenou s každým prostorem nebo významným předmětem. Udělejte to dostatečněkrát a zapamatování nových informací a dalších učebních materiálů pro vás bude hračkou!
Nejlepší nástroje pro zapamatování, které zlepší vaše myšlení
O technikách zapamatování už víte. Budete ale potřebovat také nástroje. Zde je přehled nejlepších nástrojů pro zapamatování, které můžete začít používat ke zlepšení své paměti.
Software pro pořizování poznámek
Používejte nástroje jako ClickUp, když se váš mozek snaží zapamatovat úkoly, seznamy a připomenutí a je na hranici svých možností. Díky nástrojům pro mapování mysli, Whiteboardu a dokonce i rozšíření Notepad Chrome vám ClickUp poskytuje všechny nástroje, které potřebujete k rychlému a snadnému ukládání informací.
Flashcards
Skvělým nástrojem pro zapamatování faktů, definic a obecných informací je jednoduše použití kartiček. Fungovaly vám, když jste se učili na důležitou zkoušku na základní škole, tak proč je nevyužít i nyní, aby vám pomohly s memorováním?
Audio a video nahrávky
Pro ty, kteří preferují verbální techniky zapamatování, může být auditivní učení skvělým způsobem, jak využít nahrávky vlastních slov k vyhledávání informací. Audio nahrávky jsou účinnou verbální technikou zapamatování, která vám pomůže s dlouhodobou pamětí.
Dalším skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je natočit si video. Vizuální techniky zapamatování fungují u některých lidí, když si natočí video, na kterém něco dokončují. To je skvělý nápad pro vizuální typy, které si potřebují vybavit, jak něco udělaly před dlouhou dobou.
A pokud se snažíte zapamatovat si pracovní postup, může vám pomoci software pro nahrávání obrazovky, který zaznamená vaše akce. Nástroje jako Clip v ClickUp usnadňují přehrávání nahrávek a umožňují vám skutečně vidět, jak jste něco udělali.
Quizlet
Quizlet je populární online vzdělávací zdroj, který nabízí řadu paměťových technik a nástrojů, jako jsou kartičky, kvízy a hry. Tento zdroj funguje jako stavební technika, která pomáhá zlepšovat paměť v průběhu času.
Vzájemné učení
Učení s kamarádem nebo ve studijní skupině pomáhá aktivněji si vybavovat látku a v konečném důsledku si informace lépe zapamatovat. Ať už se jedná o intenzivní studium dějepisu, učení se novému jazyku nebo obecně potřebu zapamatovat si velké množství informací v krátkém čase – máme na mysli vás, studenti medicíny – vzájemné učení je jednou z nejúspěšnějších technik zapamatování.
Aplikace pro paměť
Existuje spousta paměťových aplikací, které vám mohou pomoci najít správné techniky zapamatování pro vaši situaci. Některé z těchto aplikací mají zabudované hry, které vám pomohou procvičit vaše mentální svaly.
Vedení deníku
Používání mobilních nebo desktopových aplikací pro pořizování poznámek nebo psaní shrnutí materiálu je užitečné pro pozdější použití. Je to také způsob, jak pomocí opakování zapamatovat informace, které opakovaně zapisujete.
Hry
Vzdělávací hry nebo hádanky jsou poutavým a zábavným způsobem, jak posílit paměť.
Zde je něco, co si musíte zapamatovat – udělejte více s ClickUp
Ať už k vizualizaci a propojení informací používáte bílé tabule nebo myšlenkové mapy, nebo se rozhodnete vytvořit kartičky, zapamatování informací je snazší, než si možná myslíte.
Vše však začíná správným produktivním přístupem, několika paměťovými nástroji a technikami a ochotou naučit se danou metodu. Založte si bezplatný účet ClickUp a přesvědčte se, jak snadné je používat jeho vizuální nástroje pro zapamatování.