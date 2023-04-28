Průvodce pro začátečníky k tabulkám ClickUp s příklady použití

Pokud jste o tom ještě neslyšeli, digitální tabule jsou novým hitem v oblasti projektového řízení. 💅🏼
Nenechte se zmást jasnými barvami, vaše tabule je mnohem víc než jen aplikace pro kreslení – je to místo, kde se vaše týmy scházejí, aby se zapojily do smysluplné spolupráce a vytvořily něco nového.
A pokud máte přístup k ClickUp, máte přístup k softwaru pro digitální tabule v celé jeho kráse, bez nutnosti integrace, protože ClickUp je jednou z mála platforem pro správu projektů, které nativně podporují tabule. To je obrovská výhoda pro distribuované týmy v celé vaší organizaci, které chtějí:
- Brainstormujte tam, kde již máte práci hotovou
- Udržujte klienty zapojené a informované
- Zlepšete komunikaci
- Reagujte na jejich nápady co nejrychleji a ještě mnohem víc!
Vážně, umí všechno! Možná proto byly tabule ClickUp Whiteboards vybrány společností G2 jako nejlepší nástroj pro spolupráci na tabuli pro jaro 2023!
Ale s velkou mocí přichází i velká odpovědnost, a než se pustíte do malování jako Picasso, nejprve vám ukážeme, jak to funguje. 🎨
Pokud potřebujete více funkcí, než vám nabízí váš současný nástroj pro bílé tabule, nebo jste v této oblasti úplnými nováčky, tato příručka obsahuje spoustu tipů, šablon pro bílé tabule a příkladů použití, které vám pomohou optimalizovat vaše pracovní postupy pomocí tohoto vysoce vizuálního nástroje. Odložte tedy své DM, otevřete si sodovku a seznamte se s dosud nejvíce kolaborativní funkcí ClickUp – bílými tabulemi. 💜
Vítejte u nejvíce kolaborativní funkce ClickUp
Tabule jsou stejně efektivní jako vizuální, ale jsou více než jen prostorem, kde můžete předvést své dovednosti v programu Microsoft Paint z roku 1991. 👀
ClickUp Whiteboards vytváří inkluzivnější pracovní prostředí pro všechny zúčastněné, zejména pro klienty a zainteresované strany, které chtějí co nejrychleji získat celkový přehled. Whiteboards navíc nabízí plnou transparentnost, pro kterou byl ClickUp vytvořen.
Díky možnosti vidět v reálném čase, kdo si prohlíží vaši tabuli a přispívá do ní, můžete pracovat společně s týmem bez překrývání nebo zmatků. A když budete připraveni na schválení ze strany klientů nebo externích zainteresovaných stran, stačí jim poslat veřejný odkaz, který jim umožní přístup k prohlížení. Proto byste měli mít při každé projektové schůzce po ruce tabuli – stačí sdílet URL vaší tabule a začít spolupracovat, jako byste byli v reálném životě.
Tabule v ClickUp jsou o světelné roky lepší než tabule ve vaší páté třídě. Jsou navrženy tak, aby zachytily vaše nápady v okamžiku, kdy vzniknou, a propojily je s vašimi pracovními postupy rychleji než kdykoli předtím. Toho je dosaženo díky funkcím v nabídkách tabule, klávesovým zkratkám a stovkám šablon, které jsou navrženy tak, aby vaše brainstormingové sezení byly efektivnější.
Využijte své tabule na maximum
I když máte možnost začít s doslova prázdným plátnem, Centrum šablon ClickUp bude vždy naším preferovaným prvním krokem pro jakékoli použití tabule.
Šablony dodávají strukturu jinak zastrašujícímu prázdnému prostoru a fungují jako katalyzátor ve vašem procesu vývoje produktu. Tyto předem připravené diagramy, grafy a rámce jsou přesně přizpůsobeny vašemu konkrétnímu použití, ale lze je dále přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší organizace.
Nejsou určeny pouze pro „začátečníky“. Použití šablony vám bezpochyby ušetří značné množství času v raných fázích plánování a realizace. Později slouží jako oficiální dokumentace všech rozhodnutí týkajících se projektu od začátku do konce.
Ať už prezentujete matici priorit, píšete pokyny pro značku nebo vytváříte koncepční mapy, ClickUp vyvinul stovky přizpůsobitelných šablon pro každou možnost a úroveň pohodlí při používání tabule.
Vaše šablona však není jediným nástrojem, který vám pomůže dotáhnout projekt do cíle – ClickUp Whiteboards se odlišuje schopností převést prakticky cokoli na vaší tabuli na úkol několika kliknutími.
Ještě jednou pro ty, kteří to neslyšeli: okamžitě propojte Whiteboards se svými stávajícími procesy.
Když říkáme „realizujte své nápady“, myslíme to vážně. A každý, kdo vyzkoušel jiný software pro digitální tabule, může potvrdit, že se jedná o revoluční změnu. 🏆
Převod tvarů, objektů a textu na úkoly je klíčem k využití vaší tabule nad rámec fáze tvorby nápadů a k tomu, jak budete realizovat svou strategii od první fáze vývoje až po tu poslední. Představte si, že odejdete z produktivní schůzky a nemusíte přepisovat své další kroky jako sledovatelné úkoly. Zní to téměř příliš dobře, než aby to byla pravda. 😎
Nástrojová lišta pro úpravy je další funkcí, která vám pomůže zachytit vaše nápady co nejrychleji. Jediným kliknutím myši nebo stisknutím klávesy můžete přidávat barevně odlišené tvary, kreslit od ruky, formátovat text, vytvářet poznámky, propojovat existující úkoly a mnoho dalšího!
Pomocí nabídky v dolní části obrazovky můžete plně využít možnosti ClickUp pro vkládání obsahu a přidávat na svou tabuli webové stránky, dokumenty a karty úkolů. Tyto karty jsou na tabuli živé, což znamená, že můžete upravovat text v minimalizovaném dokumentu ClickUp, aktualizovat stav úkolů a komunikovat s pracovními nástroji třetích stran – a to vše přímo z vaší tabule!
Ale stále jsme nezapomněli na základní funkce tabule, které znáte a milujete! Využijte formátování bohatého textu, přidávejte komentáře pro svůj tým a přidávejte spojky mezi objekty, jak se váš pracovní postup vyvíjí.
Jak to ale vypadá v praxi? Pojďme se na to podívat. 🙂
Využití tabulek (případová studie)
Whiteboards rozhodně zní skvěle, ale my jsme tu, abychom odpověděli na vaši nejžhavější otázku: co z toho budu mít já?
Týmy z různých odvětví používají whiteboardy různými způsoby. Zde je přehled toho, jak některé z těchto skupin mohou whiteboardy zavést do svých stávajících procesů a maximalizovat jejich výhody.
Tabule pro technické a softwarové týmy
Software Whiteboard má obrovský význam pro týmy pracující v oblasti inženýrství, vývoje produktů nebo designu (EPD).
Tyto týmy si cení rychlosti, spolehlivosti a plynulé spolupráce, aby mohly rychleji definovat rozsah, navrhovat, vyvíjet a nakonec i dodávat. Jinými slovy, vše, k čemu byly tabule vytvořeny.
ClickUp Whiteboards umožňuje týmům vzájemně se zmiňovat kdekoli na tabuli, aby rychle zjistily nové úkoly a urychlily dobu zpracování. A protože vám nikdy nedojde místo, týmy mohou ukládat více myšlenkových map a drátových modelů na stejném místě, zatímco zdokonalují své uživatelské toky. 🙌🏼
Navíc hotové šablony, jako je šablona ClickUp User Flow Whiteboard Template, za vás vyřeší náročnou práci spojenou s vytvářením složitých diagramů, takže se můžete soustředit na to nejdůležitější – váš produkt a spokojenost zákazníků.
Tato šablona sama o sobě vás vyzve, abyste naplánovali, jak budou uživatelé s vaším produktem interagovat, a to přidáním obrázků, médií, objektů a konektorů, které vytvoří vizuální reprezentaci vašeho uživatelského rozhraní. Máte také možnost posunout tuto šablonu o krok dále tím, že na tabuli přetáhnete další dokumenty, data a úkoly, abyste získali více kontextu, aniž byste k tomu museli otevírat další kartu.
Možnosti jsou však skutečně nekonečné! Tyto funkce mohou být přínosem pro každý aspekt vašich vývojových procesů, proto se softwarové týmy obracejí na Whiteboards jako na základnu pro další projektové potřeby, včetně:
Tabule pro řízení projektů
Projektoví manažeři využívají tabule k vylepšení svých brainstormingových sezení, vytváření diagramů vhodných pro prezentace a sledování pokroku jakéhokoli projektu. Poskytují strukturovaný, ale škálovatelný základ pro zefektivnění jejich operací od samého začátku, což vede k rychlejšímu dodání projektu a větší spokojenosti zúčastněných stran.
Kromě rychlosti pomáhají Whiteboards týmům odpoutat se od typických procesů založených na dokumentech a myslet mimo rámec pomocí vizuálně poutavějších technik tvorby nápadů, jako je designové myšlení, mind mapping, bubble mapping a brainwriting. 🧠
Bonus: Podívejte se na 10 šablon bublinových map pro brainstorming
S připraveným diagramem pracovního postupu je čas uvést vaše plány do pohybu. Šablona akčního plánu byla vytvořena, aby projektovým manažerům právě v tom pomohla.
Tato šablona se snadno aplikuje a ještě snadněji se používá díky nastavené frekvenci kontroly, která určuje, které úkoly zbývá dokončit, které jsou v procesu a které jsou hotové.
V tomto případě může každá poznámka nebo tvar představovat určitou akci. Aby však byla tato šablona ještě užitečnější, doporučujeme vložit vaše úkoly a milníky ClickUp přímo do tabule, abyste k nim měli snadný přístup.
A jak naznačuje tato šablona s čtvrtletními, měsíčními, týdenními a denními cykly kontroly, vaše tabule vás bude provázet po celou dobu životního cyklu projektu i déle. 🪐
Tabule pro kreativní týmy
Vizuální povaha tabule pomáhá kreativním týmům vhodně rozvrhnout svou práci a realizovat kampaně, které mají pozitivní dopad na tržby, podporují povědomí o značce a přitahují kvalitní potenciální zákazníky.
Tyto týmy mohou začít s tabulemi při přípravě workshopu s novým klientem, kde budou ukládat obrázky, média, poznámky a makety. Během schůzky vám pohyblivé plátno umožní snadno se pohybovat po tabuli a zaměřit se na konkrétní oblasti při prezentaci potenciálních nápadů nebo minulých prací. Odtud můžete okamžitě začít upravovat tabuli na základě zpětné vazby klienta v reálném čase.
Pak je čas použít šablonu Project Scope Whiteboard Template od ClickUp. 🙂
Využijte předformátovanou strukturu šablony spolu s jakýmikoli vloženými médii, výzkumy a dokumenty, abyste vizuálně upevnili OKR, výstupy a samozřejmě rozsah svého projektu!
V průběhu projektu slouží vaše tabule jako místo setkání mezi vaším týmem a klienty. Ukládá historii celého tvůrčího procesu, včetně minulých konverzací, iterací a návrhů. Tato úroveň organizace a konzistence podporuje smysluplné vztahy se všemi klíčovými hráči.
A i když nejde jen o zvonky a píšťalky na vaší tabuli, rozhodně neuškodí! Barvy, tvary, velikosti, styly a možnosti formátování tabule ClickUp Whiteboards jsou ideální pro vizuální sdělování vašich myšlenek a rychlé proměnění nových výtvorů v prezentovatelné umělecké dílo.
Díky tabulkám ClickUp bude spolupráce opět zábavou
Tabule v ClickUp jsou stejně výkonné jako nákladově efektivní a nabízejí nástroje, šablony a funkce, které zefektivňují jakýkoli proces a umožňují vytvářet nové funkce, aniž byste museli utrácet další peníze.
Ale to ještě není vše!
Plán vývoje tabule je plný nových přírůstků a aktualizací, protože právě zavádíme ClickUp 3. 0 – takže pokud zatím nevidíte svou oblíbenou funkci tabule, věřte nám, že se brzy objeví. A my se nemůžeme dočkat!
Ať už chatujete asynchronně nebo se scházíte u konferenčního stolu, Whiteboards jsou řešením pro spolupráci, které jste hledali. A pokud stále spoléháte na jiné pracovní aplikace, abyste svou práci zvládli, není problém – ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, aby vaše zkušenost byla co nejplynulejší.
Získejte přístup ke svým prvním třem tabulkám zdarma v rámci každého cenového plánu a připojte se k nám, protože k tomuto převratnému nástroji přidáváme další produktivní, výkonné a zábavné funkce.