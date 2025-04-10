Jak používat AI pro poznámky z jednání? (Případy použití a nástroje)

Máte někdy pocit, že se zaseknete při zapisování poznámek z jednání, zatímco kolem vás létají brilantní nápady? No, nejste sami!
V průměru lidé mluví 110–150 slov za minutu. Naproti tomu jejich rychlost psaní rukou je pouze 20–45 slov za minutu!
Pokud nejste odborník na stenografii, budete se neustále snažit dohnat ostatní. Během tohoto úsilí vám také uniknou nové nápady, které se vyměňují, což ve vás vyvolá pocit vyloučení, zmatení a přetížení.
Ale co kdyby existoval způsob, jak zaznamenávat přesné poznámky z jednání bez všech těchto potíží?
Zaujalo vás to? Pak se seznamte s asistentem pro schůzky s umělou inteligencí – nástrojem, který inteligentně automatizuje pořizování poznámek, zatímco se účastníte schůzek.
Zde najdete vše, co byste měli vědět o tom, jak používat AI pro poznámky z jednání.
Výhody využití umělé inteligence pro poznámky z jednání
⭐ Doporučená šablona
Nepořádné poznámky z jednání? Vyzkoušejte bezplatnou šablonu zápisů z jednání od ClickUp, abyste měli vše přehledné a uspořádané.
Nyní, když rozumíte roli nástrojů umělé inteligence při pořizování poznámek, pojďme si rychle projít výhody poznámek z jednání vytvořených pomocí umělé inteligence:
- Zvýšená produktivita: Software pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence vás zbaví břemene ručního psaní poznámek. Díky tomu můžete volně brainstormovat, sdílet nápady a aktivně se účastnit diskusí, zatímco umělá inteligence zaznamenává každý detail. To se promítá do zvýšení celkové produktivity během schůzek.
- Vylepšená přesnost a úplnost: Transkripce založená na umělé inteligenci pečlivě převádí každý zvukový úryvek z vašich aplikací pro videokonference do písemné podoby. Díky věrnému zaznamenání všeho – od rychlých diskusí po technický žargon – se můžete snadněji spolehnout na přesnost a úplnost poznámek generovaných umělou inteligencí.
- Lepší spolupráce: Vzhledem k tomu, že všichni účastníci schůzky mají přístup ke stejným informacím, tyto poznámky z jednání je sjednotí. Toto společné porozumění připravuje půdu pro spolupráci s jasnými, transparentními a jednoznačnými cíli.
- Praktické výsledky: Nástroje umělé inteligence v softwaru pro zápisy z jednání automaticky detekují a zvýrazňují důležité úkoly a rozhodnutí v zápiscích. Tím, že tyto úkoly posouvají na první místo, vám usnadňují rychlé a efektivní přidělování úkolů. Navíc díky jasným očekáváním, časovým harmonogramům atd. je snazší zajistit pozitivní výsledky.
- Lepší rozhodování: Asistent schůzek s umělou inteligencí dokáže z schůzky vytáhnout klíčové informace, vytvořit shrnutí a také naplánovat budoucí kroky. To podporuje rozhodování a zároveň slouží jako měřítko pro identifikaci opakujících se témat nebo oblastí, na které se zaměřit.
- Lepší správa znalostí: Poznámky z jednání jsou záznamem všech vašich jednání. S pomocí nástrojů umělé inteligence můžete tuto znalostní bázi dokumentovat, ukládat a organizovat, abyste k ní měli snadný přístup a mohli ji v budoucnu využít. Tyto datové rezervy jsou také prohledávatelné, takže můžete rychle vyhledat informace z minulých jednání.
- Neustálý růst: S rostoucí popularitou nástrojů umělé inteligence pro pořizování poznámek z jednání si můžete být jisti také neustálým zlepšováním. Jelikož je tato technologie iterativní, každá verze nástroje pro pořizování poznámek z jednání je propracovanější a ještě lépe vyhovuje vašim potřebám. Výsledkem je, že můžete očekávat rostoucí přínos asistenta umělé inteligence během jednání.
- Krok směrem k inkluzivitě: Posilte rozmanité týmy tím, že odstraníte bariéry pomocí poznámek z jednání vytvořených pomocí umělé inteligence. Ať už se jedná o překlad programu jednání z jednoho jazyka do druhého nebo o poskytování titulků v reálném čase pro osoby se sluchovým postižením, asistent pro jednání s umělou inteligencí vás přiblíží k vašemu cíli, kterým je inkluzivní a přístupný pracoviště.
Tip ClickUp Pro: Dostupnost již není jen příjemnou funkcí, ale klíčovým faktorem pro úspěch organizace. Má velký vliv na podporu inovací, zvyšování dosahu na trhu i udržování souladu s předpisy.
Přečtěte si také: Závazek ClickUp k přístupnosti
Metody pořizování poznámek z jednání pomocí umělé inteligence
Ruční psaní poznámek je časově náročné a vyžaduje mnoho zdrojů. Umělá inteligence (AI) v tomto ohledu mění psaní poznámek z rutinní činnosti na strategickou výhodu.
Zde je několik metod, jak vyzkoušet AI při psaní poznámek z jednání:
Automatické rozpoznávání řeči (ASR): Základ poznámek z jednání generovaných umělou inteligencí
Jádrem každého AI zapisovače poznámek je automatické rozpoznávání řeči (ASR) – také známé jako Speech-to-Text (STT).
Tato technologie využívá umělou inteligenci (AI) nebo strojové učení (ML) k převodu mluveného slova na přesný, čitelný text. Je schopna držet krok i s těmi nejrychlejšími hlasovými konverzacemi. Takovýto přepis v reálném čase a škálovatelný zajišťuje, že můžete zachytit každý malý detail konverzace, jak se odvíjí.
Věděli jste, že...
ASR je třikrát rychlejší než psaní na klávesnici! Ušetřený čas můžete věnovat důležitým nebo složitým úkolům – nebo procházení videí s kočkami na internetu, pokud vám to víc vyhovuje!
Přepis, shrnutí a další funkce
Zatímco primárním cílem nástrojů pro pořizování poznámek z jednání je přepisovat jednání v reálném čase, nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp AI Notetaker, přidávají této práci další hodnotu. Zde je návod, jak na to:
- Snadno rozlišujte mezi různými účastníky schůzky, protože rozpoznává různé mluvčí; vědět, kdo co řekl, usnadňuje jasné přiřazení myšlenek a eliminuje zmatek.
- Měřte efektivitu schůzek analýzou mezer ve znalostech, objevováním oblastí, které je třeba zlepšit , omezováním nadměrného mluvení nebo opakování a dalšími způsoby.
- Prohledávejte přepisy podle klíčových slov a jmen mluvčích, což vám umožní rychlé a snadné vyhledávání informací.
- Zachyťte podstatu schůzky pouhými několika kliknutími. Nástroje umělé inteligence vám ušetří čas a námahu tím, že automaticky generují podrobné shrnutí schůzky a klíčové body důležitých témat a rozhodnutí.
- Identifikujte úkoly, abyste už nikdy nezmeškali žádné následné kroky. Poznámky z jednání generované umělou inteligencí zachycují a zdůrazňují klíčová rozhodnutí, úkoly a akce.
- Zlepšete přístupnost a sdílení znalostí mezi vícejazyčnými týmy pomocí nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, jako je ClickUp Brain, které generují poznámky z jednání v několika jazycích.
Příklady použití AI pro poznámky z jednání
Vytvořte materiály před schůzkou
Příklady podnětů:
- Na základě předchozích poznámek z jednání o <tématu/projektu> identifikujte klíčové body diskuse, nevyřešené otázky a potenciální body programu jednání.
- Vytvořte návrh programu schůzky na základě opakujících se témat souvisejících s <tématem/projektem>.
- Pracuji na prodejní prezentaci pro <produkt/službu> pro
. Co by měla prodejní prezentace obsahovat?
Máte naplánovanou schůzku na poslední chvíli? Pracujte chytře a využijte asistenty umělé inteligence k vytvoření materiálů před schůzkou, jako jsou programy, body k diskusi, prezentace atd.
Nástroje umělé inteligence analyzují poznámky z minulých schůzek a identifikují oblasti, na které je třeba se zaměřit, opakující se témata, nevyřešené otázky a všechny detaily, které vedly k této schůzce. Na základě těchto údajů zahájí přípravu schůzky tím, že vygenerují a sdílejí relevantní materiály před schůzkou. Tím je zajištěno, že všichni účastníci schůzky přijdou informovaní a připravení ponořit se do hlavních témat. Taková strategie šetří čas a podporuje soustředěné diskuse, což vede k vysoce efektivním a produktivním schůzkám.
Každé dva týdny mám schůzku se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o události a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
Každé dva týdny mám schůzku se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o události a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
Přečtěte si také: Jak používat ClickUp Brain k vytváření poznámek z jednání
Živý přepis a pořizování poznámek
Přepis v reálném čase a pořizování poznámek jsou klíčovými výhodami asistenta pro schůzky s umělou inteligencí. Nástroje pro pořizování poznámek zachycují všechny diskuse a body jednání schůzky v detailu, bez ohledu na počet účastníků. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při rychlých schůzkách, rozsáhlých diskusích a konferenčních hovorech, protože budete mít jasno v tom, kdo co a kdy řekl.
Soustřeďte se na schůzku, ne na psaní poznámek. AI Notetaker od ClickUp automaticky přepisuje konverzace v reálném čase.
Pomáhá také účastníkům překonat problémy související s jazykem a přízvuky, které by jim jinak způsobily, že by jim unikly detaily nebo by informace špatně interpretovali.
Software pro přepis pomocí umělé inteligence rozpozná hlas každého řečníka, přiřadí jeho myšlenky k poznámkám, překládá v reálném čase a generuje jasnou a přesnou dokumentaci ze schůzky. Již jsme diskutovali o jeho dopadu na inkluzivitu a přístupnost, takže pokud chcete využít nástroje umělé inteligence pro schůzky, je to snadné a dostupné řešení.
Shrňte zápisy ze schůzek nebo klíčové body
Neztrácejte čas vyhledáváním klíčových bodů z dlouhých diskusí. Místo toho získejte automatické shrnutí schůzek, které zachycují podstatu celé konverzace, pomocí nástrojů jako ClickUp AI Notetaker!
Tyto nástroje AI pro pořizování poznámek z jednání extrahují klíčové informace a vytvářejí stručný přehled hlavních bodů jednání. Díky tomu jsou všichni účastníci na stejné vlně, aniž by museli procházet dlouhé stránky přepisů. Sdílejí také časové značky těchto klíčových bodů, takže se můžete kdykoli vrátit k záznamům z jednání nebo zvukovým souborům a znovu si promyslet konverzaci.
Tyto zápisy slouží jako důvěryhodný záznam a poskytují přehled o všech dosud uskutečněných schůzkách.
Podníťte kreativní brainstorming
Příklady podnětů:
- Probrali jsme postupný proces <projekt/téma>. Převést to do vývojového diagramu.
- Jaké výzvy a překážky byly na schůzce zdůrazněny? Jaká jsou možná řešení těchto problémů?
Najdete platformy pro schůzky, které využívají technologii umělé inteligence k podpoře vizuálního myšlení. Převádějí mluvené slovo nebo zvukové soubory na koncepční diagramy a myšlenkové mapy. Taková vizualizace otevírá prostor pro kreativní zkoumání a společné brainstormingové sezení z různých perspektiv a s využitím různých odborných znalostí.
Pomocí těchto nástrojů mohou rozptýlené týmy vizuálně propojovat nápady, identifikovat souvislosti a podněcovat inovace při společném řešení problémů. Kromě ilustrace těchto konceptů je platforma pro schůzky také dokumentuje a ukládá na centrálním místě, kde jsou rychle a snadno přístupné pro všechny účastníky.
A nakonec funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozebrání určitých iniciativ.
A nakonec funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozebrání určitých iniciativ.
Kontrolujte a upravujte zprávy po schůzkách
Příklady podnětů:
- Vytvořte podrobnou zprávu ze schůzky s identifikací řečníků.
- Ověřte si správnost informací diskutovaných na této schůzce.
Kromě souhrnů a zápisů z jednání generovaných umělou inteligencí mohou některé aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence také generovat komplexní zprávy po skončení jednání. Ty zachycují podstatu jednání, včetně bodů jednání, délky jednání, časových údajů, profilů účastníků atd., které si můžete prohlédnout i po skončení jednání.
Navíc existuje několik způsobů, jak využít informace nebo implementovat poznatky z každé recenze. Můžete například identifikovat konkrétní osoby, které mezi několika řečníky prosazovaly nebo obhajovaly určitý nápad, požádat je o vysvětlení, ocenit je a přidělit jim odpovědnost za související úkoly.
S AI Notetaker od ClickUp získáte prohledávatelné přepisy. Stačí požádat ClickUp Brain, aby našel relevantní informace, rozhodnutí nebo data, která potřebujete.
Vyhodnoťte efektivitu schůzek
Příklady podnětů:
- Projděte si průběh konverzace a identifikujte části s častými opakováními.
- Jak jsme mohli zkrátit délku této schůzky?
- Vytvořte program pro příští schůzku a podělte se o nápady, jak ji můžeme vést efektivněji.
Nástroje umělé inteligence vyškolené v analýze konverzací dokážou zachytit cenné informace, které přesahují rámec mluveného slova. Disponují pokročilými funkcemi pro analýzu hlasových konverzací a zvýraznění dynamiky schůzky. Zachycením metrik, jako je rozložení času mluvení, části s opakujícími se body, oblasti neúčasti a nadměrné mluvení, můžete identifikovat oblasti, které je třeba ve stávající struktuře schůzek zlepšit.
Na základě toho můžete naplánovat opatření, jako je lepší plánování programu schůzek, vyvážení účasti atd., abyste optimalizovali budoucí schůzky a zvýšili jejich efektivitu a soustředění.
Personalizujte akční plán schůzky
Příklady podnětů:
- Jaké úkoly mi byly během této schůzky přiděleny? Přidejte je do mého seznamu úkolů.
- Připravte si akční plán s prioritními úkoly a termíny na základě bodů k jednání z této schůzky.
- Synchronizujte můj kalendář Google s úkoly identifikovanými v těchto poznámkách z jednání.
Řešení pro pořizování poznámek z jednání pomocí umělé inteligence mohou také převádět seznamy úkolů nebo akční body na personalizované plány. K tomu mohou analyzovat historické poznámky z jednání, individuální profily, osobní kalendáře, rozvrhy atd., aby našly opakující se témata, vaši roli v těchto jednáních, blížící se termíny a podobně.
Na základě těchto poznatků pak generují personalizované plány, které stanovují priority úkolů, přidělují role a odpovědnosti a definují termíny. Takový plynulý přechod od platformy pro schůzky k poznámkám a správě úkolů usnadňuje a zjednodušuje následné kroky. To pomáhá účastníkům schůzky soustředit se na nejdůležitější úkoly a významně přispívat k celkovému úspěchu týmu.
Výzvy při používání umělé inteligence pro poznámky z jednání
Chybějící nuance přirozeného jazyka: Nástroje umělé inteligence udělaly obrovský pokrok v přepisu mluveného slova do textu. Někdy však mohou mít potíže zachytit nuance lidské řeči, jako je humor, sarkasmus nebo kulturní odkazy. To může vést k riziku, že důležité informace budou opomenuty nebo špatně interpretovány.
Závislost na kvalitě zvuku: Účinnost umělé inteligence do značné míry závisí na čistotě vstupního zvuku. Překrývání hlasů, hlasité rušivé zvuky v pozadí nebo špatná kvalita zvuku mohou mít vliv na celkovou kvalitu a přesnost přepisu.
Omezený nonverbální vhled: Významná část lidské komunikace spočívá v nonverbálních signálech, jako jsou výrazy obličeje, gesta a tón hlasu. Ty poskytují cenný kontext během konverzace. Nástroje AI pro přepis však nemusí být schopny tyto nonverbální signály účinně zachytit a interpretovat.
Jazykové omezení: Nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence nemusí vždy rozumět nebo správně přepsat více jazyků nebo dialektů. Moderní nástroje se zlepšují, ale stále mohou mít potíže s některými jazyky nebo silnými regionálními přízvuky. To může vést ke snížení přesnosti a úplnosti přepisu.
Závislost na stabilním internetovém připojení: Nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence často vyžadují stabilní internetové připojení, aby fungovaly efektivně. To může být problematické v oblastech se slabým internetovým připojením.
Jak začlenit nástroje umělé inteligence do poznámek z jednání
Existuje několik způsobů, jak generovat poznámky pomocí asistenta schůzek s umělou inteligencí. Projdeme si několik možností, které můžete zvážit. Podívejte se na toto krátké vysvětlující video a čtěte dál, abyste se dozvěděli více o těchto nástrojích!
Používejte ASR pro živé přepisy pomocí umělé inteligence
S ASR můžete nastavit přepis v reálném čase a automatizovat pořizování poznámek. Inteligentní funkce založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, umí víc než jen generovat poznámky. Použijte je k automatickému přepisu záznamů ze schůzek pořízených pomocí Clips (více o tom později). Poté můžete pomocí přepisu umělé inteligence vyhledávat důležité body, přeskakovat videa pomocí časových značek a kopírovat úryvky.
Využijte nástroje AI pro pořizování poznámek k přehrávání nahrávek
Zatímco nástroje ASR generují přepisy schůzek v reálném čase, nástroje AI s funkcí pořizování poznámek pracují s audio nahrávkami.
ClickUp Clips je chytrý způsob, jak převést ručně psané textové poznámky na multimediální obsah. Zde je návod, jak je můžete využít při schůzkách:
- Zaznamenávejte aktivitu na obrazovce, okna aplikací nebo plochu při prezentacích, videonávodech, ukázkách atd.
- Automaticky vyplňujte přepisy, poznámky a časová razítka z nahrávek, abyste zdůraznili klíčové body diskuse.
- Sdílejte videoklipy pro asynchronní účast členů týmu, kteří se nemohli zúčastnit živé schůzky.
Tyto nástroje umělé inteligence analyzují zvukové nebo video soubory a generují podrobné poznámky. Můžete také vyzkoušet jejich pokročilé funkce umělé inteligence, jako je identifikace mluvčího, vyhledávání podle klíčových slov, generování časových značek a zvýraznění klíčových momentů.
Využijte nástroje pro shrnování schůzek
V některých případech můžete mít záznamy ze schůzek, které byste chtěli převést do poznámek a z těchto výstupů vytvořit stručné shrnutí. V jiných případech již můžete mít přepisy ze schůzek a chcete je pouze shrnout. S ClickUp Brain můžete:
- Analyzujte konverzace a automaticky zvýrazněte body k akci. Poté tyto body k akci převedete na úkoly a přiřadíte je zúčastněným stranám, abyste od samého začátku podporovali odpovědnost.
- Vytvářejte stručné shrnutí dlouhých diskusí nebo konverzací. Brain odfiltruje vše nepodstatné a představí klíčová rozhodnutí a další kroky ze schůzky, aby usnadnil koordinaci týmu.
- Pomocí funkce shrnutí můžete několika kliknutími vytvořit stručný přehled klíčových rozhodnutí, akčních bodů a závěrů.
Propojte se s nástroji pro řízení projektů
Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout. Za prvé, můžete si vybrat nástroj pro pořizování poznámek ASR nebo AI, který se integruje s platformami pro správu projektů. Za druhé, můžete si vybrat nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, s integrovanými funkcemi AI pro pořizování poznámek a správu dokumentů.
Zde je několik funkcí, díky kterým je ClickUp nejlepším softwarovým řešením pro poznámky z jednání založeným na umělé inteligenci:
1. Dokumenty
ClickUp Docs je centralizované centrum pro všechny dokumenty související s vašimi projekty. Slouží jako prostor pro spolupráci, kde vy a váš tým můžete:
- Zaznamenávejte poznámky z jednání, abyste je měli po ruce a přehledně uspořádané. Poznámky z jednání můžete upravovat tak, aby byly přehlednější, pomocí různých formátovacích možností, jako jsou nadpisy, odrážky a tabulky (PS: Můžete také použít ClickUp Brain v Docs).
- Prohlížejte si poznámky z jednání a přispívejte do nich. Dokumenty jsou určeny ke spolupráci a sdílení, takže účastníci mohou zanechávat komentáře, aby doplnili další souvislosti a pozadí diskutovaných témat a opravili případné chyby nebo nesprávné výklady.
- Vytvořte centralizované úložiště všech svých poznámek z jednání. Sdílejte poznámky mezi zúčastněnými stranami, abyste zajistili transparentnost, odpovědnost a přístup k informacím a zároveň udrželi celý tým v souladu.
2. Bílé tabule
ClickUp Whiteboard s je jedním z mnoha nástrojů pro spolupráci na ClickUp. Pomáhá s vizuálním brainstormingem a tvorbou nápadů během schůzek následujícími způsoby:
- Převádějte nápady a koncepty do vizuálních formátů, jako jsou myšlenkové mapy, vývojové diagramy a schémata, které podporují kreativní zkoumání a spolupráci.
- Vizualizujte vztahy a vzájemné závislosti mezi úkoly nebo nápady, abyste se při práci na drobných detailech mohli soustředit na celkový obraz.
- Vložte bílé tabule do obsahu schůzek v Docs a získejte integrovaný zážitek z brainstormingu a vývoje projektů.
3. Šablony
ClickUp také nabízí bohatou knihovnu bezplatných šablon, které jsou 100% přizpůsobitelné podle potřeb vašeho projektu nebo pracovního postupu.
Například šablona ClickUp Meeting Minutes Template nabízí dobře definovanou strukturu pro zaznamenávání zápisů z jednání jako dokument v ClickUp. Od podrobného programu přes změny v zápisech z předchozích jednání až po oznámení – tato šablona pokrývá vše.
Podobně vám pomůže přizpůsobitelná šablona Docs pro poznámky z jednání ClickUp. Stanovením pokynů a struktury pro vaše jednání můžete zajistit, že každé jednání bude mít smysl, ať už se koná denně nebo jednou ročně.
Jelikož budete muset vést záznamy o všech svých poznámkách z jednání, máme pro vás také tuto šablonu ve stylu ClickUp Meeting Note Style. Šablona pro jednání zachycuje stručné shrnutí každého jednání v jednoduchém formátu a vytváří centrální, prohledávatelnou databázi. Usnadňuje organizaci poznámek a zároveň umožňuje včasné aktualizace pokroku pro týmy a zúčastněné strany.
4. Integrace
Jako by nestačily zabudované funkce a možnosti ClickUp, máte také možnost integrovat ClickUp se svými stávajícími nástroji, platformami a systémy. Například
ClickUp se integruje s Google Meet a Microsoft Teams pro videokonference. Podobně jej můžete propojit s Fireflies a MeetGeek pro živý přepis. Taková integrace vám umožňuje přidat výkonné funkce pro správu projektů k jiným nástrojům a učinit je škálovatelnými.
Splňte očekávání a překonejte je díky AI pro pořizování poznámek z jednání
Ať už využíváte nástroje umělé inteligence pro prezentace a programy jednání, nebo je používáte k generování živých titulků, umělá inteligence si získává stále větší oblibu v oblasti pořizování poznámek z jednání. A co je ještě důležitější, skýtá pozitivní a slibnou budoucnost pro to, co přijde.
S rozvojem technologie se objeví intuitivnější, na hodnotu zaměřené a praktické AI asistenty pro schůzky. Pokročilé funkce, jako je analýza sentimentu, vás budou informovat o morálce týmu, zatímco živý překlad propojí různé geografické oblasti. Je jen otázkou času, kdy budeme svědky této změny.
Využití této technologie co nejdříve je tedy jedním z nejlepších způsobů, jak udržet náskok před blížící se změnou. Místo rozptylování investic do různých nástrojů si vyberte jediné řešení, které vám přinese vyšší návratnost investic. Jinými slovy, začněte používat ClickUp a nechte umělou inteligenci transformovat vaše obchodní operace.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zjistěte, jak na to!