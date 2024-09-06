Jak může pocit vyloučení v práci ovlivnit vaši práci

Sedíte u svého stolu a připravujete prezentaci, když si všimnete, že se skupina vašich kolegů shromáždila a tiše mezi sebou o něčem diskutuje.
Zvědavost se probouzí. O čem se baví? Je to něco důležitého?
Cítíte mírnou frustraci, protože byste rádi přispěli, ale nejste v obraze. A není to poprvé. I v minulosti jste měli pocit, že v práci musíte dohánět ostatní.
Pocit vyloučení v práci může být frustrující a má negativní dopad na zaměstnance i organizaci. A je častější, než byste si mohli myslet.
V tomto blogu se podíváme na příčiny vyloučení na pracovišti, způsoby, jak se vypořádat s pocitem izolace v práci, a další. Pojďme na to!🚦
Uklidňující informace: I když se vám to tak může zdát, nejste jediní, kdo se na pracovišti cítí vyloučený. Podle zprávy EY „Belonging Barometer“ uvádí 75 % zaměstnanců po celém světě, že se na pracovišti cítili vyloučení. To znamená, že se obvykle jedná o hluboce zakořeněný problém, který se týká mnoha z nás.
Pocit vyloučení v práci: Co se ve skutečnosti děje?
Pocit vyloučení v práci nastává, když jste vyloučeni z týmových aktivit, diskusí nebo sociálních interakcí. Tato izolace může vést k pocitu odcizení a demotivace, což ovlivňuje vaše pohodlí a vztah k týmu.
Když se cítíte vyloučení, je snadné obviňovat sami sebe. V dlouhodobém horizontu to může snadno eskalovat a mít silný negativní dopad na to, jak vnímáte svou práci. Skutečný důvod, proč jste nepochopili ten vtip nebo se necítili jako součást týmu, však může být mimo vaši kontrolu.
Může to být způsobeno hlubšími problémy, jako jsou komunikační bariéry, nepsané hierarchie, kancelářské kliky nebo dokonce kultura na pracovišti, která způsobuje, že se všichni cítí odloučení.
Pro účinné řešení problému je klíčové identifikovat jeho příčinu. Než podniknete další kroky ke zlepšení situace, zvažte, zda se vaše zkušenost shoduje s těmito problémy.
🚩 Je to jen váš pocit, nebo je to kultura?
Mnozí se ptají: „Je to moje vina, nebo je něco v nepořádku s mým týmem?”
Nejlepší způsob, jak zjistit, zda jste obětí vyloučení z kolektivu, je zeptat se sám sebe, zda děláte to, co se od vás očekává.
Dodržujete termíny svých projektů? Jste zdvořilí, spolupracujete a děláte vše pro to, abyste byli dobrými zaměstnanci?
Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, ale stále se cítíte vyloučeni, pravděpodobně za to může kultura vašeho týmu.
Mezi příznaky, které naznačují, že se nacházíte v nepříznivém pracovním prostředí, mohou patřit:
- Často se cítíte vyloučený z důležitých schůzek nebo diskusí.
- Komunikace v týmu je často nejasná nebo nesouvislá.
- Nedostatek podpory a mentorství vás nutí řešit věci na vlastní pěst.
- Kultura vám dává pocit, že byste měli být vděční už jen za to, že máte práci.
- Často se cítíte podceňováni nebo nedoceněni za své příspěvky.
- Používání frází jako „jsme jedna rodina“ k rozostření hranic
- Nadměrná pracovní zátěž nebo malá až žádná hranice mezi pracovním a soukromým životem
- Kliky v kanceláři nebo nevyslovené hierarchie jsou zřejmé
Přečtěte si také: Jak budovat pozitivní firemní kulturu (s příklady)
🚩 Kliky v kanceláři: Ano nebo ne?
Možná jste si mysleli, že kliky jsou něco, co jste nechali za sebou na střední škole. Bohužel to není vždy pravda. Kliky se často objevují v jiné formě nebo podobě na každém pracovišti.
Na mnoha pracovištích existují kliky – některé dobré, jiné méně. Tyto uzavřené skupiny se často tvoří na základě společných zájmů, pracovních funkcí nebo typů osobnosti.
Na první pohled se mohou zdát neškodné, ale mohou vytvářet skutečné překážky pro ty, kteří nejsou jejich součástí.
Ne všechny kliky jsou však špatné; některé poskytují solidní podpůrnou síť.
Ale častěji než ne, když se tyto skupiny začnou v kanceláři formovat, vedou k bránění přístupu a exkluzivitě, což ostatním ztěžuje navazování kontaktů a spolupráci.
🚩 Jemná realita vyloučení
Vyloučení není vždy zřejmé. Nejde jen o to, že přicházíte o akce po práci nebo nemáte možnost se vyjádřit na schůzkách.
Někdy jde o jemnější věci, jako když vás nikdo nepožádá o názor na projekt nebo vás přehlédnou při přidělování klíčových úkolů. Tyto drobné příklady se mohou časem hromadit, což ve vás vyvolá pocit podceňování a odcizení od týmu.
Zde je několik často přehlížených příznaků vyloučení:
- Důležité e-maily, chaty nebo dokumenty kolují mezi vašimi kolegy, ale vy nejste vždy zahrnuti do distribučního seznamu.
- Plánují se týmové výlety nebo setkání po práci, ale vy o nich buď nejste informováni, nebo jste pozváni na poslední chvíli.
- Všimnete si, že kolegové často vedou neformální rozhovory, například během přestávek na kávu, ale málokdy vás pozvou, abyste se k nim připojil.
- Ostatní členové týmu pravidelně dostávají rady nebo mentoring, ale vy musíte čelit výzvám sami.
- Když jsou vaše příspěvky uznány, jsou bagatelizovány nebo nejsou zdůrazňovány stejně jako příspěvky ostatních.
- Během schůzek vás možná často přerušují nebo vaše nápady odmítají bez větší diskuse.
- Neustále dostáváte úkoly, které jsou důležité, ale málo viditelné.
Jak se vypořádat s pocitem vyloučení v práci?
Abyste tento pocit vyloučení překonali, je nutné se s ním vypořádat přímo a podniknout proaktivní kroky.
Zde je návod. 🗂️
✅ Zaměřte se na to, co můžete ovlivnit
Když se cítíte vyloučení z kolektivu v práci, je snadné začít obviňovat sebe nebo ostatní.
Prvním krokem při řešení této situace je však podívat se na to, co můžete ovlivnit – svůj výkon a přístup.
Podle konsolidovaného výzkumu společností Indeed a Michael Page byste se měli soustředit na kontrolovatelné faktory, jako jsou:
- Zlepšení kvality vaší práce
- Stanovení osobních cílů
- Promluvte si se svými kolegy, než dojdete k nějakým závěrům.
- Udržujte si (pokud možno) pozitivnější přístup
- Najděte si koníčky mimo pracoviště
- Ujistěte se a vštěpujte si, že vaše sebevědomí není definováno činy ostatních nebo vaší prací.
- Meditace a sebevzdělávání
- Hledání terapie
Soustředěním se na svůj výkon a přístup můžete získat jistotu, že děláte maximum a že případné problémy nemusí být na vaší straně.
Pokud si myslíte, že je co zlepšovat, hledejte způsoby, jak zvýšit svůj výkon. Promluvte si se svými kolegy, zejména s těmi, kteří zastávají vyšší pozice, domluvte si schůzku se svým nadřízeným a požádejte ho o zpětnou vazbu. V případě potřeby neváhejte zapojit personální oddělení.
✅ Najděte si svou podpůrnou síť
Chcete-li bojovat proti izolaci na pracovišti, myslete mimo zaběhnuté schémata. I když je přirozené navazovat kontakty s těmi, s nimiž úzce spolupracujete, někdy je nejlepší podporou rozšíření vaší sítě kontaktů.
Podívejte se za hranice svého bezprostředního týmu a najděte lidi v jiných odděleních nebo profesních skupinách, kteří sdílejí vaše hodnoty a zájmy.
Kromě toho můžete zvážit připojení se k profesním skupinám uvnitř i vně vaší společnosti.
Zapojení se do komunit na platformách jako LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International a Meetup vám může pomoci navázat kontakt s podobně smýšlejícími lidmi a rozšířit si síť kontaktů. Tyto interakce mohou nabídnout nové perspektivy, cenné poznatky a pocit sounáležitosti, které mohou pomoci zmírnit pocity izolace.
✅ Budujte odolnost a sebeuvědomění
Při řešení ostrakizace na pracovišti je zásadní odolnost. To znamená zůstat motivovaný (v rámci možností a zdravého rozumu) navzdory stresu a vyhoření, které často doprovázejí pocit vyloučení.
Nezapomeňte však, že odolnost neznamená potlačování nebo ignorování svých emocí, ale jejich uznání a nalezení zdravých způsobů, jak se s nimi vyrovnat.
Chcete-li si vybudovat odolnost, vyzkoušejte následující:
- Procvičujte sebereflexi, abyste posílili své sebevědomí.
- Zpracujte své emoce, než zareagujete
- Rozdělte pracovní úkoly, abyste zvládli stres a vyhoření.
- Pravidelně se hodnotte, abyste reagovali promyšleně, nikoli impulzivně.
Vědomí svého okolí také pomáhá zvládat pocity vyloučení.
Zeptejte se sami sebe, zda se často cítíte vyloučení ve skupině nebo pouze v přítomnosti určitých osob. Porozumění dynamice vašeho pracoviště vám může pomoci zvládat očekávání a snížit zbytečný stres tím, že přizpůsobíte svůj přístup prostředí, ve kterém se nacházíte.
✅ Zvládněte kliky s profesionalitou
Abyste se v kancelářských klikách orientovali efektivně, potřebujete kombinaci taktu a profesionality. Zachovejte si profesionalitu tím, že zůstanete neutrální, vyhýbejte se drbům a ke všem se chovejte s respektem.
Jak uvádí Harvard Business Review, z politiky na pracovišti se nelze jednoduše vyvázat; tím, že jste zaměstnancem organizace, jste automaticky součástí politiky na pracovišti. Bohužel je to nevyhnutelné. To však neznamená, že zapojení se do politické dynamiky na pracovišti z vás dělá špatného člověka.
Místo toho se soustřeďte na pochopení politické situace na vašem pracovišti. Zjistěte, zda je vaše společnost politicky orientovaná minimálně, středně, vysoce nebo patologicky, a zvažte, jak to souvisí s vaším osobním stylem a kariérními cíli.
K konfliktům přistupujte s klidem. Snažte se pochopit různé úhly pohledu a zároveň dodržujte své profesionální hodnoty. Tento přístup vám pomůže zachovat si dobrou pověst a prokázat své vůdčí schopnosti.
Pokud vyloučení pokračuje, zaměřte se na budování individuálních pracovních vztahů v rámci skupiny. Individuální navazování kontaktů může vést k upřímnějším a trvalejších vazbám než sbližování se s celou skupinou.
Role organizací při řešení vyloučení na pracovišti
Tipy a strategie, které jsme dosud sdíleli, byly zaměřeny především na to, jak můžete jako jednotlivec lépe zvládat pocit vyloučení.
Ale věc se má tak: vyloučení není jen osobní problém, je to problém celé organizace.
Když se člen týmu nebo zaměstnanec neustále cítí vyloučený, má to negativní dopad na celkové pracovní prostředí.
Kultura vyloučení může vést ke snížení morálky, nižší produktivitě a vyšší fluktuaci. Vytváří propast mezi těmi, kteří se cítí začleněni, a těmi, kteří se tak necítí, což může narušit soudržnost a efektivitu týmu.
Podívejme se, jak tyto dynamiky fungují a co lze udělat pro jejich řešení na úrovni organizace. 🏢
Dopady pocitu vyloučení
Pocit vyloučení v práci může výrazně ovlivnit pohodu a produktivitu člověka. Emocionálně často vede k osamělosti, hněvu a dokonce i studu.
Výzkumy ukazují, že toxické chování na pracovišti a nedostatek inkluzivity výrazně zvyšují příznaky vyhoření. Zaměstnanci, kteří se cítí marginalizovaní, často pociťují pokles své pohody, což může vést k chronickému stresu a ztrátě motivace. Také je u nich větší pravděpodobnost, že opustí své zaměstnání.
💡 Tip pro profesionály: Buďte v práci asertivní, když řešíte toxické chování. Používejte věty začínající „já“, abyste vysvětlili, jak vás jejich jednání ovlivňuje, a soustřeďte se spíše na své pocity než na obviňování.
A to není vše. Produktivita může také utrpět obrovskou ránu.
Když se zaměstnanci cítí vyloučení, jejich motivace výrazně klesá.
Výzkum BCG zdůrazňuje, že radost z práce je klíčovým faktorem pro udržení zaměstnanců a produktivitu. Zaměstnanci, kteří mají rádi svou práci, mají o 49 % menší pravděpodobnost, že uvažují o odchodu.
Vyloučení z kolektivu narušuje vztahy v týmu, omezuje spolupráci a inovace, které jsou pro úspěch nezbytné.
Navíc vyloučení znamená ztrátu cenných nápadů a talentů. Přehlížení skupiny zaměstnanců může také vést ke ztrátě příležitostí pro inovace a vyšší fluktuaci, zejména mezi mladými a rozmanitými zaměstnanci.
Přečtěte si také: Jak emoční inteligence v práci ovlivňuje pracovní prostředí
Co mohou organizace v této situaci udělat?
Podpora inkluzivního pracoviště přesahuje rámec individuálního blahobytu – je nezbytná pro budování produktivního a inovativního prostředí.
Na podporu těchto snah je řešení ClickUp pro HR týmy přizpůsobeno tak, aby pomáhalo organizacím pěstovat inkluzivní kulturu.
Díky funkcím, jako jsou nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, stanovení cílů a sledování pokroku, poskytuje ClickUp centralizovanou platformu pro monitorování a zlepšování dynamiky týmu.
Podívejme se na několik praktických kroků, které můžete pomocí ClickUp podniknout, abyste tyto snahy podpořili:
Krok 1: Inkluzivní cíle a uznání
Vytvořte cíle, které sjednotí váš tým a zajistí, že se všichni budou cítit zapojeni.
Můžete se například zaměřit na:
- Alespoň 80 % zaměstnanců se v příštím čtvrtletí zapojí do mezioborových projektů nebo iniciativ.
- Zajistěte, aby každý proces rozhodování týmu zahrnoval příspěvky alespoň tří různých rolí nebo oddělení.
- Zkontrolujte a vylepšete interní komunikační nástroje a procesy do šesti měsíců, aby byly přístupné všem zaměstnancům.
- Zaveďte formální mentorský program, do kterého se v příštím roce zapojí alespoň 50 % zaměstnanců ze všech úrovní a oddělení, a to buď jako mentoři, nebo jako mentees.
Můžete také podpořit budování týmu tím, že zavedete povinné aktivity, jako jsou brainstormingové sezení, střídání vedoucích rolí, zavedení politiky otevřených dveří a zlepšení komunikačních kanálů.
Stanovte jasné cíle a postupy pro přijímání nových zaměstnanců. To jim pomůže hladce se integrovat a od začátku se cítit jako součást týmu.
Správu všech těchto cílů a událostí může být náročné zvládnout sami, ale ClickUp Milestones vám to může zjednodušit.
Díky této funkci můžete:
- Definujte cíle inkluze jako milníky ClickUp a označte klíčové body ve svých iniciativách v oblasti diverzity. Díky tomu bude snadné udržet všechny na stejné vlně a přesně vědět, čeho je třeba dosáhnout.
- Pomocí zobrazení časové osy a závislostí úkolů v ClickUp můžete sledovat probíhající činnosti a zajistit, aby vše bylo v souladu s vašimi cíli.
- Jakmile váš tým dosáhne milníků, můžete tyto úspěchy zdůraznit a oslavit a ocenit tak pokrok na cestě k inkluzi.
- V dashboardu můžete sledovat dokončené milníky, což vám poskytne souhrnný přehled o aktuálním stavu projektu. To vám pomůže rychle posoudit, kde se nacházíte a co ještě zbývá udělat.
Přečtěte si také: 12 tipů na software pro uznání zaměstnanců, který povzbudí váš tým
Krok 2: Naplánujte inkluzivní akce
Víte, co skutečně spojuje lidi v práci? Neformální oslavy a společenská setkání, samozřejmě.
Jsou fantastické pro podporu vztahů a budování kamarádství ve vašem týmu.
Zvažte organizaci aktivit, které všechny sblíží, jako jsou mezioborové obědy a firemní teambuildingy, kde se kolegové mohou setkat a poznat se navzájem mimo své obvyklé role.
K plánování všech těchto činností můžete využít šablonu pro plánování událostí ClickUp. Zjednodušuje plánování a realizaci díky funkcím, které jsou navrženy tak, aby vše zůstalo organizované.
Můžete vytvářet přizpůsobitelné seznamy úkolů, abyste každou událost rozdělili na jasné a zvládnutelné kroky. Spolupráce v reálném čase zajišťuje, že všichni mají aktuální informace, zatímco automatická připomenutí udržují termíny v dohledu. Uživatelsky přívětivé rozhraní vám pomáhá efektivně sledovat úkoly, termíny a zdroje, aby vaše události proběhly bez problémů.
Krok 3: Shromažďujte anonymní zpětnou vazbu
Pouhé zavedení lepších procesů nestačí. Musíte zkontrolovat, zda tyto změny přinášejí výsledky, a zajistit, aby se zaměstnanci cítili pohodlně při sdílení své upřímné zpětné vazby.
Proto je důležité sbírat anonymní zpětnou vazbu.
Do anonymního průzkumu zahrňte kombinaci uzavřených a otevřených otázek, například:
- Jak vnímáte inkluzi na pracovišti, pokud jde o týmové aktivity? Cítíte se do nich zapojený?
- Myslíte si, že některé skupiny v kanceláři neumožňují ostatním vstoupit do jejich profesního prostoru?
- Pracujete v pozitivním pracovním prostředí? Proč ano, nebo proč ne?
Zpětnou vazbu z těchto průzkumů můžete využít k plánování dalších kroků a k přijímání informovanějších rozhodnutí. K řešení tohoto problému se můžete spolehnout na ClickUp Forms.
Přečtěte si také: Jak se vypořádat s toxickými lidmi v práci: 10 strategií pro úspěch
Umožňuje přesné shromažďování zpětné vazby pomocí podmíněné logiky, která se přizpůsobuje na základě odpovědí uživatelů. Tímto způsobem můžete snadno proměnit zpětnou vazbu v praktické úkoly, což usnadňuje řešení jakýchkoli problémů nebo oblastí, které je třeba zlepšit v rámci vašich snah o začlenění.
Pro podobné případy můžete také použít šablonu ClickUp pro zpětnou vazbu od zaměstnanců. Ta umožňuje:
- Řiďte komunikační mezery a shromažďujte zpětnou vazbu strukturovaným způsobem.
- Povzbuzujte zaměstnance pracující na dálku, aby se účastnili procesu zpětné vazby s garantovanými změnami na obzoru.
- Poskytněte platformu pro anonymní a otevřené rozhovory mezi zaměstnanci a vedením.
Dalším šikovným prostředkem pro zpětnou vazbu je šablona ClickUp pro zapojení zaměstnanců, která vám umožní sledovat potřeby, přání, cíle a sdílené osobní informace všech vašich kolegů. Můžete ji také použít k provádění průzkumů zapojení, které poskytují jasné a praktické informace o tom, jak vaši zaměstnanci vnímají své pracoviště.
Přečtěte si také: Šablona pro hodnocení výkonu
Krok 4: Rozdejte příležitosti spravedlivě
Není neobvyklé, že někteří členové týmu vždy dostávají úkoly s vysokou prioritou, zatímco ostatní jsou odsunuti na vedlejší kolej. Možná jste si také všimli, že někteří členové týmu se plně nezapojují do skupinových projektů nebo že jejich příspěvky zůstávají bez povšimnutí.
Pro boj s tímto problémem je Team View od ClickUp vynikajícím nástrojem pro podporu inkluze a efektivní vyvažování pracovního zatížení.
Díky funkci Team View můžete zobrazit své projekty, úkoly a povinnosti na jednom místě, což usnadňuje rozdělování práce. Úkoly můžete přiřazovat jednotlivým osobám, aby měli všichni stejnou příležitost přispět.
Můžete dokonce přizpůsobit zobrazení tak, aby úkoly byly kategorizovány podle značek, které odrážejí dovednosti a zájmy členů týmu. Pokud například označíte úkoly konkrétními dovednostmi nebo typy projektů, členové týmu mohou být snadno přiřazeni k úkolům, které odpovídají jejich preferencím a kariérním cílům.
Krok 5: Zlepšete celkovou komunikaci
Chcete, aby informace proudily volně, bez bariér hierarchie nebo klik, které způsobují nedorozumění na pracovišti.
Funkce Chat View v ClickUp vám pomůže zapojit celý tým a udržet všechny v obraze.
Jasná a otevřená komunikace hraje zásadní roli v úspěchu každého týmu, proto je důležité vytvořit transparentní kanály, kde se všichni budou cítit pohodlně při sdílení svých nápadů a zpětné vazby.
Pravidelné kontroly a aktualizace zajistí, že všichni budou v souladu s cíli projektu. Podpora kultury aktivního naslouchání a vstřícnosti může budovat důvěru a udržovat váš tým v kontaktu.
S funkcí Chat View můžete:
- Sdílejte novinky, propojujte zdroje a komunikujte se svými kolegy.
- Vytvořte kanály nesouvisející s prací, abyste podpořili osobní vztahy s kolegy.
- Přiřazujte úkoly pomocí @zmínek, aby týmy byly informovány o nejnovějších aktualizacích.
Přečtěte si také: Jak podpořit změnu kultury v organizaci a dosáhnout úspěchu
Podporujte inkluzi a sounáležitost na svém pracovišti pomocí ClickUp
Řešení vyloučení na pracovišti je nezbytné pro zvýšení morálky a produktivity týmu a zároveň pro budování kultury spolupráce.
ClickUp vám pomůže proměnit vaše pracovní prostředí v místo, které je více inkluzivní a podporující. Od stanovení cílů po organizování teambuildingových akcí – ClickUp usnadňuje udržení zapojení a propojení všech zaměstnanců.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!