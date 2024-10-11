10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování poznámek pro rok 2025

Jako student, výzkumník nebo profesionál se možná často potýkáte s obrovským množstvím textu. Procházení dlouhých dokumentů může být náročné, ale správné nástroje vám mohou pomoci.
Seznamte se s AI nástroji pro shrnování poznámek – inovativními nástroji, které dokážou během několika sekund zhušťovat rozsáhlé informace do stručných shrnutí a klíčových bodů. Rychle pro vás vyberou podstatné detaily, čímž výrazně zvýší vaši produktivitu.
Chcete se o těchto nástrojích dozvědět více? Čtěte dál a objevte deset nejlepších AI nástrojů pro shrnování poznámek, které vám pomohou zvýšit efektivitu.
Co byste měli hledat v AI nástrojích pro shrnování poznámek?
Dobrý AI nástroj pro shrnování poznámek usnadňuje práci s dokumenty. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti při výběru AI nástrojů pro shrnování poznámek:
- Snadné použití: Nástroj by měl mít intuitivní, snadno ovladatelné a uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Možnosti přizpůsobení: Měly by vám být k dispozici možnosti přizpůsobení a úpravy formátu, délky a míry detailnosti shrnutí podle vašich potřeb.
- Kvalita shrnutí: Generovaná shrnutí musí zachycovat podstatu vašich dokumentů.
- Užitečné funkce: Kromě shrnování textu by AI software měl poskytovat užitečné funkce, jako je překlad, přepis audio/video souborů, možnosti úprav atd.
- Integrační schopnosti: AI nástroj pro shrnování poznámek by měl být snadno integrovatelný s dalšími nástroji, jako jsou textové editory a software pro správu projektů.
- Možnosti sdílení a exportu: Mělo by vám umožnit uložit shrnutí do vašeho zařízení pro pozdější použití a exportovat a sdílet jej s ostatními ve formátu PDF, Word atd.
- Dostupná cena: Shrnující nástroj by měl mít vysoké hodnocení v poměru cena/výkon a jeho předplatné by mělo být za rozumnou cenu.
10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování poznámek
Po prozkoumání výše uvedených funkcí v celé řadě generátorů shrnutí AI na trhu jsme vybrali deset nejlepších nástrojů, které vám doporučujeme zvážit. Projděme si je jeden po druhém.
1. ClickUp (nejlepší pro shrnování a organizování poznámek)
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity s mnoha funkcemi, která je určena pro individuální i firemní použití. Nabízí rozsáhlou sadu výkonných funkcí, včetně funkce pro pořizování poznámek založené na umělé inteligenci s názvem ClickUp Brain.
ClickUp Brain vyniká v sumarizaci poznámek a dokumentů do klíčových pojmů a bodů. Na základě několika jednoduchých pokynů vygeneruje přizpůsobené shrnutí během několika sekund.
ClickUp Brain navíc dokáže přepisovat videokonference a shrnovat poznámky z jednání. Umí je také překládat do různých jazyků, včetně francouzštiny, italštiny, španělštiny a dalších.
Kromě ClickUp Brain vám funkce Notepad od ClickUp umožňuje psát poznámky, vytvářet seznamy úkolů a formátovat a upravovat je odkudkoli.
Navíc s ClickUp Docs můžete vytvářet, organizovat a ukládat své poznámky a dokumenty na jednom místě.
Jako součást ekosystému ClickUp se tyto nástroje hladce integrují. To znamená, že ClickUp Brain pro vás může snadno generovat poznámky a kontrolní seznamy přímo v Notepadu a Docs.
Z poznámek také dokáže generovat programy schůzek, aktualizace produktů a proveditelné úkoly a podúkoly.
ClickUp Brain vám v zásadě pomáhá psát kvalitní poznámky, pracovat rychleji a stihnout více za méně času.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sdílejte poznámky bezpečně se svými kolegy a spolupracovníky díky funkcím bezpečného sdílení.
- Spolupracujte, chatujte a diskutujte s členy svého týmu pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte všechny druhy textů pro práci a brainstormujte nápady na obsah s ClickUp Brain.
- Vytvářejte dokumenty ve spolupráci s členy týmu pomocí ClickUp Docs.
- Integrujte pracovní procesy s dalšími nástroji ClickUp, jako jsou ClickUp Whiteboards, ClickUp Tasks atd., a nástroji třetích stran, jako jsou Google Workspace, Microsoft Office atd.
- Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí více než 1000 plně přizpůsobitelných šablon, včetně šablon pro poznámky z jednání.
Omezení ClickUp
- Zatím neposkytuje funkci přímého shrnutí PDF souborů, což znamená, že budete muset obsah zkopírovat a vložit do ClickUp, aby mohl být shrnut.
- Někteří uživatelé mohou při práci s pokročilými funkcemi zaznamenat mírnou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notta (nejlepší pro přepis a shrnování audio/video souborů)
Notta je oblíbený nástroj pro pořizování poznámek a AI přepis audio a video nahrávek. Umí přepsat všechny druhy videí, včetně videí ze schůzek, videí z YouTube, webinářů a podcastů. Kromě toho umí shrnout přepisy z video a audio souborů do snadno srozumitelné podoby.
Notta vám také umožňuje vyhledávat v přepisech, což vám pomůže rychleji najít důležité informace.
Nejlepší funkce Notta
- Vytvářejte shrnutí jednotlivých kapitol z přepisu jednání.
- Přepisujte obsah ve více než 50 jazycích, včetně němčiny, španělštiny, portugalštiny atd.
- Hladká integrace s nástroji pro schůzky, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams, Zoom atd.
- Přizpůsobte obsah pomocí různých šablon s možností úprav.
- Sdílejte poznámky bezpečně s členy týmu a zainteresovanými stranami.
Omezení Notta
- Neumožňuje přímo shrnovat soubory PDF ani žádné jiné textové soubory.
- Přístup k generátoru shrnutí pomocí umělé inteligence je k dispozici pouze v placeném tarifu.
Ceny Notta
- Navždy zdarma
- Výhoda: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Wordtune (nejlepší pro shrnování a parafrázi textových a video souborů)
Wordtune je nástroj pro psaní, parafrázi a shrnování textů založený na umělé inteligenci. Umožňuje vám rychle psát vysoce kvalitní obsah a pomáhá vám překonat tvůrčí blok. Navíc vám umožňuje parafrázovat obsah, aby zněl autentičtěji a oslovil ostatní čtenáře.
Wordtune je nejen asistentem pro psaní a parafráze, ale také AI nástrojem pro shrnování textů a videí. Umí shrnovat širokou škálu souborů, od textových dokumentů, článků a webových stránek až po videa ze schůzek a videa z YouTube, a poskytuje vám stručná shrnutí.
Pomůže vám pochopit velké množství informací v krátkém čase.
Nejlepší funkce Wordtune
- Přizpůsobte si tón, jazyk a délku shrnutí podle svých potřeb.
- Vytvářejte neformální zprávy a formální korespondenci přizpůsobenou vašim potřebám.
- Získejte pomoc v každé fázi procesu psaní, od nápadu po finální verzi.
- Zajistěte gramatickou a pravopisnou správnost pomocí funkcí korektury tohoto nástroje.
- Překládejte shrnutí do angličtiny z různých jazyků, včetně němčiny, hebrejštiny, francouzštiny, ruštiny atd.
Omezení Wordtune
- Umí psát texty a shrnutí pouze v anglickém jazyce.
- Bezplatná verze nabízí pouze omezený počet přepisů a shrnutí.
Ceny Wordtune
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Obchod: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
4. Otter. ai (nejlepší pro shrnování živých schůzek)
Otter. ai je oblíbený nástroj pro shrnování poznámek z živých schůzek pomocí umělé inteligence. Vyniká v převodu mluveného slova na text v reálném čase a generování třicetisekundových shrnutí schůzek.
Při generování shrnutí identifikuje úkoly a přiřazuje je členům týmu, aby byli všichni informováni o dalších krocích. Členové týmu mohou také spolupracovat a chatovat prostřednictvím chatovací funkce.
Tento nástroj nabízí také funkce přepisování, díky čemuž je ideální pro lidi působící v oblasti vzdělávání, marketingu, náboru zaměstnanců, prodeje atd.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Vytvářejte obsah, jako jsou e-maily a aktualizace stavu pro schůzky.
- Hladká integrace s nástroji jako Zoom, Microsoft Teams, Google Meet atd.
- Zvýrazněte a přidejte obrázky do shrnutí a sdílejte je s ostatními prostřednictvím odkazů.
Omezení Otter.ai
- Nenabízí možnost sdílet shrnutí ve formátu PDF, DOCX, TXT a dalších formátech souborů.
- Méně přesné než jiné AI nástroje pro shrnování poznámek, zejména v případě špatné kvality zvuku a slabého připojení k síti.
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
5. Jasper AI (nejlepší pro generování a shrnování obsahu)
Jako jeden z předních virtuálních asistentů s umělou inteligencí dokáže Jasper AI generovat a shrnovat širokou škálu obsahu. Pomůže vám vytvořit nadpisy článků, biografie pro profily na sociálních sítích a dlouhé texty, jako jsou blogy, e-knihy atd.
Navíc vám pomůže zkrátit dokumenty, zprávy a další dlouhé typy obsahu do dobře napsaných shrnutí.
Ať už vytváříte marketingové materiály a akademické práce nebo je shrňujete, Jasper AI vám poskytuje nástroje, které vám pomohou zlepšit porozumění a zvýšit působivost vašeho obsahu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Zadejte až 5000 znaků z původního textu.
- Vytvářejte shrnutí ve více než 25 jazycích.
- Rozložte složité a technické témata na stručné a srozumitelné shrnutí.
- Upravte tón a úroveň detailů v souhrnech
Omezení Jasper AI
- Nenabízí bezplatný tarif; někteří uživatelé mohou považovat cenu předplatného za poměrně vysokou.
- Překlady do některých jazyků, například do němčiny, mohou obsahovat gramatické chyby, a proto je nutné je zkontrolovat.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1500 recenzí)
6. AI Summarizer (nejlepší pro shrnování textových souborů)
Ať už chcete shrnout akademickou esej, výzkumnou práci, blogový příspěvek nebo jakýkoli jiný typ textu, AI Summarizer je pro tuto úlohu vynikajícím nástrojem. Umožňuje vám nastavit délku shrnutí a podle toho text shrnout, přičemž zachová jeho původní význam a kontext.
Díky uživatelsky přívětivému designu je navíc snadno ovladatelný a přístupný pro uživatele všech úrovní technických znalostí.
Nejlepší funkce AI Summarizer
- Zobrazit nejlepší řádek shrnutého obsahu
- Vytvářejte shrnutí v odstavcích i v bodech.
- Překládejte nebo vytvářejte shrnutí v osmi různých jazycích, včetně němčiny, španělštiny, francouzštiny a portugalštiny.
- Zkopírujte shrnutý obsah a stáhněte si jej jako soubor Docx.
Omezení AI nástrojů pro shrnování textů
- Nenabízí možnost přepisovat a shrnovat obsah založený na zvuku/videu.
- Nabízí omezené formáty souborů (pouze jeden typ: .docx) pro stahování shrnutí.
Ceny AI nástrojů pro shrnování textů
- AI Assistant: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Kontrola plagiátů: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Vše v jednom: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI nástrojů pro shrnování textů
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Quillbot (nejlepší pro parafráze a shrnování poznámek a dokumentů)
Quillbot je řešení pro psaní založené na umělé inteligenci, které zahrnuje nástroje jako parafráze, kontrola gramatiky, generátor citací, shrnování a překladatel.
Pomůže vám vytvořit jasný a propracovaný obsah, který osloví a zapůsobí na vaše cílové publikum. Pomůže vám také shrnout dokumenty, články a příspěvky do jejich klíčových bodů.
Quillbot vyniká v přeměně složitých informací do stravitelných formátů, což z něj činí cenný nástroj pro výzkumníky a studenty.
Nejlepší funkce Quillbot
- Vytvářejte shrnutí ve dvou stylech: klíčové věty a odstavce.
- Upravte délku shrnutí podle svých potřeb.
- Parafrázujte slova pomocí vestavěného tezauru.
- Vytvářejte citace v různých formátech, včetně APA, Chicago, MLA atd.
- Opravte gramatické chyby a chyby v interpunkci jedním kliknutím.
Omezení Quillbotu
- Bezplatná verze nabízí generování shrnutí až do 600 slov.
- Někdy parafrázuje věty takovým způsobem, že jsou obtížně srozumitelné.
Ceny Quillbot
- Zdarma
- Premium: 4,17 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Tým: 3,75 $/měsíc na uživatele pro až 10 uživatelů (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quillbot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 100 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Quillbotu!
8. Hypotenuse AI (nejlepší pro generování a shrnování obsahu optimalizovaného pro SEO)
Hypotenuse AI je generátor obsahu optimalizovaný pro SEO, který zároveň slouží jako AI nástroj pro shrnování poznámek a dokumentů pro marketingové profesionály.
Umožňuje vám generovat metadata, popisy produktů, příspěvky na sociálních médiích, dlouhé články a další typy obsahu optimalizovaného pro SEO.
Navíc vám umožní shrnovat odstavce, články, dokumenty a videa do jejich hlavních konceptů a myšlenek.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Zhušťujte obsah do odrážek nebo krátkých odstavců.
- Vytvářejte obsah a obrázky způsobem, který odpovídá hlasu vaší značky.
- Formátujte obsah podle pokynů vaší značky.
- Vložte do svého obsahu relevantní interní a externí hypertextové odkazy.
- Překládejte obsah a shrnutí do více než 25 jazyků.
Omezení umělé inteligence Hypotenuse
- Někteří uživatelé mohou považovat cenu předplatného tohoto nástroje umělé inteligence za poměrně vysokou.
- V placených tarifech je stanoven limit počtu slov pro generování obsahu.
Ceny Hypotenuse AI
- Vstup: 29 $/měsíc
- Essential: 87 $/měsíc
- Blog Pro: 230 $/měsíc (až 3 místa)
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Anyword AI (nejlepší pro psaní a shrnování obsahu pro marketéry)
Jako platforma pro psaní určená pro marketingové týmy pomáhá Anyword AI marketérům vytvářet poutavý obsah, od e-mailů a reklamních textů po landing pages a blogové příspěvky. Pomáhá jim také přetvořit stávající obsah pomocí doplňkových informací díky nástroji pro parafrázi.
Kromě toho nástroj Anyword AI text summarizer pomáhá marketérům shrnovat dlouhé texty, čímž jim šetří hodiny času.
Nejlepší funkce Anyword AI
- Vytvářejte shrnutí ve třech formátech: odstavce, klíčová slova a TL;DR.
- Překládejte obsah a shrnutí do více jazyků, včetně italštiny, němčiny, španělštiny atd.
- Zkontrolujte svůj obsah na plagiáty pomocí vestavěného kontrolního nástroje.
- Přizpůsobte si více než 100 marketingových šablon tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Analyzujte a předvídejte výkonnost svých publikovaných obsahů
Omezení Anyword AI
- Oproti jiným AI nástrojům pro shrnování poznámek je tento produkt mírně dražší.
- Někdy může produkovat nepřesné informace.
Ceny Anyword AI
- Začátečník: 49 $/měsíc
- Data-Driven: 99 $/měsíc
- Podnikání: 499 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anyword AI
- G2: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
10. TLDR This (nejlepší pro shrnování dlouhých článků a dokumentů)
TLDR Jedná se o jeden z oblíbených online nástrojů AI pro shrnování dokumentů, poznámek a článků. Je určen pro studenty, spisovatele, výzkumníky, novináře a všechny ostatní, kteří chtějí pochopit podstatu dlouhého obsahu, a rychle shrnuje informace do snadno stravitelného obsahu.
Tento nástroj pro shrnování textů pomocí umělé inteligence vám poskytne přehledný zážitek ze čtení, který je snadno srozumitelný a umožňuje vám okamžitě jednat.
TLDR Nejlepší funkce
- Extrahujte metadata, jako je jméno autora, datum publikace, název článku atd.
- Získejte odhad času potřebného k přečtení blogových příspěvků a článků.
- Zvýrazněte nejdůležitější informace a odfiltrujte slabé argumenty a nepodstatné informace.
- Rychle shrňte webové stránky pomocí rozšíření pro dva prohlížeče, Google Chrome a Firefox.
TLDR Tato omezení
- Vyžaduje bezchybné připojení k internetu, aby bylo možné shrnout důležité informace z dlouhých textů.
- Nenabízí žádnou možnost úpravy délky nebo formátu shrnutí.
TLDR Tato cena
- Zdarma
- Začátečník: 4 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16,60 $/měsíc
TLDR Hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Číst více: Jak používat AI pro dokumentaci
Shrňte a uspořádejte své poznámky a zvyšte svou produktivitu s ClickUp
AI nástroje pro shrnování poznámek se staly nezbytnými nástroji ve světě zaplaveném informacemi. Zkracují dlouhé texty na klíčové body, což vám umožní pochopit jejich podstatu během několika sekund.
Nyní, když znáte deset nejlepších AI nástrojů pro shrnování poznámek, je čas začít zefektivňovat své poznámky a dokumenty. Zvažte použití funkcemi nabitých nástrojů pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, které vám usnadní práci.
ClickUp vám pomůže shrnout klíčové informace a umožní vám efektivně organizovat a ukládat poznámky, díky čemuž budete schopni rychle porozumět a zpracovat širokou škálu textů. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a shrňte a pochopte dlouhé texty během několika sekund!