10 bezplatných šablon pro zápisy ze schůzek, díky kterým budete mít lepší zápisy ze schůzek

Je těžké si v nabitém dni najít čas na účast na schůzce – ten čas už nikdy nezískáte zpět! Proto chcete mít jistotu, že každá schůzka bude produktivní a že se nezapomene na nic důležitého.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je dobře plánovat, pořizovat komplexní poznámky ze schůzek a poté je převést do zápisu ze schůzky, který může každý použít jako referenci. To může být časově náročný proces – pokud nepoužijete šablonu poznámek ze schůzky.
Podívejme se, jak šablona zápisu z jednání vylepší vaše strategie pořizování poznámek. Poté prozkoumáme šablony pro různé typy jednání. Ať už potřebujete formát pro individuální jednání, týmová jednání nebo jednání představenstva, existuje šablona, která vám bude vyhovovat. 😊
Co je šablona zápisu z jednání?
Šablona zápisu ze schůzky je praktickou náhradou za aplikaci pro pořizování poznámek. Poskytuje vám základní strukturu pro psaní poznámek ze schůzky, čímž vám šetří čas a námahu. Dodržování formátu šablony také zajišťuje, že všichni účastníci zůstanou soustředění, což vede k produktivní schůzce a jejímu včasnému ukončení.
Šablona zápisu ze schůzky obsahuje sekce pro různé druhy informací, které vám pomohou zachytit všechny klíčové body, přijatá rozhodnutí a plánované další kroky.
Poté můžete jednoduše upravit své poznámky z jednání a proměnit je v oficiální zápis z jednání. 📃
Informujte všechny zúčastněné sdílením oficiálních zápisů ze schůzek s členy týmu, kteří se schůzky zúčastnili, členy týmu, kteří se jí nezúčastnili, a dalšími důležitými zúčastněnými stranami, jako jsou klienti nebo členové představenstva. Použití šablony zápisu ze schůzky také usnadňuje pozdější nahlížení do zápisů z předchozích schůzek, které mohou posloužit jako podklad pro budoucí strategie nebo rozhodnutí.
Ale co přesně dělá šablonu zápisu ze schůzky efektivní? Pojďme si to rozebrat, abyste věděli, na co se zaměřit. 👀
Co dělá šablonu zápisu ze schůzky dobrou?
Účinná šablona zápisu z jednání nebo poznámek z jednání nabízí následující funkce a vlastnosti:
- Struktura, která se řídí přibližným formátem programu schůzky a umožňuje zapisovateli jednoduše sledovat průběh schůzky.
- Prostor pro zaznamenání klíčových detailů schůzky, jako je čas, datum a cíl schůzky, aby všichni věděli, proč jste se sešli.
- Sekce pro seznam účastníků a nepřítomných, body programu, hlavní body diskuse, klíčové závěry a rozhodnutí a kroky k provedení.
- Nástroje AI, které vyberou nejdůležitější body a shrnou dlouhý text do stručného a užitečného dokumentu.
- Hladká integrace zefektivní váš pracovní postup, například díky možnosti přeměnit akční položky na úkoly s termíny, které můžete přidělit členům týmu k následnému zpracování, což usnadňuje řízení projektů.
Ať už pořádáte brainstormingové jednání se svým týmem, neformální schůzku se svým přímým nadřízeným nebo formální obchodní jednání s klientem, každá minuta, kterou ušetříte na nudných úkolech, jako je psaní poznámek ze schůzek, je výhra. 🏆
10 bezplatných šablon pro poznámky a zápisy ze schůzek, díky kterým budete mít lepší přehled o schůzkách
Pokud plánujete používat šablony pro zápisy ze schůzek, je důležité vybrat ty, které odpovídají vašim potřebám. Podívejme se na některé z nejlepších šablon pro zápisy ze schůzek, které jsou k dispozici online.
1. Šablona zápisu ze schůzky ClickUp
Šablona zápisu ze schůzky ClickUp je ideální pro týmové schůzky, jako šablona zápisu ze schůzky představenstva pro představenstvo a pro cokoli mezi tím.
Vyberte si mezi možnostmi zaznamenávání poznámek z více schůzek na jedné stránce – ideální pro rychlé stand-up schůzky – nebo na samostatných podstránkách pro delší schůzky nebo pro návrat k zápisům z minulých schůzek.
Seznamte účastníky a zaznamenejte body programu a témata diskuse. Rozsáhlé funkce pro spolupráci v ClickUp také umožňují účastníkům předem přidat osobní aktualizace pokroku, aby se ušetřil čas. Poté zaznamenejte všechny úkoly nebo témata, které je třeba řešit jinde nebo později. Udržujte vše na jednom místě propojením záznamů ze schůzek, úkolů ze schůzek a klíčových zdrojů.
ClickUp nabízí také další nástroje, které vám pomohou zefektivnit proces schůzek od začátku do konce. Začněte dobře pomocí užitečné šablony programu schůzky a brainstormujte s ostatními účastníky schůzky v reálném čase na tabuli ClickUp Whiteboard a sbírejte své myšlenky pomocí online lepících poznámek.
Poté použijte funkci AI ClickUp k shrnutí rozsáhlých poznámek z jednání generovaných AI do zápisu z jednání a vytěžte z nich poznatky a akční body. 🤖
Proměňte tyto akční body v úkoly a propojte je přímo s vašimi pracovními postupy, čímž vytvoříte plán dalšího postupu s podrobným časovým harmonogramem.
Tato bezplatná šablona zápisu z jednání je součástí široké škály šablon ClickUp Docs, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly vytvářet krásné a efektivní dokumenty, aniž byste museli vynalézat kolo. A jako bonus se ClickUp integruje s Google Docs, Microsoft Teams, Zoom, Slack a mnoha dalšími aplikacemi, což dále zefektivňuje váš pracovní postup. 🙌
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesionálnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale my jsme v ClickUp přišli na to, jak to vyřešit! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – a to vše díky našemu AI notetakeru a ClickUp Brain.
Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
2. Šablona opakujících se poznámek ze schůzek ClickUp
Pokud máte pravidelné schůzky, které mají podobný formát, jako jsou denní stand-upy nebo týdenní porady, je šablona opakujících se poznámek ze schůzek ClickUp tou správnou volbou. Používání stejné šablony pokaždé zajišťuje konzistenci a poskytuje vám jediný zdroj informací, na který se můžete v případě potřeby odvolat. 💯
Zaznamenejte datum a účel schůzky, seznam účastníků, nepřítomných a zda je schůzka usnášeníschopná. K dispozici je také doporučená struktura schůzky, kterou si můžete libovolně přizpůsobit.
U každého bodu programu je prostor pro poznámky a výsledky hlasování. Je zde také prostor pro zaznamenání akčních položek, jejich propojení s úkoly a sledování pomocí vlastních stavů. Udržujte vše organizované zaznamenáním času zahájení a ukončení schůzky a data příští schůzky.
Jakmile budete hotovi, můžete snadno vytvořit odkaz pouze pro čtení a sdílet finální dokument se všemi zúčastněnými stranami. 🔗
3. Šablona zápisu z individuální schůzky zaměstnance a manažera ClickUp
Výkonnost týmu závisí na vztahu mezi manažerem a členy týmu. Pravidelné individuální schůzky s vašimi přímými podřízenými vám umožní poskytovat podporu, optimalizovat produktivitu a morálku a pomáhat všem udržet si přehled o úkolech. 🤝
Šablona ClickUp Employee & Manager 1-on-1 vytváří efektivní strukturu pro schůzku, stanoví očekávání pro smysluplnou komunikaci a způsob spolupráce a umožňuje vám soustředit se na plnění úkolů.
Jedná se o šablonu úkolů, takže pomocí opakujících se úkolů můžete snadno nastavit schůzky v pravidelných intervalech, ať už jednou týdně nebo jednou měsíčně.
Jako odpovědné osoby za úkol určete členy týmu i manažera, aby mohli před schůzkou přidat do programu aktualizace a body k diskusi. Během schůzky se budou řídit navrhovaným plánem a budou společně zaznamenávat poznámky do popisu úkolu.
Položky seznamu úkolů se snadno promění v úkoly nebo podúkoly pro další kroky. Poté stačí zkopírovat poznámky do komentářů, aby byly k dispozici pro budoucí použití.
4. Šablona poznámek ze schůzky s klientem ClickUp
Když klient platí účty, je obzvláště důležité sledovat všechny aspekty projektu. Usnadněte si život pomocí šablony ClickUp Client Meeting Notes Template, do které můžete zaznamenat všechny důležité informace před, během a po schůzce. 📝
Tato bezplatná šablona vám poskytuje komplexní strukturu, díky které budete mít vše pod kontrolou a nic se neztratí ani nepřehlédne. Vlastní stavy vám sdělí, zda je schůzka naplánovaná, probíhá nebo je dokončená, a na jednom místě snadno shromáždíte všechny potřebné zdroje.
Tato šablona pro schůzky s klienty umožňuje vašemu týmu spolupracovat v rámci dokumentu a předem přidávat aktualizace nebo body programu. Je snadné přispívat do schůzky v reálném čase a sledovat zpětnou vazbu od klientů, nové obchodní požadavky, rozhodnutí a další kroky.
Po schůzce pošlete poznámky ze schůzky všem zúčastněným stranám přímo z platformy ClickUp. Všechny poznámky ze schůzky jsou pak uloženy na jednom místě, takže je lze snadno použít jako referenci při budoucích schůzkách.
5. Šablona poznámek ze schůzek neziskové organizace ClickUp
Když pracujete pro neziskovou organizaci, chcete většinu svého času a úsilí věnovat tomu, abyste něco změnili – ne psaní poznámek ze schůzek. Šablona ClickUp Nonprofit Meeting Notes Template vám usnadní soustředit se na to, co je důležité, ať už se jedná o vaše nejnovější snahy o získání finančních prostředků nebo plány na oslovení komunity. 🙋
Šablonu můžete použít ke spolupráci s členy týmu při vytváření programu, zaznamenávání diskusí a úkolů v zápisech ze schůzek a následném přidělování úkolů k dalšímu zpracování.
Zaznamenávejte rozhodnutí do přehledu rozhodnutí, abyste se k nim mohli snadno vrátit. Poté sledujte otevřené úkoly v přehledu akčních položek pomocí stavových polí „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“. Společnou prací zajistíte, že se budete vždy ubírat směrem ke své vizi budoucnosti.
Podívejte se na tyto šablony pro fundraising!
6. Šablona poznámek z výuky ClickUp
Šablony zápisů z jednání jsouice velmi užitečné pro plánování, dokumentaci a následné zpracování jednání, ale šablony pro pořizování poznámek se hodí i ve škole. Už žádné neuspořádané papíry nahromaděné na stole ani zapomenuté poznámky od profesora. 🧑🏫
Šablona ClickUp Class Notes Template uchovává vše na jednom místě, včetně poznámek z přednášek, odkazů na užitečné zdroje a domácích úkolů.
Tato šablona zápisu je dokument ClickUp Doc, který poskytuje základní strukturu a lze jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Díky vestavěnému obsahu rychle najdete a přejdete k požadované části. Šablona vám také umožňuje formátovat poznámky, vkládat odkazy nebo tabulky nebo vytvářet úkoly pro sebe, abyste nikdy nic nezmeškali.
7. Šablona zprávy ze schůzky ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Report Template je primárně určena pro organizace, které intenzivně pracují se zpětnou vazbou od zákazníků, ale je užitečná i pro jiné typy schůzek.
Je zde prostor pro podrobnosti, jako jsou jména moderátora, zapisovatele a časoměřiče, dále typ schůzky, místo konání a délka trvání. Číselné pole umožňuje přidat celkový počet účastníků. Poté můžete šablonu použít k zaznamenání všech poznámek ze schůzky a k návrhu programu pro příští schůzku.
Kontrolní seznam po schůzce zajistí, že všichni účastníci obdrží finální zápis ze schůzky a že bude bezpečně uložen. Také vám připomene, abyste sledovali úkoly, které vzešly ze schůzky, mezi něž může patřit uzavření zpětné vazby s týmem a vedením společnosti, ale také se zákazníkem. 🔃
8. Šablona poznámek z individuálních schůzek ClickUp
Šablona ClickUp pro individuální schůzky se zaměstnanci je určena manažerům, aby mohli komunikovat se svými zaměstnanci. Tento proces pomáhá zajistit, že všichni zaměstnanci obdrží informace nezbytné k tomu, aby byli ve svých rolích úspěšní a dosáhli svých výkonnostních cílů.
Tato šablona usnadňuje pořizování vynikajících poznámek ze schůzek a podporuje konverzaci mezi manažerem a zaměstnancem, aby se zabránilo tomu, že manažer bude mluvit po celou dobu.
9. Šablona zápisu z projektové schůzky v Excelu od Template Lab
Stáhněte si tuto šablonu zápisu z projektové schůzky jako tabulku Excel, dokument Word nebo PDF.
Začínají prostorem pro název projektu a účel schůzky, plus logistické údaje, jako je místo schůzky, datum a čas zahájení a ukončení. Zaznamenejte také účastníky spolu s jejich oddělením nebo společností a kontaktními údaji.
Obsahují pole pro zaznamenání různých témat na pořadu jednání a stručné poznámky k diskusi o nich. K dispozici je také seznam úkolů, aby všichni věděli, jaké jsou další kroky a kdo za ně odpovídá.
Nakonec zajistěte sobě i svému týmu úspěch tím, že stanovíte datum a čas příští schůzky a určíte její cíl, aby měli účastníci dostatek času se na ni připravit. 🗓️
10. Šablona zápisu ze schůzky od Canva
Pokud hledáte jednoduchý dokument pro plánování a pořizování poznámek bez integrace pracovního postupu, může být pro vás tento dokument vhodný.
Minimalistická šablona poznámek ze schůzek od Canva usnadňuje sepsání seznamu účastníků a bodů programu, poskytnutí stručných informací o probíhajících projektech a organizaci úkolů. Na závěr přidejte případná závěrečná oznámení a máte hotovo.
Přehledné a jednoduché rozvržení této šablony lze v Canva přizpůsobit a dokument je navržen ve formátu US Letter, aby se dal snadno vytisknout, pokud potřebujete fyzickou kopii. 🖨️
Ušetřete čas a zvyšte produktivitu pomocí šablon zápisů ze schůzek
Schůzky jsou důležitou součástí úspěšného fungování každé organizace, ale pokud jsou špatně řízeny, mohou také znamenat velkou ztrátu času. Ušetřete čas a úsilí pomocí šablony zápisu ze schůzky, která vám poskytne strukturu, do které můžete psát. 📰
Šablona zajistí, že budete mít jasný program, pořídíte si skvělé poznámky a rychle zdokumentujete rozhodnutí a úkoly pro pozdější sledování.
ClickUp posouvá šablony zápisů ze schůzek na vyšší úroveň. Vyberte si z řady šablon, použijte nástroje AI, které vám pomohou shrnout vaše zápisy ze schůzek, a poté přeměňte akční položky na přidělené úkoly, které lze sledovat pomocí nástrojů pro správu projektů ClickUp.
A tím to nekončí. ClickUp je komplexní platforma, která vám pomůže optimalizovat všechny aspekty vašeho podnikání od začátku do konce. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a sledujte, jak vaše podnikání vzkvétá. 📈