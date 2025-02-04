10 bezplatných šablon pro fundraisingové akce a charitativní organizace v roce 2025

Příprava fundraisingové akce je mnohem víc než jen prosba lidí, aby otevřeli své peněženky. Obvykle zahrnuje nejrůznější propagační akce a aktivity, jejichž cílem je seznámit potenciální podporovatele s vaší věcí. A vyžaduje to pečlivé plánování – pokud se do toho pustíte bez rozmyslu, můžete působit příliš horlivě nebo zkreslit své motivy.
Proto musíte zapojit svou kreativitu a vytvořit špičkové materiály a strategie, které lidi přimějí říct: „Počítejte se mnou. ” 💳
Naštěstí to nemusíte dělat sami, když máte k dispozici šablony pro fundraising! Pomohou vám naplánovat každý krok vaší kampaně, abyste mohli efektivně šířit informace a přilákat velkorysé dárce.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších šablon pro fundraising, které vám pomohou posílit vaši kampaň a dosáhnout cílů.
Co je to šablona pro fundraising?
Fundraising je činnost, při které se prostřednictvím akcí, večeří, koncertů a kampaní získává finanční podpora pro charitativní účely nebo podnikatelské záměry. Kromě sbírání peněz zahrnuje fundraising obvykle také zvyšování povědomí o konkrétním problému nebo myšlence.
Šablona pro fundraising poskytuje základ pro organizování aktivit , které přimějí lidi mluvit o vaší věci a nakonec k ní přispět. Její předem připravená struktura vytváří podmínky pro vytváření informativních a srozumitelných letáků, plakátů, prezentací, plánů akcí a marketingových kampaní.
Co dělá šablonu pro fundraising dobrou?
Dobrá šablona pro fundraising musí mít následující vlastnosti:
- Snadné použití: Šablona by měla mít přehledně uspořádané sekce, které všichni účastníci projektu snadno pochopí a budou jim rozumět.
- Přizpůsobitelnost: Měla by vám umožnit upravit její části a prvky tak, abyste mohli vytvořit personalizované materiály, které přesně sdělí požadovanou zprávu ✉️.
- Funkce pro spolupráci: Měla by mít možnosti jako editace v reálném čase, snadné sdílení a správa úkolů. Měli byste na ní moci pracovat se svými kolegy nebo jinými lidmi zapojenými do fundraisingu.
- Všestrannost: Šablona by měla být přizpůsobitelná různým účelům fundraisingu.
10 šablon pro fundraising
Prozkoumali jsme stovky šablon pro fundraising a zúžili náš výběr na 10 nejlepších od ClickUp, Template.net, Adobe a Slidesgo. Tyto šablony představují dokonalou rovnováhu mezi praktičností a estetickou přitažlivostí, díky čemuž je plánování a týmová práce hračkou.
Pojďme se do toho pustit a nasměrujme vaši kampaň k úspěchu! 💪
1. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Šablona plánu fundraisingu ClickUp je nezbytným nástrojem pro snadnou organizaci vaší fundraisingové kampaně. Tato inovativní šablona dokumentu slouží jako komplexní průvodce pro formulování vynikající fundraisingové strategie, pomáhá vám stanovit jasné cíle, podrobně popsat fundraisingové akce nebo aktivity a sledovat potenciální dárce. Její přizpůsobitelné aspekty zajišťují dokonalé přizpůsobení specifickým potřebám vaší kampaně a umožňují vám upravit každý detail podle vaší vize.
Jsou navrženy tak, aby dokonale zahrnovaly informace o vaší cílové skupině, plán propagačních materiálů a další informace – vše systematicky uspořádané v uživatelsky přívětivém formátu.
2. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Plánujete akci, která má zvýšit povědomí a získat finanční prostředky na konkrétní účel? Ať už organizujete velkolepý koncert, aukci nebo sousedské grilování, šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí může být vaším osobním plánovacím asistentem! ✅
Tato šablona je v podstatě seznamem všech úkolů a činností, které musíte splnit, aby byla vaše fundraisingová akce úspěšná. Před seznamem uvidíte shrnutí fundraisingové akce, včetně jejího účelu, cílových výnosů, data a pokroku.
Šablona standardně obsahuje seznam 15 dílčích úkolů, které se zabývají všemi aspekty plánování akce, od shromáždění lidí, kteří vám budou pomáhat, až po vytvoření zprávy po skončení akce. Jedná se pouze o vodítka – můžete je upravovat, rozšiřovat, mazat a přidávat nové dílčí úkoly, abyste si vytvořili osobní seznam úkolů, který bude odpovídat vašim cílům.
Kouzlo šablony spočívá v přidávání vztahů mezi úkoly. Můžete vytvářet závislosti mezi úkoly a zajistit, aby proces plánování a organizace probíhal hladce a nic vám neuniklo.
K šabloně můžete také přidat přílohy nebo propojit konkrétní dílčí úkoly s ClickUp Docs, abyste centralizovali informace. Delegujte odpovědnosti a komunikujte plány přidělováním úkolů členům svého týmu. Ať už se jedná o neziskovou organizaci nebo charitativní aukci, můžete zůstat v kontaktu se svým týmem.
3. Šablona akčního plánu pro fundraising ClickUp
Bez jasného plánu a pečlivé organizace se proces fundraisingu může rychle proměnit v chaos. Naštěstí můžete takovým scénářům zabránit pomocí šablony akčního plánu fundraisingu ClickUp!
Šablona je jako maják, který nasměruje vaši fundraisingovou loď správným směrem. Pomůže vám stanovit fundraisingové cíle, určit cílovou skupinu a rozpočet a vytvořit plány realizace.
Použití takovéto šablony má obrovský význam při snaze sjednotit fundraisingové aktivity členů představenstva nebo členů komunity, kteří se chtějí zapojit.
Chcete-li šablonu začít používat, přejděte do jejího zobrazení akčních kroků a zadejte své úkoly a činnosti. Můžete nastavit priority a stav, přidat přiřazené osoby, definovat datum zahájení a termín dokončení, určit oddělení, posoudit složitost úkolu a zanechat komentáře. ClickUp automaticky seřadí úkoly podle termínu dokončení, takže budete mít jasný přehled o tom, co musíte vyřídit jako první.
Zobrazení cílů je kanbanová tabule, která zobrazuje vaše úkoly jako karty a seskupuje je podle oddělení, které za ně odpovídá.
Zobrazení časové osy je Ganttův diagram zobrazující naplánované aktivity a úkoly v kalendáři, který vám umožňuje kontrolovat a optimalizovat pracovní zátěž a zajistit, aby nedocházelo k překrývání. Toto zobrazení je také vynikající pro vytváření a kontrolu závislostí úkolů.
Šablona obsahuje příklad organizace programu rozdávání dárků. Použijte jej jako ilustraci toho, jak plně využít potenciál šablony a vytvořit perfektní akční plán fundraisingu. 🎁
4. Šablona plánu fundraisingového projektu ClickUp
Bez ohledu na velikost jsou fundraisingové projekty často spojeny s velkým stresem. Dobrý plán může napětí zmírnit a pomoci vám soustředit se na cíl – zajistit hladký průběh kampaně.
K tomu slouží šablona plánu fundraisingového projektu ClickUp. Umožňuje vám:
- Stanovte si jasné cíle fundraisingu
- Vizualizujte časový plán svého projektu
- Vytvářejte úkoly v závislosti na dostupných zdrojích a pochopte omezení.
- Zjistěte, jak každý úkol přispívá k vašim cílům, a spravujte jednotlivé fáze programu.
Šablona má více zobrazení, která vám umožní nahlížet na váš fundraisingový projekt z různých úhlů. Výchozím bodem je zobrazení šablony projektu. Zde přidáte popis svého fundraisingového projektu a vytvoříte úkoly a aktivity, které musíte splnit, abyste dosáhli cíle. 🏁
Kromě zadání názvů úkolů můžete (a měli byste) uvést také podrobnosti o nich, včetně termínu splnění, stavu, sekce, oddělení, úrovně dopadu a přílohy. Pokud pracujete na projektu s týmem, můžete jim přiřadit konkrétní úkoly, které ClickUp seskupí podle jejich určené sekce (pokud jste ji zadali).
V těchto částech jsou uvedeny činnosti, které musíte vy a váš tým dokončit v každé fázi projektu.
Náhled plánování pokroku je kanbanová tabule, na které jsou všechny úkoly z předchozího náhledu seskupeny podle jejich stavu. Kliknutím na kartu získáte více informací o konkrétním úkolu a pomocí intuitivního editoru drag-and-drop můžete karty přesouvat.
5. Šablona plánu charitativního projektu ClickUp
Počkat, není to chyba? Tato šablona je stejná jako ta předchozí! To je pravda, ale jedna šablona může mít více než jeden účel. V tomto případě ji můžete použít k plánování, organizaci a realizaci charitativního projektu.
Šablona plánu charitativního projektu ClickUp vám může tento proces usnadnit tím, že rozdělí váš projekt na menší, snadněji zvládnutelné části. Umožní vám definovat cíle charitativního projektu a zajistit, aby všichni členové vašeho týmu směřovali stejným směrem.
Dvě pečlivě navržené zobrazení šablony poskytují vše, co potřebujete ke správě charitativních projektů všech typů a velikostí.
Prvním krokem je rozdělení projektu na jednotlivé aktivity a jejich přidání do šablony projektu. Tento seznam obsahuje řadu předdefinovaných polí, jako je stav, termín a přidělená osoba, takže nezbývá prostor pro nejistoty nebo spekulace.
Náhled Plánování postupu převádí úkoly z náhledu šablony projektového plánu na karty a třídí je podle jejich stavu. Ve výchozím nastavení máte k dispozici tři stavy – K provedení, Probíhá a Dokončeno. Můžete je však přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifikům vašeho charitativního projektu.
6. Šablona pro marketing událostí ClickUp
Při organizování fundraisingové akce je třeba se zaměřit na nespočet detailů, od nalezení ideálního místa konání přes pozvání hostů až po zajištění cateringových služeb. Situace se komplikuje, pokud organizujete více akcí najednou, a může se ještě zhoršit, pokud se všechny konají současně.
Naštěstí máte tajnou zbraň – šablonu ClickUp Event Marketing Template. S její pomocí můžete:
- Sledujte všechny úkoly a aktivity související s událostí
- Sjednoťte svůj tým a pracujte jako jeden celek
- Ušetřete čas
- Kontrola pracovního vytížení
Šablona má dvě části: Marketing událostí a Sledování událostí. Začněte tím, že v části Marketing událostí v zobrazení událostí uvedete informace o svých událostech. Zde uvedete názvy událostí, důležité termíny, přidělené osoby, typy, fáze a místa konání. Zobrazení kalendáře událostí vám pomůže naplánovat si čas a zabránit překrývání, zatímco zobrazení tabule zobrazuje vaše události jako karty seskupené podle jejich stavu (otevřené, probíhající a uzavřené).
Část Sledování událostí této šablony vám umožní ponořit se do detailů každé události. Použijte ji ke sledování průběhu události, nastavení a monitorování hlavních cílů a plánování rozpočtu. Můžete také připojit účty a stvrzenky a vytvořit centralizované centrum, kde vy a členové vašeho týmu najdete všechny informace týkající se události.
7. Šablona pro plánování akcí ClickUp
Ať už se jedná o malou večeři s několika hosty nebo exkluzivní večírek ve velkém stylu, plánování akce může vyžadovat spolupráci celé vesnice. 🏘️
Šablona ClickUp Events Planning Template je přesně to, co potřebujete, aby vaše loď plula hladce k cíli – zajistí, že hosté budou spokojeni a akce bude úspěšná. 🚢
Šablona je rozdělena do čtyř částí:
- Obecné informace
- Podrobnosti nastavení
- Seznam pozvaných
- Seznam dodavatelů
Část Obecné informace se zaměřuje na datum, čas a místo konání akce. Pokud chcete, můžete také uvést pokyny, jak se na místo konání dostat.
Sekce Podrobnosti nastavení obsahuje tři podsekce – Nastavení registrace, Nastavení koktejlové hodinky a Nastavení recepce, z nichž každá obsahuje seznam věcí, o které se musíte postarat. Samozřejmě můžete podsekce a seznamy přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim účelům.
Pokud například organizujete aukci pro získávání finančních prostředků, musíte se rozhodnout, kolik lidí se zúčastní, kolik položek bude draženo, najmout dražitele a připravit písemné materiály. Tyto činnosti můžete rozdělit na dílčí úkoly, aby se vám snáze sledovaly a spravovaly.
Sekce Seznam pozvaných obsahuje tabulku se všemi vašimi hosty a jejich poštovními adresami. V sekci RSVP můžete zaškrtnout ty, kteří potvrdili svou účast.
V části Seznam dodavatelů uvedete společnosti, které jste najali pro catering, výzdobu a zábavu.
8. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Nezisková akce nemůže být úspěšná, pokud neplánujete každý aspekt do nejmenších detailů. Jedno opomenutí a vaše akce se může rychle proměnit v epický neúspěch. ❌
Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí vám pomůže rozdělit úkoly a činnosti související s akcí, sledovat termíny a zajistit, aby vše proběhlo podle plánu.
Hlavní výhodou této šablony je její jednoduchost. Na první pohled se jedná pouze o krátký popis akce a seznam úkolů. Pokud se však podíváte blíže, objevíte skutečné kouzlo této šablony.
Umožňuje vám přidávat přiřazené osoby a termíny splnění ke každému úkolu na vašem seznamu úkolů, což výrazně usnadňuje spolupráci a týmovou práci. Můžete upřednostnit urgentní nebo důležité úkoly a sledovat jejich průběh, abyste minimalizovali problémy a překážky, které se mohou vyskytnout.
Další pozoruhodnou funkcí, kterou tato šablona nabízí, je vytváření vztahů mezi úkoly. Můžete propojit dva nebo více úkolů a vytvořit časovou osu, která zefektivní provádění činností a udrží váš tým na správné cestě.
Šablona vám umožňuje přidávat přílohy, což znamená, že můžete uchovávat veškerou dokumentaci související s akcí, jako jsou účty, stvrzenky a smlouvy s dodavateli, na jednom místě.
9. Šablona Fundraising Fest pro Google Docs od Template.net
Nemusíte být designérem, abyste mohli vytvořit poutavé pozvánky na vaši fundraisingovou akci! Šablona Google Docs Fundraising Fest Template od Template.net je vše, co potřebujete, abyste svou akci představili v tom nejlepším světle, ohromili hosty hned od začátku a povzbudili je k účasti.
Hned na začátku si ujasněme jednu věc – i když má šablona v názvu Google Docs, můžete ji uložit v jiných formátech, včetně Word, Illustrator a PSD. Šablonu můžete také upravovat online v editoru Template.net.
Nenechte se zmást názvem „Fundraising Fest“. Ano, tento příklad je pozvánkou na fundraisingový festival. Můžete jej však přizpůsobit tak, aby odrážel vaši akci, ať už se jedná o tichou aukci, večeři nebo karneval. 🎎
Nejlepší na této šabloně je její přizpůsobitelnost. Každý prvek, který vidíte, lze změnit, smazat nebo upravit. Můžete měnit barvy, přidávat pozadí, vkládat tabulky, nahrávat videa a soubory a vytvářet animace (pokud vytváříte digitální pozvánku). Příklad slouží pouze k tomu, aby vám ukázal, co šablona dokáže – neváhejte uvolnit svou kreativitu a vytvořte mistrovské dílo v podobě pozvánky.
10. Šablona prezentace pro fundraising na sociálních médiích od Slidesgo
Získávání finančních prostředků přes internet ( sociální média ) je každým dnem stále populárnější. Jak ale přesvědčit lidi, aby přispěli na vaši věc, když je online kampaní na získávání finančních prostředků tolik? Musíte přijít s poutavým a zajímavým způsobem, jak prezentovat své záměry.
Místo toho, abyste prezentaci vytvářeli od nuly, vyzkoušejte šablonu prezentace pro fundraising na sociálních médiích od Slidesgo.
Tato bezplatná šablona pro fundraising obsahuje 56 snímků, které můžete uložit a upravovat ve formátech Google Slides nebo PowerPoint. Každý snímek obsahuje podrobné pokyny, jaké informace byste do něj měli zahrnout. Například třetí snímek se zaměřuje na obsah a navrhuje možné sekce, jako jsou O nás, Cíle a strategie a Rozpočet.
V závislosti na vašem cíli můžete aktualizovat sekce, mazat snímky, přidávat nové a vkládat vizuální prvky, jako jsou fotografie, grafy a tabulky.
Řekněme, že sbíráte peníze pro místní útulek pro zvířata. Můžete přidat fotografie obyvatel útulku a popsat jejich chování a zvláštnosti, které čtenáře zaujmou. Můžete také nastínit, jak naložíte se shromážděnými penězi, a ukázat lidem, že darování vaší věci je dobré rozhodnutí.
Šablony pro fundraising: Snadno dosáhněte svých cílů
Ať už máte na starosti vytváření pozvánek na akci, prezentaci fundraisingové kampaně nebo plánování a koordinaci celého projektu, šablony pro fundraising vám mohou pomoci. 🤝
Poskytují podporu, kterou potřebujete, abyste mohli krok za krokem proměnit své sny o fundraisingu ve skutečnost!