Bezplatné šablony rodokmenu v Excelu, Wordu a ClickUp Docs

Výzkum rodinné historie má mnoho výhod – pomáhá vám spojit se s vašimi kořeny, shromáždit lékařské informace a cítit se blíže své rodině. Navíc spojení se vzdálenými příbuznými může zachovat vaše rodinné vazby, pomoci vám bavit se s širší rodinou a vytvořit pocit sounáležitosti.
Své kořeny můžete vysledovat pomocí zdrojů, jako je ancestry.com, rozhovory se staršími příbuznými nebo prozkoumáním sčítacích dokumentů v národních archivech. Jakmile získáte data, můžete pomocí šablony rodokmenu vytvořit graf se všemi svými příbuznými, vysledovat je napříč generacemi, přidat o nich podrobnosti a uspořádat své grafy pro genealogii.
Rodokmeny, zejména ty vytvořené pomocí digitálního softwaru pro mapování mysli, lze také sdílet s ostatními členy rodiny, což přináší zábavný a společný zážitek, při kterém můžete společně ocenit své společné dědictví.
Co jsou šablony rodokmenu?
Šablona rodokmenu je předem navržený rámec, který vám umožní vytvořit diagram vašeho rodového původu. Umožní vám uspořádat členy rodiny podle generací, sledovat rodinné vztahy a přidávat informace o každém předkovi (nebo potomkovi).
Čtyři hlavní aspekty šablony rodokmenu jsou:
- Hierarchická struktura: Uspořádejte členy rodiny chronologicky, abyste mohli snadno sledovat generace a vztahy.
- Větve: Pro znázornění jednotlivých rodových linií a potomků spojených s každým předkem.
- Spojky: Pro vytvoření vztahů mezi různými členy rodiny, jako jsou rodiče, děti, sourozenci a manželé/manželky.
- Individuální profily: Poskytněte podrobné informace o každém členovi rodiny, včetně data narození, povolání a dalších osobních údajů.
Šablony rodokmenů jsou k dispozici v různých formátech, jak analogových (tabulky, sešity, pořadače, šablony pro tisk), tak digitálních (dokumenty, tabulky, virtuální tabule ). Zatímco první z nich mohou působit staromódně, druhé mohou být užitečnější pro vizuální spolupráci a vytváření nápadových tabulek.
Co dělá šablonu rodokmenu dobrou?
Dobrá šablona rodokmenu musí pomoci vytvořit informativní a srozumitelný rodokmen.
Vybrat tu správnou šablonu však může být vzhledem k velkému množství šablon rodokmenů, které jsou dnes na internetu k dispozici, docela složité. Je důležité se pro šablonu rozhodnout včas, protože přenos rodinné historie do nové šablony v pozdější fázi může být velmi obtížný.
Podívejme se, co hledat v příkladu rodokmenu, abyste mohli najít ten ideální pro sledování své genealogie.
- Přehledná a logická struktura: Zkontrolujte, zda má vaše šablona rodokmenu hierarchickou strukturu, která rozděluje generace a lze ji upravit tak, aby vyhovovala vaší rodině.
- Přizpůsobitelný design: Vyberte si šablonu, kterou lze přizpůsobit podle svých preferencí (barva, písmo, formátování a další).
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si šablonu rodokmenu, kterou můžete sdílet s ostatními a používat ji ke spolupráci a přidávání návrhů.
- Podpora multimédií: Vyberte si nástroje, které podporují různé typy médií, jako jsou obrázky, videa a zvukové soubory. To vám pomůže katalogizovat důležité nálezy, jako jsou fotografie, památky a dokonce i nahrávky jednotlivých příbuzných.
- Více jazykových možností: Pro dvojjazyčné nebo vícejazyčné rodiny je k dispozici šablona, kterou lze lokalizovat do různých jazyků. To je velmi výhodné, protože šablona je tak přístupnější pro všechny členy rodiny.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Upřednostňujte šablony s integrovanými nastaveními ochrany soukromí a bezpečnostními opatřeními, které chrání citlivé osobní údaje před neoprávněným přístupem.
Nezapomeňte, že šablona rodokmenu by měla mít tyto vlastnosti a měla by vám umožnit přizpůsobit ji vašim potřebám. Proto jsme pro vás sestavili perfektní seznam šablon rodokmenu, které si můžete vytisknout.
6 bezplatných šablon rodokmenu v programech Word, Excel a ClickUp
Prozkoumejte některé z našich oblíbených (a bezplatných) šablon digitálních rodokmenů, které vám pomohou snadno uspořádat historii vaší rodiny.
1. Šablona tabule pro diagram příbuzenských vztahů ClickUp
ClickUp také poskytuje další bezplatnou šablonu rodokmenu s názvem ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template, kterou lze také použít k vytvoření rodokmenu a sledování vašeho rodového původu. Stejně jako výše zmíněná šablona je i šablona Kinship Diagram whiteboardem se všemi funkcemi, které potřebujete k vytvoření datově bohatého a poutavého rodokmenu.
Přidejte do svého pracovního prostoru šablonu tabule pro diagram příbuzenských vztahů, zadejte podrobnosti o svém rodokmenu, použijte spojovací prvky k zobrazení vztahů mezi členy rodiny a přidejte osobní informace, jako jsou anekdoty a milníky pro každou osobu, abyste zajistili podrobnou rodinnou historii.
Až budete hotovi, můžete diagram rodokmenu jednoduše sdílet se svou širší rodinou pomocí soukromého nebo veřejného odkazu, aby si jej všichni mohli prohlédnout, sdílet své připomínky a doplnit chybějící informace. Nebo ještě lépe, uspořádejte virtuální setkání a pracujte na svém rodokmenu společně.
Dalším nápadem je vytvořit skupinový projekt pro váš rodokmen na ClickUp, přidat do něj členy vaší rodiny a přidělit jim úkoly, které mají splnit, například zjistit, který člen rodiny je zodpovědný za návrh rodokmenu. To může být zábavný zážitek, který stmelí členy širší rodiny, protože se dozvíte více o svých předcích a společné historii.
Jednou z užitečných funkcí je AI Writer for Work od ClickUp Brain – virtuální asistent pro psaní integrovaný do pracovního prostoru ClickUp, který vám může pomoci s mnoha věcmi.
Můžete je například použít jako pomocníka při psaní, který vám pomůže sepsat a upravit vaše vzpomínky, jako překladatele, který vám pomůže lokalizovat rodokmen do různých jazyků, a mnoho dalšího.
ClickUp Brain vám také pomůže vyhledávat informace, prohlížet a odpovídat na komentáře ostatních členů rodiny.
1. Šablona rodokmenu ClickUp
Šablona rodokmenu ClickUp vám umožňuje organizovat svůj genealogický výzkum ve společné virtuální šabloně tabule. Jelikož je digitální, můžete přidávat nové milníky, jako jsou svatby, narození a úmrtí, a udržovat ji aktuální s nejnovějšími informacemi.
Tato šablona je vytvořena v aplikaci ClickUp Whiteboard a podporuje multimédia, takže můžete snadno přidávat obrázky a nahrávky, které obohatí životní příběh každého člena rodiny o další kontext.
Na rozdíl od dokumentů a tabulek je tabule ClickUp Whiteboard plně přizpůsobitelná, což vám umožňuje přidat do prázdné šablony rodokmenu mnoho dalších designových prvků, jako jsou tvary, kresby a grafika. Můžete také vytvořit myšlenkovou mapu, abyste s rodinou mohli brainstormovat nápady.
Můžete je také sdílet se svou širší rodinou, aby mohla přidat další informace nebo vám poskytnout návrhy.
Podívejte se na toto poučné video a zjistěte, jak mohou bílé tabule nabídnout mnohem více než jen vytváření šablon!
3. Šablona rodokmenu pro Microsoft Word od Template.net
Další šablona na tomto seznamu pochází z Template.net, bezplatné knihovny známé svými šablonami připravenými k okamžitému použití pro téměř cokoli.
Tato jednoduchá šablona rodokmenu je jednostránková a obsahuje strom s bublinami pro různé členy rodiny. Může pojmout až tři generace a osm členů rodiny.
Tuto šablonu si můžete okamžitě stáhnout a upravit v jakémkoli textovém editoru, jako je MS Word, Google Docs nebo Apple Pages. Po dokončení ji můžete exportovat jako soubor PDF nebo vytisknout jako plakát. Díky tomu je vynikajícím zdrojem pro studenty a učitele, kteří pracují na projektech týkajících se rodokmenů.
4. Šablona jednoduchého rodokmenu Google Docs Light od GooDocs
GooDocs, další oblíbená knihovna bezplatných šablon, nabízí bezplatnou šablonu Light Simple Family Tree Template. Tento jednoduchý textový rodokmen propojuje členy rodiny pomocí čar. Je k dispozici ve dvou výchozích velikostech papíru, A4 a US Letter, a můžete jej upravovat jak v Google Docs, tak v MS Word.
V dokumentu je také část, do které můžete vložit jeden nebo dva odstavce o své rodině nebo účelu rodokmenu.
Původní šablona umožňuje zadat data až pro pět generací, ale pomocí výchozích tvarů a spojovacích prvků vašeho textového editoru můžete přidat další. Podobně můžete v závislosti na možnostech spolupráce ve vašem textovém editoru sdílet šablonu s členy rodiny a požádat je o zpětnou vazbu.
I když se jedná o skvělou šablonu rodokmenu (a podrobnější než předchozí šablona od Template.net), je vhodnější pro vzdělávací účely.
5. Šablona rodokmenu pro 7 generací od Template.net pro Microsoft Word
Pokud chcete sledovat historii své rodiny napříč několika generacemi, může být skvělým výchozím bodem tato šablona rodokmenu pro 7 generací od Template.net.
Umožní vám zobrazit sedm generací vaší rodiny na jedné stránce. Navíc je snadné je zkopírovat do textového editoru podle vašeho výběru a vyplnit údaje o členech vaší rodiny.
Protože textové editory jsou snadno použitelné, šablona může být přístupná i pro starší členy vaší rodiny, kteří nemusí být příliš technicky zdatní. Jakmile přidáte údaje o své rodině, můžete je vytisknout nebo uložit ve formátu PDF.
6. Šablona rodokmenu v Excelu od Vertex.com
Konečná šablona rodokmenu je stahovatelný vývojový diagram z webu Vertex.com s výchozími šablonami pro rodokmeny šesti a sedmi generací. Stačí jednoduše zkopírovat tabulku do Google Sheets a začít zadávat informace o své rodině – není třeba žádné formátování.
Díky tomu je to pohodlný zdroj pro lidi, kteří právě začínají zkoumat svůj rodokmen a chtějí uložit základní údaje o každém členu rodiny. Také vám to umožní získat přehled o všech členech vaší rodiny na jedné obrazovce.
Dalším nápadem je použít tuto šablonu jako „obsah“ vašeho rodokmenu tím, že vytvoříte dokument, do kterého zadáte historii každého člena rodiny, a do této tabulky přidáte odkaz na jejich jméno.
Tuto tabulku můžete také doplnit dalším bezplatným zdrojem od společnosti Vertex – jejich nástrojem pro sledování genealogického výzkumu, který vám umožní sledovat průběh vašeho výzkumu. Tento nástroj obsahuje filtry pro klasifikaci členů rodiny jako mužů nebo žen, údaje o narození a úmrtí a další odkazy, jako jsou nekrology.
Zachovejte své dědictví pomocí šablon rodokmenů
Sledování rodové linie vaší rodiny může být neuvěřitelně naplňující. Ať už jste rodič, který pomáhá svým dětem porozumět jejich kultuře, učitel, který pomáhá studentům objevovat jejich dědictví, nebo dospělý, který dokumentuje historii své rodiny – tyto šablony pro genealogii se vám mohou hodit.
Pro ty, kteří chtějí přistupovat k projektu rodokmenu strukturovanějším a organizovanějším způsobem, doporučujeme použít ClickUp.
Nabízí nejflexibilnější šablony rodokmenů a špičkové funkce pro správu projektů, které vám pomohou udržet pořádek a sestavit rodokmen společně s ostatními členy rodiny.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp pomůže vytvořit podrobný rodokmen, uspořádat vaše výzkumy, pořádat virtuální setkání s rodinou a mnoho dalšího.