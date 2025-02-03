10 nástrojů pro vizuální spolupráci v roce 2025

Vizuální spolupráce se stala módním pojmem – problémem je, že neexistuje její jasná definice. Někteří se domnívají, že představuje cloudové prostředí s funkcemi umožňujícími spolupráci zaměstnancům v kanceláři, hybridním zaměstnancům a zaměstnancům na dálku. Jiní tvrdí, že vizuální spolupráce není nic jiného než digitální tabule.
S rostoucí popularitou tohoto pojmu se na scénu dostalo mnoho softwarových nástrojů pro vizuální spolupráci. A protože neexistuje shoda na tom, co vizuální spolupráce vlastně znamená, mají tyto nástroje často různé funkce.
Jedno je jisté – jsou jako superhrdinové v přestrojení, kteří zajišťují, aby zaměstnanci mohli spolupracovat a řešit problémy s komplexními nápady v reálném čase. ?
Zde se budeme zabývat 10 nejlepšími softwary pro vizuální spolupráci, které lze použít v jakémkoli odvětví a které posunou týmovou práci a komunikaci na vyšší úroveň! ?
Co byste měli hledat ve vizuálním kolaboračním softwaru?
Účinné nástroje pro vizuální spolupráci by měly nabízet následující výhody:
- Spolupráce: Platforma by měla umožňovat členům týmu spolupracovat v reálném čase, aniž by museli být ve stejné místnosti, takže členové týmu mohou zanechávat komentáře a poznámky, brainstormovat a přidělovat a sledovat úkoly.
- Všestrannost: Jeho možnosti by měly vyhovovat různým odvětvím, oddělením a rozsahům projektů, aby bylo možné sdílet nápady.
- Šablony: Platforma by měla nabízet předem připravené šablony, které vám pomohou ušetřit čas a poskytnou vám vodítko – to vše s možností plynulé spolupráce a úpravy těchto dokumentů.
- Integrace: Měl by být integrován s oblíbenými platformami pro komunikaci, produktivitu a sledování času, aby vám pomohl zefektivnit práci na vaší platformě pro vizuální spolupráci.
- Přizpůsobitelnost: Nástroj by vám měl umožnit přidávat vizuální prvky (grafy, tabulky, videa nebo tabulky), které by mohly být využity pro spolupráci v reálném čase.
10 nejlepších nástrojů a softwaru pro vizuální spolupráci, které můžete použít
Analyzovali jsme desítky platforem pro vizuální spolupráci a vybrali jsme ty nejlepší, které kombinují funkčnost a přizpůsobitelnost a sjednocují členy týmu napříč celou organizací. Každá z těchto platforem může být vaším silným spojencem bez ohledu na vaši specializaci a velikost týmu.
1. ClickUp
Pokud jde o vizuální spolupráci, ClickUp Whiteboards je těžké překonat. Je to přesně to, co název napovídá – obrovská virtuální tabule, která slouží jako hřiště pro váš tým. ?
Můžete jej použít pro brainstorming, řízení a diskusi o projektu , plánování realizace, vytváření myšlenkových map a mnoho dalšího. S ClickUp Whiteboards zajistíte, že všichni členové týmu budou na stejné vlně – ať už se jedná o vzdálené nebo hybridní týmy.
Tento online nástroj pro práci s tabulemi vám může pomoci přispět k dosažení vašich cílů, ať už se jedná o vývoj nové aplikace, uvedení produktu na trh nebo vytvoření účinného marketingového plánu.
ClickUp Whiteboards nabízí bezkonkurenční přizpůsobitelnost a všestrannost. Do své tabule můžete přidávat mediální soubory, dokumenty, odkazy, poznámky a komentáře. Můžete také vytvářet tvary, tabulky a grafy, upravovat barvy, písma a styly a budovat jedinečné prostředí, ve kterém se váš tým bude cítit jako doma. ?
V závislosti na tom, k čemu potřebujete tabuli, můžete vytvořit novou od základů nebo použít jednu z mnoha editovatelných šablon tabule, které slouží jako rámec pro vývoj vaší vlastní spolupráce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuální spolupráce je snadná díky funkcím online tabule ClickUp.
- Podporuje spolupráci v reálném čase i asynchronní spolupráci
- Umožňuje přizpůsobení mezi týmy, aby byla zachována skutečná spolupráce a nedocházelo k upínání se na preference jednoho týmu.
- Nabízí předem připravené šablony pro různé případy použití, které pomáhají týmům spolupracovat.
- Obsahuje výkonné možnosti správy projektů a úkolů
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
- Vhodné pro mezifunkční týmy, ať už pro práci na dálku nebo pro interní spolupráci.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí, že zaznamenali určité výpadky.
- Pouhá množství přizpůsobitelných možností může nové uživatele zaskočit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Conceptboard
Hledáte snadno použitelnou, přehlednou a bezpečnou platformu, která se zaměřuje konkrétně na vizuální spolupráci? Pak by vám Conceptboard mohl vyhovovat. ?
Conceptboard byl vyvinut s jednoduchou myšlenkou – umožnit uživatelům vytvářet funkční tabule vhodné pro spolupráci, které jsou nabité funkcemi.
Každá osoba pracující na tabuli dostane živý kurzor se svým jménem, což podporuje spolupráci v reálném čase. Získáte výhodu nekonečného plátna, což znamená, že platforma neomezuje vaši kreativitu a svobodu.
Díky různým kreslicím nástrojům můžete rychle sdělit své nápady. Conceptboard vám umožňuje používat lepící poznámky, zanechávat komentáře a vytvářet textová pole s poznámkami. Všechny tabule se ukládají automaticky, takže se nemusíte obávat ztráty informací a poruch komunikace.
Tato platforma vám umožňuje sdílet vaše tabule s interními i externími spolupracovníky. Stačí pouze poslat příjemci odkaz chráněný heslem a ten se bude moci připojit. ?
Nejlepší funkce Conceptboard
- Živé kurzory s uživatelskými jmény poskytují společné pochopení toho, kdo co dělá.
- Více než 100 hotových šablon
- Snadné sdílení tabule pomocí odkazů chráněných heslem pro spolupráci
- Vhodné pro všechna odvětví, interní nebo vzdálené týmy a pro společnosti jakékoli velikosti.
- Historie tabule a funkce automatického ukládání
Omezení Conceptboard
- Někteří uživatelé poukazují na vyšší cenu ve srovnání s jinými platformami, které nabízejí více funkcí.
- Rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny Conceptboard
- Zdarma: 0 $
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 9,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Veřejný sektor: Kontaktujte nás ohledně cen
- Data Center Edition: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Conceptboard
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
3. Canva
Canva je známá svými neuvěřitelnými možnostmi designu – můžete ji použít k vytváření reklam, obrázků, videí, infografik a prezentací. Ale Canva umí ještě mnohem víc! Tato platforma nabízí také vynikající funkce pro vizuální spolupráci.
Canva usnadňuje zefektivnění pracovních postupů pomocí kolaborativních tabulek. Představte si tabulku Canva jako místo setkání vašeho týmu – je to místo, kde vznikají nové nápady a kde se odehrávají konstruktivní diskuse.
Na bílé tabuli můžete dělat prakticky cokoli, co chcete, od přidělování úkolů a získávání schválení až po nastavování oprávnění a prohlížení přehledů o aktivitách týmu.
Jelikož Canva je aplikace pro design, její tabule se zaměřují na zjednodušení kreativních procesů. Není proto překvapením, že platforma nabízí funkce jako navrhování a plánování příspěvků na sociálních médiích a sdílení návrhů přímo z tabule. S více než 600 000 přizpůsobitelnými šablonami můžete posunout své designérské schopnosti na zcela novou úroveň! ?
Nejlepší funkce Canva
- Vynikající nástroj pro designové a marketingové týmy
- Snadné přidělování úkolů pro interní nebo vzdálené týmy
- Editor typu drag-and-drop
- Jednoduché nastavení oprávnění a sdílení tabule
- Více než 600 000 šablon
Omezení Canva
- Někteří uživatelé uvádějí, že určité prvky šablony nelze snadno změnit.
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce.
Ceny Canva
- Canva zdarma: 0 $
- Canva Pro: 119,99 $/rok na uživatele
- Canva for Teams: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 300 recenzí)
4. Mural
Ne, Mural vás nebude nutit lézt po lešení a malovat na zdi. ?
Místo toho vám a vašemu týmu umožňuje malovat na digitální tabuli, která se zaměřuje na dva aspekty:
- Snadná spolupráce a komunikace
- Pokyny pro zlepšení dovedností v oblasti spolupráce
Vše se odehrává v flexibilním a dynamickém vizuálním prostředí (mural). Nabízí nekonečné a přizpůsobitelné plátna a snadnou kontrolu oprávnění, takže je můžete přizpůsobit svým cílům, ať už jde o brainstorming, mind mapping, diskusi o projektu nebo něco jiného.
Přidejte své nápady na nástěnku pomocí lepících poznámek a/nebo textových polí, znázorněte své myšlenkové pochody přidáním mediálních souborů a sdílejte své nástěnky pomocí hypertextových odkazů.
Mural také nabízí funkce, jako je nastavení časovačů, pozvání účastníků k prohlédnutí konkrétní části tabule a uzamčení objektů (zabránění jejich přesouvání). Díky těmto možnostem je vedení schůzek a zajištění toho, aby každý odvedl svůj podíl práce, mnohem snazší.
Nejlepší funkce Mural
- Různé možnosti plátna
- Ovládání oprávnění s několika nastaveními
- Nastavení časovačů pro dodržování harmonogramu
- Soukromý režim
- Snadné sdílení nástěnných tabulek pro vzdálené týmy nebo interní týmy
Omezení nástroje Mural
- Mobilní zážitek by mohl být lepší
- Někteří uživatelé zmiňují, že platforma při velké aktivitě vykazuje zpoždění.
Ceny Mural
- Zdarma: 0 $
- Team+: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Miro
Chcete univerzální platformu pro vizuální spolupráci, která umožňuje týmům spojit síly a snadno řešit projekty jakéhokoli typu a velikosti? Pak může být Miro vaším superhrdinou! ?
Tento špičkový nástroj sdružuje členy týmu a poskytuje jim společný pracovní prostor v podobě nekonečné virtuální tabule. K dispozici máte spoustu nástrojů pro vyjádření svých myšlenek a nápadů, včetně emodži, lepících poznámek, obrázků, tvarů, spojovacích čar a digitálního pera. ?
Miro nabízí jedinečné funkce, jako je anonymní hlasování a živá reakce, které vám pomohou při přijímání důležitých rozhodnutí týkajících se procesů a projektů. Integrovaný časovač vám pomůže dodržet harmonogram a zajistí, že všechny úkoly budou dokončeny v termínu.
Udržování příjemné atmosféry je nezbytné pro zvýšení motivace a týmové práce v rámci společností, a to bez ohledu na odvětví. Miro to chápe, a proto nabízí Icebreakers, tj. hry a aktivity, jejichž účelem je, aby se lidé cítili pohodlně ve společnosti ostatních, i když nejsou fyzicky blízko.
Nejlepší funkce Miro
- Nekonečné bílé tabule
- Vynikající pro vytváření grafů, tabulek a diagramů
- Více než 1 000 šablon
- Vynikající přizpůsobitelnost
- Hry a aktivity zaměřené na sbližování lidí
Omezení Miro
- Cenový model by mohl těžit z restrukturalizace
- Pozvání osoby na tabuli může někdy selhat.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
6. Lucidspark
Rozpalte jiskru v myslích členů svého týmu pomocí jedinečných možností vizuální spolupráce od Lucidspark! ?
Tato platforma a její charakteristická virtuální intuitivní tabule dokážou stmelit jakýkoli tým.
Každá osoba na tabuli má živý kurzor se svým jménem, což usnadňuje sledování toho, co každý dělá, a zabraňuje zmatkům.
Jednou z nejzajímavějších funkcí Lucidsparku jsou Breakout Boards. S jejich pomocí můžete rozdělit svou práci na menší části, pracovat na nich v menších skupinách a po dokončení je synchronizovat zpět na hlavní tabuli.
Lucidspark nabízí časovač, který vám pomůže zajistit, aby každá činnost byla provedena podle plánu. Pokud chcete upoutat pozornost všech, můžete použít možnost Call Others to Me (Zavolat ostatní ke mně) – všichni účastníci se tak dostanou na stejné místo na tabuli.
Nevíte, jak se rozhodnout mezi několika nápady? Využijte možnost hlasování a spočítejte hlasy několika kliknutími.
Nejlepší funkce Lucidspark
- Breakout Boards
- Integrovaný časovač
- Možnost upoutat pozornost všech na stejnou oblast na tabuli
- Umožňuje seskupovat nápady
- Integrace s aplikacemi pro komunikaci a projektové řízení
Omezení Lucidspark
- Někteří uživatelé uvádějí, že některé šablony jsou obtížnější používat.
- Mobilní aplikace nabízí omezené funkce.
Ceny Lucidspark
- Zdarma: 0 $
- Individuální: Od 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: Od 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: 4,5/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
7. Creately
Creately je známý dvěma věcmi – vizuální spoluprací a tvorbou diagramů. ?
Pokud jde o vizuální spolupráci, hvězdnou funkcí Creately je nekonečné vizuální plátno. Zde můžete vizualizovat své nápady, pracovat na nich se svými kolegy a proměnit je v konkrétní úkoly.
Creately zefektivňuje spolupráci díky superrychlé synchronizaci náhledů – vaše tabule se aktualizuje, jakmile ji někdo jiný změní. Díky zpoždění v řádu milisekund budete mít pocit, jako byste sledovali obrazovku jiného uživatele! ?
V Creately máte také možnost videokonferencí – nemusíte opouštět své plátno a používat jinou aplikaci pro komunikaci s ostatními přispěvateli.
Na tabuli můžete zanechávat komentáře, zahajovat diskuzní vlákna, přidělovat a sledovat úkoly, vyzdvihovat spolupracovníky, dělat si poznámky a vytvářet grafy, diagramy a mapy přímo při psaní.
Každý spolupracovník na plátně dostane textový kurzor a ukazatel myši v reálném čase, takže můžete kdykoli vidět, kdo co právě dělá. Přesouvání objektů na vizuálním plátně Creately je díky funkci drag-and-drop velmi snadné.
Nejlepší funkce Creately
- Rychlá synchronizace náhledů
- Vynikající možnosti pro tvorbu diagramů
- Integrované videokonference
- Plně přizpůsobitelné rozhraní
- Návrh pomocí drag-and-drop
Omezení Creately
- Někteří uživatelé zmiňují, že aplikace se někdy načítá pomalu.
- Pro některé uživatele je navigace na platformě náročná.
Ceny Creately
- Zdarma: 0 $
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
8. Stormboard
Stormboard je platforma digitálního pracovního prostoru určená pro firmy a podniky. Pomáhá vám udržovat vynikající spolupráci s členy vašeho týmu, ať už jsou od vás vzdáleni pár metrů nebo několik tisíc kilometrů.
Digitální pracovní prostory (tabule) Stormboardu se nazývají Storms. ?️
Každý Storm vám a vašim spolupracovníkům poskytuje desítky užitečných nástrojů pro zefektivnění komunikace, prezentaci nápadů a rozhodování o dalších krocích. Kromě textu můžete do svých Stormů přidávat poznámky, obrázky, videa a soubory. Můžete také seskupovat podobné nápady a koncepty a ty nejdůležitější nápady ponechat v sekci „spotlight“.
Stormboard má výkonné exportní funkce. Pouhými několika kliknutími můžete svůj Storm převést do Google Docs a odeslat jej investorům, managementu a dalším zainteresovaným stranám v rámci vašeho Google Workspace. ?
Nejnovější funkce Stormboardu s názvem StormAI je revoluční. Tento spolupracovník s rozšířenou inteligencí vám pomáhá generovat nápady, nabízí nový pohled a zvyšuje produktivitu a efektivitu celého týmu! ?
Nejlepší funkce Stormboardu
- Vynikající exportní funkce
- Spolupracovník využívající umělou inteligenci
- Více než 250 šablon pro různé účely
- Seskupování nápadů a konceptů několika kliknutími
- Podporuje velké týmy a složité projekty
Omezení Stormboardu
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení platformy může být náročné.
- Mohlo by být výhodné aktualizovat cenovou strukturu.
Ceny Stormboard
- Osobní: 0 $
- Podnikání: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
9. Google Jamboard
Rozjeďte spolupráci s Google Jamboard! ?
Tato platforma digitální tabule vám umožňuje efektivnější spolupráci pomocí plně přizpůsobitelných prostorů zvaných jams.
Jak můžete předpokládat, jednou z hlavních výhod Google Jamboard je to, že je součástí ekosystému Google. Můžete vyhledávat na Googlu a přidávat obrázky a/nebo webové stránky do svých jamů, používat Google Meet k diskusi a prezentaci svých jamů, připojovat k nim dokumenty, prezentace nebo tabulky Google Docs a zobrazovat události z Google Kalendáře.
Na rozdíl od jiných platforem, o kterých jsme hovořili, má tato vlastní zařízení, které se příhodně jmenuje Jamboard. Jedná se o 55palcovou digitální tabuli, která je integrována se všemi službami G Suite. Je dodávána se stylusem, který můžete použít k psaní a kreslení. Přesouvejte objekty a měňte velikost obrázků a textu pouhými prsty. ?
Google Jamboard nabízí některé jedinečné funkce, jako je rozpoznávání rukopisu a obrázků. Umí převést váš rukopis na text a vaše náčrtky na vybroušené obrázky.
Nemáte zařízení Jamboard? Žádný problém – platforma je dostupná na počítačích i mobilních zařízeních. Bez ohledu na to, jaké zařízení používáte, můžete se těšit na výjimečné možnosti přizpůsobení.
Nejlepší funkce Google Jamboard
- Součást ekosystému Google
- Funguje na různých platformách, včetně speciálních zařízení Jamboard.
- Rozpoznávání rukopisu a obrázků
- Vynikající pro pedagogy a interní týmy
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
Omezení Google Jamboard
- Dostupnost funkcí závisí na vybrané platformě.
- Platforma může selhávat, když ji používá mnoho lidí současně.
Ceny Google Jamboard
- Zdarma
- Zařízení Jamboard je volitelné a stojí 4 999 USD + 600 USD ročně za správu a podporu.
Hodnocení a recenze Google Jamboard
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
10. Freehand od InVision
Díky svým robustním funkcím a snadnému použití zvyšuje Freehand od InVision vaši spolupráci a produktivitu a pomáhá vám vizualizovat vaše pracovní postupy. ?
Tato platforma vám a vašim spolupracovníkům umožňuje vyjádřit své nápady a spolupracovat pomocí inteligentního, nekonečného plátna pro více hráčů.
Toto plátno je přizpůsobitelné a flexibilní, takže jej můžete přizpůsobit svým cílům, ať už jde o plánování, tvorbu nápadů nebo brainstorming. Vytvářejte seznamy úkolů, přidávejte poznámky, zanechávejte komentáře, přidávejte hlasovací ankety a používejte otočné karty, aby spolupráce proběhla co nejhladčeji.
Pokud chcete podnítit zdravou soutěž, můžete využít možnost žebříčku platformy. ?
Tato platforma nabízí neuvěřitelné možnosti správy úkolů. Vytvářejte karty úkolů a přidávejte k nim lidi pomocí funkce drag-and-drop. Díky inteligentním objektům, snadno použitelným konektorům a několika rozvržením úkolů můžete každý úkol nastínit, podívat se na něj z různých úhlů a zajistit, že bude dokončen včas.
Pěstování týmového ducha je pro každý dobře fungující tým zásadní. Freehand od InVision si to uvědomuje a umožňuje vám přidávat na plátno různé výzvy, hry a cvičení na budování týmu.
Nejlepší funkce Freehand od InVision
- Vhodné pro různá odvětví a velikosti společností
- Nabízí možnost žebříčku
- Robustní funkce pro správu úkolů
- Podporuje týmového ducha
Omezení Freehand od InVision
- Někteří uživatelé měli problémy s přibližováním a oddalováním pomocí touchpadu.
- Omezené integrace
Ceny Freehand od InVision
- Zdarma: 0 $
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Freehand od InVision
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- TrustRadius: 8,2/10 (více než 130 recenzí)
Vylepšete svou vizuální spolupráci pomocí správných platforem
Platformy pro vizuální spolupráci sjednocují členy týmu a udržují je orientované na cíl, bez ohledu na jejich umístění. Tyto nástroje a jejich robustní funkce proměňují zaměstnance v umělce a pomáhají jim snadno sdělovat své nápady, přičemž zajišťují maximální transparentnost a týmovou práci. ?