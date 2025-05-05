12 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map v roce 2025

Cesta od nápadu k realizaci nikdy není přímá! Je dlážděna desítkami, ne-li stovkami milníků a souvisejících nápadů. Jak dokumentovat, sledovat, spravovat a rozvíjet každý uzel informací spojený s každým nápadem?
Odpověď: Myšlenkové mapy
Jako spisovatel považuji myšlenkové mapy za skvělý způsob, jak zaznamenávat své myšlenky, vytvářet souvislosti a propojovat je do souvislého příběhu. Jako člověk, který preferuje pero a papír, mi vizualizace mých nápadů v zápisníku zásadně změnila schopnost je realizovat.
Při práci v týmu však mohou být notebooky a fyzické tabule omezující.
Naštěstí jsme našli nejlepší softwarová řešení pro digitální mind mapping, ze kterých si můžete vybrat. Osobně jsem vyzkoušel desítky aplikací pro mind mapping a vybral jsem dvanáct nejlepších.
⏰60sekundové shrnutí
Zde je 12 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které kdy budete potřebovat, aby vám pomohly efektivně vizualizovat, organizovat a realizovat vaše nápady:
- ClickUp (nejlepší pro mind mapping s řízením projektů)
- Miro (nejlepší pro řešení problémů a inovace)
- Coggle (nejlepší pro týmy, které potřebují flexibilitu funkcí)
- MindMeister (nejlepší pro kreativní týmy)
- MindNode (nejlepší pro týmy zaměřené na řešení, které potřebují mapovací aplikaci pro macOS)
- Xmind (nejlepší pro strukturované myšlení)
- FigJam (nejlepší pro zpětnou vazbu a společné rozhodování)
- MindGenius (nejlepší pro správu znalostí)
- Creately (nejlepší pro společné vytváření myšlenkových map)
- Ayoa (nejlepší pro inkluzivní a kolaborativní mind mapping)
- EdrawMind (nejlepší pro mind mapping založený na umělé inteligenci)
- Lucidchart (nejlepší pro týmy, které spolupracují)
Co je to myšlenková mapa?
Myšlenková mapa je vizuální, diagramové znázornění informací kolem hierarchie vztahů. Myšlenkové mapy jsou vynikající pro brainstorming a tvorbu nápadů, protože jsou:
- Nelineární: Můžete se vracet zpět a diskutovat o nápadu a přidávat informace bez omezení lineárního přístupu.
- Otevřené: Můžete je použít jako prázdné plátno, na kterém můžete začít a rozvíjet své nápady v jakékoli podobě, kterou chcete.
- Spolupráce: Můžete zachytit příspěvky od více lidí, aniž by to ovlivnilo strukturu/integritu nápadu.
- Adaptivní: Nápady můžete později rozvíjet a přidávat další informace.
Zde je můj seznam faktorů, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro tvorbu myšlenkových map.
Jak vybrat software pro tvorbu myšlenkových map?
Při výběru nejlepšího softwaru pro tvorbu myšlenkových map jsem hledal následující funkce a výhody.
Uzly a spojení
Na základní úrovni se ujistěte, že můžete vytvářet datové body [uzly] a kreslit mezi nimi spojení. Podle svých potřeb byste měli být schopni vytvářet různé druhy uzlů.
Například pokud vytváříte myšlenkovou mapu kritérií přijatelnosti funkce, kterou vyvíjíte, budete potřebovat uzly pro:
- Uživatelská persona
- Příběh uživatele
- Seznam potřeb
- Testovací data
Hledejte software pro tvorbu myšlenkových map, který vám umožní vytvářet všechny tyto druhy uzlů a spojení.
Flexibilita
Existuje několik typů myšlenkových map. Učitelé/lektory vytvářejí myšlenkové mapy, aby vizualizovali pojmy a usnadnili tak učení. Týmy pro analýzu dat je používají k vizualizaci dat. Konzultanti a manažeři kreslí myšlenkové mapy ve formě rozhodovacích stromů, aby řešili problémy.
Jako spisovatel jsem potřeboval zmapovat články, jako je ten, který právě čtete, a také detektivní román, na kterém tajně pracuji! Klíčová je tedy flexibilita.
Spolupráce
Největší výhodou digitálního softwaru pro tvorbu myšlenkových map je to, že týmy z různých geografických lokalit mohou společně přidávat, upravovat, odstraňovat nebo rozšiřovat nápady. Doslova zajišťuje, že jsou všichni na stejné vlně!
Při práci s týmy po celém světě jsem potřeboval, aby aplikace pro tvorbu myšlenkových map obsahovala funkce pro spolupráci, jako je sdílení, editace v reálném čase a další.
Proveditelnost
Myšlenková mapa je skvělý způsob, jak přejít od nápadu k akčnímu plánu. K realizaci však potřebujete jinou sadu funkcí.
Nejdůležitější z mých úvah bylo, že nástroj pro tvorbu myšlenkových map spolupracuje s mým nástrojem pro řízení projektů a propojuje/převádí nápady do:
- Úkoly, na kterých je třeba pracovat
- Dokumenty ke sdílení a odkazování
- Komentáře pro sledování pokroku
- Lepicí poznámky a připomínky
S nastavenými očekáváními od softwaru pro tvorbu myšlenkových map se podívejme na nejlepší možnosti, které jsou dnes na trhu k dispozici.
Nejlepší nástroje pro tvorbu myšlenkových map v kostce
|Nástroj pro tvorbu myšlenkových map
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Omezení
|ClickUp
|Myšlenkové mapy v projektovém řízení
|Flexibilita, funkce pro správu projektů
|Strmá křivka učení
|Miro
|Řešení problémů a inovace
|Režim automatického rozložení
|Omezené funkce v bezplatném tarifu
|Coggle
|Týmy, které potřebují flexibilitu funkcí
|Sledování verzí
|Omezené uživatelské rozhraní
|MindMeister
|Kreativní týmy
|Režim osnovy
|Omezené plány
|MindNode
|Týmy zaměřené na řešení, které potřebují mapovací aplikaci pro macOS
|Widgety pro iOS a macOS
|Omezuje spolupráci
|Xmind
|Strukturované myšlení
|Logické diagramy, brace mapy, rybí kosti
|Nedostatek předdefinovaných pracovních postupů
|FigJam
|Zpětná vazba a společné rozhodování
|Jambot AI
|Nevytváří tabulky v MindMaps
|MindGenius
|Řízení znalostí
|Navigátor map
|Nepodporuje různé platformy
|Creately
|Spolupráce při tvorbě myšlenkových map
|Více než 50 typů diagramů
|Chybí optimalizace pro mobilní zařízení
|Ayoa
|Inkluzivní a kolaborativní mind mapping
|Podpora dyslexie, ADHD a ASD
|Omezený bezplatný tarif
|EdrawMind
|Myšlenkové mapy založené na umělé inteligenci
|Přímé brainstorming
|Témata a podtémata nelze přizpůsobit
|Lucidchart
|Týmy pracující společně
|Spolupráce v reálném čase
|Omezený bezplatný plán
Potřebujete více podrobností? Pojďme se do toho pustit.
12 nejlepších programů pro tvorbu myšlenkových map, které stojí za vyzkoušení [bezplatné i placené]
Když jsem řekl, že jsem vyzkoušel desítky softwarů pro tvorbu myšlenkových map, pravděpodobně jste se divili, zda jich na trhu opravdu existuje více než dvanáct. Nejprve si to ujasněme.
K dnešnímu dni G2 uvádí 65 softwarových produktů v kategorii myšlenkových map [více než pět desítek, pokud chcete]. Pokud jsem se při jejich vyzkoušení něco naučil, pak to, že ne všechny nástroje pro tvorbu myšlenkových map jsou stejné.
Proto jsem tyto nástroje podrobil přísným testům, abych našel ten nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map, který vám mohu doporučit. Podívejme se na ně jeden po druhém.
1. ClickUp (Nejlepší pro mind mapping s řízením projektů)
ClickUp je komplexní, flexibilní a všestranný software pro řízení projektů, který je nabitý inovativními a kolaborativními funkcemi, včetně výjimečných myšlenkových map.
ClickUp Mind Maps vám umožňuje dokumentovat nápady, kreslit souvislosti, mapovat pracovní postupy a propojovat koncepty, a to vše na jednom místě. Nejmocnější funkcí ClickUp Mind Maps je však jeho schopnost provést vás od nápadu k akci.
Používal jsem ClickUp Mind Maps pro spolupráci s týmy zabývajícími se produkty/uváděním produktů na trh, sbíráním nápadů pro články, vytvářením osnov a jejich následným převáděním do úkolů, stanovováním termínů, přidělováním k revizi a sledováním až do zveřejnění.
Klíčovým rozdílem ClickUp Mind Maps je to, že jsou nedílnou součástí pracovního postupu zaměřeného na produktivitu. Zatímco většina specializovaných nástrojů pro řízení projektů umožňuje vytváření myšlenkových map jen pro samotné vytváření myšlenkových map, ClickUp vám umožňuje používat myšlenkové mapy k dosažení vašich pracovních cílů – tj. od nápadu k akci.
Pokud pracujete s více zainteresovanými stranami, řídíte velké projekty, žonglujete s více paralelními iniciativami, ClickUp Mind Maps je nejlepší nástroj, jak do toho vnést trochu kreativity a spolupráce, aniž by to ovlivnilo běžné pracovní postupy.
S ClickUpem můžete:
- Brainstorming: Určete ústřední myšlenku a volně prozkoumejte možnosti
- Vytvářejte propojení: Propojujte dokumenty, úkoly, kontrolní seznamy atd.
- Vytvořte akční plán: Převést uzly na úkoly a uspořádat je do projektů/pracovních prostorů
- Implementace: Využijte vizuální funkce pro správu projektů ClickUp ke sledování, monitorování a realizaci svých projektů.
Pokud jste v oblasti myšlenkových map nováčkem, ClickUp vám pomůže. Vyberte si z řady bezplatných šablon myšlenkových map a hned se pusťte do práce. Zde je několik šablon, které vám pomohou začít.
Šablona prázdné myšlenkové mapy ClickUp: Otevřete prázdné plátno a zapište si, co zkoumáte. Přidejte tvary, text, spojení a další prvky.
Šablona jednoduché myšlenkové mapy ClickUp: Pomocí této šablony vytvořte jednoduchou myšlenkovou mapu založenou na uzlech nebo úkolech. Přizpůsobte šablonu tak, abyste mohli vizualizovat své úkoly a koncepty podle svých představ!
Nejlepší funkce ClickUp
- Možnost vytvářet neomezený počet myšlenkových map v rámci softwaru pro řízení projektů
- Funkce na tabuli ClickUp také umožňují vytváření myšlenkových map
- Možnost přidávat poznámky, nahrávat obrázky, kreslit od ruky nebo propojovat artefakty ClickUp
- Schopnost přeskupit a vyčistit chaotické brainstormy a rychle reorganizovat nápady
- Komplexní šablony pro různé případy použití, jako je mapování dopadů, mapování procesů, mapování hodnotového toku a další
- Okamžité vytváření úkolů z nápadů
Omezení ClickUp
Jako komplexní platforma pro pracoviště nabízí ClickUp širokou škálu pokročilých funkcí, z nichž jednou je mind mapping. Pro jednotlivce, kteří potřebují pouze jednoduchý mind mapping, může být ClickUp trochu složitější na naučení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
Co říkají uživatelé o ClickUp?
„ClickUp je nástroj, který se snadno používá. Můžeme snadno procházet úkoly, nastavovat projekty a přiřazovat úkoly, které jsou neuvěřitelně intuitivní, a to i pro ty, kteří s nástroji pro správu projektů začínají. Nabízí také uživatelsky přívětivé rozhraní, které pro náš tým znamená zásadní změnu, protože nám pomáhá plynule spravovat projekty bez nutnosti dalšího učení.“ — Certifikovaná recenze G2
„Líbí se mi, že jako manažer mám přehled o všech projektech, na kterých můj tým pracuje“ — Certifikovaná recenze G2
Bonus: Mapujte procesy pomocí AI!
2. Miro (Nejlepší pro řešení problémů a inovace)
Miro je speciálně navržený software pro tvorbu myšlenkových map, zaměřený na podporu organizačních inovací. K tomu nabízí všechny funkce pro workshopy, mapování procesů a pracovních postupů, vizuální řízení projektů a vizualizaci dat.
Miro jsem začal používat, když jsem potřeboval vytvořit moodboardy pro designérské týmy, které převáděly můj obsah do produkce. Od té doby jsem si na něj natolik zvykl, že ho používám pro všechny vizuální účely řešení problémů.
Proces má příliš mnoho překážek? Zmapujte ho. Nový produkt potřebuje uživatelský zážitek? Zmapujte ho. Nemůžete vymyslet témata, o kterých byste psali? Vytvořte si mrak náhodných slov pro inspiraci.
Digitální nástroj pro spolupráci Miro je navržen tak, aby umožňoval inovace a řešení problémů. Je skvělý pro týmy, které se potřebují vrátit k tabuli, aby pochopily kontext a zdokumentovaly aktuální stav, ať už prostřednictvím mapování zákaznických cest, sitemap, wireframingu nebo řízení retrospektiv.
Miro nyní nabízí také funkci umělé inteligence, kterou můžete využít k rozvíjení svých nápadů na plátně. Velmi užitečné mi přišly také různé šablony pracovních postupů, které nabízí.
Nejlepší funkce Miro
- Schopnost převést myšlenkové mapy do prezentací nebo je zaznamenat jako interaktivní videa
- Více než 300 přizpůsobitelných šablon
- Režim automatického rozložení pro uspořádání myšlenkových map zarovnáním větví a uzlů
Omezení Miro
Pro začátek nabízí bezplatný tarif pouze 3 editovatelné tabule, což může být omezující pro jednotlivce a malé podniky, které si nemohou dovolit drahé předplatné.
Podle našich pozorování má Miro skvělé schopnosti v oblasti mindmappingu. Je však omezený v tom, že vám umožňuje podniknout kroky a spravovat inovační projekty poté.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $
- Startovací balíček: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Miro?
„Miro zásadně změnilo způsob, jakým spolupracujeme a pracujeme s ostatními. Je tak snadné zapojit i externí účastníky projektu. Nekonečné plátno, které je viditelné a přístupné všem, nám pomáhá zapojit naše různé odborné znalosti a zkušenosti.
Integrace s Google Drive pomohla v komunikaci, protože můžeme přidávat webové odkazy a soubory a všechny tyto informace jsou přístupné všem. ” — Certifikovaná recenze G2
„Miro hojně využívám ve vzdělávání pro týmové projekty založené na spolupráci. Je snadné nastavit myšlenkové mapy, které mohou studenti používat. Pro studenty, kteří je nikdy nepoužívali, je snadné se je naučit.“ — Certifikovaná recenze G2
Bonus: Miro je integrováno s ClickUp, takže můžete první z nich použít pro své šablony brainstormingu a přesunout všechny své akční položky do ClickUp.
3. Coggle (Nejlepší pro týmy, které potřebují flexibilitu funkcí)
Coggle je aplikace pro vizuální pořizování poznámek, která jde nad rámec odrážkových seznamů. Podporuje vytváření myšlenkových map, vývojových diagramů, mapování procesů, systémů a algoritmů.
Poprvé jsem Coggle použil při rozhodování. Potřeboval jsem komplexní schéma ano a ne, které by mě vedlo k rozhodnutí. Chtěl jsem, aby bylo vizuálně přitažlivé a dal jsem ho k použití svému týmu zákaznického servisu. Coggle se k tomu skvěle hodil.
Coggle nabízí více vizuálních funkcí než průměrný bezplatný software pro tvorbu myšlenkových map. Líbilo se mi, že mi umožňoval vytvářet smyčky, spojovat větve, přidávat více výchozích bodů a zahrnovat neomezené množství obrázků a plovoucího textu.
To ve mně probudilo řemeslníka a někdy jsem to přeháněl. Ale byla to zábava!
Nejlepší funkce Coggle
- Panel zpráv pro přidávání/kontrolu komentářů
- Možnost automatického ukládání pro sledování verzí. Můžete také vytvořit kopii z jakékoli předchozí změny a pracovat na ní.
- Neomezené nahrávání obrázků
Omezení Coggle
- Nabízí omezený počet barev pro myšlenkové mapy, což ztěžuje práci na složitých projektech, které vyžadují více variant.
- Uživatelské rozhraní se jeví jako velmi minimalistické, s menším prostorem pro kreativitu.
Ceny Coggle
- Navždy zdarma: 0 $
- Skvělé: 5 $/měsíc
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: 4,6/5 [10+ recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [40+ recenzí]
Co říkají uživatelé o Coggle?
„Nejprve se veškerá moje práce automaticky zálohuje přes můj účet Google a poté mohu myšlenkovou mapu sdílet se svými kolegy nebo prakticky s kýmkoli, kdo má účet Google. Spolupráce a aktualizace v reálném čase nikdy nebyly tak snadné a bezproblémové.“ — Certifikovaná recenze Capterra
„Vzhledem k tomu, že se jedná o webovou aplikaci, nelze ji srovnávat s plně funkčními nativními aplikacemi, které jsou k dispozici. Stále mi připadá trochu obtížné nebo nepohodlné ji používat pro prezentace, zejména pro velké myšlenkové mapy, kde je obtížné sbalit/zaostřit větve.“ — Certifikovaná recenze Capterra
4. MindMeister (Nejlepší pro kreativní týmy)
MindMeister je jedním z prvních nástrojů pro společné vytváření myšlenkových map. Nabízí komplexní sadu funkcí pro velké množství případů použití a potřeb.
Moje setkání s mindmappingovým softwarem začalo pravděpodobně s MindMeister. Byl jsem v období, kdy jsem zkoušel všechny nástroje pro řízení projektů a objevoval MeisterTask.
MindMeister jsem hojně využíval k vytváření prezentací a vizualizaci nápadů pro zainteresované strany. Je vizuálně přitažlivý a moderní.
MindMeister nabízí rozsáhlou sadu nástrojů pro kreativní týmy, jako jsou krásné motivy, stylizace témat, stylizace čar, syntaxe markdown a další. Poté vám umožní převést myšlenkové mapy podle potřeby na prezentace nebo ukázky.
Nejlepší funkce MindMeister
- Režim osnovy umožňuje zobrazení seznamu, což usnadňuje prohlížení více map na jednom místě.
- Režim soustředění pomáhá zdůraznit důležité aspekty a eliminovat rušivé vlivy při brainstormingu.
- Přílohy a integrace s desítkami nástrojů pro zvýšení produktivity
Omezení MindMeister
- MindMeister nabízí pouze pololetní a roční plány, což ztěžuje situaci firmám, které jej potřebují na omezenou dobu.
Ceny MindMeister
- Základní: Zdarma
- Osobní: 4,50 $/měsíc (minimální závazek na 6 měsíců)
- Pro: 6,50 $/měsíc (minimální závazek 6 měsíců)
- Podnikání: 10,50 $/měsíc (minimální závazek na 6 měsíců)
- MindMeister také nabízí individuální ceny pro vzdělávací instituce a nevládní organizace.
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,2/5 [30+ recenzí]
- Capterra: 4,6/5 [290+ recenzí]
Co říkají uživatelé o MindMeister?
„Tento nástroj jsem použil pro brainstorming s mým týmem [je to také super zábava], vytváření lekcí pro děti, osnovy/učební plán a dokonce i storyboard! Mindmeister je velmi flexibilní a nabízí mnoho možností kreativního využití.“ — Certifikovaná recenze G2
„Dobré pro základní myšlenkové mapy, neustále ztrácí obsah pro hluboké myšlenkové mapy“ — Certifikovaná recenze G2
5. MindNode (Nejlepší pro týmy zaměřené na řešení, které potřebují mapovací aplikaci pro macOS)
MindNode je vizuální nástroj pro brainstorming, který vám pomůže soustředit se na to podstatné a minimalizovat rušivé vlivy. Pomáhá uživatelům organizovaně přistupovat ke správě informací.
Na MindNode mě zaujala funkce vizuálních značek, která mi pomohla přidat kontext k tomu, co jsem mapoval. Režim soustředění mi zajistil, že jsem při plánování celku neztratil ze zřetele detaily.
Tento software pro tvorbu myšlenkových map pro macOS je navržen tak, aby vám pomohl soustředit se i při prozkoumávání široké škály nápadů. MindNode to umožňuje díky:
- Organizace: Nástiny a myšlenkové mapy vedle sebe
- Kontext: Vizuální značky pro prioritizaci a seskupování nápadů
- Režim soustředění: Zaměření na aktuální větev
- Rychlý záznam: Pro zaznamenání nápadů, na kterých lze později pracovat
Nejlepší funkce MindNode
- Převést uzly na úkoly a přidat je do Apple Reminders
- Přístupné pro osoby se speciálními potřebami
- Widgety pro iOS a macOS
- Hotové motivy
Omezení MindNode
- Tato mapovací aplikace je k dispozici pouze pro iOS, což omezuje spolupráci s ostatními.
Ceny MindNode
- Bezplatný editor: 0 $
- MiniNode plus: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 [30+ recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [10+ recenzí]
Co říkají uživatelé o MindNode?
„Ti, kteří používají a oceňují ekosystém Apple, se při jeho používání budou cítit jistě a velmi pohodlně, a to díky zvláštní pozornosti věnované detailům, grafice a dostupným zdrojům.“ — Certifikovaná recenze Capterra
„Mindnode mi pomáhá organizovat mou soukromou sféru v práci i v osobním životě. Neumožňuje však přílišnou spolupráci s ostatními.“ — Certifikovaná recenze Capterra
6. Xmind (Nejlepší pro strukturované myšlení)
Xmind je bezplatný software pro tvorbu myšlenkových map – švýcarský armádní nůž pro myšlení a kreativitu. Umožňuje týmům zachytit nápady na plátně, uspořádat je do propojených modulů a přizpůsobit je pro lepší sdílení.
Zatímco základní silnou stránkou myšlenkové mapy je její volná struktura, Xmind ji organizuje trochu více pomocí struktur, z nichž mnohé jsou velmi poutavé a dokonce i originální. Jednou jsem začal se strukturou, která pro mě nebyla vhodná, ale zjistil jsem, že ji mohu kdykoli změnit – to mi zachránilo život!
Xmind je aplikace pro tvorbu myšlenkových map pro Windows a Mac, která byla navržena tak, aby zjednodušila složité myšlenkové procesy. Obsahuje více struktur v jedné větvi, hierarchické uspořádání a funkce pro vyprávění příběhů, které umožňují komplexní pochopení zkoumaných nápadů.
Nejlepší funkce Xmind
- Různé struktury pro tvorbu myšlenkových map, včetně logických diagramů, brace map, rybích kostí, časových os a dalších
- Štítky, poznámky, značky a hranice v sadě nástrojů
- LaTeX příkazy pro prezentaci matematických a chemických vzorců
- Integrace AI pro automatické generování seznamů úkolů
Omezení Xmind
- Má neoptimální zkušenosti s onboardováním kvůli nedostatku předdefinovaných pracovních postupů
- Může být matoucí pro ty, kteří nejsou zvyklí na výkonné funkce Xmind
- Někteří uživatelé si stěžují, že jsou těžké a pomalé
Ceny Xmind
- Bezplatný plán
- Pro: 10 $/měsíc
- Premium: 15 $/měsíc
- Podnikání: 28 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 [50+ recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [110+ recenzí]
Co říkají uživatelé o Xmind?
„XMind je nezbytností pro každého, kdo chce zlepšit svou produktivitu a kreativitu. Mám vše, co potřebuji k brainstormingu, organizaci svých myšlenek a spolupráci s ostatními.“
– Certifikovaná recenze Capterra
„Xmind je vynikající nástroj, který se postará o zábavné a efektivní vyjádření vašich nápadů díky své platformě, která je díky své ekonomické hodnotě přístupná pro každou malou společnost. “
7. FigJam (Nejlepší pro zpětnou vazbu a společné rozhodování)
FigJam je produkt pro tvorbu myšlenkových map a vizuální plánování od společnosti Figma, která se zabývá nástroji pro společný návrh. FigJam umožňuje týmům společně vytvářet produkty tím, že dokumentují nápady, zvažují možná rozhodnutí a diskutují o zpětné vazbě – to vše ve vizuálním pracovním prostoru.
Když jsem pracoval s designéry, kteří pro své prototypy používají Figma, FigJam byl tím pravým místem. Zejména pro sdílení zpětné vazby, vizuálně a jasně, má FigJam vše, co potřebujete.
Ačkoli to začalo poskytováním zpětné vazby, díky snadnému použití a přístupu se staly intuitivním nástrojem pro všechny aktivity spojené s brainstormingem, tvorbou nápadů a mindmappingem.
FigJam je jedním z nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, který designérským týmům umožňuje vzájemně si poskytovat zpětnou vazbu k návrhům. Podporuje zpětnou vazbu ve formě živého chatu, komentářů, emodži, razítek, lepících poznámek a dokonce i zvukových souborů!
Vše, co potřebujete ke spolupráci v kontextu!
Nejlepší funkce FigJam
- Cross-platformní mind mapping funguje skvěle i v aplikaci pro iPad.
- Integrace s nejlepšími nástroji pro produktivitu a vývoj produktů
- Jambot, AI bot, který pomáhá s brainstormingem nápadů nebo automatizací pracovních postupů
Omezení FigJam
- Neumožňuje uživatelům přidávat tabulky do myšlenkových map
- Proto také neumožňuje funkce nebo vzorce v rámci
- Kromě zvukových poznámek uživatelé očekávají také možnosti videokonferencí.
Ceny FigJam:
- Začátečník: Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za jedno místo
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze FigJam:
- G2: 4,5/5 (440+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o FigJam?
„FigJam se za poslední rok od svého uvedení na trh opravdu pozitivně vyvinul. Jednou z hlavních výhod je samozřejmě integrace do Figma, která vám umožňuje uchovávat všechny soubory na jednom místě.“ — Certifikovaná recenze Capterra
„Miluji, jak je FigJam neuvěřitelně flexibilní. Ať už vedu schůzku s produktovým týmem, provozuji designové studio, pořádám inspirační/společenské setkání nebo sleduji svůj Brag Doc, FigJam mohu použít na VŠECHNO!“ — Certifikovaná recenze G2
8. MindGenius (Nejlepší pro správu znalostí)
MindGenius je aplikace pro tvorbu myšlenkových map zaměřená na poskytování jasnosti a přehledu uživatelům. Umožňuje firmám organizovat, vizualizovat, zjednodušovat a realizovat nápady ve spolupráci.
Co kdybyste měli desítky standardních operačních postupů [SOP] a rozsáhlou znalostní bázi, ale vše je uzamčeno v izolovaných dokumentech? No, já jsem tento problém kdysi vyřešil pomocí Mind Genius. Funkce pro řízení rizik byly příjemným bonusem.
Filozofií MindGenius je vytvořit sdílenou jasnost pro týmy. Proto má komplexní funkce pro konsolidaci dat, správu zdrojů, rozšiřování složitých témat, identifikaci mezer ve znalostech a další.
Nejlepší funkce MindGenius
- Inkluzivita: MindGenius obsahuje inkluzivní a přístupný modul pro osoby s neurodiverzitou.
- Navigátor map: Pomáhá týmům porozumět složitým nápadům tím, že je rozkládá na malé, jednoduché, ústřední koncepty.
- Vizuální panely: Pro sledování pokroku, identifikaci překážek a řešení problémů
- Vícejazyčné: MindGenius, poháněný ChatGPT, vám umožňuje zadávat vaše nápady ve vašem rodném jazyce a generovat myšlenkové mapy v 85 jazycích.
Omezení MindGenius
- Nepodporuje širokou škálu platforem/typů zařízení
- Rozhraní může být pro nové uživatele matoucí
Ceny MindGenius
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Jednotlivci/malé týmy: 13 $/místo/měsíc
- Množstevní sleva: K dispozici na základě počtu licencí
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MindGenius
- G2: 4,7/5 [20 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [16 recenzí]
Co říkají uživatelé o MindGenius?
„MindGenius je software, který používáme již delší dobu a který vedl ke zlepšení kvality naší práce a pomohl nám při každodenním řízení našich projektů. Nyní jsme schopni udržovat naše klienty v obraze.“ — Certifikovaná recenze G2
„Tento software používáme k vizualizaci složitých majetkových struktur pro osoby s vysokým čistým jměním. Funguje to dobře a klienti oceňují, že to mohou vidět tímto způsobem.“ — Certifikovaná recenze Capterra
9. Creately (Nejlepší pro společné vytváření myšlenkových map)
Creately je další populární software pro tvorbu myšlenkových map pro Windows a MacOS. Nabízí nekonečnou tabuli pro vizualizaci řady konceptů/nápadů.
Jedním z mých největších problémů s některými nástroji, které jsem zkoušel, byla velikost plátna. Například při vytváření ročních plánů obsahu potřebuji vložit stovky datových bodů [nápady na články, formuláře, autoři, redaktoři atd.] do jednoho plátna.
Když má nástroj omezený prostor, byl jsem nucen zmenšit velikost písma atd., aby se vše vešlo. Creately tento problém vyřešilo svým nekonečným plátnem. Mohl jsem snadno přesunout nebo přiblížit část, na kterou jsem se chtěl zaměřit, a oddálit, abych viděl celkový obraz.
Creately je navržen pro spolupráci velkých týmů, bez ohledu na složitost jejich nápadů.
Nejlepší funkce Creately
- Více než 50 typů diagramů, včetně vývojových diagramů, koncepčních map, map cest a dalších
- Tisíce šablon tabulek na výběr
- Textové kurzory a ukazatele v reálném čase pro sledování účastníků ve stejném pracovním prostoru
- Obousměrná synchronizace díky integraci s několika špičkovými nástroji pro zvýšení produktivity
- Sdílení online s kontrolou přístupu
Omezení Creately
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
- Strmá křivka učení
- Není optimalizováno pro mobilní použití
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $ měsíčně
- Tým: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 149 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají uživatelé o Creately?
„Pro optimální spolupráci při vizualizaci je Creately tou správnou platformou. Platforma poskytuje uživatelům uživatelsky přívětivý přístup a velmi výkonné nástroje. Díky své jednoduchosti se uživatelé mohou rychle naučit ji ovládat a efektivně ji používat.“ — Certifikovaná recenze G2
„Creately používám pro širokou škálu projektových potřeb. Mapování domovů respondentů pro náš projektový sčítání lidu již nemuselo být prováděno ručně a na papíře. Creately to za mě vyřešilo. Jsem schopen vytvářet nejsložitější diagramy a vývojové diagramy, které představují komplikované systémy pracovních postupů a struktury týmů.“ — Certifikovaná recenze Capterra
10. Ayoa (nejlepší pro inkluzivní a kolaborativní mind mapping)
Ayoa je nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který je k dispozici pro Windows, Android a macOS. Zatímco bezplatná verze je spíše základní, její prémiová varianta nabízí mnoho funkcí.
Bezplatný software pro tvorbu myšlenkových map vám umožňuje vytvořit až 10 myšlenkových map, poté můžete přejít na placený tarif. Nabízí také velkou galerii obrázků a emodži, které oživí vaše výtvory.
Placený tarif Ayoa nabízí integraci AI, možnost vytvářet také tabule, Ganttovy diagramy a jiné druhy diagramů a integraci s Googlem a Microsoftem.
Jeho intuitivní a neuroinkluzivní design pomáhá různým typům lidí spolupracovat.
Nejlepší funkce Ayoa
- Více režimů myšlenkových map s přehledem a zobrazením dokumentů
- Integrované tabule a Ganttovy grafy
- Shrnutí a generování myšlenkových map pomocí umělé inteligence
- Možnosti exportu souborů nebo jejich přímé prezentace
- Podpora dyslexie, ADHD a ASD
Omezení Ayoa
Bezplatný tarif nabízí pouze 10 základních myšlenkových map, což může být omezující. Zjistili jsme, že příliš mnoho funkcí je zpoplatněno. Uživatelé také zjistili, že správa úkolů a celková organizace jejich výtvorů není příliš uživatelsky přívětivá.
Ceny Ayoa
- Zdarma
- Ultimate: 13 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayoa
Co říkají uživatelé o Ayoa?
„Porovnal jsem VŠECHNY různé možnosti na trhu a po dlouhém zvažování každé z nich nakonec zvítězila Ayoa, která byla zpočátku zcela neznámá. Poté jsme do jejich systému převedli 400 myšlenkových map a nyní využíváme nové funkce a spolupracujeme s vývojovým týmem.“ — Certifikovaná recenze G2
„Vizuální znázornění úkolů je jedinečné a užitečné. Pro vizuálně orientovaného člověka je to opravdu pomoc při udržování přehledu o všem.“ — Certifikovaná recenze Capterra
11. EdrawMind (nejlepší pro mind mapping založený na umělé inteligenci)
EdrawMind je univerzální nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který uživatelům pomáhá vizuálně a efektivně organizovat jejich nápady. Jeho intuitivní rozhraní podporuje řadu šablon a rozvržení, díky čemuž je snadné vytvářet podrobné a profesionálně vypadající myšlenkové mapy bez technických znalostí.
Díky prezentačnímu nástroji můžete myšlenkové mapy přímo v softwaru převést na prezentace. Navíc je k dispozici pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android, což zajišťuje plynulý přístup kdykoli a kdekoli.
Nejlepší funkce Edrawmind
- Převod osnov do myšlenkových map a naopak jedním kliknutím
- Brainstorming, shrnutí, překlady a další funkce založené na umělé inteligenci
- Možnosti úpravy motivů, barev a rozvržení pro jedinečné a personalizované mapy
- Předem navržené šablony pro různé účely, jako je brainstorming, obchodní plánování a vzdělávání
Omezení Edrawmind
Témata a podtémata nelze přizpůsobovat, což mnoho uživatelů považuje za velkou nevýhodu.
Ceny Edrawmind
- Zdarma
- Pro: 11,90 $/měsíc
- Neomezený: 15,90 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Edrawmind
Co říkají uživatelé o Edrawmind?
„Jedním z hlavních prodejních argumentů pro nás je multiplatformnost (Windows, MacOS a Linux, Android a iOS) a také přístup přes web, který umožňuje přístup i na počítačích bez přímé instalace. Díky zahrnutému cloudovému úložišti a spolupráci je také snazší provádět brainstorming, návrhové schůzky a zápisy z jednání.“ — Certifikovaná recenze Capterra
„Líbila se mi funkce vícenásobného větvení a sousedního větvení na stejné i různé úrovni a jejich zobrazení, díky kterému je procházení myšlenkové mapy intuitivní. Má zkratky, jako je zavření souboru, přidání podtématu atd., díky kterým je úkol rychlejší a zábavnější, protože každé klikání na tlačítka u často používaných funkcí je opravdu frustrující.“ — Certifikovaná recenze G2
12. Lucidchart (nejlepší pro týmy, které spolupracují)
Lucidchart je výkonný webový nástroj pro tvorbu diagramů a vizuální spolupráci, který uživatelům pomáhá vytvářet vývojové diagramy, organizační schémata, wireframy a další profesionální vizuální prvky. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní typu drag-and-drop je přístupný pro všechny úrovně uživatelů.
Ačkoli se nejedná o specializovaný software pro tvorbu myšlenkových map, je užitečný pro vizualizaci procesů, systémů a pracovních postupů, což umožňuje lepší porozumění a komunikaci mezi týmy. Díky integraci s populárními nástroji, jako jsou Google Workspace a Microsoft Office, je přínosem pro produktivitu.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Integrace živých dat do grafů a diagramů pro dynamické a přesné vizuální zobrazení
- Spolupráce v reálném čase umožňující více uživatelům současně upravovat a komentovat diagramy
- Široká škála předem navržených šablon pro různá odvětví a případy použití
- Funkce šetřící čas, jako je automatické formátování a zarovnání a chat v editoru
Omezení Lucidchart
- Integrace dat může být chybová
- Jeho bezplatný tarif je z hlediska funkcí poměrně omezený.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Lucidchart?
„Oceňuji, že platforma umožňuje více uživatelům spolupracovat a provádět úpravy současně. Je pohodlné mít vše na jedné stránce s funkcemi, které automaticky organizují obsah pro přehledné rozvržení. Líbí se mi také možnost uzamknout prvky na místě, což zajišťuje, že je lze přesouvat společně, aniž by se rozptýlily. I když se stále učím, jak optimalizovat jeho funkce, funkčnost platformy mi zatím velmi pomáhá. “ — Certifikovaná recenze G2
„Lucidchart je úžasný nástroj pro vytváření vysoce kvalitních, vizuálně přitažlivých grafů a diagramů. Ačkoli jeho primární funkcí je tvorba vývojových diagramů, jeho univerzálnost je obrovská. Je snadno použitelný a oceňujeme, jak dobře funguje s Confluence.“ — Certifikovaná recenze Capterra
Tím jsme se dostali na konec přehledu nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které jsou dnes na trhu k dispozici. Chcete hned začít? Zde je několik populárních příkladů použití, které můžete vyzkoušet.
Příklady použití myšlenkových map
S mindmappingem jsem začal jako způsob, jak zvládat přetížení. Když mám pocit, že je toho příliš mnoho, příliš mnoho věcí, které musím zvládnout, pomáhá mi vše zaznamenat na plátno, abych mohl stanovit priority a efektivně se tím zabývat.
To se může týkat navrhování svatebních oznámení nebo dalšího převratného produktu v oblasti umělé inteligence.
Řešení problémů
Každé řešení potřebuje následující komponenty:
- Definice problému: Co přesně chceme změnit?
- Kontext: Proč a jak jsme dospěli k současnému stavu
- Ovlivňující komponenty: Dané faktory a předpoklady
- Možná řešení: Možnosti a důsledky/výhody každého řešení
Pomocí myšlenkové mapy zaznamenejte všechny tyto informace na plátno. Zvýrazněte ovlivňující faktory a každému z nich přiřaďte váhu pomocí designu. Přiřaďte uživatele ke každému uzlu pro budoucí práci.
Design značky
Design značky jde daleko za hranice loga. Symbolizuje účel, cíle a energii každé značky. Při práci na projektech designu značky jsem proto musel zohlednit celou řadu faktorů a činit obtížná rozhodnutí.
Myšlenkové mapy pomáhají zachytit všechny faktory, které ovlivňují značku. S myšlenkovou mapou můžete dokumentovat požadavky, vytvářet prototypy, diskutovat o zpětné vazbě, přepracovávat, iterovat a navrhovat značku, která vás odráží.
Mapování procesů/cest
Myšlenkové mapy jsou skvělým způsobem, jak zmapovat procesy. Ať už se jedná o logistický proces v e-commerce nebo cestu zákazníka vaší mobilní aplikací, myšlenkové mapy je dokážou zkrystalizovat na obrazovce.
K řešení tangenciálních faktorů můžete použít jednoduchý vývojový diagram nebo rybí kost. Můžete jej vytvořit tak jednoduchý nebo složitý, jak je váš proces, aby přesně odrážel to, co se děje v praxi.
Storyboarding
Storyboarding je moje oblíbená funkce mind map. Používám ji k mapování všech postav nebo dějových bodů v mém románu. Vytvářím rozpis scén pro svůj scénář. Někdy spolupracuji s vývojáři a pomáhám jim psát uživatelské příběhy.
Pro tento článek jsem začal s mapou struktury, prvků, cílů a nezbytných podmínek. Pomohlo to zjednodušit tento článek, aby byl pro vás informativní a poutavý!
Tímto způsobem lze techniky mindmappingu aplikovat na jakýkoli případ použití a získat tak mimořádné výhody.
Výhody používání myšlenkových map pro řízení projektů
Dlouho jsem vnímal projektové řízení jako analytickou a organizační činnost, zatímco mindmapping byl kreativní nebo abstraktní úkon. Až donedávna mě nenapadlo spojit je dohromady na jedné stránce.
Pokud je projektové řízení o sledování a monitorování úkolů, myšlenková mapa je jeho předchůdcem. Dobré postupy při vytváření myšlenkových map mohou zlepšit projektové řízení následujícími způsoby.
Získejte přehlednost
Myšlenkové mapy pomáhají týmům spojit se a dosáhnout společného porozumění konceptům, problémům a možnostem. Objasňují nejasnosti a eliminují rozptýlení.
Umožněte tok
Techniky mapování procesů a pracovních postupů umožňují pohyb a dynamiku. Myšlenkové mapy pomáhají týmům přecházet z jednoho kroku do druhého a vedou myšlenku k efektivnímu jednání.
Vytvořte strukturu
Myšlenkové mapy lze použít k odstranění nepořádku ve vaší mysli. Můžete roztřídit různé koncepty do přehledné struktury, abyste mohli s jistotou podniknout další kroky.
Usnadněte si zapamatování
Lidé si spíše zapamatují vizuální prvky než běžný text. Zejména u složitých procesů, jako je cesta zákazníka v automatizovaném pracovním postupu, jsou myšlenkové mapy skvělým způsobem, jak podpořit zapamatování.
Zpracování dat
Vizualizace dat je skvělým příkladem využití myšlenkových map. Pomáhá organizovat komplexní a obsáhlá data do vizuálních prvků, které jsou snadno stravitelné a srozumitelné.
Jste připraveni vyzkoušet si mind mapping?
Zařaďte nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map do své sady nástrojů pro zvýšení produktivity
Technologická výbava každé organizace potřebuje flexibilní nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Od pořizování poznámek z jednání až po mapování vícerozměrného zpracování – robustní software pro tvorbu myšlenkových map dokáže zjednodušit i ty nejsložitější problémy.
Nástroje jako Miro jsou zaměřeny na inovativní řešení problémů. FigJam nejlépe slouží týmům, které potřebují poskytovat zpětnou vazbu a iterovat návrhy. Kterýkoli z nejlepších softwarů pro bílé tabule je skvělý pro myšlenkové mapy.
Pokud potřebujete něco speciálního, zvažte ClickUp.
Software pro tvorbu myšlenkových map ClickUp je navržen tak, aby snadno integroval tvorbu nápadů s řízením projektů. Umožňuje vám v mžiku přejít od vágního nápadu k robustnímu projektovému plánu.
ClickUp Mind Maps je super síla projektového manažera. Nevěřte nám jen na slovo.
Získejte ClickUp zdarma a dejte život svým nápadům! 🧠 🌈 ✨