10 nejlepších integrací Dropboxu pro rok 2025 (včetně funkcí a cen!)

Ať už vytváříte, spravujete a sdílíte dokumenty pro pracovní nebo osobní použití, Dropbox je jedním z nejlepších nástrojů pro udržení pořádku. Tato oblíbená služba pro hostování souborů chrání data, usnadňuje jejich vyhledávání a podporuje spolupráci v týmu.
Ale jako každá služba, ani Dropbox neumí všechno. ⚠️
K tomu budete potřebovat integrace Dropboxu, které budou hladce spolupracovat s vašimi nástroji, ať už se jedná o komunikační aplikace, software pro správu projektů nebo CRM. Naštěstí existují desítky integrací s Dropboxem, které zajistí hladký průběh vašich pracovních postupů.
Chcete-li objevit to nejlepší z nejlepšího, podívejte se na tento seznam 10 nejlepších integrací pro Dropbox, včetně výhod, nevýhod, cen a dalších důležitých detailů. ✨
Co byste měli hledat v integraci Dropboxu?
Nestačí si jen náhodně vybrat integraci Dropboxu. Musíte zvážit, které integrace vaše společnost potřebuje nebo co chcete pro své osobní účely.
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v integracích pro Dropbox:
- Základní informace o operačním systému: Vyberte integrace Dropboxu, které fungují s vaším preferovaným operačním systémem, ať už používáte MacOS, Microsoft Windows nebo Linux.
- Ceny: Některé integrace jsou zdarma, pokud máte předplatné jak Dropboxu, tak daného nástroje, zatímco jiné jsou zpoplatněny. Vyberte si možnost, která odpovídá vašemu rozpočtu ?
- Zabezpečení: Pokud potřebujete chránit data, hledejte integrace, které nabízejí šifrování dat a podobné bezpečnostní funkce.
- Hladká synchronizace: Nejlepší integrace se okamžitě synchronizují mezi zařízeními a poskytují nejaktuálnější verze všech vašich souborů.
- Oznámení: Mnoho integrací Dropboxu nabízí oznámení a připomenutí, takže všichni, kdo mají přístup, vědí, kdy byly přidány nové dokumenty a kdy někdo provedl změny.
- Podpora nástrojů: Integrace Dropboxu nemá smysl, pokud nepodporuje nástroje nebo funkce, které chcete integrovat ⚒️
10 nejlepších integrací Dropboxu, které můžete použít
Jste připraveni začít Dropbox využívat efektivněji díky integraci s vašimi oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity? Zde je 10 nejlepších integrací Dropboxu, od kompletních softwarových balíčků pro správu projektů až po jednotlivé nástroje pro komunikaci, správu dokumentů a správu zákazníků. ?
1. ClickUp
Není překvapivé, že se jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů nachází na vrcholu tohoto seznamu. Koneckonců, ClickUp nenabízí jen ohromující škálu funkcí pro správu pracovních postupů, zefektivnění komunikace a sledování cílů. Je to také váš přítel Dropbox s výhodami. ?
Integrace Dropboxu do ClickUp usnadňuje připojování souborů Dropboxu k úkolům. Takto máte k dispozici dokumentaci, kterou potřebujete k provedení čehokoli. Přistupujte k souborům nebo ukládejte přílohy z Dropboxu prostřednictvím popisu úkolu nebo soubor přetáhněte přímo do komentáře a sdílejte jej s příslušnými členy týmu.
Díky integraci Dropboxu do ClickUp můžete propojit více účtů, vytvořit jasné rozdělení pro různé týmy a zlepšit organizaci. Neomezené úložiště znamená, že můžete ukládat tolik souborů, kolik chcete. Není to skvělé? ?
A pokud kromě Dropboxu používáte i jiné nástroje pro sdílení souborů, není to žádný problém.
ClickUp zobrazuje u každého dokumentu charakteristické ikony, abyste přesně věděli, v jakém nástroji je soubor uložen – ať už je to Dropbox, Google Drive nebo One Drive. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Systém cloudového úložiště vám umožňuje přístup ke všem vašim souborům, ať jste kdekoli.
- Integrované funkce strojového učení, včetně nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, vám pomohou automatizovat procesy sdílení souborů pomocí Dropboxu, aby vaše pracovní postupy byly plynulejší a rychlejší.
- Nahraďte Dropbox Paper službou ClickUp Docs a zjednodušte si tak svou technologickou výbavu.
- Díky rozsáhlým integracím můžete pracovat nejen s Dropboxem, ale také s komunikačními aplikacemi, nástroji pro sledování času a CRM programy.
- Spolupráce v reálném čase zvyšuje efektivitu vašeho týmu, protože můžete pracovat na stejném souboru Dropbox a vidět oznámení a aktualizace v příslušných prostorech ClickUp.
- Automaticky přiřazujte úkoly na základě změn ve vašich souborech Dropbox, abyste rychleji dosáhli svých cílů.
Omezení ClickUp
- Neomezené úložiště Dropbox je k dispozici pouze v placených tarifech, ale ceny začínají již na 5 USD za měsíc.
- Rozhraní často propojuje dokumenty jako vizuální vložená pole namísto jednoduchých URL adres, což se některým uživatelům nelíbí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Dropbox pro Gmail
Integrace Gmailu od Dropboxu vám umožňuje organizovat textové soubory, přílohy e-mailů a video prezentace, aniž byste museli opustit svůj účet Gmail. Okamžitě ukládejte nové soubory od členů týmu přímo do svého Dropboxu, sdílejte zprávu ze svého účtu Dropbox jako přílohu nebo vložte odkaz při psaní nového e-mailu. ?
Nejlepší funkce Dropboxu pro Gmail
- Prohlížejte si všechny své soubory na jednom místě, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
- Vyhněte se omezením příloh a velikosti souborů v Gmailu díky této integraci, která vám umožní sdílet soubory, nové složky a tabulky.
- Pomocí jednoduchého rozhraní pro začlenění můžete tento e-mailový nástroj nastavit během několika sekund.
- Ovládejte oprávnění přidáváním nebo omezováním přístupu k souborům a složkám pokaždé, když je odesíláte.
Omezení Dropboxu pro Gmail
- Nástroj zatím nezobrazuje náhledy souborů, ale tato funkce bude brzy k dispozici.
- Někteří uživatelé zjistili, že synchronizace nebyla vždy aktuální.
Ceny Dropboxu pro Gmail
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Dropboxu pro Gmail
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Integrace Dropboxu a Microsoft Office 365
Zvyšte svou produktivitu díky integraci aplikace Dropbox pro Microsoft Office 365. Používejte Dropbox ke spolupráci s týmem v reálném čase při úpravách a vytváření souborů Office. Pracujte plynule na obou platformách, nahrávejte soubory, vytvářejte schvalovací procesy a provádějte změny, ať už jste v Dropboxu nebo Microsoft OneDrive. ✅
Nejlepší funkce Dropboxu a Microsoft Office 365
- Dropbox Capture pro Windows vám umožní ušetřit čas a efektivněji komunikovat pomocí snímků obrazovky, videozáznamů a hlasových komentářů k libovolným souborům.
- Integrace Dropbox Sign vám umožňuje shromažďovat elektronické podpisy v jednom souboru – ať už pracujete v Microsoft Word, Google Sheets nebo Dropbox – aniž byste museli přepínat do jiné aplikace.
- Dropbox DocuSend pro Outlook vám umožňuje snadno odesílat zabezpečené soubory a přílohy.
- Získejte přístup k datům, která jsou pro vás důležitá, díky offline a online podpoře sdílení souborů v nástrojích Microsoft Office, včetně Microsoft Teams, SharePoint a Word.
Omezení Dropboxu a Microsoft Office 365
- Aby integrace fungovala, vyžadují účty Dropbox Team podnikový účet Microsoft.
- V prostoru Office Online v Dropboxu nelze upravovat soubory Microsoft Office chráněné heslem.
Ceny Dropboxu a Microsoft Office 365
- Budete potřebovat účet Dropbox – v ceně od 9,99 USD za měsíc do 26 USD za uživatele za měsíc – a předplatné Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Dropboxu a Microsoft Office 365
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Integrace Dropboxu a Slacku
Ať už vytváříte soubory v Google Docs a ukládáte je do Dropboxu, nebo spravujete svou dokumentaci přímo v aplikaci Dropbox, díky integraci Dropboxu se Slackem můžete snadno sdílet svou práci. V aplikaci Dropbox klikněte na tlačítko sdílení a okamžitě uvidíte možnosti odeslání souboru do různých kanálů Slacku. Pomocí praktického vyhledávacího pole můžete procházet nejoblíbenější kanály Slacku a najít ten, který potřebujete. ?
Nejlepší funkce integrace Dropboxu a Slacku
- Díky desítkám případů použití můžete tuto integraci využít k snadnému sdílení smluv s klienty s prodejním týmem ve Slacku nebo k zasílání kalendáře obsahu sociálních médií celému marketingovému týmu.
- Aktivity v Dropbox Soubory zobrazují, kdy a jak byl soubor sdílen, takže můžete zůstat informováni a spravovat komunikační plány pro konkrétní dokumenty.
- Pošlete přímo zprávu kolegovi v souboru Dropbox, abyste získali zpětnou vazbu nebo zjednodušili schvalovací procesy.
- Integrované náhledy a vyhledávací funkce Slacku zobrazují úryvek, aby uživatelé věděli, co mohou očekávat, a mohli snadno najít veškerou zaslanou dokumentaci.
Omezení integrace Dropboxu a Slacku
- Někteří uživatelé zjistili, že náhled ve Slacku se ne vždy zobrazuje správně.
- Stejně jako u mnoha integrací může získání pomoci znamenat kontaktování jak Dropboxu, tak Slacku, aby bylo možné najít řešení běžných problémů.
Ceny integrace Dropboxu a Slacku
- K zahájení budete potřebovat účet Dropbox Business, jehož cena začíná na 20 USD za uživatele a měsíc, a bezplatný účet Slack.
Hodnocení a recenze integrace Dropbox a Slack
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Dropbox pro Zoom
Online schůzky a sdílení souborů jsou nedílnou součástí každého pracoviště. Propojte tyto dvě činnosti hladce pomocí integrace Zoom pro Dropbox. Prezentujte složku nebo soubor Dropbox na schůzce Zoom nebo okamžitě přidejte dokumentaci ze schůzky do svého účtu Dropbox.
Nejlepší funkce Dropboxu pro Zoom
- Díky jednoduché funkčnosti se snadno naučíte, jak je používat.
- Aktivity v Dropboxu zobrazují, kdy byly soubory sdíleny během schůzek, takže můžete mít přehled o diskusích.
- Vyhněte se ztrátě času na schůzkách při hledání nebo sdílení souborů díky okamžitému sdílení jedním kliknutím ?️
- Zapojte se do schůzky s příslušnými členy týmu spuštěním aplikace Zoom přímo ze souboru nebo složky v Dropboxu.
Omezení Dropboxu pro Zoom
- Uživatelé Dropbox Business musí kontaktovat správce týmu, aby získali přístup k určitým funkcím.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s videem, jako například ozvěnu zvuku a pomalé načítání souborů.
Ceny Dropboxu pro Zoom
- Abyste mohli začít, budete potřebovat bezplatný nebo placený účet Zoom a účet Dropbox.
Hodnocení a recenze Dropboxu pro Zoom
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Dropbox pro Salesforce
Integrace Salesforce pro Dropbox je bezplatný obchodní nástroj, který celému vašemu týmu umožňuje během několika sekund získat přístup k nejaktuálnější verzi dokumentů. Spolupráce v reálném čase znamená, že můžete spolupracovat s interními členy týmu i externími klienty a zajistit, aby všichni měli k dispozici data potřebná pro rozhodování. ?
Nejlepší funkce Dropboxu pro Salesforce
- Přístupujte k souborům a sdílejte je přímo v Salesforce, ať už se jedná o příležitosti, případy nebo účty.
- Upravujte dokumenty v reálném čase a získejte schválení, aniž byste opustili Salesforce CRM.
- Změny se okamžitě synchronizují a všichni jsou bleskově informováni.
- Bez omezení velikosti souborů můžete sdílet videa, velké soubory a rozsáhlé konverzace v zákaznických tiketech.
Omezení Dropboxu pro Salesforce
- Soubory značek se používají k propojení záznamů Salesforce v Dropboxu, ale pokud tyto soubory smažete, integrace nebude fungovat.
- Ačkoli neexistují žádná omezení velikosti souborů, pro některé uživatele platí omezení úložného prostoru.
Ceny Dropboxu pro Salesforce
- Zdarma
Hodnocení a recenze Dropboxu pro Salesforce
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hive x Dropbox
Hive je nástroj pro správu projektů, který se integruje s různými službami pro práci se soubory, včetně Dropboxu, Google Drive a OneDrive. Funguje to takto: vyberte Aplikace, přepněte na cloudové úložiště, které vaše společnost používá, přihlaste se a získáte přístup ke své dokumentaci.
Nejlepší funkce Hive x Dropbox
- Desktopová aplikace a mobilní aplikace Hive fungují na všech operačních systémech, včetně Windows a Mac, stejně jako Apple iOS a Android.
- Připojujte soubory k akční kartě nebo do komentářů a chatových zpráv
- Přidejte k projektům přílohy, abyste poskytli stručný přehled, výstupy projektu a další důležitou dokumentaci týkající se celého projektu.
- Díky integraci s dalšími nástroji, jako je Slack, je to skvělá volba pro ty, kteří chtějí více funkcí.
Omezení Hive x Dropbox
- Aplikace Hive je ve srovnání s desktopovou aplikací více omezená.
- Navigace není vždy intuitivní a její osvojení vyžaduje určitý čas.
Ceny Hive x Dropbox
- Zdarma s účtem Hive
Hodnocení a recenze Hive x Dropbox
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Dropbox + Evernote
Tato integrace Evernote od Zapier vám pomůže vytvořit efektivnější a organizovanější tým. Pomocí těchto dvou nástrojů pro zvýšení produktivity můžete okamžitě spouštět nové akce – od oznámení a nových souborů až po nové poznámky založené na existující dokumentaci.
Nejlepší funkce Dropbox + Evernote
- Snadná automatizace díky jednoduchým rozbalovacím nabídkám, které vám umožňují propojit různé spouštěče a akce v Dropboxu i Evernote.
- Vyberte si přesně ta data, která chcete automatizovat pomocí integrace, ušetřete čas a zajistěte si potřebné informace.
- Integrace funguje jako virtuální asistent, který automaticky vytváří pracovní postupy na základě konkrétních vstupů.
- Přidejte termíny, přiřazené osoby a informace o sledování, abyste mohli spravovat pracovní postupy v Dropboxu a Evernote.
Omezení Dropbox + Evernote
- Někdy měli uživatelé problémy s tím, že spouštěče skutečně inicializovaly akci.
- Získat pomoc je snadné, ale po vytvoření tiketu to může chvíli trvat.
Ceny Dropbox + Evernote
- Navždy zdarma pro základní funkce
- 14denní zkušební verze prémiových funkcí a aplikací
Hodnocení a recenze Dropbox + Evernote
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Dropbox s Adobe
Dostaňte svou kreativní práci na novou úroveň díky této integraci pro Adobe a Dropbox. Okamžitě sdílejte odkazy na Photoshop a Illustrator s náhledy ve vysokém rozlišení. Navíc můžete generovat zpětnou vazbu a získávat okamžité schválení pomocí komentářů a poznámek v aplikaci. ✍️
Dropbox s nejlepšími funkcemi Adobe
- Nastavte vlastní oprávnění a udělejte přístup k PDF souborům, videím a obrázkům v Dropboxu.
- Zvýrazňujte, opatřujte poznámkami a revidujte text a média v Dropboxu, bez ohledu na to, v jakém nástroji Adobe byl soubor vytvořen.
- Bezpečnostní funkce, jako je 2656bitové šifrování, zajišťují bezpečnost vašich dokumentů.
- Ochrana heslem, zamykání souborů a data vypršení platnosti vám umožňují sdílet dokumenty tak, jak chcete.
Dropbox s omezeními Adobe
- Některé funkce jsou k dispozici pouze v placených tarifech, které mohou být drahé.
- Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění při synchronizaci v reálném čase, zejména u velkých souborů.
Ceny Dropboxu s Adobe
- Propojte Dropbox zdarma, ale budete potřebovat placený účet Adobe.
Hodnocení a recenze Dropboxu s Adobe
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Zoho CRM pro Dropbox
Zoho je nástroj CRM, který pomáhá firmám spravovat vztahy se zákazníky, vytvářet lepší produkty a generovat poznatky založené na datech. Propojte Zoho s Dropboxem pomocí této integrace a mějte přehled o důležitých dokumentech zákazníků, nápadech a dalších informacích. ?
Nejlepší funkce Zoho CRM pro Dropbox
- Přidejte soubory do svého CRM a okamžitě je uvidíte ve svém propojeném účtu Dropbox.
- Sdílejte soubory v Dropboxu přímo ze Zoho CRM a ušetřete čas.
- Snadno ukládejte formuláře se zpětnou vazbou od zákazníků, vstupní dotazníky a požadavky na funkce shromážděné prodejním týmem v Zoho a udržujte je přehledně uspořádané ve složkách Dropbox.
- Aktualizujte oprávnění ke sdílení, aby všichni měli přístup k dokumentaci, kterou potřebují.
Omezení Zoho CRM pro Dropbox
- Nastavení a ověření může trvat nějakou dobu a zahrnuje několik kroků.
- Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění při synchronizaci.
Ceny Zoho CRM pro Dropbox
- Integrace je zdarma, ale budete potřebovat účty Zoho i Dropbox.
Hodnocení a recenze Zoho CRM pro Dropbox
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Integrujte své nástroje pro lepší pracovní postupy
Díky těmto integracím Dropboxu získáte lepší kontrolu nad pracovními postupy, dokumentací a komunikací svého týmu. Od komplexního softwaru pro správu projektů, který zvládá všechny aspekty práce vašeho týmu, až po nástroje zaměřené na lepší komunikaci a správu souborů – najdete integraci, která vyhovuje vašim potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a začněte efektivněji vytvářet, ukládat a sdílet soubory. Díky integrované integraci Dropboxu zlepšíte interakci s klienty, zjednodušíte cloudové úložiště a automaticky přiřadíte práci na základě dokumentace v Dropboxu. Není to skvělá kombinace? ?