Výběr technologického stacku: příklady pro softwarové týmy v roce 2025

S rozšiřováním vašeho podnikání budou staré systémy schopny zvládat pouze současné bezpečnostní požadavky a nemusí dobře fungovat s novými aplikacemi. Budou často selhávat, ohrožovat vaše data a ztěžovat přijetí moderních technologií.
Vaše IT oddělení bude trávit více času opravováním těchto zastaralých systémů, což povede ke zpomalení práce, snížení produktivity a zvýšení nákladů na údržbu.
Řešení? Modernizujte svůj technologický stack tím, že najdete ty správné nástroje pro vaše podnikání.
Najít správnou kombinaci programovacích jazyků, frameworků a nástrojů však vyžaduje čas a úsilí. Jde o to najít rovnováhu mezi novými technologickými trendy a stabilními nástroji, které odpovídají potřebám projektu, mohou s ním růst a vydrží po dlouhou dobu.
Zaměříme se na klíčové aspekty výběru správného technologického stacku pro váš projekt a nabídneme praktické rady, které vás provedou tímto důležitým rozhodovacím procesem. Pojďme začít.
Co je technologická platforma?
Technologický stack je kombinace programovacích jazyků, frameworků, nástrojů a technologií používaných k vytváření webových nebo mobilních aplikací.
Zahrnuje jak front-end (to, co vidíte), tak back-end (to, co není vidět), jako je rozhraní, server, databáze a další. Je to základní stavební kámen každého digitálního produktu nebo aplikace.
Technologie, které pro technologickou platformu vyberete, závisí na jedinečných požadavcích a cílech projektu, jakož i na preferencích produktových týmů.
Proč je audit vaší technologické infrastruktury důležitý?
Provádění auditů technologického stacku je zásadní pro zajištění efektivního fungování vašich řešení. Jde především o udržení špičkového výkonu vašeho nastavení.
Audit vašeho technologického nastavení zjednoduší a zorganizuje vaše digitální nástroje a vývoj webových stránek.
Auditní proces důkladně zkontroluje softwarové nastavení vaší organizace a pokryje vše od softwaru a nástrojů po servery a související součásti.
Audit technologického stacku vám pomůže posoudit výkon, bezpečnost a efektivitu současného i budoucího technologického stacku vašeho týmu.
Kdy byste měli provést audit svého technologického stacku?
Ideální čas na audit vaší technologické platformy bude záviset na konkrétních potřebách vaší organizace, ale zde je několik faktorů, které je třeba mít na paměti.
Scénář 1: Čelíte překážkám v oblasti technologické integrace , které způsobují izolovanost dat
Software, který používáte ve svém oddělení, může dobře fungovat. Může však být nutné, aby se software efektivněji integroval při sdílení informací s jinými týmy, jako jsou týmy prodeje nebo zákaznické podpory.
Spolupráce mezi týmy někdy vede k vytváření datových sil, které skrývají informace před ostatními týmy nebo odděleními, což vede k komunikačním bariérám a neefektivitě.
Abyste tomu předešli, proveďte audit svého technologického stacku a využijte integrovaný software pro lepší spolupráci ve vaší společnosti.
Scénář 2: Už nevěříte přesnosti svých dat
Proveďte audit svého technologického stacku, pokud zaznamenáte problémy s automatizovanými procesy a máte pochybnosti o přesnosti svých dat.
Řekněme, že vaše e-commerce společnost potřebuje pomoc s nesourodými zásobami a seznamy produktů na webových stránkách. To obtěžuje zákazníky a zatěžuje váš tým nekonečnými ručními opravami.
V takových případech audit odhalí chyby softwaru, abyste je mohli opravit.
Scénář 3: Plýtváte zdroji na nepotřebné aplikace
Pokud investujete do nevyužitého softwaru nebo plně nevyužíváte aplikaci, možná je čas na technologický audit. Ten vám pomůže optimalizovat alokaci zdrojů a zefektivnit vaše technologické řešení.
Jak provést audit technologického stacku vašeho týmu?
Audit vaší technologické infrastruktury je složitý, ale tyto výzvy lze překonat jasným přístupem a skvělou týmovou prací.
Podívejme se na jednotlivé kroky auditu technologického stacku vašeho týmu.
1. Definujte cíle auditu technologického stacku
Nastíňte své cíle pro audit technologického stacku a ujistěte se, že jsou v souladu s cíli vaší společnosti. To může zahrnovat shromáždění podnětů od různých oddělení a zainteresovaných stran.
Pomocí ClickUp Chat můžete všechny konverzace sjednotit pod jednou střechou, aby všichni byli na stejné vlně.
2. Posuďte své zásoby
Sestavte komplexní seznam softwarových aplikací, nástrojů a technologií vašeho týmu a rozdělte je do kategorií podle důležitosti, nezbytnosti nebo volitelnosti.
K shromáždění těchto informací použijte tabulkový náhled ClickUp, který podrobně popisuje funkčnost, účel a počet uživatelů každého softwaru.
3. Shromážděte zpětnou vazbu od svého týmu
Shromážděte zpětnou vazbu od členů svého týmu, abyste pochopili jejich zkušenosti, problémy a neefektivnosti stávajícího technologického stacku.
Šablona Start Stop Continue od ClickUp pomáhá vašemu týmu zkontrolovat, které nástroje potřebují spustit, zastavit nebo pokračovat v používání, a to v barevně odlišených sekcích.
4. Vyhodnoťte výkon a náklady
Posuďte, zda každá technologie plní svůj zamýšlený účel. V dalším kroku zkontrolujte náklady spojené s každým technologickým nástrojem a identifikujte oblasti, kde lze snížit nebo přerozdělit zdroje.
5. Proveďte změny a sledujte je
Na základě informací shromážděných vaším týmem proveďte doporučené změny a stanovte priority opatření v souladu s cíli auditu. Tyto změny budou zahrnovat odstranění nadbytečného softwaru, posílení bezpečnostních opatření, přerozdělení zdrojů atd.
Spolu s implementací změn sledujte jejich dopad, abyste měli jistotu, že dosáhnete požadovaných výsledků.
Typy technických nástrojů s příklady
Technologické stacky lze obecně rozdělit na front-endové a back-endové nástroje. Front-endový technologický stack se zabývá designem uživatelského rozhraní a klientskými zkušenostmi, zatímco back-endový technologický stack se zaměřuje na logiku na straně serveru, správu databází a související funkce.
Tyto nástroje spolupracují, aby vám poskytly komplexní webové prostředí a pomohly vám vytvořit úspěšnou webovou aplikaci.
Podívejme se podrobněji na front-endové a back-endové technologické stacky.
1. Front-endový technologický stack
Front-endový technologický stack se týká vizuální části, se kterou uživatelé interagují. Zahrnuje následující prvky.
- HTML [HyperText Markup Language]: Strukturová webový obsah, jako jsou sekce, odrážky a tabulky.
- CSS [Cascading Style Sheets] Spravuje styl a prezentaci obsahu a umožňuje funkce jako barevné motivy webových stránek.
- JavaScript: Vytváří interaktivní a dynamické prvky stránky.
Existují různé frontendové frameworky, jako React, Angular a Vue.js, které vám pomohou zefektivnit vývoj produktů a zlepšit uživatelský zážitek.
2. Back-endový technologický stack
Back-endový technologický stack se týká serverové části technologického nastavení a zabývá se vývojem backendových komponent pro vaše webové aplikace. Zahrnuje následující prvky.
- Programovací jazyk: Backendové jazyky jako Python, Ruby, Java a Node. js pro psaní kódu na straně serveru
- Databáze: Nástroje jako MySQL a NoSQL používané pro ukládání a správu dat.
- Frameworky: Struktury pro vývoj aplikací, jako jsou Ruby on Rails, Express. js, Django a Laravel, aby se nemuselo začínat od nuly.
- Webové servery: Backendové servery jako Apache, Google Cloud a Nginx, které spravují a plní požadavky klientů.
3. Moderní technologická platforma
Moderní technologický stack je sada nejnovějších technologií a nástrojů pro vývoj vysoce výkonného softwaru. Zahrnuje škálovatelné, vysoce výkonné technologie pro efektivní pracovní postupy.
Zde je několik příkladů moderních technologií:
- MERN stack (MongoDB, Express. js, React, Node. js)
- Front-end: React vytváří dynamické jednostránkové webové aplikace a zaměřuje se na flexibilitu.
- Back-end: Node. js s Express. js nabízí API a logiku na straně serveru.
- Databáze: MongoDB ukládá data vaší aplikace.
- Další nástroj: Redux pro správu stavu
- MEAN stack (MongoDB, Express. js, Angular, Node. js)
- Front-end: Angular je populární front-endový framework pro vytváření webových aplikací. Tento framework má strmější křivku učení, ale nabízí výkonné funkce.
- Back-end: Node. js s Express. js poskytuje integraci API a logiku na straně serveru.
- Databáze: MongoDB ukládá data vaší aplikace.
- Další nástroj: Redux pro správu stavu
- LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP)
- Operační systém: Jako operační systém serveru se používá Linux.
- Webový server: Apache poskytuje webový obsah a spravuje požadavky.
- Databáze: MySQL ukládá data
- Back-end: Python je programovací jazyk pro kódování.
- Stack Ruby on Rails (RoR)
- Back-end: Programovací jazyk Ruby, známý svou čitelnou syntaxí a vývojářsky přívětivým jazykem.
- Webový server: Rails, framework pro webové aplikace, poskytuje nástroje pro snadnější vývoj webových stránek.
- Front-end: RoR používá HTML pro strukturování obsahu webových stránek.
- Databáze: PostgreSQL je běžně používaná databáze pro ukládání dat.
Další příklady technických nástrojů
Zde je několik nástrojů a příkladů pro marketing, reklamu, prodej, e-commerce nebo služby vaší společnosti.
1. Marketingový technologický stack
Váš marketingový stack by měl ideálně obsahovat řadu funkcí, které vám pomohou propagovat vaše produkty a služby. Můžete zahrnout:
Software pro automatizaci marketingu
Použijte ClickUp ke správě svého produktu. Využijte následující funkce softwaru ClickUp pro automatizaci řízení projektů:
- AI ClickUp: Nástroje založené na umělé inteligenci, které urychlí vaše marketingové plány a pomohou vám generovat nápady na produkty, roadmapy a marketingové strategie.
- Agilní pracovní postupy ClickUp: Přizpůsobte agilní pracovní postupy marketingovým kampaním a vytvářejte automatizované úkoly pro vaše marketingové iniciativy s vizuálními prvky.
- ClickUp Automation: Naplánujte kampaně na sociálních médiích a automatizujte vytváření úkolů pro A/B testování.
Systém pro správu obsahu
WordPress a Drupal jsou dva nástroje pro vytváření a správu obsahu vašich webových stránek.
- WordPress: Jedná se o nejrozšířenější CMS na světě, známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a flexibilitou. WordPress, původně navržený pro blogování, se vyvinul v univerzální platformu vhodnou pro různé typy webových stránek.
- Drupal: Drupal je robustní CMS známý svou škálovatelností a bezpečností. Je vysoce přizpůsobitelný a oblíbený pro komplexní webové stránky na podnikové úrovni, které vyžadují pokročilé funkce. Ačkoli má Drupal ve srovnání s WordPressem strmější křivku učení, nabízí větší flexibilitu a kontrolu nad strukturou webu, což ho činí vhodným pro rozsáhlé projekty se specifickými požadavky.
Analytika
Google Analytics je robustní nástroj pro webovou analytiku od společnosti Google, který vám poskytuje komplexní přehled o návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů. Nabízí mnoho funkcí, které umožňují majitelům webových stránek a marketérům pochopit, jak uživatelé s jejich webovými stránkami interagují.
2. Technologický stack služeb
Ideální nástroj pro technické služby bude plynule řešit technické problémy, zapojovat zákazníky, vylepšovat se na základě zpětné vazby a poskytovat všechny technologické služby.
Zde je několik různých technologií pro služby:
Správa ticketů
Efektivně zaznamenávejte, sledujte a spravujte požadavky zákaznické podpory pomocí nástrojů jako ClickUp a Zendesk. ClickUp Tasks pomáhá spravovat požadavky přizpůsobením úkolů tak, aby reprezentovaly požadavky.
Software pro help desk
Zefektivněte interakce se zákazníky pomocí nástrojů s funkcemi, jako je řešení ticketů, integrace znalostní báze a multikanálové reporty, například Freshdesk.
Software pro živý chat
Nástroje jako Intercom poskytují zákaznickou podporu v reálném čase prostřednictvím chatu, což umožňuje rychlé řešení problémů a personalizovanou komunikaci.
Správa znalostní báze
Vytvořte a udržujte komplexní znalostní databázi, která zákazníkům umožní samoobslužný přístup. Příkladem takových nástrojů jsou ClickUp a Help Scout. Vytvořte v ClickUp Docs vyhrazený prostor pro ukládání a organizaci článků znalostní databáze.
Software pro průzkumy
Shromažďujte zpětnou vazbu a postřehy zákazníků prostřednictvím průzkumů a zlepšujte tak kvalitu služeb pomocí nástrojů jako ClickUp a SurveyMonkey. Využijte formuláře ClickUp k vytváření průzkumů pro sběr zákaznických názorů.
3. Technologický stack pro e-commerce
Zde jsou nástroje pro technologickou platformu e-commerce, které pomáhají při správě seznamu produktů a zabezpečeném zpracování plateb. Mezi software, který stojí za zvážení, patří:
Online katalogový software
Vytvářejte a spravujte své rozsáhlé online katalogy produktů pomocí softwaru jako Magento.
CMS připravené pro e-commerce
Integrujte nástroje CMS, jako je WooCommerce, s systémem pro správu obsahu, abyste mohli vytvářet soudržný obsah a seznamy produktů.
Software pro zpracování plateb
Zabezpečte zpracování online plateb, abyste mohli hladce zpracovávat transakce prostřednictvím různých režimů. Příkladem takových nástrojů je Stripe.
Správa zásob
Spravujte zásoby, objednávky a přepravní služby pomocí centralizovaných platforem, jako jsou ClickUp a Shopify. Pomocí vlastních polí ClickUp můžete sledovat stav zásob a pomocí ClickUp automatizovat úkoly pro doplnění zásob, když množství dosáhne minimální úrovně.
4. Technologický stack pro prodej
Vybavte svůj prodejní tým následujícím softwarem ve vašem prodejním technologickém stacku:
Řízení vztahů se zákazníky [CRM]
Spravujte interakce se zákazníky, potenciální zákazníky a příležitosti pomocí centralizovaného nástroje, jako je Salesforce.
Business VoIP
Zefektivněte komunikační systém pro volání, sledování interakcí a zaznamenávání podrobností hovorů v CRM pomocí nástrojů jako RingCentral a Skype.
Software pro správu dat
Shromažďujte přesné a aktuální údaje o potenciálních zákaznících, které vám pomohou při generování leadů a cíleném oslovování. Příklady systémů pro správu databází zahrnují Zoominfo a MongoDB.
Nástroje pro podporu prodeje
Automatizujte prodejní pracovní postupy, včetně e-mailových sekvencí, následných akcí a dalších každodenních úkolů. Software jako Outreach a ClickUp vám v tom pomůže.
Jak vybrat nástroje pro vaši technologickou platformu?
Výběr správných nástrojů pro váš stack řešení může mít obrovský vliv na vývoj vašich produktů, jejich kvalitu a budoucí úspěch vaší společnosti. Je to volba, která vyžaduje pečlivé plánování, znalost cílů vašich produktů a porozumění cílům vaší společnosti.
Zde je několik klíčových faktorů, které určují výběr nástrojů v softwarovém stacku:
- Požadavky projektu: Nástroje, které si vyberete, musí splňovat specifické potřeby vašeho projektu.
- Velikost projektu: Vyberte nástroje pro svůj technologický stack na základě velikosti projektu – méně nástrojů pro malé projekty a škálovatelné, integrované aplikace pro větší projekty.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že se nástroje hladce integrují do vašeho stávajícího technologického ekosystému.
- Náklady: Zkontrolujte, zda vybrané nástroje odpovídají vašemu rozpočtu.
- Doba uvedení na trh: Pro rychlejší dodání produktu zvažte volbu uživatelsky přívětivých nástrojů, které vyžadují méně kódování.
- Bezpečnost: Upřednostněte nástroje s pokročilými bezpečnostními funkcemi, které ochrání vaše cenná data před narušením.
Kroky k výběru nástrojů pro vaši technologickou platformu
S ohledem na výše uvedené faktory se podívejme na kroky výběru správných nástrojů pro vaši technologickou platformu:
Krok 1: Proveďte audit svých stávajících technologických stacků
Audit vaší technologické platformy vám poskytne přehled o aktuálně používaných nástrojích.
Určete mezery a slabá místa stávajících nástrojů a vyberte software, který odpovídá požadavkům vašeho projektu.
Krok 2: Přehodnoťte požadavky projektu
Na základě auditu přehodnoťte cíle a záměry svého projektu.
Krok 3: Vyhledejte nové nástroje, které splňují vaše potřeby
Najděte nové nástroje, které vyřeší mezery a nedostatky stávajících nástrojů. Hledejte software s více funkcemi, lepším výkonem a vyšší bezpečností.
Krok 4: Zkontrolujte kompatibilitu a výkon
Zajistěte, aby se nové nástroje dobře hodily k vašemu stávajícímu systému a hladce se integrovaly s jiným softwarem a aplikacemi.
Otestujte výkon a proveditelnost vybraných nástrojů v reálných scénářích a pokud možno využijte bezplatné zkušební verze.
Krok 5: Analýza nákladů
Proveďte důkladnou analýzu nákladů a přínosů – zohledněte licenční poplatky, náklady na údržbu a veškeré další výdaje související s nástroji.
Krok 6: Změřte dopad na podnikání
Vyhodnoťte dopad použitých nástrojů na vaše podnikání a vyberte si ty, které vám přinesou nejvyšší návratnost investic.
Shromážděte zpětnou vazbu od manažerů vašeho týmu ohledně jakýchkoli pozitivních změn, které mohli pozorovat po implementaci nové technologické platformy.
Pokud nástroj nepřináší dlouhodobé výhody, zvažte jeho používání a přehodnoťte výběrový proces.
Další úvahy
- Budování technologického stacku je nepřetržitý proces a nástroje mohou být v průběhu času přidávány nebo odebírány.
- Pravidelně revidujte a aktualizujte svůj technologický stack na základě měnících se potřeb a technologií.
Zvládněte cestu za technickým stackem
S růstem podniků staré systémy nedokážou držet krok s bezpečnostními potřebami a zvládat nové webové aplikace, což vede k selháním, rizikům pro data a další práci pro IT týmy, což zpomaluje produktivitu a zvyšuje náklady na údržbu.
Upgrade technologického stacku pomáhá, ale najít perfektní kombinaci jazyků, frameworků a nástrojů je složité. Jde o to skloubit nové trendy se stabilními řešeními, která vyhovují měnícím se potřebám, škálovatelnosti a dlouhodobému významu vašeho projektu.
