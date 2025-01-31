10 nejlepších alternativ a konkurentů ZoomInfo v roce 2025

ZoomInfo, který se sám prohlašuje za „Google lidí“, je software pro správu zákaznické databáze, který otevírá svět potenciálních zákazníků a partnerů pro prodejní a marketingové týmy.
Ačkoli se ZoomInfo snaží o přesnost, mohou se někdy objevit zastaralé informace nebo nesprávné kontaktní údaje. Tyto problémy s přesností dat mohou vést ke ztrátě času a nevyužitým příležitostem pro váš prodejní tým. Navíc omezené pokrytí specializovaných trhů ze strany ZoomInfo vás může donutit hledat alternativy k ZoomInfo, abyste mohli generovat potenciální zákazníky z konkrétních databází zákazníků.
V důsledku toho mnoho klíčových rozhodovacích činitelů v oblasti prodeje a marketingu hledá konkurenty ZoomInfo, aby uspokojili svou potřebu robustního nástroje pro prodejní inteligenci, který může poskytovat kvalitní data.
Abychom vám pomohli najít řešení, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ ZoomInfo, které vám pomohou zlepšit vaše prodejní výsledky. Uvedli jsme také jejich nejvýznamnější funkce a ceny, abyste mohli najít tu nejvhodnější alternativu.
Co byste měli hledat v alternativách ZoomInfo?
Data jsou základním kamenem každé marketingové a prodejní strategie. Díky podrobným profilům společností a kontaktním údajům můžete vytvářet hypercílené prodejní a marketingové kampaně, které osloví správné lidi ve správný čas.
Abyste však mohli posunout své prospekční aktivity na vyšší úroveň, potřebujete komplexní a nákladově efektivní databázový software.
Právě zde přicházejí na řadu platformy jako ZoomInfo. Stanou se vaším hlavním řešením pro generování potenciálních zákazníků v oblasti prodejních informací.
Při výběru alternativ k ZoomInfo zvažte následující klíčové funkce:
- Kvalita a přesnost dat: Ověřte zdroje dat platformy, frekvenci aktualizací a záruky přesnosti. Hledejte nezávislé recenze a reference, abyste mohli posoudit skutečné zkušenosti.
- Vlastnosti a funkce: Vyberte si alternativy ZoomInfo, které nabízejí funkce odpovídající vašim základním potřebám. Potřebujete základní kontaktní údaje, jako jsou telefonní čísla nebo e-mailové adresy, nebo podrobnější informace o společnosti? Potřebujete integraci s vaším CRM nebo nástroji pro automatizaci marketingu? Potřebujete vizualizovat a vytvářet datové modely?
- Pokrytí a možnosti cílení: Pokud jste marketér, který chce vytvářet strategické prodejní a marketingové kampaně založené na konkrétním segmentu nebo demografii, pak potřebujete platformu, která nabízí širokou škálu možností cílení.
- Ceny a hodnota: Porovnejte cenové modely a funkce jednotlivých alternativ. Zvažte skryté náklady, jako jsou kreditní systémy nebo omezení exportu dat. Vyberte si takovou, která nabízí dobrou hodnotu pro váš rozpočet a úroveň využití.
- Snadné použití a zákaznická podpora: Hledejte intuitivní vyhledávání, uživatelsky přívětivé ovládací panely a snadno dostupné zdroje nápovědy a zákaznickou podporu.
10 nejlepších alternativ ZoomInfo, které můžete použít
S ohledem na tyto faktory se podívejme na deset nejlepších alternativ ZoomInfo, které můžete v roce 2024 využít k potěšení svých marketingových a prodejních týmů:
1. Apollo. io – Nejlepší pro datově řízené prodejní strategie
Apollo. io je platforma pro prodejní informace a zapojení, která pomáhá marketingovým a obchodním zástupcům najít potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt.
Jedna z nejpopulárnějších alternativ ZoomInfo, která disponuje kontaktní databází s více než 260 miliony lidí a 60 miliony společností, včetně důležitých informací, jako jsou jména, pracovní pozice a e-mailové adresy.
Pomocí vyhledávacích filtrů můžete najít přesně ty potenciální zákazníky, které hledáte. Apollo.io navíc může obohatit vaše stávající potenciální zákazníky a kontaktní údaje o další informace, které vám pomohou identifikovat společnosti, jako jsou profily na sociálních médiích a novinky o společnosti.
Nejlepší funkce Apollo. io
- Najděte více potenciálních zákazníků díky ověřeným e-mailům, telefonním číslům a více než 200 dalším datovým atributům.
- Oslovte své ideální zákazníky díky inteligentním doporučením.
- Upřednostněte potenciální zákazníky s vysokou hodnotou pomocí AI (umělé inteligence)
- Rozšiřte své prodejní možnosti pomocí konverzací a informací o obchodech.
Omezení Apollo. io
- Strmá křivka učení pro pokročilé funkce
- Mírně matoucí navigace
- Některé obavy ohledně kvality dat
Ceny Apollo. io
- Zdarma: Neomezené e-mailové kredity
- Základní: 59 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 99 $/uživatel za měsíc
- Organizace: 149 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Apollo. io
- G2: 4,8/5 (více než 6300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
2. DealSignal – Nejlepší pro generování potenciálních zákazníků v reálném čase
DealSignal je B2B datová platforma, která pomáhá prodejním a marketingovým týmům oslovit správné kupující, personalizovat oslovení, zvýšit doručitelnost e-mailů a zvýšit počet konverzí. Prodejní a marketingové týmy ji milují, protože poskytuje přístup k obrovské databázi ověřených kontaktních údajů.
Můžete také získat přístup k profilům společností, firmografickým a technografickým údajům a údajům o záměrech. Tyto informace vám pomohou přizpůsobit oslovování vašich cílových kontaktních seznamů.
DealSignal také nabízí řadu nástrojů, které vám pomohou obohatit vaše data, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a údaje o záměru. Tyto faktory mu zajistily místo na tomto seznamu nejlepších alternativ Zoominfo.
Nejlepší funkce DealSignal
- Eliminujte ruční výzkum a generujte potenciální zákazníky rychleji.
- Obohaťte své příchozí potenciální zákazníky automatickým vyplňováním formulářů.
- Maximalizujte pokrytí B2B publika pomocí aktuálních, ověřených a přesných dat.
Omezení DealSignal
- Prioritizace kontaktní základny není dokonalá
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny DealSignal
- Starter: 499 $/měsíc
- Professional a Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DealSignal
- G2: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
3. Cognism – Nejlepší pro inteligentní vyhledávání potenciálních zákazníků
Cognism je globální platforma pro prodejní informace, která pomáhá týmům prodeje najít a spojit se s rozhodovacími činiteli v jejich cílových účtech. Zaměřuje se na poskytování přesných a kompatibilních obchodních údajů B2B.
Cognism tvrdí, že má nejvyšší obnovovací frekvenci v oboru, což vám zaručuje aktuální a přesné kontaktní údaje. Nabízí řadu nástrojů pro automatizaci prodeje, jako jsou vyhledávače e-mailů a volací zařízení, které vám mohou pomoci ušetřit čas a úsilí při hledání nových zákazníků.
Platforma se integruje s různými dalšími prodejními nástroji, jako jsou CRM a platformy pro automatizaci marketingu. Díky tomu je snadné používat Cognism ve vašem stávajícím pracovním postupu pro vyhledávání potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Cognism
- Získejte ověřené e-mailové adresy a telefonní čísla klíčových potenciálních zákazníků ve vašich cílových seznamech kontaktů.
- Pomocí pokročilých filtrů pro kontaktní údaje, firmografické a technografické podrobnosti, události spouštějící prodej a údaje o záměru můžete během několika sekund odhalit svého nejlepšího cílového kupujícího.
- Získejte čísla očištěná podle seznamu DNC hned od začátku.
- Využijte signály záměru kupujících, abyste pochopili, kdy jsou kupující na trhu pro vaše řešení, a oslovte je dříve v jejich cestě.
Omezení Cognism
- Někdy může docházet k nepřesnému filtrování cílů.
- Uživatelé hlásí opakující se technické potíže.
Ceny Cognism
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism
- G2: 4,6/5 (545+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
4. LeadIQ – Nejlepší pro zefektivnění sběru potenciálních zákazníků
LeadIQ je platforma pro prodejní informace, která pomáhá prodejním a marketingovým týmům najít, kvalifikovat a spojit se s potenciálními zákazníky.
Nabízí řadu nástrojů a funkcí pro zefektivnění generování potenciálních zákazníků, což vašim prodejním týmům usnadňuje identifikaci správných potenciálních zákazníků, shromažďování informací o nich a personalizaci interakcí.
Nabídky platformy v oblasti prodejních informací vám také pomohou sledovat údaje o společnosti, včetně novinek, událostí souvisejících s financováním a dalších relevantních informací, které vám pomohou identifikovat potenciální prodejní příležitosti.
Nástroje založené na umělé inteligenci navíc mohou automatizovat opakující se úkoly, personalizovat e-mailové zprávy a vstupní stránky a zvýšit hodnocení potenciálních zákazníků, což z nich činí jednu z nejlepších alternativ ZoomInfo.
Nejlepší funkce LeadIQ
- Sledujte nákupní signály pro přidělené účty a začněte vytvářet svůj pipeline.
- Automaticky přidávejte nové potenciální zákazníky do kadence a personalizujte studené e-maily pomocí AI.
- Seřaďte nové potenciální zákazníky podle data zachycení údajů a automatizujte zasílání studené pošty.
- Posilte své týmy prodeje díky přesným údajům v podobě spolehlivých kontaktních údajů a informací o účtech.
Omezení LeadIQ
- Nepřesnosti při předpovídání potenciálních zákazníků
- Opakující se technické potíže
Ceny LeadIQ
- Freemium: Bezplatný tarif
- Essential: 45 $/uživatel za měsíc
- Pro: 89 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LeadIQ
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
5. Lusha – Nejlepší pro přesnost kontaktních informací
Lusha je platforma B2B pro prodejní informace určená pro týmy prodeje, marketingu a náboru. Pomáhá uživatelům najít potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt tím, že poskytuje kontaktní informace, informace o společnosti a nástroje pro generování potenciálních zákazníků.
Lusha je určena široké škále uživatelů, jako jsou jednotliví obchodní zástupci, malé firmy a velké podniky. Obohacuje také vaše stávající data o další informace, jako jsou pracovní pozice, profily na sociálních sítích a informace o společnosti.
Nejlepší funkce Lusha
- Zaměřte se na společnosti na základě jejich technologického vybavení pomocí filtru Technologie.
- Buďte informováni o změnách v zaměstnání vašich potenciálních zákazníků, abyste mohli prozkoumat nové obchodní příležitosti pomocí filtru a upozornění na změnu zaměstnání.
- Naplňte svůj pipeline kvalifikovanými potenciálními zákazníky na základě údajů o záměrech kupujících.
- Získejte okamžité informace o ideálním profilu zákazníka na základě předchozích vyhledávání.
- Zjistěte, který zdroj přináší nejvíce potenciálních zákazníků, a dosáhněte svých KPI ještě rychleji.
Omezení Lusha
- Nepřesnosti v některých kontaktních údajích
- Uživatelské rozhraní a ovládací panel nejsou vhodné pro začátečníky.
Ceny Lusha
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 51 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lusha
- G2: 4,3/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
6. Kaspr – Nejlepší pro automatické obohacování potenciálních zákazníků
Kaspr je nástroj pro prodejní inteligenci, který pomáhá obchodníkům a firmám najít kontaktní informace o potenciálních zákaznících, zejména na LinkedIn. Nabízí nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím obohacování dat a automatizace.
Můžete ukládat, spravovat a organizovat své potenciální zákazníky a zároveň integrovat několik prodejních a marketingových platforem, což z něj činí konkurenta ZoomInfo.
Kaspr také nabízí rozšíření pro Chrome, které vám umožní rychle prohledávat web a najít veřejně dostupné informace, které vám pak zobrazí v intuitivním uživatelském rozhraní.
Nejlepší funkce Kaspr
- Spravujte potenciální zákazníky, automatizujte oslovování a synchronizujte data s vašimi dalšími prodejními aplikacemi.
- Podívejte se na část dat, než za ně zaplatíte.
- Vyhledávejte potenciální zákazníky, oslovujte je a vytvářejte příležitosti pro obchodní zástupce (SDR) – vše na jednom místě.
- Personalizujte ve velkém měřítku pomocí funkcí automatizace prodeje, jako je odesílání žádostí o spojení na LinkedIn.
Omezení Kaspr
- Problémy s načítáním dat pro menší společnosti
- Některé funkce mohou být v rozporu s politikami LinkedIn.
Ceny Kaspr
- Zdarma
- Starter: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 99 $/měsíc na uživatele pro minimálně 5 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Kaspr
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Clearbit – Nejlepší pro pokročilé obohacování dat
Clearbit je platforma pro zákaznické informace, která pomáhá firmám shromažďovat a analyzovat data o jejich zákaznících a potenciálních zákaznících. Využívá různé zdroje dat, včetně veřejných záznamů, sociálních médií a návštěvnosti webových stránek, k vytvoření komplexního profilu každého potenciálního zákazníka.
Clearbit může hodnotit vaše potenciální zákazníky na základě pravděpodobnosti, že se z nich stanou platící zákazníci. Pomáhá vám také segmentovat zákazníky do různých skupin na základě jejich zájmů, potřeb a chování.
Nejlepší funkce Clearbit
- Získejte přístup k čistým, přesným a spolehlivým datům.
- Identifikujte své nejvhodnější potenciální zákazníky v reálném čase a zaměřte úsilí svého prodejního týmu tam, kde je to nejdůležitější.
- Odhalte nákupní záměr návštěvníků vašeho webu pomocí IP inteligence.
- Porozumějte mateřským společnostem a dceřiným společnostem, abyste mohli správné potenciální zákazníky nasměrovat ke správným obchodním zástupcům.
Omezení Clearbit
- Naučit se používat většinu funkcí
- Příležitostné nesrovnalosti v dostupných datech
Ceny Clearbit
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clearbit
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. UpLead – Nejlepší pro cílené generování potenciálních zákazníků
UpLead je software pro generování potenciálních zákazníků v oblasti B2B a konkurent ZoomInfo, který poskytuje rozsáhlou databázi ověřených obchodních kontaktních informací spolu s nástroji pro analýzu prodeje, které vám pomohou filtrovat a zacílit vaše vyhledávání.
Nástroj pro ověřování e-mailů UpLead pomáhá zajistit, aby vaše e-mailové adresy byly přesné a aktuální. Můžete tak zlepšit doručitelnost svých e-mailů a vyhnout se odesílání e-mailů na neplatné adresy.
Obsahuje také nástroj pro sledování konkurence, který umožňuje sledovat aktivity vašich konkurentů a identifikovat potenciální potenciální zákazníky. Tento nástroj můžete také použít k získání dalších informací o vašich konkurentech, jejich produktech a službách.
Nejlepší funkce UpLead
- Vytvořte si přehledný seznam potenciálních zákazníků, který můžete připojit ke svým prodejním nástrojům.
- Pomocí více než 50 vyhledávacích filtrů najděte kontakty a společnosti, které odpovídají vašemu profilu kupujícího.
- Spojte se se skutečnými, kvalifikovanými potenciálními zákazníky díky ověřování e-mailů v reálném čase.
- Identifikujte a oslovte kupující, kteří mají v úmyslu nakoupit, pomocí analýzy záměrných dat.
Omezení UpLead
- Nepřesnosti v názvu nebo informacích o zaměstnání některých kontaktů
- Naučte se ovládat uživatelské rozhraní
Ceny UpLead
- Zdarma
- Essentials: 99 $/uživatel za měsíc
- Plus: 199 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
9. Proxycurl – Nejlepší pro web scraping a extrakci dat
Proxycurl je platforma API navržená tak, aby vám pomohla vytvářet a škálovat aplikace založené na datech o lidech a společnostech, aniž byste museli spravovat týmy zabývající se web scrapingem a datovou vědou.
Jeho integrované funkce pro scraping extrahují data z webových stránek, která nejsou snadno dostupná prostřednictvím API, a zvládají tak náročnou práci spojenou se získáváním a zpracováním dat.
Proxycurl navíc nabízí několik funkcí pro přístup k obrovskému množství veřejně dostupných údajů o osobách a společnostech, včetně profilů, kontaktních informací, finančních údajů společností atd.
Nejlepší funkce Proxycurl
- Získejte aktuální data o lidech a společnostech, která posílí vaše produkty pro automatizaci prodeje a marketingu.
- Najděte správnou osobu, se kterou můžete komunikovat v rámci vašich cílových společností, pomocí Role Lookup API Endpoint.
- Pravidelně stahujte profily z LinkedIn a dostávejte upozornění, když se rozhodující osoba připojí k nové společnosti nebo když je povýšena na rozhodovací pozici.
Omezení Proxycurl
- Některé webové stránky nebo databáze mohou omezovat přístup pomocí nástrojů pro scraping, což znemožňuje přístup k datům prostřednictvím Proxycurl.
Ceny Proxycurl
- Jednorázová cena předem: 4500 USD
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Proxycurl
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. LeadFuze – Nejlepší pro škálovatelné generování potenciálních zákazníků
LeadFuze je cloudový software pro generování potenciálních zákazníků, který pomáhá obchodním a marketingovým zástupcům najít potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt. Využívá různé metody ke sběru dat o potenciálních zákaznících, jako je web scraping a agregace dat.
LeadFuze dokáže hodnotit potenciální zákazníky na základě vašich vyhledávacích kritérií, takže se můžete soustředit na ty nejslibnější. Platforma navíc podporuje e-mailové podpisy, které zachycují potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce LeadFuze
- Vytvářejte seznamy potenciálních zákazníků a automaticky je synchronizujte se svými CRM platformami a nástroji pro oslovování zákazníků.
- Využijte umělou inteligenci k přivádění potenciálních zákazníků do vaší CRM platformy nebo nástrojů pro workflow, abyste automaticky spouštěli oslovovací kampaně.
- Získejte kompletní informace o svých potenciálních zákaznících, jako jsou pracovní historie, dovednosti, vysokoškolské vzdělání a další.
- Spouštějte multikanálové oslovovací kampaně pomocí integrací.
Omezení LeadFuze
- Nízký limit velikosti seznamu
- Má určitou náročnost na osvojení uživatelského rozhraní.
Ceny LeadFuze
- Neomezený: Od 397 $/měsíc
- Škálování: Od 147 USD/měsíc
- Vlastní
Hodnocení a recenze LeadFuze
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Další nástroje pro správu zákaznických databází
Ačkoli jsou nástroje pro správu dat nezbytné, zvažte, jak mohou CRM a databázové platformy, jako je ClickUp, zesílit jejich dopad. CRM systémy jdou nad rámec ukládání dat a nabízejí cenné informace a zefektivněné pracovní postupy.
ClickUp
ClickUp CRM nabízí centrální hub pro vaši datovou cestu. Představte si, že překročíte hranice pouhého ukládání dat a budete moci analyzovat svá data, získávat praktické poznatky a zefektivnit své pracovní postupy, a to vše v rámci uživatelsky přívětivé platformy.
ClickUp CRM, který byl společností G2 hodnocen jako nejlepší CRM na světě, vám umožní proměnit potenciální zákazníky ve věrné zákazníky. Optimalizujte svůj prodejní trychtýř, přizpůsobte svůj dosah a sledujte, jak vaše podnikání vzkvétá díky ClickUp.
ClickUp je vynikající nástroj pro správu vztahů s klienty z několika důvodů:
- Vysoce přizpůsobitelná platforma: Vytvářejte vlastní pole, automatizace a pracovní postupy, které odpovídají vašemu jedinečnému prodejnímu procesu a zákaznické cestě.
- Různé pohledy: Vizualizujte a spravujte interakce se zákazníky pomocí více než deseti různých pohledů, včetně tabulek ClickUp Kanban, kalendářů, Ganttových diagramů a seznamů.
- Přizpůsobitelné panely: Získejte cenné informace o vztazích se zákazníky pomocí panelů ClickUp, které jsou plně přizpůsobitelné. Použijte je ke sledování klíčových metrik, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná velikost obchodu a pokrok v prodejním procesu.
ClickUp posiluje prodejní týmy centralizací celého jejich pracovního toku na jedné platformě. Od péče o potenciální zákazníky a správy pipeline až po spolupráci na obchodech a zapojování zákazníků – obchodní zástupci mohou opustit roztříštěné databáze Google Sheets a e-maily a přejít na jednotné centrum.
Umožňuje vám také vytvořit perfektní databázi zákazníků, která je ideální pro ukládání a analýzu dat o potenciálních a stávajících zákaznících, kontaktech a obchodech. ClickUp vám také umožňuje přidávat odkazy mezi úkoly, dokumenty a dalšími položkami, abyste mohli efektivně sledovat svou práci.
ClickUp CRM vám dokonce umožňuje automaticky přiřazovat úkoly pro každou fázi vašeho prodejního procesu. Díky aktualizacím stavu spouštěčů na základě aktivit můžete okamžitě měnit priority a upozorňovat svůj prodejní tým, na který účet/profil zákazníka se má dále zaměřit.
Nejlepší funkce ClickUp CRM
- Sladěte prodejní a marketingové týmy směrem ke stejným cílům pomocí sdílených dat a aktualizací v reálném čase.
- Získejte datově podložené informace díky snadno dostupným zprávám a vizuálním materiálům, které vás povedou k úspěšným vztahům s klienty.
- Sledujte hodnotu zákazníků, velikost obchodů a další údaje pomocí přehledů na vysoké úrovni.
- Analyzujte data z externích zdrojů pomocí integrací ClickUp a odhalte skryté trendy a vzorce, abyste vylepšili své strategie oslovování klientů.
- Vizualizujte svůj prodejní trychtýř, optimalizujte pracovní postupy klientů a spolupracujte se svým týmem na nových příležitostech.
- Pomocí předem připravených šablon databází spravujte a analyzujte data, generujte zprávy a plánujte další kroky pro navázání kontaktu se svými zákazníky.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Využijte sílu dat s těmi správnými alternativami ZoomInfo
Výběr správného softwaru pro správu zákaznické databáze přesahuje pouhé srovnání funkcí; je třeba zohlednit jedinečné potřeby celé vaší organizace. Poskytněte svým prodejním a marketingovým týmům nástroje, které přesahují možnosti databází Excel, a podpořte tak vztahy se zákazníky a zvýšení tržeb.
Na trhu je spousta skvělých konkurentů Zoominfo, takže před rozhodnutím zvažte všechny klady a zápory. Nevyhovujte se nesourodým řešením pro prodejní inteligenci a upřednostněte platformu, která konsoliduje vaše data, poskytuje přehledné vizualizace a podporuje plynulou spolupráci.