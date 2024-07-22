10 bezplatných šablon plánů rozvoje týmu v Excelu a ClickUp

Ať už pracujete v oblasti lidských zdrojů, jste vedoucí pracovník nebo manažer, váš tým je vaší nejvyšší prioritou. Investice času a úsilí do zajištění jejich úspěchu znamená spokojenější zaměstnance. Vedlo by to také k významnějším úspěchům na úrovni společnosti.
Ale jak vytvořit tým, který prosperuje, dosahuje nových výšin a řeší problémy rychlostí světla? ⚡
Jedním z účinných způsobů je vytvoření rozvojových plánů. Tyto plány mohou pomoci se vším, od rozvoje nových dovedností až po plánování nástupnictví a rozvoj talentů.
Plány rozvoje nejsou určeny pouze pro týmy. Jsou také velmi užitečné pro rozvíjení vašich vlastních dovedností a pro to, abyste se stali lepšími vedoucími.
Ať už se zajímáte o profesní rozvoj týmu nebo osobní rozvoj, tento seznam 10 bezplatných šablon rozvojových plánů vám pomůže položit základy pro úspěch.
Co je šablona plánu rozvoje?
Plán rozvoje je rámec navržený ke zlepšení dovedností, podpoře růstu a zvýšení produktivity. Tyto plány obvykle zahrnují rozpis dovedností, na kterých je třeba pracovat, akční plán pro vedení procesu, potřebné zdroje a časový rámec.
Plány rozvoje jsou vytvářeny společně zaměstnancem a přímým nadřízeným. Obě strany poskytují podněty ohledně dovedností a procesů nezbytných k dosažení požadovaných cílů rozvoje. ?
Většina rozvojových plánů začíná diskusí o profesních cílech. Dále se zdůrazňují silné stránky a talenty a identifikují se slabé stránky. Ty slouží jako základ toho, co zaměstnanec již dělá dobře a kde je třeba se zlepšit.
Na základě těchto diskusí by zaměstnanec a manažer měli prozkoumat možnosti rozvoje. Na základě kariérního cíle se sestaví akční plán s konkrétními kroky. To zahrnuje zvážení, jaké typy zdrojů jsou nezbytné, včetně školicích programů a workshopů.
Šablony rozvojových plánů eliminují z procesu dohady. Uspořádávají nápady a kroky v rámci akčního plánu. Poskytují také rámec a systém sledování pro řízení pokroku v průběhu procesu.
Využijte šablonu plánu rozvoje, abyste ušetřili čas a začali vytvářet cestovní mapu k úspěchu pro každého jednotlivého zaměstnance. ?
Co dělá šablonu plánu rozvoje dobrou?
Plány rozvoje jsou klíčovou součástí úspěchu a zabraňují stagnaci zaměstnanců, kteří dlouhodobě zastávají stejnou pozici. Vytvářejí také prostředí zaměřené na neustálé dosahování cílů a učení.
Dobrá šablona plánu rozvoje:
- Vytvořte jasnou organizaci: Hledejte šablony rozvojových plánů, které nabízejí organizační schémata a tabulky pro sledování dovedností a kroků akčních položek.
- Jasně uveďte profesní cíle: Chcete-li vybudovat kulturu učení, vyberte šablonu, která se zaměřuje na silné stránky a na to, jak rozvíjet nové dovednosti, a která vám umožní jasně nastínit požadované cíle.
- Mějte akční plán: Plán je dobrý pouze tehdy, pokud obsahuje proveditelné kroky. Hledejte šablony, které snadno stanoví plán a kroky k dosažení celkového cíle.
- Možnost přizpůsobení: Nejlepší šablony jsou ty, které můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám vaší firmy.
- Automatizujte úkoly: Skvělá šablona plánu rozvoje bude obsahovat funkce pro automatizaci úkolů na základě kroků stanovených ve vašem plánu rozvoje.
10 šablon rozvojových plánů k použití
Využijte následující šablony plánů rozvoje zaměstnanců, abyste jim pomohli osvojit si nové dovednosti, vytvořit akční plány zaměřené na cíle a vybudovat produktivnější pracovní prostředí. Využijte každou z nich podle konkrétních potřeb vaší společnosti.
Proces pravidelně revidujte – včetně jeho začlenění do reengineeringu obchodních procesů – abyste vybudovali kulturu učení a produktivity.
1. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Šablona osobního rozvojového plánu (PDP) ClickUp usnadňuje identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, vytvoření akčního plánu a sledování metrik pokroku na jednom místě.
Začněte tím, že si stanovíte cíl pro svou současnou pozici, identifikujete stávající kompetence a určíte rozvojové potřeby. Pro brainstorming použijte ClickUp Docs. ?
Dále stanovte dosažitelné milníky a úkoly pro svůj plán profesního rozvoje. Ty by měly být měřitelné a je dobré si vyhradit čas na jejich pravidelné přezkoumávání. Zůstaňte zodpovědní tím, že každému úkolu přiřadíte vlastní stav, včetně „Cíl splněn“, „Nezahájeno“, „Pozastaveno“ nebo „Na dobré cestě“.
K monitorování pokroku můžete využít různé přizpůsobené zobrazení. Zobrazení Akční plán vám umožní vidět vše, co máte na seznamu úkolů, a podrobný plán, jak dosáhnout svých rozvojových cílů. Zobrazení PD za čtvrtletí a Sledování pokroku vám umožní monitorovat úspěchy během celého procesu.
2. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
Díky šabloně plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp váš tým získá nové dovednosti a zvýší výkonnost zaměstnanců. Použijte šablonu plánu kariérního rozvoje k vytvoření přizpůsobených a komplexních plánů pro jednotlivé zaměstnance i celý tým. ?️
Začněte posouzením aktuálních dovedností každého člena týmu. Pomocí ClickUp Goals vytvořte seznam měřitelných cílů. Identifikujte zdroje, spravujte znalosti, které každý člen týmu bude potřebovat, a vypracujte akční plán na základě dlouhodobých cílů.
Tato šablona usnadňuje provádění hodnocení výkonu a zjednodušuje proces zapracování nových zaměstnanců. K sledování pokroku použijte barevně označené stavy úkolů. Změňte zobrazení a podívejte se na pokrok celého oddělení jako celku.
Je dokonce možné přejít na individuální plány a souhrnné hodnocení zaměstnanců, abyste mohli sledovat individuální pokrok.
Funkce sledování času a automatizace (například e-mailová upozornění) zajistí, že všichni budou dodržovat harmonogram, a umožní vám podle potřeby upravit akční plán tak, aby rozvojový program pokračoval podle plánu.
Pokud některý člen týmu zaostává, automaticky naplánujte schůzky, na kterých proberete, jak řešit dané problémy, aby byly plány rozvoje zaměstnanců dodrženy.
3. Šablona plánu rozvoje podnikání ClickUp
Zatímco osobní a zaměstnanecké rozvojové plány vám umožňují budovat dovednosti od základů, někdy potřebujete k růstu přístup na úrovni celé firmy. S šablonou plánu rozvoje firmy od ClickUp můžete vytvářet obchodní plány pro celou vaši společnost.
Tato šablona plánu rozvoje, ideální pro start-upy a rozšiřující se firmy, vám umožní soustředit se na rozvoj dovedností a firemní cíle. Začněte tím, že si stanovíte své obchodní cíle. Poté vytvořte projekty nebo prostory ClickUp, které budou představovat každý cíl. ?
Rozdělte cíl na zvládnutelné úkoly pro každého člena týmu. Přiřaďte oprávnění, aby partneři, konzultanti nebo školitelé měli přístup k určitým projektům. Roztřiďte úkoly, abyste měli přehled, a nastavte si oznámení, abyste dostávali upozornění, jak se věci vyvíjejí.
Pomocí zobrazení tabule můžete sledovat průběh úkolů nebo přejít do Ganttova diagramu a vytvořit harmonogram úkolů. Zobrazení kalendáře usnadňuje sledování, zda jste na dobré cestě, zatímco zobrazení tabulky ukazuje, v jaké fázi procesu se každý úkol nachází.
4. Šablona kariérního postupu ClickUp
Podpořte kariérní růst a zlepšete retenci zaměstnanců pomocí šablony kariérního postupu ClickUp.
Tato šablona usnadňuje stanovení jasných cílů, zdůraznění současných dovedností a identifikaci nových certifikací pro růst. Je také snadné stanovit rozsah rozvojového procesu a zavést metody pro měření úspěchu.
Začněte tím, že identifikujete rozvojové potřeby každého jednotlivého zaměstnance v týmu. Poté nastíňte zdroje, které budou potřebovat k dosažení svých cílů. Patří mezi ně přístup k online kurzům, odborným školením nebo mentorským programům.
Vytvořte časovou osu pro sledování cílů a růstu zaměstnanců. Roztřiďte úkoly podle náročnosti, dopadu a aktuálního stavu. Přidejte vlastní pole, abyste šablonu přizpůsobili konkrétním potřebám svých zaměstnanců.
5. Šablona akčního plánu ClickUp SMART Goal
Zorganizujte se a vytvořte postupný přístup k dosažení svých rozvojových cílů pomocí šablony akčního plánu SMART Goal od ClickUp. Tato bezplatná šablona vám pomůže překonat chaos tím, že vytvoří jednoduchou strukturu a časový plán pro vaše rozvojové cíle.
Vytvořte nový úkol pro každou novou dovednost nebo cíl, který chcete dosáhnout. Přiřaďte priority, abyste mohli soustředit svůj čas a úsilí tam, kde je to nejvíce potřeba.
Organizujte své úkoly do denních nebo týdenních sprintů, abyste dodrželi harmonogram. Sledujte pokrok pomocí různých zobrazení, od seznamů úkolů a Ganttových diagramů až po přehledy tabulek.
Rozdělte svůj plán na jednotlivé kroky pomocí vlastních polí. Označte úkoly podle oddělení nebo dovedností, které chcete dosáhnout.
Přidejte hodnocení složitosti úkolů, abyste rychle zjistili, které položky vyžadují větší úsilí a které jsou snadné. Typ úkolu a pokrok v plnění cílů vám poskytnou přehled o tom, na čem pracujete a jak postupujete. ?️
6. Šablona plánu rozvoje ClickUp na 30–60–90 dní
Podpořte profesní růst a vytvořte tým superhvězd pomocí šablony ClickUp 30-60-90 dní. Tato šablona, navržená pro zjednodušení procesů zapracování a rozvoje, slouží k vytváření standardních operačních postupů pro školení napříč odděleními.
Jasně definujte proces stanovování cílů, včetně zaměření na cíle SMART. Poté vytvořte podrobné postupy pro školitele a zaměstnance, které budou sledovat v průběhu následujících 30–60–90 dnů. Nakonec sledujte pokrok a nastavte hodnocení, abyste proces neustále vylepšovali.
Funkce jako více přiřazených osob usnadňují sledování pokroku, i když se na jednom úkolu podílí více lidí. Zjednodušuje také komunikaci v týmu a zlepšuje spolupráci. Závislosti zvýrazňují úkoly, které je třeba dokončit jako první, aby se uvolnily další úkoly.
7. Šablona denního akčního plánu ClickUp
Jedním ze způsobů, jak zajistit osobní růst, je začlenit krátkodobé cíle a školení do každodenních činností. Použijte šablonu denního akčního plánu ClickUp k identifikaci nedostatků v dovednostech a rozdělte složité rozvojové programy na každodenní, snadno zvládnutelné úkoly.
Hlavní výhodou této šablony je, že cíle se stávají klíčovou součástí každodenního života. Nejsou to jen abstraktní věci, na kterých se občas pracuje.
Denní plán motivuje zaměstnance k tomu, aby se každý den vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti, aby splnili celkové cíle. ?
Jelikož je hlavní cíl rozdělen na denní úkoly, použijte nástroje pro stanovení priorit, abyste zdůraznili, co je třeba udělat jako první. Závislosti jasně uvádějí úkoly, které brání pokroku v jiných oblastech, takže zaměstnanci vědí, čím se musí zabývat.
8. Šablona osobní produktivity ClickUp
Jako vedoucí týmu se snadno můžete nechat unést a soustředit se pouze na podporu rozvojových programů svých podřízených. Nezapomeňte pracovat také na sobě a vyhraďte si čas na svůj vlastní rozvoj.
Pomocí šablony osobní produktivity ClickUp můžete sledovat své vlastní obchodní cíle a pokrok na cestě k jejich dosažení.
Nastavte si denní připomenutí měsíčních cílů a vytvářejte si denní seznamy úkolů. Zahrňte cíle pro svou kariérní dráhu nebo denní návyky pro produktivitu ve všech aspektech svého života. Zajistěte, aby úkoly byly časově ohraničené, abyste mohli sledovat pokrok a dodržovat harmonogram.
9. Šablona individuálního plánu profesního rozvoje od Slideteam
Další šablona, která pomáhá nastavit cestu růstu pro jednotlivé zaměstnance, je šablona individuálního rozvojového plánu od Slideteam. Použijte tuto šablonu profesionálního rozvojového plánu k nastavení kritérií pro vzdělávací program a sledování úspěchů.
Prezentace nabízí vizuální přehled vzdělávacího programu. Zdůrazněte kompetence, prodiskutujte dovednosti a stanovte cíle v několika jednoduchých snímcích. ???
Zefektivněte proces rozhodování stanovením jasných pokynů a rámců pro školení napříč odděleními. Až budete připraveni implementovat akční plán, použijte softwarový nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp.
10. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců v Excelu od PeopleGoal
Šablona plánu rozvoje v Excelu od PeopleGoal je jedním ze způsobů, jak vytvořit produktivní prostředí pro angažované zaměstnance. Tento nástroj pro řízení projektů vytváří výchozí bod pro váš plán školení.
Spolupracujte se zaměstnancem na vyplnění políček týkajících se kariérních cílů, dovedností, znalostí a osobních vlastností. Poté určete potenciální překážky a rozdělte každý krok na základě podrobnějších informací.
Vytvořte vzdělávací programy pro osobní růst a rozvoj zaměstnanců
Ať už vytváříte standardní operační postupy pro zaškolování a školení nových zaměstnanců nebo pracujete s jednotlivými zaměstnanci na jejich rozvoji, najdete šablonu rozvojového plánu, která vyhovuje vašim potřebám. Každá šablona je přizpůsobitelná a je součástí rozsáhlého prostoru pro správu projektů. Takto můžete v jednom prostoru stanovovat cíle, sledovat pokrok a oslavovat milníky.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte produktivnější pracovní prostředí pro sebe i své zaměstnance. Je snazší než kdy dříve získat nové dovednosti a vytvořit šťastnější pracoviště. ✨